Carrusel Deportivo Último Tramo: Tercera Parte (02/06/2019)

Voz 1 00:00 decenas eh que estamos inmersos en plenos play off de la Liga ACB

Voz 2 00:03 ese ya no es cuenta Xavi Saisó cómo han ido las eliminatorias de Madrid y Barça cómo va el empate también entre Unicaja y Valencia

Voz 3 00:11 pero sobre todo la sorpresa de Zaragoza con Baskonia pero antes está por ahí Iván Martín con uno de los grandes protagonistas del día porque hay nuevo equipo ACB hola Iván muy buenas

Voz 2 00:21 hola mano tenían ganas de fiesta más fiesta ganas de celebración sí claro pues nada estoy con un hombre entiendo que feliz tiene una historia yo creo que a destacar el año pasado era jugador de Bilbao Basket sí vivió la amargura del descenso este año apostaron por él para el banquillo en su primer año como entrenador ha logrado el ascenso a la ACB está ya en sintonía de Carrusel te escucha Manu Carreño

Voz 3 00:47 Don Alex Mumbrú Don ante edad Alex Mumbrú a secas ahora es don a la entrenador muy buenas juego vaya vueltecita que Pérez no

Voz 4 00:58 oye piensa que hemos está está jugando con con diez mil animándolos y he tenido que gritar mucho escucharan quiénes que posee

Voz 2 01:05 hemos entrevistado no creo que tendrá peor la voz me da marcharse mano tiene pinta igual es peor oye enhorabuena porque yo me acuerdo el año pasado hablando contigo cuando te retiraban que era una sensación agridulce y te decíamos boli que vas a hacer pues los banquillos me tiran y tal jode coges el equipo un año lo subes a la ACB

Voz 4 01:27 la verdad es que parecía parecía un cuento de hadas no parece que te retiras y en un año e te dan un equipo y consigues volverlo a subir a la Liga ACB pues la verdad es que increíble increíble porque me sentía un poco con una espina clavada en Bilbao y al mina al menos pues poderle volver a la ACB es algo que te deja tranquilo sólo había estado un año

Voz 2 01:47 la liga Leb Oro que por cierto ha estrenado a estrenó formato noble el primer año fue hay en Miribilla que ha habido tanto ayer como hoy siete mil personas como siempre la gente ahí no falla qué tal el formato Final Four para para el ascenso

Voz 4 02:00 bien en diez mil y en mil nadie diez mil visto mil

Voz 3 02:04 no somos de Bilbao a mano no

Voz 2 02:07 aquí si te digo yo creo que caben diez mil de los tres mil a tomar pinchos algo bueno e Iker y qué tal el formato Final Four

Voz 4 02:15 bien bueno a nosotros bien porque hemos sido muy irregulares somos segundos hay bueno al final hemos tenido a la sólo la la suerte de subir no pero bueno se queda segundo ya que ha sexto y su el sexto

Voz 2 02:28 ya pues a lo mejor sería más injusto y ahí hay gente histórica en este equipo eh hay chavales jóvenes hay gente nueva pero hay históricos como Javi Salgado con con treinta y ocho años que sólo tiene un año un año menos que tú Mumbrú y que y que están ahí que han dado todo no por conseguir que el equipo vuelve a la ACB

Voz 4 02:46 sí la verdad es que el trabajo de equipo ha sido increíble increíble Javi porque fichamos mucha gente joven mucha gente con proyección pero que a uno que algunos venían de año profesional igual hemos sido capaces entre todos no entre el equipo el club el cuerpo técnico pues hemos sido capaces de poquito a poco sembrando y al final pues cosechar eh el ascenso ACB

Voz 2 03:07 se pasa peor en el banquillo que en la cancha no

Voz 4 03:10 bueno tienes que estar por más cosas en la cancha piensas más por jugar y crees que puedes hacer algo en el banquillo a veces estas con las manos limitado pues pedir un tiempo muerto nueve y en un minuto explicarles todo lo que piensas

Voz 2 03:23 ha sufrido más aquí hoy que por ejemplo en la semifinal contra Argentina en el Mundial de Japón

Voz 4 03:28 Omar ahí o más allí allí el otro estamos hablando de un Mundial ya otro sea el tiro de Chapo desde la esquina yo creo que es imborrable para todos seis dos

Voz 2 03:39 cinco cinco le ha ganado en el Bilbao al Iberojet Palma hay nada ahora a disfrutarlo a celebrarlo hasta ahora no hay hora no esta noche no hay ahora no tampoco

Voz 4 03:50 bueno no llora en los que los que tenemos hijos y algún toque de queda tendremos pero bueno sobre todo a acompañar que se lo pasen bien los la gente que que ha subido a unos pues como decía que su primer año profesional y para extender igual que la gente del club y todo el mundo pues puedan celebrarlo y pasarlo bien es un día para pasarlo bien

Voz 2 04:09 pero nadie mano permiten una cosa sabes que hay muchos equipos de LEB que han logrado deportivamente el ascenso y que por desgracia se ha quedado en el camino aquí en Bilbao los hemos visto de de muchos colores Bono al ex podría escribir un libro Él ha sido uno de los que ha vivido ya sino un hombre importante para que lo siga teniendo baloncesto iba a las precepto en la ACB y no hay que negarlo hay una realidad estamos pendientes de una semana de una ley concursal de unas decisiones en fin ya sé que no es el día de oración pero no quiero dejarla al momento de preguntarle Alex Mumbrú entrenador que nos puede decir qué sensación tiene en ellos dentro del del vestuario en este sentido

Voz 4 04:46 bueno concursales algo que que el club tuvo que entrar en el mundo que descendió es algo que que tiene un perdida en el tiempo no hay hay unos unos plazos que hay que seguir pero yo creo que el club lo tiene ya casi todo solventado están a la a la espero que el día seis de junio que es pues como la en la reunión con todos los socios Aisa pruebe y pueda seguir todo

Voz 2 05:09 hombre por favor no no no no lo es ese disgusto ahora y sobre todo a los ciudadanos los justo de hombre que sigue bien y sobre todo a los el pabellón y a todos los aficionados el del equipo de baloncesto con Alice como entrenador cuya te esa voz celebrada bien no te quedes afónico que igual tiene que comentar algo en verano luego vete a saber algún Mundial valgo

Voz 4 05:27 nunca se sabe este estoy predispuesto

Voz 2 05:31 un abrazo a todo adiós cuidarte enhorabuena e Iván pues nada que siga la fiesta que se confirme dentro de poco el ascenso también en el despacho que seguro que va a ir bien vale voy a ver si me quedo con la hacen un hueco hasta luego Iván un abrazo adiós adiós enhorabuena eh al Betis y ahora hoy al o de Bilbao que ha conseguido el ascenso a la Liga ACB donde estamos inmersos en plenos play off Xavi Saisó muy buenas hola

Voz 1982 05:57 la mano qué tal buenas noches empezamos sobretodo Porras

Voz 2 06:00 expresa no el Zaragoza como se ha deshecho de Baskonia

Voz 1982 06:03 bueno han sido impresionantes empezado francamente bien con un primer cuarto veintiséis a nueve luego ha llegado la remontada de los baskonistas que incluso han llegado a estar ocho arriba pero al final bueno pues el Zaragoza ha conseguido la proeza Radulovic dieciséis puntos Justine catorce seis años después vuelven a semifinales ha sido realmente un día impresionante en Zaragoza porque han vuelto a hacer historia

Voz 2 06:29 qué bien al técnico Zaragoza otra vez al basket de Zaragoza en las semifinales de la Liga ACB donde ya están también Madrid Barça que sean deshecho respectivamente de Manresa el Madrid que ha ganado hoy siete tres ocho ocho y el Barça que ganó fácil también al Joventut

Voz 1982 06:43 si el Madrid no ha tenido problemas en Manresa el Manresa bueno pues en el premio a estar en el play off porque además tenía tres bajas muy importantes al final Campazzo catorce puntos Jaycee Carroll doce y el Real Madrid como digo ha ganado sin sin problemas en Manresa directamente dos cero el Barça pues ha hecho un gran partido en el campo de la Peña ochenta y seis ciento siete ojo a Heurtel mano

Voz 2 07:04 bueno ella rockero del mayor partido que ha hecho

Voz 1982 07:06 una valoración de cuarenta y cuatro que es la mejor de los últimos veintitrés años soledad sí sí XXXII puntos nueve asistencias el Barça metido diecisiete triples treinta intentos bueno sólo la vitola le ha contrarrestado Un poco por cierto que el MVP Nicolás

Voz 2 07:24 sí no ha querido hablar de su futuro

Voz 1982 07:27 yo le hemos insistido después del partido bueno olía a despedida pero vamos a ver que qué es lo que pasa

Voz 2 07:34 como destino Madrid

Voz 1982 07:36 es posiblemente el todo parece que será el el Real Madrid pero en los próximos días era oficial

Voz 1763 07:41 nada se ha despedido prácticamente ya como sabiendo que no va a volver a vestir la camiseta la próxima temporada no estarán en el Joventut todo apunta que estará en el Real Madrid así que Madrid

Voz 2 07:51 Barça y Zaragoza ya están en semifinales falta por saber qué ocurre en la serie que va empate a uno entre Valencia y Unicaja Xavi

Voz 1982 07:57 si el martes a las nueve en la Fonteta Valencia Unicaja uno de los dos estará en semifinales hoy el Valencia bueno pues le ha birlado la oportunidad que tenía Unicaja sesenta y nueve setenta y seis Fernando San Emeterio ha sido providencial en el último cuarto Tobey ha dicho catorce puntos

Voz 2 08:14 pero el Valencia ha sido muy solido única

Voz 1982 08:17 dejan no ha pedido no ha podido perdón en mantener ahí pues lo que hubiera sido un dos cero y eliminar al al Valencia y segunda son por tanto martes nueve de la noche Valencia Unicaja de ahí saldrá el rival del Real Madrid

Voz 1763 08:29 me corta la las series lo hablábamos antes fuera antes de que empezara a ver no te digo que hagan como la NBA al mejor de siete pero hombre al mejor de cinco pues que te ganando partidos Si ya se acabó la serie sea uno cero dos

Voz 1982 08:39 pero juega igual ahí eso es eso

Voz 2 08:42 país claro claro igual lo mejor de cinco y el que gane tres partidos lo sea alargarlo un poquito la serie porque dos partidos me parece una broma

Voz 3 08:50 eh pero bueno así son la norma si es así están aceptadas por todos Barça Real Madrid ya están clasificados los dos también técnico a Zaragoza y el jueves hubiese has dicho no no el martes Barcelona Valencia

Voz 1982 09:04 Valencia Unicaja Yell y el play off Barça técnico se ha sabido hace unos minutos empezará el viernes factor campo para el Barcelona viernes nueve de la noche el primer partido

Voz 2 09:14 esta mañana a Xavi un abrazo un abrazo adiós Xavi Saisó contándonos la última hora de los play off de la Liga A C B cerquita ya de completar el cuadro de las semifinales hablamos ahora de Roland Garros porque hoy hemos tenido buena noticia pero también la hemos tenido mala está por ahí Miguel Ángel Zubiarrain hola qué tal

Voz 5 09:32 es un programa muy buenas noches muy bien

Voz 2 09:34 bueno lo primero que te va a preguntar por Rafa Nadal por esto que ha dicho cuando ha terminado el partido porque se ha dado un coscorrón con la cámara ésta que está colocada en el túnel de vestuarios dio en la cabeza nada más salir a la pista Joy eh alto dominar la Spyder está que está colgando que está por encima de las cabezas de los jugadores con el cable la da un poco de quita y mira lo que ha dicho Rafa al final del partido

Voz 1774 09:55 hay tantos artilugios por aquel medio gente que pueden Amurrio alguna de la ciudad de vez en cuando han hecho nada de total Garland pero de la que aún no hay necesidad de que este tan cerca la cama como vaya acuerdo para el cambio con la mano sin darme cuenta pasarla mal público va el otro día cuando es algo alarmista que me tengo en la cabeza es la cámara no me abrió la cabeza denegaron

Voz 2 10:17 el otro día casi sobre la cabeza con una cámara que estaba en el túnel de vestuarios y hoy el cable de la Spider ha levantado el brazo para saludar a gente que se ha enganchado con el cable ha dicho bueno no es necesario que estén tan cerca que quieren poner las cámaras tan cerca que casi la lía

Voz 6 10:30 pues sí la verdad es que te sigue el hagamos la única manera que a veces da miedo porque no es un aparatito no es va Spyder es un cámara que te das Camarga viene encima sales acaso

Voz 2 10:45 muy por importante que ha la victoria de Nadal

Voz 5 10:49 el tren Vigo complica entiendo lo fíjate en el marco de Sito existe existe estoy si yo pero lo de muy bien a la bola ha sido realmente lo cierto es que los momentos complicados Rafa aprieta cuando aprieta el difícil seguirle porque eso se han metido en la siguiente ronda no tiene rival en la siguiente duda todavía porque Nishikori pero el francés se han quedado dos Z unos favores el japonés imagínate en continuar segundo turno en la misma centrado en la misma pista Suzanne Lenglen

Voz 2 11:30 porque porque era tarde sí sí sí

Voz 5 11:32 el alud seguido de noche dulces por lo tanto mañana como digo segundo turno en la misma pista para ver quién quién juega contra Nadal represivo diga lo demás yo que tengo que sorpresón y la victoria de Wawrinka ante Tsitsipas

Voz 2 11:51 hombre ya parte vaya partido e Vaya partidazo el primer gran partidazo yo creo del torneo no

Voz 5 11:56 la verdad es que sí hay una vista es muy acogedora y que que se hace muchísimo ambiente un siete seis cinco siete seis cuatro yo ocho seis pues bueno pues Bélgica con muchas ganas de es operado se ha recuperado

Voz 2 12:15 cuántas bolas de partido la salvo cree que ocho no siete bolas de partido a salvo

Voz 5 12:19 siete siete ocho de si bueno es un gran jugador pueblo tantos cosa ya saben lo que es si no David creo que puede ganar los quizás y no el año que viene se optimista

Voz 2 12:34 en fin el partido

Voz 5 12:37 vamos a ver quién ya aquí por lo tanto está pensando que puede devolverá

Voz 2 12:46 eso en el cuadro masculino en el femenino nuestra Garbiñe Muguruza que ha empezado bien con un tres cero a favor y que parecía apunta que se ha venido abajo otra vez tremendo ya perdido y eliminada

Voz 5 12:55 si de repente cuando parecía que estaba lanzada jugando bien pues bueno empezaba a jugadores y con el saque y Stephen es una muy buena jugadora más de pista rápida de tierra pero ninguno ha sabido sabido dominar claro por seis cuatro seis tres en el tenis femenino que muchas muchas gentes desconocidas Stephen en contar a modo Soba Mati

Voz 2 13:29 a mí Simó

Voz 5 13:31 fíjate que ni Marti de Volkova va es de alcoba que hice en fin quedó ahí que ya las eh las las guardias y compañía están ya desaparecidas absoluto

Voz 2 13:51 pues nada Zubía esta mañana mañana estaremos pendientes de lo que ocurre es sobre todo con ese partido que tiene que completarse para saber quién es el rival de Rafa Nadal en los cuartos un abrazo Javier rain hasta luego volví

Voz 5 14:01 en este en el Mundial de Moto

Voz 2 14:03 dos en Mullelo ha ganado Petró chip pero casi lo de Márquez que ha sido segundo ha sido una victoria porque ha quedado justo por delante de Dovizioso está dicho Márquez

Voz 7 14:13 la mano sabe a estas cargas victoria Vittorio no pero casi victoria sino una una carrera total de campeonato hoy

Voz 1415 14:21 mira hemos hecho aunque en la última vuelta la planteado como para ganar la tasa primera curva de la última vuelta como una grata sorpresa pero ya no es tan sorpresa hemos adelantado las dos Ducati en la recta por rebufo sí que es cierto que cuando se han puesto los dos en paralelo ha sido una mina de Moto3 cuando se chupan el rebufo entre ellos SIVE pasaba Dovi Petró si me hubiese pasado durante el durante toda al circuito profesional muy tarde así que de hecho ofero tarde con mucho que me pase unos mitad de cura pero bueno al final el petróleo que salido más beneficio estabas

Voz 2 14:51 sí que hay Marc Márquez a Mela Chércoles y la espectacular última curva casi en la que Dovizioso se ha quedado en medio de Petacchi de Márquez los tres pero pero en la misma vamos en la misma línea y al final Márquez ha conseguido meterse detrás de petróleo ha tenido que levantar un poquito la moto y frenar un pelín Dovizioso que era el enemigo evidentemente ha quedado por detrás de Márquez en un carrerón en uno de los circuitos Mela Chércoles donde sabía Márquez que es territorio Ducati no muy buenas

Voz 0422 15:23 si Rafa Manu Carreño efectivamente me tocaba sufrir además llegaba con catarro

Voz 2 15:27 sí sí el jueves y el viernes tampoco está

Voz 0422 15:30 nada de dos que peor llegaban sólo se me que va primero y segundo es la primera victoria en el Gran Premio de Peter Luccin por delante de Marc Márquez tercero Dovizioso con este resultado ahora Marc es un poquito más líder tiene doce puntos sobre Dovizioso esa maniobra de la que hablaban era la primera curva de la última vuelta

Voz 0699 15:48 qué mal quizá conseguido pasarlos Colomba las dos

Voz 0422 15:50 Dati por velocidad punta por aceleración algo que antes era imposible pero está Honda corre mucho en lo que pasa es que entrar un pelín pasado Un largo en esa primera curva ha ocho lo mismo que iba detrás de Márquez una referencia sí lo ha aprovechado para hacer una pasada doblar los dos ha habido momento en el que Dovizioso ha querido cerrar el sitio bueno lo tenía Petro chic por fuera iba a Marchetti saliste emparedado entre ambos al final

Voz 2 16:12 de salir adelante Márquez segundo

Voz 0422 16:14 ya no han variado las posiciones en la última vuelta eso sí Rins apretado hasta el último instante a a Dovizioso y apunta a ser pues ha tenido que conformar cuarto después de salir décimo tercero así que un además crearán actuación de los pilotos españoles en la clase reina aunque no todos porque

Voz 3 16:29 Jorge Lorenzo ha comentado

Voz 0422 16:32 sí vecino III hijo que mañana se marcha para Japón Honda se lo lleva a Japón para trabajar con él en la economía intentar encontrar que se sienta cómodo encima de la moto

Voz 3 16:42 vamos a ver qué es lo que hacen es si incumplen alguna

Voz 0422 16:45 ha sido increíble con vistas a la próxima carrera estar animado si el año pasado lo recuerdo sin superar primera victoria como contratista

Voz 2 16:51 eso sí sí que es una moto que va como un tiro de lo está demostrando quién sin embargo Lorenzo no acaba de cogerle el aire ni ni de broma Márquez líder del Mundial ciento quince segundo Andrea Dovizioso con ciento tres te saca doce puntos queda todavía muchísimo mundial por cierto se ha caído Rossi y Lorenzo que ya no ha dicho que ha quedado fatal luego rápidamente la victoria de les marca también en Moto2 no

Voz 0422 17:12 pues sí la segunda consecutiva en Francia ha vuelto a ganar en Italia más impresionante es la forma de conseguirlo una auténtica exhibición ha controlado en todo momento al que tenía por delante a Lucas Recker les ha pasado cuando y como ha querido se ha escapado de ellos ya regulado sobre los perseguidores que finalmente han sido Marine II y tercero el líder las Arris salir decimoquinto acabado cuarto con sudar soltado sigue líder en tener las Harris con Márquez a sólo dos puntos El Moto3 conserva el liderato Canet con tres puntos sobre la puerta pero así es segundo por detrás dar Molino Ibor delante de Jaume Matas

Voz 3 17:43 un abrazo hasta luego hasta luego bueno yo hoy ha terminado Giraud Italia está por ahí Borja Cuadrado que no ha estado contando cada día lo que ha pasado en la ronda italiana hola Borja muy buenas qué tal Manu buenas noches también está por ahí nuestro Íñigo Marquínez hola Íñigo muy buena hermano pues nada Richard cara paz te ecuatoriano que gana el Giro Italia por primera vez en la historia un ciclista de Ecuador consigue la victoria sí la verdad es que ha sido bueno pues una sorpresa

Voz 0298 18:11 antes de que empezara el Giro de Italia luego a medida que hemos visto como avanzado la competición le hemos visto como el más sólido como ha tenido en su equipo a un ciclista con Mikel Landa que en principio era el jefe de filas y has sabido reconvertir para ayudarle también en las etapas de montaña bueno con veintiséis años logra la primera victoria de Ecuador en una gran vuelta y desde luego una gran noticia porque Movistar además ha sido el mejor equipo en la clasificación general

Voz 3 18:34 ya la próxima ronda Marquínez cuando digamos el equipo Movistar Gene va a ser el primer espada diremos Quintana Valverde Mikel Landa o caraza

Voz 1982 18:41 si no tiene más con Ricardo Ruiz sí sí

Voz 0802 18:43 tiene donde elegir la verdad es que este chaval ya había apuntado maneras pero ha sido una confirmación absoluta de que puede hacer grandísimas cosas en el mundo del ciclismo porque es un corredor valiente es un corredor que además da espectáculo yo creo que hemos vivido Manu de los giros más bonitos sede de los últimos años tiene un auténtico equipazo el Movi Star que lo va a abordar seguro que también en el Tour de Francia aunque haya en Nairo Quintana corre de otra forma no es tan valiente no tan decidido pero Movi Star está muy cerquita de convertirse en el nuevo capo del ciclismo mundial

Voz 2 19:09 una pena lo de Mikel Landa que ya perdió el podio en el Tour

Voz 3 19:13 dos mil diecisiete por un segundo hoy ha perdido esa tercera plaza que tenía por ocho segundos después de la

Voz 0298 19:18 la crono si llegaba con veintitrés de ventaja sobre robo antes de esta de esta crono GRAE diecisiete kilómetros a mitad del recorrido estaba todavía con unos segunditos por delante tenía que apretar pero lógicamente el esloveno que aunque llegado fundido el final del Giro pues es mejor especialista pues que una pena no por ocho segundos a decir que si Mikel Landa hubiera tenido un poquito más suerte en el Giro y en el turno de los años pues lógicamente tendría o palmarés más completo más acorde a la clase que realmente tienen

Voz 2 19:42 Marquínez favoritos para el Tour que empieza el

Voz 0298 19:45 desde julio después luego estamos viendo

Voz 8 19:48 hay un abanico pero muy importante

Voz 0802 19:50 a ver si este es el año de Nairo Quintana que se quita esos miedos esos canjes que entran fíjate que es un hombre que tiene que desenvolverse cuando la carretera se ponen cuesta arriba y le cuesta atacar pero bueno yo creo que Chris Froome vuelve a ser el favorito número en las apuestas para conseguir giro pero bueno es que va a estar toda la tralla mundial en las carreteras de Francia en esas tres semanas es que el día en el Tour sobre todo el Tour más cualquier gran vuelta es día a día recuperarse es tener buena suerte yo creo que va a estar muy abierto también

Voz 2 20:17 luego el mejor momento para el ciclismo suramericano eh además de capaz esta hay por supuesto Quintana Miguel Ángel López llegan Bernal bueno promete ser espectacular que les contarán Marquínez Borja y todo el equipo de ciclista de la Ser un abrazo

Voz 3 20:29 Vales lo a cuidarse en hasta mañana Íñigo hasta mañana Borja

Voz 2 20:32 terminado el Giro de Italia y el ecuatoriano cara Paz ha sido el ganador

Voz 0699 20:38 Nos queda algo que repasara Javi Blanco cuatro muy rápidas en telegrama aquí mañana se concentra la selección sub veintiuno en la Ciudad del Fútbol para preparar el Europeo de Italia que Francia ha ganado dos cero a Bolivia en un amistoso con goles de Le mar de Griezmann muy bueno por cierto a las dos segundo partido de la final de la NBA recordamos que el primero se lo ganó Toronto Raptors media hora eh

Voz 2 21:00 media horita si no está Kevin Durant

Voz 0699 21:03 en este segundo partido en teoría va a reaparecer de habremos en el tercero en el cuarto quinto y la última en balonmano el bar dar Macedonia equipo entrenado por el español Roberto García Parrondo ha ganado hoy la Liga

Voz 3 21:15 pues nada mañana como testigo la selección absoluta y la sub veintiuno mañana se concentran ya pero hay que saber también con que abren los periódicos mañana Héctor González hola hola como es el diarias dice Sala comienza las uvas hasta Madrid Bayern United toman nota de la frase del jugador tras la final que dijo del futuro no puedo hablar en Mundo Deportivo

Voz 9 21:32 el niño Rakitic ídem velé gustan al PSG y apunta por ahí también con él

Voz 3 21:36 así Leño él es porque dice Coutinho objetivo PSG

Voz 2 21:39 aquí lo dejamos llega a Mara Torres con el resumen semanal de El Faro en ser más esta Manolo Molés con toda la actualidad de los toros que hoy Don Juan Carlos ha cortado dos orejas y el rabo normal contar Molés

