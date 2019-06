Carrusel Deportivo Último Tramo: Segunda Parte (02/06/2019)

Voz 1 00:00 el Deportivo de Nasser

Voz 1375 00:05 a las doce y treinta y cuatro una menos en Canarias enseguida nos pedirá pasó Roberto González con la fiesta del Racing que ya es segunda también José Antonio Duro con la fiesta del Fuenlabrada que ha eliminado el Recre también es de segunda matemáticamente ya en quería preguntaros por lo de Ramos que ya no es que va un poco viejo es cierto y por lo de Griezmann pero han sido las dos grandes noticia desde el de la semana y las dos tuvieron dos grandes episodios el jueves que era que era un poco final de semana y luego ya la Champions acapara un poco todo aunque ya sé que habéis hablado la mayoría

Voz 2 00:36 pero de lo de Griezmann

Voz 1375 00:39 no sé si a mí sinceramente al margen de la noticia que que causó todo el revuelo y las portadas en Barcelona donde el Barça ya admitía que si que les interesa Griezmann por primera vez después de la noticia que vimos en el larguero pero no que tengan nada afirma en el fondo la noticia tampoco es nada quiero decir Hassan por el Real Madrid alguien piensa que el Madrid hablado con pasar después de la final de la Europa League el Athletic cuando ficha Vitolo el Barça cuando fichó si todo el mundo hace lo mismo la diferencia es que que te pillen ser un pardillo pilla en que te pillen en dos años se ha sido claro Iker que y que te un año digas no si estamos hablando con Griezmann el año siguiente Detrick Ken y que y que y que al final días pero bueno

Voz 3 01:20 no yo creo que ahí mano hay matices que jugador buf Salma dices que es antes de Turín y antes de Barcelona

Voz 1375 01:27 a mí eso me parece a mí eso me parece

Voz 3 01:30 Pablo sinceramente Salid sea de salir en de que el Madrid cazar el llevan hablando un montón de tiempo pero si el Madrid jugará contra el Chelsea en los octavos de final de la Liga Campeones Madrid no hubiera tenido la vergüenza de firmar un contrato privado con Hazard sea yo creo sinceramente que deja al Barcelona no lo deja en la mejor de las posiciones pero claramente lo deja en una posición deleznable

Voz 1576 01:52 ya Frankie de John por ejemplo soy suegra tienen que enfrentar con el con el Barça yo creo que aquí al final

Voz 1501 01:58 aparte también jugando no no no no no no no no

Voz 4 02:01 a pero yo creo que lo hicimos

Voz 1501 02:03 mi hermano dice que es también antes de la ida

Voz 5 02:06 es decir en la ida dos partidos antes de la vuelta de Drácula o los sí si a mitad de vuelta

Voz 3 02:11 ya desde el último partido en el que el Atlético de Madrid tenía una mínima opción si gana en el Camp Nou de haberse agarrado correcto para terminar

Voz 6 02:19 para ello es darle a hermano romero un género mejores en Barcelona no es casi sino

Voz 1576 02:25 aunque como que medio no yo no

Voz 3 02:28 no no era yo yo no insinuó yo digo digo que me parece que deja al futbolista una posición deleznable he dicho eso y lo repito no tengo atrás el matiz con lo de de John es que lo de de John se reconoció más o menos públicamente es decir todo el mundo sabía de John este año el año que viene iba a jugar el Barcelona Griezmann la será este sábado a los atléticos hasta que se recubre la noticia para mí es un matiz muy poca

Voz 1501 02:54 Juan malo porque nombre pero lo que no

Voz 3 02:57 no porque negaba la evidencia lo primero es otro

Voz 5 02:59 cosa eso es una cosa pública de declaraciones pero esclavos que cuando tú Mario que no podrán opinar lo que en fin ya digo pero que está siempre yo te pregunto a ti si crees que está jugando mal

Voz 3 03:07 no yo yo lo que te digo es que me parece lamentable y que hay un matiz muy importante que le John cuando llega a jugar contra el Barcelona en O'Shea hubiera llegado jugar contra el Barcelona la Liga Campeones todo el mundo sabía que de John jugaba en el Barça todo el mundo sabía que yo el año que va a jugar el Barça Griezmann se la estaba grabando

Voz 5 03:27 que eso te venga hables si afectan al rendimiento yo te pregunto

Voz 6 03:30 tú crees no tutores pero bueno Devine pero fue más allá como todo lo demás pero voy más allá

Voz 5 03:36 soy como todos los demás quién tiene que tengo es el que gana ganar pero bueno

Voz 1576 03:39 más allá yo creo que yo no entro en lo que dice Romero la sencilla razón porque durante todo el curso más allá de lo que haya pasado en las en la adquieran el desenlace la noticia que hizo el otro día jueves Manu ha habido una declaración fuera de tono ningún contexto de de Griezmann su trabajo ha sido impecable en los entrenamientos has sido único fue vista junto

Voz 5 04:00 pero bueno estamos oye perdonad perdonad que creo que aterrizó en vez de otro planeta aquí Manu Carreño contó en El Larguero me dejas de Madrid es algo que voy argumentar pero perdóname perdí me la verdad que Manu Carreño contó en el Larguero lo veo que los añadió

Voz 3 04:13 que el Atlético de Madrid tuvo que obligar a Griezmann hacerle un vídeo casero para decir que se iba o que no que no iba a hacer

Voz 1375 04:22 pues si eso fue lo tuvo que obligar

Voz 3 04:24 o sea que no fue saque de Atlético de Madrid ya con con el contrato firmado con la clavada ya en la espalda tuvo que decirle encima de maravilla macho hace un vídeo que nos basó volver a dejar con el culo al aire lo tuvo que obligar que Griezmann se iba a la playa y el día uno de julio iba a decir que me voy al Barça pero decir de Madrid tuvo que obligar a pero

Voz 1576 04:44 yo pero yo te digo una cosa si eso está claro y eso está ahí como tú dices muchas veces ese ese sanedrín y es el larguero ya se hizo yo lo que te digo que adquirió un novedoso que cuenta el jueves

Voz 1375 04:54 para mí es lo grave toda esta situación más allá

Voz 1576 04:57 el comportamiento que ha tenido Griezmann durante estos dos últimos veranos o tres es que el Barcelona ha vuelto a meter la pata hasta el coro Tejón

Voz 3 05:04 todas las no hombre Jané

Voz 1576 05:07 pero escúchame una cosa ya bueno Pérez que a lo mejor al que piden explicaciones por ser una documentación con un contrato firmado cuando tenías que haber negociado el futbolista va a ser el Barcelona aquí sí veremos ahora veremos ahora en las consecuencias que tiene

Voz 5 05:20 porque yo sólo me preocupa

Voz 1375 05:23 hablando de la que del jueves cuando dices segunda la primero cuál es

Voz 1576 05:29 la primera cuando Guillermo Amor reconoce que han hablado con Griezmann

Voz 1375 05:31 no cuando dices que pero hubo una reclamación Jordi Jordi aquí hubo una amenaza del Atlético que se quedó en nada luego no es una refinería todo quedó bloque hongos una declaración

Voz 0985 05:41 y al señor Gil Marín aquí en esta casa en declaraciones a Morata eso sí que quedó en una bravata porque luego se pudo comprobar que ni la FIFA ni en parte alguna habían recibido reclamación queja de mando denuncia

Voz 1375 05:54 verdad es verdad que también habrá lo que dice la palabra Pablo porque Griezmann se quedó en el Atlético se también estaban negociando con Jordi le han pasado tres días desde la información no cuatro desde la información que contó Manu ni el Barça ni Griezmann han desmentido esa información porque no pueden bueno pues ahí voy es lo que decía llegó el gol la gravedad que supone que le puede caer una sanción al Barça si esa documentos ven la luz o caen en manos de Atlético de Madrid ninguno de los dos lo haber mentido no años

Voz 1576 06:22 la idea te voy más lejos ir esto al final ya termino la siguiente parte de la gravedad es que yo creo que al final que va a salir beneficiado si todo esto sigue todavía el cauce el Atlético de Madrid porque ya te digo yo que de una forma de otra no serán ciento veinte veremos hay algún jugador que se mete en la operación pero lo que está claro es que con esto del Atlético Madrid va ir hasta el tuétano y no le queda otra

Voz 1005 06:43 historias que demuestra la la noticia es que Griezmann tenía la cabeza fuera del Atlético Madrid hacía ya mucho tiempo y eso es una realidad absoluta

Voz 1375 06:51 sí porque efectivamente lo Fire

Voz 1005 06:53 me lo pensaría antes no sea que fíjate la cabeza

Voz 1375 06:59 se acordó ajustó la cabeza pararnos a Pulido de todo en cualquier caso este caso hoy un matiz entre lo de Griezmann y lo del Barça lo que Griezmann pues puede que a la aficionado no le guste por lo que dice Romero que éticamente y se está jugando la eliminatoria de Champions que estás negociando con el Barça es que lo hacen todo los jugadores eh Sara recuerdo que eso ahora se ahora no lo sé no lo justificó esto fichado hace unas semanas no lo justificó no no por eso digo que no lo digo porque lo hacen todos todos los clubes habla con los jugadores no claro ningún club ya recuperamos a julio de ocho y la palabra Julio ningún club negocia con un jugador cuando acaba trato en vigor eso es una milonga todo el mundo negocio cuando tiene montado en vigor pero hay un matiz y es que el jugador puede haberle gustado más o menos a la afición puede quedar mejor o peor joder qué tío mira vamos a jugar la Champions está hablando poner lo hacen todos el matiz es que al que le pueden meter un puro es el Barça no al jugador digo desde el punto de vista legal si alguien demuestra demuestra que ha sido así la FIFA puede entrar déficit decir pues hay que sancionar porque has negociado te hemos pillado con el carrito de agua aunque lo hagan todos

Voz 0985 08:02 sobre todo si hay un rastro documentado claro

Voz 1375 08:04 pero de todas las no hay rastro documental yo no

Voz 0985 08:07 bueno esto es dice Si no hay documento firmado la FIFA en estos casos no suelen dar claro ya se fíjate que el propio Taba en los admite no reconoce que jamás se presentó denuncia ninguna porque todo el mundo lo

Voz 7 08:18 el problema ya

Voz 1201 08:21 bueno el Atlético sale mucho pero

Voz 1375 08:23 sí pero luego obrado así existe

Voz 0985 08:25 el documento o deja rastro el hombre tajo

Voz 1375 08:28 a a Julio II Jordi vi un vídeo documental no te parece coincidente prueba reconociendo Griezmann Cámara abierta

Voz 1201 08:37 Barça pues no te note suficiente para que no te bastó Si el olvido al que no dice bélico de Pablo se refiere al al la decisión tenía el año pasado

Voz 1501 08:47 por eso digo que la ley sale parecía insuficiente porque no

Voz 1201 08:50 entonces eso no porque al final se quedó con que se contaba aunque cuando digo de película de verdad

Voz 0985 08:56 hablo ya sabes que no me refiero a vídeos de documentos

Voz 1201 08:59 no tenía razón Pablo que ya no sé igual a a las

Voz 1375 09:03 sino tres veces ya si te sientes ofendido porque yo digo bien si bien no varias sí un millón más de la que ha recibido

Voz 1576 09:12 con el Real Madrid va pagando más

Voz 1201 09:14 por lo tanto va pagando más porque quién uno es verdad que ya

Voz 8 09:18 la lo hará que te digo una cosa que no hace todo

Voz 1501 09:20 o bien tú fíjate los partidos que ha jugado Brahim por ejemplo se pero ha traído Brain gratis el año que viene sin embargo decidió negociar porque el City cree que tiene buena relación necesitan mantenerlas así a Bilbao con el Barcelona lo mismo con no sé quién con el Athletic eso es una cosa entre clubes tan ofendido te sientes filtros que está estar ofendido

Voz 1201 09:36 con causas les además también ha hablado de la cabeza

Voz 1005 09:39 la cabeza de Griezmann hoy un segundo punto que quería que quería decir al margen de donde ha tenido la cabeza todo este año Griezmann que para mí está claro no ha tenido en el Atlético de Madrid es que posteriormente a esa fecha a Griezmann en El Vestuario y le preguntan directamente si va a seguir en el vestuario o se va a marchar Griezmann les asegura que va a seguir en el Atlético Madrid ya lo había firmado imaginaros la trascendencia de esa esa es la catadura moral de Griezmann lo digo también para que el Barça sepa lo que ficha SAR porque es es Griezmann no sea posteriormente a esa firma se le preguntan El Vestuario si va a seguir o no y él asegura que va a seguir en el Athletic

Voz 1375 10:18 Madrid pues bueno jugadores firmaron gran jugado

Voz 1576 10:22 por un gran cariño te digo lo que él ha hecho luego actas

Voz 1005 10:25 no no a la de otros de James

Voz 9 10:27 dar de Denver o de Coutinho de tal yo no ninguno de esos creo que haya que que ya peor en el Liverpool en el eh

Voz 1501 10:37 el Chelsea ninguno ha rendido peor por tener pensaba que sí pero otro sitio ni lo va a hacer Jobbik ni lo voy a hacer de John ni lo va a hacer Felipe que jugó el año pasado el Oporto ese te sabes que va a cambiar tu futuro ya está yo no conozco a ningún profesional en en casi ninguna profesión los ninguna que sea tan estúpido como va a rendir mal porque porque

Voz 1005 10:54 la tú crees que actuó bien con el Atlético Madrid absolutamente sí absolutamente sea tú a esta hora de la noche dices aquí que no te has portado bien pone el Athletic clarito más serio idiomas es porque el Atlético se porque lo bien

Voz 1501 11:08 lo que hay que hay gente del club que el agradecido a Griezmann como sea aportado durante este año se pero eso me consta pero por favor que van crees que a ti te consta que en El Vestuario dicho no sé que iguale no contra los Nuggets no

Voz 1005 11:20 es que a mí no yo te digo a ti camine consta que en el vestuario

Voz 1501 11:23 tengo a mi me consta que pueden entre del Atlético de Madrid que mandan el Atlético de Madrid que le ha agradecido el comportamiento en todo momento incluso en el momento final cuando y como sea

Voz 1201 11:31 otro eso lo he visto yo voy a decir Manu que hasta el uno pero domicilio porque no me lo tiene que saber Mario

Voz 1375 11:38 Kaká

Voz 1005 11:38 Manu hace cinco minutos que la han tenido que obligara a hacer el vídeo de despedida

Voz 1501 11:42 te digo que igual que tú me tienes que han quedado seguro de que de que me preguntaron en El Vestuario y él dijo que se quedaba yo te digo que yo he visto uno tiene que contar nadie como le agradecía el comportamiento hasta el último hombre

Voz 1201 11:51 yo creo que cuando desde el momento en el que grita

Voz 1375 11:54 Mann firma su renovación con el Atlético con el Atlético y ponen una cláusula de doscientos ya a partir del uno de julio a ciento veinte en el Atlético saben que eso puede ocurrir oye pues si tú aceptas eso con Griezmann te puede pasar que el uno de julio se vaya por ciento veinte ahora las formas lo que me el Atlético en general en general les ha gustado mucho cuando se ha enterado de lo que se había enterado pero una cosa son las espero que habrá gente que por supuesto ahora también os digo una cosa bien eso nadie puede negar la profesionalidad de Griezmann durante toda la temporada en eso en eso todo el mundo ha dicho lo mismo ahora fuera del terreno de juego las formas a la hora del documental del año pasado de este año bueno pues eso pues evidentemente contentos Solbes tiene claro

Voz 1576 12:31 hasta última hora ejercido de capitán el día que se despide Juanfran falta un montón de joder a nivel de selecciones y Griezmann podía perfectamente no haber estado Madrid hiel como capitán se queda como se queda Godín Está Koke y está él para despedir a Juanfran y se quedaron allí jugadores de la plantilla prácticamente y hostelería

Voz 1501 12:49 mientras en algún momento porque es un proyecto ganador

Voz 9 12:52 sí

Voz 1501 12:52 qué aspiraciones de Champions me refiero de pelear la Champions las ligas porque se va todo el mundo aquí en algún momento tendrá que explicar a ver quién tiene la culpa porque todos sabemos que el presidente pinta poco alguien tendrá la culpa de que todos los jugadores vayan marchándose otro del Irán

Voz 1375 13:08 no dijo gran aquí Juanfran la otra noche que Griezmann se había influido mucho en la decisión de Griezmann la marcha Godín Juanfran ya había influido bastante ya lo he tenido bastante peso porque eso fue gol bueno porque por porque no les darían lo que le da lo que querían pedir eh quiero preguntaros también por Ramos ya sé que el otro día hicimos el sanedrín Kiko

Voz 2 13:28 gallego Romero Pulido y Álvaro Benito y Mario

Voz 1375 13:33 no sé si alguien va a ser capaz de defender a Ramos de o de cuando alguien hace las cosas como las hice Ramos es muy difícil pero han pasado las horas Si los días yo creo que seguimos pensando todos y aumentando aún la sensación de que le había sobrado de qué manera lo de Ramos la prensa en Barcelona no sé cómo lo visteis Jordi Marco Si flaco eh

Voz 0985 13:54 hombre nosotros lo que vimos es que se resolvió todo con una gran pantomima esto es lo que vimos vimos una enorme contradicción entre lo que dijo Florentino lo que dijo Sergio Ramos re digamos que sus versiones estaban en las antípodas y luego asistimos pues estupefacto E imagino que como todos vosotros a la pantomima de la rueda de prensa y creo sinceramente que el nombre de Sergio Ramos desde este punto de vista pues ha salido muy lesionado por más que él dijera que va a jugar gratis en el Madrid Bono hizo unas proclamas realmente insólitas pero en fin te hablo desde la distancia a mano de una Barcelona que asistió a este espectáculo que yo creo que fue una auténtica pantomima

Voz 10 14:35 me parece extraño que el capitán del Madrid tenga que salir cada cierto tiempo a a proclamar su madridismo hay yo al menos no me gustaría llevarme con mi padre como supuestamente se lleva con con su padre deportivo

Voz 0559 14:48 eso lo porque cada cada tres meses

Voz 10 14:50 está diciendo que padre e hijo padre hijo y al final os escuchó el jueves con mucha atención creo que era Antonio el que decía

Voz 11 14:56 eh qué necesidad tiene si tú tienes un contrato

Voz 10 14:59 durante la rueda de prensa dijo que no se plantea verse luego que si había recibido la oferta fue todo tan extraño tan raro creo que Ramos y hay ejemplos de capitanes y voy a hablar del Barcelona que aquí el Barça últimamente tenido dos capitanes que han sabido renunciaron en su momento

Voz 1375 15:14 uno de ellos es Xavi y el otro fue Iniesta

Voz 10 15:16 tenían contrato de por vida ambos

Voz 1375 15:19 en fin la gran la gran discusión era por si le dejaban irse gratis no

Voz 1576 15:24 Ramos se Se habla mucho durante el año de lo que se de lo que manda Messi en el Barça de lo que manda Piqué en el Barça yo no conozco jugador que mande más en un club que que Ramos en el Madrid Ramos es caro

Voz 1005 15:37 demasiado Ramos ex capitán Ramo

Voz 1576 15:39 es parte interesada porque su hermano es agente de jugadores en El Vestuario Ramos es muchas veces el el la prolongación del entrenador ya estás excede pidiendo días libres protestando por temas que son más casi de de problemas suyo y haciéndolo parte del grupo le dio una rueda de prensa en la sala de prensa del AC deportiva para desmentir al presidente del club es una situación un poco extraña que tú lo que meterle primero ver la razón se convoca una rueda de prensa tú no el club si en las instalaciones del club para desmentir al presidente yo creo que Sergio que que para mi es el mejor central que yo he visto en mi vida jugando al fútbol creo que a veces le devora el personaje manda tanto en la federación en el Madrid en El Vestuario en su casa en la agencia de su hermano que tiene tal poder que que ya no sabe si él es toro o torero si es presidente capitán entrenador jugador eh

Voz 1375 16:31 si tú eres Florentino que te lo dije déjame Irati te hubieras dejado

Voz 1576 16:34 preciso yo China tejado del remates a China porque yo creo que China es retirarse

Voz 1375 16:39 sí pero igual a otro hubiera lleva no

Voz 1201 16:41 no porque yo no porque yo creo que lo que te da igual que interesa el visto bueno a ver hay que recoge hay que recordar creo recordar

Voz 11 16:51 que que Raúl salió bien

Voz 1375 16:54 pues gratis Raúl

Voz 5 16:55 sí sí sí fue salte cero y Casillas Casillas es fue Casillas es gratis sí pero no sólo eso sino que le pagó el setenta correcto correcto vagamente el recurso

Voz 1201 17:05 estaba Meana Sisi Ramos

Voz 5 17:08 a mi madre para China eh

Voz 3 17:10 claro pero es que el Madrid cuenta con Sergio Ramos contaba con Raúl en su día Mourinho no contaba con Casillas asediada El Madrigal no me acuerdo es decir a que el Real Madrid quiere que Sergio Ramos y de su capitán por eso no lo puedo dejar irse gratis

Voz 1375 17:24 eso es una pasta pero el niño partiendo de la base de que creo que lo de Ram

Voz 1576 17:27 pues si China no que Ramos crea más pasta aquí partiendo de esa base y como es mi opinión que me pregunta Manu yo creo que si Sergio Ramos se quiere retirar del fútbol que hice a China es retirarse pues es que me han hecho me quedo retirar es que dejó el fútbol lo dejo cómo lo arreglamos esto toma toma Aldo no me paguen nada porque es que no es que me vaya al Tottenham a ganar la Champions ni al Liverpool y al PSG me quiero retirar del fútbol me retiro

Voz 1201 17:49 la de exhibición Achi pero que lo haga tú jugadores

Voz 1576 17:52 si la puerta está fuera una cosa digo tú tienes que verlo digo yo que lo que he dado este club me permitiría retirarme me permitiría es que ya lo dejen no compito más no voy a jugar contra el Real Madrid tiene quitar ningún título pero me quiere a China a vivir otra experiencia agravara anuncios a vivir allí

Voz 1375 18:06 entonces la mentira eso Diego me dijo

Voz 1201 18:10 si fuera verdad como si fuera verdad entonces claro si no fuera verdad Pizarro suena del país de dice no me trae pregunta malo que si fueran perdiendo que yo creo que es mentira ver pues yo me quedé más pasa creo al pobre yo me creo

Voz 1375 18:23 el presidente y el presidente Florentino Pérez dijo que Ramos le habían propuesto ir a China gratis no eso eso piensa veamos que es verdad pero cómo vamos a ver si es que el jueves luego lo volvió a lo del jueves

Voz 1576 18:34 es es un bochorno pero toda la semana ha sido un auténtico despropósito yo creo que al final una persona tan importante en ese vestuario en ese club como ese su capitán Sergio Ramos no puede no puede hacer este esperpento de de semana que ha hecho yo creo que al final por los mejores que van a venir de los sueldos que se hablan de más el quiso dar un puñetazo en la mesa volver a decir como he dicho antes me Ana con su personaje que es el que más manda que es el que más cobra a partir de ahí yo creo que se pasó de frenada porque porque al final Florentino Pérez te puede gustar más te puede gustar menos pero hemos listo a las primeras de cambio sacó a la luz pública todo lo que había lo dejó le dejó con el culo al aire le tocó hacer lo del jueves que fue todavía peor que el que

Voz 1501 19:18 pero todo el mundo claro me refiero de su entorno ir el entorno del Real Madrid a todo el mundo la claro claro que es que que la ha liado sea quiere decir que es una cosa que han enredado sólo Sergio Ramos que de repente ha visto que podría ser China en su cabeza imagina una cosa

Voz 1576 19:31 os pido reunió con el presidente pie de la Reunión se vuelve

Voz 1501 19:33 más todavía pido la carta libertad SAS han volcado de tal manera que tú que salvo él yo creo que at de piensa también él salga todo el mundo

Voz 1375 19:42 podría haber más unanimidad totalmente

Voz 1005 19:44 me veo muy malos tiempos la perdona dale dale pulió no no que es la única duda que me queda con el asunto este de Ramos es si una vez más el fútbol lo va a tragar todo como sucede en otros casos O'Shea el aficionado del Real Madrid y cambiará

Voz 1375 20:00 algo en la verdad ha cogido la matrícula a Sergio

Voz 1005 20:03 vamos y si las cosas vienen mal dadas se puede volver en su contra

Voz 3 20:07 la única saben verdad acogió también la matricula de ser el mejor capital de ha tenido el Real Madrid sin ninguna duda de los títulos de los partidos es decir que

Voz 1375 20:13 pero eso es pasado ya

Voz 5 20:16 ha pasado bueno está bien pero que se ha equivocado eso yo creo que es unánime pero qué tal

Voz 3 20:21 os voy quiere matar a Sergio Ramos yo creo que yo creo que el madridismo tiene que agradecer mucho pero muchísimo a Sergio Ramos una gran parte de la cantidad de títulos de Liga Campeones que el Real Madrid

Voz 5 20:33 ha conseguido en los últimos años porque cuando se les puedo estar por encima entonces no yo no he dicho eso yo he dicho que seguimos y entonces

Voz 1375 20:39 sí ha matado a nadie lo que todo lo que ha hecho en Talavera

Voz 5 20:42 ha ganado más pasta no que todo el mundo tendrá derecho a equivocarse cuando

Voz 1201 20:45 hablábamos antes de hablar

Voz 1375 20:50 Nos antes de asesores en torno al caso

Voz 12 20:52 el distinto pero aquí ha estado también Sergio Ramos muy mal asesorado

Voz 1375 20:56 lo que se tiró largo el órdago anterior de me voy a United tal acaba de ganar cuatro días antes la

Voz 5 21:02 la décima con gol suyo en el último segundo sacaba ir Casillas y es que sí que era Almudena sin nada que no pero es que en esta ocasión

Voz 3 21:09 para el jueves

Voz 5 21:10 que no escuche pero no hablé yo no estaba poco a poco no sé poco Sergio Ramos que Sergio Ramos no se dejará de yo

Voz 3 21:17 que el entorno de Sergio Ramos intentó convencer a Sergio Ramos que salir ahí otro juguete iba a ser una barbaridad

Voz 5 21:23 Corot y Sergio Ramos se han volcado en solo

Voz 3 21:25 el entorno había gente de su entorno

Voz 1375 21:28 sí sí que les estaba diciendo que se estaba equivocando

Voz 3 21:31 más han actuado como como se ha calentado como saliendo Sergio Ramos ha habido junto a un entregado por la víspera

Voz 5 21:37 sí ha habido gente su entorno que después de la rueda prensa ha dicho no entendió nada de nada efectivamente de su entorno que ha dicho no he entendido nada claro le dijo oye

Voz 3 21:46 el Madrid lejos tu al lo que quiera el presidente no va a encontrar

Voz 5 21:49 ya llevo si quieres un beso

Voz 3 21:51 comunica le aconsejarle comunicado bien quiso rueda de prensa

Voz 0559 21:54 yo yo lo que creo es que el el documental de Sergio Ramos de este año va a romper las audiencias como Santa

Voz 1375 22:01 tiene buena pinta estoy me estoy antiguos capítulo tiene buena pinta por ser mejor que el de juego

Voz 0559 22:06 pero fuera de bromas creo que su año es tan tan malo después de forzar una tarjeta y que el equipo caiga eliminado Itu en el palco grabando te allí con tres cámaras bienes y montas este número da una rueda que que tardó meses ha sido ha sido modo desaparece es que no saber dónde está bueno sí que estás en un sitio

Voz 1201 22:28 la salvando la cara de Griezmann un ahora sí

Voz 0559 22:32 que yo lo que creo que todo esto sí que va a hacer evidentemente el tiene una trayectoria en el Real Madrid memorable pero que la gente le va a mirar con cierto conmigo pero por favor que lo último que cuenta porque en el fútbol cuenta lo más reciente

Voz 1375 22:45 desde hace ocho e Historia desgraciadamente no yo yo conociendo la fichado el Madrid probable

Voz 1501 22:49 antes sí que lo tengan en cuenta creo que sería injusto sinceramente me parece que que primero que todo el mundo tener echado aquí en casa seguro que esta equivocación

Voz 9 22:56 lo de la de la gorda Adela de Premium Premium Plus diría yo pero que igual que digo que me parece

Voz 1501 23:03 cruel pitara jugadores cuando están en su peor momento hoy más débiles están me parece me parecería cruel ha sido Gran Capitán totalmente sigue siendo Gran Capitán

Voz 1375 23:11 a Juan Mata nadie yo sigo siendo un error de todo lo que Canal más difícil como sentencia pero diga nada frenar o a sofocar esos si escucha rumores de que puede haber o no pitos esto lo va a sofocar los jugadores si lo hará que lo puede mis que lo puede

Voz 1005 23:31 lo que no se sabe es bueno veces es lo que no sé yo es el tamaño del extintor si será un extintor de estos potentes es fuerte estaba yo os será un estricto Cillo de estos pequeñito

Voz 1201 23:41 esto va de agua a mí si bien a mí sí me gustaría

Voz 1375 23:43 te cuando sea que no sé cuándo será este año bueno dentro de cinco Ramos salga por la puerta ante el Madrid eso es lo que me gustaría como he visto salir a Torres del Atlético

Voz 5 23:54 no estaban Sarsa eso va a ser muy difícil a mi a mi me gustaría ver a dar Ramos cuando se marche por todo lo que ha dado el Real Madrid

Voz 1375 24:01 con sus defectos de sus virtudes con sus sombras y sus luces me gustaría ver que cuando se vaya a China a Japón o a su casa a cuidar los caballos va a jugar en donde le dé la gana que se vaya como se merece Puerta grande del Real Madrid es lo que me gustaría sea cuando sea y ojalá que tarde mucho porque en el Madrid

Voz 1201 24:19 me voy a ir a Santander está por ahí Roberto González hola Roberto muy buenas hola Manu muy buena cómo va la fiesta ya está el Racing allí no

Voz 1425 24:25 pues sí como los jugadores del Racing que acaban de hallar David Barral quería muchos tiros pegados es todo el fútbol siempre este recibimiento de miles de personas

Voz 13 24:35 sí sí hoy es un día festival ya para para

Voz 14 24:43 pienso que poco bonito que hay que disfrutan lo máximo hito

Voz 13 24:47 que que nada que es un orgullo

Voz 3 24:49 yo haber ascendido a poner fácil

Voz 1425 24:52 acuerdo con Manu y la verdad es que Santander se ha vuelto loca son cuatro años como extraña el ascenso a Segunda por lo menos ahora mismo el fíjate que ahora estamos sin dichos cuánta gente puede haber ahí cuánta gente puede ver ahora en la calle siempre hemos hablado seis mil siete mil personas lo mismo en la plaza del Ayuntamiento están volvía pues propia a la una de la madrugada Alexandr recibido al grito de campeones campeones y ahora mismo están saliendo al balcón ya para celebrar con toda la gente suele hacer iba a decir con los votos del Racing

Voz 3 25:28 es mucho tiempo que lo teníamos uno pero como se suele

Voz 1425 25:31 sí a hacer cada vez que el Racing tenía algo para celebrar yo después de tanto tiempo parece que no ha solventado suerte eligiendo los dos partidos del Racing

Voz 1375 25:39 sí señor has estado bien ahí el ascenso del Racing

Voz 15 25:42 esto en cuatro esta mañana

Voz 1201 25:44 sí bueno yo me alegro sobre todo por esa esa directiva que está siendo bien las cosas y Roberto con Alfredo Pérez a la cabeza al presidente el Racing ordenando y saneando las cuentas haciendo un buen equipo poniendo pasta poniendo pasta y haciendo bien las cosas para llevar al equipo a Segunda División que es lo que hacía falta va para largo la fiesta durará mucho y mañana seguirá imagino no

Voz 1425 26:03 si a esto supongo que llevará aproximadamente tres cuartos de hora una hora luego ya han reservado un conocido local en Santander para pasar más o menos la fiesta en y sus familias mañana habrá creo que habrá una recepción con el Gobierno también la visita a la a la patrona de Cantabria que ya bastante golpeando a celebrarlo el tendido

Voz 1201 26:27 bienvenidos a segunda bienvenido al fútbol profesional y un abrazo a Santander y a toda la afición del Racing mañana hablamos Roberto

Voz 1425 26:33 un abrazo hasta mañana casi siete mil personas

Voz 1375 26:35 una sala una de la mañana cuando aterrizaba el avión con el equipo se han ido directamente a esa plaza del Ayuntamiento donde están unos siete mil aficionados celebrando el ascenso del Racing a Segunda y enhorabuena también al Fuenlabrada que ha cogido el testigo del Rayo Majadahonda del año pasado por primera vez en su historia va a jugar en el fútbol profesional después de eliminar al Recreativo de Huelva José Antonio Duro hola eh

Voz 14 26:56 hola mano queda así el Fuenlabrada que hace historia como dices que siempre acaba segunda veían tercera que por primera vez va a jugar en el fútbol profesional lo ha hecho además sin sufrir hoy en el Nuevo Colombino llegar hasta arriba uno a uno sacando adelante el partido y la eliminatoria pues de la ventaja que consiguió en el Fernando Torres el otro día tres a cero el domingo por la mal mañana a ahora el equipo está en Huelva a irá mañana a Madrid tiene que pasar esta tarde esta noche por Sevilla a tomar algo y la fiesta va a ser en el Fernando Torres el próximo martes

Voz 1375 27:26 pues nada fiestón por todo lo alto en el Fernando Torres está por ahí Hugo Fraile cree jugador la ola Hugo muy buena

Voz 1576 27:32 las

Voz 5 27:32 hola hola estáis aplazando o qué pasa

Voz 14 27:36 todas todavía no tenemos que ir a Sevilla

Voz 1266 27:39 qué vamos a hacer porque hay que seguir con la Giralda

Voz 5 27:43 que porque es ilegal para la foto oye era enhorabuena habéis hecho historia es una pasada

Voz 1375 27:50 de hecho eh

Voz 1266 27:51 sí la verdad que que muy grande lo que estamos viviendo porque bueno pues por desgracia porque uno no puede disfrutar desde la categoría que resultarán el que viene bueno eso no hemos forma parte de la historia de este club que que que lo

Voz 16 28:08 estamos un poquito más acostumbrados a doce Rosa

Voz 5 28:11 ya se lo he pasado muy bueno como tan alegría que ya lo intentase el año

Voz 1375 28:17 la efectivamente este año Davis conseguido eliminando a un Recre que es uno de los históricos de del fútbol español pero yo creo que los reservistas en la ida tres cero ya muy mal tenía que darse hoy no

Voz 1266 28:27 bueno pero sabemos que ha era un resultado a favor pero bueno si el recreo a este equipo igual que el sábado que bueno creo que yo estaba capacitado para hacer y por eso ningún es no pues confiado espere que creo que yo

Voz 16 28:42 Garma más tu sobre todo

Voz 1266 28:44 ambiente que casi no

Voz 1375 28:48 la leche sí la verdad que yo

Voz 1266 28:50 aquí me como onubense que se ya que la gente no lo sé fallecido

Voz 5 28:54 ah mira deseo deseo que

Voz 1266 28:57 me que Poblete saber o en el que menos a volvemos a encontrar

Voz 1201 29:02 gran detalle de Hugo Fraile un abrazo y enhorabuena cuidado con la fiesta que mañana os esperan en Fuenlabrada con más fiesta así que igual los tocan Palmar

Voz 5 29:08 vale muchas gracias bueno yo soy

Voz 1375 29:12 no hubo jugador del Fuenla pero onubense y le desea al Rey cree que suba una afición del Recre para quitarse el sombrero el equipo de presido por Manolo Zambrano que fue jugador que fue entrenador ahora presidente del Recre que cuando ha terminado el partido eliminados todo el mundo ha cantado en el campo Recre Recre Recre porque sigue teniendo otra oportunidad más de subir a Segunda no a las primeras de cambio a ver qué depara el sorteo hola Fran Barbosa muy buenas en Huelva

Voz 1266 29:35 qué tal Manu pues sí la verdad es que es la mejor noticia dando mejor imagen han sido que tú durante toda la semana ha dado la afición muchísima expectación muchísima fe en el equipo y ahora queda por ver lo más probable es que le toque el Mirandés uno de los terceros clasificados fuera de su grupo lo más normal es que sí

Voz 5 29:51 el Mirandés Recreativo de Huelva la próxima eliminatoria en la ida y la vuelta

Voz 1266 29:54 ya en Huelva así que ahí está el punto de mira el objetivo del Recre a partir de ahora pues nada

Voz 1375 29:59 seguramente sea así en Melilla y Mirandés como terceros pues es posible que parece en Melilla Baleares Mirandés Recre los segundos entre sí Cartagena Hércules Logroño Ponferradina mañana el sorteo a las cuatro y media un abrazo Fran Barbosa

Voz 14 30:14 un abrazo Manu hasta luego ya diosas José Antonio Duro

Voz 1375 30:16 enhorabuena al Fuenlabrada también al Racing me voy que ha habido mucho polideportivo y sé que estáis pendientes de todo lo que ha pasado es que no vive otra cosa Roland Garros has visto a Nadal no está al Racing de Valladolid al Racing ha visto a Márquez

Voz 1201 30:28 qué mal mal más no van a Rafa a Rafa Martín Radio María Rosa Martín Vázquez había visto los pelillos de las no ha visto tiene Italia tampón

Voz 1375 30:38 bueno pues claro que vamos a contarlo todo