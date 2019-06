no no es nuestro primer objetivo era contar una historia que fuera una celebración pero sin convertir en Dios a Elton John sin convertirle en alguien perfecto queríamos mostrar a un ser humano con todos sus planos y niveles hemos tenido gente muy valiente para conseguir esta historia Elton estaba de acuerdo con contar la historia de esta manera historia de Estado instruyendo agua

fue uno de los mejores días de mi vida de un trabajo del que me siento muy orgulloso no es el típico biopic que va en orden cronológico nos permitimos algunas licencias también fantasía ha sido maravillosa y quiero dar las gracias por haber hecho feliz anoche a un joven como yo y haber hecho feliz a una estrella de setenta años

Voz 2

05:02

la número once en Italia la canción no es buena ese es el problema la mitad del disco es miedo problema me hace entendible nunca me entiendes lo que tengo que sufrir tenía que Matas o cuando me dejaste