Rivera y Colau, en la encrucijada

buenos días Pepa buenos días a todos hablamos del mandato electoral como si fuera una orden simple y directa a un enunciado nítido de interpretación indiscutible pero no es así los resultados vuelcan una gran cantidad de señales que cada cual entiende en función de sus intereses vemos que las derechas creen haber recibido la orden de cerrar el paso como sea a esa plaga llamada Pedro Sánchez mientras que otros entendimos que el principal mandamiento del ciclo electoral fue iniciar la recuperación de los derechos sociales que se perdieron por culpa de la crisis con la excusa de la crisis pero unos y otros comprendimos que ningún mensaje llegó tan aplastante mente cargado de votos como para avalar políticas cerradas de forma que concluimos de forma unánime que la orden fundamental de la ciudadanía era pactar negociar para por fin abordar un cuatrienio estable pero es más fácil recetar el remedio que aplicarlo en cada posible alianza saltan chispas los posibilismo y los principios no mezclan bien más bien chocan de frente y lo hacen de forma especialmente aguda en las emociones políticas que nacieron entre dos aguas ciudadanos En Comú Podem por ejemplo el partido naranja reúne a eso ejecutiva nacional en una cumbre que promete ser a corazón abierto aunque no creo que Rivera vaya a cambiar ni poco ni mucho su actual estrategia mejor con Vox que con Pedro Sánchez la disyuntiva de Ada Colau es de grueso calibre pero aquí la responsabilidad se desplazará a las bases a las que corresponderá tomar la decisión definitiva pero estos partidos de la encrucijada más claves para diseñar el mapa final de Cataluña el mapa final en toda España