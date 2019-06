Ana, la cocinera a quien el todo incluido del turismo la ha llevado a conducir un VTC

no día llevas tan sólo veinte días trabajando en un AVT antes que te dedicadas cocinera vengo de Tenerife y ese cambio es bueno más por obligación que por devoción las Islas están tan muy flojas se ha pegado mucho la crisis cerrado no tenemos industria no tenemos fábrica la hostelería que es de lo que se vive en ha cambiado total ahora es todo pulsera de todo incluido hay turistas de fuera que ya vienen con con todo y entonces salen a la playa con el agüita y la futilidad de hotel llegan y salen otra vez al hotel comen y vuelven a salir entonces eso ha repercutido alrededor de todo como tú una cocinera termina conduciendo un coche vale bueno pase lo lo indispensable es trabajar

Voz 1

01:19

yo creo que las horas igual que otro trabajo porque la cocina sabes cuándo entra pero no sabes cuando sales porque si te vienen cien personas de repente como lo haces tienes que aguantar aquí viene siendo casi lo mismo que en todo el horario de todos los trabajo menos estresante masa tú solo a tu ritmo de trabajo no lo CEM yo estoy contenta si conducir por Madrid no sé conducir por las islas no va eso sí es verdad que es totalmente diferente esto es una jungla más rápido más tres coma seis tres más en las siglas somos a plataneros micelio ya te de me salió viaje grasa