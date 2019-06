La Lengua Moderna: La depilación láser siempre defrauda y ETA (03/06/2019)

Voz 1 00:00 tan moderno y tan ante igual a ver cómo el fracaso del le texto como una garantía extra es una moderna director de Miguel

Voz 0759 00:58 Nos hemos arreglado

Voz 4 00:59 demasiado eres eres lo que eres

Voz 0759 01:01 es el programa número quince el decimoquinto programa ya

Voz 2 01:10 hola comunicó más Volvito eh Europa

Voz 0759 01:17 a que sí porque además es un público muy entrañable he repite practicamente la mitad eso quiere decir que algo estamos haciendo muy mal la gente sigue viniendo es increíble

Voz 4 01:27 pero la misma ante gente

Voz 0759 01:30 eh bueno gente ociosa que eso está muy bien igual igual

Voz 4 01:32 la gente va a pensar que les damos cinco obras por debajo no para que sigan viniendo nada vienen vienen gratis que eso también se lo tendrán que valorar ellos no tenemos ni bocata a perdonar no se nota nada yo cuando veo

Voz 0759 01:43 si te digo algo

Voz 4 01:46 pero bueno son gente de colegio privado que le vamos a hacer

Voz 0759 01:49 quiero que le dais un fuerte aplauso y todo el amor del mundo a Valeria Rob

Voz 2 01:58 para que es que hoy colgar directamente hoy sí

Voz 4 02:02 a ella ya no toda que hacer

Voz 0759 02:08 no no pero quiero que que le dediques al programa

Voz 4 02:11 a alguien que te salga de esa me pasasen al día directamente Valeria

Voz 5 02:15 bueno pues me gustaría hoy hablar del dinero bueno del dinero porque me estoy dando cuenta que Madrid de vamos bueno ya sé que esto es para toda España pero en Madrid vamos todos ni como muy locos y ser un poco artista como que no coincido con nadie total que no tengo amigos Irán entonces ahora lo que hago es comprar amigos muy bien al personal Train Earle pago dinero y me sonríe y me me hace que esté más buena teoría y luego a mis amigos sí quedo con ellos les invito a Ronda como Kenneth comprarles una institución de amigos si soy como soy como un puñetero un puntero con ganas de de empatía

Voz 0759 02:50 muy bien pues lo dedicamos a todos tus amigos falsos no

Voz 5 02:53 enero el dinero el dinero que comprar tu eso eh

Voz 0759 02:57 vale pues eso lo quiero dedicar a un pueblo de Extremadura León directamente del Bloc estrambótico del diario Público Un pueblo extremeño hala una placa en la calle Miguel de Unamuno vamos a ver la placa por favor creo que la tenemos por ahí

Voz 6 03:14 ahí está ahí está calle Miguel

Voz 0759 03:17 de Unamuno arribar a podemos ver en castellano ya bajo calle Miguel de Unamuno en la fala típica de la zona Unamuno con H

Voz 6 03:24 Ana eh

Voz 0759 03:28 que pena que pena eh qué pena Valverde del Fresno es el pueblo Leo directamente ya digo del Bloc estrambótico las declaraciones del teniente alcalde de la localidad fue un error garrafal el tío la admiten no puedo decir otra cosa en cuanto nos enteramos la emplazamos usaba no habido lo que pasa que ya algún cabreo le hizo una foto porque ya sabes cómo cómo va esto ya me da un poco para hablar de la figura de Unamuno Unamuno era un tío qué opinaba sale también en la misma noticia de público que la ortografía es un trasunto clasista para diferenciar a quienes recibimos buena educación de quienes no pudieron recibir tan esmerada

Voz 4 04:03 como nosotros y tiene razón tiene razón estamos haciendo clasista escribir bien qué pasa ahí los pobres hijos de puta

Voz 2 04:18 no por el lema del programa

Voz 0759 04:23 yo quiero decir que respetando notablemente la opinión de Unamuno de Bilbao como tú Salamanca como yo hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos dice herencia gracias un aplauso y empezamos Corral emocionas

Voz 7 04:49 el concurso cutre de la Lengua moderna no está nuestra Arturo por he venido antes de viste Arturo Arturo González Campos está nuestra no me ha dicho mes

Voz 0759 05:03 si la canción de la Lengua moderna

Voz 7 05:05 queda serio José

Voz 0759 05:08 bueno pues Arturo González Campos en la en la terraza

Voz 7 05:14 y mientras tanto que vamos haciendo tiempo

Voz 5 05:17 que te iba a decir quería preguntar al público si alguien ha venido sólo por ver en este momento

Voz 8 05:23 porque hay unos que ha traído Lele pero bueno para eso

Voz 2 05:32 adelante borrador del guión

Voz 0759 05:37 ha venido a un ciudadano con su que le

Voz 8 05:42 la versión de Over the Rainbow española

Voz 0759 05:50 cómo te llamas primero Pepe Pepe está estamos afinado

Voz 9 05:54 que no si hubo más

Voz 7 05:59 donde rueda es dos sospechosos o sea que hacía estas quitando de dos Rando

Voz 4 06:18 si dos personas

Voz 7 06:22 a ver quién es más al recordar estos es una mala idea completamente

Voz 0759 06:31 pero tú qué está haciendo corregirle aprendiendo a corregir a la vida

Voz 2 06:37 quema con Kate harén del Poli pero

Voz 0759 06:42 la cosa Pepe tú te saber la letra sigue muy bonita vale la cantas tú yo la toco venga igual deberías yo no vale venga la sintonía del concurso de la Lengua moderna interpretada por el gran

Voz 5 06:55 P P A que tocas aunque nato

Voz 4 06:58 sí

Voz 9 07:00 yo ahora bien el tronco de la Lengua moderna dos personas en treinta ver cuáles leer da fantástico ahí para esto no es la ruleta desde dos mil tres de era de mayor

Voz 8 07:25 siendo así que han eso pierda es

Voz 2 07:41 el arrumbar que creo creo que puede llegar a

Voz 4 07:45 el PP ya que estas Party porque hace ya no

Voz 10 07:52 es lo que me cuesta caminar por igual ya me

Voz 4 08:04 ya tenemos cosas de unas grandes has empezado tú joder yo perdonas estamos igual de P te atropello de atropello cambia he perdido pues del brazo un trozo de pierna si bien se te ve bien el uno raro el humor la es lo único a mantener con vida y la automedicación y la gramática qué tal iba preciosa muy bien también está pues ya tenemos concursante bien sequía

Voz 0759 08:35 enfrentar a un rival muy duro

Voz 4 08:38 el gran Pepe tenemos hay una voluntaria pues eso no digo que estoy fuerte aplauso para esta muchacha

Voz 2 08:45 la voz

Voz 4 08:51 de las PSOE toda la vida pues no se venderán ochenta y siete fue que vimos en Torremolinos y luego ya

Voz 8 08:59 ah perdón yo no os perdáis Logroño no estoy creyendo son como nuestra versión en poco más cutre no sé yo creo que no controle aviones

Voz 4 09:10 que si queréis os he llamado cutre en dos mil cinco por favor no repetía Juego de Tronos por el director el director de este programa exijo que se haga

Voz 11 09:27 eh Pepe de dónde eres perdóname de Valencia de Valencia y Laura de dónde eres de Barcelona a qué te dedicas tú Laura

Voz 4 09:36 me videojuegos vendes videojuegos y bueno Pronovias un poco suena exótico

Voz 0759 09:43 pero qué qué qué videojuegos vende

Voz 4 09:45 eh cualquier quieres de todo todo lo que yo con ese no desde el quince de verdad

Voz 5 09:53 tras el que era un como un hombre cito aquí va al circo circo todo Bruno

Voz 8 10:03 qué consolas pues hace mucho

Voz 0759 10:08 la hora Barcelona vendes videojuegos sea eso lo que sí sea necesitamos una azafata

Voz 5 10:13 PP tú a qué te dedicas

Voz 4 10:16 esta noche el profesor Duque isla Zapata que va a ser en este caso yo voy a ir

Voz 0759 10:25 festivalera festival en el más cool

Voz 5 10:33 no nos escuchado porque estoy regada con un poco el sujetador no

Voz 4 10:36 el siete veces pero muy bien muy bien si estamos

Voz 0759 10:46 oiga pues empezamos el concurso cutre de la Lengua moderna muchísimas gracias de nuevo a todas las gentes que nos mandan dudas y cosas así que me incitan entrada alivian de trabajar yo sabéis los que has ido mi ya dilatada carrera que llevo una posición muy en contra de lo Cuqui yo creo que lo Diego es una dictadura fascista que por la que con la que hay hay hay que luchar contra ella pero hay algo peor que lo Cuqui que es lo Cuqui con faltas de ortografía esto no lo manda arroba Hebe indignado por Twitter Nos dice vamos a ver es una foto de una servilleta pero ahora lo servilleta la servilleta de los evidentes también lleva mensajes cookies algún día te explicaré a besos por qué me tiembla el alma cuando tú me miras vamos a ver PP vamos a ver

Voz 4 11:29 porque hay hay varias cosas que ahora sí lo primero la tipografía eso ya mal mal mal habrá que respira en algún momento

Voz 0759 11:41 sí supongo bueno esto yo creo fíjate que les sobra una respiración al empezar pero puede ser

Voz 4 11:48 esta reflexión

Voz 0759 11:49 esta era una de él es bueno esa coma vamos a dejarla como voluntaria venga vale ya te explicaré

Voz 6 11:55 a besos y como espacio

Voz 4 11:58 por qué me tiembla el alma cuando tú me miras

Voz 0759 12:01 el porqué lo ves el porque lo veo peor

Voz 4 12:04 porque de lejos veo pero el porqué debería de acento tienes todo el me tiembla al está bien el alma

Voz 0759 12:17 no es una sensación muy bueno pero ya no vamos a meternos porque todo bueno no te lo puedo dar correcto el y pasamos a a Laura Laura ver me lo puedes explicar poquito más jugando me mira cuando tú me miras no eso está bien antes algún día te explicaré testificará besos bueno eso suyas son recursos poéticos

Voz 4 12:40 a algún día despegará besos porque separado le

Voz 8 12:53 gracias muy bien

Voz 5 12:55 en esta en cuanto hace mete en un poquito de esa cosa que te hace

Voz 4 12:59 el alma siguiese

Voz 11 13:12 a ver si nos banda

Voz 0759 13:15 otra otro amigo del programa nos dicen esta terraza no ha sentado que que el sheriff de la lengua modo a no perdón está en la que estaba asistiendo servilletas perdón volvemos a las votaciones del otro día las últimas las las locales vamos a Rafael Hernando el que era antes portavoz del PP botando botando exacto el típico selfie ahora porque Seara sino al votar no es bueno no te cuenta el censo y entonces Kone votando centrado en y en confianza punto Ramona alcalde bastante Zorreguieta ahí está todo muy feo pero Laura empezamos por qué pasa ahí

Voz 4 13:51 votando centrado en el tiqui lleva tilde ahora la RAE dice que no rebatibles

Voz 0759 13:58 el lleva tilde o no lleva tilde Laura porque lleva no para esperar Laura el tic lleva tilde o no lleva tilde fuiste no llevaría de cuando lleva tilde

Voz 4 14:09 no lleva hay una una excepción Juan I

Voz 0759 14:18 la única sección lleva tilde cuando si eres un hijo de puta muchísimas gracias por eso

Voz 2 14:27 me

Voz 0759 14:28 vale está bien ponerla por los la imagino porque hay alguna cosa más allá confiada confianza no es el pueblo donde vota ese señor

Voz 4 14:38 si no lleva no llama yo yo venía muy bien

Voz 0759 14:43 una cosita venga ya era una cosa da más en la segunda frase

Voz 4 14:46 Ramón alcalde sólo una cosa bueno falta Ventilla en confianza eso es una alcalde no sé yo yo alcaldes vamos a vamos con Pepe Pepe imparable alcalde punto bien a entre y él él hay un espacio además eso eso odio odio los espacios de eso es muy devoto

Voz 2 15:14 no lo primero es tercero

Voz 0759 15:21 no no no estoy totalmente de acuerdo contigo totalmente a favor ponnos lo vea porque está bien en confianza en mayúsculas Ramon Coma alcalde alcalde no debería esto

Voz 4 15:33 que en mayúscula el María Moliner no reconocen mayúscula eh el el alcalde

Voz 0759 15:41 los cargos Pepe puede venir de asesora todos los todos

Voz 4 15:46 con un libro estoy diciendo

Voz 0759 15:53 María Moliner que algún día hablaremos de ella la gran labor qué hay del desastre que le han hecho así que si si bien esto

Voz 4 15:59 igualado porque hoy por favor eso que ser vender

Voz 0759 16:07 estáis empatados porque me da la gana así que vamos con una foto de la selección también hay elecciones en Argentina desde allí alguien con un nick si no lo parece pero hay elecciones sino alguien con un nick muy raro esta foto no dice por favor que veis aquí se ve enseguida se presentan BP que ves atención veladamente intención representa tanto sesenta Juan ha salido Pepe restante Loza Dania una carta

Voz 4 16:35 día no sabías delante de tiene la carpintería crecer su padre

Voz 10 16:43 luego se dedicó a la política si entonces lo del legislador de esa JL viene por lo de la Liga

Voz 4 16:47 a legislador con J

Voz 0759 16:50 tan un fuerte aplauso para su creatividad es no sabemos esto lo en principio desarrollo final que lleva al mando en este programa pero que no sabes

Voz 4 17:03 eso yo tenemos absolutamente nada que decir ante

Voz 0759 17:06 Bay muy empatar porque son muy buenos concursante los dos tenemos que acabar esto vamos a asaltar un haber directamente con la del final vale con la de porque lo siento mucho

Voz 4 17:14 como Valeria Ros perdón me contó lo que va a tener que andar al camping la semana festiva al este del Macron pero sigue siendo sí

Voz 0759 17:26 no hombre no llega un momento los festivales que ya hay que llevar la tienda de campaña pero para plantar la suite

Voz 4 17:32 a mi me gusta el rocío con las mañanas hay más droga

Voz 0759 17:37 sonar bien vamos

Voz 4 17:41 la última foto

Voz 12 17:44 ahora vamos a ver es no

Voz 0759 17:46 ciento Valeria cremita de programa en los haciendo promoción de nuestro programa de la semana pasada disfruta y sonríe es lo que hubiese querido Carmena que hagas vamos a ver la contestación que te dio una un usuario de Twitter dominan así es lo que hubiese querido Carmena que hagas eso está bien escrito no debería ser que hiciera preguntas desde mi tercero de BUP Ciencias Lebel bueno tampoco es razón este señor ponen pone de ponerle ante tiene razón sería es lo que hubiese querido Carmena que hiciese cualquiera de los dos razones por favor atención momentos de fieras en pasa que hiciera eso que hubiese querido hiciera todo pretérito pasado todo

Voz 5 18:35 Carmena que hagas lo que hagas ahora mismo es su Tyson Rey

Voz 4 18:38 a Pepe no estoy de acuerdo pero no no porque Valeria como ente autónomo e tiene autoridad para poner a Gas

Voz 0759 18:49 estamos de acuerdo que de la pelota

Voz 4 18:51 no no no no hay que exiliarse

Voz 0759 18:54 se a Bruselas por esto pero pero

Voz 4 18:57 la RAE no reloj Larra

Voz 0759 19:00 está por encima de yo vamos a ver yo voy a ser sincero estoy de acuerdo con eso voy a ser sincero creo que es que hiciese con lo cual la ganadora Laura como no estoy seguro de todo vamos a hacer una cosa flor por favor esta duda se la ponemos esta semana la mandamos a la Fundéu guardarraíl el concurso queda abierto en función de o no pero yo creo que es que hiciese de momento ganar

Voz 4 19:25 hora de hoy Laura Dern

Voz 2 19:33 igual

Voz 5 19:35 pero una cosa cuando vi que que quema vía red twitter dado el tuit dijera que bien lo escrito bien porque sino no me retuvo

Voz 0759 19:41 esa es una sino con los premios del concurso que ya sabes es una foto de Weiner para llenar nuestro gran absurdo mil seguidores ya no me digas once mil seguidores

Voz 4 19:52 no siguiendo los videojuegos

Voz 0759 19:58 ahí ahí ahí tanto para videojuegos a final claro

Voz 4 20:02 pedir perdón Pepe ya te decía

Voz 0759 20:04 con Pepe foto de Luxor no era denunciar

Voz 4 20:07 esto no nos vídeo

Voz 0759 20:11 no es verdad y ahora con este aplauso a intentar animar a Pepe para que vuelva a su asiento

Voz 8 20:24 aquí el concurso

Voz 2 20:54 Irán lleve a Pleno L

Voz 4 21:02 pues luego haría otra lesión que cuando yo estuve interno en Irlanda lo pitaban de unos como los Backstreet Boys americanos dice actualizar muchos para hacer muy bonito de verdad en el sector el hombre enamorado de una chica de clase alta así Carmena eso viene por ahí un momento un momento porque antes quiero pedir una causó porque empieza a la sección de Valeria rock hoy se titulaba hoy se llama la pirámide The Blow Up lo sigo con los juegos de palabras no lo he pillado por más Lou a buena total esta sección quiero dedicar a izquierda

Voz 5 21:45 porque ha habido muchos problemas no en estas municipales parece que han estado todos ahí con el oro ojito y entonces ese ahora mismo los de izquierda estamos muy tristes uno estamos yo no estoy triste por eso por otra cosa cuento el caso es que hecho un poema pero que me ha salido de la tristeza porque cuando estoy triste me sale cosas así me pone esa apta aún porque tampoco quiero llorar sale la música alegre de fondo da pero esto sin querer estaba yo en la cocina y corriendo al ordenador qué difícil es estar de bajón sea si la tristeza se quita dejando la me dicen más no encuentro argumento más adecuado para excusar la ignorancia uf incluso el autoayuda habla de eficacia cuando es tan fuerte que dañe Lancia gracias a esta acción tu cerebro que es tontorrón lo confunde con alegría discrepo totalmente con la psicología dado que por mucho que lo intente sigo sintiéndome igual de vacía

Voz 0759 22:50 cuando has empezado yo he dicho poema de carpeta de COU pero luego ha ido mejorando siquiera

Voz 5 22:56 tengo como un don verdad

Voz 4 22:59 si no el caso es que yo también he estado muy triste no

Voz 5 23:04 a mí me gustaría dedicar esto a

Voz 4 23:06 a la tristeza esta sección

Voz 0759 23:09 programa de comedias hablan muy poco verdad

Voz 5 23:11 porque porque lo que me he dado cuenta su agente hice sonríe porque los músculos con tu son respetuosas en un funeral debe salir sonrían este tío o está loco gana mucha herencia no es raro no lo harías entonces yo empezó a pensar porque me ha pasado una cosa el caso es que otro ya le dio una patada en los huevos a Héctor no claro entonces el subió esto en su Instagram y hubo muchísima visualización y muchísimo comentario

Voz 4 23:34 bueno yo todo emocional

Voz 5 23:38 entonces después de repente veo un comentario que se llama Ana Medina Ana Medina es es la que hace otro podcast con que que

Voz 0759 23:44 sí aquí bastantes veces supone todo el rato

Voz 5 23:47 está embarazada no puedas dar más envidia clientes Ana le ponía me dejará esa hacerlo también a mí en los teloneros el podcast que que le ponía cuando guste tiene siete Me gustas me dio me medio un poco de tristeza porque porque dio joe igual le cae mejor Ana yo pero es que después de la triste envidia claro como ya sabe música que le gusta música yo yo no valgo para nada de ahí me fui a la ira idea no será zorra lo que pasa que no puede hacer algo nuevo ella esa porque nacen no se toca el ukelele irse a pinchar al ocho y medio no es de música de la ida me fui al miedo luego joder a ver si lo van a apretar los teloneros nos quedamos sin la lengua moderna superaría en cuanto quemara Castelo va que me dé un podcast veta a no muerta con esto digo tú una revelación la tristeza parece una tontería no es decir deja la estar deja la estar os sonríe no no la tristeza se quita con emociones negativas más fuertes

Voz 4 24:46 Nos disfrutando que también que conseguido con esto

Voz 0759 24:51 yo no te acabo de pillar pero creo que a la SER no les va a hacer muchas gracias no he hablado mal de ellos no te preocupes que tuvo te tomando tiempo flor por luego a ver qué sale

Voz 5 25:03 esto os lo juro que yo creo que ahora ella saca una tú estás tú estás debajo resaca lo que quiero explicarles cómo quitar la turista como guitarrista así porque nos dicen que hay que la tristeza sonriendo mucho mensaje Cuqui

Voz 4 25:16 y luego también te dicen que simplemente tienes

Voz 5 25:18 que dejarlo estar no como que no en plan empecé victimista total lo que yo creo es que aquí está la pirámide está triste

Voz 6 25:28 vale

Voz 5 25:31 luego hay emociones que ayudan por ejemplo la vergüenza

Voz 0759 25:34 la vergonzante Huesta encima

Voz 5 25:36 a tiene aquí vamos a decir que es lo más vergüenza perdón

Voz 6 25:41 sí

Voz 5 25:42 bueno lo que tiene es que te quita la tristeza porque tienes tanta vergüenza

Voz 4 25:47 poderoso la entonces lo pensaba aprobar yo está de bajón

Voz 5 25:50 yo voy a probar la vergüenza sabéis quiénes Jimmy Fallon bueno pues un tío que hace cosas y tal dos el lleva a grupos de música al metro disfrazados entonces yo supiera tocar la gente de repente descubre que es podemos verlo para que la gente se va un poco

Voz 2 26:04 el disfrazados nadie

Voz 5 26:05 de que son ellos Salon

Voz 2 26:07 Bacon y todo el mundo y mucha gente

Voz 4 26:10 eso hay que de repente se pita Guitar y todo el mundo Love

Voz 5 26:16 estaba medio triste medio triste digo voy a probarlo yo entonces me voy con la vergüenza que me da mucha vergüenza pero medio triste Lobo oyentes a ver si es que se nota eh

Voz 8 26:31 no no porque nadie

Voz 2 26:44 en ese momento

Voz 8 26:47 pensándolo bien muchísimo no

Voz 0759 26:51 sirvió te sirvió la pregunta este sirvió hombre por su

Voz 5 26:54 es ahí no lloraba me ves contra la vergüenza es algo que lo potencia muchísimo luego tenemos el miedo el miedo yo tengo miedo a todo a mí me da miedo el miedo a marginados yo lo paso lo paso mal no entonces esto lo contado me pasa que cuando ve una peli de miedo de un quiste triste de una de miedo la serie de cine has visto no bueno pues empieza es novedad spoiler porque empieza así emita una tía emocional playa con todo el mundo de repente se cruza el cable con cuchillo épica acuchillar a uno cada misma causa con la cabeza un miedo a cada vez que estoy con mi novio comiendo todo yo veo cuchillo antes lo pizza esconder

Voz 4 27:28 esconde antes de revendían

Voz 5 27:30 no que lo pongo debajo el plato el tío flipa no lo escucho absoluto porque me da rabia que que no que me Mattel que le mate yo

Voz 4 27:37 sí

Voz 5 27:37 a él es que todo esto luego lo comentó con gente también les pasa como que le cuando mirando a un Andeni tienen tirarse en Agüimes

Voz 4 27:46 el pensamiento se te cruza claro claro

Voz 5 27:48 pero claro entonces yo lo paso para con el miedo haya mucho miedo conducir muchísimo que el carné de conducir mecer el examen más difícil del mundo carné conducir más a que la quinta el caso es que yo lo cojín Salamanca ya había un señor que me ayudaba que yo creo que me metía fichas eres trato me decía pues ahí en ese sitio se casaron

Voz 4 28:05 una una alumna el profesor de cuando era rarísimo todo ahora me da muchísimo miedo

Voz 5 28:14 paso fatal porque pienso que conduciendo me voy a tirar como en las pelis o voy a dar volantazo entonces el miedo es horrible el último el miedo que voy a decir que me quita mucha tristeza es el cine me ha pasado una yo no voy al tienen porque me da miedo el cine me pasó una cosa un poco traumática iba con un novio ese momento el caso es que estaba ahí viendo una de Luis Tosar mientras dormía una chunga y de repente estábamos sólo dos tíos nosotros dos de repente estamos sino una peli ya hay una momento en la que hay una bañera sangre enorme no era un día dice tres su móvil esquela un ataque al otro otro leve así yo a mí me dio miedo tan tan atroz que le dije si tiene él de dejé mi bolso y empecé a correr

Voz 4 28:54 me fui lejísimos XM

Voz 5 28:56 al de media hora el Mc Donalds una hamburguesa algo verdad es que hay alguien que está mal llego y el que había humillado menos mal que no había muerto yo fui la heroína si la heroína quizá por ello es todo por miedo el miedo ayuda mucha Atlas Serbia iba a finalizar la ira la ira lo que sobre todo claro

Voz 4 29:12 las chicas cuando estamos muy tristes cuando

Voz 5 29:16 cuando la dejamos no lo dejamos que hacemos vamos a la peluquería porque les gusta cortan más el pelo bueno para darle un cambio radical en la peluquería además la peluquera tejo del triple porque tú vas viendo Cambio radical de Hervelle te ves echa un puto cuadros Giacomo ligas que sea al flequillo el triplete allá te hunde en la miseria es verdad entonces yo digo una cosa cuando ya me corté el pelo digo mira a llama si se veinte mayo

Voz 4 29:43 no es casualidad Valeria rock te revienta

Voz 5 29:49 no corta y me dice sientes empieza a ver cómo se puso una oveja por todos lados no gusta zorra pero dicho techo dos dedos con dos dedos de si el digo pero dos dos dos en horizontal no han vertical

Voz 4 30:03 para igual estaba con los dedos dejando

Voz 5 30:06 así entonces me hace mucha gracia igual que contra el chiste los tres pelos

Voz 4 30:10 me hace mucha hacia el chiste sabéis

Voz 0759 30:12 no

Voz 5 30:13 esto es una niña ya cuando a pero es que

Voz 4 30:16 este es una niña que va a la peluquería

Voz 5 30:19 les dice hola me hace una trenza dice si los tres pelos acoja la peluquera es de hace una década pero es se me ha caído un pelo dice bueno igual es una coleta Chema caído es más que otro pero igual me lo llevo suelto

Voz 4 30:34 sí

Voz 0759 30:36 buenísimo pero no acaba así la sección acaba así que cuando te dicen cuando te dicen no sé muy bien que ha aportado el chiste

Voz 5 30:47 cuando cuando te dicen en plan que van a cortar el pelo que te a sanear el pelo el pelo porque no me lo cortas por lo sano es decir si esto está jodido corta Melo con pinza con pizza tú mesa Laura es Cannes a Úrsula Corberó todas a lo chico ahora es la moda no están mal con la pareja va a cortarse el pelo Liz de las puntas las Grassi

Voz 0759 31:07 bueno eso es a todo esto hay que nada lo garzón siempre viene de un trauma no yo yo la verdad es que lo pienso entonces con todo

Voz 5 31:15 esto

Voz 0759 31:15 pero yo creo que con la pirámide cosiendo a informar

Voz 5 31:19 qué hacemos cuando juntamos ahí queda ahí sobre

Voz 0759 31:21 perfectamente claro lo que hace es decir cuando cuando juntamos las

Voz 5 31:24 que si estás triste y además tienes vergüenza y además tienes miedo y además tienes cabreo esta mierda que que consigue esto yo lo pone música Valeria se levantan

Voz 0759 31:56 esto va a ser duro Valeria entra como puede patinete cuidado que ya estar lesionada de cuidado pero qué momento muy ridículo porque el paciente no lo saben manejar intenta dar una vuelta pero eso está con la alarma pues hay que darse de alta antes

Voz 2 32:23 Puerta

Voz 4 32:36 hay que hablar y escribir bien porque es lo único con los diferencia de la gente asquerosa casas pueblos

Voz 6 32:41 llegaron en los noventa y no regalaron temas como las chicas de las canciones después de diez años alejados de la música

Voz 0759 32:49 vuelven a los escenarios ellos son los

Voz 6 32:52 fantásticos Delia

Voz 14 33:09 estamos

Voz 15 33:19 Elmo todos los Ji le del mismo modo resultan atractivos no lo consigo tengo un don especial para hacer

Voz 17 33:44 no

Voz 15 33:48 medio paso pero no con la primera impresión

Voz 16 34:01 sí

Voz 18 34:11 una vida disoluta un poquito como yo muy poquito puta

Voz 15 34:18 voy a cambiar un anuncio tercamente por mucho que Froto volverme porque cambia

Voz 18 34:33 a mi carné de identidad

Voz 15 34:39 Pío Felipe paso pero no me vio que es la primera impresión

Voz 2 35:29 sí

Voz 0759 35:39 allí iban amor aquí el guapo del grupo Siempre a mi lado para que salgan plano perfecto Víctor verdad sí cantante de circo Delia Pablo Miguel lo que eso comentó Pablo Miguel oye bienvenido me me hace muchísima ilusión que estéis aquí porque yo soy fan de psicodelia muchísima negras hasta los dos mil aquellos años puros y así que por recordar y para gente que no que no ubique soy lo que era en la de la chica de las canciones se fue un poco la que más sonó en aquellos tiempos eso es todo empezó con Villa de Madrid puede ser con con el mítico Villa

Voz 1414 36:27 bueno sí sí sí sí sí que lejano no hicimos es el segundo puesto en él

Voz 4 36:32 noventa y nueve y dos mil

Voz 1414 36:35 ganamos en los que tenéis otro nombre no era tono Bud viendo aumentar

Voz 0759 36:39 la pesar de escribirlo para facilitarnos la vida bueno ahí empezó el despegue de circo Delia empezar a sonar su grupo a hacerlo con términos totalmente Ministerio cuarenta y demás pero yo creo lo comentábamos antes no se llega hasta un poco antes son poco después pero quizá no era el momento no quizá no era el momento quizá no

Voz 1414 37:02 sí siempre siempre escuchamos eso no que llegamos demasiado pronto o demasiado tarde en una época rara también otra posibilidad y es que no fuéramos lo suficiente

Voz 20 37:10 te mente bueno eso sí eso

Voz 0759 37:13 me alegra tu humildad pero no puede ser posible entonces el lo que pasó es que bueno publicasteis tres discos

Voz 12 37:21 luego paran

Voz 4 37:24 te llegan los treinta Hay cosas

Voz 1414 37:26 la vida en que paga hay que llegar a final de mes si hay que trabajar que me fui a vivir a Sevilla que sacase una plaza no

Voz 0903 37:36 es algo de no no no esa el motivo de mi retorno es que mi mujer sí que Dios la bendiga saca una plaza en la administración pública vale vale vale vale vale en Madrid en Madrid es yo estaba en Sevilla exiliado dedicado a la ingeniería muerto Velasco y entonces mi mujer ha aprobado unas oposiciones vuelto para acá hemos vuelto

Voz 4 37:58 Junta gracias a las oposiciones de la mujer de Víctor el reencuentro

Voz 0903 38:04 la pasa una cosa que es que es terrorífica es que en en estos diez años yo he visto muchos retornos muchas bandas yo todo el rato pensaba

Voz 21 38:16 Zidane y ahora estamos nosotros mismos es que hay

Voz 0759 38:21 ah vale menos al circo bueno no ha habido cierto bulle bulle la red de avisa de que volvéis a Valladolid quería perdón

Voz 4 38:31 veintidós julio niño junio junto preparados en el conexión

Voz 0759 38:40 vais a una hora buenísima a la hora de comer a las dos de la tarde

Voz 1414 38:45 bueno yo lo único que estoy bastante agobiado por las enfermedades y eso por el el espero que haya Toldo en junio era igual es es no sé yo estoy de broma lo digo de verdad la preocupación de que paren pantalones cortos claro es un retorno

Voz 0759 39:02 por por todo lo bajo los fichas los dichas Delia a las dos y luego los Pichardo

Voz 21 39:11 esto es lo que yo llevaba diez años esperando ahorita

Voz 0759 39:15 no sí ya estamos recuperando al Víctor de verdad estaba ya acojonado diciendo cuando has dicho a lo mejor no éramos lo suficientemente buenos días a suavizar en estos diez años pero no te bastante que que animaba las entrevistas en aquellos tiempos de gloria de de promo continua era un poco Víctor

Voz 1414 39:29 siendo tan que animaba a veces sí

Voz 0759 39:32 para mal incluso si yo

Voz 1414 39:34 es un acuerdo cuando los contrato estaba el PP gobernando contrataron dada la verdad estaba daban el Ayuntamiento se sí nos contrataron para tocar en en la Plaza Mayor bola un pastón y tal y estaba todo hecho no avisa entra muy bien tranquilos vais a hacer todos los ayuntamientos de Madrid vais hacer todo era la época que separada bien y tal entonces a más nada más subir al escenario

Voz 4 39:59 pues como muñeco tipo como de vudú

Voz 1414 40:02 que era Esperanza Aguirre

Voz 4 40:04 muy bueno era una muñeca vestida de Primera como

Voz 20 40:08 Nyon ya se daba todo el aire

Voz 4 40:11 terminamos el voló y no volvió a ver un concierto en nunca más pero bueno bien bien pues ya está

Voz 1414 40:18 sí sí sí

Voz 4 40:20 bien no pasamos este al final porque es imprescindible no es importante ni nada nada nada pero mucho me vuelta grupo IRPF como mucho campeón hombre buenísimo lado Common plan ya lo peor no sea como que decís bueno lo intentamos nos morimos

Voz 0759 40:42 antes lo de tocar a las dos de la tarde en Valladolid al solitario de patadas cortos Carbó lo que vosotros hacéis que se parece mucho mucho algo gran al rock'n'roll setentero buenos que no acepta pantalones cortos en un escenario

Voz 4 40:52 que sí ya verdad

Voz 0759 40:56 de decía un rockero no aquí en algún festival se que se quemen los indies ahí

Voz 4 41:01 Navia al rock hay que venir con botas

Voz 0759 41:05 en agosto King veinticinco grados a la sombra y con botas Ivo esto lo vuestro que rozan poquito tiene también importancia la estética no lo digo porque en aquellos años tampoco era tan habitual

Voz 1414 41:17 no no se las las portadas de nuestros discos eran horribles y las tres peores

Voz 4 41:22 porque ha sabido la historia de tal si bueno era algo que que

Voz 1414 41:27 no importaba ahora con los años nos hemos dado cuenta que cualquier cosita que nos pongamos estamos

Voz 0759 41:31 habrá que estar bien con cualquier cosa pues voy a presentar a otra persona que le queda bien cualquier cosa el no es modelo porque no ha querido porque claro es cuando eres tan bello tienes que demostrar que eres muy inteligente también pero bueno Presente Julieta

Voz 4 41:47 nada de eso escritor

Voz 0759 41:50 ya logrado que millones de personas lean sus libros dice que le hablan los personajes puede estar ahí

Voz 6 41:56 viviendo más de dieciséis horas seguidas

Voz 0759 41:59 el es el extraordinario Juan Gómez Jurado la primera Juan que el a mí me gusta mucho verdad la gente autor sin venir a cuento pero en tu caso verdad

Voz 20 42:18 encajado han quejado llevas preparando el momento en el que aparece

Voz 0759 42:23 para el autor de la Reina la roja que es espetó Chaco y ocho eh que además ha tenido Juan el placer o el detalle de bajará la Fnac comprar cuatro

Voz 4 42:33 el guiri del mismo

Voz 0759 42:36 a su propio libro para regalárselo

Voz 20 42:39 lo hago constantemente el que te crees que llevó doce edición

Voz 4 42:42 no soy cualquiera

Voz 0759 42:45 cualquiera porque tienes mucho dinero

Voz 20 42:47 bueno no tanto no tanto como tú porque os bueno pues a mi misión en la vida ser un millonario de izquierdas como tú pero sacudió

Voz 4 42:54 la mejor posición

Voz 20 42:56 pero ahora mismo todavía me queda un poquito cuántos libros de un total llevar la cuenta en total entre seis y siete millones es vamos a la el número exacto es difícil momento Juan Gómez Jurado entre seis y siete millones de libros vendidos vamos a echar la cuenta por lo bajo

Voz 0759 43:12 es un euro por libro tiene siete millones de euros tronco

Voz 20 43:20 pero hay que hacer no es que la cuenta no es así os a tu pregunta

Voz 0759 43:23 Camelot porque cuentas un euro por libro

Voz 20 43:25 poquitas el diez por ciento de tu agenda en España más el veinte por ciento de tu agente internacional menos el cincuenta y tres por ciento de Hacienda

Voz 0759 43:34 el de tres es el tramo más altos por algo

Voz 20 43:38 entonces bueno pues no hay una serie de lo más lo que tienes es de tres millones de euros y la puesta de Víctor lo malo que tiene lo hay que vivir pagar hipotecas disfrutes mucho gasto Eslava la pensión de mi ex mujer y lo vicios que tienen los Vicioso cuál es el más caro que tiene solamente comprarme plumas serio bueno no es muy caro porque me cuestan dieciocho euros las plumas pero porque es que el Lott la semana pasada me con presidente

Voz 0759 44:07 lo que pasa es que firmas muchos libros también es que eres de los que te te Montse te montan unas colas tremendas no te vas de allí hasta que se va el último fíjate

Voz 20 44:18 bueno esto no sé cuándo se emitirá pero el lunes bueno pues ahora ahora mismo estamos viviendo una situación Regreso al futuro porque yo cuando escucháis esto yo habré tenido cinco sesiones de firmas en la Feria del Libro normalmente pues bueno pues teóricamente son de dos horas pero es mentira

Voz 0759 44:34 claro cinco seguidas

Voz 20 44:37 viernes por la tarde sábado por la mañana sábado por la tarde el domingo por la mañana

Voz 0759 44:41 acabas no cuatro cuatro cinco son cuatro el rey cuando hace va dando la mano a Miquel da persona y luego llegaron señores le da un masaje en las manos

Voz 20 44:50 señor o una señora señora trafica Corina ahora te esa retirada

Voz 8 44:54 hombre pero a lo que yo quería

Voz 20 45:00 cómo es que por ejemplo yo empiezo a las doce no teóricamente entonces a las dos de la tarde se supone que acaba a las tres de la tarde viene señor de la seguridad y te cierra la persiana tú sigues entonces yo tengo que irme al cuarto de baño y continuar en las escaleras del cuarto de baño firmando pero al firmar libros más crisis

Voz 0759 45:17 bueno es es firma de libros y lo que surja y bueno la reina Larguero Rojas el último pero cuantos llevas de de literatura para adultos

Voz 20 45:26 este es el séptimo su séptimo ahora ha empezado

Voz 0759 45:29 otra porque era poco premio de euros no da para vivir al final a la literatura infantil también

Voz 20 45:35 sí eso es una imposición desde casa el enemigo dentro que son los que pues mira me decías cuál es el vicio más caro que tienes pues que el niño tener hijos si hay que precisar los niño no tener hijos

Voz 0759 45:52 el bueno Juan avenido bomba curado el ventilador tú no te deje nada dentro eh no no unirá las tampoco

Voz 8 46:13 saludo desde aquí a todo el el

Voz 20 46:15 el problema es que claro me dijo me dijo mi hija mayor me dijo y cuando vas es que no logro para mí esto me lo dijo en el año dos mil

Voz 22 46:22 eh ahora mismo y entonces

Voz 20 46:25 claro yo intenté explicarle mira es que escribir para niños es mucho más difícil que escribe para adultos es un mercado editorial muy complejo donde yo no tengo experiencia donde además probablemente el tiempo que yo invierta no va a suponer un rendimiento equivalente al que invierto en la literatura parado dos y así se lo dijiste Ángeles sí

Voz 0759 46:48 con balance mira un gráfico

Voz 20 46:52 en ocho años mi mi mi hija me preguntó Papá existe Dios yo le dije tú que crees entonces le dedicó media hora explicarme su opinión

Voz 0759 46:58 sí eso fue el más tarde

Voz 4 47:01 sí

Voz 20 47:03 y entonces explica esto tal cual los lo acaba de decir a vosotros no igual no terminó me dijo vale pues al no

Voz 4 47:11 niños que que que maravilla

Voz 0759 47:13 es esto pero está basado puesto si de verdad encuentros que tú le contabas a ella que tú te inventadas para ella de ahí te surgió el personaje infantil o no o lo inventase no esto fue

Voz 20 47:23 The Open les contaba un cuento todas las noches para dormir en el que había un personaje recurrente de un niño que era secuestrado por alienígenas esto llevaban un colegio en el espacio

Voz 0759 47:32 ya con eso dormir tranquilo

Voz 20 47:34 la verdad es que claro es muy mala idea cuando tú un poco tu marca de fábrica por unos a la hora de contar historias es conseguir que la gente permanezca atenta siempre es muy mala idea que yo le cuento cuentos a un niño para que se duerme porque no va a pasar claro

Voz 0759 47:48 a ver creativo como perdón desde la humildad de eso es verdad conoció a Juan le habían leído Juan

Voz 4 48:00 yo estoy bien estoy en ello estás con ello sé si se se lleva como en el Kindle ponen un veintidós por ciento una que me quedan treinta

Voz 0759 48:09 claro que el Kindle te crear

Voz 4 48:11 pero el tiempo además va cambiando

Voz 20 48:14 acción de en el la lectura digital te va diciendo cuánto te queda en función de tu ritmo no enel funcione lo que se supone que debería llevar desgranar se va cambiando hay que son XXXVI otro día va bajando y claro al lector y a lo mejor pone treinta y tres años bueno

Voz 4 48:28 porque yo lo pone el dedo así también

Voz 5 48:32 el formato no porque yo pongo unas letras enormes

Voz 20 48:34 sí claro es me que a toda la vida a leerme yo pongo diera sólo Let una letra por página iba a es el número de tu entrada para estos partidos parece es peor no porque antes tú claro tenía un libro físico claro ir te ponías un billete de quinientos euros por donde los hilos

Voz 0759 48:53 costaba mucho la que abrochado por aquí delante

Voz 20 48:56 sí claro pero en él el Kindle es táctil con lo cual si tú pones el de Vito para ir viendo la línea por la que va de pasar página es verdad entonces claro tienes que está riendo para atrás

Voz 0759 49:06 Capote flipper porque tenemos la misma edad

Voz 4 49:10 el setenta y siete los dos porque eso están amigos sois todos amigos y nos conocemos todos menos tú vale tenemos todos un grupo de Whatsapp hablar de paneles no yo conocía de Sevilla no se oye yo soy

Voz 0903 49:28 no una pregunta yo soy el único que nació con Franco vivo ahora mismo en este estudio

Voz 4 49:33 vamos a ver atención Perle a menos mal Pepe no haya yo soy bola por favor de género el sesenta y cuatro no me parece para tanto setenta y cinco bueno todavía estaba dando las pocas

Voz 20 49:49 es ahora mismo hay dos personas que habéis nacido con Franco conocido tres personas que habéis nacido con Franco y que conocéis lo que son los medios públicos

Voz 0759 50:00 millennials todo lo que sea claro dictadura

Voz 20 50:05 la de lo que no sea depilación con láser para ellos

Voz 4 50:08 buena cosa haciendo con la Ser en teoría Se va a quitarse va a quitar luego se hormonal depende la zona eh

Voz 5 50:14 todos tenemos agua Chuchi

Voz 4 50:16 seguro porque va muchas sesiones esos así ahora de qué hablo

Voz 0759 50:19 las hemos de esto porque

Voz 4 50:22 pues que nunca sale el tema al final de cómo ha cambiado Ana Franco no

Voz 5 50:25 todo con ETA

Voz 4 50:29 puede que sea el claro claro sí sí enganchar muchos votos

Voz 0759 50:32 a la depilación

Voz 4 50:35 la depilación Euskadi siempre ha ido de la mano no sé si

Voz 0759 50:40 ahora que hablaba de esto de joder hemos nacido alguno cuando estaba Franco otro no no sé qué pero si tú has vivido en primera persona además el cambio del libro físico del tocho este que luego haces una mudanza dice me cago en qué momento en qué momento sino ni la mitad en cogió polvo venga al nuevo piso ya los tira de lo voy a dejar ahí lo vea donar voy acerca de cómo se llama bookcrossing bookcrossing vale ahora ya tiene un Kindle llevas ahí la Enciclopedia Espasa mil libros más Itu ha sido muy guerrero con esa cosa de los márgenes no cómo es posible que esto cuesta veinte pavos en físico cueste dieciocho setenta en digital que no es tu caso pero bueno hay algunos casos que sí

Voz 20 51:16 yo he intentado desde el principio que cada estaban una posición un poco diferente también supongo que por mi edad no no habrían muchos cuando todo esto empezó que estuvieran en una posición como la que estaba John en ese momento

Voz 0759 51:31 te refieres de cierto privilegio bueno

Voz 20 51:34 posición de que yo llega un despacho con moqueta que son escucha posa es decir cuando ya tienes un número de venta su lo suficiente grande como para que las personas que toman decisiones que te hagan caso y que se sienten a comer contigo que tú les intentas explicar dónde yo que va a ir esto te hablo del año dos mil diez se juntaba esa circunstancia con el hecho de que yo además me había reservado los derechos de mis libros en digital cosa que normalmente no se hace va en una gran editorial lo había hecho al principio a Gayá probablemente

Voz 0759 52:02 porque la editorial peso que no había mucho dinero ahí

Voz 20 52:05 esto no es esto no es para menos Ponant claro claro que fue Rubí me lo quedo yo es lo que mi manera de intentar demostrarle a las editoriales que otro mundo era posible era decir yo los voy a vender a un euro con diecinueve también toros de Amazon le quitas el porcentaje de Amazon

Voz 0759 52:23 no me queda lo que yo debería percibir

Voz 20 52:26 pero no no hay ninguna intermediación entre otras eso lo pudo hacer con los con de mis libros con los tres primeros

Voz 4 52:32 ya no voy a la editorial dijo luego

Voz 20 52:35 lo que sí claro que sí Juan y lo que sí que he peleado siempre de hecho he peleado hasta el punto de que cuando eso no ha cambiado editorial Ésa es decir es que tiene que algún límite yo no voy a poner mis libros más caros de lo que vosotros os al precio al que vosotros queréis no va a pasar entonces ahora yo el la raya le ha puesto en cinco euros me parece una novedad el lanzamiento a cuatro con noventa y nueve me parece una cosa muy razonable para un libro pues eso que acaba de salir luego con el paso del tiempo es el número tiene que bajar tiene que descender Oliver ya está en fondo tú lo pues comprar en bolsillo adiós pavo pruebas Ammán mantener a cinco dices no pues lo a dos a tres no

Voz 0759 53:15 es decir Celia queréis un mánager para esta nueva etapa

Voz 4 53:18 sin ningún manager que no estire los precios en que no nosotros queremos

Voz 0759 53:23 con armas

Voz 20 53:25 no más dinero e le con la la base de la economía de escala es conseguir más clientes yo prefiero vender cien euros

Voz 0759 53:34 cincuenta y cincuenta y dos

Voz 20 53:37 es que eso es así porque de este estas ganando público lo más importante es entender

Voz 4 53:41 es encontrar todo eso se lo explicó a su

Voz 1414 53:44 fija

Voz 4 53:46 me explico

Voz 20 53:47 puedes encontrarte con el cliente en el punto dulce el spot donde el clientes así como se habla inglés él el mar en el

Voz 0759 53:55 a las entonces

Voz 20 53:58 voy a las consultas por poner un anuncio la casi dos ese lugar donde tú te vas a encontrar con el cliente en el punto donde el cliente y tú estáis más Agus

Voz 4 54:06 tal escenario el escenario

Voz 20 54:09 ideal entonces por eso hay que bajar los precios de las cosas hasta que encuentra hoy sí

Voz 0759 54:12 donde la gente quiere pagar cuantiosas a tener que venir otro día porque en ese Nos han quedado muchas cosas por hablar sobre todo cómo trabaja un escritor de bestsellers que a mí me interesa mucho a quedarse levanta cuántos son pero ya no nos da tiempo tenemos que acabar el programa así que muchísimas gracias Juan un fuerte aplauso

Voz 2 54:33 una multa por Chris Álvaro Academia Rushmore

Voz 13 54:38 se lo crean los en la producción escogido Valencia moderna muchas gracias

Voz 15 55:00 la crisis de los treinta y me fui a celebrarlo al que se una para remediar un ataque de ansiedad aunque eh las puertas al diablo aquí

Voz 0759 55:31 eh

Voz 15 55:42 Bin de leer mi Kospi tu opción cada vez que abro la caca de Pando ahora alguien se cuela dentro de la vi las noches día hablo sé yo sigo siendo

Voz 23 56:10 pero

Voz 15 56:13 no vamos a ver al infierno de cara

Voz 24 56:33 tan

Voz 15 56:40 Berro Baro del móvil en Gran IT Mi por mi vida social siempre en buen a mi gente bien está en los baños sal a que dientes el diablo aquí sigo siendo Ali va a salir