Carrusel último tramo: El Liverpool gana la Champions y el trágico fallecimiento de Reyes (01/06/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel deportivo Cadena SER once

Voz 1991 00:05 sí y media de la noche seguimos en el Wanda Metropolitano seguimos con la fiesta del Liverpool el conjunto inglés que se ha proclamado campeón de Europa campeón de la Liga de Campeones después de ganarle la final al Tottenham dos cero la verdad es que todo empezaba muy prontito con ese cero uno de penalti de Salah después de una mano dentro del área de Sissoko en el minuto uno ya en el tramo final con el Tottenham volcado que probablemente habría merecido empatar el encuentro en el ochenta y siete orilla hacía se cero dos definitivo el Liverpool que de esta forma logra su sexto título de campeón de Europa en el Wanda Metropolitano Antonio Romero qué tal

Voz 1157 00:40 tras hola Yago qué tal muy buenas a todos Lluís Flaquer buenas noches la Yago buenas noches Romero justo ganador el Liverpool

Voz 1610 00:46 hombre yo creo que quitando el arreón de la segunda parte el Tottenham dos tres buenas paradas de Alison me parece que sí tenía toda la pinta que el Liverpool estaba esperando un zarpazo en la segunda parte para matar a la contra el partido y lo ha matado creo que el Tottenham lo ha intentado con más corazón que fútbol con más cabeza que que oportunidades reales y quitando repito un par de tiros au tres a los que Allison ha respondido muy bien haciéndola diferencia en referente a lo que pasó el año pasado está en este año estaba Alison creo que se puede decir que salvo eso ese ratito de la segunda parte

Voz 2 01:17 para mí no por mucho el Liverpool ha merecido la como la aquí

Voz 1991 01:21 sí sobre todo más que por no

Voz 1157 01:23 Pérez por la trayectoria de la competición no me da que el libro la ciudad es decir hoy casi os partidas ya bastante Torres quitarle Lillo digámoslo claro ha sido bastante aburrido será empezaba muy animado por digamos que la final no ha estado a la altura de una Champions loca divertidísima que hemos tenido este año más allá de la dureza de la eliminación de los equipos españoles para la Champions y como Coalición por las remontadas cabido hoy por los partidos que han cambio de signo pues ha sido mucho más divertida de lo que ha sido la final final puesto estoy como Juan Romero en creo que el Liverpool ha ganado a los puntos la puesto muy de cara lo bueno ha sido capaz de aprovechar el momento para noquear a un Tottenham que en la primera mitad parecía algo perdido en la segunda esperado su momento ha llegado con el gol

Voz 3 01:58 sí ahora si te fijas en la en la trayectoria

Voz 1157 02:02 sin desmerecer ni mucho menos al al tótem amé pero que ha ido siempre con el agua al cuello ha ido sobreviviendo pues tanto en la fase de grupos va ante el sitio ante las es la semifinal el Liverpool se mostraba un equipo mucho más autoritario y luego tuvo esa

Voz 3 02:14 eh hazaña de remontar le el tres cero

Voz 1157 02:17 ver al Barça de Messi y yo creo que sería en semifinales en Anfield el Liverpool ya ganó la Copa de Europa hoy casi casi era cuestión de inercia irse acabado pues proclamando campeón por sexta vez en su historia

Voz 1991 02:26 la gran fiesta del fútbol europeo que evidentemente ha quedado empañado por ese trágico accidente que ha sufrido esta mañana José Antonio Reyes una de las imágenes hoy en el Wanda Metropolitano ha sido ese minuto de silencio que que esa convertido finalmente en un en un minuto de aplausos de todos los compañeros que iban a a disputar esta final veíamos e incluso imágenes al inicio de Fernando Llorente ex compañero del Sevilla de de de José Antonio Reyes de Alberto Moreno eh pues con los ojos eh pues llorando prácticamente inicio el partido de las imágenes Flaqué y Romero ha sido precisamente no Alberto Moreno el único que no nueva cala con la camiseta del Liverpool con esa imagen una foto el con con Reyes diciendo te quiero hermano desde luego ha estado presente real

Voz 1157 03:07 oye Jaycee Alberto Moreno toda la oración con esa camiseta en la que será en la parte frontal una fotografía suya es una celebración de una final de Europa League José Antonio Reyes sede con la frase de de quiero hermano ahora mismo con la medalla la Champions justo encima esa fotografía con la bandera Andalucía anudada a la cintura Jesse no habrá dudas una de las imágenes más emotivas de esta celebración del Liverpool todos de rojo menos Alberto Moreno teniendo muy presente el recuerdo de José Antonio Reyes

Voz 1991 03:34 luego entraremos en profundidad además hablaremos para uno de los protagonistas es sin lugar a dudas con está eh tristísima noticia que ha soqueado sin lugar a dudas al mundo del deporte nos vamos a dar una vuelta por los aledaños del Wanda Metropolitano Iván Álvarez qué tal muy buenas hola buenas noches cuál es el ambiente ahora mismo por allí

Voz 1157 03:59 pues mira ciudades está saliendo los aficionados de el Tottenham del estadio Wanda Metropolitano silencio absoluto parece un funeral porque lógicamente han perdido la final Se están cruzando con algunos aficionados del Liverpool incluso les hemos visto hasta abrazarse entre ellos demostrando el buen ambiente del buen rollo que se ha visto durante todo el fin de semana aquí en la capital de España veo niños pequeños que quizá nunca imaginaban ver a su equipo en la final de la Champions con lágrimas en los ojos pero de momento hay lo vemos los aficionados del Tottenham que están saliendo poco a poco bastante tristes después de la derrota del Liverpool que se están haciendo de rogar celebrando todavía dentro del estadio y apurando hasta que les eche ya para empezar a celebrar en las calles de Mas

Voz 1991 04:34 es algo que tenemos que celebrar no habido ni un solo incidente por lo menos reseñable entre aficiones o que haya habido algún tipo de pelea entre las dos aficiones de hecho se llevan bastante bien lo han demostrado hoy en Madrid y ojalá siga este buen rollo porque Romero lo que se ha visto en el campo ha sido respeto mutuo entre las aficiones

Voz 1610 04:51 sí hombre yo veo muy prontito me he metido dentro Guanajuato hay está todo el follón bien entendido en las zonas de del Liverpool pero de campo primero sea por la organización de la competición chapó a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que creo que es manejado la situación de una manera fantástica la gente seguridad y bueno vamos a tocar madera porque imagino que ahora vendrá el desmadre de los ganadores pero espero que sea un desmadre bañado en cerveza y nada más porque como tú bien dices no sólo en el día de hoy ya con nosotros pensamos de días claro como emisora oficial de estar ayer en la en la Plaza Mayor había ya un montón de gente salvo algún cafre evidentemente por cierto se cuelan en todas partes ha sido fin de semana espectacular piensas de lo que pueda pasar en la noche de hoy que creo que no va a ser nada la organización chapó el comportamiento del noventa y nueve coma nueve por ciento de los aficionados tanto Liverpool como del Tottenham

Voz 1991 05:53 ahora por cierto cuál es la imagen ahora mismo el estadio porque lo que Olmo Flagey la megafonía habla tienen a tope

Voz 1157 05:59 sí sí sigue la fiesta al Liverpool de los jugadores del Liverpool Grove casi todos sino todos están todavía en el césped que esa marchaba ya es un radiante más sonriente que nunca Jurgen Klopp que alentaba la grada y en cuanto a la grada toda la parte de los seguidores del Tottenham evidentemente Asia vaciado aunque algunos pues siguen penando en su butaca el recuerdo de esta final su primera final que han acabado perdiendo ante el Liverpool Ikeda pues cedería un treinta por ciento de los seguidores del Liverpool que ahora quieren marcharse que quieren saborear junto a sus jugadores en el césped y en la grada pues este este sexto título de gas

Voz 1610 06:29 mira yo y una celebración que está poniendo mucho de moda ahora si tuviera moderno y te gustan estas cosas está Allison

Voz 1991 06:35 está hasta Imagine Dragons fíjate en ese periodo

Voz 2 06:37 eh hasta hoy no estoy sobretodo cortito está Alison con un teléfono móvil de última generación todavía vestido evidentemente ve corto con el el traje verde

Voz 1610 06:49 qué le ha traído suerte en la segunda parte porque creo que para mí ha sido el mejor del Liverpool en ese arreón del Tottenham y estaba haciendo Save the light no estaba haciendo en Facebook en directo con alguno de sus familiares ya desmarcado un poco de la celebración general de casi todos como los futbolistas del Liverpool que quedan todavía en el terreno de juego es decir que le queda noche incurre voy Curro por delante a Bruno y a palacio porque ninguno todavía pasado ducha y Allison se ha quedado solo y se ha marcado para me imagino con alguien que está lejos a celebrarlo a su modo a ese modo moderno con un Facebook con ese teléfonos de última generación las tecnologías que utilizarlas para bien en este caso lo sabes tú bien lo sabe que Allison

Voz 1991 07:30 cerca a alguien que quiere con el que quiere compartir este este momento no está Jurgen Klopp en esta celebración del Liverpool porque el siguiente paso va a ser sala de prensa tiene que pasar por ahí también Pochettino José Palacio muy bueno

Voz 1610 07:43 hola qué tal muy buenas llevó estamos

Voz 1038 07:45 en la sala de prensa del Wanda Metropolitano estamos esperando que supuestamente primero que va a salir aquí es el técnico derrotado el técnico del Tottenham Mauricio Pochettino luego si luego se esperaremos al vencedor a Jurgen Klopp que ya tenía ganas de conquistar un título con el Liverpool mira de esto que Cotillas a los compañeros de otros medios sobre todo mucha prensa extranjera aquí ya que el esta Champions no sólo una victoria para el fútbol inglés también para Alemania también para Jurgen Klopp yo estoy viendo al compañero de Quique quien tiene la portada enfrente hace un juego de palabras con King Klopp tengo la la triple cada digamos la Carey Kicker de la revista alemana que bueno Elkin Klopp que también es uno de los grandes vencedores de la noche

Voz 1991 08:24 eso en sala de prensa en zona mixta Bruno Lehman qué tal

Voz 1157 08:26 muy buenas hola buenas noches qué tal van a tardar en paciencia bueno los celebro a tardar menos

Voz 0301 08:33 si van a tardar los que seguramente tengan un poquito más de ganas de hablar de los jugadores de del Liverpool seguramente tardarán un poco menos pero veremos si tienen ganas porque han pagado la novatada claramente en los jugadores de él todo el día de de hoy pero pero bueno estamos aquí expectantes muchísimos medios de comunicación televisiones radios e pendientes de los protagonistas aquí en la zona mixta del estadio metropolita

Voz 1991 08:55 eso es lo que está pasando en el césped lo que está pasando en los aledaños del Wanda Metropolitano lo que está pasando en la zona mixta lo que está pasando a la sala de prensa pero la fiesta no sólo está ahí sino que hay diversos puntos en toda la capital de España en Madrid por ejemplo en la Plaza Mayor Gonzalo Conejo queda muy buenas cuál es el ambiente

Voz 4 09:13 hola qué tal Yago pues hay menos gente que ayer y antes de ayer pero comienzan ya llegar los fan del Liverpool están cantando mira cómo es Bebeto medio Sot puesto el Chad Lowe

Voz 0465 09:28 el preso cuatro coge el micro combina

Voz 4 09:31 cuidado Avenue

Voz 5 09:33 aún bajo el ala

Voz 1157 09:36 es la que a lo mejor en su vida como has visto el partido a House

Voz 5 09:42 en vender Nacho os vais chalets dejar a la Whitechapel Juárez sexta

Voz 6 09:51 ya hemos ganado seis Putin

Voz 1991 09:56 a ella que habían ganado seis Méndez este lleva más de seis se llevan en el cuerpo eh con cuidado de Gonzalo que los poquitos que hay ahora semana juntas los diecisiete Mike salen del estadio con lo cual la fiesta la Baser hasta altas horas de la madrugada por por Madrid esperemos que sea de buen rollo buen ambiente esté en un par de horas que se vaya a dormir porque no no creo que aguanté mucho más abrimos tiempo de Madrid sanedrín Santi Cañizares qué tal muy buenas qué tal llegado buenas noches Gustavo López qué tal buenas noches Santi el justo ganador el Liverpool

Voz 7 10:31 sí para mí si te lo voy a comentar dentro de no sé qué cosas Juan cogidos que se juegan mucho en ninguno de los dos eventos y yo creo que el error más metido entonan la mejor a la hizo el segundo gol que ha sido para que las mejoras veo sí además en Liga no instrumentos partido pues puede ejercer bien son muy correcto la portería con un gran bandera en definitiva eran los dos hijos han mejorarlo tremenda por lo tanto yo creo que lo consideró justo que estaba

Voz 0749 11:10 sí sí sobre todo porque el fútbol es lo que funcionan son la savia en una veces bien muy bien el Liverpool en muchos momentos el partido y en otra fue contundente en el área rival entonces pero que es un cuento ganador primero con lo que demostró en todo que es la Champions y segundo porque en esa final que yo personalmente encerado mucho más a nivel futbolístico creo que fue mucho mejor en donde se desarrolla el juego que que la contundencia una Chandler

Voz 1991 11:38 en los planteamientos el flaco qué te ha parecido el planteamiento ninguna sorpresa no quizá la única duda era si salía firmó uno Si salía Harry Kane al final ha jugado los dos la verdad es que Hurricane sale anotaba tocado eh

Voz 1157 11:49 sí es el anotado fuera de forma tampoco Fermín lo que se daban en el Liverpool ha hecho su mejor final han hecho lo que han podido aguantó hasta el final pero creo que los planteamientos al final han reventado por la primera acción del partido esa torpeza de Sissoko esa mano en el segundo veinticinco de juego pues de condiciona a todo lo que hubiera podido imaginar Pochettino para el partido y le condicionan positivo en este caso a un Liverpool que es verdad que para mesa Charo sorprendentemente atrás como decía Álvaro Benito durante el durante el carrusel parecía que es el Liverpool apretaba pues tenía tan noqueado al alto Tottenham que podría haber finiquitado la final en la primera mitad luego en la segunda parte el Liverpool todavía más atrás esperando una contra el Tottenham sigue es verdad Caixa ha reencontrado un poquito más con su juego pero ha sido prácticamente pues fuese incapaz de poner en serios apuros a Alison que todo lo que ha llegado a las comparado con con solvencia así que bueno yo me esperaba digamos que ninguno de los dos equipos ha estado en su mejor versión de lo que hemos visto esta temporada en Champions ha conseguido esa versión buena

Voz 3 12:41 lo que le permitió llegar hasta la final en Liber y el Liverpool ha estado a años luz del Liverpool que que vapuleó al al Barça y que fue superior tanto en el Camp Nou

Voz 1991 12:50 es que Romero si miras el partido dice saber quién ha sido el mejor cuesta eh cuesta decir a lo mejor por detalles no pero pero no ha habido ningún jugador que ha dicho ha estado por encima del resto de de forma muy destacada

Voz 2 13:01 no decía Bruno creo durante la trasmisión de Carrusel que el que más le ha gustado de los tres de arriba a Mané porque tenía un par de acciones desequilibrantes yo esté de acuerdo con Cañizares que la mejor acción del partido ha tenido que meter la orilla que llevaba apenas quince minutos sobre el terreno de juego yo creo que que no estaba para jugar entiendo la decisión de Pochettino porque es haciendo un paralelismo con lo que pasó en Lisboa en la primera final entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid no estaba para jugar Diego Costa duró nueve minutos que ha estado durante todo el partido en el terreno de juego pero yo en ningún momento le he visto tomos sí que es verdad que aun no estando cómodo ha tenido dos o tres detalles de lo que es de un pedazo de delantero de un futbolista con mucha calidad lo repito jugar contra Van Dyke estando aún cincuenta y un sesenta por ciento de tu momento físico es muy complicado y lo ha acusado yo creo que el mejor de los de arriba es Mané a pesar de tres cuatro cabalgadas de sala que no Leterme no determinado beber demasiado fino e incluso el penalti lo ha tirado mal si te fijas si estaba tirado está a punto de pegarle en la cara Lloris lo que pasa que estaba tirado por el centro estaba tirado fuerte pero yo creo que ha sido un penalti tirado prácticamente desde el miedo tiene el Tottenham quedarme con uno yo me he quedado con son por quedarme con alguno pero el MVP del partido lo tenía muy complicado porque a su partido evidentemente yo creo que ha sido una final del miedo en el que dos equipos que que se conocían muchísimo han visto que si jugaba un partido tipo premier la cosa podía terminar mucho antes de lo deseado ya han optado por ser amarra Tegui Si nos ha dejado una final para el espectador neutral no sea una final promocional

Voz 1991 14:35 admite que una esta charla también Álvaro Benito la Álvaro qué tal muy buenas

Voz 0104 14:39 qué tal Yao buenas noches entregaba a casa le preguntaba

Voz 1991 14:41 a tus compañeros que que apareció el partido y si creías que era justo ganador el Liverpool de esta Champions

Voz 0104 14:48 si cualquiera de los dos hubiese sido justo ganador el que lo gana el justo

Voz 8 14:52 el ganador yo no el fútbol no va

Voz 0104 14:54 los merecimientos y no de da cierto voy buen obviamente cuanto mejor juegue con más posibilidades tienes de llegar a ese acierto yo lo que sí creo que hoy ha habido mucho miedo mucho miedo a los dos equipos eh en el Liverpool se han encontrado con un gol gratuito sin haber he sin haberlo merecido sin haber hecho ninguna situación de gol prácticamente lo las regalado el Tottenham y a partir de ahí han tenido mucho miedo a ganar y el tótem ha tenido mucho miedo a jugar la final hasta que ya se ha visto perdido oí gratamente

Voz 0097 15:23 esa es melena o los últimos quince minutos donde sí

Voz 0104 15:25 empezado a asediar a soltarse en el juego ofensivo a meter pases por dentro de intentar encontrar esos mediapuntas que que esa a la puesta de Pochettino porque en todo momento los tres jugadores por detrás de Caine está muy encerradito esperando totalmente el pase interior para ahí lanzar L el ataque pero en cuanto a juego una final muy pobre sin lugar a dudas muy muy pobre el Liverpool ha sido más conservador que nunca ayer de los partidos que más que que recuerdo un equipo de Klopp siendo más conservador intentando mantener el resultado pero es que claro yo creo que veía un poco era el poco potencial que está ofreciendo el Tottenham hacia bueno yo voy ganando pues a mí me gol City Si quieres quitarme el título Beni hazme gol no y yo creo que hemos visto una de las peores finales de los últimos tiempos

Voz 1991 16:06 eh Santi yo creo estamos de acuerdo todos en eso no ha sido un partido en el que había más miedo que otra cosa porque fútbol muy poco eh

Voz 7 16:13 bueno como es lógico también ha prestado porque era su primera experiencia para todos los jugadores jugar ese partido y al Liverpool porque

Voz 9 16:24 que bueno venía de perder en

Voz 7 16:27 el año pasado cuando una marca muy pronto pues es una situación ideal que te imaginas pero también tienes problemática no porque tienes que convivir con el resultado a favor que muchas veces ser más yo no yo creo que sí dio la sensación en todo momento creció en Liverpool vida necesitando más tenía algo más supondría podrías URSS de encontrar algo más pero que el Tottenham con lo que tenía no le daba más que para asustar a el Liverpool es la segunda parte que es por cierto en toda la Champions ha hecho mejores sabes que primeras no pero en cualquier caso que el Liverpool fue otro equipo oí Ny bueno pues no les exige mucho pena no sé lo que hago es decir realmente es hubiera marcado el Tottenham primero no hubiera empatado a partir de ese Liverpool tenían mucho más adentro no ha aparecido esa presión avanzada como normalmente en el que hace tanto daño a todos los rivales porque es que no lo ha necesitado comodidad Álvaro pues acomodado en el partido

Voz 1991 17:32 tú luz

Voz 0749 17:34 sí yo creo que encontrarse con que favorece mucho primero en lo emocional que juega mucho más tranquilo en ese sentido espera que el rival te vengas espera que el rival venga a buscarte puede salir a la contra lo mismo que el Liverpool tiene algún registro importante no sólo ir a presionar arriba cuando la chica sino también replegar a la contra entonces encontrarse con ese gol a nivel emocional te viene muy bien Ponseti jugadas con esa relajación que te permite muchos momento del encuentro estando en el marco de un favorito el Tottenham no supo reaccionar no tuvo rebeldía sobretodo en el primer tiempo para ir a buscar ese rápidamente para poner en apuros al Liverpool y eso lo terminó penalizando cuando se acordó practicamente ya era tarde en su tiempo tuvo mejor actitud tuvo mejor predisposición a tal Kun poco mejor ataco mejor los espacios pero no fue el Tottenham y el Liverpool tampoco de los equipos reconocibles el Liverpool al edil encontrarse con Ségol jugó más tranquilo encontró el segundo gol ya prácticamente sentenciado

Voz 1991 18:34 bueno pero a mí me faltó algo

Voz 0749 18:37 ah de mordiente algo más de actitud algo más por lo menos de fútbol me esperaba mucho más de esta final a nivel futbolístico que no me dieron ninguna doce

Voz 1991 18:45 tal manera Romero que que que puñetero no es esto del fútbol estás preparando la final tienes todo organizado ordenado pendiente de tu estrella como llega Harry Kane de repente minuto uno mano dentro del área uno cero contra encima en el rival que te hace gol que es el favorito que tiene más experiencia que a priori es el que tiene te cambia todo o no yo yo hay también he visto me ha faltado un poco de reacción del Tottenham el Liverpool un poco de colmillo porque ha habido momentos que poder matado al Tottenham

Voz 2 19:15 sí hombre dice Álvaro que que en esos entrena la verdad que la posición defensiva de la acción de manera ha sido horrible yo creo que ha sido la primera jugada saque de de centro el Liverpool el pelotazo largo Mané buscando la espalda Mané metió un centro que en principio no tenía ninguna dificultad porque estaba bien replegado a la defensa del Tottenhan acababa de comenzar el partido está mal colocado con la mano ahí yo creo que la mano para

Voz 0239 19:37 la misma y a mí también tengo

Voz 2 19:39 tras con un gol regalado yo coincido contigo en que al Liverpool lea le faltaba el colmillo porque en ese momento parecía que estaba en la lona prácticamente el Tottenham pero me da la sensación Yago de que se conocen tanto en estos dos equipos de otros partidos si el Liverpool no ha querido meterse en un partido loco para ir a matarlo no sé qué le diera por coger una Harry Kane una de leales una son empatar practicamente sin merecerlo yo creo que ha ido a guardar ese gol creo que la experiencia de haber perdido la última final le ha beneficiado después de encontrar ese ese gol de cara y no sé si la acción de Sissoko se puede entrenar o no pero a mí me en esta ocasión eh me parece que ha sido más has de falta de concentración un poco de mala fortuna que de un mérito real del Liverpool que acierto

Voz 0104 20:21 sí sí sí por suerte no no va no digo que que que es entrena sino que es entren hable para mí eh hay demasiado en juego como para que una acción dejarlo al azar no este tipo de acciones igual que al futbolista la educado en los últimos años donde el fútbol en los últimos quince años ha evolucionado mucho a todos los niveles en todos los registros tácticos en la capacidad para el análisis en en ir al detalle pues pues esto es un detalle más que influye en el juego chicos cuando se centra en el área tienes que ser patria ente común Playmobil y es que si es que puede sonar un poco ridícula pero estoy diciendo pero esto

Voz 0239 20:58 bien estoy seguro el error aparte de eso que es evidente

Voz 0097 21:03 que los entrenadores nuevos

Voz 2 21:06 los jóvenes con mucha formación pues seguramente se hablaba es una estadística que es así a mí el error grave me parece que dejar que el equipo contrario en cuarenta segundos una final de la Liga de Campeones se planten tu área para hacer ese centro tan como eso sí que más allá de un error individual de sexo me da la sensación de que es un error en cadena de un equipo que no sale a la final de la Liga de Campeones con el colmillo y la concentración que tenía que haber salido

Voz 1157 21:35 sí sí sesión final es que es la jugada que te marca todo que te marca todo hoy entiendo que es lo dice Álvaro evidentemente se entrenó hable pero sobre todo lo que te pide el cuerpo es una final de la máxima de las concentraciones y el Olimpia

Voz 1991 21:48 no había cumplido el minuto uno cuando cuando los ampliación

Voz 1157 21:50 la jugada del penalti y al final la jugada es un balón bombeado que la primera que tiene se gira le dejan girarse y hace el pase así ata arriba que está señalándose a su compañero que marcara el desdoble por fuera de de Robertson pues al estirar el brazo es cuando te hace la la la mano no pero bueno evidentemente es un error que perseguirá Cissokho por porque me parece un error evitable igual que el partido ha sido de las mejores evidentemente

Voz 1991 22:15 Cañete tú como las visto porque claro enmarca todo el el devenir del encuentro

Voz 10 22:19 sí sí es un error y lo comentaba antes ha sido el error del partido cuando comentaba que Liverpool son mejores porque el error no cometió fue el Tottenham y estoy totalmente de acuerdo con el fútbol evoluciona y hay que adaptarse a las nuevas circunstancias del fútbol a las nuevas circunstancias del como él es un Playmobil no como del mismo modo que antes también en lanzamientos en el lanzamiento de penalti los porteros teníamos dos opciones o nos lanzamos a la izquierda no pasábamos a la derecha dependiendo del jugador las estadísticas del jugador el movimiento en pie hacía la intuición teníamos ahora hay que manejar tres situaciones antes hablábamos un cincuenta por ciento hay que manejar y una de ellas de lo de quedarse en el centro de la portería porque si miramos este año el año pasado las estadísticas han entrado yo creo no lo sé no lo manejo pero los suficientes goles por el centro de la portería como para manejar esa opción de quedarse quietos ya es mucho escasos dos porteros no son adaptaciones que los los jugadores jóvenes tienen que ir acoplando sea este nuevo fútbol no que tiene estas estos detalles que como dice Álvaro pues marcan partidos Ichi hay que manejarlos porque al final los detalles son los que muchas veces definen este caso títulos no decir partido títulos hablando

Voz 1991 23:40 play móvil escrito en inglés daros más señas a ver cannabis adivináis quién lo ha escrito un tuit que dice felicidades Liverpool realmente feliz por todos en este club y para los fanáticos te lo merecías hablando de Playmobil bancarios ha sido han sido cargos si así ha sido Caruso que ha mandado ese mensaje lo ha puesto las redes sociales si él no ha puesto hablando de Playmobil no no nombre no fortín escucha agarró pero ahora sí lo por eso cargos Teletón Mi solo Leiro sin respirar estaba respirando como veníamos hablar de Playmobil

Voz 10 24:18 sí me merecía obviamente las aficiones se lo merecen siempre y en este caso las piezas que son aficiones muy fieles que llenan los estadios todo en nombre del Tottenham también lo merecía que alguien lo merecen para mí es el entrenadores Jürgen Klopp después de su

Voz 1991 24:33 Danu segundo caliente que hablando de entrenadores está como está y Pochettino con los compañeros de Movistar

Voz 0844 24:40 ahora en en ese muro y lo he visto hoy toca primero en el cuerpo de la mano que tiene levantada no no él no es en ningún momento va con la mano eh a buscar el balón e es una jugada que bueno que si vamos a analizar la crisis que toca el balón en la en el brazo pues Class lo toca hay sí podemos y penalti penalti de la interpretación del árbitro bien eso queda no no

Voz 0301 25:05 desde el efecto de cómo influye eso en el partido

Voz 11 25:08 el equipo sin embargo las una parte hay un momento en el que no sé si considera que lo más justo hubiese sido que llegas el empate que os repone y que llegáis pero no llega asegura

Voz 0844 25:17 está bien pero es un rival pero es una situación ahora que una final se se gana no se no se analiza después da lo mismo que que hayamos dicho mérito no mérito eh hay un justo ganador porque marcaron dos goles Si nosotros pues tendremos que que han avistar el por qué pero tampoco ahora realizarle tampoco demasiado porque la jugar la final se quejó de qué sirve que hemos tirado más tiro que que hemos tenido mala posición que la segunda parte hemos ido al final no hemos podido marcar

Voz 0301 25:48 mientras que en ese factor emocional la experiencia de una final a ellos os ha superado el Liverpool o no tiene nada que ver simplemente localidad como el impacto de una jugada tan tan temprana ganadoras los tópico bueno es

Voz 0844 26:00 lo que sí que está claro que no no no depende de la experiencia un balón que va el brazo y que Ike

Voz 1157 26:07 lo digo por la reacción de UE

Voz 0844 26:09 las reacciones hasta el minuto ochenta y ocho que que marca el segundo como hubo voces que te contradecir porque Messi la segunda parte siempre estuvo más cerca el el Tottenham se sentía que estaba hacer Galdos ordenar y que merecía el empate pero ahora me habla de de experiencia entonces es normal que nosotros hemos tomado riesgos y en la segunda parte lógicamente que que un equipo como el Liverpool que en las transiciones tienen gente rápida arriba te puede hacer daño pero SIVE a los datos del partido hemos tenido el doble de tiros hemos tenido sesenta y cinco por ciento de posesión aunque eso no sirve para nada no no no tiene que entrar en este análisis pero bueno el equipo en situaciones puntuales hemos ha conseguido un penalti después hemos hemos encajado un gol por eso Liverpool es el campeón de la de la Champions

Voz 0301 26:59 la última de que le puede servir esto al Tottenham para avanzar en el proyecto como puede ser el Tottenham del futuro después de haber pasado por una final de Champions fue su primera final de Champions

Voz 12 27:08 lo esperemos que sea positivo está claro que es el piso a construir el futuro

Voz 0844 27:13 con este dolor con dolor con con las lágrimas y sintiendo todo el esfuerzo que hay que hacer para para poder llegar a un a a esta en a este nivel y creo que bueno las victorias se construyen a partir del dolor y de de la derrota hace hay que sentirlo hay que obviar ese ese dolor oí

Voz 1157 27:39 a ponerse lo más rápido posible ahí empezó

Voz 12 27:41 era construir de nuevo que enhorabuena por la tele

Voz 1991 27:44 bueno las palabras de Pochettino con Ricardo Rosetti en Movistar Liga de Campeones te quitado la palabra Cañete

Voz 10 27:51 no sé si lo que iba a decir no os apoyamos y entonces me tienen a mí sí y la verdad es que sí a priori igualó el choque muchos partidos pero que fue inferior en lo que hemos comentado la salían por del partido que la virtud fue capaz de hoy lo que estaba comentando desde unos detalles que marca el partido que son muy importantes en una final cuando todo está más o menos igualado si la adaptación de de al nuevo fútbol que tiene que ver pues con lo comentaba bueno pues los momentos yo de llenos por todos los tienen que manejar ya quedan sin que te picos hay a ver qué pasa a ver si me pegar un pelotazo con la tripa Si lo hubiera hecho Lloris pues hubiera acertado no es digamos que hay un treinta y tres por ciento a la hora de intuyen lo que va a pasar en un penalti para un portero cuando antes era más fácil hacer solamente cincuenta

Voz 1991 28:45 a Danu segundo que tenemos hacer un pequeño alto en el camino nos pregunto si precisamente porque las decisiones de Pochettino y creéis que si se equivoca dado metiendo a Hurricane de inicio once y cincuenta no seguimos analizando el triunfo de Liverpool en esta Liga de Campeones ya sé que es mucho más fácil hablar a posteriori pero viendo lo que ha sucedido Romero se ha equivocado Pochettino metiendo Hurricane dimitió

Voz 0239 29:10 no yo me yo creo que Cain cojo es el mejor de lo que sí lo vamos a dejar para luego Romero

Voz 1991 29:17 sí sí señor aparece Pochettino en sala prensa Palacio

Voz 8 29:21 es entonces así la corbata negra con el rictus serio el técnico del Tottenham Harry elevan a realizar ya la primera pregunta

Voz 12 29:32 más que ceñidas seis cómo resumiría lado y sacó su tutor cuidar Oldfield eran bates y son pues fantástico es imposible hablar de eso ahora dir de las que más sufren Wolford por fans pues apañan premiar a nuestra afición paso para huir no te huelo como se nota que cree que en estos partidos lo importante era no como esposas a usted con el que se con penalti y pone de nuevo a los treinta segundos no ha cambiado los planes ha sido difícil de gestionar muy sin óvulo Martín muy Domenech fui Cruyff luchan su partido creador a ver si y a nuestros hijos aprovechó mejor las oportunidades a escape supe vienen oportunidades pero no muy marcado ha sido muy doloroso pasado k de huída algo y tutor decir muy nervioso afrontar todo esto me lo calma por ampliar de Fallas forfaits de Historia de clavos

Voz 8 31:10 acabado

Voz 12 31:11 en el apartado de la Premier es cuento because we lose de faena va a entrar en Champions

Voz 8 31:20 sí se nos queda el sabor amargo perdieron la final es de miedo cosa

Voz 1991 31:26 el Palacio en cuanto podéis pregunta en castellano mete directamente en en Antena porque es que parece esto Cuarto Milenio clásico ponías el cosas de esta prisión Romero estabas hablando de las decisiones precisamente de Pochettino digo

Voz 0239 31:38 el dejarán preguntar en castellano contra los ingleses que hay mañana o pasado mañana más o menos aproximadamente bueno que veremos si yo hubiera metido a Cain pero me parece que en la segunda parte no sé quién lo decía durante la transmisión de Carrusel yo creo que Lucas Moura hay Llorente tenían que haber entrado antes que leerán cosas al equipo que no tenían Fernando Llorente te puede cazar alguna han en un saque de esquina en una jugada a balón parado bajar un una pelota larga que viene de atrás que ha tenido muy poco tiempo yo no recuerdo vaya tocado prácticamente una pelota y Lucas Moura ha salido poquito a tener un remate desde el punto de penalti con la puntera si recuerdas que ha parado Alison practicamente sin problemas en una jugada a rechazada y me parece que era jugártela porque es verdad que era jugar de la tenido que poner a Eric en el centro del campo pero creo que el partido estaba para que tanto uno como otro hubiera salido un poquito antes eh

Voz 1991 32:25 la aquí

Voz 1157 32:26 sí completamente de acuerdo creo que entiendo la presencia de Cain por por la ascendencia que tiene en el equipo oí incluso en la primera mitad seguramente las acciones de peligro

Voz 1296 32:35 las pocas que ha tenido hoy de escaso peligro el el Tottenham exagerado el venido a buscar el balón aguantando lo ahí dándole salida pero bueno pues el ha tenido la mala suerte de que su crack de que su referencia ha llegado a la final pues tocado y eso no le permitió disponer de su mejor versión con la que igual el Tottenham hubiera tenido más opciones no pero la segunda mitad sigue es verdad e impuestos ajo Marc Coma jugada al final que el sustituido nacido Harry Kane que pensaba que aguantaba el cambio de porque quería aguantar más minutos a Cain en el campo pero sí el campo era para junta es el cambio dará a Llorente y a Hurricane arriba como referencia pues lo podría haber intentado mucho antes no para intentar llegar con peligro al área de Alison que es Braga llegado en los últimos compases pero no nunca ha tenido una amenaza seria el Liverpool de Álvaro

Voz 0097 33:16 bueno yo yo creo que yo que yo tenía aquí en el campo y en mi opinión las mejores jugadas las jugadas con con más intención han salido de sus botas obviamente nadie vuelve como ha dicho Cañete en la retransmisión salvo Yago Aspas nadie vuelve después de una gran inactividad un periodo largo de inactividad en su mejor momento pero yo creo que es un jugador que tenía que estar en el campo de las finales en realidad si analizas la de hoy poco juegos ha decidido por por dos detalles Borís y me apuras detalle porque creo que ha tenido muchísima más trascendencia no

Voz 1991 33:52 a poner ella te lo digo claro lo que pasa

Voz 0097 33:54 a los treinta segundos que que casi todo lo que ha pasado después eh yo he echado de menos más cosas del centro del campo de del Tottenham porque hoy ha rendido muy por debajo de lo que ha rendido en cuartos de final en semifinales que que dio un nivel alto no así llama Tena ha disputado minutos pero que en es que para mí era de los jugadores del Tottenham en las en las partidos anteriores Si Wings también se ha notado la inactividad ahí por ahí no han encontrado manera de de de conectar con la siguiente línea o lo han hecho muy poco porque yo si os fijáis sea alguna desde volvéis a ver imágenes de la segunda parte sobre todo los tres mediapuntas estaban

Voz 1157 34:29 a rarísimas esperando ese pase interior precisa

Voz 0097 34:32 mente para para obligar a los laterales del Liverpool a tener que hacer esas ayudas por dentro no me pero no llegaba ese balón no llegaba es cierto que lo lo de Llorente y jugando directo le funciona muy bien en momentos determinados contra el City sobre todo contra el Ajax ha entrado tarde yo lo hubiese compaginado con con con la con con la saga quedándose Caine en el campo quiero decir para que en si hubiese aprovechado también del trabajo Llorente porque apenas ha tenido minutos ya también ha coincidido con el segundo gol de Liverpool donde donde se acabo del partido pero a partir de ahí creo que las decisiones han estado bien yo por qué Pochettino llegaba a este equipo al límite osea más más era difícil pedirle a este técnico con con con el equipo que tiene el Tottenham que yo creo que es que es inferior seguramente a muchos de los rivales que ha conseguido eliminar seguramente porque se enfrenta a la final

Voz 1991 35:22 Cañete

Voz 10 35:24 es muy difícil dejar a tu estrella fuera del equipo cuando lleva una semana entrenando y dice que está por ver si no yo creo que es imposible yo creo que eso no hay ningún entrenador que que se aguante a esos bueno pues porque el recuerdo está todo lo que ha dado este jugador no era evidente que no iba a estar en su mejor momento y a lo mejor también un chico que cuando uno no está en su mejor momento sin que se me nota para mismo tragado muchos más por hablábamos en la previa que no por fundamental que era para la salida

Voz 1157 35:52 como Pochettino en español perdona Cañete

Voz 8 35:55 sí mira el están preguntando qué es esta Champions eh

Voz 12 35:59 bueno está claro que hemos estado compitiendo contra un equipo que que hace tres o cuatro años o más está siendo construido para saludar a este tipo de situaciones para llegar a finales no quiere decir que para ganar finales que ese es libre nosotros somos un equipo que las prioridades compartían con este área que es el Deportivo es verdad no encontramos sobre todo pues nuestra misión trabajo por la calidad de los futbolistas en en en en una pero claro habría sido un hecho instó

Voz 13 36:45 lo único el haber de voy ganado y haber levantado las

Voz 0844 36:48 Copa

Voz 12 36:50 habría sido un hecho en el cual seguramente lo la gente habría sorprendido mucho no porque en los últimos cinco años prioriza la construcción del estadio cero para nosotros no somos lo maldito de la clase de lo demás son lo más tonto no entonces pero sí que es increíble y tiene un mérito enorme de este club estas base que hubiere haciendo historia creo que bueno ojalá sea el comienzo de una de un periodo exitoso para para el club

Voz 8 37:36 en la Paz precisamente de esa situación como ocurrió este verano que no han podido fichar por la construcción del nuevo estadio iba a ser la penúltima pregunta para Pochettino porque la último las leer también en inglés

Voz 1991 37:48 su nombre buenos resume es Palacio lo que ha dicho el técnico argentino del Tottenham en esta rueda de prensa Cañizares no tengo suerte contigo hablabas

Voz 10 37:55 sí sí bueno yo decía eso va más Vince no por ejemplo que era un futbolista que ya hemos hablado mucho en la previa que supuso para el equipo por la salida de la luego la imposición de los Juegos Álvaro pues no ha sido capaz de construir insinuó que quiero que hagáis una reflexión yo creo que es porque estudió también quería sacar mucho antes de lo que pasa que ha sido el momento del partido que en ningún momento se encarga de Sissoko pie izquierdo a cambio así supongo que era el peor de todos al peor en el sentido de que están siendo el país que peor está directamente a cambio eso sí pie Crouch Ana capaces lesionados el fallecido usar cuando acaba el partido se les veía cojeando claro no pues él mismo hacer los cambios sabiendo que te puedes quedar en cualquier momento pues mueve jugadores para los últimos cinco seis ocho minutos hoy por los argentinos un cambio más pero te quedas con diez es que es normal que haya sido conservador a la hora de salir jugadores yo creo que va mismo estaba el no ser conservador pero le han obligado las circunstancias gusto

Voz 0749 39:06 bueno yo creo que hablando de Pochettino creo que les sacó demasiado petróleo a todo lo que se ha con el que se encuentra en una final en el cual para

Voz 10 39:13 me

Voz 0239 39:16 Bush que creo que ha estado a treinta segundos de rajar salvo ha dicho ha dicho luego el tótem es un gran club tal pero tú que les conoces bien yo les estaba viendo la cara en la rueda de prensa hiel que es un tío caliente se ha quedado con las ganas de de decir oye que con lo que tengo bastante hemos hecho prácticamente el resumen de la pregunta que hemos escuchado de la respuesta que hemos escuchado has ido S

Voz 0749 39:40 pues eso es lo que te iba a decir no en el en el término de puede hablar Pochettino sino que creo que el club ha decidido por otros o otro

Voz 0956 39:48 camino no creo que se decidió por el tema del campo

Voz 0749 39:51 se decidió poder deportivo no sé si os equipos el equipo no ha fichado es un equipo que le faltaban jugadores por lo menos para tener recambios recordemos la previa quiso Pochettino diciendo que hoy por lo menos si miraba Joan quiso tenía algo de recambio el cambio de Lucas Moura el cambio en la médula osea tenía algún cambio cosas tiene en muchos momentos de la eliminatoria anteriores no lo tuvo porque falta quién porque nuestro partido faltó son también entonces hoy tenía algo más de recambio yo creo que ahora le viene de la propuesta que quiera tener Pochettino o como quieran encaminar el equipo conocido ahora es el nada en el que tiene la decisión de poder fichar sea tiene el campo tiene la Ciudad Deportiva y ahora hay que ver para dónde quiero ir es decir un equipo competitivo fichando jugadores importantes fichando jugadores que puedan dar este salto de calidad para el equipo y vamos a ver que el hidalgo como entrenador la la predisposición que pueda tener el club a comprar jugadores importantes para ir compitiendo pero es verdad que creo que el máximo rendimiento le ha dado a sus jugadores y Puche Tino de del equipo creo que es el máximo hoy Carril quien no estaba al cien por cien hoy son no apareció hoy de leal y para mí desapareció el partido creo que va en línea descendente sus bebés efectivamente entonces dicen en que tiene altibajos hijo y que tenía que estar yo creo que sí calidad el equipo tampoco Aparicio y no le podemos pedir al no le podemos pedir a uno no le podemos pedir a la línea de que des exactos lo esperaban en el salto

Voz 1157 41:27 por este cuarto el campo pero yo no lo vimos

Voz 0749 41:30 dime el Liverpool pero sí tuvo pegada y en el Tottenham quién

Voz 1157 41:33 tú creas en mi juego

Voz 8 41:36 voy a permitir Yago por ver porque Javier hablando de

Voz 0301 41:39 de Pochettino bueno por la información que tenemos que nos llega ni mucho menos es segura su continuidad en el banquillo del Liverpool es verdad que le quedan ya pocas opciones de de los equipos más de que los equipos que ahora mismo le apetezca en realmente irse a a Pochettino a entrenar y que les aseguren dar un salto de de Calanda a mí yo reconozco que es lo que le en rueda de prensa me suena más a que se queda que que se va creo que no es Pochettino de pagar esa rajada justo antes de irse pero sí que se abre un periodo de reflexión cinco años en el banquillo del tendrán el deber hasta dónde puede llegar con con este club

Voz 1991 42:16 el Palacio le han preguntado algo sobre su futuro en esa rueda de prensa

Voz 8 42:19 si la última pregunta precisamente iba sobre eso iba sobre su futuro y ha dicho que no era momento no era momento para hablar del futuro que el futuro Sergio en los próximos días que podría ser incluso mañana pero no ha querido ni confirmar ni desmentir que se vaya a marchar se vaya a quedar en el Tottenham

Voz 1991 42:35 bueno yo he dicho esto creo que lo que ha hecho Pochettino este año con gran es un puñetero milagro inversión cero ni un solo fichaje meter al equipo en la primera final de la Liga de Campeones de su historia es un puñetero milagro y sólo eso Yago

Voz 0097 42:50 sí sí es que además con con la baja en los partidos fundamentales de de tu mejor jugador que eso que es un jugador que está muy por encima de nivel del resto teniendo que llegar a situaciones límite Don tomando decisiones importantísimas y con éxito yo creo que si pierde la final pero folletín no son triunfadores no queda ninguna duda