José Mercé: "Yo creo que cuando se llega a cierta edad 'senior' tenemos derecho a disfrutar"

Especialistas secundarios la El Mundo Today era un ratito José Mercé la entrevista

Voz 0230 01:17 bueno el ex dirigente de Podemos Ramón Espinar ha pedido un cambio en Podemos critica Pablo Iglesias e Irene Montero el alcalde de Cádiz Kick que pide que Pablo Iglesias asuma sus responsabilidades por los resultados electorales y ahora se está a la espera de la respuesta de Pablo Iglesias

Voz 0230 01:35 este no es el único partido con debates internos Ciudadanos está discutiendo si puede apoyarse en voz sin que se note ha decidido hoy que no negociará gobiernos con Vox Vox ha decidido que sólo apoyará gobiernos

Voz 9 01:59 Toda España es Australian Eurovisión Vox anunciado

Voz 0230 02:03 que los presupuestos a Andalucía no le gustan en el PSOE surgen indirectas que piden hacer Karin hitos a Ciudadanos en Barcelona Ada Colau no sabe si será alcaldesa o apoyar a Ernest Maragall y no se descarta que al final del día se reúnan todos en una conga común

Voz 0230 02:30 arrastras sería el retrato de España una conga bueno el retrato político e tampoco una conga en la que cualquier cintura es buena para seguir bailando en una conga los emir a la pareja de baile coges cintura desvelando no por si fuera poco para un lunes loco quién está en Londres

Voz 0230 02:58 sí aterrizar justo antes de aterrizar dentro del avión desde el Aifos ha escrito un mensaje para el alcalde de locos les dice así Sadiq Khan que has sido Terry

Voz 1315 03:10 hable como alcalde de Londres ha criticado tontamente de un modo desagradable la visita del presidente de Estados Unidos el aliado más importante del Reino Unido de lejos es un perdedor irrecuperable que debería centrarse en combatir la ola de criminalidad en Londres

Voz 0230 03:25 ya lo dijo Julio César inhibir insulte y en este caso sin Bedia antes de Verdi su estaban el avión bueno en latín en latín no es no es exacto no sería tampoco o ahora mismo uno de los temas fuertes en la selectividad el latín no decenas de miles de alumnos más de trescientos mil no si bolsillos alumnos y alumnas se enfrentan a un examen crucial tras un duro esfuerzo de estudio bien es verdad que a veces no se explica bien por los propios interesados esta mañana en Hoy por hoy una estudiante respondía sí durísimo durísimo dos semanas llevo estudiando

Voz 13 04:01 cuántas horas Nabil dedicado a preparar la selectividad muchísimas dos semanas en la mañana Mata por la tarde aquí para alrededor de diez horas al día

Voz 0230 04:11 bueno un consejo modesto molesto consejo modesto de cara a la búsqueda de empleo que sería bueno una fase hay que venderse mejor es mucho mejor decir muy duro muy duro son dos años a tope las últimas dos semanas sin salir de casa incluso mejor decir tres semanas sin salir de casa cuanto más mejor bueno bromas al margen a ver cuántos de los otros súper haríamos oyes examen amigo has señor Gabilondo

Voz 14 04:46 venga vamos twiterías venga vamos

Voz 0608 04:50 ya queda afición más bonita más intensa es la de Liverpool e Iker bonitos el himno del Liverpool campeón de Europa pues mirad este tuit de un mal comedias

Voz 1606 04:57 de John Lennon pues mira me toca mudanza ahora un tuit que más que un Twitter un tutorial a cargo de EH como poner la lavadora correctamente coge un montón de ropa sucia es separa según categorías coge las prendas que te presentan dudas hiciera las por la ventana no vuelvas a comprar ropa con más de un color a ver si estoy de acuerdo

Voz 0608 05:18 esto que nos dice Alice ojo el sexo oral

Voz 1606 05:20 es mucho mejor que el escrito

Voz 0608 05:23 para vamos a un tuit de visita a mí aquí va a alguno de un tuit de visitas al médico que nos brinda Celestin

Voz 1606 05:29 muy fan del ginecólogo que nos ha dado un máster en ecografía fetal y luego se ha puesto a contar semanas con los delitos

Voz 0608 05:36 yo ya acabamos los líderes con un tweet it Uber Iturriaga discos desde que tanto es así

Voz 1606 05:42 Polvorosa sabes que colecciona fotos del mundo rural y tienes detractores siempre hay algún gilipollas sí sí

Voz 0230 05:56 venga va

Voz 0313 05:56 pues con las noticias del Mundo Today

Voz 1981 05:59 Xavi Kike por este orden Don Juan Carlos hará una gira de despedida cayéndose al suelo en las principales ciudades de España la gira orgullo y satisfacción empezará en el Palacio de los Deportes donde el monarca tropezar ante quince mil fans Puigdemont logra entrar al Parlamento Europeo comprando entradas en la reventa mi tocará estar de pie pero merece la pena ha dicho una amiga lleva dos años celebrando su cumpleaños con diferentes grupos de personas ya reservado mesa para celebrar el próximo cumpleaños que es el del año anterior desarrollan tanto la cámara de un nuevo móvil que inventan la reflex esto pero sí revolucionario promete Samson mostrando una cámara idéntica a una Nikon del noventa y ocho Un Bolt de Twitter da por ganadora de la tercera guerra mundial a Rosa Díez Gaspar Llamazares ha impedido Polonia hace reír mucho al corrector con una respuesta estúpida es la mejor manera de aprobar la selectividad en la prueba de matemáticas responder con el número de tu tarjeta de crédito garantiza el aprobado cientos de ingleses borrachos abandonan Madrid tras la final de la Champions y regresan a Mallorca adivinen en casa dicho desnudos encima de su Carola Donald Trump inicia hoy su ronda de insultos por Europa el próximo capullo en recibir al líder estadounidense será Pedro Sánchez la Policía Nacional pide ayuda para encontrar a un tío con mala pinta cuando lo veáis diréis cuya este pues si lo veis es es el pavo explica el jefe de la Policía miles de fans de Rosalía abandonan su concierto con arañazos en la cara los de la primera pila acabaron con las suyas de la cantante en los ojos

Voz 0230 08:27 buenas noticias algunas noticias que hay que conocer para tener conversaciones de ascensor interesantes en este lunes primero un restaurante canadiense ha publicado una receta de paella

Voz 1315 08:38 la ofrece por veinte dólares para dos personas que son unos diecisiete dieciocho euros y es una paella española con gambas chorizo guisantes pimientos rojos asados

Voz 0230 08:46 y tomates muy bien pues ahora nosotros ahora no nosotros venderemos algo típicamente canadiense hilo desnaturaliza haremos acoge sí acogemos algo muy canadiense que no es fácil e una Beto

Voz 8 08:58 una vez la veto e lo llamaremos burro para que les da mucha rabia

Voz 16 09:03 a esta hora

Voz 3 09:14 diremos diremos mira tengo Mi burro gracia les hace los canadienses

Voz 1315 09:20 otro de Granada pretende conseguir la maratón más rápida del mundo con un circuito cuesta abajo

Voz 0230 09:25 hombre buenísimo ahora es una idea buenísima que contrasta con la maratón montaña arriba que han hecho este fin de semana en el País Vasco no queda pendiente la maratón con tobogán otra noticia

Voz 1315 09:34 intenta atracar una heladería a punto de tu

Voz 0230 09:37 es coherente si vas otra cara una heladería que mejor arma que ocho ocho

Voz 1315 09:41 el hombre entró en el local aprovechando la ausencia de la vendedora sorprendió sorprendió por la encargada el ladrón sacó un chupa chups apuntó diciendo bueno amenazándola con hacerle daño en ese momento el delincuente se dio cuenta de que había bloqueado la caja registradora se dio a la fuga la vendedora llamó a la policía y una de las protestas enviadas a la heladería localizó a un hombre corriendo cerca del lugar fue detenido

Voz 0230 10:01 todavía corre ya te trabajando

Voz 3 10:04 eso no es malo

Voz 0230 10:07 bueno un indicador del nivel de surrealismo al que nos hemos acostumbrado lo hemos tenido este fin de semana en si las Jornadas de Economía que van políticos empresarios hablan dicen cosas habló el jefe de los empresarios catalanes su frase la frase que todo el mundo reproducido como si fuera normal pide en esta frase podría decirse que suplica al Gobierno catalán que por favor se comprometa a cumplir la ley esto claro es algo que consideramos normal vamos a escuchar al jefe de los empresarios explicar en voz alta que sería muy interesante que el Gobierno de Cataluña no cometa delitos vamos a escuchar lo son casi veinte segundos el final de la frase no tiene una sintaxis lógica pero se entiende que para los empresarios sería interesante

Voz 1115 10:47 Ximo que el Gobierno se comprometiera a no cometer

Voz 0230 10:50 Lito si al gobierno de Cataluña

Voz 1151 10:53 planteara una declaración formal e inequívoca descartando acciones que contra vengan el ordenamiento jurídico actual sería muy interesante esta contundencia

Voz 0230 11:09 mueríais Ivo sería buenísimo es un poco surrealista es un poco surrealista no hay muchos países del mundo en los que hay que pedir al Gobierno que por favor cumpla la ley se refiere en este caso al Gobierno como colectivo no incumplimientos individuales que también los hay escuchamos atentos a ver

Voz 9 11:31 nos escucha

Voz 0230 11:32 lo que para el señor Pujol está satisfecho de haber salido de la cárcel lo que es la salida de la cárcel de Oriol Pujol sí que además de ser hijo de Jordi Pujol para todo el mundo dice no no no sólo eso era secretario general del partido era portavoz del Grupo Parlamentario ya ha sido condenado por trincar básicamente no digamos no no no desde sus cargos políticos cobraba comisiones utilizaba su influencia para favorecer a empresarios afines eso dice la sentencia el Gobierno catalán mediante un Tamariz

Voz 4 12:05 nunca ha dejado Oriol Pujol

Voz 0230 12:09 libertad diurna

Voz 17 12:11 eh

Voz 0230 12:15 se aplica un artículo del reglamento sencillo que permite salir de la cárcel cada día para ir a trabajar para que Serrano suerte para que ese Research es lo que dice el reglamento es que ha tenido una vida muy dura tal vez conociendo un poco la libertad en semicautividad puede hacer el bien una de las cuestiones una de las cuestiones precisamente que plantea Ramón Espinar en su artículo en el diario punto es precisamente Se refiere a los independentistas ya que Podemos considera que los independentistas catalanes forman parte de un bloque de progreso progresista esto es algo que pasa en Podemos también pasan los partidarios de Ada Colau que son Barcelona en Comú y ahora tienen que decidir si hacen Alcaldía Ernest Maragall o Ada Colau se queda a la Alcaldía con los votos socialistas Yeray no es complicadísimo porque los independentistas daban por hecho que la Alcaldía era suya por lo tanto Barcelona es independentista año más que hablar ahora Colau tiene que decidir si los votos gratuitos de Manuel Weis que se presentó conciudadanos le producen tal repugnancia como el ajo al conde Drácula tal repugnancia que prefiere tener como alcalde Arnes Maragay si lo hacia Ada Colau no sé si es la primera vez pero no habrá habido muchos en que alguien en España rechaza los votos

Voz 8 13:37 lo que no quiero me niego aceptar

Voz 0230 13:39 sus votos para llegar al Gobierno

Voz 0684 13:53 aparta de mí esos votos no quiero verlo en todas partes

Voz 0230 14:04 este que vamos a escuchar claro lo de la lista más votada las alianzas las mayorías este que vamos a escuchar ahora es Paco Álvarez es un candidato de Ciudadanos en Murcia que tiene una ley privada es una ley privado a la ley de apoyar la lista más votada salvo que sea una diferencia de ochocientos votos

Voz 18 14:19 el tema de la lista más votada nosotros también lo defendemos pero sí

Voz 0230 14:22 que no sea como es en este caso

Voz 18 14:25 somos ochocientos motos

Voz 10 14:27 ella nos votaron este caso esto

Voz 3 14:30 de Albert Einstein Isaac Newton

Voz 0230 14:33 no esta gente toda esta gente un poco científica o como si hubiera sufrido mucho con la política española porque con lo que cuesta hacer una ley luego todos son excepciones e todo cuerpo movimiento tiende a mantenerse movimiento salvo que sea por ochocientos kilómetros

Voz 1115 14:49 ah sí

Voz 0230 14:51 en el PSOE que pasa en el PSOE Juan

Voz 1115 14:53 no

Voz 0230 14:54 vamos a llevarnos bien porque si no paga pero es así implorando llevarse bien eso faltaría con lo que han vivido en los últimos años el presidente de Castilla La Mancha Emiliano García Page se ha tomado la poción mágica lleva dos o tres días con con entrevistas en todas partes y haciendo además de portavoz de Pedro Sánchez es curioso cómo tiene que ser el Gobierno de Sánchez

Voz 0549 15:15 el Gobierno suele ser órganos de confianza ir en este sentido en este sentido que lo intente hacer con el personal con las personas elegidas que sean claramente incompatibles independientemente de que León

Voz 0230 15:29 que no tiene que interpretar Pedro Sánchez la frase que coreaban en la noche electoral algunos militantes socialistas con Rivera no

Voz 0549 15:37 bueno yo creo que hay un con Rivera no te pasa porque con Rivera no forme gobierno yo creo que eso no va a pasar osea no se va a formar gobierno con conciudadanos se seguramente por ninguno de los dos no

Voz 0230 15:52 qué precauciones tiene que tomar Pedro Sánchez respecto de Podemos

Voz 0549 15:56 PSOE y Podemos no suma en el caso de Podemos incluso aunque suma votos también suma vetos porque hay otras pequeñas formaciones que ponen como condición lo contrario que no esté Podemos

Voz 0230 16:06 cómo debe actuar en general Pedro Sánchez

Voz 3 16:09 al final uno cuando lleva mucho tiempo en política ya se da cuenta de que no no no no no hay fórmulas en general como Pedro

Voz 0230 16:16 Sánchez tiene que abrirse a ciudadanos nosotros no vamos

Voz 0549 16:19 hacer conciudadanos lo que quieren hacer ellos no debe de cordón sanitario está diciendo que sepa

Voz 19 16:24 por nosotros no habrá que buscar espacios de entendimiento lo cual quiere decir Pedro Sánchez tiene que tener

Voz 0230 16:29 poner inmediatamente Emiliano García Page para decir

Voz 19 16:32 ya te he oido

Voz 0230 16:33 porque si no están haciendo entrevistas sin parar lleva tres días haciéndose entrevistar en la política es muy complicado a lo mejor García Page Él a lo mejor le han pedido discretamente de soltando tú lo de ciudadanos que nosotros no podemos decirlo pero tú sí a juzgar por las relaciones pasadas entre Pedro Sánchez y Emiliano García Page no parece verosímil no parece de los ciudadanos dan sus pautas gobierno como el juego del club se ha reunido hoy Ciudadanos lo sabéis entonces dice va dando pistas dice que negociará gobiernos donde no esté Vox Mi Podemos

Voz 20 17:09 en esos gobiernos a los que supone llegar no estarán no estarán vos ni Podemos

Voz 0230 17:14 no va a haber mesas a tres no va a haber

Voz 20 17:17 mesas a tres vamos a intentar buscar

Voz 0230 17:21 acuerdos con el Partido Popular el Gobierno no sea tres bipartitos serán gobiernos de dos fases una fórmula acuerdos a dos el socio preferente será el PP que nosotros creemos que el espacio preferente sea el Partido Popular bueno total como en el club puedo mayordomo con el candelabro en la biblioteca se quieren cargar a Vox pero Vox dice que quiere formar parte de los gobiernos que es algo que ya nos dijeron la semana pasada la política española ha entrado en fase tiovivo estamos ahora vamos a estar dando vueltas cada lunes pasaremos con el mismo sitio y la guerra de España como She

Voz 1315 17:55 la Gran Peña continúa lo primero es saber que el jueves señor Schutz hablaba cabreados cuenta si tal cual o no sólo hay una cuenta en en el que falsificaba que era español sea laborales tenemos una oficial que es guerra civil voz que ahora mismo el último movimiento ha sido que Córdoba ha conquistado la provincia de Cádiz que anteriormente estaba ocupada por Santa Cruz de Tenerife ahora mismo tenemos playa en corto ahora mismo va ganando hay como yo tenía un empate entre La Rioja Girona que son los que más territorio han abarcado gracias pero no si Girona abarcado Catalunya entera también parte de Valencia Teruel y lo gorro eh Le sigue de cerca Córdoba pero el resto están un poquito igualadas así que ya veremos porque por el momento quedan creo que son catorce provincias

Voz 0313 18:38 cuánto tiene que durar la guerra no tiene plazo plaza hasta que hasta que no inunde España muy

la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 18:58 a que seguimos en La Ventana en Todo por la radio antes a saludar a nuestro invitado de este lunes Especialistas secundarios al ruedo vamos

Voz 0608 19:09 bueno voy quiero hablar de de flamenco

Voz 3 19:11 pasé casualmente de los cantaores

Voz 0608 19:13 en concreto de esos hombres y a mujeres que pueden atravesar te la piel a veces el músculo el hueso sólo con solo con la voz son como la sangre de Alien la voz de un buen cantaor flamenco te lo atraviesa todo cantaores como por ejemplo el veterano Juan Morao también conocido como insulso de Cádiz que está al teléfono Juan Mora o qué tal

Voz 22 19:35 hola muy buenas tardes

Voz 1610 19:38 la Ventana un insulso de Cádiz

Voz 0608 19:40 daños de carrera eres eres muy joven verdad que tiene tren cuarenta cuarenta y un años que con un año y empezaste tu carrera musical no diga

Voz 1610 19:48 yo yo iba actuando a tantear con un año sí porque es una cosa natural piensa que yo en mi casa todo el mundo cantara cómodo cantando a una estirpe cuál era tu padre ha cantado el padre era cantar pragmático de Jerez dramático grande era la tremenda tremendo tremendos contener su génesis imposible no dedicarte al flamenco mi padre mi madre fiesta me encanta me tira CPM también mi hermano pequeño cantaba también mi hermano el mayor también Edano tendría que cantaban dos chabolas dos kamikazes vale la risa que entra por la ventana por la mañana tras la cocina Antara

Voz 23 20:42 para él Olesquer

Voz 1610 20:47 tras a tener oye qué consejo daría

Voz 0608 20:50 son los jóvenes que quieren qué qué consejo darías son los jóvenes que quieran dedicarse a este arte tan difícil como es el cante

Voz 1610 20:56 bueno no te dice lo que le digo siempre chico que que que se pongan en el cuello

Voz 23 21:00 por cierto cuidado eh

Voz 1610 21:05 no lo coge el taxi y lado no cierre nunca no cierren los ojos al cantar cantar que es imposible cantar flamenco nos ha abierto estornudar me entiende la máxima concentración sentimiento profundo pero no hacerlo

Voz 0608 21:27 sí

Voz 1610 21:28 para lo que es malo a mi se me iba al público

Voz 0230 21:34 qué van a sabía

Voz 1610 21:37 todavía nadie ha también guitarrista aprovecha cuando yo no pero siempre son vierta vigila que el público no se te escape

Voz 0608 21:51 igual pienso que igual problema no sólo ha cerrado sino que igual tú cantas

Voz 23 21:54 mal de digo la verdad es que sí es verdad que sí

Voz 1610 22:00 no se mira mi familia dice que se la vergüenza de nuestra sangre

Voz 0608 22:03 pues ahí lo tienes

Voz 1610 22:06 no no no no no no no sí si me encanta

Voz 0608 22:11 no no te lo pido porque tenemos otro invitado muchas gracias un saludo venga vamos a saludar a otro pero éste sí que esto es esto ya es harina de otro costal es Juan de Mairena

Voz 23 22:21 ya está al teléfono perdón puede chicles Don Juan

Voz 24 22:27 Don Juan buenas

Voz 25 22:31 Aurora que pasa lo primero gracias por habitación profanos se no se puede poner en estos momentos

Voz 0608 22:37 pasa que ocurre bueno se ha quedado atascado

Voz 25 22:39 yo escucháis ese su marido está con el aire desde hace un mes jode prestó normal que esto bueno para mi marido su nombre que respeta profundamente el cante dicen que un quejío es una una bolsa de petróleo supone esta metáfora que hay que vaciar la pelota y hasta que no acabe el lamento pues pues pues no va a parar no eso se siente muy muy claro dice que tiene que salir bueno es

Voz 0608 23:14 con su marido jugando no puede atender a la prensa tampoco podrá actuar no tendrá bolos

Voz 25 23:19 que va que va no ahora no puede no claro está con el quejío ha disminuido nuestros ingresos así que de momento se lo alquilaba Securitas Direct como alarma

Voz 23 23:30 bueno bueno es un dinerillo quedó verdad

Voz 0608 23:35 que sí que siglos pues Aurore muchísima gracia hay que acabe pronto

Voz 1610 23:40 no es incompatible con bajar la basura

Voz 3 23:44 de los flamencos algo muy gracias

Voz 0313 23:49 soluble en absoluto mira nuestro invitado de hoy mantiene mira tres cosas mantiene intacto será el acento jerezano la sonrisa de anuncio y era del Rey León tres empezó a cantar el Si de verdad con seis años y en latín la más señas grabó el primer dijo con trece o sea no me extraña que tenga la banda sonora vital que recogido Olga Nebra

Voz 26 24:19 Aire que llegó a ser el álbum más vendido de la historia del flamenco la elige porque en ese momento el cante jondo necesitaba aire fresco

Voz 27 24:29 Don eh

Voz 26 24:38 esta está dedicada a su hijo Curro que murió a los catorce años por un mal congénito que afectaba al corazón esto motivó que nuestro invitado decidiera retirarse por una larga temporada de los escenarios al volver lo hizo con el disco del amanecer

Voz 28 24:55 no bueno traidor Jamie uso era digo por las

Voz 26 25:07 la salvaguarda porque es la zambra más emblemáticas del maestro Manuel Soto los fandangos de Gloria porque es una canción que K

Voz 9 25:19 su tío y es una de las obra

Voz 3 25:21 es más importante Córdoba

esta tarde en La Ventana en Todo por la radio el gran José verte

Voz 3 26:00 Jerez Le conoces tú que si lo que hace tiempo que lo veo

Voz 0313 26:05 pues al bacalao Kamprad trabajan chiquitito eh

Voz 9 26:12 la culpa

Voz 3 26:17 es que hoy esto

Voz 0313 26:20 mañana hablando con con Pablo en Hoy por hoy yo ya me lo han advertido vas a hacer una cosa vamos a llevarnos bien vamos a vamos a no liarla tienes exactamente me ya verás

Voz 32 26:32 es un minuto y medio si quieres minuto y medio más o menos tres para meterte conmigo

Voz 0313 26:47 por no estar el Barça en la final de la Champions

Voz 1115 26:50 una no no no me voy a meter contigo yo siempre digo que que no se te escape la risa no no no no no me puedo meter contigo porque creo que la Champion es lo máximo que hay a nivel de clubes fue muy difícil no son siete partidos son ir en cualquier momento puede ser un partidito que te venga una una mala racha una mala tarde una mala noche lo pierde todo o no por eso yo creo que cada día le doy más importancia a ese Real Madrid que en cinco años gana cuatro Copa de Europa hay parece ser que el que no le dábamos importancia no ha ganado una Copa de Europa es muy difícil algunos mucho vosotros vamos a ver si es verdad es verdad nada nada aparte de que se que se desde aquí tengo que decir que yo creo que tienen que seguir Valverde el otro día no sé de dónde era el periodista no lo sé pero bueno me parece muy ingrato la palabra que usted cree que tiene rédito crédito para seguir en el Barcelona fuertes no

Voz 0313 27:56 soy madridista dice que de seguir Valverde esa

Voz 1115 28:02 también a preguntarme me sentó muy mal no calle con periodistas dedica un tío que ha podido hacer el triplete que les diga si cree que tiene crédito a pases

Voz 3 28:10 en dos ligas seguidas ya cobra claro

Voz 1115 28:14 ser periodista que darle de baja

Voz 0313 28:17 oye pero tú el partido el no lo visto

Voz 1115 28:19 estabas actuando no estaba en el Teatro Principal en Zaragoza de bueno afortunadamente me han dicho que no me perdí ni tampoco un gran partido no ya sabemos lo que hay alguna final si meterlo nunca tan pronto que bueno pues normal no de la y normalmente muy muy muy difícil Madrid es difícil en una final de Copa

Voz 0313 28:44 oye qué vinos da la gira con del de verdad ahí con con Tomatito tenéis montón de cuántos trenes

Voz 1115 28:48 bueno yo creo que cerca de cuarenta tenemos no hay la verdad como es aburrido este verano no no no nos vamos a bueno y además estamos disfrutando muchísimo es un trabajo que hemos hecho con mucho corazón como nos hemos divertido mucho nos hemos peleado mucho que también es verdad que no hemos peleado en el estudio mucho pero aún está ahí todos los que intervienen en este trabajan en directo porque a mí eso de hacer un disco con las maquinitas pero ya no me gusta seré antiguos Erez pero me gusta

Voz 0313 29:19 eso el flamenco más tradicional no

Voz 1115 29:22 yo creo que es un regreso a a recordar la época nuestra de aquí abajo de ahí de Gran Vía de de de mes enero romano de de los tablao de la época de los años setenta y tanto cuando llegamos a Madrid éramos dos niño estaba lo mejor del flamenco en Madrid entonces pues recordando esa época pues surgió la idea bueno y afortunadamente pues lo hemos hecho

Voz 0313 29:43 a esta hora con con buena salud tiene una una resurrección ha rebotado

Voz 1115 29:48 por por por varias vías además flamenco tiene una salud buenísima además el flamenco yo siempre lo digo que es una palabra que el flamenco nunca está de moda el flamenco es música de Rey la música de raíz no tiene moda la música de raíz Podemos está hoy muy alto mañana más bajo pasa más palado pero es que eterno no hay y además pues el flamenco hoy en día podemos referir lo poder hacer cosas de que estamos en el siglo XXI muy bueno pues hay que hay que adelantar cosita no pero crear en el mundo del flamenco hoy en día no la base muy importante lo que hay

Voz 33 30:24 día partió del esquí trece canta la si fuera hace ya está bien de barrio eh eh

Voz 0313 31:00 todo pensando Jose es lo que antes comentábamos tu primer disco con trece años ahora no es por menos haré pero los chavales a los trece años más allá de navegar en fin cien veces más deprisa que tú y que yo perdón dónde dónde navegan ellos no se iba a decir no saben atarse los cordones igual sería accesible pero da una sensación de que en fin no estallan Pasteur discos no te mañana comentábamos cuántos alumnos de la selectividad les acompañan sus padres hoy a examinarse sabe

Voz 3 31:30 yo no sé qué sensación te genera todos no tenemos

Voz 0313 31:33 para vuelo ya sea en una sensación que no

Voz 1115 31:36 te da hoy en día que yo me acuerdo que yo contra ese año ya salir de mi padre afortunadamente estaba aquí emitió Manuel Soto Sordera como escucharla de gloria y me dejó viviendo con ellos no pero realmente yo ya con trece años ya me buscaba la vida no por ejemplo mi mi nieto ahora mismo tiene doce años para trece bueno pues todavía los mucho a la madre todavía voy a recogerla al colegio sea es algo que que estamos creando a nosotros mismos no está cambia mucho luego en la calle se juega poco pero yo cuando llegue a Madrid

Voz 3 32:13 lloraba eh porque claro claro

Voz 1115 32:16 fin cavar un niño oí me acordaba de mi hermana de mi padre y yo estaba con mi tío además con mi familia no pero es duro pero yo creo que que a mí me sirvió eso muchísimo para poder afrontar Mi vida hay y poder hacer lo que a mí me gustaba yo llegué a ilusión a Madrid con trece años lo que quería era comerme unos pocos afortunadamente bueno poquito a poco he ido ahí voy voy con mi carrera lo que sí puedo decir que que afortunadamente despacito sin prisa yo siempre digo que a la gente joven siempre digo que lo peor mundo es es la prisa la prisa es para los toreros malo la prisa para los toreros malos no se debe de tener prisa hay tiempo para todo no bueno pues afortunadamente yo creo que en mi carrera van positivo que estoy contento estoy contento y hoy en día la edad que tengo y lo que estoy haciendo lo que hago es disfrutado muchísimo

Voz 0313 33:18 se te nota en insensato gota frutos

Voz 1115 33:21 muchísimo Carla yo disfruto muchísimo legionario porque me está ocurriendo que bueno eso que te entrante de entrar al escenario no sólo de mayor enemigo si tengo algunas los lleva nadie no me dan taquicardia convivió digo pero una vez que está en el escenario a canta ya un poquito vea tu público a tu gente ya hay que están ahí

Voz 0313 33:44 suele pasar a un futbolista también es seguro los más grandes estoy absolutamente

Voz 1115 33:48 yo ya me encierro en mi ya como humo decirte cuando cuando matado un toro que ya lo tienen bebió la muleta o lo tienen bebió en el capote Llanos acuerdo hay gente más allá lo que está disfrutando no es que yo creo que llegaba este punto nadie me encanta

Voz 0313 34:06 el otro día leí un reportaje en el en el país de Juan Diego Quesada en las páginas de Madrid que hablaba de de la finca que es una obligación que hay en Pozuelo donde vive gente decir con posibles de tal citaba TIC dice estaba José Mercé con un grupo que eran de Podemos

Voz 1115 34:21 Carmen Tejera que queréis es Podemos

Voz 3 34:24 se necesita tenemos una finca sí sí

Voz 34 34:26 no no pero claro no eran de Podemos pero

Voz 1115 34:29 podemos vivir mejor

Voz 0313 34:32 lo mismo contaba el toquemos

Voz 3 34:36 vale vale no sólo amigo mio Jesús María beta pueden pesaba desde Podem me quedo mirando esto era que otros somos los que podemos vivir mejor

Voz 0313 34:52 no pero eso es eso que acabas de decir disfrutar en el escenario hombre que disfrutar de la vida en general

Voz 1115 34:58 yo creo que cuando se llega a cierta da una edad Sergio no yo ya soy sénior no somos somos ya yo creo que sí que tenemos derecho un poquito a disfrutar hombre claro que sí me han contado que estás dejando de fumar intentándolo yo no voy que es hombre eso es fácil ya ya eso ya es dificilísimo vamos pero pero no no estoy intentando una y al final se lo consigo porque ya no ya no por mí sino por mi profesión ante que que por la música que es lo que más quiero de este mundo bloquear muy lo que yo no sabría vivir sin sin flamenco sin cantáis sí sí porque

Voz 0313 35:41 estimamos eh

Voz 1115 35:42 no no me quita desde aquí lo digo que me que no sé cuándo pero quizás no me gustan

Voz 0313 35:48 a ver que qué pregunta todo el mundo el pragmático de Jérez a ver que pregunte también el primero

Voz 0230 35:52 a ver yo divido la la María

Voz 3 35:54 entre dos grandes grupos en la gente

Voz 35 35:57 es que son los que pueden hacer la esta hilos ni los infelices que no bueno Tura eres hace la siesta Isaías de la siesta es de de pijama y orinal o de veinte minutos

Voz 1115 36:05 dos en el sofá vamos a ver yo ha echada ahora no que haga las siete sabes que sabe que me está pasando yo nunca he dormido siesta hombre no dormido cierta porque además me he levantado muy tardes a la verdad

Voz 3 36:17 pero pero ahora ahora

Voz 1115 36:20 no es que me cómo no me voy al estudio abajo cojo la guitarra no y me pongo cuando me da cuenta Teeth dormido me quedó en cuarto hora

Voz 3 36:28 pues con la guitarra pues pues eso es la fiesta eh no me entero quejío cada pero no que quiero dormir si es que me con preguntas Arman ahora José hace bastante

Voz 0608 36:45 dos años de bien un concierto en Conil de la Frontera ya a mitad de de recital se ve que el micro falló empezó a fallar después de los intentos cogía el micro hasta el suelo con muy mala leche te pusiste a cantar sin sin micro y la verdad quedó mejor y entonces la electricidad no le quitan poco de duende al flamenco

Voz 1115 37:04 no depende nada nada yo yo diría que un buen sonido es importantísimo en un concierto no lo que pasa es que bueno cuando a veces cuando ocurren esas cosas te entra una mala leche no hombre el sorbete todo voz si el público no que que que el oye paga una entrada para hay norma que se le de un buen concierto que que que ahogan bien no pero bueno hay momentos que decir que ocurre época de somos humano y falla la cosa a mí me dentro de muy mala mar

Voz 34 37:36 no pero tu reacción el público le devolvió pero la verdad pero la verdad es que

Voz 1115 37:39 bueno pues yo tuve ahí ataque y

Voz 0313 37:42 de Falla tu voz en lugar de lo que es lo que haces

Voz 1115 37:44 pues eso eso sí que sería malo yo te voy a decir una afortunadamente voy a toca pocas cosas nunca nunca nunca habría ocurrido o no pero pero sí es verdad que que ha vi un par de concierto y no se me olvida uno fue en el Lope de Vega de Sevilla y otro en el teatro Arriaga de Bilbao donde estaba fónico no iba a cantar entonces bueno pues mi mánager a la gente pincha para que sea yo me da mucho miedo lo que te digo no ya no me da total que ello llegue me dieron una pastillita de esas chiquitita bueno salía a cantar no pero eso fue en Bilbao pero en Sevilla yo ya iba a salir a decir señores perdonen ustedes detalló cuáles cuál en otro momento el otro día Ceará no entonces me me acuerdo de mi Mora Dielo tengan Solórzano qué me dice estas palabras en el camerino foros y te hace falta cansar era entonces una maqueta habían para qué quiere tu cuántica

Voz 0313 38:54 quita

Voz 1115 39:00 bueno yo no sé yo sé que yo recuerdo que creo que ha sido uno de los mejores concierto que yo he podido hacer no yo recuerdo que estaba cantando Moraíto estaba llorando tocando la guitarra de ese mudan eso de las de las noches más increíble que yo tengo que bueno hoy era un día que iba salía si no puedo cantar

Voz 36 39:22 de hecho

Voz 1115 39:24 está manera labor no hay que lo entiendo yo soy de los que digo que lo mimo lo locutor calor la gente que vivimos de toda la garganta si es que es el instrumento más importante que tiene la música es el instrumento natural más importante entonces cuando veto falla lo porque falla yo sé no es que lo que sí es que dormido muy bien y si no quiere Xavi

Voz 3 39:52 cuál es tu portada favorita de la historia de la música veo que lleva una camisa camiseta muy chula Corbis eh bueno yo mi

Voz 1115 40:00 mi portada favorita portada en la que yo

Voz 36 40:04 hay una portada en el disco de aire

Voz 1115 40:09 bueno el dónde estamos yo donde eso no sabía yo jamás en el mundo del flamenco no parecemos de los Rolling Stones eso fue Anton Corbijn que es un fotógrafo que no había hecho jamás una fotón flamenco no a él lo llaman les dice que José Mercé que ha sido encantado flamenco y lo primero que dice el tío que me tiene que ver que que quiere ver mató no no me hacen fotos y bueno o para el Cai bien con visos de fotos increíble no yo creo que piensa aportada esa portada de de aire no tiene no tiene Tauran Obama mamá en qué cosas cuando las cosas por eso cuando surgen las cosas es lo mismo que porque no hay obligación de nada no fíjate hombre empieza a buscar por la zona de empieza a buscar sitio para hacerme reportaje de foto sin él saben nada resulta que va a un cortijo donde había nacido mi padre manchas vamos cuando yo le digo que mi padre había sido así curioso ver como para no creer en nada

Voz 3 41:26 cuando me vi en ese cortejo

Voz 1115 41:29 yo les digo digo digo

Voz 3 41:31 no no se quedó aquí

Voz 0313 41:38 la última tu decías fusiona el flamenco con otras músicas Entesa habrá visto de todo y quería saber cuál es el instrumento más raro

Voz 3 41:46 ido en el escenario o en el escenario al menos en el estudio

Voz 36 41:51 bueno yo realmente

Voz 1115 41:54 realmente he tenido mucho y te comento nuevo muchísimo instrumento no pero bueno yo yo me acuerdo haciendo la obra de aljibe con Manolo Sanlúcar

Voz 3 42:05 la verdad que que había ahí un

Voz 1115 42:09 no voy a nuevo que yo no había visto eso en Mi vida de grande no había iría más sonaba a gloria bendita no y yo con ese instrumento me quedo con lo voy yo les decía hermano de sidra eso que que está tomando el vacío

Voz 3 42:25 claro

Voz 1115 42:26 por eso iguana y también hay mucho instrumento no hay instrumento de de esta zona de de Turquía hay hay un instrumento que que que parece que no hacen nada Innova como son pero como la voz no no lavó la voz es el instrumento natural más importante de todo si no hay nada esto está claro José Mercé mira si te queremos que te vamos a despedir con un con un regalo fíjate fíjate

Voz 6 42:52 ya

Voz 3 42:56 aparte es un grupo de culés como los que estamos hoy aquí lado bueno yo yo también soy un regalo un día que aquí Badal Madrid su la Kylie Pía

Voz 4 43:17 sí