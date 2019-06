Álex Mumbrú: "Te retiras, te dan un equipo y lo subes a la ACB, parece un cuento de hadas"

Voz 1375 00:00 está por ahí Iván Martín con uno de los grandes protagonistas del día porque hay nuevo equipo ACB hola Iván muy buenas

Voz 0838 00:06 hola Manu tenían ganas de fiesta más fiesta ganas de celebración sí claro pues ahora estoy con un hombre entiendo que feliz tiene una historia yo creo que a destacar el año pasado era jugador de Bilbao Basket sí vivió la amargura del descenso este año apostaron por él para el banquillo en su primer año como entrenador ha logrado el ascenso a la ACB y está ya en sintonía de Carrusel te escucha Manu Carreño

Voz 1375 00:32 con Alex Mumbrú Don ante edad Alex Mumbrú a secas ahora es don el la entrenador muy buenas juego haya vueltecita que Pérez Moss oye

Voz 1995 00:44 piensa que hemos está está jugando con con diez mil animándolos y he tenido que gritar mucho para que me escucharan quieres que posee

Voz 1375 00:50 pues pongamos la entrevista domeñar

Voz 1 00:53 no no no estoy bien estoy yo creo que tendrá peor me da igual pinta igual es peor oye

Voz 1375 01:00 ahora buena porque yo me acuerdo el año pasado hablando contigo cuando te retiraban que era una sensación agridulce y te decíamos bueno a hacer pues los banquillos me tiran y tal jode coges el equipo un año y lo subes a la ACB

Voz 1995 01:12 la verdad es que parecía parecía un cuento de hadas no parece que te retiras y en un año e te dan un equipo y consigues volverlo a subir a la Liga ACB pues la verdad es que increíble increíble porque me sentía un poco con una espina clavada en Bilbao y al mina al menos pues poderle volver a la ACB es algo que te deja tranquilo sólo avistado un año

Voz 1375 01:33 la Liga LEB Oro que por cierto ha estrenado a estrenó formato no el primer año con Final Four hay en Miribilla que ha habido tanto ayer como hoy siete mil personas como siempre la gente ahí no no falla qué tal el formato Final Four para para el ascenso

Voz 1995 01:46 bien en diez mil y en millonario desde mil lesiones

Voz 1 01:49 sí somos de Bilbao a mano de Bilbao

Voz 1375 01:52 vamos de aquí si te digo yo creo que caben diez mil y los tres mil a tomar pinchos o algo por qué tal el formato Final Four

Voz 1995 02:00 bien bueno a nosotros bien porque hemos sido muy irregulares hemos que ha segundos hay bueno al final hemos tenido la sólo la la suerte de subir no pero bueno se queda segundo ya lo mejor que hace estoy su el sexto ya pues a lo mejor sería más injusto

Voz 1375 02:16 y hay hay gente histórica en este equipo eh hay hay chavales jóvenes hay gente nueva pero hay históricos como Javi Salgado con con treinta y ocho años que sólo tiene un año un año menos que tú Mumbrú y que y que están ahí y que han dado todo no por conseguir que el equipo vuelve a la ACB

Voz 1995 02:31 sí la verdad es que el trabajo de equipo así de increíble increíble Javi porque fichamos mucha gente joven mucha gente con proyección pero que a uno que algunos venían de supera año profesional igual hemos sido capaces entre todos no entre el equipo el club el cuerpo técnico pues hemos sido capaces de ir poquito a poco sembrando y al final pues cosechar eh el ascenso a ACB

Voz 1375 02:52 qué pasa peor en el banquillo en la cancha no

Voz 1995 02:56 bueno tienes que estar por más cosas en la cancha piensas más por jugar y crees que puedes hacer algo en el banquillo de ABC es que estas con las manos pues pedir un tiempo muerto no hay en un minuto explicarles todo lo que piensas Jo astros

Voz 1375 03:09 ha más aquí hoy que por ejemplo en la semifinal contra Argentina en el Mundial de Japón

Voz 1995 03:14 o más allá o más allí allí el otro estamos hablando de un Mundial ya metro sea el tiro de Chapo desde la esquina yo creo que es imborrable para todos

Voz 1375 03:23 un seis dos

Voz 2 03:24 cinco cinco le ha ganado el el Bilbao al Reta vez Bilbao al

Voz 1375 03:28 Iberojet Palma y nada ahora a disfrutarlo a celebrarlo hasta ahora no hay hora no esta noche no hay no tampoco

Voz 1995 03:36 bueno no llora en los que los que tenemos hijos y a un toque de queda tendremos pero bueno sobre todo a acompañar que se lo pasen bien los la gente que que asumido unos pues como decía que su primer año profesional y poder extender igual luego pues que la gente del club y todo el mundo pues puedan celebrarlo hoy pasarlo bien es un día para pasarlo mal

Voz 0838 03:55 pero vamos Manu permite una cosa sabes que hay muchos equipos de LEB que han logrado deportivamente el ascenso y que por desgracia se ha quedado en esto vino aquí en Bilbao los hemos visto de de muchos colores bueno al ex podría escribir un libro el ha sido uno de los que ha vivido ya sino un hombre importante para que lo siga teniendo baloncesto iba a los y en la ACB y no hay que negarlo hay una realidad estamos pendientes de una semana de una ley concursal de unas decisiones en fin ya sé que no es el día de la celebración

Voz 1375 04:22 pero no quiero dejar al momento de preguntarle Alex Mumbrú

Voz 0838 04:25 su entrenador que nos puede decir qué sensación tienen ellos dentro del del vestuario en este sentido

Voz 1995 04:31 bueno la ley concursal es algo que que el club tuvo que entrar en el mundo que descendió es algo que que tiene un periodo en el tiempo no hay hay unos unos plazos que hay que seguir pero yo creo que el club lo tiene ya casi todo solventado están a la a la espero que el día seis de junio que es eh pues como la

Voz 1 04:51 en la reunión con todos los socios se apruebe y pueda seguir todo para delante hombre por favor no no no no lo es ese disgusto ahora y sobre todo a los hombre que sigue

Voz 1375 05:01 pero a los diez al pabellón y a todos los aficionados de el de el equipo de baloncesto con Alex Mumbrú como entrenador cuya te esa voz celebrado bien y no te quedes afónico que igual tiene que comentar algo en verano luego vete a saber algún Mundial valgo

Voz 1995 05:13 nunca se sabe que este estoy predispuesto

Voz 1375 05:16 un abrazo Alex hasta todo adiós cuida de enhorabuena e Iván pues nada que siga la fiesta que se confirme dentro de poco el ascenso también en el despacho que seguro que va a ir bien vale voy a ver si me quedo con la próxima hacen un hueco hasta luego Iván