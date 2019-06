Flash deportes de la SER de las 15:00 (02/06/19)

Voz 1

00:00

anoche Liverpool se impuso dos cero alto de la final de la Champions con goles de Salah orilla alzándose así como campeón de Europa por sexta vez en su historia para ollas ha jugado uno de los partidos de los play off de campeones de Segunda B y el Racing de Santander ya es equipo de Segunda tras empatar a uno en casa la del Atlético Baleares para esta tarde a las seis y media el otro partido Recre en los madrileños llegan con la ventaja de tres cero de la jornada unificada de segunda división que se jugaba hoy ha sido aplazada hasta el martes por el fallecimiento de José Antonio Reyes cuya capilla ardiente se instalará en el Sánchez Pizjuán a las cuatro de la tarde para dar el último adiós en Utrera en los play off de la Liga Endesa el Zaragoza se ha impuesto por setenta y seis sesenta y nueve Baskonia ya está en semifinales para esta tarde otros tres partidos Unicaja valencianas cuatrimestre a las siete Joventut Barça nueve y media Manresa Real Madrid en Italia tenemos en directo la última etapa del Giro en Moto GP ha ganado en Mullelo Márquez segundo Dovizioso tercero y Alex Rins cuarto además en breve saldrá Nadal a jugar ante el Londro en los octavos de final de Roland Garros esto es todo por el momento más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la cadena sueca peines eh