El documental 'El abogado' narra la historia de Ignacio Echeverría, 'el héroe del monopatín'

Voz 1515 00:00 hoy por Hoy Madrid Marta González Novo durante los próximos minutos hoy este lunes queremos recordar

Voz 3 00:11 qué tal buenas noches ha habido un inciden en London Bridge a de los diez según testigos una furgoneta de color blanco ha arrollado a varios peatones que circulaba por la acera se habla de al menos media docena de personas alcanzadas por este vehículo es una zona atestada de gente un sábado por la noche London esta zona turística no

Voz 4 00:29 que descartar hoy a este en este momento que haya algún español que pueda estar herido y que por tanto no haya sido identificado por no llevar ninguna documentación encima

Voz 5 00:42 está previsto que los restos de Ignacio Echeverría reposa desde las seis de la tarde en el tanatorio de Las Rozas donde familiares amigos y vecinos

Voz 1515 00:49 ha pasado ya dos años de la muerte de Ignacio Echeverría un empleado de banca que que creció en Madrid al que la muerte le les sorprendió en Londres donde en aquel momento el estaba trabajando aquel día del que han pasado dos años yo iba en bici con los amigos cuando vio que un hombre estaba agrediendo a una chica no se lo pensó dos veces bajó de Subiza y con el monopatín en una mano bueno se dirigió ayudarla cuando estaba intentando parar con su monopatín al atacante otros dos terroristas le asestaron dos cuchilladas mortales por la espalda

Voz 6 01:25 eh Mi hermano ir nazi llevadas viviendo en Londres un año y medio unos cinco meses vídeo con nosotros árabe y hacer caca ese día el se había ido a practicar con los años cuando llegué a casa sobre las nueve le llame hay nada mejor que no me preocupara que pasar soberbio patinando que que si va a todas las cervezas y que luego ya han ya vendría a casa después para mañana relevante a ver Si sí estaba en cuarto invitados y no le di tres fue justo cuando vi el móvil hay que tener donde mensajes de estas bien no es que lo que había habido una persona

Voz 1515 02:01 bueno es el testimonio de su hermana Immigració no sólo consiguió con aquel gesto valiente salvarle la vida aquella chica también gracias a él varias personas consiguieron huir los medios de comunicación ingleses le bautizaron como el héroe del monopatín

Voz 7 02:16 in todo aquello

Voz 1515 02:19 aquella historia que conmocionó nuestra ciudad hace dos años se recuerda ahora en un documental lo han titulado el abogado y cuenta la historia de de Ignacio en el documental intervienen su hermana el jefe de la persona que en su día fue su jefe sus mejores amigos su padre

Voz 8 02:36 recuerdo cómo unos momentos muy duros sobre todo los los primeros días en donde no se sabía dónde estaba que está desaparecido que no aparecía en los medios británicos que no se que en fin lo recuerdo la verdad es que como como los momento

Voz 1515 02:51 bueno es una de las partes de este documental aquí quién habla es el el abogado de la familia al frente de este documental nos acompaña nuestros estudios está Antonio Alonso Antonio qué tal buenos días hola qué tal Marta bueno tú Le conocidas desde hace años Ignacio porque ambos unía una pasión que es la pasión del monopatín no

Voz 9 03:07 bueno pues la verdad es que yo conocí a Ignacio Echeverría patinando pues cuando tenía catorce quince años y bueno continuamos nuestra relación de amistad hasta los diecisiete dieciocho años que que seguimos patinando y bueno nos veíamos con bastante frecuencia

Voz 1515 03:21 Yves Le pusisteis un sobrenombre porque cuando os conocisteis Se con esta práctica del Le está pasión compartida del monopatín el iba siempre vestido bueno como un abogado no

Voz 9 03:32 claro yo el primer día que conocía Ignacio Echeverría él bajaba por una cuesta vestido de traje y con su monopatín porque venía directamente el bufete de abogados no eso es algo que a todos nos sorprendía mucho y además luego pues no tenía problema en interactuar con nosotros queramos mucho más pequeños que él así que tenía una personalidad pues muy marcada no

Voz 1515 03:53 hay algo si eso fíjate en el documental ese repunte se repite varias veces Ignacio no era un tipo como los demás

Voz 9 04:00 sí yo creo que Ignacio siempre bueno ha tenido unos valores muy firmes Si lo que ocurría es que de Ignacio pues se que llevaba pues por su instinto Ibai bueno yo creo que también pues como decía el padre siempre seguía pues eso por por por lo que la apetecía hacer es en ese momento y no por lo que dictaba la sociedad no

Voz 1515 04:19 cómo nace este proyecto como lo hace este documental Antonio

Voz 9 04:22 bueno pues nace de la Universidad Junta Ignacio Sánchez en el que bueno yo le comento que tengo una idea en la cabeza de hacer un homenaje a una persona que conocí que era Ignacio Echeverría bueno pues decidimos ponernos en contacto con con el hermano de Ignacio Joaquín Etxeberria que se llama como el padre para pop para poder ponerlo en marcha

Voz 1515 04:40 en estos estudios nos acompaña también además de Antonio Ignacio Sánchez que se ha sumado a este proyecto y ha sido el director de fotografía Ignacio qué tal hola hola buenas tardes sé que habéis buscado darle ahora Nos explicas Antonio habéis contado con algún tipo de apoyo de financiación pero que habéis buscado darle a este proyecto un carácter a este documental un carácter intimista de qué forma ha sido

Voz 10 05:01 bueno en primer lugar el a nivel de apoyo hemos de decir que ha sido un orgullo hacerlo con financiación propia así nuestra lo hemos pagado la totalidad todos los viajes que hemos hecho a Comillas donde ha sido una de las localizaciones no

Voz 1515 05:15 que en Comillas el veraneaba en Familia

Voz 10 05:17 pues entonces nos desplazamos a Comillas con parte del equipo que no está aquí presente pero bueno que la hacemos también que hayan trabaja con nosotros a Londres sobre todo que fue el viaje más complicado de todo lo que fue el más complicado que al no ser una producción grande vendemos pues el vuelo todos lo hemos sea el transporte de material las cámaras ha sido un poco complicado pero bueno es un orgullo y el resultado no puede ser mejor

Voz 1515 05:39 bueno es en cuanto a la financiación yo decía que le avisen lado dar un carácter intimista creo que el hilo conductor de este documental es la voz de la gente más cercana a Ignacio Echeverría efecto

Voz 10 05:50 solamente bueno es lo contra detalla Antonio ha sido un teníamos mucho material podríamos haber tirado por muchos por muchos lados pero pero no ha aparecido sobre todo todas las los testimonios de del padre de de los ante la hermana en este caso de los amigos tirar por un toque íntimo mucho más hablar acerca de la de la persona de Ignacio y bueno pues yo por ejemplo he ido conociendo Ignacio poco a poco en base a esas entrevistas que hemos hecho porque yo personalmente no lo conocía y me había contado Un poco Antonio y poco a poco

Voz 11 06:21 me fui conociendo y casi como como si lo conocieron su proyecto final de carrera también de los dos fíjate es el proyecto final de carrera de los dos

Voz 1515 06:28 Antonio lo del carácter intimista que le que la habéis querido al documental sí bueno yo en conversaciones

Voz 9 06:34 con con Nacho pues eh hablamos un poco cómo dotar de personalidad al documental entonces pues bueno desde la fotografía hay desde IU desde esa retórica esa poética que puede tener la fotografía pues nos parecía muy interesante que que hubiera planos abiertos que hubiera puestas de sol

Voz 10 06:52 que de alguna forma este tienen hincapié hincapié

Voz 9 06:57 en sentimientos pero de una manera un poco más íntima no de una manera notan directa no no sólo con palabras sino también con imágenes

Voz 1515 07:03 es el proyecto de final de carrera de los dos lo habéis puesto Jean

Voz 11 07:06 la lo han visto el resto de compañeros pues sí la verdad es que sí lo hemos puesto en clase

Voz 10 07:11 hemos sacado muy buena nota de decirlo y bueno la verdad entre familia de todo el mundo injusto ayer que fue el estreno la verdad es que a todo el mundo ha gustado mucho y nosotros teníamos esa visión sobretodo íntima queríamos trasladarlo al público y vemos que la gente ha respondido muy bien todo el mundo ha entendido la historia tal y como la queríamos contar y ayer pues tres no ha podido ser más emotivo el el aplauso la ovación

Voz 1515 07:33 dónde dónde lo visteis ayer por primera vez

Voz 9 07:36 pues los cines séptimo oficio de Las Rozas en el centro comercial el Burgo Centro y la verdad que es una experiencia única no porque sí llenaron dos salas completamente suerte a la gente aplaudiendo de pie bueno son momentos que eh que estaba la familia de Ignacio no estaba a la Familia muy emocionada y bueno la gente en general también el público o la gente que no conocía de Ignacio también muy muy emocionada

Voz 1515 07:58 es que no se escucha os está escuchando no está escuchando a su padre al teléfono Joaquín Etxeberria como estaba hola

Voz 12 08:05 hola buenos días cómo fue lo de allí

Voz 1515 08:07 ayer Joaquín

Voz 13 08:09 no yo Piñón resultó muy bien bueno hubo muchas personas que tuvieron un se de el el corto mi pudieron acercarse a verlo el el el apoyo de las salas permitiendo que se pusiera el Ayuntamiento haciéndolo aparte de su programa de homenaje Sergio todas esas personas pues en mi opinión resultó muy han probado a mí me gustó mucho y uno lo había visto antes y me gustó mucho el tratamiento que se dan la imagen y nació como quedó finalmente productos a mi me parece que bueno pues un testimonio que quedará para siempre Emma que personas que lo conocieron cada uno desde su ámbito de lo que dio sobre su padre yo no era un amigo con lo cual hay facetas que conocieron mucho mejor de él a sus amigos que yo pero eso quedó recogido y bueno me parece que puesto columna que en este momento es una persona las cosas buenas para muchas personas pues que que de un testimonio pero yo creo que es muy bueno

Voz 1515 09:25 y además sirve mucho para para mucha gente yo esta mañana cuando estaba escuchando diferentes fragmentos de este documental que se estrenaba allí

Voz 7 09:33 ver en en este cine de de Madrid

Voz 1515 09:37 las Rozas vamos a recuperar algún fragmento porque hay cosas que me encantan del nosotros en el programa tenemos un un espacio los jueves con nuestro compañero de deportes Dani Álvarez te lo hemos llamado las historias de superación él podía ser uno de esos espejos en los que mirarnos para buscar referentes lo explica muy bien uno de los testimonios que se incluye en este documental

Voz 1011 09:59 en la vida hay que proteger a los que lo necesitan nunca apoyar a los abusos más entonces yo creo que sí que debe ser un ejemplo pero también debe ser un ejemplo para que la gente sepa que no podemos correr como borregos cuando viene el lobo que saltan y escapan sino que hay que juntarse no dejar que el luego se hay que tener dignidad

Voz 1515 10:18 bueno me encanta eso de plantarle cara a los sones es algo tan necesario y que además requiere Joaquín de de mucha valentía como recuerda Ignacio espacio de de niños siempre siempre fue así también un un tipo que tenía sus propias convicciones de forma increpa inquebrantable y que no se dejaba arrastrar ni por masas ni por sectas ni por mayorías tipo independiente con criterio propio

Voz 13 10:43 bueno Ignacio como niño era un niño que tenían asumiendo para que yo no tenía demasiado acceso Ike bueno tenía sus ilusiones es su vida hasta que se hace hay adolescente hasta que cumple catorce años no se abre a

Voz 14 10:59 yo como su padre pasea tener

Voz 13 11:00 en hace suele mayor hasta esa fecha yo tenía poco hace su vida asumida y sus ilusiones y subir sus acciones de lo nuevo o pero pero Griñón o en su mundo cuando se hace mayor y empieza a saber que tiene que superar los obstáculos que se van presentando se convierta tengo una persona te ponen interés en todo lo que hace que defiende mucho lo que está queriendo hacer y que y que tiene vuelan los pitos de superación la realidad es que yo qué ni acceso a él yo soy un padre yo fui un padre autoritario yo a hacer Swan se fue haciendo cada vez mayor pero logrado en el paso de tiempo bueno sí fui viendo esa esas capacidades y esa obstinación en no dar su brazo a torcer en aquello que no sólo convencía cuando lo creía que tenía razón en algo no era fácil sacarlo de su camino

Voz 7 12:04 a quién Etxeberria un beso muy muy grande

Voz 1515 12:09 gracias por haber estado con nosotros en en la SER

Voz 12 12:12 muchos un beso grande

Voz 7 12:15 ah y Antonio para todo aquel que

Voz 1515 12:18 quiero ver el documental que no pudiese esta noche sólo fue en dos salas de cine de Las Rozas para todo aquel que quiera ver el documental entorno a la vida de Ignacio Echeverría vuestro proyecto final de carrera como puede hacerlo

Voz 9 12:29 bueno pues en primer lugar bastara en emisión durante toda la semana en los cines séptimo oficio de Las Rozas en principio todas las jornadas serán a las cinco y media incluso es posible que se amplíe por la noche también en algunas sesiones bueno y luego también hay una alternativa que va comentar ahora Ignacio alternativa rapidamente es a través de la plataforma

Voz 10 12:48 m Vimeo Demand por un coste de uno noventa y nueve

Voz 15 12:52 pues lo hemos publicado ha ido a lo largo de esta semana para ir a la par un poco con el cine va la entrada en el cine va a costar

Voz 10 12:57 dos euros más o menos Si bueno pues

Voz 15 13:00 era recaudatoria para intentar un poquito lo que hemos lo que nos ha costado

Voz 1515 13:03 que querían por uno con noventa y nueve a través de Vimeo en casa lo pueden ver esta noche estos días conocer más de la vida de este de este chico que yo decía fue un referente les salvó la vida a una chica gracias a su intervención otros más consiguieron huir en los atentados de Londres hace dos años y salvar la vida hemos escuchado también el testimonio de su padre queda recogido documental el de su hermana