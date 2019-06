Acento Robinson: 'La lucha desinteresada de José Manuel Gil' (02/06/2019)

Voz 1546 00:00 hola bienvenidos acento Robinson hoy proclama vamos a hablar de síndrome de octubre como un señor que está medida ahora está intentando ayudar Itar visibilidad a esta condición pero antes convendrá saber más acerca de El síndrome de Touré lo haremos con ayuda de Sonia Ballesteros en Marcos cubana

Voz 1913 00:33 dicen que mojar tenía síndrome de Touré pero sí le han enseñado tantos que siempre será una incógnita aseguran que lo tenía un emperador vaya si es el joven Claude me llevo con pareces muy estudioso bueno que estás leyendo tu historia sobre las guerras civiles escritores como Andersen Molière o el catalán Quim Monzó que alaba del Touré ya hace años en un programa de televisión española

Voz 2 01:02 los tics de esta cuestión tiene que ver con una hormona que que hay una producir produce aquí

Voz 1913 01:07 queremos saber más íbamos al experto el psicólogo Alejandro Gortari

Voz 3 01:11 es un trastorno con aquello convivir con lo tanto conozco de cerca eh vivido la realidad desde los padres no como como personaje como psicólogo

Voz 1913 01:21 sabe de lo que habla y quiere ampliar lo que se conoce de este síndrome a día de hoy que aún es poco la primera pregunta evidente que es el Touré

Voz 3 01:29 el Touré según el SEM actualmente tienen un síntoma predominante IS de los tics lácteos vale luego hay un montón de síntomas eh como ruidos que se llamas paralelos que puedan estar pero puedo no estar

Voz 1913 01:41 pero se desconoce el origen la razón aunque tiene una base neurológica Nos dice Gortari aparece normalmente la infancia o la pubertad afecta en torno al uno por ciento de la población aunque depende del país más a los chicos que las chicas hay distintos grados y en ocasiones otros trastornos asociados

Voz 3 02:01 sesiones compulsiones miedos fobias Julia social avidez allá pues también no sabemos si son cosas que van de la mano de los tintos el consecuencias etcétera tics no

Voz 1913 02:13 por lo general las personas con este síndrome pueden llevar una vida normal aunque el paso por las aulas nunca es fácil

Voz 3 02:19 la clase les cuesta más atender hiciera que digamos que pasen así cumpliendo las no te por ejemplo veo comen muchos niños que tienen mucha angustia mucha ansiedad ante los exámenes a la hora de hacer amigos au enfrentarse al reto hacer amigos pero de alguna manera pues también

Voz 1913 02:38 el día a día casi siempre duro la escuela lo reflejado en el cine la película al frente de la clase

Voz 4 02:44 van yo me que no es eso no

Voz 1913 03:03 es el chico cuenta que no puede evitar hacer esos sonidos porque tiene una enfermedad y es que los tics sonoros son tan incontrolables como los gestuales y el no saber lleva a maestros y educadores a castigar al alumno que no puede evitar aunque nos cueste entenderlo pronunciarnos en España el diagnóstico sigue siendo difícil y tardío casi siempre no colgó los chicos van cargando con dos o hasta tres distintos antes de llegar al Tourmalet tratamiento

Voz 5 03:31 no hay fármacos pero se va Acula visto porque la papilla mirar

Voz 3 03:38 perdemos el tema de los tics están bien narra la angustia con la que está viviendo termino a ver las cosas de gente con la que hay una serie de cosas que resultan en habitantes yo creo que emocionalmente el montón de cosas que rodean al trastorno y aún no sabiendo si es la causa de trastorno otra consecuencia el trastorno

Voz 1913 03:55 hay que tratarlas con terapia es importante nos cuenta que los chicos tengan su propio espacio donde hablar abiertamente y acabar con la sobreprotección para que gane en autonomía y confianza en ellos mismos son los consejos de este psicólogo la conversación con Gortari ha ido fluyendo desde que nos contó que ha vivido el Touré te en primera persona buscamos un gesto o un síntoma

Voz 6 04:16 voz que lo del aquí no lo hemos encontrado

Voz 1913 04:22 este hombre quitó

Voz 1546 04:23 gomera se llama Jose Manuel todo lo que puedan para generar fondos y dar visibilidad al síndrome de Touré José Manuel muchísimas gracias por acudir a centros Robinson a él son propiedad físico en un centro de fútbol Fuentes dos hermanos cursando sufren sin dormir Touré ha entonces tenía un vínculo con Elio si Weise y comportamiento como su fin esos chicos

Voz 7 04:58 bueno pues eso chico sufre en el día a día osea se levantan por la mañana eh bien en el transcurso del día pues puede cambiar todo lo que ha empezado bien puede acabar mal entonces eh yo los conocí porque este año me ha tocado a mí estar con ellos eh bueno con el hermano mayor el hermano pequeño hasta es más Benjamin

Voz 8 05:21 hice mucho vínculo con él si le trato

Voz 7 05:25 letra de empecé a tratar normal como una persona normal y corriente pesar de su estilo de su historia empezaba como una persona corriente ilegal la oportunidad de ser uno más dentro del el del equipo

Voz 1546 05:37 y como semana fiesta siendo en este caso porque ha según el ser pues semana fiesta en formas distintas en el que hay alguna gente que espontáneamente y blasfema otros que hacen tics corporales tics Ana Oramas ha manifestado al señor vienen

Voz 7 05:56 bueno e este año va está bastante bien lo estaba bastante control

Voz 9 06:00 eh sí que es verdad que el año pasado e Dacia insultos eh

Voz 8 06:07 tics con corporales

Voz 7 06:10 pero este año está bastante controlado está bastante bien de momento

Voz 9 06:13 y eh el hermano pequeño que es un poco más nervioso

Voz 7 06:19 puede ser toda la vida también sí sí la verdad que caro es la Junta la edad que está pasando de lazo de la adolescencia a fin al final todo todo un cúmulo de cosas no pero este año ya te digo lo estoy llevando bastante bien

Voz 1546 06:35 es un paciente puede entrenarse para vencer a que el oró en crisis requiere la medicamento

Voz 9 06:46 yo pienso que se necesita evidentemente eh una medicación

Voz 7 06:51 uno a una Pau unas pautas

Voz 9 06:53 pero pienso que el deporte en sí eh favorece cualquier acción y cualquier enfermedad porque te social Eliza te tienes un objetivo dice te intentas eh a esforzar irse al eh cada día

Voz 7 07:08 algo mejor yo creo que el deporte es lo mejor que les puede pasar estos niños con síndrome de Touré

Voz 1546 07:12 y supongo también con los más jóvenes con los adolescentes es más difícil que es de suponer que es de suponer si con madurez hemos a tenemos más pudor y no queremos regirse de las personas algo así pero eso pongo a unas Theater edades o un paciente de Touré

Voz 5 07:37 pues francamente mal sí sí evidentemente lo que

Voz 7 07:42 lo que tú has de hecho según vaya amasando la edad según nos vamos haciendo maduras e tenemos más miedo todas las cosas es como si volviéramos a ser pequeños otra vez

Voz 1546 07:51 eh

Voz 7 07:52 entonces eh los adultos eh los yo creo que lo llevan peor que los pequeños

Voz 1546 07:57 entonces han decidido hacer lo que puedas no esto conlleva hacer unos retos verdaderamente tales no a uno de comino camino ya has hecho siendo prepara físico has participado en carreras pero abrocharse el cinturón has que los seis Iron Man dos ultra leones de cien kilómetros no que al final los finales de marzo participación el non stop Javier León bueno es una animalada directamente no de esto es que tú tuviste que nadar once como cuatro kilómetros andar quinientos cuarenta kilómetros en bicicleta no quinientos cuarenta kilómetros en bicicleta y correr a pie ciento veintiséis como seis kilómetros todo ello había que hacerlo en menos de sesenta horas se paran sólo terminaba en seis no Itu que estoy cuarto y fuiste el único a meter a meter en terminarlo tú tienes algo de masoquista bastante elocuente

Voz 7 09:05 también

Voz 1546 09:07 madre mía cómo se prepara para eso porque supongo qué hombre yo puedo

Voz 10 09:15 poder entrenar entender como algo

Voz 1546 09:17 si se entrena de hacer ciertas cosas como ejemplo pero entrenar para hacer distancias en cada disciplina tan largas a Bono como en el tiempo o qué haces para preparar bueno lo prepara es sacando tiempo

Voz 7 09:35 puede donde no había porque también tenía que hacer a mi mujer de entonces madrugar que dándome horas de sueño y la prueba fue realmente una bestialidad una bestialidad pero que al final el físico sacaba traza llega a la meta es la la cabeza y el corazón

Voz 11 09:52 ha dicho

Voz 15 10:07 sí nada

Voz 1546 10:24 eso también lo haces colaborando con la asociación pasta que es la sociedad madrileño de pacientes afectados por el síndrome Touré trastornos asociados está con nosotros también Mario Martín Mario Mario muchas gracias por participar con nosotros en acento Robinson aquí tienes el Mons un buen sentido de la palabra el el nuestro de José Manuel que dice lugar

Voz 16 10:53 sí ese es un Monzó lo primero darte las gracias eh a tipo por darnos esta oportunidad de conocer el síndrome Touré por otro lado decide usted aquello bueno de estas el con el mejor embajador habrá mismo de de todos los afectados con sendos detuve

Voz 1546 11:16 con la enfermedad qué pasos estamos tomando hacia adelante y estamos a la espera de de mejores fármacos hay hay tratamientos no FAP Marcos también a en qué situación estamos buscando a enfermedad o con síndrome claro

Voz 16 11:33 estamos es un síndrome como todos ahora comen cada vez son de un trastorno neurológico en en en principio no tiene cura pero sé que se puede tratar

Voz 17 11:43 sobre todo con

Voz 16 11:46 con sede de psicología con neurólogos etcétera y lo que sí que estamos es buscando investigación tenemos una investigación que ella está finalizando en Portugal hay otra en Europa pero seguimos buscando pues pues pues poeta para investigación luego el el mayor problema y también tenemos es la difusión no hay mucha gente que no está diagnosticada el síndrome Touré por una deficiencia también en la formación de médicos es curioso

Voz 1546 12:25 sí supongo que sí mismamente las personas que puede tener los tics adoptando sí que no y sus familias no está en cuente que lo Keating y son sin mi mejor no sin pese a eso

Voz 16 12:40 claro no se no se detecta porque tiene que tener un tiempo lo más visible son los pero luego hay otro tipo de trastornos asociados al Tour como puede ser pues la el TEDH a los Talk que son los dijo obsesivo compulsivos puestos desde este tipo de enfermedades asociadas se detecta luego posteriormente no pero sí que hemos conseguido por ejemplo en la Comunidad de Madrid tener un un protocolo para toda la atención primaria donde va a ser mucho más fácil detectar algún túnel hace unos años se detectaron poder podría tardar entre cinco y siete años diagnosticar perdona

Voz 1546 13:26 mío claro no puede tener tratamiento hasta aquí sabe a ciencia cierta es los que realmente padece no correcto

Voz 16 13:35 hasta que es el diagnóstico a como Touré

Voz 1546 13:39 entonces si la gente quería colaborar con asociación pasta qué tiene que hacer que no son web un

Voz 16 13:47 pueden pueden entrar en nuestra web han pasta punto com podrían donar ahí o directamente tienen números de de cuenta también adicionalmente con lo que estabais comentando queremos buscar también patrocinadores para para José Manuel porque entendemos que la labor de esto que antes llamaban pues los héroes en capa no muy poca gente en la en la calle que de repente de un día para otro diga voy a voy a correr voy a hacer lo que decías tú Michael voy a hacer animalada porque no son más que animalada no

Voz 1546 14:31 sí sí sí lo son por cierto es que el apoyo de Vicente del Bosque hace recientemente

Voz 7 14:37 sí sí sí gracias a Mario

Voz 1955 14:41 hola José Manuel como ves soy Vicente del Bosque hiciera a través de este pequeño Ovidio transmitirte mi apoyo y mi enhorabuena por esta iniciativa que vas llevar adelante en favor de todos los pacientes con síndrome de Touré que se es que con gente como tú y con tu actitud del mundo cambiaría hacia mucho mejor en marzo en Jávea finalice es una moratoria León Llabrés ganado para miles de pacientes con síndrome de Touré y todos sus familiares

Voz 1546 15:09 pues eso también es un es un buen padrino varios don Vicente

Voz 16 15:13 yo creo que que vosotros sois los mejores padrinos que podemos tener tanto tú Michael como como Vicente

Voz 1546 15:22 Vicente es muy bonito que en España tenemos que es por méritos propios es que que qué gran embajador que gran señor pues Mario pues muchísimas gracias por esta este llamada Isabel a José Manuel andamos recordarlo la han pasta punto com

Voz 16 15:43 correcto querían no sé si si te han dado un pequeño sello en mayo cuando no

Voz 1546 15:52 estoy abierto a cualquier tipo de ha hecho

Voz 18 15:56 unicamente tenemos un pequeño pueblo tiene Lotina aquí ahora aquí hay que está Mario y te lo digo hoy aquí para si lo abre su momento y me mantiene

Voz 19 16:08 yo espero que te guste

Voz 1546 16:12 ah pues pues muchísimas gracias es mi cama

Voz 20 16:17 eso es justo lo que quería es impresionante mi primer equipo de fútbol profesional resto no eh

Voz 16 16:26 quería dar las gracias a tengo que es Set of Communication allí que es el que nos ha ayudado para que tú tengas lo que te mereces

Voz 1546 16:36 bueno fue que eso más más no más bonita pero muchas gracias eh

Voz 16 16:45 detalle de José Manuel idean pasa porque yo creo que si tú tú luchas como has demostrado co por nosotros nosotros qué menos que que buscar un poquito en tu historia cosas que que sabemos que te pueden demostrar

Voz 1546 16:59 pues lo lo agradezco mucho sí sí sí sí sí ya ya ya me has tocado el corazoncito cristales ese reconocen de mil ochocientos ochenta Dante es fue el primer equipo del etarra sí pero también el primero en ganar un doblete quería adquiría el nombre con el sobrenombre de los invencibles que pasa pasaban los años jóvenes equipo tipos como yo íbamos a menos

Voz 20 17:31 pero a la pobreza

Voz 1546 17:36 pues pues miles de gracias Mario muchísimas gracias también por haber participado con nosotros

Voz 20 17:43 en un abrazo un abrazo

Voz 1546 17:48 José Manuel hay otra cosa que tú haces todo esto para es no tu propio sin dormir porque lo que sí tengo entendido que el ATC es de esquizofrenia no exacto se entonces supongo que tienes un tratamiento las tease Fármacos de Estados mucho a fármaco fármaco no mucho fármaco sin embargo tiene tocado el alma y relación con Hable Marcos sí eso a todo contigo es decir que pues mira lo mío me pero no para esos chicos y gente como Helios pues necesita esta esta ayuda nunca has pensado en hacer algo para tu propio problema no

Voz 7 18:35 no mi propio problema es es mío y me yo me siento mejor conmigo mismo y ayudando a o dando difusión a alguien que te en contra de otra enfermedad diferente a la mía porque sino no tendría sentido lo que ayuden a mí mismo

Voz 1546 18:52 la tendría sentido para no sí por el médicamente que que Thomas estoy debe afectar no cuando estás haciendo eses la baladas te tiene que afectar no se ha

Voz 7 19:09 noventa por ciento de los medicamentos son ansiolíticos son

Voz 9 19:13 para dormir de no sé qué

Voz 7 19:16 esta última prueba que estuve cincuenta y ocho horas sin dormir pues bueno pues lo pasé bastante bastante mal porque no me podían dedicar porque siempre me dedicaba me quedaba dormida entonces estuve cincuenta y ocho horas inmersa Carme lo pasé muy mal pero bueno Bike que todo se puede que todo todo es posible al final eh Si la cabeza funciona si tienes un objetivo en la vida

Voz 1546 19:43 va p'alante siempre sí porque claro con la frialdad que yo puedo hablar ahora por ejemplo a hacerse en Jan bien lo que hiciste seiscientos setenta y ocho kilómetros sin parar casi sesenta cincuenta y ocho ahora en tu caso esto si no estás muy motivado por algo yo guillotina mira oye muy bien pero

Voz 21 20:11 tío

Voz 1546 20:15 pero claro si no tienes ese plus pro algo no no no no evidentemente

Voz 7 20:23 si no tienes un plus y no tienen una motivación un objetivo o que te hayas comprometido con algo es muy seriamente

Voz 1546 20:29 a la cárcel tras desea que lo cual a las catorce horas algo que te has hecho una lesión bastante antes

Voz 22 20:43 va algo que para el dos mil veinte y una más gorda todavía eh pues oye

Voz 1546 20:47 en el año que dispensa a nacer también a otros otra cosa escucho cinco hay hermanos seguidos sin para eso es cinco hayan seguido sin parar por cierto nunca padece es de ampollas pero mucho más manía es que yo tendría ampollas y unas orejas es decir cinco Inter tú ya lo sabía y eso fue un entrenamiento para esto qué

Voz 9 21:27 fue la puerta para hacerlo

Voz 1546 21:29 esto tú cómo se hace esos cinco seguidos obedece a a lo mismo nadar bicicleta correr nadar en ese orden o es cinco veces la distancia de de nadar

Voz 5 21:48 ir en bici a correr sí sí

Voz 7 21:50 día diecinueve kilómetros y pico

Voz 5 21:53 dando novecientos y pico en bici y doscientos diez corriendo

Voz 7 21:59 en ese orden hay Gil

Voz 1546 22:01 yo yo me acuerdo viendo algo difuso acento Robinson hace tres años y hablamos de un señor mayor que que había hecho lo quise se llama es una Tesco hayan manos quedan diez pues claro yo lo vi en You Tube y que la gente va uno no termina

Voz 5 22:22 si termino pero realmente muy muy mala manera se determinen más

Voz 1546 22:33 también también hicimos son cera o una acento Robinson acerca de algo que era lo más duro porque claro cuando que va en mano hablamos de tu brutalidad es tus ignoro mis restos ya lo más de la más obscenos

Voz 7 22:51 eh

Voz 1546 22:55 que eso te apetece no

Voz 7 22:57 muchísimo muchísimo la Cray maratón me apetece muchísimo pero me faltan patrocinadores me faltan medios para poder llegar a hacer

Voz 1546 23:06 se sueña seis eh pero claro la gente ahí no creo que ha habido muertos en en comparación a gente destrozada así de destrozo presos donde existido motivación Keating estuvo no

Voz 5 23:24 la barca con creces

Voz 7 23:27 se lleva haciendo desde mil novecientos setenta mil novecientos setenta y cinco todas las ediciones sólo participan cuarenta participante hizo sólo han acabado diez tíos si sólo los diez hecho pues eso una mierda a mí me apetece muchísimo porque creo que tengo la mentalidad para poder ser el único español que acabe la Barclay maratón así te lo digo

Voz 1546 23:55 sí era este supongo es como alguien tiene que atacar quemados hoy me escapa su nombre ya el kilo el que lo he inventado él quién lo organiza él él está estas como ahora dicho se pasó a mí cuando yo le entrevisté a su locura me gustó mucho porque detrás de su locura hay un raciocinio de la cual me apetece es un tipo Óscar nativo alternativo para una carrera alternativa a y que luego lo que tienes que lleva al City ni tiene llevar una matrícula

Voz 7 24:41 exacto tienes que llevan a matrícula de tu país de origen

Voz 1546 24:43 es es ese ese as es un es una carrera tan poco sádica también es sobre todo sale oye pues mira el resto de esos de los cinco Ayman te has apuntado o es algo que quince sin hacerlo

Voz 23 25:02 cede a final el

Voz 7 25:04 las finales de marzo príncipes de abril del año que viene

Voz 1546 25:07 de Jávea también sí también se digiere patrocinantes José Manuel tiene que ir apuntar a la asociación han pasta

Voz 7 25:18 sí me decía eran pasta y y se comunican con Mario con cualquier persona de la asociación que me quieren patrocinadas yo estaría encantado porque faltan medios y falta han pasta me ayuda mucho la escuela de fútbol donde trabaja la escuela fumo Sergio Pachón y Antonio López también me ayudan dentro de lo que pueden pero para llegar a estos retos hace faltan patrocinadores llamas más consolidados y espero que lleguen yo tengo mucho ilusión y mucho sueño que que espero se haga realidad

Voz 1546 25:51 es bonito porque lo hace por los demás IESA Messi empujón que te da Raúl Marcos a la que padecen que sufren y sentir que puedes hacer el valioso es muy valioso pues enhorabuena hay muchas gracias por haber con nosotros en acento gracias a esta camiseta de puestos no ceden

Voz 24 26:16 muchísimas gracias a ti porque para mí es un enorme placer jamás pensé que me iba a entrevistar el señor Michael Robinson para mí es un enorme orgullo un enorme placer estar aquí hoy continua de verdad te lo digo eh

Voz 26 26:34 al y a mí a

Voz 27 26:43 bueno pues he necesite esta enseguida volvemos con más acento Robinson

Voz 28 26:52 sí sí

Voz 27 26:59 Sasha

Voz 28 27:06 eh

Voz 29 27:09 no se va baño unos años ha

Voz 28 27:20 eh eh eh

Voz 25 27:36 sí

Voz 26 27:45 y a Sara a Judd

Voz 27 27:57 ya

Voz 28 28:01 de pie

Voz 30 28:05 sí

Voz 29 28:09 Chaves ha

Voz 26 28:13 Chaves

Voz 29 28:18 la lo siguiente A venga eh

Voz 26 28:31 de

Voz 28 28:32 eh

Voz 31 28:35 por yo qué

Voz 28 28:40 eh

Voz 31 28:43 la he aquí en Le pero no lo hizo

Voz 29 29:03 luego yo

Voz 28 29:09 eh eh eh

Voz 25 29:20 eh eh eh eh

Voz 26 29:46 sería

Voz 27 29:53 esta

Voz 33 30:05 no

Voz 14 30:06 con acento Robinson

Voz 1546 30:14 aquí estamos con más acento Robinson y una semana más estamos con su arranque compañero amigo de ven son unos vine a Red iluminar porque no no no Nos una iluminada pero ya vamos a hablar de tus reportajes tienes iluminar no gracias sí ha yo me acuerdo cuando me me mencionabas oye la factura Omar a no yo no tenía la más mínima en quién era el pero yo creo que a la mayoría de Lemper yo tampoco sabe quién era a Arturo Pomar pero tiene un historial digno de recordar

Voz 34 30:57 para recordar a Arturo con más recogido tus palabras de ayer hay que echar la vista muy muy muy atrás normal que la gente no no lo conozca no le ponga cara y más en un deporte tan poco reconocido aquí en España como es el tanto

Voz 1546 31:11 lo que no estamos muy seguros deporte o no a la ajedrez a ellos consideran que si los ajedrecistas si tiene colocar en un lugar porque un pasatiempo para es que no es un crucigrama o no sé qué pero sí sí sí sí clasifica ya oficialmente como deporte pero siempre dieron pero yo creo que sí sí sí

Voz 6 31:34 pues Arturo Pomar lo primero que hay que decir es que fue un niño prodigio que tenía unas cualidades innatas puro talento para jugar al al ajedrez y lo hace todo el mundo lo decía dice lo hace en el momento equivocado y en el lugar equivocado en España en la posguerra

Voz 35 31:54 eh

Voz 36 31:56 en un momento en el cual había grandes carencias a la población había aquí

Voz 1913 32:00 Leonardo

Voz 36 32:01 la erupción de un niño que era un número uno en un ámbito intelectual con el ajedrez reunía todas las características para que el régimen Se aprovechará de esa figura nada

Voz 37 32:11 invito a tomar tiene once años y eso aparentemente un niño como los demás un niño que monta en bicicleta juega con los otros chico de este niño es además un maravilloso jugador de ajedrez juegan contra Fuentes subcampeón de España una partida de exhibición en la que consiga el triunfo en premia a sus expertos disfruta de la justa popularidad de la rabia donde Carlos Fuertes esperaba lo presenta a los radioyentes

Voz 38 32:37 Arturo Pomar es muy atractivo para los diseñadores de la propaganda de un régimen dictatorial era una dictadura en toda regla entonces claro cuando una dictadura tiene a alguien como Arturo Pomar pues la suele explotar al máximo cuesta Tiko

Voz 29 32:55 clima hace Nata vivo

Voz 39 33:00 como canta tomar empiezan a aparecer con mucha frecuencia el nodo ya salía en las portadas de las revistas

Voz 3 33:08 los periódicos explota

Voz 40 33:12 a dar su figura del niño prodigio para distraer a la población con cosas muy llamativas si es muy espectacular que el dictador reciba a alguien en El Pardo pero eso está vacío de contenido cuando Pomar sale del Pardo nadie está preparando un plan para apoyarle a él

Voz 41 33:33 cómo podía progresar como ajedrecista como Pubilla consagrar

Voz 40 33:37 es es como uno de los mejores jugadores del mundo

Voz 41 33:41 lo que procuraban principalmente era que los españoles conocieran y se sintieran orgullosos de que había un niño muy bueno que ojalá Suecia mantuvo

Voz 38 33:49 más de alguna forma equilibrada tendía a equilibrar un poco la pésima imagen que España estaba dando internacionalmente

Voz 22 33:57 para demostrar pues que en aquella España tan pobre pues había gente con talento

Voz 40 34:02 alguien lo definió como el mejor embajador de España en este momento en el extranjero

Voz 6 34:08 pues Arturo Pomar con once años bueno empezó a jugar con sus papá con su padre era de Mallorca empezó a jugar es invitado al Campeonato de España donde hace tiene una buena actuación pero lo que llama la atención es que con doce años hace tablas con el campeón del mundo al skin en un torneo en Gijón API el régimen no lo quiere desaprovechar IFE que mejor propaganda para nuestro régimen que un niño prodigio claro Arturo Pomar Arthur Tito como le como le llamaban porque era un niño de once doce trece años pues empieza a aparecer en lo en el en la propaganda del régimen todo el mundo empieza a conocer Arturo Pomar muchos me contaban dicen en aquella época fue el mejor embajador de España que tenía España en el extranjero porque claro el régimen en una España porque claro hay que recordar la España en la que estábamos después de de la Guerra Civil años cuarenta miseria cartillas de razona de racionamiento una España muy negra muy negra pues claro el vino a iluminar esa España tan triste y tan oscura claro ellos lo decían dice nadie podía salir de España y le conceden un permiso para ir a jugar un torneo en Londres claro allí Arturo Pomar Jun que al que acompañado por su padre iban a descubrir un mundo nuevo Se aquí para poder comer un trozo de pan tenías que ir con una cartilla de racionamiento él no entendía cómo cestas y estas ingentes de pan podían comerse sin necesidad de presentar un vale claro descubrió las escaleras mecánicas descubrió una ciudad libre descubrió lo que era la Europa de de aquellos años pero sobre todo él demostró el talento que tenía en el torneo de Londres donde participaron doce el doce maestros grandes maestros quedó sexto quedó en mitad de tabla con catorce años

Voz 39 36:13 pero claro era tan reiterado ya eso cada día que el camarero ya sea al final excusó la bandeja del pan individuo coja lo que quiera

Voz 18 36:22 que aquí no está racionada toda una comarca

Voz 42 36:27 Aleix de coches quedaran nadie extra a tú jugó nato question

Voz 38 36:39 hay varios testimonios de este tipo unidos a lo que decían los expertos durante la actuación de Pomar en Londres que confirman que el tamaño de su talento era enorme

Voz 22 36:49 allí detectaron que era un niño

Voz 43 36:52 qué ir cambiando

Voz 39 36:57 la vida de mi padre

Voz 29 36:58 aparte no se podría explicarnos cuando realmente la felicidad cuando hacía lo que le gustaba él lo que le gustaba era jugará hablaré

Voz 3 37:08 la persona que había nacido para jugar a gente para que nos parezca fácil lo que en realidad es muy difícil sabía yendo sólo el tablero cuál era la foto

Voz 39 37:20 hoy hacer no el echado un vistazo de fiar no una jugada buena es esta porque no lo sé

Voz 38 37:29 te daba su dictamen de una posición que tú estabas analizando bellas con total claridad lo que antes era pura neblina no

Voz 40 37:37 su mano no obedecía a su pensamiento signos esa pura intuición

Voz 38 37:42 porque para él el ajedrez era como un lenguaje materno para nosotros era algo adquirí

Voz 6 37:48 los régimen aquello claro el mejor embajador lo tenemos aquí aquí enseñamos a los niños a pensar se reunió con Franco en en el Palacio del paro pero cuál era el problema que no había un plan para cuidar ese talento y lo dejaron perder claro el niño se fue haciendo mayor ya al régimen ya no le interesó tal es así que hay un torneo que marca para bien y para mal la historia de Arturo Pomar que es en en el año sesenta y dos con treinta años tenía ya Pumar claro el ajedrez antes de llegar a eso Michael te quiero decir que la viéndole daba para comer tenía siete hijos siete hijos no le daba para comer tuvo que presentarse a unas oposiciones para sacarse una plaza en en las oficinas de Correos era cartero me lo contaban uno de sus chicos decían los ingresos oficiales venían por el Rosell carteros los extraordinarios venían por el por el ajedrez pero era irrisorios los los ingresos que tenía con el ajedrez

Voz 44 38:54 sí evidentemente era ajedrez era una ayuda pero no era suficiente para mantener a una familia con siete hijos y él tuvo que hacer unas oposiciones a Correos los ingresos estables venían de de Correos Si los inmigrados unos ingresos extraordinarios eran de de la sobre

Voz 6 39:14 claro pero él amaba jugar al ajedrez representa una oportunidad de optar a ir

Voz 34 39:20 el campeonato del mundo

Voz 6 39:23 ya es el Inter de Estocolmo donde van las mejores figuras los mejores grandes maestros soviéticos

Voz 5 39:30 hasta Bobby Fischer

Voz 1546 39:32 Manu con sus ayudantes sus sparring subieron su equipo su equipo

Voz 6 39:38 sabes lo que le acompaña Arturo Pomar un libro de quince pesetas de de julio creo que era julio Ganso un ajedrecista sudamericano de estrategias para las aperturas vice pero todos me reconocían dice ese libro era para aficionados de nivel bajo eso no le podía enseñar nada pero digo que el abandono al régimen porque el régimen porque va a Estocolmo solo se paga él el viaje con los ahorros familiares se paga el el alojamiento y la plaza que deja vacante en la oficina de Correos donde él trabajaba les sustituye otra persona a la que le debe pagar el sueldo pues con todo eso se presenta en Estocolmo y claro la primera semanas de competición estaban los primeros puesto estaba tercero cuarto aún los soviéticos no entendían nada pidieron informes a Moscú para que estudiase en las las las jugadas de

Voz 1546 40:44 y queremos robarle el libro de ganso no lo de Jerez

Voz 6 40:50 y claro fue todo no entendían como un una persona sola con esa ayuda

Voz 34 40:58 sin ayudantes sin que le preparase en estrategias

Voz 6 41:01 podía estar codeándose con los grandes maestros soviéticos

Voz 40 41:04 sí y allí una aficionada dice bueno Arturo supongo que estás preparado muy bien que saca un librito pequeño de julio cáncer aquel librito era para aficionados digamos de nivel medio bajo no para alguien que iba a disputar un torneo clasificatorio para el Campeonato del Mundo

Voz 39 41:26 el viaje a Suecia él solo con el dinero de sus ahorros con el librito Delgado hizo sí es es muy triste

Voz 38 41:37 cómo es posible que le abandonen cuando puede poner a España en la primera fila mundial

Voz 22 41:42 no le ayudaron por una verdadera tradición

Voz 38 41:45 pero Pomar tenía tanto talento empieza a hacer tablas con varios de los mejores jugadores del mundo

Voz 40 41:54 rápidamente empiezan a llamar a Moscú diciendo qué pasa con este español que tenemos muy poca información sobre él pero juega magníficamente

Voz 39 42:03 quién quiénes esté Arturo está derrotando a los jugadores

Voz 34 42:12 ya hay una partida que es histórica que ha pasado a la historia del ajedrez en España que es cuando compite con Bobby Fischer a mí me han dicho que la agenda no le concedía tablas ni a su madre no firmaba tablas con nadie después de nueve horas de partida tuvo que ceder tablas conceder tablas a Arturo

Voz 40 42:32 cómo cómo consiguió ganarle un hecho que que pocos jugadores podían conseguir cuanto acaba esa partida Fisher y Pomar Se van a analizar junto a las al análisis Fischer le interrumpe un momento del país eh

Voz 38 42:49 pobre cartero español con el enorme talento que tienes y ahora tienes que volver a una

Voz 39 42:56 a pegar sellos la cara y la cruz de la felicidad de Pumar jugando y la tristeza de que él no podía no podía vivir solamente del ajedrez

Voz 40 43:08 como había varios jugadores soviéticos ellos procuraban no cansarse en exceso fue cuando actuaban entonces sí aplazar las partidas contra él sabiendo que no tenía segundo entrenador

Voz 39 43:19 habría que analizar para ver cuál era nuevas mejores continuaciones al resto de jugadores sólo hacían su segundos pues bar tenía que hacerlo él solo

Voz 40 43:28 el único dentro del torneo que no tenía segundo entrenador presentaba la reanudación sin dormir pues podemos entender la enorme desigualdad no

Voz 39 43:38 pasó lo que tenía que pasar que no resistió física hasta el punto de que bueno masiva de los primeros pero a partir de la segunda mitad del torneo pues cayó en picado su rendimiento

Voz 40 43:52 fue el momento cumbre de la carrera de fumar y el momento más triste también de humano

Voz 41 43:58 el ver y percibir que no disponía del apoyo en que no había podido llegar

Voz 40 44:02 a superar mientras su sueño que siempre dos grandes jugadores mundiales que creo que eso fue minando su espíritu y lo más grave de todo me consta que cuando vuelve a España empieza a mostrar los primeros síntomas de la enfermedad mental que luego ya no le abandonó a estas

Voz 6 44:19 eso demuestra todo lo que era Arturo Pomar un jugador con enorme talento para poner en dificultades al mismísimo Bobby Fischer y luego un un jugador al que el al régimen el interesó el talento que tenía Nile quiso Nile pudo no quiso ayudarle

Voz 1546 44:40 era un desastre cuando él es salir afeitado pues ya no era el niño

Voz 6 44:45 lo dije no así es justo a raíz después de ese Inter zonal se convierte en el primer español en conseguir en SER gran maestro le dan el título de gran maestro claro allí en el Inter zonales es que acabar una partida que una dura seis siete ocho horas tenía que preparar desde el día siguiente mientras que sus con sus contrincantes si iban a dormir a descansar porque los ayudantes muy claro aquello supuso que sugería que en la segunda parte empezó a descender pero no fue un papel tan malo de los veintitrés noventa y cuatro acabó undécimo sólo iban seis al campeonato del mundo y quedó a punto y medio del sexto pero claro en el agotamiento fue tal que que no pudo

Voz 1546 45:25 es cuando vuelve el tiene la sensación de que fracasado porque realmente que era costoso para él era ya has explicado las dificultades que tenía para exigir chance de poder reflotar su carrera hay disputar el Mundial él

Voz 22 45:43 como como envuelve el vuelve pero

Voz 6 45:46 sin ningún reproche porque él había ido a hacer lo que más quería que era jugar al ajedrez toda la toda la gente que le ha conocido y que ha estado cerca de él dice lo único que le interesaba era jugar al ajedrez Cano jugó muchísimas partidas partía simultáneas aquello le empezó a afectar a la vuelta ya empezó a dar síntomas de la enfermedad que le acompañó durante toda su vida que era una enfermedad en el en el cerebro hasta que murió hace un par de años pero lo único que quería era jugar al ajedrez

Voz 34 46:19 a pesar de el dinero que que se gasto nunca tuvo un reproche contra contra el régimen que no le apoyo y que no le ayudo y claro era mucho más reconocido en el extranjero que que aquí en España no sabremos término Michael no sabremos dónde podría haber llegado si hubiese recibido el apoyo que se merecía pero gente que entiende de esto que son los grandes maestros soviéticos casi todos coinciden en que si hubiese sido soviético Arturo Pomar habría alcanzado la cima de la

Voz 38 46:52 luego aunque consigue todavía buenos resultados pero ya su fuerza ya no es la misma intuyo que es su motivación su ilusión ya tampoco

Voz 45 47:02 en la misma jugada desmesuradamente se prodigó en exceso

Voz 38 47:07 son miles y miles y miles de horas dedicadas al ajedrez presiones

Voz 29 47:12 muchos torneos que iba jugar y hacía muchísimas tablas no es significativo de que no les no disfruta de agua

Voz 36 47:19 una forma de vivir pero al mismo tiempo un acierto esclavitud en el fondo del estaba capturado por ejemplo qué personaje no era era Artur Lito y nunca dejó de serlo

Voz 45 47:29 de hecho la teoría es que él fue un niño siempre notó mucho la pérdida de

Voz 44 47:34 de mi madre porque realmente era ese punto de su punto de apoyo

Voz 46 47:39 ya dejó de

Voz 6 47:42 dejó de jugar

Voz 44 47:45 realmente la la echaba mucho mucho

Voz 38 47:49 uno de los más eminentes entrenadores soviéticos Alexander costoso llega a decir algo muy coqueto Si Arturo Pomar hubiera sido soviético habría llegado sin duda a las

Voz 47 48:01 primera fila de la Federal dial subió a vivir en cualquier otro momento de la historia de este país Pastor tomar hubiera llegado mucho más eh nunca conseguía arrancarle un titular del tipo de yo fui una víctima de la dictadura franquista que yo estoy convencido de que ese era el titular que realmente resume la vida de Arturo Pomar

Voz 36 48:23 Ellos no estoy lleno de claroscuros sobre la historia como el tablero de ajedrez Casillas blanca

Voz 45 48:27 si Casillas le no fueron muy conscientes de lo que podía haber llegado a ser coma

Voz 38 48:34 si hay una deuda moral con personajes como Arturo Pomar creo que España debió haber tenido pues mucho más cuidado no

Voz 29 48:43 no tiene que ser siempre el cofre del tesoro de la español

Voz 1546 48:49 es que yo y bueno que siga uno en la vida en la conclusión no pero tengo una gran no ficción tranquilo de que la en España lo digo siempre tenemos que grandes deportistas sin las modalidades del deporte pero muchas veces eh carece de ayuda el de los campeones que tenemos sin tantos esprines muchas veces hombre hay un Consejo Superior de Deportes hay federaciones para veces pienso que que no dan tanto ayuda estamos en los tiempos más modernos han pero teniendo acto Omar no sabemos y hoy Tir los medios pues ayude que la gente esté conocida pero entre nosotros había un gran campeón de ajedrez que no recibió nada nada ayuda en su día Severiano Ballesteros en su día Manolo Santana en su día hay muchísimos otros deportistas en España no hay riqueza deportivo remendar sigo pensando que a los deportistas no tienes suficiente ayuda pero es muy gratificante conocer el el papel de de de Palma Arena

Voz 6 50:12 dijo que claro Pomar nunca lo reprocho al régimen no haberle ayudado quién si lo reconocían eran los hijos que como el régimen se aprovechó de su padre y luego ese régimen dictatorial ominoso oscuro no no no pudo ayudar o no quiso ayudar a su padre cuando ya no le interesaba cuando ya creció lo que tú decías se afeitaba ya no era un niño prodigio le dio poco menos que una patada en el trasero por cierto es algunos juegan ajedrez todo caso muy ninguno ninguno

Voz 1546 50:47 a nivel aficionado serán de bus bueno al domino yo yo tengo tablas el domino sí sí sí se contaron entonces es un primer paso muy bien aunque pues muchísimas gracias al cine a Arturo Pomar él pues el género de ajedrez España incluso supimos estar

Voz 6 51:12 a él le gustaba mucho

Voz 44 51:14 la la música hípico Piccoli más Eren andan le recordaba los tiempos de su juventud

Voz 48 51:21 todo cuesta Zapico animadas que revela

Voz 44 51:26 cuando le poníamos esa música que le gustaba a él pues se leve y hacen un y se una canción que se me quedó grabada

Voz 29 51:38 las tres la él

Voz 14 51:44 ah

Voz 44 51:49 la vida dedicada a la saldré ese título definió la vía en paz

Voz 22 52:03 el lado humano del deporte con Michael Robinson

Voz 1546 52:29 bueno son placer charlar con José Manuel un hombre que tiene sus propios problemas con la salud recuerden está en un tratamiento esquizofrenia pero fue al con hacer dos hermanos Marcos dos chicos que ver quién de tal manera sentí que podía mover montañas para poder ayudarles a Helios como también a mucha gente y más para completar sus retos deportivos necesita una gasolina muy potente y lo tiene con mezcla explosiva el amor y empatía gracias a José Manuel Gil Ike haces ustedes por estar ahí al otro lado de la al azar que va en contra