El mínimo margen de reacción cuando se circula a 200km/h

Voz 0313 00:38 de las muchas de las muchísimas canciones que se han escrito para despedir a un ser querido yo creo que estaba Bruce Springsteen es una de las más hermosas porque va haciendo repaso a algunas de las maravillas del mundo desde la Mona Lisa las pirámides de Egipto pasando por la torre Eiffel al Taj Mahal cosas única sin duda pero acaba concluyendo que dice cuánto te hicieron a tu hermano se rompió el molde sé que es muy delicado sacarle punta de cualquier tipo a la muerte de alguien pero ya que estamos en una sociedad de los símbolos los referentes los triunfadores fundamentalmente arrastra un montón de gente no está mal mostrar también sus flaquezas cuando las haya el accidente en el que murió no sólo el el futbolista José Antonio Reyes es un ejemplo bastante claro es además la base de nuestra polémica de hoy

Voz 5 01:24 a la polémica es la función

Voz 0827 01:31 por si la muerte del futbolista José Antonio Reyes según brutal accidente en el que también falleció un primo suyo y otro resultó malherido ha suscitado una polémica porque junto a los sentidos merecidos invasivos homenajes con los que ha sido despedido se han conocido los primeros datos sobre las circunstancias del accidente en el que un despiste o el exceso de velocidad El Mundo partivo decía que iba más de doscientos kilómetros por hora pudo estar en el origen de esta tragedia la Guardia Civil de momento investiga este suceso Santiago Cañizares publicó un tuit en el que junto al lamento por la muerte del compañero también señalaba que circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable es un comentario con el que recibió elogios junto a duros insultos y menosprecios según él mismo ha escrito es verdad que en este mundo tan veloz en el elogio ya en la crítica quizás el comentario fue prematuro pero con la cautela debida a la espera el informe oficial definitivo del siniestro no parece fuera de lugar porque junto al dolor por la pérdida es compatible el homenaje al difunto pues su vida y la reflexión sobre los errores que pudo cometer en el momento fatal para que ambas cosas puedan servir respectivamente como ejemplo vacuna para quienes piensen dedicarse al deporte o se pongan sencillamente a conducir un vehículo

Voz 6 02:48 mi

Voz 1546 02:50 pues yo pienso que Santi Cañizares que no puede confundirse con su propio Peñón eso opinión no quizás el el momento podré herido algunos de nosotros pero lo que ha dicho es Si que José Antonio llevaba la vida de otro su sobrino yo

Voz 7 03:07 la malherido no ha

Voz 1546 03:10 yo Prince que hemos de cautela haberlo pero aparentemente hiriendo a esas velocidades Street puede pasar no

Voz 0313 03:20 es lo menos que te puede pasar Siria sí insisto eh sea en un en un momento donde lo de los ejemplos de todos los niveles se utiliza con tanta frecuencia yo creo vamos a mi personal ante si está bien esperemos al informe definitivo pero tiene toda la pinta porque si no nadie lo hubiera dicho de que la velocidad era en fin era verá muy alta era muy elevada yo vamos apuntó la reflexión de Santi tiene toda la razón y si ya lo ha dicho Isaías homenajes merecidos masivos y además reconocimiento a la aportación futbolística que Reyes hizo en fin lo los equipos donde estuvo no y el cariño además al tipo que era un tipo suele conociste tipo muy muy muy divertido muy muy de compañeros de vestuario pero hoy cuando cuando metes la pata cometes un error yo incluso propondría otra cosa si esto se confirma que es así que va a darle la vuelta es decir que esta desgracia es una desgracia terrible joder sirva como sirva como ejemplo es decir por muy un triunfador que seas pro muy futbolista actor famoso y que tengas dinero qué tal esto no te protege de las imprudencias Derdiyok dice ir a doscientos por hora en fin doscientos y pico es una imprudencia brutal

Voz 1546 04:33 desde es al revés en mío en mi opinión Carles dice que en el momento de de que José Antonio muere es decir más o menos está al lado suyo yo lo veo ya a una lectura a posteriores claro pero es que la aquí critica a Santi no es precisamente lo aquí diga sino cuando lo realmente era noticia es que digamos todo el mundo está pensando en ese momento que se se muertos José no sé qué mejor ese mensaje de de Santi en este momento disco que alguien la habría criticado a un poco dejamos enterrarlo o tan bueno

Voz 0827 05:13 puede haber una parte de la crítica que vaya por ahí después la otra parte de la critica es que tú eres fan de alguien que no te lo nombren es decir haga cosas buenas malas lo hemos discutido alguna vez también con otros casos y en otros asuntos totalmente distintos no pero esa también es una vertiente interesante no perdón se ha muerto mi ídolo

Voz 1546 05:32 que haya hecho algo mal no me lo tengo que es porque sino Jesús Moncloa buenas tardes

Voz 8 05:37 muy buenas tardes a sus incluso es director del área de premios

Voz 0313 05:40 la Seguridad Vial de la Fundación Mapfre el primero había que decir es que en fin falta todavía digamos la confirmación última hoy oficial de los detalles

Voz 9 05:47 en el accidente pero en fin

Voz 0313 05:50 a preguntar Un coche lanzado a doscientos por hora por una autovía por una carretera que margen de maniobra de corrección tiene Antonio imprevistos Jesús

Voz 8 06:00 bueno pues muy pocas pero antes yo me permites lo reflexiones iniciales I pensar la solidaridad con la familia entre ellos son víctimas y además son dos mil personas que pierden la Liga en España cada año también un poco la sorpresa por lo rápido que se está transmitiendo todas las conclusiones técnicas normalmente son aspectos que llevan vidas en confirmarse se que vivimos en un mundo veloz como acabas de decir y que la en el interés informativo no y la inmediatez parece que está a la orden del día pero sí que creo que que que bueno que hay que tener bastante respeto sobre todo con la familia de la misma manera que seguramente pues ya no nos exponemos imágenes no por respeto a familias pues que en estos casos estamos seamos extremadamente cautos respecto a la veracidad efectivamente pues junto al alcohol y las drogas es el principal factor de riesgo en la actualidad yo creo que hay un dato que casi no lo encontrado las tablas porque es que no aparece que es que cuando un vehículo va a doscientos kilómetros por hora insisto que no sabemos qué está pasando en este caso que ha pasado en este caso pero a doscientos kilómetros por horas necesitan doscientos metros también me para frenar a un vehículo esto es incluso pues dos estos más de dos veces pues la longitud de un campo de fútbol y que no sólo digamos el tiempo de reacción en el tipo de frenado sino que es que la visión digamos también se ve afectada se produce un efecto túnel dejamos de ver lo que pasa a los laterales del vehículo en los márgenes de la vía digamos pues perdemos en más de la mitad de la información siempre los para conducir

Voz 0313 07:19 la velocidad vemos menos digámoslo vemos o vemos todo más enfocado

Voz 8 07:24 exactamente únicamente pues en la parte de nuestro campo de visión que menos cambia que es la parte central mientras de lo que está pasando en un lateral ese ese efecto que vamos en el tren iremos pues que digamos lo que está al lado parece te pasa muy rápido pues eso está difuminado información que si hay una señora los hay un vehículo acercándose o un animal que se puede estar acercando al había pues simplemente dejamos de verlos están conduciendo a ciegas pues concentrados lo que tenemos inmediatamente delante

Voz 0313 07:50 este accidente como como cualquier otro en donde no estuviera implicado a una persona conocida da igual nos lleva a la pregunta de siempre Jesús es decir si los límites de velocidad recomendables aconsejables incluso legales son los que son por se siguen fabricando coches capaces de competir con un Fórmula uno con cerca de cuatrocientos caballos no

Voz 8 08:10 pues bien yo creo que es la respuesta es no tiene esa pregunta no tiene respuesta dice Hecho Pues ahora digamos un fabricante conocido por por ser una marca de seguridad ha anunciado que va a licitar los vehículos ciento ochenta kilómetros por hora efectivamente pues digamos a esas velocidades tan elevadas excepto porque hay algún hay se que no tiene algún límite de los ningún límite de velocidad en unos pocos tramos pues tiene prácticamente pues ninguna justificación en ese momento cuando ya sabemos pues el dolor y las tragedias que está introduciendo en nuestra sociedad la velocidad excesiva

Voz 9 08:41 en el orden de prioridades en la jerarquía de de gravedad

Voz 0313 08:44 el alcohol drogas velocidad quién ocupa la primera la primera plaza Jesús

Voz 8 08:50 bueno las sanciones hay que también incluye Bernard el cinturón de seguridad o parece que ya digamos algo más de una unitario aunque todavía hay un veinte por ciento aproximadamente de conductores fallecidos que no utilizaban cinturón incluso de niños que no llevaba sillitas el alcohol digamos es seguramente lo que exponencialmente disparar Riesgo pero lo que está pasando es que seguramente que hay en estos momentos más conductores circulando por encima del límite de velocidad que conductores circulando con tasas superiores a las permitidas con lo cual al que para un conductor individual pues el algo tiene unos efectos peores pero en general cuando hablamos de todos los vehículos que circulan con a veces pequeños excesos velocidad no estamos hablando pues de duplicar el límite de velocidad aunque por cierto el otro día me dijo a mí en un servicio contratado a noventa y dos kilómetros podrá polaca espigas en Madrid

Voz 0313 09:34 cuando me sentía digamos realmente

Voz 8 09:37 también inseguro pero eso a esos pequeños excesos a lo mejor son diez kilómetros por hora pasar por una zona escolar donde hay una limitación a ochenta kilómetros por hora a cuarenta kilómetros por hora aunque sólo sea diez céntimos

Voz 0313 09:48 ya sabemos que el

Voz 8 09:50 es imposible cumpliese límites de velocidad sí que se puede pues eso es lo que marca la diferencia entre poder tener al vehículo sin salas de un niña traviesa ni inesperadamente en la calzada o producir unas lesiones irreparables