Play Fútbol: Las notas de la Champions (03/06/2019)

Voz 0301 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol nos habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa no fue la mejor final de Champions de la historia ni mucho menos pero sí que hemos vivido seguramente una de las mejores ediciones el torneo de la historia menos que recordemos ha tenido de todo la Champions que recién nos ha dejado sorpresas equipos que jugaban realmente bien al fútbol fútbol ofensivo también por qué no decirlo en muchos momentos del campeonato ha podido más que tenía ganas de marcar que el que tenía la intención de defender su buen resultado y al final todo eso todos esos ingredientes los han llevado a un menú que Nos dejaba un fútbol espectacular con muchísimos cambios en los marcadores insisto no pues si en la gran final de Madrid del pasado sábado que coronó al Liverpool como campeón pero nos ha dejado muchísimas cosas para analizar con una Champions la de esta temporada de la que vamos a pasar balance en el Play Fútbol de esta serlo

Voz 4 02:25 vaya por delante transbordos el que perdió ahora que el que querían revancha empieza por todo lo grande caras Liberpul Toto tranquilo Curro quedan el gol ayudarles si que lo dijo literalmente que la tragedia extra Diez años después del sur la Copa abrazado Liverpool internas sexta achacó su historia no he hecho no volaban tras el tres cero dos calor pero camino volcán al Liverpool con para el corazón ya dos supo que nunca caminar ya sólo se plantó remontando Otero que pasó a la historia para llegar al metro politono doblegar al todo pena con el gol de solares dos con el teoría ocho capital catorce años después de la remontada de Estambul del Liverpool vuelve a reinar en Europa sabiendo como Corea Branson seguido de Liverpool que este equipo nunca nunca claro era sólo o con gorrito parvo calor

Voz 0301 06:16 analizamos lo que fue el partido en nuestra mesa habitual con Aritz Gabilondo con José David López hola qué tal cómo estás

Voz 5 06:23 hola qué tal muy buenas y poniendo a también José

Voz 0301 06:26 López hola David qué tal muy buena abono qué tal bueno una final Aritz seguramente por debajo de el nivel que esperábamos no un fútbol Joker el de los dos equipos por debajo de las expectativas porque habían demostrado muchísimo en eliminatorias contra el City el Ajax el el Borussia Dortmund ganando con suficiencia también en los octavos de final a al Borussia Dortmund en el caso de Liverpool con esa remontada impresionante contra contra el Barça poco de esos The se vio en la final esa es la la verdad hay que ser sinceros Berizzo

Voz 6 06:57 sí también es verdad que fue una final muy condicionada por por ese penalti que que lo cambia todo para unos y para otros porque probablemente el Liverpool que sabía que tenía que llevar el peso del partido en la final se vio favorecido oí bueno pues pudo replegarse un poco más de lo que hubiera hecho en condiciones normales para el Tottenham lo contrario Le supuso una losa conviviendo con ese gol encontrada durante todo el partido que al final bueno pues resultó determinante pero hay que en los últimos minutos creo que ha merecido incluso empatar en Tottenham pero ya digo que cuando tú te pones tras en una final de manera tan temprana suele ser muy difícil remontar mil difícil difícil remontar en finales pues mucho más cuando ese gol llegó nada más comenzar el partido

Voz 0301 07:45 hay una cosa David que me parece interesante más allá de la caricatura del personaje de de Mourinho el siempre ese se jacta Mourinho de haber de señalado en el camino que llevó al Madrid a a luego ganar Copas de Europa porque es verdad que hacía tiempo que el Madrid no pasaba de octavos cuartos de final de la Champions le le llevó de manera repetida a las semifinales de la competición pero sí que es cierto también que es raro que un equipo que que no hace prácticamente nada durante años seguidos en la Champions consiga ganar el torneo yo creo que esa experiencia sigue le ha servido al al Liverpool el hecho de llegar el año pasado a la final tener la sensación seguramente estar menos atenazados menos nerviosos controlar más las las emociones en momentos eh difíciles le ha servido al al Liverpool y evidentemente como el Tottenham pues lo más cerca que estuvo en los últimos años es lo lo cerquita que estuvo de eliminara a la Juve en cuartos de final nunca más ha estado realmente cerca de del título más de lo que ha estado esta vez sí me parece y es mi opinión que se le notó en la final

Voz 7 08:49 sí sí la sensación que dejó el partido desde su visto en ese aspecto que el hecho de tener una cierta continuidad vaya en el proyecto en las provincias del año pasado la capacidad para gestionar momentos complicados de de los partidos que creo que se vio claramente cómo Liverpool es un equipo tan hecho desde el punto de vista que no sólo se le pone partido muy a favor podía haber sido muchas veces lo hemos visto esa calma excesiva en algunos casos sin embargo mostró una capacidad para gestionar perfectamente la enamorada la hasta prácticamente más de la media hora de partido el no empieza a dar algo de señales Hidalgo detuvo adormilado Le fue incapaz de generar hasta la segunda mitad adherido demostró una solvencia una experiencia un empaque como un proyecto que creo que te lo da el haber tocado ya casi el éxito ya no sólo esta temporada sino también también la pasada es un equipo que no sólo es suma más experiencia jugada pues jugador sino que además en el concepto en los elementos clave la identidad que tiene el equipo mucho más fuerte en ese sentido que que el alto tengan que a mí me dio la sensación que por momentos le tuvo demasiado respeto a Liverpool que cuando se dio cuenta que ver

Voz 8 10:01 era Le podía hacer daño quizá era demasiado tarde

Voz 7 10:03 me parece que le costó un poquito también hacerlo como para ser un poco más atrevido que a todo esto le sumamos justo esta experiencia que estamos hablando sin ninguna duda creo que el hecho de haber sumado ya muchos partidos en condiciones muy complicadas estos últimos años el Liverpool ya hecho ya dar con una capacidad de convicción y determinación para un equipo que lo dejó en mucho menos de lo que imaginábamos que iba a ser la final pero también basándonos justamente en que esta experiencia al final se vio traducido hay muy bien gestionada

Voz 0301 10:34 ante ese ahora ese se preguntará y ahora que tanto los del Tottenham como los de el Liverpool hemos contado en las últimas horas en Carrusel que no está cien por cien clara la continuidad de de Pochettino en el en el Tottenham yo entiendo que tenga dudas porque a mí me da también las sensaciones al no de que estirar más ese chicles es complicado ahora mismo porque rara realmente ha hecho ha hecho milagros Pochettino con la plantilla que que tenía y ahora sí que es verdad que que en se necesita una inversión y creo que es lo que está esperando Pochettino ya no sólo que no salgan las grandes estrellas sino que que haya inversión que que las cosas a la cosa en un poquito porque realmente el este modelo no sé si va a dar mucho más de sí para extirparlo

Voz 5 11:17 no es imposible yo creo que de hecho que la única manera

Voz 6 11:20 que tiene Poquetino de seguir en el equipo de fichando es lo que ha hecho este año estaba yo pensando en quién ha sido el mejor jugador del Tottenham esta temporada o que han sido determinantes que fíjate no no pondríamos ahí por lesión por diferentes motivos viajar sí me hacía ninguna la se erige en ninguna de las estrellas de del penal sino que el mérito absoluto diría yo si hoy porque no hay y eso sin fichajes o sea que ahora mismo pues yo creo que la única manera que tiene el técnico argentino de continuar es si le ofrecen gastar el dinero que nada estado estos meses en en contrataciones no porque me parece muy meritorio lo que ha hecho pero creo creo que también es y es algo bastante imposible repetir no llegará a la final de la estancia sin

Voz 0301 12:10 David es que ya no solo hablamos de fichajes que seguramente se está viendo Pochettino que Eric en está valorando ofertas para para marcharse yo no creo que haya muchas más ofertas por jugadores de del drama habrá seguro pero que yo creo que al resto prácticamente seguros los podrá retener no porque Kane es un es un futbolista que es emblema del equipo que sabe lo que pierde seguramente a nivel The pues eso de la manera de a vincularse del vínculo con la con la afición de esa comunión con la afición no lo va a tener ningún otro sitio que en el nuevo estadio de del Tottenham pero también es cierto que que es que ya no son los los los que no se vaya antes que hay que hacer fichajes ese proyecto

Voz 7 12:52 evidentemente hay un problema enorme los equipos premier ahora mismo más allá de Tzipi de líder pues me atrevería es que para poder llegar a nivel de excelencia que han tenido competitivamente ya no hablo sólo de puto sino pues imagínate adonde han llegado en Champions para poder estar a esa altura ya no te digo superarles simple para poderse a esa altura se les que no sólo tener irregularidades sino tener plantillas tantísimas tiene jugadores en estado de forma variable a lo largo de todo el año porque cuando no funciona uno funciones a otro y eso sólo se consigue con con jugadores de primerísimo nivel como no se lo vas a poder quitar a estos equipos los los que digamos son más llamativos los que de verdad han demostrado ya esa capacidad tienes que fichar por eso tan importante que se metiera fijo en la próxima Champions porque sigue ganando dinero más los derechos de televisión también de la Premier el que no logra eso cómo le va pasara el United ha comunicado sobre todo al Arsenal pues se va a empezar a quedar atrás hacer es un par de años explica que de verdad te queda muy retrasado y luego va a ser muy difícil enganchar los creo que ahora mismo sí que es más suculento para el resto de jugadores externos a la Premier de lo que lo era hace unos años creo que ahora proyecto evidentemente sí que llama la atención sí que va a conseguir otro jugadores que antes no conseguiría pero evidentemente el hecho de mantener a lo que tiene a mí no me parece tan difícil precisamente por esto porque como tiene capacidad económica a partir de ahora teóricamente ya que tiene que pagar el estadios pero ya lo peor ya ha pasado casi esta temporada de secano porque Tito alguna manera teóricamente ahora ese dinero se va a poder volver a invertir para poder llegar a este nivel difícil pero para poder competir por lo menos en en Premià bien Champions otra vez pues desde luego que que le tiene que dar más allá de quién siga que justamente la capacidad que tienen los equipos premier para conseguir tanto dinero en lo que les hace que el problema no sea tan mayúsculo cuando te quedas un poquito atrás así es los objetivo final verdaderamente el golpe es tremendo insisto en el United y el Arsenal lo van a pasar muy mal

Voz 0301 14:46 veremos qué es lo que pasa ahí quién acaba saliendo aquí en acaba fichando el el tótem a Maritza mirando al otro lado al Liverpool para mí es uno de los equipos que mejor ha fichado en los últimos cinco años fíjate

Voz 7 14:57 sí

Voz 0301 14:59 lo que le han dado eh Alison te digo los que a mí me parecen los mejores se Van Dyke Robertson en la defensa Fabio en el centro del campo fíjate el rendimiento que les ha dado este año es verdad que no fue barato pero ha dado un rendimiento para mi top en la delantera los tres es que los tres hace cinco años no estaban firmando el delantero centro Mané Isabella es uno de los equipos que que me Hort fichas sin ninguna duda eh

Voz 5 15:21 sí y además ficha jugadores con margen de crecimiento sea no no fichar jugadores hechos ahora mismo estamos ante bandas y cómodo bueno como el mejor central del mundo probablemente pero cuando lo fichar esas tanto en eran pueden central pero todos dijimos que se precie era un estaban muy por encima probablemente de lo de lo normal no es lo razonable es el caso de Salah era un buen jugador había especulado en Roma en en Florentina también tu paso por el Chelsea pero desde luego nunca hubiéramos imaginado que eran jugar como para pelear el balón de oro como ahora lo está haciendo no me olvido de Navy Keita que no lo has dicho porque estuvo lesionado pero el fichaje que que le ha dado en el centro del campo pues a un toque yo creo yo yo una distinción que también les faltaban ha fichajes muy inteligente el propio Alison Baker que yo creo que era una pie esa fundamental lo vimos en la final de la pasada Champions con cargos que que era algo que tenía que mejorar el Liverpool osea que es verdad que ha ido fichando pues cuatro o cinco piezas no han fichado una gran estrella ha fichado a cuatro cinco jugadores muy importantes que se han convertido en estrellas que es lo más importante creo que si no estuviera Jürgen Klopp en el banquillo probablemente no hubiera tenido este este subidón en sus carreras que ha tenido esta qué bien fichado bien leído que podían tener margen y sobre todo muy bien gestionado por el entrenador David sí

Voz 0301 16:38 pues ahora mismo Jurgen Klopp te reunidas estos días con el director deportivo de o el mánager deportivo de Liverpool para acabar de planificar el verano a nivel de de fichajes que por dónde tiraría es porque es verdad es una una plantilla bastante bien compensa edita pero yo creo que también todavía como es normal lógico sería de otra manera imposible con margen de mejora también

Voz 7 17:01 casi que creo que son mejores tiene que llegar por el estímulo nuevo que tienes que actualizar en los jugadores lo va bueno lo tenemos aquí muy claro en España lo que ha pasado el Real Madrid derecho de alimentar ese ego esa guión mantener esa competitividad sabiendo que has rozado la excelencia ahí ya has conseguido ya grandísimas cosas muy complicado y más de un equipo que venía ya pues con algunos años sin títulos con esa necesidad de Premier creo que es lo único que va a seguir estimulando al que club eso lo tiene que conseguir va a querer hacerlo como sea desde luego que conseguirlo ante el City que tiene enfrente pues no sólo sería histórico si no sería verdaderamente un reto que sí que motiva para lograr todo eso creo que el equipo tiene bastante claros su plan no sí sí renovando un par de jugadores en en algunos en algunas demarcaciones concretas para dar descanso a Sara amanece sino sobre todo me parece que es el que verdaderamente esta temporada hasta un pelín más bajo de lo habitual por lo menos en momentos clave entrado honorífico al un sustituto que nadie podía imaginar yo en que orillo lo ha hecho muy bien pues creo que por ahí puede tener incluso peligro que pueda seguir teniendo esa continuidad van a salir otros jugadores yo estaría un un delantero más he habló de un delantero centro más parecido afirmó sino con capacidad para para suplirle con cierta continuidad para darle descanso porque me parece que físicamente más flojo anda de de arriba le ponía igualmente algún competidor más capo porque me parece que que treinta y tres años he ha dado un paso adelante pero evidentemente sabemos que que ha sido un poco también improvisado en algunos momentos asentimiento bueno que ha tenido incluso satírico que llegó para darle descanso sin embargo por ahí tampoco lo ha conseguido por eso creo que principalmente un delantero Higinio así seguro seguro otro central porque creo que el problema entre Matí obren sepan ahí sustituyendo uno a otro pero creo que necesitan alguien me porque como le pasa algo a Van Dyke pues verdaderamente tendrían grave problema pero incluso insisto estamos hablando ya de una excelencia muy alta porque este equipo ha demostrado que es simplemente con la inercia positiva de resultados que llevaba sacado ambiental de un brutal en algún momento de la temporada una solución increíblemente efectiva en el tramo final es decir cuando las cosas iban bien y cuando ideas muy claras no parece que la mejora es evidente

Voz 0301 19:25 yo llevaba por ahí por lo último que estaba diciendo Davy David a mí es verdad que Klopp consigue que los jugadores pues rindan a un nivel por encima de lo que estamos acostumbrados a verle en otros clubes y me han cantado la Copa de Europa que ha hecho matiz pero no sé si no sé si nos podemos fiar a largo plazo a medio plazo de de ese rendimiento yo es verdad que intentaría fichar a un complemento de de Van Dyke que ya alguien que luchara por ser titular en esa plaza de central derecho

Voz 5 19:52 hombre tiene un historial que que hace que pongamos en duda no todo lo hecho esta temporada porque el Schalke por ejemplo no estuvo ni a la mitad de nivel de nivel que le hemos visto en el libro

Voz 0301 20:01 sí sí en su primera etapa en el Liverpool

Voz 5 20:04 yo creo que eso tiene que ver con que Alá tiene aún central de tronío no tomes Van Dyke al final un buen central lo que suele hacer es que su pareja mejore y es lo que ha conseguido Van Dyke con matiz porque desde luego hay una diferencia abismal entre los dos de hecho si quitas a banda se resiente muchísimo esa defensa no pero pero como complemento de Van Dyke sí que me parece que que ha estado muy bien y que incluso logren no se nota una gran diferencia por eso que quizá fichar otro central está bien pero yo tampoco tira la casa por la ventana teniendo a un central como tiene el Liverpool con Beich sí que veo que necesita de jugadores arriba a mi me parece que ya va a tender a desgastarse ese tridente que lo ha dado todo y casi sido de nivel estratosférico sala de timo Berners a mi me parece que está muy bien tirado este fichaje por el Liverpool porque es un jugador que encaja muy bien en esa velocidad que tiene Liverpool sin balón es otro de esos futbolistas que tiene margen de mejora pero está por ver no lo que va a ser el Liverpool yo creo que se tiene que fijar como objetivo la la Premier que ya lleva mucho tiempo sin ganarla ya estuvo a punto de conquistar la este año y sobre todo la duda que genera haber ganado la Champions también en el caso de Klopp las las temporadas más allá del éxito le pasó en el Dortmund por ejemplo que tuvo como apuntó ganar la Champions y luego bueno pues el final fue dramático porque acaba saliendo de allí un equipo muy venido a menos a que cierta duda de lo que puede pasar como casi siempre con equipos campeón pero más en el caso de

Voz 6 21:28 es de un técnico tan exigente como Jürgen Klopp

Voz 0301 21:30 veremos qué es lo que pasa los ciclos normalmente a Klopp tanto cuando empezó en el como en el Dortmund le han durado siete ocho años lleva si no me equivoco con este es cuatro no en el en el Liverpool así que veremos lo que lo que dura la semana que viene más porque haremos especial de la Copa eh chicos muchas gracias Ariz Davy son los Abrazos gratis lo comentábamos ahora con uno de los jugadores que ha dado un salto de calidad en Liverpool esta temporada ha sido Fandiño ha mejorado el nivel de competencia en el centro del campo José Palacio estuvo hábil como siempre en la zona mixta para charlar unos minutos con el brasileño esta es la conversación que tuvo con Fandiño con el campeón de Europa pero que no estará en esta próxima edición de la Copa América entrevista en exclusiva en Play Fútbol con Fandiño

Voz 9 22:21 mira estamos con un campeón de Europa Gaviño muy buenas enhorabuena bueno cómo cómo es eso de ganar una Champions sobre todo después de la experiencia que usted el año pasado en Kiev

Voz 10 22:32 bueno yo no estuve en Kiel pero en mi primer año aquí en medio Puyal Alcanar líquida algo excepcional su lucha ya estaba buscando una conquista importante hace algunos años en hacer parte es eso simplemente

Voz 9 22:50 increíble sabía pues más especial para aquí también venir a Madrid después de que que jugando en la cantera del Real Madrid y ganarla Hakkinen Wanda Metropolitano

Voz 10 22:59 mes sin duda de Madrid me encanta conocidos las aquí he hecho vi mi primera temporada personal conocido mi mujer aquí tengo amigos de aquí entonces ingeniera aquí cultura matriz a ganar la Champions pues sin duda de esta formación

Voz 9 23:15 pues aquí también la evolución del Fabio lateral diestro que vino al Real Madrid Castilla alfareño medio centro titular del campeón de Europa ha sorprendido como T con qué qué te ha parecido aquí esa evolución como jugador

Voz 10 23:28 el tiempo pasa en el una buena evolución trabajaba nuestro con uno lo que LEAR después de Simon que allí en Adele estoy muy simplemente Ventilla aprendieron mejorar muy mostró doscientos aparecen cuando mantos

Voz 9 23:56 las dos últimas a qué sabe estable de allí sobre todo aquí en la dedicas

Voz 10 24:00 el hombre se acabó el partido todo ir muchas emociones quería llorar faltar abrazar a toda la gente que bien frente eh

Voz 11 24:12 hola

Voz 10 24:13 la gente que general componía sus padres no saben lo que pasar para llegar hasta aquí no sé quién es el cliente mucha gente de mi país entonces para todo el tú si es que hay que están conmigo oraciones muchas gracias

Voz 9 24:30 la última te dejamos marchar a celebrarlo que lo merecéis y lo tenía que celebrar a lo grande aquí en Madrid cómo se le explica a un aficionado que unos probablemente de los mejores mediocentros brasileños del momento de la temporada no va estar en la Copa América

Voz 10 24:44 es verdad que el momento es bueno he hecho moco la temporada aquí en el Liverpool pero impredecible como sabéis hay muchas buenas opciones el entrenador y vivo que tienen me doscientos tenía tres bueno sí obtener sido yo fue elegido para crear después los pero seguiré trabajando

Voz 9 25:07 el camino aunque y apoyando a la selección no muchísimo y bueno pues ahí escuchábamos niño al medio centro titular del Liverpool campeón de Europa que si es extraño porque no va a estar en la Copa América que no empezar en apenas unas semanas además en su país en Brasil

Voz 0301 25:35 a continuación con el equipo habitual con el que hacemos el programa vamos a hacer una especie de resumen de balance completo de lo que hemos visto en esta Champions League con once ideal con el MIT y con el momento más especial del torneo vamos a escuchar a José Palacio Alex de Llano Fermín Suárez Alberto López Madrid Gabilondo y a José David López expresar sus opiniones en los siguientes minutos aquí en el programa empezamos con José Palacio su once ideal pues mi once ideal como tiene que ser tiene que haber mucho jugador de

Voz 1038 26:09 el Liverpool y empezamos por la portería elegido al brasileño al meta Alison que es verdad que no tuvo que hacer ninguna parada espectacular en la final pero sí que digo de seguridad hace sí que todos los balones el los despejó los paró los atrapó y eso es lo que necesitan también un equipo en una final en fíjate que de Yuri también podía haber estado en este once pero Jordi sí que estuvo más y seguro en la final de hecho en el penal sí ha de Mohamed Salah lo debía haber parado no estuvo fino también en alguna salida sin duda el mejor jugador o el mejor pero en este caso de la Champions ha sido Alison la defensa mucho integrante de Liverpool con Alexander Arno en en el lateral diestro Robertson el lateral zurdo Van Dyke que es el jefe de la zaga y ahí ya sí que he colocado haciendo pareja de centrales a Matrix de lírica al central de del Ajax que que se ha salido esta temporada por delante yo he elegido un esquema de cuatro tres tres con Frankie de John es verdad que ha hecho un temporada un espectacular Verge su Champions ha sido increíble y y acompañado haya tenido un poquito más de dudas pero él dijo finalmente a favor del medio centro brasileño que ha sido clave en estas eliminatorias sobre todo en el partido de vuelta ante el Fútbol Club Barcelona también hizo dio mucha seguridad en la final ante eh ante el Tottenham así que hacen pareja ahí en el medio por delante Christian Erik Sen es el que da un poquito de sentido al juego del Tottenham y el que la verdad lo ha jugado todo en esta Champions para el conjunto che no sea designado ha sido el queda tenido más clarividencia en ataque tiene que estar en el once y luego bueno va a lo mejor puede sorprender un poquito mi tripleta de ataque obviamente Leo Messi tienen que estar es al único que no se le puede reprochar nada del Fútbol Club Barcelona en esta edición de la Liga de Campeones eh sádico Mané me parece que de los tres de arriba ha sido el más regular el que mejor ha estado puede que no haya tenido tanta y con capacidad goleadora como ha tenido Salah que ha terminado con cinco tantos pero yo creo que ha tenido más peligro ideado creado más ocasiones que ninguno de los de arriba ir tengo que darme con Dusan Tadic sobre todo por lo sorprendente que ha hecho en el torneo y porque para mí ha sido el mejor delantero sin ser delantero porque yo lo coloco también con falsos

Voz 0301 28:14 no es el once de José Palacio vamos con los once de Alex de Llano

Voz 12 28:18 con Alison en portería clave sobre todo en la final pero también a lo largo de toda la competición para que el Liverpool consiguiera llegar a final do ganarla con ese supo hola qué tal bueno pues once ideal de de esta Champions sería con Alison en portería clave sobre todo en la final pero también a lo largo de toda la competición para que el Liverpool consiguiera llegar a finales lo ganarla con esos ocho paradas eh Alexander Arnold de Lille banda del a ver sol muchos defensores de Liverpool pues a completaban la Champions estratosférica hasta ganar la final de John Erick seny iban de Begic yo creo que de John era claro y probablemente los dos interiores podríamos haber puesto a muchos más jugadores pero me parece que han sido muy diferenciales ambos Messi Cristiano Ronaldo imanes Senegal es probablemente el mejor de los de arriba del Liverpool Messi ha tenido actuaciones increíbles pese a no poder ganar la Champions Ronaldo lo mismo muy buenos partidos del Atlético de Madrid por ejemplo aunque no consiguiera llegar a la final

Voz 0301 29:28 vamos con el once de Fermín Suárez

Voz 13 29:30 once la Champions sería en un sistema cuatro uno cuatro uno con Alison en portería Alexander Arnau de lateral derecho a tal Izquierdo Bertone lo quería encajar de esta forma porque la pareja de centrales es inamovible la formada por banda ex idealista por delante de la defensa Frankie The Young por la parte derecha son por la izquierda Mané dos medias puntas que enganchan Messi Easyjet arriba el poderoso Tadic de la Ajax

Voz 0301 29:59 el once ideal de Alberto López

Voz 14 30:01 adiós al ver que siempre me gusta hacer Bruno una pequeña disposición táctica entonces se ha armado un cuatro tres tres con Alison en la portería el guardameta del Liverpool línea de cuatro atrás con Alexander lateral derecho pareja de centrales formada por Van Dyke Macy's Belgique del central del Ajax lateral izquierdo para Ale Robertson en el centro del campo Bellón que ya sé que ha jugado más de interior pero lo voy a colocar de mediocentro dos interiores Bernardo Silva hay Christian Erik zen y una mediapunta formada por de Vic y arriba hacking fille Leo Messi eso sería mi once ideal de la Champions

Voz 0301 30:35 ibamos a cerrar con Aritz Gabilondo Gabilondo primero y José David López después pues yo me quedo con la ley

Voz 5 30:40 son Becker de de portero el brasileño de Liverpool no salir mucha gente de luz pero bueno creo que es normal lateral derecho Arnold centrales Van Dyke IBM te era de Liz el Rubén de La Haya el lateral izquierdo a Robertson pero que cuenta también Fico así el mejor del torneo

Voz 7 30:56 sí

Voz 5 30:56 en el centro del campo pongo que ha sido una pieza clave

Voz 6 30:59 le meto adhesión que ha sido la gran revelación del torneo van

Voz 5 31:03 debe también luego ya incluir por pues lo bien que lo ha hecho luego arriba pues yo tengo que

Voz 6 31:09 meter a Messi pese sea la decepción de caer el Barça en seis

Voz 5 31:12 finales voy a meter a Lucas Moura porque no mete a nadie a mí esos tres goles en semifinales les permitieron jugar la final y luego lo la otra plaza no la tengo muy clara en la delantera el cuerpo deberían meter Arili pero creo que sería una excentricidad voy a meter a a Savio Mané que quizás más regular el más regular de los tres de arriba

Voz 0301 31:30 como decimos con David cerramos el bloque de los onces ideales

Voz 7 31:34 Ali suelen portería en tenía una solvencia tremenda y además en un momento clave a ha sido capaz de de gestionar muy bien bajo palos todo el peligro que le llegaba que no ha sido demasiado porque porque el Liverpool tiene una defensa brutal esta temporada de Champions son esos tres para mí serían intocables el once el otro central sería Delaye que evidentemente nombre cabe también en el salir el el Ajax en Europa precisamente el Ajax metería dos más en el centro del campo uno ese día te John el otro van de vez porque me parece que como llegador ha sido el jugador que más ha llamado la atención en en esta edición de la Champions ya es su lado podría meter a Fabien yo pero me voy a quedar con vistas porque aunque

Voz 15 32:13 parecido menos me parece que ha sido fundamental en esa remontada ante el Barcelona y en algunos momentos clave de la temporada de Lyon necesitaba un arrojo extra más adicional a los tres de arriba que tenía y arriba pues dudaba entre los de Liverpool ha elegido solas Salah porque en la final pues ese gol y ahí digamos el café la credibilidad que tenía liderazgo pues lo lo demostró me quedaría con buen son en banda izquierda porque creo que de verdad ha sido el caso tenido más de a los goles de Lucas Mora creo que son ha sido más regular en todas la Champions sitas temido incluso en la final el más activo parte del Henin y arriba voy a hacer más original me parece que nadie está acordando de

Voz 0301 32:55 te queda con David no es el único en este caso pero bueno vamos con otro bloque en bici mejor jugador del torneo empieza a José Palacio el envío y pide el torneo

Voz 1038 33:05 un defensa Virgil Van Dyke

Voz 17 33:07 que es verdad que el ante el Barceló

Voz 1038 33:10 a una le metió tres en la ida el conjunto culé pero nada se le puede reprochar a banda ahí sobre todo la seguridad y queda a la zaga junto a Alison yo creo que ha sido clave para que se vea un equipo mucho más maduro que le incluso la temporada pasada para que haya dado un salto de calidad y le haya dejado a los delanteros actuar con mucha más libertad y yo creo que Van Dyke la temporada que hecho completa no sólo en la Premier sino en la Champions y bestial seguro que el nombre de los datos Fermín Suárez lo lo saque ahí lo puede corroborar pero no ha sido regateado en ningún partido de la Liga de Campeones y eso decirlo de un defensa que he tenido enfrente a miuras durante toda esta edición del nivel de Leo Messi y compañía se yo creo que hay que hay que durante implicar el trabajo que ha hecho Vincent Van Dyke yo creo que el central holandés ha sido el mejor jugador de esta Liga de Campeones

Voz 0301 34:07 es un pedazo de competición la que ha hecho Dyke el y pide Fermín Suárez para él mitin

Voz 13 34:12 Neo hay tres candidatos hay tres jugadores que totalmente podrían conseguirlo como son sabio Mané virus banda es Leo Messi que para mí ocuparan el podio de el siguiente Balón de Oro pero creo que se se lo voy a dar Dusan Tadic porque me parece espectacular lo que ha hecho de ello hará a semifinales al Ajax en volandas con todo lo que supone así el jugador que más kilómetros ha recorrido de la edición dos mil dieciocho dos mil diecinueve de la Champions y eso sino falso nueve un jugador que ha vertebrado juego de su equipo que ha asumido la responsabilidad de los galones aportado goles asistencias y sobre todo una lectura de partidos siempre espectacular combinando con sus compañeros sabiendo dónde tenía que atacar en qué zona constantemente intercambiando piezas combinando y con jugando a la perfección con Zigic para mí el más destacado del torneo de esta edición ha sido Dusan Tadic

Voz 0301 35:09 vamos también con el once ideal de Alberto López

Voz 14 35:13 bueno para mí el mejor jugador de la Champions dos mil dieciocho dos mil diecinueve ha sido Van Dyke el central del Liverpool que hará una exhibición detrás de otra para mí fue el mejor futbolista también en en la gran final

Voz 0301 35:24 el mejor de la Champions para Aritz Gabilondo

Voz 5 35:27 en cuanto a la estrella del torneo creo que ahí me voy a quedar con él por por esa solvencia que le ha dado al Liverpool en defensa

Voz 0301 35:36 cerramos bloque con el que ha sido para José David López el mejor futbolista de la Copa de Europa

Voz 7 35:40 Tadic creo que Tadic Añón tanto Bruno que creo que para mí es el envío de esta temporada Champions porque ese cambio que se le ocurre hacer al técnico en la fase de grupos ayer le coloca como nueve y ha condicionado por completo esta edición de la Champions no quiero que se nos olvida que ha rozado el milagro de verdad ver llegar a la final y haberlo ganado eso sí sido de dimensiones mucho más grandes de lo que hubiese sido el Tottenham o el Liverpool

Voz 0301 36:08 ha sido una Champions con muchos momentos muy especiales así que vamos allá con el último bloque empezará a José Palacio con su momento más especial de esta Copa de Europa

Voz 1038 36:18 pues como el gran momento de la Liga de Campeones podríamos quedarnos con esa gran remontada del Liverpool en casa cuatro cero a al Barça pero lo más especial a mi me parece que se produjo en el Bernabéu que un equipo como el Ajax de Amsterdam con un once plagado de chavales que juegue en ese descaro que remonte una eliminatoria al campeón de Europa y que sobre todo demuestre esa capacidad de general fútbol capacidad de generar ataque y que no se venga abajo con ninguno de los golpes que le dio también el Madrid a mí me pareció una exhibición histórica la que vimos en el partido de vuelta ante el Real Madrid con jugadores aún nivel absolutamente colosal como el partido que hace Dusan Tadic que le dieron un diez el equipo y eso es algo algo sintomático de algo increíble Frankie de John los centrales que fue un partido tan coral tan espectacular que hizo el Ajax de Amsterdam que para mí es el el momento de esta Liga de Campeones creo que es el partido la mayor exhibición que hemos visto en la última década en en la Champion

Voz 0301 37:22 el momento más especial para Alex de Llano

Voz 18 37:25 mi momento de esta Champions el gol anulado a Sterling en el partido frente al Tottenham en el Etihad porque bueno además de ser una decisión muy extraña y que ella representa lo que es el fútbol moderno con el bar fue bastante gracioso porque estaba grabando la narración de de de Palacio mientras que bueno la narración del gol de repente tuve que parar la grabación porque obviamente nada que celebrar así que bueno me quedo con ese momento por lo impactante que fue

Voz 12 37:57 sí por lo que ha supuesto no el hecho de que

Voz 18 38:00 Tottenham pasar a semifinales y luego llegara a la final

Voz 0301 38:04 el de Fermín Suárez hay

Voz 13 38:06 eso es momentazo desde esta Champions League pero sin duda me quedo con la cara de estupefacción que se nos quedó a todos los componentes de la retransmisión de Play Fútbol cuando vimos en directo el partido de vuelta de las semifinales entre el Ajax y el Tottenham como el equipo de Pochettino fue capaz finalmente de golpear en el UTI como segundo Colón Lucas Moura que apareció de forma inopinada la eliminatoria igual que O'Neal sí lo había hecho en Anfield ante el Fútbol Club Barcelona y como en los últimos minutos del partido segundos el Ajax no fue capaz de gestionar el el valor de la mejor forma tuvo ocasiones las desperdició y finalmente fue el Tottenham el que a través de la figura de Lucas Moura vacuno al Ajax que hizo muy buen partido pero que murió fiel a su estilo y a sus señas de identidad ese partido se nos quedó una cara de de de no creerlo porque lo tenía en el mote Jacques en la primera parte ganando dos a cero y finalmente Tottenham lo lo consiguió les dio la vuelta y se plantó en la en la final esa cara que nos quedó fue uno de los momentos de de esta Champions

Voz 0301 39:13 íbamos a cerrar con los eh mejores momentos de esta Copa de Europa de Alberto López y David Gabilondo empezando con el de Alberto

Voz 14 39:20 pues con el partido completo de el Ajax de Amsterdam en el Bernabéu probablemente porque lo vi en directo lo viene el estadio siempre el fútbol genera percepciones distintas cuando lo ves en directo pero me quedo con la exhibición colectiva del Ajax en esa victoria en el Bernabéu en la vuelta de los octavos de final

Voz 0301 39:35 hice Ramos como decía con Aritz Gabilondo su momento de esta Champions

Voz 5 39:39 esto me parece que sin duda la remontada del Liverpool frente al Barça en Anfil y especialmente y en concreto ese cuarto gol con el córner por esa jugada de despiste colectivo el Barcelona que dio la vuelta al mundo

Voz 19 39:57 la Fútbol Cadena Ser punto com

Voz 0301 40:02 para cerrar ya con la Champions insisto ha habido muchas emociones las hemos vivido en directo algunas rajadas de declaraciones subidas de tono a veces las ha recogido en este reportaje Ferrán Cuixart

Voz 20 40:26 sí por suerte decía la eliminatoria prácticamente el ochenta y siete en el barrio de La Haya por llegar el remate llega el remate derecho en el segundo palo gordo sentenciada la eliminatoria marcó el Ajax el cuarto Real Madrid uno Ajax

Voz 21 40:50 la prácticamente en la temporada está acabada para no

Voz 9 40:54 nosotros seguiremos trabajando

Voz 22 41:01 llevamos una temporada de mierda es un momento difícil pero nosotros hemos quedado eliminados muy hemos hecho todo lo posible claramente en unos alcanzado

Voz 20 41:13 la pierna derecha óvulo bajó

Voz 0684 41:26 es gomina haciendo el gesto del bar pero Ci para el Manchester United más tierna derecha en la portería Gianluigi Buffon pese el penalti que puede cambiar la eliminatoria Bamako Urra por pequeño pasitos

Voz 24 41:42 vientos del Parque de los Príncipes

Voz 4 41:58 escucha

Voz 20 41:59 a violentos que abarcan dos Supremo tú solo por arrebatarle el tercero

Voz 25 42:24 mundo

Voz 26 42:29 no

Voz 20 42:32 Liverpool Liverpool vida como en la candidatura presentada

Voz 0684 42:38 pues como el Barça colegiado López esterlina Ball

Voz 28 42:52 a nuestra Gorka por disparar ya estaré le tocaba al conjunto

Voz 24 42:57 no lo dirán adiós todo el disparo con la derecha Bernardo Silva alemana verdura que iba a Kevin d'Ebre la de Leno

Voz 1 43:08 eh

Voz 0684 43:10 muy difícil de mantener

Voz 1 43:13 no da

Voz 24 43:15 yo la España use lo dejan el andar perpetuo de plomo

Voz 29 43:22 está

Voz 24 43:26 el tango alta en alguna parte ojo

Voz 0684 43:34 se mueran de pueblo subiendo a finales del étnica del bar clave bestiales cuantidad porque hemos bebido desde Play iba a ser espectaculares vuelos semis nada

Voz 22 43:46 la trascendencia que tiene la Champions hace que que este tipo de victorias pasar una semifinal en clave que vaya la de la alegría es enorme y tiene un mérito tremendo que esté en la semifinal

Voz 30 44:11 Erviti andan sobre ahora no no dieciocho llevaban tu

Voz 0684 44:18 cure por el de pero dentro

Voz 3 44:36 muy hemos tenido ocasiones para poder hacer algo que necesitó Bono pedido disculpas

Voz 0684 44:51 está de al corazón de la dramática claro está

Voz 24 44:59 ah

Voz 0684 45:01 a la década legaliza quiénes Marta de precio de

Voz 24 45:06 bueno nombrado el día te gente que parados lo que queda en la frontal de todo

Voz 0684 45:27 pues esto es lo más cruel de El Mundo para de ha añadido

Voz 31 47:54 si esta esta Copa América que se hizo en Ecuador que era la primera vez en la cual en la Conmebol empezó peso invitar a dos equipos hice pasó el formato de tres y un invitados me voy Estados Unidos mi fue una una copa hasta en interesantes en la primera vez en la cual he

Voz 7 48:22 Uruguay o Brasil no termina

Voz 31 48:24 entre los cuatro primeros ni el otro dato interesante es que el goleador del campeonato fue la creo que fue la primera de ahí única vez en que un venezolano salió goleado del campeonato con José Luis Doval grieta entonces repasando los grupos en el grupo a Ecuador y Uruguay ya habían pasado de ese grupo Perú Brasil y Paraguay pasaron en el grupo B en el grupo se Colombia Argentina México entonces en los cuartos de final tuvimos enfrentamientos entre el local Ecuador donde le ganó tres a cero Paraguay México con su generación dorada le ganó cuatro dos a Perú Colombia después de empatar uno a uno en en el en el partido le ganó cinco a3 hay Argentina empata uno uno con Brasil le gana seis a cinco a Brasil en penales donde Goikoetxea tuvo una gran actuación ilícita penal cuando vamos a las semifinales México le gana dos a cero a Ecuador después de empatar cero cero a Argentina en Colombia Ghana de vuelta por penales seis a cinco Argentina con también una gran actuación de de Sergio Goicoechea como en el Mundial del noventa también en el Mundial de la Copa América el noventa y uno donde había ganado Argentina

Voz 0301 49:58 hombre sí es es curioso porque siempre que ha ganado argentino ha sido con con un portero importante y en este caso bueno en el caso del Mundial no ganó el Mundial pero llegó a hasta la hasta la ciudad con una actuación impresionante de su meta eh

Voz 31 50:12 si no fuese por por Goicochea no no hubiesen llegado tan lejos no en el de noventa también figuró en el noventa y tres pero sí o bueno entonces era un equipo bastante o no de de de de de Argentina que que me he sentido un poco viejo nuestro bueno era un equipo que tenía Goicochea casual los Rousseff tenía a Arredondo a Simeone al veto Costa Batistuta Gorosito amaina beso yo en el equipo dirigido por por el Coco Basile en el otro lado en la final este se encontraba como habían dicho antes contra la generación dorada de México no me acuerdo de los las

Voz 5 50:57 lo los las figuritas

Voz 31 51:00 del Mundial de noventa y cuatro no quiere año después esta copa que con Jorge Campos y con Alberto García Page con Benjamín Galindo con Hugo Sánchez sea un equipo muy bueno de México y que bueno en la primera edición se mete en la final el partido lo ganó Argentina dos a uno con dos goles de Batistuta y el gol de México lo hace Galindo de penal pero pero está muy bueno ver el resumen en Youtube ver como Batistuta corre con su con su pelo largo en el viento y sacar jugadores de encima

Voz 0301 51:42 sí sí bueno el segundo gol

Voz 31 51:44 que todos los vuelos fueron en el primer tiempo y perdón en en en el segundo tiempo y sesenta y tres Batistuta después en el sesenta y siete Galindo ya en el setenta y cuatro y a Simeone un saque de banda de la de la parte derecha cuando los los defensores México no estaban prestando atención ya hay ese la pasa Batistuta que se mete dentro el área define muy bien contra el palo de Jorge campo donde no tenía opción

Voz 0301 52:17 como el gol de Raúl contra el Leverkusen en la final de la de la Copa de Europa y sus dos goles en la en las finales es llamativo pero bueno estuvieron listos Simeone y Gabriel Omar Batistuta para en esa acción convertir el el gol en en la final voy a decir ceba di perdona no había acabado

Voz 31 52:35 si no era para recalcar que bueno en en esa Copa se convierte en bicampeón ganando en un veintiuno en veintitrés y llegaba al al a las catorce Copas se convertía doble de América que le duró poco a poco en el noventa y cinco han Uruguay empatan en catorce estas es la última Copa América queda en Argentina no estamos hablando de veintiséis años

Voz 0301 52:58 en esa Copa América se produce una conexión entre Sebastián Delgado y Bruno Alemany sí es la siguiente con la selección de Hurd guay jugó aquella Copa América bueno ha dicho estuvo seis años en la selección Walter Peretti te acuerdas de Belletti mínima

Voz 8 53:14 noventa no guarda no es no

Voz 31 53:18 no son Belletti no

Voz 0301 53:21 lamentable Osama aún un internacional Uruguay no te acuerdas de Walter P pues el caso es que era delantero hijo jugó en el Castellón dos años se va Urugayos ni un internacional uruguayo jugando en equipo dos años

Voz 8 53:36 bueno lo que pasa es que hay tantos jugadores uruguayos son buenos que vale si nada

Voz 0301 53:42 a lo que lo excede los tienes perdidos de vista no muy bien me parece estupendo si esa pues mira que sepas que tu mano también no correcto que marcó un gol de penalti no sirvió de nada eh pero fue de los que marcó la derrota contra Colombia en los penaltis tiró el primero de Uruguay lo marcó que lo acabamos de ver ahora aquí va con lo cada uno Uruguay uno pero el el su penalti Walter peletera crack bueno estuvimos ahí con con él en primera división el Castellón se va la semana que viene más muchas gracias un abrazo

Voz 31 54:12 un abrazo un ocho

