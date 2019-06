Alberto Moreno: "Esta Champions es para Reyes"

Voz 1991 00:00 que está José Palacio precisamente con Alberto Moreno en el Wanda Metropolitano el Palacio

Voz 1 00:04 está hablando de cómo se ha enterado del fallecimiento de su hermano de su amigo y mi tío me envió envío lo que había puesto el Sevilla Fútbol Club en Twitter

Voz 2 00:15 se saliera igual cabras

Voz 1 00:17 se me puso la piel de gallina no me lo creía empecé a buscar en las noticias aunque sea buscar en todos lados que cuando me enteré que fue que era cierto pues a rompió a llorar llorar y la verdad que ha hasta que hemos llegado al estadio la verdad que lo he pasado muy mal no pasamos más durante todos los días todos los días que bueno lo vea de sigue llorando todo el día llorando porque yo paso mucho muchos momento con todo se lo he pasado muy te pasa muchos momentos con él mucha risa el año y medio dos años suben el primer equipo del Sevilla pues todo el día con él y con Vitolo aquí ha sido un palo muy muy muy duro pero bueno ahora me viene esta recompensas de la Champions oí nada sólo decirle allá donde echáis que que esta Champion va va por él yo no imagen en el podio

Voz 0320 01:11 en la que estás tú con la camiseta además pone Pekín al hermano es tantos tus compañeros Mira felicitándose sonriendo y tú estás con la cabeza llorando es es un contraste tan tremebundo

Voz 1 01:22 además es un día es un día muy extraño como te he dicho y siempre verdad que aún ya cuando habíamos ganado a cuanto cuán aún cuando ya habíamos ganado solo sólo sabía pensar en él no sé por qué pero sólo pensaba en él me venían las lágrimas los ojos hoy no podía contenerlo y pero bueno final después de la tormenta llega la calma Hay después de una noticia mala como la que he tenido hoy pues he tenido otra otra maravillosa que ser campeón de la Champions League

Voz 1709 01:56 Alberto seguro que allá donde esté te está escuchando te estaba viendo está sintiendo esa fuerza que le ha mandado con esa camiseta silo pudiera mandar un mensaje que les que alegrías

Voz 3 02:06 a tu hermano que tenemos claro

Voz 2 02:09 claro que lo quiero que daban que ahora mismo no no me lo creo aún es un momento complicado la verdad sólo decirle que que allá donde estés

Voz 1 02:22 viendo que que le quiero mucho que he aprendido mucho de él que es una persona increíble que he aprendido muchísimo y que y que nada que que siempre lo voy a tener mi corazón compañeros no sabían te han arropado te has estado ayudando si si todos todos los compañeros incluso el mánager Klopp también me antes de la merienda antes de venir al estadio también me ha acogido y ha hablado con él en privado y nada ha dado el pésame y nada que que que que estuviera bien que tenemos una final por delante claro yo le decía que se con la cabeza pero en mi cabeza no no sólo pensaba en Jose lloras te quedas con la parte

Voz 0320 03:04 positiva no está tendrías familiares aquí en el estadio El España ser campeón has tocado la gloria

Voz 1 03:10 sí mi familia estaba aquí mi padre mi hermano mi mujer mi cuñado el padre de mi novia a todos aquí nada cuando la he visto les he dicho que la verdad no casi un día muy duro así un día muy duro para mí no es mentira eh sólo saben que me parece mentira todavía pero que es sólo sabía llorar en la habitación sólo sabía llorar no Nico nieve comido solo un poco oí a día de hoy todavía no no me lo explico pero pero bueno son cosas que pasa yo les digo que allá donde esté decirle que lo quiero mucho y que Iker que esta copa va por él

Voz 1709 03:49 pero a pesar de ese sabor agridulce de sería tan duro también eres campeón de Europa es la primera Champions es alguna forma especial que te sientas y pueda siquiera celebrarlo aunque sea en la memoria también de José Antonio sí bueno es común si no pero como que ya me puedo

Voz 1 04:06 morir tranquilo no ya con una con una UEFA y con con una Champions League yo creo que más de eso ya no se puede conseguir a nivel europeo hoy gracias a Dios yo lo tengo

Voz 2 04:18 si nada compartir este momento con con toda esa persona que me han apoyado porque también pasa muchos momentos difíciles

Voz 1 04:23 ahí es nada eh ahora mismo disfrutar el momento y como te digo está cómo va va va por Jose nosotros Champions el otro equipo no

Voz 0320 04:32 porque ahora tendrán que buscar equipos situados en la suerte tú no

Voz 1 04:35 sí bueno sí sí es verdad no sé que ya termino contrato aquí me quedo libre y sí que es verdad pues que un club nuevo aún no sé adónde iré ya no no no la verdad es que si supiera a lo mejor lo podría decir pero va a día de hoy no sé nada hombre después de estar sin que hayan Inglaterra no no te voy a mentir pero el volver a España y a estar en mi tierra cerca de mi familia porque estar ahí lejos es complicado pero ya te digo bueno pues tenemos que dejarlo aquí porque les queda un minuto para él