La Vida Moderna | Toronto Raptors ¿? - Golden State Warriors ¿?

Voz 2 00:00 la boda el uno patrocinada por el lado tenemos que apurar el Chacho no de ahí atacó diga aquel Allariz entre

Voz 6 01:03 mira lo que hago no estás como tu chaleco de controlador aéreo IBI traigo una riñonera traigo una riñonera ahí esté mierda Lavigne Keep it cutre equipo cutre se apodera

Voz 1194 01:18 no sé cómo voy más cutre pero si se me ocurren cosas porque que nadie sabe qué es lo que llevo dentro del ala

Voz 7 01:26 según vemos dura

Voz 2 01:35 bueno claro vivo superado por el Jerez Coto

Voz 8 01:45 pero pero pero pero pero pero por qué bueno es decir es que lo que no puede ser tú claro menos serios chalecos encontró lo porque puede echarle es que esto aquí controlarlo Dios mío qué calvario Madre de Dios pero sí lo hemos puesto en el grupo en el grupo yo pues todo el grupo a media milla y me dice vale pues como él llegue y media ahí veinte emergente con los mensajes empezado a Bush y media claro un duro feliz con que ahora que ya al rancio uno sale que en la señora la montaña es buena eh

Voz 1194 02:35 está buena hice segunda mano de ahí pues la usó alguien antes imagínate qué punto luces la usaría no dejó de fantasear con eso seguro que también llevaba huevos duros iba por la calle allí nos movemos porque a compra una riñonera de segunda mano de segunda mano

Voz 7 02:52 tienes nada más cutre que compareció a no ser

Voz 1194 02:55 comprase una de segunda mano igual que en la misma tienda donde compró en la camiseta de baloncesto Vilariño

Voz 8 03:00 Perera digo que los huevos con gritos desde la censores estaba estaba como yo dándome después pueden caer yo te digo estará Ignatius sólo estará ya sacrificando gente estarán bailando desnudos ha valorado sea valorado como tú

Voz 0470 03:16 esta Time tranquilizado poco te perdiste la mirada

Voz 1194 03:19 que me echa Frank sino desde el final del pasillo donde vean con los informativos y preparando la ventana yo apareciendo así

Voz 7 03:25 el pasillo Yell se metía

Voz 1194 03:27 la habitación donde el les aprendimos la última e IU volvió a asomarse cogiendo no no no no se puede ir más allá han escrito todo Totti que hoy se que me lo estoy currando en mezquitas que comprobaba camisetas de que presenta también lo es que no sé ni quiénes Carmelo Anthony también es muy típica esas aprendió muchísimo pero Daimiel joder pero no vale este

Voz 0470 03:55 comparte una guapa de un jugador desconocido que es lo que te atienda

Voz 1194 03:58 entre un hombre ya pero no es que no lo consigo Carmelo Anthony toda la gestión en la que tira de ACB un poco hombre una buena idea Villa

Voz 0470 04:09 el algún jugador de la NBA pero ya Lacruz pero pero pero en alguno de la NBA que se retirase por una lesión dos semanas

Voz 1194 04:18 no voy a llamar a Daimiel tú tienes bueno yo tengo teléfono Daimiel llamada diplomacia vamos a libre llaman el lema llama de mí dijo que ya lo quieres llamar ahora a San Francisco Toronto no

Voz 8 04:32 me pierde el punto que ya está bien de tanto uno

Voz 1194 04:39 en San Francisco

Voz 0470 04:41 estará en Toronto estará en Toronto que por cierto me cago cierto en una cosa los que fabrica la pantalla de los ascensores en casa en los ascensores en una pantalla hasta que pone información aleatoria momento la sección problemas del primer mundo

Voz 7 04:57 qué le ha pasado a tu pantalla de privado quedan al noticia está David Soto contando muy seguramente esto genere una ola de mucha empatía

Voz 0470 05:12 pantallas es ahí en muchos aspira a colgado llamaba Guillermo a Guillermo Jiménez compañero de hasta allí Cardoso también vamos a ir adelante con la pantalla plana hora que ahora me da vergüenza contarlo pero es una pantalla normal porque anoche intentado no enterarme del resultado del Toronto cuando en este tipo de llega no he abierto Twitter no ha puesto nada nuevo email nada y cuando me meto en la censor que siempre pone información de mierda de sube la cotización de Repsol

Voz 1194 05:41 bueno iba así con pero iba como un burro es similar manolas de máquina dimite es un gesto de ha ganado no voy a decir de pronto miro ahí Toronto no lo vas a Hacienda puedo decir uno de los dos yo era el primer partido el segundo es segundo y el primero que no ganó el primero Toronto a todos por sorpresa sí porque lo segundo son Warriors si os el otro equipo me refiero sí sí sí sí los primeros en Toronto que es el equipo de Marc Gasol sí sí que esté más puesto de lo que tú

Voz 8 06:11 el periodismo deportivo para un niño de ocho años y entonces hay que votar el balón no

Voz 1194 06:19 pues te cuenta también que el Baksi Manresa ganó el Real Madrid ya ya pero sí que el que me dice es que inciten insiste que voy a despertar

Voz 7 06:31 tiene nombre para despertarle plan plan pos Sadam pero

Voz 8 06:38 pero es un buen gesto además le va a gustar que le preguntemos por un jugador que mole parte no

Voz 1194 06:42 camiseta algún jugador así un poco él no se molesta si le llamamos para algo que a él le parece interesante no está Spurs juez pudo pude el bajito el que saltaba

Voz 0470 06:52 el nuevo pequeño siempre se presente también era Cué conocido a conocía y que ese alguien que no conozca nadie que tenga una historia loca

Voz 1194 06:58 de yo me lo he también Tyrone que pequeños está llamando de miel no coge todo lo coge mano de déjalo

Voz 0470 07:05 Sahel el contestador

Voz 9 07:08 eso es

Voz 1194 07:12 él y luego el Manchego Daimiel de Valladolid pero había algo más tablas Un pueblo

Voz 10 07:28 tú

Voz 7 07:29 el sin regar

Voz 0470 07:30 haré pero hay que decirle claramente el besarse huy huy nítidos Nacho porque esto no sale despertará de golpe descontará esto vendiendo partido estamos empatados todavía cuanto ellos eh

Voz 11 07:40 bueno uno suma ya se ocultó tras el desempate coja el teléfono

Voz 8 07:46 es una vuelve

Voz 12 07:49 ponerlo

Voz 11 07:50 además el spoiler del tú

Voz 7 07:58 Anthony

Voz 8 08:03 Anthony estamos estamos en la vida moderna en directo un aplauso para Daimiel

Voz 7 08:07 sí tengo tu camiseta Anthony es que la camiseta de Anton Carmelo

Voz 8 08:22 Andoni no Anthony perdona que te

Voz 0470 08:25 de igual hemos tenido despertar te pero lo bueno es que era una cuestión quiere decir que era muy urgente era muy gente necesitamos el nombre de un jugador de baloncesto muy guay para ponerse en su camiseta lateral eso es alguien que no sea muy famoso en ella son muy famoso muy conocido pero que mole mucho que Ignatius una camiseta camisetas ministro interconectada

Voz 1194 08:42 hay una tienda más allá de camiseta de segunda mano muy buen precio peatones encuentros

Voz 7 08:46 con Brian

Voz 0470 08:49 por ejemplo un jugador de la NBA comunista

Voz 1194 08:52 es que no sé si lo había o uno canario

Voz 0470 08:54 ejemplo Carmelo Cabrera Cabrera me lo bueno es un jugador que sea al van a la NBA lo que Ignatius a la vida

Voz 7 09:02 es algo muy marginal

Voz 1194 09:08 ya está ahora muy despacito durmiendo sigue durmiendo Anton como te lo están pasando en Canarias déjate dormidos en ese dejarse dormir aquí sí sí que a dormir pronto ni Muchachito Anthony esta llamada nunca su sucedido un aplauso LR explotar la cabeza precioso para su mensaje de bonito

Voz 0470 09:45 la única más Andoni cómo está allí hay pocas periodistas lo están llamando de mil medios Fernando para que les anacrónicas

Voz 1194 09:53 tiene un mecanismo que se despierta cuando lo que hay un balón de baloncesto la cara suena el reloj luego como en Regreso al futuro y Acciona un mecanismo

Voz 0470 10:01 podríamos empezar el programa no se dice perdón

Voz 1194 10:03 a M S R M R A S me regaló Decathlon yo en Youtube habla muy bajito S M a eso pero hacen ruidos alguien avistó a gente que le sonido muy agente sonidos agradables pero tranquilizarme

Voz 8 10:22 el berberechos no claro

Voz 1194 10:23 no pero hay gente que pero igual hay es Mr de guardadas si como plan de cómo me suda la mano y ese mes de de sorber el el el polo el Flash Flash de limón así los órganos

Voz 0470 10:51 pero saben diferente sabemos disculpe que te ponga a quién te ponga a prueba a nivel dramático saben diferenciar entre chupar el polo hizo lo que quedaba del liquidez buena nómina ONEMI

Voz 13 11:02 yo parece sólo chupar el polo muy bien

Voz 1194 11:08 me da igual lo que haga poquito queda guarro y sorber el el

Voz 5 11:16 venga no

Voz 7 11:20 de hecho ese iba a ser mire

Voz 1194 11:22 el curso similar pero las Lin

Voz 0470 11:27 era guay que bonito vale pues ahora sí que vamos a hacer el programa ESSA

Voz 1194 11:29 por qué no tenemos amigo venimos puede técnico género ven cojeando cojeando pero como eso pero sí dime

Voz 14 11:41 sí muy tranquila

Voz 8 11:50 por favor al pues ya estamos un hombre vale

Voz 1194 11:56 no estaba hemos grabado así KaKá hacemos hemos entrado al estudio Ignatius lo primero que ha hecho es ir a ese muchacho y hacerles bienvenida sólo uno hemos visto cafés en la vida verdad hace cinco minutos y ahora siempre por una yo creo siempre siempre hemos visto hacemos lo mismo

Voz 15 12:16 sí

Voz 8 12:18 pero le han saludado la saludado como Ivo Bosch peruano no le e Igor de ecuatorianos

Voz 0470 12:26 me estaba diciendo cuando iba yo entrar programa mellor a poner una cortapisa no que te hace que porque hombre porque llevamos cinco años haciendo por eso se hace una charla inicial hoy hoy

Voz 8 12:37 no hombre no será un chalé con el controlador

Voz 1194 12:41 qué te da algo hay que justificar pero me me lo habrá hecho eh y entonces yo era yo tengo el guión aquí en A2 justo el de hoy no tengo nada yo tampoco tengo muchas cosas para hoy que si tiramos a sí

Voz 8 13:05 p'alante palancas lo único o no para

Voz 1194 13:07 ante lo que pase lo que no todo lo que suceda con

Voz 8 13:10 no él me puede estupendo yo me todo lo que sucede con bien te poniendo muy nervioso es el problema quinientos cincuenta eh mantenía es más salió el presenten ya es pero no me cortes ahora que no se puede parar escalar hasta ahora era todo una broma pero ahora ya es en serio si no lo hace mi madre me están dolidos los huevos

Voz 7 13:34 sí

Voz 8 13:35 no me siento por favor no y me encanta la sintonía

Voz 1194 13:38 hacemos el programa ya es que empezó la sintonía la soltó

Voz 8 13:41 no te lo puedes controlado que permanecía bajo los juegos llenos con quién pero pero a qué orden es atiende es es que hay que diferenciar si estos el el decreto el dinero triunvirato voy al fin

Voz 1194 13:54 al

Voz 0470 13:55 antes creo que pasa no pasa nada menos enredo no no no nos abocados al caos hombre no se puede ya es imposible nos pone en la cabecera del programa

Voz 13 14:02 es esto que fue una taza Madre de Dios

Voz 1194 14:07 ay Dios mira mira que yo yo estuve en Zamora

Voz 7 14:11 yo yo

Voz 1194 14:15 ha notado donde ha llegado el comunismo en nombre no hay que pasar con el programa eh que por aquí no es que no lo ven tú lo que es lo que quiere que suena la clave será no

Voz 7 14:29 David

Voz 8 14:32 quién ha traído esto ojo momento momento momento momento hay alguien te tengo un momento pero antes de enseñarla antes señala hay alguien aquí de tendencia moderada o conservadora porque esto puede provocar alergias y es que esto es esto es el ántrax parado que es una bandera que mezcla

Voz 7 14:55 no vamos a ver

Voz 0470 15:07 déjame que describe una bandera que es como la señera catalana

Voz 7 15:09 no seguimos hasta aquí es un problema es encontrar a la persona que ha traído esto linchar

Voz 0470 15:17 Nacho pero es una mezcla entre la señera y la bandera LGTB entonces esto claro esto

Voz 1194 15:23 esto tiene un poder inmenso

Voz 0470 15:25 ahora al Ayuntamiento de Madrid y el como una aspirina en agua

Voz 7 15:29 a la sede de Vox ayer gente esto lo tiradas dentro de Pachá haya que a la gente que

Voz 1194 15:34 que por la ventana de que lo ha traído que esto no va a pasar nada a allí alguien que levanta la mano a una chica pertenece a alguno de los colectivos que representa esa bandera acojan a cual más triste a todos si alguno alguno dejaré

Voz 8 16:00 discapacitado yo intuyo que la

Voz 1194 16:03 señera a la señera al colectivo eso las novelas encargado tuvo las comprado la ya de la venden así que es otro país

Voz 7 16:13 es verdad que están a otro rollo nivel vale Paul aguardaba entre que entre Ángels Barceló el detenga a lo largo del programa así

Voz 0470 16:23 demos algo muy grave en vez de la bandera LGTBI normal se saca

Voz 7 16:26 es la vale estos ya espera la gravedad es independentista y lo de la bandera gay es para que entre con jabón lubricante Draghi podríamos empezar el programa para que hay otra cosa ya podríamos en las ramas en la cabecera

Voz 1194 16:40 sonar en un momento dado eso es el que más ha traído de Zamora

Voz 8 16:47 para mi aval son dos cosas de Zamora pero una para tumbos y otra para

Voz 1194 16:53 hombre claro entonces Zamora mira una jarra de cerveza pero lo voy a ser llegara que que si puedes especie imposibles imposibles y puede dejar un poco todo de folio

Voz 10 17:03 donde preparar no no no no no no no no

Voz 1194 17:14 y estoy hasta vamos a medida que no que no que no que no que no que no que piensa es que tampoco la broma Si no empieza nunca este programa

Voz 0470 17:22 puede ser que te hayas quedado dormido

Voz 1194 17:25 puede ser que esto pues te parezca aquí lo estás soñando todavía

Voz 8 17:28 bueno es que ha dormido no tenga nada preparada hoy que no está pasando en ningún momento no estés alargando esta puta mierda anotado ya entrado en tanto se puede eso no será al final veredicto así vamos a ver si tengo que irme

Voz 1194 17:46 hecho con la mochila

Voz 0470 17:49 sí es que somos un comando autónomo que decir aquí si uno de los tres tiene una movida dice

Voz 1194 17:53 pero si es que no han tenido ninguna movida vi que me he quedado dormido provocan Canio anoche en que me he dejado dormir boca

Voz 0470 18:03 entonces no pasa nada entonces entre todos no ha pero que no es por eso que también es divertido no empezar el programa pero yo me pongo nervioso porque esa divertido pero yo me pongo nervioso

Voz 1194 18:14 a David nervioso no lo han visto todavía pero por los semáforos paladín el día de los hechos

Voz 0470 18:22 venía de que la multa no pero porque estoy esperando que ahora con el caos se les olvide clave yo creo que puede ser que cuando hay un cambio de gobierno apelan los Excel y que Dick de quién era la multa de ochocientos euros pues yo qué sé

Voz 1194 18:34 cancela no sé no me acuerdo claro de algún presentado será Cárdenas

Voz 0470 18:40 seguramente es grave Cárdenas me dice Álex que dentro de la cabina técnica tampoco quieren empezar el programa

Voz 7 18:47 porque la gente espera clave para nosotros si algo nos ha caracterizado o mira mira

Voz 1194 18:58 practicado en estos cinco años hasta que siempre intentamos que todo el mundo se queda contento claro entre el público ha venido a ver un programa canónico bueno no necesariamente no P tampoco pasa nada pero que suene la cabecera aunque al final Al Yazira citando tanto en Tito de placer y mientras tanto hacemos el programa claro pero lo a dar gamos cargamos

Voz 16 19:22 no no no me dio ahora pero los últimos

Voz 0470 19:25 cuarenta segundos son a la cabeza que ya estuviese venir el fango es que siempre que empieza a esto

Voz 7 19:29 que no es lo mismo pero si cabe Maria Bayos

Voz 0470 19:36 ya lo estoy viendo venir con lo que me gusta me el dinamismo esto vieja

Voz 7 19:38 Caracas de la ecuación la cabecera pero es que cuando yo

Voz 0470 19:41 he dicho decirme si esto está siendo muy meta programa Hablar del Donato cuando yo he dicho nada es el programa quinientos bandido que siendo programa canónico mucho chiste gracioso dinámico desde entonces los hermanos Izquierdo en puerto

Voz 7 19:55 mías pero mira acuérdate acuérdate de lo que dijeron en Cataluña queda declarada suspendida

Voz 2 20:06 pero moderna es la fórmula perfecta para ahora Esther como

Voz 1194 20:15 no pero mientras tú lo dices sufriendo muchas David tienes que hacer lo que hizo la mujer

Voz 7 20:21 sí sí

Voz 8 20:22 queda declarada tú

Voz 7 20:25 ir que yo lo suspenden enfoca no

Voz 1194 20:27 cada queda declarado yo me pongo otro eso Gemma yo me en Cádiz porque vale venga vamos a pesar de que

Voz 2 20:38 la cabecero de la vida a sus vida vida ahora

Voz 7 20:54 la fórmula perfecta bueno para antes hora pues

Voz 1194 20:57 precisar si sudando pero tú que te pasaría de realmente ya David físicas de Monza abriendo pronto psíquicamente pasaría si no hubiese cabeza me faltan como como nos toma azúcares como un asidero moral claro no porque porque

Voz 0470 21:12 es una cosa es una cosa el cachondeo y otra que se que no saldó Premio Ondas casas nos ha dado la confianza en la cadena de radio de Europa hacer un programa eso pide una escaleta un orden

Voz 1194 21:22 Karol guión Un bueno cuanto llevamos de templo que siempre hemos tenido cuanto tiempo atentamente Alex esto no puede ser es que no vamos a ser programa con cuanto veintidós minutos pues ya estamos en misión es verdad

Voz 7 21:39 sí sí

Voz 1194 21:39 queremos caos caos

Voz 8 21:41 me inserción y te gusta mucho tu sección pues no la hace

Voz 2 21:51 porque hasta el límite exigido

Voz 7 21:54 pues ya estaba yo de repente vuelto a Pinto de Jerez aquí águila

Voz 8 22:10 ha querido crear el caos pero lo tuyo canónico no sí sí

Voz 1194 22:13 mira te voy a convencer cuando vengo a ser no una sección para hoy vengo a ser una sección lo que venía la anticipación Nonia anticipación

Voz 8 22:21 venga a hablar de cosas que ya ha hecho

Voz 1194 22:24 otros días mañana Omaña

Voz 7 22:26 no queremos no no no no no pero vamos a ver caos para uno no se puede ir al campo con una cual importa pero alguien tiene que marcar hay que enmarcar aquí no no no no no no no no no no no me siento minuto te hace ruido con Platero Ciudadanos y Vox negociando eso eres mi sintonía que que no toque apaga Pollari a él

Voz 1194 23:02 sorprendía la mesa en estas mira la fórmula que disección por lo tanto no voy a hacer la sesión propiamente dicha sino voy a hablar de cosas que he hecho en otras versión lo que tenías pensado la fórmula es una fórmula que cuadra aquello que tenía pensado hacer igualmente sí

Voz 7 23:19 la contabilidad que si no

Voz 8 23:20 te burbuja de burbuja pues la burbuja cinco minutos

Voz 1194 23:23 a SM queridos apunta lo chiste posaron hay Dios mio Fenômeno que hay que admitir que la Pitol y no pues ahora disfrutaba un aspecto Lita moderado Alí

Voz 8 23:35 total la votado

Voz 1194 23:38 quien quiera escucharme sexy eh mira mira mira lo miraran bien

Voz 8 23:41 la democracia no queda

Voz 0470 23:44 el año un tercio del público que la queda escuchar hoy en vez de

Voz 8 23:46 mañana nadie aquí lo de la bandera de la señera porque ya porque está porque se han contaminado con eso ya y uno de ello una una camiseta rusa el semestre tutti

Voz 1194 23:58 monólogo es una charla que ya lo hemos hecho

Voz 8 24:01 qué sorpresa que que hoy no traía nada creo

Voz 7 24:03 es una falacia Over traía nada pero

Voz 1194 24:08 de los ruidito lo de las tasas lo de los regalos como ya está todo el mundo ha tenido su momento dentro del caos pero todos habéis tenido

Voz 8 24:16 tú yo tú momento de Aranca hondo aquel momento queda animadora ellos quieren mi momento de contenido recordemos que claro que ha habido buscándolo en el traslado a un chaval a pesar un chaval

Voz 1194 24:29 no es lo que yo siempre hago en el escenario generalmente pero yo igual que vosotros habéis tenido no sí porque dentro de la negación nosotros efectivamente a Mestre nido vuestro lo pensaba antes yo no no no no

Voz 8 24:41 a ver López seguidas lo voy a ser yo traigo mochila se le puede bajar el micro te oye no se te oye siente hoy el público

Voz 0470 24:59 es un poquito para que te escucha esto Nacho ahora mismo el público aquí te va a oír pero lo pero el público de España no te oye

Voz 8 25:07 cuánto tiempo llevados por la cabecera hola puta carretera

Voz 1194 25:18 no

Voz 0470 25:20 suben los piques otra vez pero sí amaga con antelación se lo quitas Koke mira

Voz 7 25:26 hablando de la será gusta te va a gustar no voy a poner un vídeo no no no no no pero hablando del techo plano de este premio Ondas dos mil dieciocho voy a poner pero un audio una algo de lo que dice nuestro programa

Voz 8 25:49 claro ahí te echamos tal con el culo

Voz 7 25:51 así que ya intente hacer un programa no se pudo hacer estaba esperando para ser está esta quién ya tres semanas mañana la Hades riña otra cosa al para el miércoles se pueden escuchar aunque no nada nada a usted le esperaba ver quiero está conmigo de Ossa de de la tripulación el de quién está con Bea BA estás Clovis

Voz 8 26:16 el plan también uno de los señores de detrás de él es un halcón yo todo como sabe muy bien qué es lo que todo hombre

Voz 0470 26:23 quiere ver el mundo arder hombre pero se vea

Voz 8 26:25 sí la viene cada mañana después del terremoto

Voz 1194 26:28 simplemente pensé alga que es montado todo esto

Voz 8 26:32 no Cavic pues no hay puta donde a escuchar la cabecera bueno eso es eso es un comienzo el caos no es como cuando en Toledo no las siete vidas

Voz 7 26:40 no

Voz 8 26:41 a partir de ahí todo lo que ha pasado en España pero no pasó nada vamos a darle un papel pues mira

Voz 7 26:48 mira ahora nada no era un gran

Voz 1194 26:51 separatismo ha sido la cabecera sí

Voz 7 26:54 en treinta segundos que la gente ya lo sabéis

Voz 8 26:56 sí sí pero por no te por no

Voz 7 26:59 el capricho ha montado una aquí en la resistencia y la resistencia todo estas remando como el que

Voz 8 27:11 la resistencia últimos veinte minutos bailando el otro es justo pasara lo mismo la si pensamos llega tarde y también llegó tarde en la fe

Voz 0470 27:19 de preocupada perdonan el pequeño crossover si te hiciste una lesión de la

Voz 7 27:23 el líder de Podemos por alusiones por alusiones a Tura pues yo no lo puedo poner

Voz 8 27:32 por tanto vídeos hoy porque tenía algo preparado

Voz 7 27:34 pues yo estoy hablando de lo que yo tenía preparado para la cabeza no no no no mira ponemos la clave se acuerda el derbi vale vale

Voz 0470 27:47 la subida olvido de que te gays

Voz 1194 27:50 ya es el caos hay que mantenerla en el Camp no lo vamos a pantalla partida

Voz 8 27:55 de ahí te pero cualquier reenviar en los ríos valemos la que tu vídeo no no no

Voz 1194 28:02 también pueden ser una un si me la corriente la corriente de un río pueden momento ser muy Prada muy enloquecida pero siempre encuentra el cauce para llegar al estamos en una poza en todo se hemos llegado hemos pasado esa fase procelosas y íbamos a encausar no al océano donde van a perderse la vida bueno bueno bueno fue nada eso fue nada eso fue un comentario final yo pondría es que es que ya no tiene sentido que para mí el digo si no hay sintonía por no hay sintonía

Voz 0470 28:29 pero se ha hecho nunca nunca

Voz 1194 28:31 aunque Number que ha pasado que en cinco años pero por eso mismo no que quedó mete programa de temporada no puede ser hagamos algo original una cosa original y otra y otra es el comunismo no mencionó

Voz 7 28:46 eso dijeron

Voz 1194 28:47 los sesiones síganos con Podemos agresivo nombrar al calcio ya que nos hemos metido en la poza como bien decías no no no no no por achacar la cabecilla no no te unes no reconducir un poco de programar ya está ya está

Voz 0470 29:11 el causante de todo el que no se ha intentado enfrentar es el Farr ya que hay que he ido metiendo cizaña de Salamanca me encanta el casi tuyo hemos llegado a un enfrentamiento

Voz 16 29:21 es la es la primera ley de del libro el arte de la guerra

Voz 1194 29:26 para vencer lo que tienes que se crece

Voz 8 29:27 dividida enemigo dividido de Juan Ignacio S dejó dormía hasta aquí Mis Exeo muchísimas gracias

Voz 2 29:36 a te que debió Sixers desnuda todo el serán

Voz 8 29:40 si no sacaba el programa con la cabecera con aplausos ahora quiero yo la cabecera polaca Damon que tiene que haber dos tercios de lo presentado hoy quiero yo la cabecera estuvo estaba convencido queriendo saber cómo quedó Toronto putos antes en jodida quién ganó por cierto

Voz 1194 30:02 no digo a nadie le importa no venga siembra acá al que le importa si alguien le importa que diga no a las ocho de la tarde

Voz 0470 30:10 eh ha empatado la eliminatoria Golden State

Voz 1194 30:16 ya está ya está cómodo como dice negro negro el estoy dando indicación técnica ahora pues aquí una jugada de baloncesto

Voz 8 30:25 de negro al negro aquí en los noventa cuando había focos dentro de los triples marcarle

Voz 0470 30:36 pero no lo hemos hecho caso cuando he dicho a negro no lo podemos cortar ahora bueno para puede decir otra vez lo decimos los tres yo creo que porque esto es un caos pero un momento de concordia final en trascendido la crecimos los tres a negro no perdonó a negro

Voz 1194 30:50 será sobre negro vale no la cabecera que los anhelos a negro a negros negros a negro negro negro sin aplausos ni nada nada nada no nos lo merecemos Laura tiene visa claro hay algún negro a la d5 no puede será negro y un plano final a la bandera esa es verdad verdad

Voz 0470 31:17 entornos negro eh

Voz 1194 31:18 bueno pues vale a negro pasando por multicolor a las cinco de cinco en la cabeza e cinco mental os perdón te tengo entendido que me diera un golpe no no no

Voz 0470 31:33 a partir de ahora cinco segundos y ahí decimos a negro y sacar al programa a cinco segundos a partir de ahora

Voz 7 31:42 estáis contando acabaría allá donde vayas a ser ya al caer en el ridículo aquí ahora

Voz 8 31:52 vale sé yo que estáis contando la letra no que tres contamos cinco desmarcar a ya así con lo que más te da aclaro sin ser un reloj y un reloj a partir del veinticinco treinta y ahí vale

Voz 1194 32:08 vale a partir de ahora cinco segundos sólo hay que mirar la verdad