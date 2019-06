A Vivir Madrid | Programa especial Feria del Libro

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Madrid Puri Beltrán

Voz 2 00:10 Pepa

Voz 1751 00:13 la feria de lo más largas filas de sombreros gafas de sol vísceras se mueven a las doce y seis minutos por las casetas de la Feria del Libro en el Retiro hay treinta grados ahora mismo justo enfrente estaba Atom Comics en la caseta número ciento veintiocho Nos Doris hablado desde la caseta de la organización donde Nos dicen que ayer día de la Champions triunfaron los libros hubo afluencia masiva de lectores hemos venido a contagiar unos junto a nosotros bueno pues hoy una silla libre para que lo ocupen los oyentes que encuentre los libros que hemos escondido por la feria hace sólo unos minutos por cierto está muy cerca de aquí Enrique García qué tal buenos días hola buenos días Curie llevamos seis temporadas

Voz 3 00:55 siendo la feria pero pero es el primer año que hemos decidido hacer bookcrossing qué libros son y qué queremos que haga a los oyentes cree que los encuentra en la feria

Voz 4 01:04 bueno queremos que jueguen con nosotros un rato creemos que los encuentres que los encuentren por eso los hemos escondido por algunos rincones de la feria pero bueno están bastante visibles y no muy lejos de la caseta donde estamos y estamos dando pistas por Twitter en nuestro Twitter en A Vivir Madrid hemos que vengan a compartirlo con nosotros son siete libros entre ellos uno de los más esperados en esta feria algún día hoy de Ángela Becerra que es Premio de Novela Fernando Lara que firmará aquí los días quince dieciséis de junio un libro de relatos de Luis Mateos Mateo Díez gente que conocía los sueños editado por Nórdica Libros muy cerquita también el libro de poemas de Luis Ramiro metralla y purpurina editado con paleta y la última novela de Berna González Harbour el sueño de la razón una novela negra que sucede en Madrid con las pinturas de Goya como telón de fondo y que está Puri damos una pista encima de una escultura un tanto monstruosa por aquella

Voz 1751 01:54 a las agregó y ahí lo dejamos ir por eso dentro de cada libro hemos escrito algo en concreto que son las indicaciones para llegar hasta aquí hasta donde estamos cuáles son

Voz 4 02:03 sí pues hemos escrito a la dirección de la caseta estamos al lado de la ciento treinta y seis y el objetivo es que vengan hasta aquí siguiendo esas instrucciones nos cuenten qué libro han encontrado nuestros oyentes y que nos expliquen porque ha venido a la feria pero es muy importante y que aquellos que tienen que llegar a tiempo porque como todos saben estamos aquí hasta la una de la tarde que adelantó acaba el programa El

Voz 1751 02:25 objetivo es llegar hasta esta caseta antes de la una de la tarde Enrique García va a ser el encargado de presentar a los oyentes que está aquí para buscar a Enrique bueno pues hay que decir que que va vestido con pantalón largo no Enrique lleva su sirva de la Cadena SER

Voz 4 02:39 sí yo creo que con el micro ya es bastante reconocible

Voz 1751 02:42 si los adecuados pues fíjate lo que acaba de pasar Enrique no te lo vas a creer nosotros nuestra vamos que esto que esto pasará enseguida nada más arrancar este programa teníamos de hecho muy poca fe ya ha venido una oyente a cada oyente con con un libro eh que está ahora mismo encima de la mesa qué tal buenos días hola qué tal dicen cuál es tu nombre me llamó Josefina dónde has encontrado que libro que libras encontrado y donde Josefina OS

Voz 3 03:06 ha entrado en algún día hoy de Ángela Becerra el encontrado en un estaca que hay Aid con patos

Voz 1751 03:13 ya está abierto y que ponía que por litro

Voz 3 03:17 sí sí pone hola somos el programa A vivir mal

Voz 6 03:20 Driss si has contra de este libro significa que es eres tonto pero además queremos invitarte a nuestro estudio de la Feria del Libro para pasar un rato Camps otros qué haces aquí porque has venido pues mira vengo venimos todos los años he venido con mi marido y con mi hija y luego es que os escuchamos siempre siempre hay que que estabais hoy aquí el programa se entonces esto

Voz 1751 03:44 mañana la primera obligación era venir a la Feria del Libro

Voz 3 03:48 Josefina que casetas vas a visitar pues nos han encargado comprar un libro eh el de la Reina Roja en Holanda encargado que lo que lo he terminado de leer me lo me lo regalaron en el libro electrónico pero ahora vamos a comprar en papel pero había una fila tremenda de gente entonces bueno damos un poco una vuelta lo que vemos que nos gusta pues compramos salen vivos de fina muchísimas gracias a vosotros no tengo si me encanta

Voz 1751 04:20 bueno te agradecemos mucho que estés aquí esta mañana que disfrutes de la Feria del Libro gracia que es una forma no de contagiar a la gente la la pasión por la lectura gracias por desafiar al gran vernos Adrienne gracias Sara Morante la ilustrará el cartel de la Feria del Libro de este año dice que los lectores son los que los que salvan al ser sólo un objeto y con nosotros está un escritor que consigue que los libros no se queden cerrados sino que había un libro suyo sea para muchos imprescindible adictivo Luis Landero qué tal buenos días lo primero agradecerte que es retrasado la afirma que sé que te están esperando para estar con nosotros en esta caseta Luis

Voz 1344 04:56 bueno no pasa nada algunos minutos fin

Voz 1751 05:00 la lluvia fina es su última novela publicada con Tusquets y ahí abre un melón muy difícil de masticar es se debe ser sincero con la familia es decir puede hablarse de todo entre los seres queridos que piensan

Voz 1751 09:24 lo sitúa en una fiesta de cumpleaños el ochenta cumpleaños de la máter familia de la madre de familia todos preparan esa fiesta esa celebración empiezan a salir pues los rencores los odios se empiezan a descubrirnos empiezan a hilo lo más positivo es que por primera vez empiezan a hablar ya enfrentarse los unos a los otros a la verdad estos miembros de la Familia en concreto

Voz 1344 09:45 sí en Isabel la parte sombría de la familia hay una parte luminosa de la Familia que vamos a decir de lo bueno que tiene la familia pero hay una parte sombría también hay una parte que está ahí y que es la la trastienda es mejor no abrir esa especie de de Caja de Dora es donde salir que no te puede salir si es es mejor es mejor lo que quedarse con lo bueno y olvidar lo que pasa es que a veces es difícil porque la memoria la memoria es más ficción que belgas histórica tiene mucho de ficción y entonces la imaginación inventa cosas no y entonces creemos que recordamos lo que en realidad es una pura invención

Voz 1751 10:31 fíjate estamos hablando de recuerdos Luis

Voz 1344 10:33 me decía más llevas treinta Feria

Voz 3 10:36 así del libro como recuerdas

Voz 1751 10:39 así que parte de ficción habrá pero cómo recuerdas tu primer

Voz 3 10:42 la Feria del Libro aquí en el Retiro

Voz 1344 10:44 muchísima vergüenza venir aquí exponer a la curiosidad pública peruana que sigo teniendo todavía eh porque yo no he cambiado lo bueno que tiene es que llegas aquí entonces entre los libreros quiero un lectores te quita la vergüenza que eso es lo lo magnífico de venir aquí

Voz 3 11:01 qué consejo le darías a un autor que firma por primera vez en esta Feria del Libro de Madrid que no surtió

Voz 1344 11:08 tres de las cosas

Voz 3 11:09 no pero que nosotros la tormenta tanto si tiene muchos lector

Voz 1344 11:12 es como si tiene pocos eh pues sea que si tienen muchos que no piense que que está toque que está en el Olimpo y si tiene pocos que no piense que que relativice todo y sobre todo que los mire un poco sentido del humor

Voz 1751 11:29 lo bueno es que te lo digo porque tienes a uno al lado sentado que es su primera feria del libro es Pablo Simón

Voz 9 11:35 hola qué tal cierta

Voz 1751 11:38 Pablo Simón va a firmar ejemplares te desvelase la fe

Voz 1671 11:42 sí así podríamos decir que esta es la primera vez la primera vez que vengo desde el otro lado es decir yo siempre vengo aquí a la Feria del Libro porque es una maravilla la ambientes estupendos está muy bien muy bien y ahora voy a tener la oportunidad está en el otro lado firmando y charlando con los lectores así que eso siempre siempre es maravilloso no

Voz 1751 12:00 pues esta mesa es un intercambio de autores uno que lleva treinta años firmando creo que firma por primera vez quiero despedir a Luis Landero que tiene que marcharse ya a la caseta firmar en qué caseta Estarás

Voz 3 12:09 de la librería Alberti librería Alberti si interés en la número setenta y tres un beso muy grande lo mismo ocurre gracias por haber venido llegaremos un abrazo para todos

Voz 10 12:22 está cada vez más gente que se agolpa

Voz 1751 12:26 en esta caseta de la organización de la Feria del Libro ayer en Madrid bueno había diferentes Fan zone porque se jugó la Champions había diferentes fartóns ir a Nos faltaba una estaba la fans donde el Liverpool Pablo estaba la afán son eh del Tottenham estaba aquí en la Feria del Libro la fan Zone de Popov qué tal buenos días

Voz 9 12:47 muy buenos días qué tal felicidad cuenta

Voz 1751 12:49 no es que pasó hubo colas acabaran los libros a ver que la gente agolpaba

Voz 9 12:54 no es que un poco de vergüenza pero fue lo que hicimos de repente vira firmada por la mañana debía haber Kane por la tarde a gran el ciudadano gran por la mañana fue súper bien anotamos los libros tuvo que llamar al distribuidor para que trajera más pero es que por la tarde se acabaron todos de hecho la segunda edición de hacer la cuña sale el lunes pero no Ayman ahora mismo libros míos en la feria igual que entonces yo estaba firmando IMI al guarda de seguridad colocando una barrera Yves Le pregunté si lo que estaba delante digo quién está firmando al lado que no es que importe con la gente y y fue preciosa una experiencia de de gente ultra cariñosa muy bien la verdad es que me lo pasé muy bien esto porque te porque el sábado que viene vuelvo a firmar el domingo último en la feria también

Voz 5 13:41 eh

Voz 1751 13:42 así que estás a tope e Pablo Simón que hace una semana justo hoy se cumplirá semana estabas de presidente de mesa elector

Voz 1671 13:48 la Liga ya ves a veces así que total mira como comentaba ahora el autor que se acaba de marchar si tengo pocos lectores no pasa nada estamos charlando de las elecciones de cómo ha ido yo te hago el análisis que way ya está sea que se Praia

Voz 9 14:02 con lo que esos atentados que que que palos y mamá

Voz 1751 14:05 a firmar ejemplares del Príncipe Moderno democracia política hay poder editado con debate

Voz 9 14:09 qué es un libro que está muy bien y que yo tendría que haber recomendado en alguno de ellos pero es que nadie me ha preguntado sobre política los consultores

Voz 3 14:16 claro no no nos no surgido y es un tratado para comprender mejor eh bueno pues los sistemas políticos el mundo en el que vivimos IS mundo Pablo ahora es el de los pactos estamos preparados para asumir que pactar no es traicionar

Voz 1671 14:30 tanto que si es decir de hecho hay un capítulo que se dedica exclusivamente a la formación de gobiernos de coalición yo espero que la habían echado un vistazo a lo que es los que están negociando

Voz 5 14:38 ahora porque incluso se discuten diferentes

Voz 1671 14:40 modelos de estructura de gobierno por qué porque a veces tú puede escoger si vas a hacer un gobierno de coalición y repartir los ministerios y darle todo al mismo partido o hacer como por ejemplo en el Pacto del Botánico que se cruzaban gente de diferentes partidos dentro de cada consejería y esto les ayudaba a rodarse ya sabéis que el roce hace el cariño

Voz 1751 14:57 dices que hacer políticas como bailar no siempre

Voz 1671 15:00 bailar un tango adelante atrás que están bailando

Voz 1751 15:02 políticos madrileños en el Ayuntamiento y la Comunidad ahora mismo

Voz 1671 15:05 bueno yo cuando hablamos de pactos lo que recomiendo es que nos fijemos más en las manos que tienen que en las palabras que dice es decir hay que ver cómo está el repartía las cartas porque ya están encima de la mesa Iber qué cosas suman cosas no suman yo creo que en el caso de Madrid la tanto Ayuntamiento como comunidad está bastante

Voz 5 15:22 claro que suman

Voz 1671 15:26 otra cosa es quién pueda tener la alcaldía

Voz 9 15:29 ah o la o la o la presidencia de la como

Voz 1671 15:31 vida pero es evidente que este es el pacto más probable simplemente porque tiene más afinidad ideológica los escaños dan otra cosa es esto es lo que había diferente rumores no tal vez Begoña Villacís alcaldesa tal eso sólo sería posible bajo una condición que hubieron pacto nacional entre PP y Ciudadanos que Ciudadanos le diera todas las autonomías todos los ayuntamientos al Partido Popular a cambio del escaparate importantísimo que es el Ayuntamiento

Voz 1751 15:55 desde hablando de de bailes y de pactos eh en Madrid habrá Bulería habrá pacto a la andaluza sonarán nuevos ritmos en el yo creo que

Voz 1671 16:03 va a ser yo creo que lo más probable a andaluza pero ojo porque

Voz 9 16:07 eh ahora son tres bailando

Voz 1671 16:09 y hay una de Vox que quiere jugar también quiere estar dentro de diga ya sabéis que los pactos son más sexo que amor entonces tienen que ver que postura adoptan y esto siempre es algo muy complicado porque no todos Marie también dentro de esta paseo

Voz 1751 16:23 bueno ahora mismo quién es el político madrileño más maquiavélico

Voz 1671 16:26 todos más parecía haber diablo M

Voz 1751 16:28 ya ve el que más se ha adaptado a las circunstancias

Voz 1671 16:31 pues probablemente Íñigo Errejón pero ya veremos que ya veremos del de momento es el que nos abrasados sale de todo este proceso ahora ya se está especulando no sobre futuras

Voz 5 16:41 qué operaciones lo que puede pasar ya veremos llamen

Voz 1751 16:43 bueno hace algunos años en verano en la piscina de tu pueblo abre un libro que que es el origen de que hoy estemos aquí sentados hablando se titula El Príncipe de Maquiavelo que descubriste en aquella lectura en aquel clásico en ese momento yo no sé si fue Pablo ese ese libro el que te impulso a que las ciencia

Voz 9 17:00 es sin duda lo fue ya sé que esto es muy de tópicos no

Voz 1671 17:03 ah es que leyó el príncipe italiano yo quería estudiar historia cuando la pena

Voz 1344 17:06 Toño

Voz 1671 17:07 cayó este tratado en mis manos y descubrí que había una forma de acercarse a la política sin de tal manera que fuera desapasionado y sobretodo que tú fueras como una especie de maestro de esgrima es decir a ti no te importa si quién tienes enfrente el duelo está bien mano regular a ti lo que te importa es dar la técnica para ganar posibilidad de que hubiera una aproximación de su equipo a la política me pareció estamos increíble y a partir de ahí entren todo esta lo que estoy totalmente enganchado

Voz 1751 17:32 Pablo Simón se estrena en la Feria del Libro de Madrid con el Príncipe Moderno democracia política hay poder editado con debate para nosotros ha sido un placer vivirlo hoy contigo aquí en directo en A Vivir Madrid desde la Feria del Libro Pablo fíjate tienes a un montón de gente ahora mismo saludando al rededor si al alrededor de donde estamos ahora mismo

Voz 1671 17:54 además Mendia parecemos langostas y que otra vez para meter al plano muchísima gracias a vosotros y sólo una un añadido muy pequeñito tú te acuerdas Bob Pop que tenemos un libro juntos no a primicia que estoy aquí que te acuerdas que hubo un libro que se piensa que salió en Editorial Ariel que era premio a los blogueros jóvenes joven estamos estamos pillo allí pero eso es muy bonito pero que mucha tiempo después mucho porque fíjate perdona yo estuve en esa fiesta en Barcelona efectivamente así así en Barcelona

Voz 1751 18:34 hace muchísimos muchísimos años claro pero bien

Voz 1671 18:37 me daba mucha ilusión porque es la primera vez que estaba con el entonces yo era un adolescente

Voz 11 18:42 éramos todos sabes que esto Pablo besos Pablo gracias gracias a Dios delito sirva

Voz 14 18:54 las cuatro seguimos en el parque del Retiro asomados a esta a esta caseta la de la Organización para contar la vida en este primer fin de semana de la Feria del Libro extradiciones la número setenta y ocho

Voz 1751 19:06 las que se esperan bueno pues casi cinco mil firmas más de trescientas actividades a mi lado un año más el maestro de ceremonias el director de la feria Manuel qué tal buenos días

Voz 5 19:15 hola muy buenos días encantado de saludarles Manuel la azerí

Voz 1751 19:18 ya es marca Madrid

Voz 5 19:20 es Marca España pero estoy cien podemos decir

Voz 1751 19:23 estamos ante la feria con mayor dime

Voz 5 19:25 tensión cultural de los últimos años sin ninguna duda se ha ocho por parte del equipo de de la feria se ha hecho una enorme esfuerzo en dotar a la feria de una salida atributos en parte también porque estaban en la en la línea de la propia fundación de la feria en mil novecientos sesenta y tres entonces se ha hecho un enorme esfuerzo Isaac dotado la feria de un volumen de actividades desde luego enorme que suponen el catorce por ciento del presupuesto de que que esta feria tiene para poder arranca

Voz 9 19:52 no

Voz 1751 19:54 la Feria del Libro de Madrid tienen carácter internacional no sabe suena a merengue y bachata este año porque República Dominicana es el país invitado de honor como de qué forma se está notando la presencia de este país en la feria para ellos es un año de celebraciones no porque además coincide con el ciento setenta y cinco aniversario de la independencia pública dominicana efectivamente es el de

Voz 5 20:15 el aniversario de su independencia han venido a Madrid han hecho también un enorme esfuerzo con nosotros les agradecemos que es un privilegio contar con ellos han hecho un enorme esfuerzo al traernos una embajada de sesenta escritores de los cuales hay un cuarenta por ciento que son mujeres es decir podemos encontrar toda una generación joven que está emergiendo en en en América Latina y en concreto en República Dominicana en el terreno de la nueva narrativa y nuevos poetas no entonces podría citar un montón pero bueno pues Alejandro González Raga Andújar Elizabeth Balaguer de decir Galán es decir gente que en muchos casos no tiene algún libro publicado en España pero muchos otros de la generación más joven que yo creo que va a ser un auténtico descubrimiento para toda la sociedad lectora madrileña no

Voz 9 21:01 horas que escribe en castellano e inglés en spanglish porque es una mezcla también de

Voz 5 21:06 jugar Si bueno hay dominicana tienen mucho mucha población residente en Estados Unidos en Puerto Rico en diferentes partes pero escriben en castellano a interés en castellano

Voz 1751 21:17 ya tenemos el adjetivo de internacional para esta feria seguimos buscando adjetivos es la Feria del Libro de este años más feminista que nunca

Voz 1344 21:24 Mané

Voz 5 21:25 bueno es una una línea de trabajo que junto con sostenibilidad con internacionalización comprendimos ya en dos mil diecisiete de la que estamos especialmente satisfechos empieza digamos con el tema de que todos los los carteles de la Feria los están haciendo diseñadoras seguimos con un conjunto de actividades relacionadas con los temas de mujer pues además de conciliación brecha salarial violencia de género con diferentes asociaciones con clásicas y modernas con mujeres del libro tenemos también la propia el propio decorado del del del pabellón de organización de la feria donde es pues se pueden ver una sede de más que no ha hecho una jovencísima diseñadora madrileña la propia frases de los libros que está la gente haciéndose selfies

Voz 1751 22:07 no todo el tiempo libre de la feria es una ciudad muy interactiva de las redes sociales no están jugando un papel fundamental a la de los ilustradora Sara Morante no es la cuarta ilustradora en la historia de la feria que está al frente del cartel la protagonista este año es también una mujer lectora esa ilustración que está por toda la feria encierra bueno pues algunos guiños uno de ellos es contra la censura un guiño a a raíz de Yuri yo no sé son los libros el mejor arma la mejor arma contra la censura

Voz 5 22:36 sin ninguna duda el carteles un homenaje en dos líneas por una parte a la lectora por otra parte pues evidentemente al al Falange cuatro cinco uno ir a la ola de agua que es un clásico japonés del siglo XIX que estemos un clásico en la historia del arte no entonces desde ese punto de vista Sara Morante yo creo que lo que ha hecho un cartel que es especialmente atractivo colorido y que bueno pues está un poco en la línea de que esta feria pues va a tener mucho color

Voz 1751 23:02 fíjense en la camisa de unas señoras el Gardel ahora mismo que es estaba protegiendo de sólo el cartel del que estamos hablando de Sadam ante la feria que lleva cincuenta y dos años celebrándose en el Retiro está Manuel en el ADN de esta ciudad eh pero

Voz 3 23:16 le quiero preguntar por la polémica que ha habido estos días confirma usted hoy que la feria seguirá el año que viene celebrándose en el Retiro al al margen de quién gobierne

Voz 5 23:24 sin ninguna duda llevamos aquí cincuenta y dos años yo desmiento edad que aparecen noticias de un tipo de otro que se tal que sino mandan para nosotros no es cierto la feria en los próximos años seguirá haciéndose en el Retiro otro problema distinto es que tengamos que sentarnos con las autoridades municipales por una razón fundamental porque evidentemente la demanda que la la presión de incluir a más gente dentro de la Feria del Libro cada vez es más intensa tengamos en cuenta que en España hay más o menos unas tres mil editoriales operando todo el mundo quiere venir a la Feria por qué pues porque evidentemente a parte ya de los resultados económicos tienes también la lacra esa imagen que es el marketing es la relación directa con con el público no hay una cosa que siempre me gusta resaltar ya lo de ello me preguntan bueno eso qué es exactamente digo es que la Feria de Madrid tiene una gran erótica entonces eso que es bueno pues es que tiene el el visitante que es súper fiel tiene la posibilidad de hablar con el año pasado mil setecientos autores hoy tenemos aquí a doscientos cincuenta de esa relación entre el entre el el visitante ya el creador de los contenidos yo que es un poco lo que le da un carácter festivo de romería cultural es decir eso tiene su

Voz 9 24:38 su sabor no esta es la feria de

Voz 1751 24:41 de las editoriales por ejemplo cómo Tusquets que cumplen cincuenta años Le quiero preguntar una figura de un gran editor que este año está muy presente en la feria Le hablo de de Claudio López Lamadrid que falleció en enero y que fue una figura bueno como digo muy importante para para muchos autores de nuestro país un hombre que supo no tenderla las dos entre España Latinoamérica de qué forma está presente su recuerdo en esta edición de la Feria del Libro

Voz 5 25:06 a hacerle un homenaje especialmente intenso y significativo porque nos parece que la figura de Claudio López Lamadrid va a dejar un hueco en lo que es la edición española de una enorme envergadura desde que de muy joven empieza a trabajar en en en Tusquets luego trabaja durante varios años como traductor ataques incorpora al grupo de Grijalbo después Penguin Random House ahora mismo es un hombre que ha trabajado con Coetzee ha trabajado con Naipaul decir que con Javier Marías es decir un catálogo de una envergadura enorme pero además lo importante a destacar de él es que para mí dentro de su homenaje hay que destacar uno su pasión por el libro y luego que era un hombre de un gran olfato para descubrir talentosos

Voz 15 25:53 venga a mi modo de ver a mí porque me nuestros solamente me gusta superar el concepto de España por un lado y Latinoamérica por el otro hasta el punto de que hoy en día yo creo que por ejemplo que la literatura argentina Se puede parecer más española que en Argentina a la mexicana la supuesta mi trabajo como editor está en intentar hacer

Voz 16 26:11 era una única lengua una única en literatura de la ninguna estará todos esos actores porque estos otros porque cual cosa que no ha sido fácil caminando por eso

Voz 1751 26:23 la Feria del Libro de Madrid le quiere agradecer eh al director de la feria que no haya atendido esta mañana en esta caseta que cada vez está más llena de gente hoy crema solar gafas de sol gorros algunos de la Cadena SER gracias director por habernos acogido en este espacio

Voz 5 26:38 muchísimas gracias a ustedes aquí invitamos a todo el público madrileño intencional que tenemos un dieciséis por ciento de público que viene de fuera de Madrid a visitar la feria gracias

Voz 17 26:49 es decir no

Voz 1751 26:53 seguimos caminando con convoque que va a coger aire para hacerse consultorio literario en dos minutos voz abrimos consultorio con unas madres muy especiales que Airbus

Voz 9 27:02 no

Voz 1751 27:06 sí

Voz 18 27:08 tú

Voz 19 27:16 ver más Madrid ciento cuatro punto tres Give Landín estar el cuatro cinco y seis de julio en Madrid no responde más falto y calor

Voz 20 27:25 pues que lo cambio Slim pan pan Love Of Lesbian o Jorge Drexler por conciertos y gastronomía al aire libre en Ifema todo esto y mucho más es el festival Río Babel dos mil diecinueve Madrid no perderá bailará río Babel dos mil diecinueve Entradas ya a la venta

Voz 21 27:41 Camila la vernos visita en la Feria del Libro de Madrid déjate sorprender por su nuevo libro una jaula de oro llevan de lo firmado sábado ocho de junio de seis a nueve de la tarde en la carpa de firmas del parque del Retiro Camila la per caseta tres cuarenta caseta Maeva

Voz 22 27:58 te imaginas pasar una noche con Steen Rafael John Legend Katy menú Roger Hodgson de Supertramp invito Ben Harper Bertín Osborne Pitingo Armando Manzanero y Mocedades y muchos más en Caracas a la venta en estarlo

Voz 1671 28:13 el festival punto com es el caso

Voz 23 28:15 Lina eléctrico híbrido GLP no sé qué coches

Voz 24 28:18 comprarme casi mejor o casi Plus casi todos los coches en casi toda España Casio plus más de tres mil coches de ocasión de todos los modelos y marcas de procedencia particular completamente garantizado en Alcobendas Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Móstoles Villaviciosa lleno casi un plus punto com

Voz 13 28:38 este verano del veinte de junio al treinta y uno de julio disfruta de una noche inolvidable en plena naturaleza Woody Allen Jim por aquí en Los Planetas Ben Harper rastrean recién muchos más gran vivir una experiencia más allá de los sentidos PIB el festival Noches del Botánico información venta bien cuenta con las pase lo que pase

Voz 25 29:09 el

Voz 1 29:18 a vivir que son dos días Madrid Puri Beltrán

Voz 19 29:23 aquí comienza absolutorio el consultorio literario

Voz 26 29:28 no no mi

Voz 1751 29:35 era hasta la caseta de la organización de la Feria del Libro hoy todas las consultas según hacer en directo y las protagonistas lo hemos hecho antes antes madres del colegio público Pinar de San José en Carabanchel Alto que ya les acompañarán hace unas semanas en el programa si repiten Maite buenas del qué tal Maite buenos días muy bien gracias jurista Noemí que tal como va la mañana muy bien encantan estar aquí con vosotros Ruth buenos días buenos días habéis venido con camisetas cada una con vuestro nombre no para facilitar

Voz 3 30:03 por haber saltado la fama no porque

Voz 1751 30:05 antes de las consultas explicarles a los oyentes hace cuánto y cómo formar parte de este grupo artístico madres cuentistas del pena

Voz 27 30:13 bueno pues hace a lo mejor cinco siete años que a una mamá se le ocurrió montar un taller de Madrid cuentistas porque ella le encantaban los cuentos y contarlos y allí que nos apuntamos ya convocó a las madres del cole y ahí empezamos

Voz 1751 30:30 es es eh siete aces mucho ruido vais a estuvisteis en la Feria del Libro de Carabanchel Alto dentro de poco otros hará otro sarao

Voz 3 30:39 las fiestas de Carabanchel y bueno nos han proclamado pregonera así que un orgullo para nosotras el llevar el nombre de colegio

Voz 1751 30:48 sí hacer estas actividades vamos a escuchar ese cuento que habéis escogido para leerle a a la gente relato

Voz 28 30:54 pues se titula por qué nos preguntamos cosas de Victoria Pérez Escrivá dice así las preguntas nos recuerdan que no lo sabemos todo que una parte de nosotros siempre será un misterio sin las preguntas no sabríamos esto seríamos idiotas porque un idiota no es el que no sabe nada sino el que

Voz 1751 31:16 se cree que lo sabe todo porque habéis escogido este este cuento como relato cortito como veníamos

Voz 3 31:23 ha preguntado preguntarle a Bob pues una pequeña introducción no empieza a preguntas vamos allá a disparar pregón

Voz 1751 31:30 das quién quiere empezar haciendo la consulta yo Cruz venga venga a mí me interesaría que nos diera alguna referencia de alguna lectura infantil para alguna criatura que tiene entre su familia alíen con una enfermedad terminal

Voz 9 31:48 pues mira no es exactamente infantil pero es una novela gráfica que es maravillosa que se llama la casa que es el autor es Paco Roca entonces una novela que para alguien joven no está publicada por Astiberri entonces la historia de cómo dos personas que han vivido juntas toda la vida dos personas mayores una de ellas desaparece es como irse acostumbrado a esa a esa ausencia pero lo que hace es representar esa ausencia esa petición con los objetos que guarda esa casa y los que irse deshaciendo su novela precios sobre el duelo suele aprender a despedirse porque claro lo que cuenta la casi lo cuenta muy bien Paco Roca que es un dibujante un guionista de cómic maravilloso no es sólo cómo nos enfrentamos a la pérdida sino cómo nos enfrentamos poco a poco a saber que nunca más vamos a tener contacto con esa persona como le dejamos el espacio para que siga estando en nuestra vida entonces te recomiendo la casa de Paco Roca de la editorial Astiberri

Voz 8 32:45 gracias aquí inventada trece

Voz 9 32:48 allí de verdad que deseo dos las camisetas me hace muy feliz

Voz 1751 32:51 estoy fatal recordemos Noemí siguiente consultar pues mira voy a ver qué me recomienda

Voz 3 32:57 para descubrir la fórmula para adoptar fuera esa culpa que nos viene muchas veces a las mujeres en nuestro caso a estas madres que se apodera de nuestro yo interno Ike nos genera esa culpa el hecho de no ser a un tiempo madre perfecta profesional eficaz siempre en guardia hija entregada amante dispuesta activista barrio promotora de la cultura cambio social

Voz 1751 33:22 todo eso cuando además enfermera lo tienes encima unos hijos que te

Voz 3 33:26 la otra reunión mama corrimiento

Voz 9 33:29 pero yo te redundaría automedicarse pero esto no se puede decir era una caerá radio yo la acepto es como llegar a libres hay un libro fantástico al que Béjar claro que esto no lo estamos improvisando ellas demandaron las consultas antes los gendarmes a Cristo es Bob no me he documentado ante ya pero yo estado buscando mira hay un libro que me Castresana una canción Dulce es una autora que Leila Slimane y está publicado por Cabaret Voltaire introducido por Malika en Barek López fue premio Goncourt es fantástica es un thriller social sobre todo esto qué me estás contando es una historia de un matrimonio de clase media en el que ella había dejado de trabajar pero que requiere después de haber sido madre quiere volver al mercado laboral y contó se convierte en una historia de terror pero el terror no es tanto con lo que pasa con la ausencia era sino con todo la culpa que esta mujer empieza a acumular Icomos eso genera una relación enfermiza con la persona que cuida a su hijo con las fantasías con con todo lo que tú decías es decir cómo se resuelve esto pues resuelve leyendo este libro que además te das cuenta de que todos estamos igual con esta presión de que hacerlo todo también te digo que yo que no soy padre ni tengo intención de serlo hombre que una madre un padre me preguntas si lo estaba haciendo bien yo entiendo que llegue un cincuenta por ciento bien hecho porque ya acertó la pregunta significa estar haciendo bien las cosas pero te recomiendo lloviendo a los lectores canción Dulce de Lady Di mani de Cabaret Voltaire porque es una novela de edición esa aterradora y sobre todo porque tú cuando la vean al haber tan mal no estoy que esto en su libros que la gente para coger detrás pero también son para decir mía podría estar muchísimo peor está comenzando una cosa como de un cuchillo jamonero por detrás de otra

Voz 1751 35:07 pero nueva Xavier que Labaka otra eso les vas mirando atrás

Voz 9 35:10 te va a atrapar tanto que promete ser todo lo que crees de pronto o a tus hijos a labores con lo cual el libro ella pero sí culpas porque las arpista que esos muchísimas más

Voz 1751 35:22 ya les queda nos queda Maite que tiene un hijo adolescente sí

Voz 27 35:29 bueno pues a mi me gustaría que me echará una mano para ver cómo encontrar el equilibrio entre la razón y mis tripas cuando descubro que la consola es una prolongación de mi hijo de dieciséis años y que en lugar de bajar a la calle queda virtualmente con sus amigos en un escenario en el que se dedica a luchar por tiempo sin término contrasta terrestres e ejerce aniquilados

Voz 9 35:48 pues mira veinte días recomendar el que creo que va a ser uno de los libros de esta feria ministro novela de Manuel Jabois mala hierba porque te lo recomiendo porque te ayudan a entender el mundo de tu hijo aunque el protagonista del libro de de Jabois un poco menor tiene diez once años pero lo que es entender que lo real y lo virtual no es tan diferente lo que se viene tu hijo hoy en día que los amigos de la calle los amigos del mundo de los juegos no son tan distintos porque por otro lado te vas agradecer que tu hijo nuestro las calles ya te ella desde las porque porque es un libro precioso de lo imposible que es conocer a nuestros hijos de verdad eso es completamente imposible es un libro Ter nisimos precioso valiente imperfecto que a mí me estas muchas novelas buenas e imperfectas que dices a lo mejor tendrías que ver no deja la como está porque es como tiene que ser Malaya es la de Manuel Jabois eran famosas robado a jugar tú con él

Voz 27 36:46 has probado a entrar en ese mundo no es verdad que ahí sí tomó el papel de madre que siempre les decimos desconecta T ha pasado tal tiempo hemos pactado un tiempo pero es verdad que no me metidos

Voz 29 36:56 el tiempo que no te engancha y acabas con la de oye oye las y que no se nunca hay como es súper no es desnudarte no porque aquí hay muchas noches

Voz 11 37:06 ya os pero ya lo he hecho muchas veces

Voz 29 37:10 no pero como sabía que venía me hacía mucha ilusión y mediación formato he dicho bueno vale les hago la recomendación pero coño les voy a regalar los libros hacia a Juan Manuel Jabois hemos ido esta mañana corriendo para que ganasen de decir bueno aquí perdona que te encima

Voz 1751 37:27 está firmado por favor por favor

Voz 29 37:29 Dati muchísimas gracias Ruth eso es para la casa

Voz 1751 37:33 muchísima gracias pues nada muchas gracias muchas gracias padres cuentistas del Pinar madres que además son madres porque querrían ser madres y padres pero solamente solamente se han apuntado a este grupo de Madrid escondido del Pinar mujeres en mi madre de momento sí ansían sorpresa en la convocatoria está hecha ahí estaba totalmente abierta nosotras les esperamos con los brazos abiertos chicas muchas gracias por haberme hola invitamos a todos a las fiestas de Carabanchel pregonera as qué vais hacer para el

Voz 3 38:02 aunque aún no lo sabemos pero bueno del veinticuatro al veintinueve

Voz 1751 38:08 esta semana de junio todos invitados a las fiestas de Carabanchel un beso grande gran muchas gracias buenas tardes a algún chaval

Voz 10 38:18 aplausos pero hay un montón de gente la misma aplaudiendo

Voz 1751 38:23 ha venido con la familia no ha venido con la clara con los hijos su muchos días aquí escuchando vamos de la pausa para la publicidad enseguida continuamos aquí en A Vivir Madrid desde la Feria del Libro de Madrid aquí en el Retiro

Voz 18 38:36 a vivir que son dos días Madrid Puri Beltrán

Voz 1280 38:47 el escritor Antonio Gómez Rufo nació en Madrid ciudad en la que reside como cualquier otro madrileño podría ser un magnífico guía para conocer la ciudad pero lo que diferencia a Antonio Gómez es que él conoce como la palma de su mano un Madrid que va quedando en el olvido el Madrid de posguerra

Voz 30 39:04 yo recuerdo perfectamente como si lo acabara de vivir luces rojas en el Giro sirenas aviso de bombardeo peligro la gente corriendo hacia los refugios de las bocas del metro o sin correr lo habituados a la amenaza de cada día estábamos tan acostumbrados era mil novecientos XXXIX era madre de un día como se esperaba acabó la guerra

Voz 1280 39:26 Antonio Gómez Rufo acaba de publicar en Ediciones B su último libro el idioma de los recuerdos que puedes descubrir este fin de semana y hasta el dieciséis de junio en la Feria del Libro de Madrid el idioma de los recuerdos vuelve a emocionar nos con una mirada nostálgica a la historia y los recuerdos que regresan a nosotros cuando todo parece perdido

Voz 30 39:45 Madrid tenía que volver a ser eterna ya ellos entregaron todos los madrileños supervivientes y a los que permitieron sobrevivir Madrid siempre épica se convirtió en una ciudad vencida tras la derrota muchos madrileños llorar de rabia impotencia en el tiempo del final de la guerra y los inicios teníamos Elena

Voz 1280 40:05 con una historia apasionante verdad pues como complemento a la lectura de esta fantástica novela Radio Madrid te ofrece la oportunidad de realizar el sábado ocho de junio por la tarde una ruta por el Madrid de posguerra con el autor Antonio Gómez Rufo Si quieres saber cómo conseguir este exclusivo premio siguen con atención Radio Madrid porque te lo iremos contando en los próximos días ir recuerda sumerge en el Madrid de la posguerra con el idioma de los recuerdos de Antonio Gómez Rufo publicada por Ediciones B

Voz 1 40:51 a vivir que son dos días Madrid Puri Beltrán

Voz 31 41:01 tú

Voz 17 41:07 ah

Voz 1751 41:13 estamos escuchando el pregón de a menos fuertes

Voz 1671 41:16 la colombiana el último disco tiene que están ya admiramos mucho Paco Contreras Niño de Elche qué tal buenos días buenos días muy bien últimamente y tú pareciese hermanos cuántas veces se les dicho mes

Voz 9 41:28 como mucho más Mi madre es verdad no si Abbas es un placer siempre porque Paco es fantástico y es que soy muy fan

Voz 1751 41:37 en una curiosidad en qué sección de las tiendas de discos estará colombiana está en flamenco está en hindi está en música clásica

Voz 8 41:46 el world music música experimental puede estar en todas esas

Voz 1751 41:52 sí

Voz 8 41:52 en ninguna también podría hasta

Voz 1751 41:56 una de tus características que es lo que más nos gusta es que ves inclasificable

Voz 8 42:01 bueno decía Alberto Santamaría que un que el sentido bueno la posición más política más radicado hoy en día es no está en ningún posicionamiento no ser inclasificable no tanto la relación de las ideologías las estéticas artísticas bueno es un piropo

Voz 1751 42:21 se va a actuar el próximo ocho de junio a partir de las nueve Conde Duque cuéntanos cómo va a ser ese concierto que que estáis preparadas

Voz 8 42:28 bien es la presentación oficial del disco y como toda presentación pues tendrá una parte de tragedia de drama hay otra parte de emocione de cosa mágica hay especial un día inolvidable también lógicamente es el día de pero va qué que sexto de este disco en directo no que nos trae

Voz 1751 42:48 tragedia cuando dices tragedia exactamente a qué te refieres

Voz 8 42:51 algo que no tiene solución

Voz 1751 42:54 a mí me dice que hay que actúa el día ocho pero claro y te hemos invitado Ivo ha traído aquí unos libros para hablar de tu faceta de escritor yo no sé quién es decir que

Voz 9 43:04 bueno es uno de ellos no haber escrito El sonido que han escrito sobre él pues tenía derecho a esta categoría ya acusaba al edificable pero e icónica donde la gente hace Tesis sobre el ser estuvo día muy interesante que ha escrito Pedro José Mari Blanca Corrales que es Niño de Elche el golpe que necesitábamos a mí como título me chifla y lo vas a la puertas sale Paco sin camisa enseñando hay barriguilla peluda que por cierto está desaparecida desde hace este un libro de tu pasado para Albert

Voz 8 43:35 de mi otra vida también es útil

Voz 9 43:37 lo de conversar no es de conversaciones como elogios

Voz 8 43:40 hay una entrevista solamente parece que es este libro no aparece tu vida es el libro de la editorial brumario que se dedica sus ediciones sobre el arte contemporáneo desde el arte contemporáneo

Voz 9 43:53 pues me

Voz 8 43:54 propusieron pues hacer un bueno llamar una serie de amigos gentes que han pensado repensado a razón de mi trabajo bueno pues diríamos que montar este este espacio de pensamiento crítico a alrededor de mi trabajo o las propuestas escénicas artísticas que he hecho hasta ahora sí está muy bien ahí te ha gustado sí Betty bueno si hay ahí siempre partes que a uno le ayudan también para para darse cuenta de lo que hace y sobre todo de cómo llega no en la forma de representarlo hacia CSKA a través de los demás si a mí me sirve muchísimo eso sí sí sí el otro libro el otro libro es un libro fabuloso mucho el título que tiene que te has porque es verdad tú no compartes los postres bueno el proceso que ha dicho con voz ahora no los comparto porque no los tomo claro

Voz 9 44:41 por qué haces es operación bikini es a todo ello de Elche top model iba este es que su libro inclasificable pero donde conversaciones tuyas donde hay textos donde hay que piezas loquísimas algunos temas que me que padecen eh alucinantes Ike está publicado por banda aparte eso es lo que que todo mundo puede entrar en la Feria si quiere porque yo creo que todavía está aún se edita DC yo en su momento dolor y antes de conocerte yo yo no sabía quién era ese libro y cuando no se ofrecieron para que viaja al programa cantar Niño de Elche dice Si es el señor marciano que haya hecho este libro probarlo donde hay poemas digo yo quiero que venga porque yo necesito conocer este señor Yee acerté que son las conversaciones

Voz 8 45:29 pues conversaciones que te cambian la vida cuentas ascendida cuántas de esas muchísimas Suárez la de hoy puede ser otra quién sabe no es que a mí me decía

Voz 9 45:42 vive poesía

Voz 8 45:44 bueno sí pero pues sí sí pues sí aquí pues ya puede ser muchas cosas Flamengo

Voz 9 45:49 muerden

Voz 8 45:50 pero sí fue una una propuesta que me hizo Banda aparte yo nunca me he puesto a escribir poesía aunque en Leo muchísima poesía muy bueno pues fue el empujón que necesitaba la edad me me animé entonces bueno fui escarbando sobre todo mi infancia esta relación con el flamenco con la con la tradición con las costumbres que me he rodeado y bueno hice este libro aparte también unas cuantas conversaciones con Valcárcel Medina Pedro Romero Pero Marina Garcés no María Aznar gente amiga

Voz 9 46:20 desde luego tienen una especie como de breves reflexiones a las políticas sobre el arte sobre sí mismos la percepción de uno he tu libro interesantísimo pero de cuando escribe uno dos tres años esos años y Si a ver desde mil dieciséis años en la feria como una experiencia pues fue bueno me encontré

Voz 8 46:42 claro te vas encontrando gente esquizofrénica que la que yo considero que comparaba pues cualquier disco mío cualquier libro que yo puedo plantear la gente tus fans

Voz 1751 46:51 lo frenéticos yo no tu creería que

Voz 8 46:53 yo no diría que tengo FAS yo diría que hay gente que comprar libro El

Voz 9 46:57 porque publicado como cambia tanto de de registro

Voz 8 47:00 tener fan ahora bueno tengo gente que que ahora se está acostumbrando seguir me pero yo soy un traidor

Voz 9 47:06 pero no sé si seguimos yo creo que no te seguimos de buscamos

Voz 8 47:08 puede ser hablará hay más de más de bosque

Voz 9 47:11 que qué describiendo es donde estas vacua adherentes voy para allá quiero me sigue interesando ir detrás de Paco dejarme llevar por el camino no pero

Voz 8 47:20 pero es que firmase la feria ahí de varios pero va a haber más te planteas estoy escribiendo bueno ahora saldrá uno con partes que son como pequeñas poesía de mi relaciones sexuales y pequeños relatos eróticos monográficos eh y después estoy escribiendo que uno que tiene entre Goya para Anagrama estos libritos como eso es sobre flamenco pero este olimpo como extras de porque Anagrama es muy exigente y claro un ensayo no es escribía un tuit de cómo

Voz 9 47:50 las rebajas pasar de porque borra así reescribe eso porque

Voz 8 47:54 hay que encontrar la tesis también sobre el flamenco también

Voz 1751 47:58 Nos lo estamos encontrando y buscando esta mañana Paco hemos hecho una cosa es un repartir libros por la Feria del Libro en las inmediaciones de esta caseta donde estamos y nada más y el programa ya una lectora ha venido con el primer libro que que hemos repartido más repartido siete a a la feria y mi compañero Enrique García ha encontrado a una lectora mejor dicho la lectora encontrado un libro que hemos escondido Enrique con quién estás buenos días buenos días

Voz 4 48:22 la lectora no ha encontrado a nosotros ella no conocía no sabía del fuego que estábamos jugando y de repente entrando a la feria porque venía hasta aquí se ha encontrado el sueño de la razón de Berna González Harbour se llama Charo hola buenos días

Voz 3 48:37 hola buenos días lo encontraba al lado una fuente con los patos me sentó en un banco ir justo lo he visto conoces a la autora Charo

Voz 0419 48:49 pues no me estaba leyendo la parte de atrás se me ha encantado porque me encanta la novela negra es ahí hay muy bien voy

Voz 1751 48:59 ya ahí en esa novela te voy a invitar a que tiene ese libro en la mano Charo es que nos aquí porque hay mucha atiende balear el libro empieza a leer

Voz 33 49:08 cómo empieza ese libro

Voz 1344 49:15 estás allá ellos

Voz 3 49:18 ocurrió a esa hora de la madrugada en la que el frío empieza doblegar a los borrachos y los ricos uno notan que sean mezclado con los pobres todos nos amontona vamos en la oscuridad tiritando sin conocimiento y alzando el tono para cantar más alto