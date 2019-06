Play Basket: La lucha por el anillo más abierta que nunca (03/06/2019)

Voz 1 00:00 no play Basque con Francisco José Delgado Cadena Ser punto com

Voz 0699 00:37 son las dos dos aquí estamos somos nosotros bienvenidos al programa número XXXV de la décima temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos a un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro es enhorabuena Zaragoza ya Bilbao que esta semana están de fiesta de basket los aragoneses son semifinalistas de la Liga Endesa tras cargarse a Baskonia en dos partidos los vascos vuelven a la ACB tras vencer la final four de ascenso en Miribilla y como somos así nos gusta comenzar con buena noticia pues ponemos rumbo a las dos ciudades españolas más felices esta semana primera la capital aragonesa donde el equipo de Porfi Fisac ya cumple sobradamente con lo que se esperaba de ellos y da la campanada eliminar a un equipo que se había diseñado no para pelear por la Liga sino para hacerlo incluso por la Euroliga con uno de los más felices está en Zaragoza Juan Carlos Yubero muy buenas

Voz 1579 01:25 tal Pacojo buenas tardes si estamos con uno de los jugadores del que ya por derecho propio es el equipo revelación de la temporada al técnico contra Zaragoza que se ha colado en las semifinales de la Liga ACB Nacho Martín qué tal muy buenas

Voz 2 01:34 muy buenas lo primero saludar a Pacojo que son fenómeno ver para creer no bueno confiar en la palabra que dices tú creer y eso creer en las posibilidades que tenía nuestro equipo evidentemente no éramos los favoritos pero hemos demostrado que mucha gente se ha equivocado pensando que pues que íbamos a perder dos cero o que no íbamos a dar pelea hay Jazeera así ha sido el Buesa Arena

Voz 1579 01:53 no podemos decir que firma este es un partido perfecto o casi

Voz 2 01:56 sí sobre todo muy brillante pero el de hoy ha sido

Voz 1579 01:58 a saber sufrir y sufrir no sabe todo un momento muy delicado del mismo

Voz 2 02:01 sí hemos empezado muy bien es cierto es que lógicamente Baskonia le iba a dar la vuelta no vamos a empezar ganando de doce puntos ya en el primer cuarto igual no se ha puesto muy tenso al final como un poco la tónica habitual de los partidos esta temporada pero hemos sabido jugar bien contra la presión sabíamos que si volviéramos allí a Vitoria si no se va a poner muy cuesta arriba y bueno al final las decisiones han sido buenas hemos estado acertados Si de ahí que hayamos ganado

Voz 1579 02:24 en la última el sueño se ha convertido ya en una realidad para poder seguir soñando

Voz 2 02:27 no poder seguir soñando ahora iremos pues con quién nos toque a las semifinales un poco pues como hemos pasado habrá con Vitoria ellos tienen la presión no más responsabilidad nosotros vamos a hacer nuestro juego inhala reivindicar un poco pues eso la mezcla que teníamos de veteranos jóvenes jugadores nacionales que que se ve que sí que funciona felicidades y suerte

Voz 3 02:46 pero gracias a que el crack

Voz 0699 02:49 Fernández Believe por motivos obvios Bilbao también encuentran el basket otro motivo grande para ser feliz los hombres de negro vuelven a la ACB tras ganar dos partidos este pasado fin de Icon Álex Mumbrú han en el banquillo vuelven a la élite del baloncesto con Alex Mumbrú está otro hombre de la Ser Javier Lekuona muy buenas

Voz 0889 03:08 sí hola Pacojó Play Basket con Alex Mumbrú enhorabuena campeón gracias menudo subidón en caso además no

Voz 0332 03:14 sin en casa poder volver a ascender al equipo es algo increíble e poder volver a estar DGB como sufrido

Voz 0889 03:22 contentos la verdad es que Bilbao merece un equipo en ACB

Voz 0332 03:26 bueno merece porque habéis visto cómo está Miribilla habéis visto cómo como empujaba la gente habían diez mil gargantas gritando como locos porque equipo así es más fácil jugar pero aún partido sabe todo el mundo la presión que tienes y hemos sido capaces

Voz 0889 03:38 es muy bonito este formato de faenar flores en el resolverlo el segundo ascenso vía final por en una ciudad está bien él está bien es muy esa

Voz 0332 03:48 no sé si es lo más justo pero sí es muy bonito en congrega a mucha gente baloncesto y lobos enzimas el escenarios como Miribilla con con con este pabellón y con esta gente pues es infinitamente Díaz hizo sufrir a una asamblea sin Melilla unos dos

Voz 0889 04:02 Alma un equipazo también tiene un gran equipo pero

Voz 0332 04:05 me para subir y bueno hemos sido capaces nosotros de sacarlo adelante

Voz 0889 04:08 el proyecto ACB tiene que cambiar totalmente no que empezar hay que empezar eh

Voz 0332 04:12 eh pero bueno nos volvemos Novo lo que está claro es que no volverse loco es lo más

Voz 0889 04:16 puede tener ganas de tirar cuando veías algún bloqueo ahí no se me pasaría Mis Huesca que tiran ellos mucha suerte de buena gracias sales nombró uno de los grandes triunfadores en este proyecto no el único pero sí uno de los más importantes

Voz 0699 04:30 tanto que sí había muchas gargantas que chillaba en en Miribilla la garganta de Alex Mumbrú ya sí que no daba más de sí pues como nos gusta más la fiesta con un plátano vamos a ver con dos ciudades festivas este Play Basket que ofrece mucho mucho más por ejemplo tenemos que repasar el resto de lo que pasa en la Liga Endesa que ya tiene una semifinal configurada entre Barcelona y técnico contra Zaragoza deja otra a la espera de el Real Madrid contra el ganador del Valencia Unicaja aunque desde luego de lo que más se habla es de la caída del imperio Baskonia un equipo diseñado para estar en una final four la suya un equipo diseñado para luchar por una Liga en donde cae en los cuartos de final de la Copa a donde no llegó tampoco la final y que no ha llegado sinceramente a luchar por nada el último golpe se lo dio el Zaragoza y así de sincero fue Velimir Perasovic su técnico en la rueda

Voz 4 05:16 para nosotros es una gran decepción o fracaso como lo queréis porque nadie esperaba que no vamos a caer en el primer al de cambio esto no quita méritos a gran partido y han Clavijo que ha hecho Zaragoza hay de verdades es uno de los más duros momentos de mi carrera como entrenador ahora mismo soy para pocas palabras único ver sobre el partido puede decir de nuestra puesta en escena ha sido muy mala sobretodo primer cuarto donde practicamente tirábamos muy solo sino no no veíamos Saro se pusieron muy arriba pero luego segundo o tercer cuarto equipo reaccionó oí teníamos bien encarrilado partido para mi momento clave último cuarto ha sido momentos de falta intencionada que me toco partido equipos equipos segunda ahí ahí no tuvimos fuerzas para recomponer con componemos

Voz 0699 06:12 el peor momento de mi carrera como entrenador dice Velimir Perasovic Baskonia tiene mucho que pensar mucho que recomponer mucho seguramente que rehacer de cara a tener un proyecto sólido la próxima temporada eso en España en la NBA estamos en el desarrollo de la final el favoritismo de Golden State Warriors ya no está igual declaró que la semana pasada tras los dos primeros encuentros la cosa está empate a uno la serie viaja a California donde se juegan los próximos dos encuentros a lo largo de esta semana ya aviso que estaremos en los Estados Unidos dos hablaremos de la final con un protagonista que sabe lo que es disputar una desde dentro pero antes un jugador por el que se peleaban medio mundo ya sabe donde va a jugar la próxima temporada que es Nikola provisional en la fase regular de la Liga Endesa que abrió la semana pasada si recordáis este Play Basket ya que preguntamos directamente por el Real Madrid bueno pues ya sabe que ese club será su destino el acuerdo está cerrando que jugará al lado de Campazzo Llull la próxima temporada lo que a priori haría que alcancen estuvieron año cedido en el técnico contra Zaragoza después de que el Real Madrid también lo tenga atado de cara a la próxima puede y es que el mercado se va a mover bastante vio difícil que Poitier no acaba aceptando una oferta de la NBA hay dejé Baskonia Valencia Basket negocia con grandes del baloncesto europeo para hacer un equipo potentísimo de cara a la próxima temporada el CSKA puesto un pastón encima de la mesa de Sergio Rodríguez eh para que reconsidere su deseo de irse Brandon Davis lo tiene cerrado con el Fútbol Club Barcelona porque ya lo ha confirmado su mujer y lo que es seguro también es que asista Alonso ha renovado con UCAM después de salvar al equipo murciano voy a coger aire que son mucha noticias como una más dentro de la selección española de baloncesto para el Mundial de China Niko Mirotic le gana la partida Serge Ibaka para ser el nacionalizado que incluya Scariolo en el equipo nacional para jugar el Mundial la selección femenina no tiene mundial pero tiene europeo el veintisiete de julio de votaremos ante Ucrania en la primera fase pero llevamos jugando partidos en donde tenemos buenas sensaciones de las nuestras contra Letonia ir contra Turquía hemos ganado uno fáciles de Letonia otro sufriendo contra Turquía lo que dormían hasta bien para ir generando sensaciones yo tengo la sensación de que os lo vais a pasar bien en este vasca con el equipo habitual coordinado dirigido y controlado por Marta Casas en la relación con Rubén Díaz hoy al frente del numeroso equipo técnico del programa así que nada puede salir mal como nada puede salir mal vamos a abrir en Toronto de Antoni Daimiel está a punto de coger un vuelo que le lleva a California donde desde mañana va a seguir la final de la NBA así que os llevo de viaje

Voz 5 08:43 hola soy Sergio Scariolo un saludo para los oyentes de Play Basket

Voz 0699 08:49 los dos sentimos envidia de Antoni Daimiel porque él está donde se parte el bacalao del mejor baloncesto del mundo siguiendo in situ la final de la NBA así que un poquito entre aviones vamos a pillar a Antoni Daimiel al que le voy a cambiar la preguntas un poco centrando las en lo que sigue en la final de la NBA la primera que es lo que más me ha llamado la atención de lo que han visto hasta ahora Antony

Voz 7 09:09 pues Pacojó lo que más me ha llamado la atención de los dos primeros partidos de esta final ha sido en primer lugar era como un jugador como De Marcus Cousins que ha tenido dos lesiones graves en los últimos dieciocho meses después de la última con un seis semanas de inactividad vuelve y vuelve al nivel al que jugó en el segundo partido un jugador con mucha clase con mucho talento natural que a lo mejor no está en su mejor momento en cuanto a reacción física en cuanto a velocidad pero que tiene mucho baloncesto en su cabeza en sus manos si neutralizó bastante a Marc Gasol a Ibaka hay contribuyó a todo un clínic de sobre todo de pases de asistencias de creación en generación de juego de los Warriors en ese segundo partido también me ha llamado la atención de estos dos partidos que no utilice Small Ball Golden State Warriors es decir que no juegue con quintetos pequeños lo ha intentado hacer un poco más incluso Toronto que el equipo Steve Hooker que siempre ha querido tener algún jugador grande en pista y además les ha ido bien eh Bogut estuvo bien en el segundo partido oí lo que ya hemos hablado de Clausí

Voz 0699 10:18 siguiente parece Antonio el personaje que han marcado los partidos y son dos uno por ciento lo compró

Voz 7 10:24 en cuanto a personajes personajes eh que han marcado estos dos partidos primeros de la final bueno me tengo que quedar con Iguodala que para mí es el Robert Morris de de esta década jugador de Fini vivo en un jugador que no se prodiga demasiado en temporada regular es un jugador veterano con una magnífica carrera pero no de superestrella pero su habilidad para ofrecer su mejor nivel en los momentos más importantes pues le ha hecho ya un MVP de unas Finales de la NBA en esta final de momento definitivo también con ese triple anotado al final del segundo partido que aseguró la victoria para Word si tuviera que elegir un personaje en Toronto Raptors pues eh me tendría que decantar por el más regular para mí de su equipo en los dos partidos incluso en los anteriores Brit el base suplente de los Raptors que sigue jugando a un muy buen nivel y que además está gastando mucha energía defendiendo creo que como

Voz 0699 11:25 tanto es con acierto y para terminar eh que esperas Anthony hasta que volvamos a hablar de los próximos siete días

Voz 7 11:31 qué esperar de de estos siete días de estos dos próximos partidos en realidad no los que se juegan en la madrugada del miércoles al jueves y del viernes al sábado allí en Auckland en el norte de San Francisco bueno yo creo que es muy difícil el especular prever porque sobre todo las lesiones que están asolando a los Warriors tienen muy difícil pronóstico desde fuera no incluso me imagino que no será fácil desde dentro todos esos problemas no se la deshidratación de Steve Carr la el problema muscular que no le permitió finalizar el segundo partido a Clayton son la lesión en el hombro de que volumen y que sólo pudo jugar diez minutos en el segundo partido más luego el asunto Duran eh que sabemos que por lo menos necesita un entrenamiento más o menos completo antes de reaparecer todavía está por llegar ese entrenamiento todo esto para mí condiciona en gran manera la final creo que por muy buenas sensaciones que diera en el segundo partido Sí Se van cayendo piezas importantes de este equipo se va a hacer cuesta arriba al conjunto de este Iker ya al equipo de The OC con Isi por ejemplo o Kevin Durant vuelve y vuelve a buen nivel pues la tendencia podría ser precisamente la opuesta no que fuera aún si cabe más favorito de lo que parece ahora Golden State por así que para mí las lesiones van a condicionar el lo que queda de NBA faenas de este dos mil diecinueve

Voz 0699 13:10 gracias Antoni eh para los que piensen que el tono de Antoni Daimiel es bajo a las tres de la madrugada no os creáis que fácil tener un tono alto después de haber visto un partido de la NBA ya está hecho polvo nada más llegar al hotel lo mismo la semana que viene ponemos la guinda de la temporada con Daimiel o lo mismo nos dura la Historia NBA una semana más además de la semana que viene bueno pero con lo que pase los vamos contando ahora afrontamos como una final de la NBA con alguien que ha jugado una y que ha jugado en los Raptors resuelva el enigma en un minuto

Voz 0889 13:38 hola soy parasol yo soy muy fuerte a todos los aficionados a Play Basket en la Cadena Ser

Voz 0699 13:48 son pocos los jugadores españoles que han disputado una final de la NBA son pocos los jugadores españoles que han jugado en los Raptors y hasta este año sólo uno cumplía con las dos en la ecuación y hoy le llamamos para que nos cuente sus sensaciones sus recuerdos para hablar de futuro también con una mezcla José Calderón muy buenas tardes hola buenas tardes aunque voy a empezar por el final que es que has acabado tú décimo esta temporada en la NBA José que cuando hiciste la maleta para marchar allí por primera vez te imaginamos que ibas a estar tanto tiempo allí en la NBA

Voz 9 14:23 pues no la verdad que no que es algo que no planificado para nada al contrario yo cuando me fui fue un poco pensando en bueno vamos a vamos a ver qué pasa tenemos la experiencia vaya bicis iba mal lo volvemos a que íbamos preparado para cualquier cosa no

Voz 0699 14:38 qué balance hace de statu segunda estancia en Detroit

Voz 9 14:42 pues la verdad que bueno buena que realmente bueno colectivamente hemos hecho lo que se suponía que teníamos que hacer lo que queríamos hacer que era nuestro objetivo que era dar un pasito más en la franquicia hacerlos que yo quizá han hecho este año saquen ese en esa parte pues muy contento siempre gusta cumplir objetivos y luego la parte personal pues bueno con mi rol no mucho más importante en la primera parte de la temporada porque ahí se mide estaba lesionado y tuve bastantes minutos cuando todos estuvieron sanos pues bueno poco más aburrido por decirlo de alguna forma por el hecho de que bueno pues igual no con tantos minutos como a todos nos hubiera gustado pero bueno pero bien por el hecho de que era Mirror y que bueno sabía que estas cosas pueden pasar no

Voz 0699 15:19 me decía que cuando te fuiste tenía la maleta hecha para volver Toronto Detroit Dallas Nueva York Los Ángeles Atlanta Cleveland la verdad es que han movido a una maleta bastante

Voz 9 15:29 bueno sobre todo en la última parte de un par de veces sin que yo quisiera una como lo de Los Ángeles Atlanta eligiendo yo pero pero bueno la verdad que bien no se lo llevo muy bien estoy muy tranquila y al final suena mucho pero luego como han sido casi siempre temporadas completas digamos pues la verdad que esto estado bien he estado cómodo ha sido fácil ahí bueno pues muy contentos

Voz 0699 15:52 como son muchas las entrevistas que te hemos hecho en la SER José hace unos años te escucha es decir en una entrevista en El Larguero que tu objetivo era cumplir quince temporal dadas en la NBA llevas catorce

Voz 9 16:04 bueno pues ese es el plan seguimos con el mismo plano no cambia nada de momento la verdad es bueno vamos a ver si somos capaces no estoy me encuentro muy bien físicamente y mentalmente estoy muy muy preparado oí Perviy bueno para para poder abortar y para poder ayudar a equipos sí bueno pues ese es el ese es el objetivo

Voz 0699 16:24 por un equipo que te minutos un equipo con opciones de anillo todavía no tiene nada claro es muy pronto

Voz 9 16:30 bueno yo creo que hasta el uno de julio son saber yo creo que luego lo que está claro es que siempre como siempre y cuando lleguen las ofertas veremos qué es lo más importante yo creo que ahora mismo para mí es prioritario un equipo lo mejor lo más arriba posible yo estoy dispuesto a ser el mentor de un jugador joven en un equipo de Josa creo que me esto que puede ayudar de muchas formas que como bien dices pues eso la temporada que es la seis si nadie lo impide que eso quiere decir que nadie me llama pues esperemos que por lo menos la temporada que viene seguir sumando porque no me gusta hacer planes a mucho más largo plazo

Voz 0699 17:02 seguro que te van a llamar de todas maneras si se estropeara el teléfono hubiera mala cobertura siete Gemma algún club europeo descolgar la llamada o no está entre dos planes

Voz 9 17:10 ahora mismo no obstante Mis planes sinceramente creo que lo he dicho otras veces que objetivo era acabar allí jugar en la NBA hay tampoco me encuentro muy bien y sé que vamos que podría hacerlo hoy pero no sé creo que la familia está cómoda creo que si si no hubiera eso llamada creo que igual es tiempo de decir bueno pues igual es tiempo para pensar mucho más incluso en mi familia ahí bueno ahí les tocaría a ellos se decidir un poco no cuál es el siguiente paso

Voz 0699 17:32 cómo mola que encabeza tienes oye Thiem terminada la temporada con los Pistons el anillo no está decidido aún siguen las finales entre Warriors si Raptors T te quita el sueño lo ves a la mañana siguiente no lo ve obedece

Voz 9 17:46 no es bueno de es verdad que los otros dos partidos pues estaba bastante haciendo cosas lo todavía pues acabé tarde

Voz 5 17:53 en principio el primero

Voz 9 17:55 todos ellos verdad que me llama mucho más la atención por el hecho de que bueno pues que estuve allí el año pasado y encima este año tenemos a Toronto que bueno después de tantos años y que esa icono por primera vez están en esos finales encima Deimos a Marc Gasol allí se a Sergio Scariolo saque ya muchos amigos entonces bueno es una final un poco más especial que cualquier otra

Voz 0699 18:14 tú has jugado allí en los Raptors y que te tiene muchísimo cariño los Raptors hay que decirlo como yo creo que tú les tiene ensayos también la pregunta es con uno uno ahora mismo en el marcador después el segundo partido tú crees que pueden tumbar a los borregos

Voz 9 18:29 yo creo que sí se ha demostrado que han sido capaces de ganar y han competido el segundo pasa es que estamos mal acostumbrados en el sentido de ganar un partido gusto Toronto gano seguro pierde no los Warriors gana seguro sí yo creo que hay que tener un poquito más de paciencia son series muy largas al ganar cuatro partidos es muy complicado bueno da muchas vueltas no pues además bueno pues uno uno ir allí otra miniserie ahí sabes que vas a volver a Toronto oí todo todavía hay mucha final por delante no yo creo que no hay que ir sería un extremo en el otro creo que son dos equipos con capacitados para para Seymour's otro hoy vamos a ver quién es más duro mentalmente quienes capaz de bueno de salvar cuando se que los partidos más complicados

Voz 0699 19:08 ahora no tiene mucho mérito pero al principio dije que esta final iba a ser larga que no veía una final de cuatro cero cero cuatro ni cosas así pero es que yo creo que si no llegamos al séptimo Josele va a faltar poco

Voz 9 19:19 bueno yo el otro día dije que ojalá fueran siete por para los aficionados al baloncesto dije que Toronto en seis pero intensidad mucho los colores digamos por decirlo de alguna forma pero bueno igual hay no porque yo creo que cualquiera de todo lo que digo es que ganar cuatro es complicado y esto bueno pues ha sido uno uno y tampoco me extrañaría que volviera a Toronto con dos dos y volver a empezar no no no lo sé vamos a ver qué es lo cómo va aquí día a día ya te digo sin volverse locos no pase lo que pase

Voz 0699 19:47 me nombraba a Scariolo me enamoraba a va pero bueno voy a tirar un poquito más por Mark que yo creo que todos teníamos muchas ganas de ver a Marc en una cita si no porque es un jugador que ha ido progresando mucho en la NBA que ha sido muy importante en un equipo que no es tan grande como Grizzlies y sin embargo ahora tiene la oportunidad de brillar y de luchar por un anillo José con los Raptors

Voz 9 20:10 sí yo creo que es muy muy importante no que que bueno que al final pues todos le queremos mucho y es verdad que era estado ya jugando en común en seis partidos importantes no en las finales finales pero bueno luego lo que hemos dicho muchas veces a todos que pasa por equipos que estás luchando por todo y te toca reconstruir los otros equipos que igual no son tan bueno y que desde aquí muchas veces no vemos ese ese paso o cómo puede complicarse no eso a veces muy

Voz 1078 20:41 eso no lo controlas tuvo uno muy yo creo que eso es importante no parar porque bueno de la NBA pues si es así

Voz 0699 20:47 sonando todo muy pro Raptors pero bueno teniendo españoles ahí hablando contigo tiene que será eh así que creo es que por donde pasa la clave para que Toronto sea por por el anillo contra Golden State José

Voz 1078 20:58 pues un poco por el equipo porque todo el mundo puede decir no es de cómo juegue le una de otra creo que todos no yo el primer partido fueron clave pues porque jugó muy bien porque tuvieron jugadores que aportaron van desde el banquillo hizo daño yo creo que dependen pues sobre todo es un poco no sólo de un jugador

Voz 1621 21:15 que tú conoces aficiones

Voz 0699 21:17 franquicia sería la leche para Canadá para los Raptors llevarse una NBA un título

Voz 1078 21:23 bueno yo creo que sería muy bueno sinceramente creo que sería muy bueno para la NBA

Voz 0699 21:26 sí también plenamente creo que que es bueno que gane otro que

Voz 1078 21:29 porque que no sea Le Bron o que no se o que no sean los gordos y creo que es importante para el baloncesto en general no yo creo que eso es lo que tenemos que que que deber no y que lo que todos no es Nos gustaría ver no yo creo que tiene si es Canadá

Voz 9 21:43 te caso como los con lo es algo así como

Voz 1078 21:46 estábamos diciendo a un hospital más que que igual otro pero pero realmente pues eso sin yo es importante no es que gane un equipo americano la NBA pues yo creo que es bueno para todo el mundo no

Voz 0699 21:56 estaba sonar muy Cheli pero te la puedo hacer con la confianza que tengo que es lo que mola más de jugar una final de la NBA que todo jugador

Voz 1078 22:03 yo creo que es todo no yo creo que todo lo que lo rodea no tiene nada que ver con partido cual normal es es digamos que es lo más parecido a nosotros que nos hemos vivido alguna final de lo

Voz 0796 22:12 sus olímpicos o algo así por el hecho de lo que atrae

Voz 1078 22:14 no en cuanto a a prensa de todo el mundo a ex jugadores a no sé Togo o no es ese hablan todos lados tienes cobertura de todo tipo oí cuenta que algunos países pues son los jugadores más importantes que otros lo que se habla más qué pues por lo que se ahí bueno yo creo que todo se hace bueno se magnifica muchísimo más

Voz 0699 22:35 oye terminando que te estoy quitando tiempo de la familia yeso para ti es sagrado nombres propios de la temporada Si tú me tienes que dar un Emvipsa el envite de la temporada para ti para quién sería Harden ante toco un poco no te lo voy a cerrar

Voz 1078 22:47 bueno yo a ver yo a mi me gusta que me gustaría es lo mismo que dicho de Toronto quedan en otro creo que ante tu campo es una temporada increíble llevaba Milwaukee de el año pasado ser octavos algo así a ser primero y es el mejor de la liga regular pues bueno no me importaría que fuese él sólo por el hecho de que bueno

Voz 1576 23:01 que es diferente otro que creo que

Voz 1078 23:04 eh más que nada por eso esa es mi mi explicación si vale

Voz 0699 23:07 no hombre como decíamos que miran están más fácil porque va a ser nuevo y el rookie del año entre dos y tres ya aunque eso sí que nuevo José

Voz 1078 23:15 pues a ver yo soy más de de chic pero realmente creo que ha sido sobretodo la última parte desvela que trae John ha jugado a un nivel increíble pero quizá el no jugar a ese nivel toda la temporada yo creo que me costó mucho más entrar en el ritmo del NBA pues creo que Doncic tiene ganado mucho no es que mi voto es para

Voz 5 23:33 la pena Monchi y y sé que al final

Voz 0699 23:35 desde la NBA pillan a mano y que tiene muchas cosas que hacer el Mundial de China Notero perderán con con la selección quiero decir de verlo no no lo veré el me tu cadáver

Voz 1078 23:44 de otro lado ya entre esas fechas están los niños casi en el cole y esperemos que estaré pues a mí en la ciudad que sea no sé cuál todavía hasta julio que se abre la agencia libre y lo seguiré de allí por supuesto al máximo

Voz 0699 23:55 sin Pau sin Navarro sin Felipe sintió oye me estoy haciendo muy mayor que sí o sí

Voz 5 24:01 Bayo que aunque todos

Voz 1078 24:03 hemos haciendo mayor yo creo que es normal y que viene bien que haya otra gente y que algún día tenía que ser poco a poco

Voz 0699 24:09 poco lo que no sé si tenemos que pedir a esta nueva generación lo que vosotros conquista estéis y lo que os pedimos a vosotros Jose

Voz 1078 24:17 no yo creo que esta nueva generación cuando del cambio definitivo pues la hará lo que esta generación creía que debe hacerlo hasta donde ellos quieran llegar hay puedan puedan hacer el yo creo que que no hay ni que comparar ni nada yo creo que lo bueno que hemos ganado un respeto y que España ya diferente por todo lo que hemos hecho en los últimos años pero ahora bueno pues cuando haya que empezar pueda empezamos otra vez pues empieza otra vez y seguro que lo hará en señal porque yo creo que hay mucha gente que se ha demostrado durante todas estas ventanas que hay mucha gente que igual que en otros momentos no han tenido la oportunidad porque él todos los que han nombrado como he estado demasiado tiempo no porque no se refieran y entonces pues bueno es seguro que es el tiempo de de muchos otros de de brillar y de pues va hacer su propia historia digamos

Voz 0699 24:58 vale y la última en la RAN qué tal se te da eso de entrenar en kayak

Voz 1078 25:02 bueno pues ahí estoy ya sabes te al final hay que inventar y muchas veces esto de que bueno esto vamos a salir pues bueno lo paso mal pero bueno la técnica no es la mejor pero al final lo que importa es que me perdí allí la paliza ahí bueno eso me tienen entrenador

Voz 5 25:15 cuando uno el deportista que hasta ahora creo que me toca se así

Voz 1078 25:20 sí porque pues rotando de paz de la gravísima pienso que voy haciendo un poquito de todo ahora

Voz 0699 25:27 vas a acabar haciendo triatlón de otra de yo

Voz 1078 25:29 bueno bueno quién sabe yo es que sé no se esto da muchas vueltas

Voz 0699 25:32 bueno de momento dedica el tiempo a la familia que es lo que lo que toca José Calderón muchísimas gracias por estar en Play Basket

Voz 1078 25:38 nada gracias a vosotros los un abrazo

Voz 5 25:40 en la actualidad bueno siempre la N de la NBA y alrededores

Voz 0699 25:43 por hacerlo todo bien vamos a ocuparnos determinarlo al la tertulia de los hola sus es baja un salido

Voz 5 25:50 Play Basket

Voz 0699 25:52 en la NBA todo gira alrededor de esa final con la que hemos hablado con José Calderón de cago hay Leonard de Kevin Duran de cómo la ventaja de cancha de los Raptors podría ser decisiva después de este empate a uno con los dos primeros partidos porque ya sabéis que esto lo grabamos a lunes pero también se habla del futuro de los hay de libres de la temporada I de los últimos debates sobre el envío de el año y el rookie del año todo eso nos metemos en la coctelera hay va de cabeza la tertulia de la NBA con los directores en acción director de NBA al día Movi Star blues José Ajero muy buenas

Voz 5 26:19 hola qué tal muy buenas tardes de tono director de gigantes del dinero muy bueno muy buenas tardes buenas tardes Jose

Voz 0699 26:27 con la serie igualada a uno entre los dos que van que tenemos que esperar para esta semana

Voz 10 26:36 la pregunta no sé no lo sé no lo sé qué podemos esperar podemos esperar nada

Voz 0796 26:44 yo te digo ahora mismo lo que esperamos es un viaje a un viaje a un claro en San Francisco

Voz 11 26:50 yo soy de avión

Voz 0796 26:52 cansar Mi con Induráin espera una versión todavía superior de The Golden State Warriors entusiasmo pero también espero ajustes de Toronto después de todo lo que hemos hablado después de todo lo que hemos dicho los salen con un resultado más que aceptable pronto con la SER

Voz 11 27:12 igual igualdad Iguodala e igualdad

Voz 0699 27:14 eh

Voz 0796 27:15 indicó dos partidos por delante en su casa para hacer sangre para poder decidir y esperemos también que sea tiempo suficiente y necesario para que recobre para que recobre la salud

Voz 0699 27:28 Die igualdad Lahm en torno al ávido la última entre comillas polémica después de dejarle libre en el último triple que es decisivo en el empate a uno con carril diciendo dejar libre Guada las una falta de respeto y el entrenador de Toronto respondiendo a nosotros no le falta la nave

Voz 1621 27:44 bueno estén dentro de las opciones que tienen los ríos que yo sí que puede entender que es algo así pero es verdad que no es mal cliente usa no es buen cliente para eso porque al final es lo que tiene normalmente las cosas muy claras que no suele fallar en estos sitios pero es verdad que no es ninguna especialista no es un grandísimo lanzador pero bueno estamos hablando unos Warriors en Carrie sin Clayton son ese momento también si no me equivoco sin Durant obviamente bueno tampoco voy a tantísimas opciones Si yo quiero un poco de todo de un poco de que se queda solo pero tampoco creo que sea una una jugada en la que se de flote descaradamente para mí hay tantas polémicas en esta serie con Drake por medio con unos con otros

Voz 12 28:32 que sinceramente a la metido

Voz 0699 28:35 que se pongan como se pongan los Word los Warriors José que tienen hasta seis jugadores con problemas físicos e Cousins durarán Thompson Carrie Guadalix Clooney

Voz 0796 28:45 bueno ahora parece que el que más sano está es o lo más sano después de partido ayer son Kaczynski Iguodala no después de esos problemas algunos de alguno las teorías de Carrie dicen que fue gripe otros dicen que fue simplemente cansancio y esos problemas que parece que también se queda en contracturas Peral de prueba de que hay son son los de ciertos que son dos partidos y dos jugadores que han dos jugadores que se han ido cojeando otro que no está así que lo que te digo la salud ahora parece que es el jugador más sanos veintiocho minutos con buenas prestaciones de todo buenas sensaciones

Voz 0699 29:23 David qué es lo que más te ha gustado de los Raptors en estos dos partidos

Voz 1621 29:27 de los Raptors sudó bueno hombre yo creo que el primer partido es muy bueno en general y con buena circulación de balón con nivel defensivo alto imponiendo su físico y sobre todo el primero más que en el segundo utilizando muy bien a a Marc Gasol que era algo que no es playoff en algunos partidos echa más en falta no que tuviera más participación que tuviera el balón un poquito más tiempo en las manos

Voz 1576 29:50 sí pues ya digo en un segundo

Voz 1621 29:53 creo que primera parte mantiene un poco esa tónica de intentar eh bueno pues circular viven buscar posiciones cargar físicamente y defender mucho pero en la segunda el ska el chiringuito las es verdad que incluso Marc notó mucho tener enfrente a causa que en el primer partido pues como si tuviera la verdad quieren según destacan dos faltas pues muy rápidas en casi siete en cuatro minutos me parece que el tiempo que estuvo ahí en cancha pero Jayne ponen un tono físico oí el resto pero cuando vuelve que hasta ahora no tenía los Warriors entonces que Si algo podía ser un punto de los jugadores que gafas de centímetros sólo la falta de peso por dentro ante jugadores con Marc Gasol pues claro te plantan a causa de un Estado que va a más

Voz 0699 30:38 a decirle complican un poco la papeleta los Rafa uno de los protagonistas de la final José Leonard explicarnos cómo le la costado una multa de cincuenta mil dólares es decir que Cawley es el más parecido a Jordan que ha visto

Voz 0796 30:49 pues es precisamente por eso no estoy para me que no tiene que no tienes bajo contrato y precisamente con jugadores que con jugadores sobre los que orbita tu equipo durante hace un tiempo pues ese tipo de cosas está pasando ahora mismo no fíjate eh que ayer sin querer de le hacía esa pregunta Ricky Rubio entre risas no para que me dijeran nada que está en Badalona viendo el partido de la Peña Hay el Barça te pregunta es Derrick redodones de dónde vas en metro Weeks eh no lo sé como todavía no se puede hablar con nadie no no de otra decían verano tensión atemporal evidencia no pero de verdad no podemos hablar los equipos todavía hay secretismo y entonces eh no podrá hablar con los equipos no pueden hablar los equipos con jugadores puede verse habló sobre sancionado

Voz 0699 31:40 te pregunto por Ricky Rubio ya que habéis hablado los dos unos gigantes y otros vis a vis pero antes de esto David creo que es el es este partido el primero bueno el primero de la serie fue el encuentro más visto en la historia de Canadá y el que menos en diez años en Estados Unidos es decir según la NBA la ausencia de Le Bron y el hecho de que no cuentan los datos del país vecino son las causas de la caída de espectadores en eso

Voz 1621 32:02 sí claro por un lado es verdad que para Toronto es que esto es una locura Bruselas ayer en un momento de la transmisión en pues se mostraron señales en cuatro cinco puntos distintos de pues no se del Cholo de Toronto de todo Canadá pero cualquier persona la ciudad está carísima e Calde también me comentaba el otro podía que claro es que esto es algo histórico fue una apuesta muy bestia dar irá porque León al intentar ir conseguir a Marc Gasol en en febrero cuando tenían contrato delicados se gestiona es una apuesta muy potente y eso hace que en Granada se vuelquen yo reconozco que sigo viendo estas finales índice más es raro raro a mí me falta Le Bron nada ni les sigue echando de menos ese punto de competitividad extrema que ponía no echa de menos y entiendo que haya espectadores que él

Voz 0796 32:54 él él es este un poco para atrás él

Voz 1621 32:56 uno de los Raptors que a lo mejor no es tan vistoso tan espectacular pero deportivamente creo que es una final muy buenas y que bueno vamos a ver yo hablaba de que si no bastaba Duran podíamos hacer una serie larga vamos a ver hasta cuándo hasta cuánto nos da

Voz 0699 33:07 vale vamos a ver cómo se estira a lo largo de la SER Juana la serie de las Finales pero vamos es como se nos va a caducar sino os voy a preguntar por nombres propios en la NBA voy a empezar José por Jimmy Butler que dicen que lo se observan a echar el resto por contar con él

Voz 0796 33:22 dado dijeron no a final de temporada Azalia Umbral diciendo que bueno cuando sobre todo cuando llevaba toallas Harris no que la intención equipo poner a echar el resto por El día se ha demostrado que que les necesitan no un jugador que no puede firmar el pues pues me haga contrato máximo de estos porque no ha cumplido con los objetivos suele ser jugador que les viene de perlas Ica intentarán pues ponerles no leo que puedan en en la mesa no yo también se está labrando fama de ser un jugador nada nada agradable El Vestuario me parece que han encajado bien aquí parece que él escucha desde aquí parece que puede lideradas hemos visto liderar en la cancha de hemos visto al anotar muchas canastas decisivas y creo que es un ganar ganar para los dos

Voz 0699 34:03 sí

Voz 5 34:03 no no las galas David ahí te voy a voluntad

Voz 0699 34:06 por Ricky Rubio y después de lo que os contó en gigantes las entrevistas de la semana pasada con Play Basket creo templado en Cataluña Radio Club cómo ves el el futuro de Ricky

Voz 1621 34:16 bueno pues lo último que son Cataluña Radio que está bien porque yo creo que no lo había dicho tan tan tan bueno tan claro eso es en ninguna de las entrevistas es el tema de que para Utah o en principio lo que él cree que no decía literal que que Utah al ya le ha dicho que no es curioso

Voz 0699 34:32 ya dije algo que también dicen que ha

Voz 1621 34:34 también ha comentado nosotros es que claro es una agencia libre un poco extraño que va en principio hay muchos equipos con dinero pero también va a haber muchas estrellas en el mercado pero tampoco seamos cuantas porque hay muchos jugadores con opciones que pueden decidir a última hora al mercado no y eso va condicionan mucho eh hablando claro de lo que haga dura de lo que haga lo que haga vamos a ver si clic Thompson y compañía va a depender que pase con esa segunda fila con todo respeto claro de de agentes libres en la que hay nombres pues como buche Beach como Ricky Rubio como que vamos a ver qué pasa también con él entonces van a tener que esperar un poco a ver qué pasa con el resto claro para ver qué mercado les queda Utah bueno pues tiene sentido sinceramente para ambas partes incluso que se busquen otros caminos otras opciones a mí por ejemplo parada Ricky

Voz 1078 35:24 no me encaja muy bien Indiana vamos a ver

Voz 1621 35:27 amor en los tiros que es una opción que salarial mente digamos el espacio y por incluso por el equipo y la plantilla que tienen a mí me encaja pero bueno es imposible saber habrá porque ya digo todo esto seguramente aunque él mismo siempre dice que ya en la semana anterior van chavismo un poco lo que busca cada equipo pero seguramente lo que no sepa muchos es lo que iban a hacer Duran chirimiri compañeros

Voz 0699 35:50 me quedan un par de ellas y Jose Mari Einstein que es un periodista del New York Times muy conocido experto en la NBA ha dicho que para el Mundial de China Estados Unidos va a contar en todo Hong Ken va Walker Anthony Davis James Harden Donovan Michel ilusión Williamson bueno pues se cuenta con eso la verdad es que el equipo tiene buena pinta

Voz 0796 36:08 bueno ojalá tengamos suerte no cruzarnos con ellos de sobre todo en el

Voz 5 36:13 hasta los cuartos de final

Voz 0796 36:15 Lee hacerlo realmente bien y conseguir la medalla de plata

Voz 0699 36:19 luego hay un bombazo en Estados Unidos que es que David los hijos de Le Bron Wade pan a jugar juntos

Voz 12 36:24 sí sí sí eso parece en un instituto Zaire Way

Voz 1621 36:31 inspiró ni es como se ha llamado siempre al al hijo del Ebro

Voz 0699 36:35 pero ni caso

Voz 1621 36:38 lo complicado que tiene que ser ser el hijo de Lebron James cuando no no en cuanto a la vida que la vida la tendrá resuelta haga lo que haga muy seguramente no tenga ninguna complicación pero ser jugador de baloncesto siendo el hijo de Wayne un dijo a Le Bron hay muchos casos al final de de hijo de que se han quedado por el camino y otros que pues mira Stephen Garry por ejemplo ha llegado bastan te bien a la NBA y muy íbamos a ver vamos a ver si tienen una vida claro al final en los Hayley de Youtube porque yo creo que ninguno de de ni de nosotros dormidos oyentes chupado partido de high school americano pero bueno vamos adaptando lleva

Voz 0699 37:15 bueno pues vamos a ver pues nada hablando de hijos hijos míos la semana que viene más que habrá avanzado más la final podremos ver por dónde van las claves más o menos definitivas de esa final ante los Raptors y los Warriors chicos un abrazo a los dos buenas noches

Voz 1621 37:29 lo que está en el tramo decisivo remate

Voz 0699 37:31 ah pero también la ACB esta calentita con los play off por el título ahora contamos

Voz 5 37:35 hola soy nuca habiendo Sy Le Matin saluda al frente de Play Basket

Voz 0699 37:41 estará Luca para muchos saludos después de lo que ha sucedido con Baskonia que es la noticia de el deporte en la Liga de esa ACB es que técnico Zaragoza sí ha cargado a Baskonia ya es semifinalista de la Liga Endesa esa es una semifinal que está configurada ahí va a enfrentar al Fútbol Club Barcelona con el técnico Zaragoza al mejor de cinco partidos con ventaja de cancha para los azulgranas que también dejaron en la cuneta al Joventut de Badalona en dos encuentros así que con un protagonista del Barça que se va a enfrentar al Zaragoza abrimos antes de la tertulia con Raúl González muy buenas

Voz 13 38:13 qué tal muy buenas con Adam Hanga dan felicidades ya Rice en semifinales ha costado pero el Barça dos cero dando la sensación de que tenía el partido controlado en todo momento

Voz 14 38:23 sí yo creo que sí totalmente de acuerdo que creo que hemos encontrado así todo partido menos los primeros minutos que que tiene un poco hacha ahí pero yo creo que bueno gracias editor también que tiene mucha cierto del principio oí sí hay una yo creo que como he dicho más contra partido muy bien ahí estamos a semis el próximo paso ahora a descansar un poquito íbamos a preparar bien contra Zaragoza que yo creo que en primer cosas que tenemos que hacer es tenemos que respetar este equipo no ya ha ganado contra un equipo que que es muy fuerte no de Baskonia y ahora yo creo que tiene una extrema activación no porque ellos también un paso de desde la desde la final no vamos a preparar bien y tenemos queremos ganar estos dos partidos que jugamos en casa

Voz 13 39:13 se reía porque tiene que también había hecho un partidazo con dieciséis puntos Adán Fitch quizá a veces desde fuera nos hablará tanto pero también el trabajo del equipo sobre la provisto la ha sido excelente a nivel defensivo obviamente la notado mucho porque es un jugador con mucho talento pero lo habéis tenido controlado sí sí sí

Voz 14 39:28 yo creo que hoy esto siempre yo creo que tiene que ser así esto tiene que ser un trabajo de equipo obviamente tenemos tres les indio au pero yo creo que el más importante del equipo hemos controlado bien aquí nada más eh no he dicho yo creo que hemos hecho un gran trabajo con equipo oí íbamos a a siguiente

Voz 2 39:50 Iker es decir del partido de Thomas Heurtel

Voz 13 39:52 juntos ha dado un recital hoy sí bueno eres

Voz 14 39:55 sabíamos que es capaz de hacer así no es capaz de anotar es capaz de la cosa así yo creo que hoy ha demostrado que que puede ser que Nico es el el IPI que que merecía seguro pero opera también en yo creo que Thomas está está cerca ahí tiene el mismo talento hoy tenemos que dar mucho eso y nada hay yo espero que sigue a jugar así

Voz 13 40:18 gracias y suerte las palabras

Voz 15 40:20 eh Adam Hanga después determinado al Joventut de Badalona

Voz 0699 40:23 pues son las palabras de uno de los protagonistas de ese partido esa semifinal está configurada por la vía rápida tanto el Barça como el técnico Zaragoza vencieron sus compromisos dos cero a su rival es el Real Madrid también ha lunes está en la semifinal ya está a la espera de lo que ocurra en el partido del martes entre el Valencia y el Unicaja el ganador se jugará la semi contra el Real Madrid pero desde luego lo que más llama la atención es lo que ha hecho Zaragoza el que Baskonia esté en la cuneta idea vamos a hablar durante el primo tibio de este ratito de tertulia saluda a los tres mosqueteros Barcelona Xavier Saisó muy buenas

Voz 5 40:57 buenas tardes Madrid Miguel Martín

Voz 0699 40:58 Talavera muy buenas qué tal muy buenas ya en algún lugar del planeta pádel Lalo al poeta muy buenas

Voz 16 41:04 desde Buenos Aires Argentina cinco ahora menos muy bueno

Voz 0699 41:06 vamos ahí bailando tangos de cero a diez Saisó un número de califique lo que te ha sorprendido habló de técnico contra Zaragoza

Voz 17 41:13 pues yo creo que un ocho tranquilamente de yo creo que me ha sorprendido muchísimo porque eliminarla Baskonia Aaron es moco de pavo que diría aquel

Voz 0699 41:22 tal ha sido el gran sorpresón que estaba vaticinado por muy pocos eh

Voz 1576 41:27 sí yo creo que ahora que alguien se apunte a decir que que no ha habido sorpresas estaría equivocado pero es verdad que he las dinámicas de huir de otro invitar a que la sería al menos iba a estar peleada y más igualada no porque Zaragoza pero que a su equipo de Porfi Fisac sin embargo Baskonia lo he visto muy irregular ya no sólo por por el cambio de entrenador ya no sólo por por el disgusto de la de la Euroliga es un equipo que ha sido muy irregular con muchas lesiones y bueno al final se ha juntado las dos dinámicas una muy positiva era muy negativo

Voz 0699 42:00 la lo dónde está el secreto de el equipo aragonés del resurgir de esta temporada del conjunto de Porfi Fisac

Voz 16 42:06 bueno el primero como hacemos siempre

Voz 0796 42:09 muy buenas mimbres todas las intelecto

Voz 16 42:12 desde la base con jugadores comprometidos con jugadores españoles tanto a seis minutos a talentos como la irrupción de Canito al hotel Colón como una pléyade de jugadores como queramos que saben cuál es su papel dentro del equipo no qué es lo que les pide el entrenador y que sobre todo no se puede bajar los brazos este tramo de la temporada esto es marinado con una afición que nadie Zaragoza que necesita muy poquito muy poquito porque han pasado muchas penurias en los últimos años para llevar el equipo latas y bueno pues es una mezcla de cal

Voz 0699 42:49 que se pueda hablar de están o colles no como la gran revelación de momento de lo que llevamos de temporada

Voz 17 42:55 hombre yo creo que sí que era una de las de las grandes revelaciones no esté

Voz 1078 42:59 jugador aunque ya conocíamos que eran jugador