así nos introduce en el ya un hub sociedades secretas de artes marciales a ella pertenece el enamorado de nuestra protagonista la historia empieza en el año dos mil uno ella es joven está enamorada salva su amante de un ataque de una banda rival pero acaba en la cárcel cinco años después sale de ella el ya no la quiere en su vida

sin duda tenemos la historia de China y los cambios tan radicales que ha sufrido el país hay muchos cambios muchas cosas están pasando muchas distracciones lo que he querido mostrar son los sentimientos de esa gente en medio de esos cambios de manera individual o social las cosas no son siempre fáciles y a veces hay sufrimiento hoy me gusta recordar que cuando fui a la ciudad a los diez años un terremoto en aquella ciudad se que los chinos recuerdan también aquella tragedia sea el cine debes sin de pam sin