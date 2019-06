Conversación con taxistas de Madrid que denuncian una avalancha de vtc de otras comunidades

Voz 1

00:00

me la huelga no valió para nada no conseguimos exactamente igual no viene esta gente cada día hay más si nadie lo controla simplemente el corazón de Barcelona han echado unas cuantas de Valencia secretas a que trabajar no más que pueden trabajar metemos cientos fuera de su comunidad y nadie lo regula con lo cual cojines semanas una burrada maleducado trabajo te quitan como es lógico no somos ya muchos fines de semana de ir ahí de Valencia las hay de Asturias las hay de Andalucía no burrada vienen aquí a trabajar en fin eso sí igual que da quizá a lo mejor no trocito a la Feria de Sevilla no como date cuenta con veinte partiendo de fuera pero es el veinte por ciento que lo regula nadie con lo cual nada de la basado con la noche y Santi empieza a ver está sin que también la web ya cuenta hay dos taxis y cuatro veces