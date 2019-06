Carrusel último tramo: Hablamos con Pepe Castro y Mumbrú y analizamos la actualidad futbolística en el Sanedrín (02/06/2019)

Voz 1670 00:00 muy buenas noches recta final de Carrusel deportivo hasta la una y media de la mañana en la SER con todo el deporte aquí estamos todos para para repasar un fin de semana

Voz 1 00:48 de domingo hoy de sábado donde hemos conocido al campeón de la Champions el Liverpool que consiguió ayer ese título donde ya raro que no hay ya a primera división y hasta el dieciocho de agosto no volverá pero sí que hemos tenido otras cosas aunque todo queda en un segundo plano incluso la Champions de ayer de la que ahora hablaremos en el Sanedrín como todos los domingos todo queda digo en un segundo plano después de lo que ayer por la mañana nos golpeaba a todos con el fallecimiento de José Antonio Reyes ayer un día la durísimo para toda su familia para todo el sevillismo para para todo el mundo el fútbol en general porque

Voz 2 01:21 este

Voz 1 01:22 grandísimo jugador había estado en varios equipos

Voz 2 01:25 en España también fuera de España hay han llegado reacciones de todo el mundo no incluso hoy de toda la ciudad de Sevilla se ha volcado ya

Voz 1 01:34 pido ido a José Antonio Reyes el féretro del futbolista

Voz 2 01:37 pegado a las cinco y media al estadio Sánchez Pizjuán donde se ha instalado la capilla ardiente por allí pues han pasado ahora nos lo van a contar Santi Ortega Ifrán tranquillo pues personalidades del mundo del fútbol desde Florentino Pérez Sergio Ramos Ivan Rakitic Luis Rubiales Unai Emery Bartomeu Amor el presidente del Betis también Ángel Haro con Joaquín y con Serra Ferrer bueno podríamos ese seguir así un rato largo no

Voz 1 02:02 es la Federación Española de Fútbol ha anunciado que la impondrá a Reyes la medalla de oro

Voz 2 02:05 ya antes de la institución a título póstumo una de esas noticias trágicas que casi nunca estamos preparados para para asumir no cuando te lo de pronto ayer cada uno estaréis donde estuviesen lo yo estaba en Madrid haciendo unos recados por la mañana y de pronto ves la alerta hay enseguida las a llamar a los compañeros a ver si pasados seis confirmado cien por cien siempre la pregunta es ésta no pero confirma cien por cien en cien por cien que estaba confirmada imaginados nosotros desde fuera desde la distancia los imaginados su familia sudokus amigos sus compañeros su vestuario no había sido convocado para el partido de Extremadura por eso se fue a Sevilla en Utrera bueno horas durísimas in enseguida vamos a estar con el presidente del Sevilla con Pepe Castro ahora mismo están dándole el último adiós en el Ayuntamiento de Utrera de su localidad de mañana por la mañana tendrá lugar ya el entierro y el último adiós además de todo esto como digo pues hay hay sigue habiendo fútbol no de primera división pero sí de otras categorías aunque debería haberlo habido en Segunda lo todos los partidos que tenían horario unificado se tenían que haber disputado hoy pero se trasladan al martes después del fallecimiento de Reyes ya que uno

Voz 1 03:14 los equipos que tenía que jugar era precisamente el Extremadura

Voz 2 03:17 eh se posponen al martes sí que se disputa uno en el que no había nada

Voz 1 03:20 juego

Voz 2 03:21 ya había tampoco en juego que como si no hubiera jugado Las Palmas cero Almería cero no pasa nada de nada en ese

Voz 1 03:27 partido sí que ha pasado en otros dos eh

Voz 2 03:30 a puntos de la geografía española donde hoy ahora mismo están de fiesta el Racing de Santander enhorabuena ha superado al Atlético Baleares empate a cero en la ida hoy empate a uno en la vuelta cuatro años después vuelven a Segunda división después de una buena gestión de un buen trabajo en la directiva con Alfredo como presidente de un buen trabajo en el banquillo oí con una buena plantilla empate a uno que mete al Racing ya en Segunda División también enhorabuena al Fuenlabrada el modesto Fuenla que ya el año pasado jugó la Ali ascenso pero se quedó a las puertas Ike después de ganar tres cero en la ida al Recre hoy ha empatado a uno en el Colombino y asciende por primera vez en su historia al fútbol profesional así que enhorabuena al Racing y enhorabuena el Fuenla luego estaremos en Fuenlabrada en directo y en Santander por Greco el Racing está volando ahora mismo y está el avión eh pues en aterrizará en unos cuarenta minutos aproximadamente en en

Voz 1 04:19 Santander

Voz 2 04:21 en fuera de esto recuerdo que mañana coge el testigo del pudo la selección española a la una y media para preparar los partidos contra isla Islas Feroe el siete de junio contra Suecia el diez en el Bernabéu el de Islas Feroe y el de Suecia los dos oficiales para la Eurocopa el diez en el Bernabéu para la va de dos mil veinte y fuera de esto el otro gran nombre propio del día

Voz 1 04:45 que ahora vamos a hablar también en el Sanedrín es Neimar

Voz 2 04:49 eh acabando ayer el partido de la final de la Champions nos enterábamos de que ha recibido una acusación de violación una mujer a demandaban Aimar acusándole de violación Neymar no tenido otra ocurrencia que para querer probar su inocencia ha divulgado todos los mensajes íntimos y las fotos privadas de la mujer que le acusa todas la cooperación de Bosar que no había borrado mensajes de uno mensajes de otra y fotos y vídeos ha dicho como no tengo borrado para que veáis lo que hablamos lo que dijimos bueno todo eso lo ha colgado lo ha colgado en su cuenta Instagram donde tiene ciento veinte millones de seguidores Shi ciento veinte millones de personas en el planeta como poco que han visto todos los Whatsapp Si las fotos de Neymar con esta mujer pero claro eh después de la publicación de estas imágenes donde a las partes más íntimas de la mujer estaban difuminada espero eh todo es material privado evidentemente pues la Policía ha abierto una investigación y concretamente ahora le vamos a preguntar a Fernando calas compañero de el diario Brasil en que nos va a contar que allí en Brasil es delito ofrecer bueno allí y en muchos otros sitios ofrecer compartir transmitir vender distribuir publicar o divulgar imágenes vídeos de contenido sexual por cualquier medio sin el consentimiento de la víctima tiene una previsión de pena de uno a cinco años de cárcel sea primero la acusación de violación luego el lío de colgar todo esto sin consentimiento de la otra parte en la ACB enhorabuena al Bilbao Basket al Bilbao Basket que entrena Alex

Voz 1 06:18 Bruce se ha impuesto al Iberojet Palma IS equipo

Voz 2 06:21 la ACB ha estado sólo una temporada en la LEB Oro al igual que el Betis ya ascendió en abril hoy lo ha hecho el Bilbao Basket en los play off de la Liga ACB la gran sorpresa ha sido la eliminación del Baskonia le ha ganado el técnico tonta Zaragoza también el Barça y el Madrid se han deshecho de Joventut Manresa ganando dos cero respectivamente sus eliminatorias los que van empatados denuncia Unicaja empate a uno en tenis ha ganado Rafa Nadal en tres sets al argentino sondeo sin problemas

Voz 3 06:49 eh por cierto ha pegado un pinchazo

Voz 2 06:51 eh el otro día fue saliendo a la pista le dio una cámara en la cabeza de los que están colgadas al final del túnel de vestuario Joy el cable de estas que se colocan encima la pista la Spider la hará o en poco en el cuello a Rafa Nadal en la rueda de prensa ha dicho que un día va a haber una al una desgracia porque bajan tanto la la

Voz 1 07:07 cámara esta que Levada pegar un cabezazo

Voz 2 07:10 a uno no sé si es necesario bajar la Cámara da ha hablado de ello Rafa Nadal en la rueda de prensa Garbiñe Muguruza ha perdido eliminada ante la estadounidense Sloane Stephens Garbiñe que es la número diecinueve del mundo y que eh cuesta tanto ver lo que ha hecho Arminia hace nada hace dos tres me parece fue en el dos mil dieciséis creo que ganó Roland Garros si no recuerdo mal y ahora está pues pues con unos altibajos tremendos Lloyd Stephens la echado de Roland Garros mientras que mañana juega la debutante al Soba la española

Voz 1 07:41 dice moldavo que juega ante Amanda anys y moda en motos

Voz 2 07:44 como ha ganado Alex Márquez en Moto2 y su hermano Marc Márquez ha sido segundo por detrás de Petacchi en Moto GP por delante de Dovizioso así que amplía su diferencia a doce puntos ha sido en Mullelo donde se ha caído Rossi donde Lorenzo quedado desastrosa mente mal una vez más el Giro Italia que ya ha terminado ha ganado el ecuatoriano Richard cara a de Movistar por primera vez en la historia ha ganado un ecuatoriano segunda sido Nibali y el esloveno primos Roddick ha sido tercero la quitado la plaza de podio a Mikel Landa todo esto en la portada de este domingo las once XXXVIII una menos en Canarias enseguida saludo a todos que ya están por ahí pero Nos vamos a Sevilla donde están diciendo adiós ahora mismo ha

Voz 1 08:26 a José Antonio Reyes está por hay Santi Ortega hola Santi muy buenas

Voz 5 08:29 qué tal mano buenas noches pues día duro

Voz 1 08:31 eterno largo muy largo oí a todo el mundo quiere decir adiós a

Voz 2 08:36 leyes del que todavía no sé si algunos

Voz 1 08:38 la una porque todavía nos cuesta a mí por lo menos todavía me cuesta a creer que ha sido cierto no pero tan cierto como que el están destruyendo ahora mismo en Utrera no

Voz 5 08:46 Antic sí y además lo mismo que tú estás diciendo el no creer los Sevilla en las caras de los anónimos que han sido muchos que han estado hoy en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán los más conocidos ya sea drogas comentó ante el presidente del Madrid y el presidente del Betis Sergio Ramos todos los que han pasado por allí es Rakitic Bertomeu en todos Emery veías la cara de incredulidad de no realmente asimilar lo que había ocurrido igual ha sido una tarde complicada el el la capilla ardiente prevista va a las cuatro de la tarde por una serie de problemas con los papeles judiciales hasta las cinco y media como comentados que ha llegado ya a partir de ahí ha sido una riada de gente después muchas muchas personas también muchas personalidades que han estado ahí para despedir a la joya de la cantera al que muchos han definido empezando por Monchi como el talento innato que ha salido allí y la imagen del padre a compañías de Extremadura especialmente Capel ha sido desoladora estaban

Voz 3 09:41 pero rotos de verdad no había consuelo muy amigo del padre es el presidente del Sevilla que está con Francia

Voz 1 09:48 Quillo en Utrera hola arranque con el presidente Sevilla estás por ahí no qué tal

Voz 6 09:53 hola hola buenas noches Manu qué Tarver

Voz 1670 09:56 me imagino que momentos durísimos y especialmente para alguien que que está liderando un poco todo el todo el el luto

Voz 6 10:04 está viviendo el sevillismo que su presidente de Castro no si el Sevilla siempre está a la altura no en esta circunstancias y hoy no iba a ser menos y desde ayer hay una conmoción tremenda en el club están todos muy consternados lo hemos podido comprobar hemos pasado una tarde que ni te cuento Santi Ortega quien te habla la gente del deporte en Sevilla todos queríamos también a a José Antonio no al que hemos rozado mucho pero el Sevilla especialmente está viviendo con dolor estas jornadas y todavía lo queda de queda lo peor lo de mañana pero la tarde ha sido dura para contarte un poco como cómo ha sido esa capilla ardiente que han abierto en el club desde las cuatro hasta más allá de las nueve de la noche porque tenían previsto cerrar las ahora pero había mucha gente en el estadio con nosotros como te digo el presidente José Castro que que ahora habla en estos momentos difíciles y que lo hace también recordando la la figura de José Antonio Reyes que no olvidemos es una leyenda

Voz 1576 10:54 bueno del fútbol para el sevillismo sino también para todos

Voz 6 10:57 la ciudad tal y como hemos visto a la respuesta de la gente yo diría que para el fútbol español del fútbol europeo el Mundial en general

Voz 1 11:03 pues le agradezco mucho al presidente el Sevilla que saque que saque unos minutos para para recordar la figura de José Antonio Reyes de quién era ha dicho que efectivamente ha sido leyenda el sevillismo después de esas horas hoy en Sevilla ahora en Utrera donde un último acto en en el Ayuntamiento de su localidad y mañana el sepelio para decirle el último adiós Pepe Castro buenas noches hola buenas noches qué momento tan duro no

Voz 7 11:26 pues sí la verdad es que desde ayer a las doce

Voz 8 11:29 de la mañana menos cuando

Voz 7 11:32 fue el accidente pues sufriendo aguantando aguantando pues todo esto que ha venido encima era la realidad porque todos estamos consternado no porque no sólo hemos perdido a una buena persona un extraordinario jugador sobre todo pues es una leyenda Soy una leyenda porque es un jugador extraordinario que nuestro club ha hecho mucho incluso gana lo último título de la Europa League incluso indirectamente en su momento fue una venta importante para el crecimiento pero bueno muchísimas cosas pero sobre todo porque está la persona y yo que también soy de Utrera que soy amigo de su padre que hemos jugado con su padre fútbol junto que conozco te creo desde pequeño y que lo hemos visto crecer en nuestra entidad triunfar que la vida puede le qué amargo final con treinta y cinco años pues la verdad es que todos estamos destrozados

Voz 1 12:26 no sólo como presidente el Sevilla habla Pepe Castro sino efectivamente como gran amigo de la familia y sobre todo del padre eh

Voz 7 12:34 de esa familia bueno tú que Mainar en este momento en el Ayuntamiento de Utrera como como como está de personas con una cola enorme igualmente que en esta tarde mañana en ese periodo las nueve y media la verdad es que sí tengo que decir algo que es importante tengo que agradecer al mundo del fútbol en general cómo se han portado con José Antonio Reyes cómo se han portado con el Sevilla Fútbol Club la realidad es que el fútbol ha demostrado hay que cuando se necesita la gente que están las personas están las entidades están y no quiero enumerar la cantidad de personal de personalidades que habían han estado en nuestro estadio pero créanme han sido numerosísimas de todo tipo

Voz 1 13:21 más lejos eh hasta los sesenta mil o no sé cuántos ingleses que había ayer en el Wanda Metropolitano que que unos el tótem a otros del Liverpool pero como recordaba su figura en el videomarcador con ese espontáneo aplauso que nos puso los pelos de punta a todos

Voz 7 13:34 te llevo en el Arsenal allí podemos impronta de futbolista con talento de futbolista distinto futbolista que era capaz de hacer lo más difícil no es bueno a parte del Sevilla pues todos los clubes con los que ha militado Le tiene muchísimo cariño en mal leo esta tarde ha estado el Extremadura donde milita

Voz 4 13:56 serán pues toda la plantilla allí

Voz 7 13:59 que claro querían estar eh lo último en el último minuto no que podían está cerca de él bueno yo creo que esta tarde nuestro Estado ha marcado su último gol que desgraciadamente no marcará ninguno más

Voz 1 14:12 la última hay te dejamos presidía has hablado de tu relación con la familia eres muy muy cercanos e tu relación con él como era cómo era la relación con ese jugador que era un genio que era talento pero que era temperamento que era carácter que era imposible no quererlo no

Voz 7 14:24 buena buena buena siempre buena porque era un chico extraordinario lo has dicho lo ha bordado

Voz 9 14:30 es imposible no quererlo porque hubieran chico alegre

Voz 7 14:33 el cuando estaban Atlético Madrid me llamó presi que me quedo yo a casa de nuevo tal y bueno yo intenté no lo trajimos si su familia igual Ivo no ha estado aquí unos años extraordinario lo que hemos ganado incluso título lo ha podido disfrutar ya que no lo disfrutó en la primera época porque tuvimos que venderlo y bueno la verdad es que con él es que esto ha tenido un cariño tan enorme del mundo entero del fútbol precisamente por eso porque él era un chico alegre todo el mundo se llevaba bien y además nunca se les subió la cabeza lo de lo de futbolistas él era uno más bien Utrera además en cualquier sitio te lo encontraba como una persona normal normal

Voz 1670 15:12 siempre decía lo de lo de ser humilde estabas en Sevilla cuando cuando ocurrió gente te llamarlo

Voz 7 15:17 estábamos Utrera fuese Picasso en Utrera la verdad que me enteré rápidamente porque tengo familiar en Protección Civil cuando llegó la accidente inmediatamente me llamo porque bueno ya dieron el que era el coche de Reyes y me enteré desde el primer instante y desde entonces pues no paramos de sufrir no está está cosa que no ha mandado dio tan grave todo repito no tiene contaminado

Voz 8 15:40 y que además no podemos como tú

Voz 7 15:43 entenderá pasar por alto lo que está sufriendo la la Familia no yo ya estuve cómodo ahora con su madre con su padre sí créanme que que que ya increíble igual con su esposa pues él tenía tiene tres hijos bueno pues esto es muy doloroso

Voz 1 16:01 hay que afrontarlos totalmente te agradezco mucho tus palabras te dejamos ahí en Utrera con todos los amigos en el Ayuntamiento de la de su localidad también donde vive el presidente el Sevilla gracias Pepe un abrazo

Voz 7 16:10 en gracias un abrazo un abrazo para todo el sevillismo

Voz 1 16:13 hoy para el presidente del Sevilla hay para mí para la familia de Reyes es que han pasado ya unas horas pero hay noticias no

Voz 1670 16:19 los que uno Roquillos no está preparado o no que te llaman y de repente te digan ha pasado esto ha sido durísimo y lo que decía Pepe Castro también el alma

Voz 1 16:26 avión de reacciones de todo el mundo el fútbol en España

Voz 1670 16:29 en todo el mundo no

Voz 6 16:31 la gente mucha gente ha hace al Benfica en la tarde de hoy a estar con el Sevilla ha pasado por aquí Florentino Pérez la expedición de el Real Madrid venía con Sergio Ramos ha venido Raúl González Blanco ha venido representado el Betis con Joaquín y Lorenzo Serra Ferrer además en claro el presidente Rakitic Ivan Rakitic amigo personal del futbolista Unai Emery el técnico del Arsenal

Voz 10 16:55 no exige me queda alguno que esté

Voz 11 16:57 Yerma amor por parte del Fútbol Club Barcelona muchos muchos muchos vamos a escuchar

Voz 6 17:01 eh el testimonio de Florentino Pérez de Sergio Ramos su amigo de Rakitic de Ángel Haro por este orden ir de Unai Emery que recordaba también con cariño ese primer gol que que marcó Reyes en su primer partido con el Sevilla al frente de este club a que lleva también en el corazón nada

Voz 12 17:18 lo terrible no que que un jugador de tanta trascendencia se muera tan joven que era un jugador estaba en el corazón

Voz 13 17:28 de todos los equipos del mundo yo creo que se merece lo que lo recordemos con esa sonrisa eterna no de oreja oreja que siempre ha transmitido yo creo que para mí era el el talento innato

Voz 0916 17:38 el acuerdo el primer día como si hubiera vuelto el el que mandaba

Voz 1157 17:42 en todo para una persona que que eso

Voz 0916 17:45 amaba que en todas las ocasiones como ésta

Voz 1670 17:47 no no hay colores ni bandera de lo que hay un denominador común que el dolor

Voz 5 17:52 desgraciadamente ya hemos tenido la ciudad situaciones

Voz 4 17:54 como esta

Voz 14 17:55 es que dedica una atención especial un momento que en el tira y afloja Herrero es ese convertida casi una relación padre hijo era muy difícil no conectar con el emocionalmente eh

Voz 1670 18:06 muchos más no es un resumen de algunas de las voces que han ido pasando por ahí que recuerdan a José Antonio Reyes pues de haber con coincidido con él pues llegó en el Madrid o en el Atlético en el Arsenal el Benfica en el español en el Córdoba o en el Extremadura por supuesto en el Sevilla en las dos etapas que tuvo ganó las tres Europa League con los tres años de Unai Emery eh de las Cuatro témporas que estuvo esos tres títulos con con un papel importantísimo et Is todo la gente del fútbol hayan coincidido con él o no es una noticia de esas que que no se ha impactado a todos te ranking cerramos Si bueno va a ser una noche larga también hasta que mañana a las nueve y media

Voz 1 18:42 decía Pepe Castro en el sepelio se dedica ya el último adiós

Voz 6 18:45 sí sí no queda otro otro trago duro en el día de mañana pero pero que cerremos compartiendo también el dolor con toda la familia sevillista ahí con todo el fútbol en general porque Reyes trasciende a todos

Voz 15 18:57 los Rocky ahí se queda acompañando a Pepe Castro y a todos los

Voz 1 19:00 sevillistas y todos los amigos de reyes en ese último adiós en Utrera pues nada Santi mañana a las nueve y media es el de ayer

Voz 5 19:08 las nueve y media mañana a las nueve y media que bueno otra otra leyenda del Sevilla que se marcha o y hablaba compró blanco estos días de madre mía qué tiempo llevamos que de cosa hemos tenido contar en esta ciudad que circunstancias más más dolorosas todas estas ha sido desde luego un impacto fortísimo hasta luego Santi hasta mañana mañana mañana

Voz 1 19:29 está por ahí Antonio Romero o la Antonio muy buenas hola qué tal mano muy buenas a todo está Jesús Gallego también hola Gallego buenas noches está Julio Pulido hola qué tal buenas noches también esta Mario a Mario

Voz 1501 19:40 hola buenas noches a todos Antón Meana muy buena presente Carreño

Voz 1 19:42 las noches no sé si Álvaro Benito ya está así si ya está hola Álvaro buenas noches hombre esta en Barcelona Lluís Flaqué hola FLA aquí

Voz 9 19:52 noches amén Jordi Martí hola señor

Voz 1 19:54 todo está Marcos López hola Marcos UNAMID buena ni buenas noches a todos y aquí están Miguel Martín Talavera o la tala queda muy buena mano Paulo Bento cómo estamos

Voz 3 20:03 bueno pues ahora vamos a hablar de todo lo de la final de las

Voz 1 20:07 pero ahora saludo también ahí consta o hola Iturralde muy buenas buena buena no

Voz 3 20:11 buenas noches pues nada supongo que habéis dicho casi todos o la mayoría lo que haya sido de Reyes pero no sé si me estaba

Voz 15 20:19 estaba viendo ahora que sacaba el mundo deportivo la el atestado de la

Voz 3 20:23 a Guardia Civil y al parecer según la información de la Guardia Civil a quién cita al mundo deportivo iba a doscientos treinta y siete kilómetros por hora el coche y al parecer fue un pinchazo no de la rueda reventada un reventón de la rueda hay pierde el control del vehículo ver a doscientos treinta y siete por hora pues pocas cosas me imagino lo puedes hacer a volante eh

Voz 1 20:47 pues nada no sé si alguien quiere apuntar algo y Antón Meana me estaba diciendo que había estado con barrios de lo de las personas personalidades que habían estado que habían coincido con él jugando o no jugando y que es verdad que este es una noticia tan impactante porque por la edad por cómo han fallecido por cómo era Reyes

Voz 0231 21:03 sí hay mi ayer me dejó frío por ejemplo estar con Robert Pires buen amigo de Reyes que cuando le pedíamos intervenir en en la SER decía que sí pero que se le hacía muy difícil hablar de su amigo en en pasado que era un jugador muy alegre que de hecho en aquella época en aquel gran arsenal con Benger era como un poco el toque distinto él hablaba con conocimiento de causa digo Pirès porque siete que chicos no piezas Reyes conoció a su padre a su madre a su hermana que era un jugador muy muy cercano y la verdad que que es una pena escuchar a Pepe Castro hablar en pasado es muy difícil creer que ya no va a Reyes Man ya no digo jugando porque le quedaba el último tramo de su carrera pero comentando un partido

Voz 1576 21:42 o en algún acto en Sevilla es una pena tremenda

Voz 1501 21:45 de hecho podía haber estado jugándose no sé si se vino a Utrera porque no estaba convocado porque su entrenador no le metió en la convocatoria

Voz 1 21:50 partido Extremadura va grabando fichó por el Real Madrid

Voz 1501 21:53 no le trajeron cedido que yo va pero llevaba un año en la radio en aquel momento Onda Cero oí Yves iba con mi grabadora todos los días del Madrid habrá que había un Reyes delante del micrófono que él él sabía sus limitaciones a la hora de hablar con lo cual se ese era cada vez más tímido intentaba frases cortas lo menos posible pero luego cuando salía en la zona mixta un tipo es verdad que todos los que lo están diciendo reflejan eso la alegría que que era estar lado de es verdad lloraron chavalín

Voz 1670 22:20 hay que que un pardillo que iba al Ayuntamiento de

Voz 1501 22:22 el del Madrid y el tío te trataba pues eso con la cercanía de de un chaval que que ha venido de abajo no es una es una noticia tristísima pero

Voz 1576 22:30 incluso cuando venían mal dadas en Atlético Madrid sobre todo en la recta final con Gregorio Manzano practicamente no contaba de hecho tuvo algún enganchón con Goyo Manzano sin embargo en el poso que tenía en el en el vestuario será un jugador muy alegre muy distinto la broma cada vez que te cruzadas con en el hotel de concentración y sobre todo una cosa claro que ha dicho Antoni verá muy familiar era raro ver en el Cerro del Espino alrededor de su coche no menos de cuatro cinco familiares la acompañar a todos los partidos que lo acompañaban

Voz 0231 23:00 algo que tenía en el Calderón muy aguante

Voz 1 23:03 los coches siempre mucho eh porque a todo el mundo

Voz 16 23:05 de los relojes y no sé si es que todo el mundo

Voz 1 23:08 como no saber casi todos futbolistas pues todos sabemos que hombre pues manejan dinero pues si se puede comprar el coche pues mira lo ganan ambos que es el hombre pero Reyes era especialmente no siempre muy grandes deportivos de él

Voz 1576 23:20 el además los relojes y los coches cuando ficha por el Atlético de Madrid porque es verdad que el Real Madrid pero luego tiene que volver ya cuando se letras

Voz 1 23:28 pasaba al Atlético de Madrid

Voz 1576 23:30 prueba alguna anécdota que estaba un poco preocupado porque tenía que traer tenía allí una colección de coches impresionantes en Londres

Voz 0231 23:36 se ha preocupado de como de como los traía como como los iba a traer donde los dejaba

Voz 1576 23:41 más es verdad que era su pasión y ella que tenía

Voz 1670 23:44 a Álvaro por encima de todo bueno no Álvaro por encima de todo un jugador

Voz 0916 23:51 sin duda sin duda yo creo que fíjate que que que quizá

Voz 5 23:53 la la la carrera no llegó a estar a la altura de

Voz 0916 23:56 talento que tenía no muchas veces pasa porque su su irrupción yo creo que fue tremenda eh porque aunaba todo no lo que tiene que tener un jugador top no primero la la FIA

Voz 9 24:06 dura en el pie izquierdo de que era capaz de

Voz 0916 24:09 de de controlar de de driblar de asistir de golpear era eléctrico tenía la gran tenía buena capacidad física tenía buena lectura de juego y luego es cierto que que bueno ha tenido una grandísima carrera no pero pero todavía yo creo que que Porto

Voz 4 24:24 sí es verdad es verdad

Voz 0916 24:27 haberla tenido mejor no pero bueno muchas veces pasta con estos jugadores tan talentosos que también va sociedad cierta intermitencia no cierta irregularidad en su rendimiento

Voz 1576 24:36 el fútbol de la calle tenía también Álvaro no aparte de eso es de verdad un poco de la Botero

Voz 0916 24:42 oye de de encargo de que te hago o no sé yo lo que era distinto en estos días que han salido obviamente muchas muchas entrevistas antiguas suyas si salía haciendo eso pasaba horas muy jovencito recién debutado dice yo dice ya tengo que dejar debe dice ya no podrán ir allí a la calle con los chicos los chicos del barrio dice porque es que si les voy jugar me pongo a jugar con ellos porque a mí lo que me gusta jugar aquí en las calles

Voz 1157 25:06 en el barrio Cantero de toda la vida que los palos más duros para el sevillismo es inevitable acordarse de lo de anoche

Voz 1 25:12 la puerta también en unas circunstancias totalmente distinto

Voz 1157 25:14 las pero al final le Reyes ha pasado por infinidad equipos pero es sevillismo puro es quizá la el primer gran traspaso que firmó el Sevilla que luego ya vendrán los Baptista dos Alves y compañía pero donde empezó a despegar el Sevilla

Voz 3 25:27 se fue con con Reyes con

Voz 1157 25:29 Caparrós y a partir de ahí es empezaban a escribir estas páginas

Voz 1 25:32 de los últimos ante el que de verdad abrió la puerta para que

Voz 1501 25:35 diéramos a a la Premier a Italia Alemania grandes ligas sobre todo la Premier evidentemente es que los españoles no salían mucho en ese momento no no no se traspasaba a grandes estrellas y él hizo las maletas se fue es verdad que dijo mil veces que no sabe adaptado nunca Londres ahí a alguien por la comida así rindió muy bien en el hace poco tiempo pero pero rindo muy bien no por el talento precisamente pero quizás y le faltó ese poquito de adaptarse quizá a un equipo como el Arsenal para haber llegado a tener la carrera que que hubiera merecido ganó la Liga

Voz 1 26:05 con los imbatible perfecta poco lo que ha hecho Álvaro no poco en Curro Romero que cuando estaba inspira

Voz 15 26:10 pero era tal pero luego a lo mejor que otras tardes que no

Voz 1501 26:13 más mover luego en la segunda el Sevilla Isla del Atleti rindió muy bien eh aparte del del buen año que hizo en el en el Madrid también fue no era titular indiscutible en el Madrid aquella Liga pese a que luego mal con ese partido contra el Mallorca pero pero rindió muy bien en al

Voz 1576 26:25 el Sevilla pero en la recta final de de aquella temporada de Capello el metió un golazo de falta creo que en Mallorca pero luego en el Bernabéu el definitivo que también marca el gol

Voz 1 26:36 porque al triunfo juega te juega tres

Voz 1576 26:39 cuatro partidos en de los últimos que que es decisivo

Voz 3 26:44 bueno yo todo lo que ha habido la carta de hijo que ha sido la carta dijo que no porque no podrían y leerlas la foto que ha colgado de la última momento en el que estuvo

Voz 1 26:54 el viéndolo y dándole consejos como dice despidiendo al hijo mayor que que era el que jugó al fútbol sin miedo

Voz 1501 27:01 qué hacer no no es mala que no los ha fichado

Voz 1 27:03 el Real Madrid para la temporada que viene

Voz 3 27:07 bueno pues hay que tener mucho cuidado con la carretera también ya sé que no es momento de decir esto pero hay que tener cuidado con la carretera que con los coches muchísimo cuidado son máquinas a veces y con tanta potencia que se te puede ir de las manos como he leído en esta ocasión ya ha ocurrido descanse en paz José Antonio Reyes a las palabras de Pepe Castro desde Utrera y mañana a las nueve de la mañana el entierro como nos contaba también Santi Ortega faltan

Voz 15 27:30 en dos minutos para llegar a las doce y tenemos que hablar de

Voz 1 27:34 el fútbol el buen fútbol que le gustaba a Reyes aquí en ayer recordaron en la final de la Champions el Wanda Metropolitano con ese aplauso espontáneo de la afición de todos los ingleses ahí hay que hablar de la final que ganó el Liverpool que fue de las más feas que raro de la mafia en los últimos años Romero para Carrusel es que no habían y ocasión

Voz 1041 27:53 en los últimos años seguro que en los últimos años las tres últimas y las cuatro de cinco estuvieron bien políticamente a lo mejor la de Milán recuerdan el Madrid en el Atlético de Madrid futbolísticamente no no fue tampoco pelotazo pero claro nosotros tenemos una con una connotación emotiva que ayer era un espectáculo pero sin fin es lo que pasó futbolísticamente durante los noventa minutos la verdad que como poquito no un gran Van Dyck que para mí ahora mismo el mejor central del mundo buena pinta de manera Salah en un par de arreones viene hoy Tottenhan lo que intentó son vio que no estaba para noventa minutos y luego Alison que cuando en veinte un poquito con más pundonor que fútbol empujar en la segunda parte pues demostró que no fue no pero futbolísticamente me parece la más pobre de los últimos años

Voz 1157 28:40 digamos que la final no estuvo a la altura de de la Champions esta temporada espectacular que había que hacer

Voz 4 28:45 las semifinales unos cuartos puestos de sí

Voz 1157 28:47 pura con con protagonistas inesperados con remontadas inverosímiles y lo de ayer fue pues bueno el penalti el minuto uno ya lo condiciona todo pero al final Liverpool y Tottenham se acercaron a la aversión que les había llevado hasta la final no Liverpool no fue el el equipo imponente que que pasó por encima del Barça el poder no tuvo ese punto de rebeldía ante la ante la la la la mala noticia o el mal guión que es el presentaba como se presentó también en cuartos de final en seis finales cuando remontó ante el City hubo el huela Ajax pero al final una a una final en la que se cumplió el guión creo que el Liverpool empezó a ganar esta Champions hola Hollande o la acabo de ganar ya eliminando al Barça con esta remontada inolvidable para ellos y para los culés ayer prácticamente gana la final casi casi por inercia sobre todo lanzado con ese penalti en el minuto eh mezzo uno

Voz 1501 29:32 desde este verano no al aficionado neutral no mata porque si no llega a ser de penalti gol es otro partido es otro partido por lo menos el libro vuelve ha salido con más empuje no porque el aparte que tenía necesidad tampoco le veo que genere un enorme fútbol tiene jugadores de calidad seguro Hurricane no estaba estaba pero no estaba Dios dio cincuenta sesenta minutos todo lo que pudo pero no estuvo acertado de hecho creo que el primer tiro fue en el sesenta y cinco y nueve pero es que entonces

Voz 1576 29:57 este ahí ya en la final si al final lo ha hecho con con cuatro tornillos el submarino

Voz 1501 30:03 en total que Poquetino si tiene muchísimo mérito

Voz 1576 30:06 las formas yo creo que ese goles que lo cambia todo por lo que dices tú porque yo creo que al final el Liverpool es un equipo que que sale a tumba abierta que presiona arriba que te asfixia que te que te da latigazos continuo yo creo que al final venía un poco en la mochila la la derrota en el año anterior que es la escapar apremia eh pues por un suspiro hasta el último día peleándonos yo creo que dijeron no se vieron con el marcador uno cero si el Tottenham quiere la final que venga nos la quite no lo quitó la razón marcó el segundo pero yo creo que el Liverpool fue más a ganar que que ser Elio

Voz 1 30:42 por cierto fue mano Itu fue penalti

Voz 1670 30:45 sí penalti claro que Le Pen abren el campo con el pecho pero luego les vale

Voz 1 30:49 la zona sino la cuestión es que es ese fallo

Voz 0231 30:52 de de concepto desde el principio de todo el mundo cree que de rebote la mano no mano no no de rebote que te peguen las manos manos si al principio de la jugada en el inicio de la jugada tú tienes la mano ya en una posición no natural

Voz 1 31:06 lo también muy despegado no muy despegado lo digo

Voz 0231 31:08 decir desde el Príncipe juega tu tienes ya la mano muy muy fuera de tu posición natural entonces aunque sea de rebote aunque no sea de rebote siempre es malo

Voz 1501 31:16 partido ya mano todo no

Voz 0231 31:19 nuestra ya que entrara norma bajo qué bien que me digas estaban Rodrigo II es casi Se nota que tengo que seguir aquello y lo sabes todo ya no haber mano todo lo que acaba en gol pero por ejemplo una mano que acaben gol involuntaria es mano pero esa misma mano de un defensor no ser hermano no es penalti

Voz 16 31:40 a ver repite me que me ha me ha costado me ha costado repite ahora se ha dado ya teníamos claro que íbamos a ver un poco más

Voz 4 31:52 lo repite lo que limpio no es correcto ya sea

Voz 3 31:58 veía que si no puedes con tener un gol

Voz 0231 32:05 venga de una mano involuntaria o voluntaria es decir que te ayudes

Voz 1 32:09 sale de la mano para acabar en gol

Voz 0231 32:11 pero es diferente la jugada de un defensor que tenga las manos y le pegue el balón totalmente involuntario en una mano normal una manera natural y pegue el verano en la mano no va a ser penalti pero en cambio esa misma mano

Voz 1 32:24 Paul sí

Voz 0231 32:25 es Manu Algaba muy clarito

Voz 16 32:27 se apartó un poco más y todo eso ha dicho la palabra protocolo nada no hacían sus veinte años entiende que la mano ayuda puedo decir controlada con la manta a treinta de treinta metros y es gol sólo vale

Voz 17 32:42 el inmediata cuando es inmediata Tau reconoce está ya se está puesto en el Mundial sub veinte ya está la nueva norma reconoce una cosa protocolo hábitat este es el típico barullo que Monteys los árbitros para que luego se justifique todos los errores

Voz 1041 32:54 para muchas atrás banaliza cuenta en manos de eso donde se produce una sale muy pocas manos que sea fumar oiga la Wall

Voz 16 33:04 incomodidad de Llorente Llorente extraño no

Voz 1041 33:08 si hubiesen alguna ahí pero sí pero

Voz 17 33:11 no es el caso de la mano

Voz 1041 33:14 ahí está el el ochenta por ciento de las manos en dentro del área Varas hermanos como la te ayer claro que no acaban que no acaban en gol el cinco por ciento o el seis por ciento anunció la malo y acabaremos dando pero que las que hay que solucionar somos el ochenta y cinco por ciento roces para alante que lo más importante

Voz 0231 33:30 el Barça no van a solucionar porque eso eso

Voz 16 33:33 eso es esa semana escapar por la gatera por la gatera

Voz 1041 33:37 venga también pero Iturralde mejor solucionar el cinco por ciento que noventa veces no para arriba

Voz 4 33:42 para el noventa y digo lo están dando una vuelta de ese país

Voz 0231 33:45 no pero ese país que va a ser diferente una misma mano en ataque es diferente que en defensa

Voz 16 33:52 no todas las manos a pitar ha tenido noches mejores yo no te lo digo pero Iturralde que no pero pero estuve en esta casa Iturra

Voz 0231 34:00 de lo que Twitter es ley es penalti claro

Voz 4 34:03 si ayer en el Liverpool Tottenham

Voz 0231 34:05 Liverpool Real Madrid ante el Madrid y pierde uno cero o al Barça tenemos un sanedrín lo mismo lo hago es interminable interminable porque no

Voz 16 34:14 esto que hubo un error de San Evelyn porque es un pero

Voz 0231 34:17 pero el PP fueron hay mucha gente del que no se ponen de acuerdo jugadores de fútbol ex jugadores de fútbol que te dicen que eso no les parece penalti gente que juega fútbol profesional del fútbol que el plus en en la lo que manda es lo que Iturralde lo que manda la norma y no hay más que hablar que son años jugador hay muchos futbolistas que no ni idea del reglamento de fútbol no el noventa y cinco por ciento de los futbolistas y el cien por cien de los previsto

Voz 16 34:39 deporte tiene que por qué

Voz 1 34:45 los lo que te digo de los futbolistas y el cien por ciento lo sabes te fase

Voz 16 34:50 el cincuenta por ciento de los árbitros

Voz 9 34:54 no pero esa no es grave como somos los que mandamos la Plaza Mayor como lo hicimos tímpano

Voz 1670 35:00 quedó lo joven de fútbol opina todo el mundo de fútbol lo saben y los que jugó

Voz 16 35:03 sí yo volviendo a ver Julia estoy Jordi de turrón

Voz 9 35:07 de lo sostiene Velasco Carballo es siempre ha sostenido que el problema es que los futbolistas y los periodistas no acaban de entender órganos una cosa Brown

Voz 16 35:15 qué le parece el principal problema de julio

Voz 17 35:19 bueno de todos la quitan a lo futbolístico de la final como me aburría tanto viéndolas y me puse a pensar a quién si fuera yo el secretario técnico del Madrid del Barça del Atleti de los trenes

Voz 18 35:30 sí sí

Voz 17 35:31 ayer ficharía yo de los veintidós que está habiendo ayer en el campo y Van Dyck a mí me gustó mucho como central como decía yo creo que es el jurista ahora mismo el defensa con con con mayor proyección

Voz 9 35:45 la partidazo pero pero

Voz 17 35:48 es que no sé no sé que más futbolistas esa Mané me gustó pero tampoco vi a futbolistas que digas bueno esto lo pongo ahora mismo en el Madrid el Barça y marcan la diferencia claramente a Irán un salto de calidad con respecto a lo que tiene el Madrid Barça por ejemplo pues casi dan la clave en la clave de hooligans no

Voz 0916 36:08 si es que ha sido el triunfo y el el el fútbol caminan mi opinión hacia los comportamientos colectivos

Voz 9 36:14 efectivamente es que el las

Voz 0916 36:16 ese esos esos colectivos que han creado por ejemplo City Liverpool Tottenham Ajax proponer ejemplos de equipos que este año han triunfado ese colectivo potencia las individualidades seguramente a islas a cualquier de esos jugadores

Voz 9 36:29 eso es el otro equipo

Voz 0916 36:31 sin ese funcionamiento colectivo que tienen no destacan tanto no

Voz 10 36:36 en opinión el fútbol camina hacia hacia es A

Voz 0916 36:39 lugar no donde donde ningún futbolista tienen un estatus muy muy por encima del resto no y por eso ha en este caso pues equipos como el habernos enamorado en cuanto al partido yo creo que el Liverpool aceptó el regalo que le llegó al minuto uno obviamente cómo no lo va a aceptar menudo regalazo en una final de Champions a empezar así no hacer nada y encontrarte con un gol claro sabe perfectamente cuáles son las las virtudes y las carencias del Tottenhan el Tottenham si no puede correr si dicen no puede armar contraataques centrarán dicción si Kane no tiene espacio para descolgarse la posición de no reside leal y no puede correr si son apenas puede correr pues es un equipo que no tiene conexión el centro del campo no tiene no tiene pie Wings que es el único que tiene más pie pues se les notó mucho la inactividad fijáis el Tottenham tenían plan clarísimo que era con los tres mediapuntas por detrás de

Voz 4 37:28 muy cerrados esperando el pase por de lo trazo largo

Voz 0916 37:31 sí dejaba progresar dejaba progresaba los laterales pero qué pasaba que ni tripa bien y robos hasta a falta de diez minutos seguramente por orden de Pochettino querían progresar porque porque no querrían dejar la espalda descubierta el Liverpool fue dejando pasar los minutos a mí con esto ya me vale yo tengo la Copa yo tengo la Copa yo tengo la Copa

Voz 4 37:49 es cierto que cuando cuando lo necesitó a pares

Voz 0916 37:51 ciudad Alison y a partir de ese encontraron el segundo gol no pero es cierto que que a un poco ha desdibujado la la excelente Champions que hemos visto ya has ido más allá de que obviamente prefiero que el Real Madrid acabe con éxito en esta competición pero como espectador el fútbol está muchísimo en estas siempre me lo he pasado fenomenal ha habido tipos que han que han alegrado el fútbol que dado una vuelta

Voz 9 38:12 fútbol quizá desluce un poquito la la final que vimos ayer es que hoy yo no sé si le he escuchado decir Axel Bruno no ser alguno de los dos en el carrusel que en un once ideal que ellos

Voz 19 38:23 hallan no figuraría ningún jugador

Voz 9 38:25 todo eh

Voz 19 38:27 sí pero a la pregunta de de julio

Voz 9 38:30 de qué jugador sería aprovechable para el Madrid topado Barcelona yo tenía entendido que Ericsson estaba cerrado hay una yo yo yo

Voz 1 38:41 Madrid tiene me pareció entender que dicho en esta

Voz 9 38:43 parado por el Real Madrid en Madrid año que termina de gustar quiere no andamos y que parece que hombre que de los que han jugado sí para Eriksson parece sí que Pogba Eric debe

Voz 16 38:54 María pero yo creo que no lo tienes que hay que sabe hay que saber

Voz 0916 38:57 de lo que fichas

Voz 1670 38:59 ya ya lo hemos visto iba a decir que lo que he dicho yo aquí es que el acuerdo con el jugador está completamente cerrada

Voz 1501 39:05 que creen en el Real Madrid que Levi iba va brisa negociar sin ningún problema pero que ahora mismo la prioridad número uno es poco porque es el que más le gusta Zidane que Zidane no termina de verlo de Eriksson no porque no les guste como jugador sino por la posición que cree que tiene que cubrir y que el tapado es el tercero que más le gusta el club que es van de Beck

Voz 17 39:21 además propone Mario ahí Ericsson son más o menos lo mismo no requerirán cree que la necesidad la tiene por eso Zidane cree que necesita

Voz 1501 39:31 tampoco Ericsson y por eso yo creo que sí

Voz 4 39:34 porque no hay que cambiar el digo

Voz 0916 39:36 jo la estructura Eric no tendrán un cuatro tres tres porque eso no es un jugador que te organiza el juego él no quiero organizar Dechy interviene muy poco es a uno el número de pases totales dados en la Champions es estar en el ránking a bajísimos quiere quiere decir eso que quiere decir que el balón no pasa muchas veces por sus pies no es un jugador que venga que te marca el ritmo de partido que conecte con los compañeros en cambio de los veinte goles del Tottenham en la competición ha intervenido en trece qué quiere decir con estos datos que es un jugador es un finalizados de jugadas una excelente finalizaba los de jugadas no para último pase para para gol para estar en el área para conducir contraataques para mí es un jugador que con espacio es es bestial porque porque tiene esa lectura del juego con espacios para asistir para llegar al área pero no es un organizador así que

Voz 9 40:21 para mí entra muy bien en ese en un cuatro dos tres