La hipocresía de los Estados Unidos

Voz 1

00:00

a los Estados Unidos según su propio himno es la tierra de los libres y el hogar de los valientes y que os puedo decir de su papel en la Segunda Guerra Mundial todo un país levantado en armas indignado ante la repugnante política de catalogar discriminar a los seres humanos en función de unas supuestas razas que nos hacen súper distintos unos de otros ahora con esta introducción no vayan a pensar que os voy a hacer una perorata anti yanqui yo admito que han hecho cosas muy buenas pero a la hora de revisar su propia historia les gusta mucho más Hollywood que la verdad un buen ejemplo de la hipocresía que fluye por sus doscientos cincuenta años de historia son los hechos que empezaron un tres de junio de mil novecientos cuarenta y tres en Los Angeles ayer como hoy había mucha gente de origen mexicano o mejor dicho gente que seguía en lo que había sido parte de México hasta unos cien años antes pues bueno a los jóvenes mexicanos y latinos en general de los años cuarenta les gustaba de vestir con unos atuendos llamados que son básicamente unos trajes muy holgados de colores más bien chillones que bueno te gustará más o menos pero así a priori parecen poco motivo para empezar una semana de terror para los hispánicos de la zona y sin embargo eso fue exactamente lo que sucedió recordemos que en mil novecientos cuarenta y tres Se estaba luchando la Segunda Guerra Mundial y los militares que estaban de permiso consideraron que era en un atentado contra el esfuerzo bélico acaso no vía racionamiento de tela que hacían esos pantalón lazos y además no tendrían que estar ellos también muriendo en combate en lugar de vacilar por las esquinas solución aplicarles el mismo racismo contra el que estaban combatiendo en Europa en un principio empezaron agrediendo a los que vestían con estos temibles se pero acabaron agrediendo a cualquiera que no tuviera la piel del color correcto que es el blanco por si vais algo despistados en el Panettone racial suerte que la prensa demostró una vez más su rigor periódicos de gran prestigio como el Washington Post salieron en defensa de los soldados diciendo que los pobres sólo habían respondido a la provocación la provocación de unos vestido extravagantes algo imperdonable