García-Page recomienda a Sánchez que no emule el "cordón sanitario" de Ciudadanos contra los socialistas

Voz 1727 00:00 el otro nombre propio de la mañana de esta mañana política es el de Emiliano García Page presidente en funciones de Castilla La Mancha ganador de las elecciones allí futuro presidente por lo tanto Emiliano García Page buenos días hola muy buenos días y enhorabuena antes de nada que no habíamos tenido ocasión de hablar hasta ahora muchísimas gracias esta mañana decimos que es usted noticia porque leemos en la razón esa entrevista en la que parecía que estuviera hablando en nombre del presidente del Gobierno de funciones de Pedro Sánchez porque dice Sánchez está dispuesto a respete ar sorprender con Ciudadanos habla usted en nombre de Sánchez o es una impresión de Emiliano García Page

Voz 1 00:36 no es una impresión obviamente yo no no soy ni de la dirección federal ni soy portavoz del partido como todo el mundo sabe hablo porque cuando escucho al presidente del Gobierno decir que después de las elecciones en todos los partidos están obligados a Arrese te a cambiar sus estrategias creo que con claridad no importa por todas las conversaciones que hemos venido teniendo el le está diciendo a Podemos que nosotros no vamos a hacer perdona ciudadanos que nosotros no vamos a hacer conciudadanos lo que quieren hacer ellos no de cordón sanitario está diciendo que si es por nosotros habrá que buscar espacios de entendimiento lo cual no quiere decir formación de gobierno ahora mismo ni mucho menos pero sí romper esa ese dique que se ha ido planteando en las últimas semanas que creo que con el tiempo no conduce a ningún sitio a ninguno no pero sobre todo perjudica a mi modo de ver bastantes

Voz 1727 01:31 usted qué cree que que va a hacer Ciudadanos hoy en ese Comité Ejecutivo muy importante trascendental para definir qué son en realidad en función de los pactos que establezcan a partir de estas elecciones

Voz 1 01:42 pues yo creo que Ciudadanos tiene un problema finalmente de perímetro del proyecto no es lo mismo que podemos claramente está ubicado a la izquierda del PSOE lo mismo que el Partido Popular es ubica claramente a la derecha Ciudadanos ha jugado ambas cosas al mismo tiempo claramente en estos últimos meses y en la en el en el bloque de la derecha pero yo creo que tienen un papel arriesgado porque querer liderar con todo un bloque ideológico como es la derecha sustituir al Partido Popular pero al mismo no tiempo teniendo que hacer encaje de bolillos qué es lo que van a hacer encaje de bolillos podrían haber tenido una reunión perfectamente en en en Almagro que son especialistas pues eso le va a llevar a una posición de bisagra en tiempos donde se pueden prescindir de la bisagras vivía tardó las puertas correderas lo tiene complicado porque van a hacer de todo en unos sitios pactar con el PSOE en otros sitios pacta en otros incluso a lo mejor pactar con el Partido Popular y sin que se disimula Vox no yo creo que tiene un papel complejo eh

Voz 1727 02:49 bueno Gustavo muy claro leo en la entrevista que le hemos llamado esta mañana en la razón Leo que recomienda le pregunta el periodista la periodista Ainhoa Martínez se pregunta usted que integró a Podemos en su gobierno se lo recomendaría Sánchez usted responde le recomiendo que haga un gobierno de su mayor confianza cada uno de sus ministros tiene que tener claro quién es su presidente Podemos no apuesta porque haya un gobierno sino dos esa su experiencia en el Gobierno de Castilla La Mancha con Podemos

Voz 1 03:20 si parcialmente no a los miembros del Gobierno en Castilla La Mancha no tienen ni mucho menos la digamos la proyección política que tienen Pablo Iglesias no oí los dirigentes en Madrid lo digo con respeto portando aquí ha habido una va para entendernos una mínima experiencia y además en una cimiento traumático por qué por qué Podemos tuvo una forma muy muy muy difícil explicarle a la sociedad que quería estar en el Gobierno hubiera traicionando sus propios presupuestos pactados con nosotros no pero superada la crisis hemos tenido dos años de relativa tranquilidad en la que particularmente le hubiera pasado a Podemos que se ha evaporado que es un es un una nueva situación pero a lo a lo que me refiero es que cuando hay distintas formas de hablar de de de de de de los gobiernos yo recuerdo a Podemos hace cinco años que decía que no asiste a los partidos políticos que se ha transformado en un partido recuerdo a Podemos que decía que no se inicia la izquierda y la derecha que esa dialécticas acababa que eran los de arriba abajo aunque pero que obviamente ya ha vuelto a la dialéctica de recuerdo a Podemos que planteaba que lo último son los cargos que no hay que hablar de las sillas sino sólo de ideas pero que finalmente plantean los las entradas gobiernos como si se tratara de un cupo no de idea está ahí esto porque en la vida hay que resolver los problemas no los gobiernos tienen que constituirse yo con humildad no no estoy en condiciones de dar nada al presidente del Gobierno pero lo que sí creo como presidente que lo soy que me ha tocado bastantes años gobernar es que los gobiernos tienen que ser órganos de confianza en este sentido en este sentido que lo intente hacer con el personal con las personas elegidas que sean claramente compatibles independientemente de que León en inviten podemos pide hace un año y medio hace dos años cuando hubo aquel el año traumático de tantas elecciones si hubiera sumado PSOE con Podemos hubiera habido gobierno en aquel entonces hice hubiera sumado en las elecciones de seis meses después también el problema es que entonces como ahora en la la dificultad que Sanidade es que PSOE y Podemos no suma en el caso de Podemos incluso aunque suma votos también suma vetos porque hay otras pequeñas formaciones que ponen como condición lo contrario que no esté Podemos

Voz 1727 05:36 un par de preguntas otra es muy concretas como gestiona por parte del presidente del Gobierno con Rivera no que le decían a las puertas de Ferraz la noche de las elecciones y que dice la encuesta del CIS

Voz 1 05:48 bueno yo creo que hay un con Rivera no te pasa porque con Rivera no todos forme gobierno yo creo que eso no va a pasar osea no se va a formar gobierno con conciudadanos se seguramente por ninguno de los dos no es cuenta puede valer desde el punto vista numérico pero hoy por hoy no se dan esas condiciones yo entiendo que haya aceptado ambiente pero una cosa es que una cosa es rechazar el cordón sanitario que hace Rivera y otra cosa es emular lo yo yo creo que a lo largo de la legislatura habrá muchas cosas en las que tenemos que pactar muchos partidos unos con otros porque no veo que la legislatura siquiera se vaya a poder mantener sobre sobre dos bloques Ésta es una consecuencia clara de las elecciones hay un voto muy mayoritario en una parte muy troncal ni siquiera se han definido dos bloques absolutamente antagónicos que ya sería malo sino que es que ni siquiera de manera que al final para muchas cosas para avanzar no para el tirando para avanzar se va a necesitar echar mano de de de mucha mano izquierda nunca mejor dicho

Voz 1727 06:51 es mucha mano izquierda en todas las direcciones por cierto señor García Page la dirección federal socialista debería impedir a su entender que el Partido Socialista de Navarra negocio un Gobierno foral con los nacionalistas vascos Iker requeriría de la abstención de la izquierda abertzale

Voz 1 07:06 bueno yo creo que la coyuntura de Navarra están evidentemente referencial ya lo viene siendo desde hace mucho tiempo y tocar palos que va mucho más allá de de Navarra como para que la dirección federal no digo tutele que no sería la expresión correcta pero esté al tanto oí asuma sino lo asume la dirección federal el acuerdo ese acuerdo no pueden salir adelante todo pasa para vale para todos los territorios pero digamos algunos somos de naturaleza o metabolismo muy clásico como Castilla La Mancha y otros más complejo como Navarra no impide que María Chivite es una persona excepcional además absolutamente digamos leal a a la Constitución y al PSOE por tanto indiscutible pero bueno la coyuntura de Navarra es es compleja y seguramente se están discutiendo cosas que no van no tienen que ver con Navarra

Voz 1727 07:57 la recibí con una enhorabuena en Le tengo que despedir con lo que creo que es una mala noticia le cuento esta mañana cuando hemos leído la entrevista en la razón hemos dicho a la periodista que cubre habitualmente PSOE en la SER llama al PSOE a ver qué opinan de esto que está diciendo el señor García Page sí sí está hablado entre el presidente del Gobierno hay él cuando dice lo de retirar habla en nombre de la dirección federal respuesta literal que el han en nuestra compañera que si hubiera una sorpresa con respecto a Ciudadanos no sería precisamente Emiliano García Page quién tendría la información de primera mano del presidente en funciones la última crisis que tuvieron fue a cuenta del relator en la dirección federal molestó mucho que García Page estuviera de ruta en los medios desgastando al Gobierno por su negociación en Cataluña eso es lo que nos han dicho literalmente así están las cosas

Voz 1 08:42 yo no lo sé depende con quién hablan ustedes es que el PSOE no es solamente algunos ocupan despachos en Madrid en el PSOE somos muchas cosas y España plural el PSOE también eh no yo reclamo mi derecho a ver las cosas de manera distinta como la del PSC e incluso como lo ven algunos en Ferraz es más fíjese yo creo que todo el mundo ha terminado dando la razón a los comentarios que hicimos negando el absurdo y la solidez que por cierto escuchaba mucho en la SER por cierto en relación con el relator está esa alguien tendrá que explicar de dónde salió eso porque realmente incluso tuvo mucho que ver con se provocara la caída del Gobierno y las elecciones no pero eh yo no sé porque hay critican en Ferraz que yo diga que con los independentistas por ejemplo no se puede depender sólo acaba de decir Miquel Iceta que no garantizan la estabilidad y que no se puede tener un Gobierno en España que dependa de los independentistas coincidimos

Voz 1727 09:39 Emiliano García Page de nuevo enhorabuena Feli legislatura con mayoría absoluta muy buenos días

Voz 1 09:46 la entidad muchísimas gracias no identidad