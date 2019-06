'Carrusel Confidential': Xavi planea otro 'bombazo' además de Cazorla para su Al Sadd

Voz 1 00:00 Garros Russell con Fidel será el don Meana Pablo Pinto

Voz 0962 00:07 Antón Meana muy bueno hola qué tal Escorial muy buenas hablo Pinto muy buenas muy buenas la siento que da que es el conmigo lo Pinto no se lo esperaba cuando sintonizó carrusel a la hacienda de la tarde Le pilló completamente pues si lo llegas a saber no vienes probablemente mala suerte bueno hoy viene estado aquí repasando oí es potente lo cual vamos a pelear la primera es Villa reapareció ayer en la final de la

Voz 0231 00:32 la Champions sí porque entre todas las personas importantes que entraban y salían ayer del hotel de la UEFA en Madrid destacaba la figura de Ángel María Villar o al menos él lo intentaba el que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol durante tres décadas ocupó una discreta mesa del salón principal junto a su buen amigo Ramón Calderón la imagen era buena verá los dos juntos a Calderón

Voz 1870 00:53 ya Ángel María Villar y al ver que nadie les prestaba atención sobre todo Villar decidió levantarse forzar Pinto Varios saludos el más llamativo ellos con Luis Rubiales Villar pasó desapercibido ante los que hace mucho eh a los que hace no mucho eran sus amigos y aunque ser escuchó criticaran la federación por su cercanía con los medios de comunicación la verdad que nadie le prestamos atención pues no mira a Escorial

Voz 0231 01:19 la compañía yo hable con él me trató con el desprecio de siempre eso no ha cambiado es el mismo Villar que antes sí después justo después le escuché decir en un corrillo que él había triunfado negándole toda la prensa y que ahora Rubiales al que él repetimos buscó para saludarle y que la gente viera el saludo Rubiales Villar buscado por Villar en lo entiende porque Rubiales piensa que lo mejor es llevarse bien con los medios porque piensa Ángel María Villar que eso es un error

Voz 1870 01:45 bueno eso fue de largo lo más llamativo de toda la tarde junto a la imagen de Davor Suker presidente de la Federación Croata y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA buscando como loco una entrada por el hall para al final además también hay que destacar la pitada que se llevó el flamante entrenador del Inter Antonio Conte cuando un grupo de hinchas juventinos le vieron salir del hotel con su nueva y flamante directiva nerazzurro así a saber Davor Suker el señor Santander repartidos en

Voz 0962 02:10 Heladas pues tenía eh pero necesitaba un amigo ah vale vale segunda de selva Cazorla puede no ser la

Voz 0231 02:18 la única bomba en el estreno del Xavi entrenador ya contábamos eh

Voz 1870 02:23 con una gran repercusión además en los días posteriores que Xavi quiere que Cazorla sea su Xavi en el Al Sadd que la oferta ya está sobre la mesa y hoy contamos que desde entonces la negociación es todavía continúan no han terminado ni para bien ni para mal aún siguen hablando pero ojo porque ahí no termina la historia

Voz 0231 02:41 sí nos cuentan nuestras fuentes qataríes que Xavi Hernández se quiere estrenar a lo grande en los banquillos y que además de Gabi ID Cazorla termina por llegar Cazorla está preparando citamos literalmente una bomba como siempre en Carrusel confidencial contamos hasta donde sale

Voz 1870 02:57 hemos y no sabemos aún cuál es esa bomba que vamos a poner deberes a partir de ahora a los Sique Rodríguez Jordi tras Adriá Albets

Voz 0231 03:05 porque tienen trabajo porque esa bomba bien podría ser ya que entraba un poco en el terreno de la especulación algún compañero el Barça que no haya terminado muy contento esta temporada o porqué no ya que estamos algún jugador del Madrid o un David Villa de turno que quiera salir de Japón eso ya sería empezar a especular la información pura y dura es que mientras sigue abierta la charla con Cazorla para negociar un contrato Xavi está preparado lo preparando una bomba a la que entrenar el año que viene en Qatar ojo al futuro de Santi Cazorla tercera por qué el Madrid no fichó Palacios cuando lo tenía cerrado pues según ha confirmado Carlos El Confidencial ha sido un cúmulo de circunstancias la primera física los médicos del Madrid ya estaban en Buenos Aires para el reconocimiento médico y ese día justo el chico se rompió

Voz 1870 03:51 esa es la más importante pero esa no es la única causa porque de las lesiones sale y más siendo joven según River Plate la llegada de Zidane ha terminado siendo determinante el francés no quiere experimentos Hirai que nadie en el club se atreva ahora a reactivar esa operación asume el club millonario que Palacios no es Eric SEM no es Pogba ni tan siquiera es ninguno de los centrocampistas del Ajax y que por ese motivo Zidane no quiere jugársela con un chico joven argentino que necesitaría evidentemente meses para adaptarse al Real Madrid lo que sí ha quedado claro es que la operación estaba hecha que River Plate y el jugador estaban como locos por hacerla y de hecho podemos decir que si el Madrid decide cambiar de opinión vuelve a apostar dar por traer perlas Sudamericanas la puerta del fichaje evidentemente está vasca

Voz 0231 04:37 es importante Escorial eso que Zidane no es muy de este fichaje de ahí que todo se enfríe bastante lo va a ser que sí que tiene cierta decisión fichajes al menos eso la cuerda de confidencial

Voz 1 04:49 Kagawa quiere jugar

Voz 1870 04:52 en España así es Escorial así de contundentes la orden que le ha dado el japonés a Arturo Canales tras ponerse en manos de este representante español el centrocampista japonés ha terminado sucesión en el Besiktas turco sin mucho brillo y ahora le toca volver al Dortmund con el que todavía le quedaría un año más de contrato pero donde no quiere seguir después de haber hecho buenas migas con

Voz 0231 05:13 Guti que ha sido el segundo entrenador de equipo turco parece convencido de que el siguiente paso en el fútbol debe ser nuestro país hasta el punto de estar dispuesto ojo a esto a rebajarse mucho el salario si además hay muchos equipos en España dispuestos a

Voz 1870 05:29 la ficharle aunque la verdad más por el impacto mediático y lo que supone para el merchandising tenían japonés que por el rendimiento que ha dejado en las últimas temporadas pero el coqueteo no ha hecho más que empezar ya en Carrusel confidencial os contamos que Arturo Canales el representante por ejemplo entre otros de Piqué y Rakitic tiene el permiso de Kagawa para ofrecer sus servicios por el fútbol español no han escuchado primero en casa