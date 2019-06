Flash Deportes SER de las 10:00 (03/06/2019)

me que que esto es muy bonito que hay que disfrutarlo al máximo y que que nada que es un orgullo haber ascendido a poner fácil

sí la verdad es que muy grande lo que estamos viviendo porque bueno pues por desgracia porque uno no ha podido disfrutar de la categoría que afectará que viene no pudo con forma parte del banco

Racing y Fuenlabrada disputarán la final a doble partido Portillo dirimir el campeón de Segunda B Atlético Baleares y Rec se suman a los equipos clasificados de las otras rondas para disputar dos más decidir qué otros dos clubes suben a la categoría de plata el Recre se enfrentará al Mirandés y el Atlético Baleares al Melilla hay sorteo a la federal en la Federación desde las cuatro y media con el resto de equipos Cartagena Unión Deportiva Logroñés Hércules y Ponferradina Real Unión y Celta B S jugarán la permanencia también en Las Rozas concentración de la selección española para preparar los dos partidos de clasificación para la Eurocopa del viernes en Islas Feroe el próximo lunes en el Bernabéu ante Suecia a las siete de la tarde primer entrenamiento en baloncesto par seis Zaragoza disputarán una de las semifinales de la ACB el Real Madrid espera rival que saldrá del tercer partido entre Valencia Basket y Unicaja que se la juegan mañana en La Fonteta desde las nueve de la noche a la ACB regresa a Bilbao Basket tras un año de ausencia ayer se imponía sesenta y dos cincuenta y cinco Iberojet Palma en la Final Four entre el segundo y el quinto técnico de Bilbao ex jugador y primer año como entrenador Alex Mumbrú que descendió precisamente con el equipo la pasada temporada anoche en el tramo final de Carrusel

parece un cuento de hadas no parece que te retiras y en un año te dan un equipo y consigues volverlas a la Liga ACB pues la verdad es que increíble increíble porque sentía un poco con una espina clavada en Bilbao y al menos pues poderle devolver a la ACB es algo que te deja tranquilo

el Bilbao Basket acompaña al Real Betis en la NBA derrota de Toronto en casa en el segundo partido de las finales de los at ante los actuales campeones los Golden State Warriors ciento cuatro ciento nueve seis puntos seis rebotes de Marc Gasol siete puntos diez rebotes de Serge Ibaka la eliminatoria al mejor de siete partidos se traslada ahora a California para los dos siguientes con empate a uno en Roland Garros en el cuadro femenino la española de origen moldavo a Leona bolso base mide hoy no antes de las cinco y media a la estadounidense Amanda a nisimos va en fútbol sala Barça hay Palma se jugarán desde las nueve en el Palau el tercer y definitivo partido de semifinales de Liga en la final ya espera El Pozo Murcia más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER