La ventana de los libros

Voz 1 00:00 ya no estás de incidentes escribía para vivir ahora quiero vivir para contarlo la bien Tana de los libros con Benjamín Prado tener hasta que no son ellas eh

Voz 0313 00:32 Benjamín Prado buenas tardes amigo bueno el pedido de la ventana cómo estás muy bien qué bien lo pasemos en Pamplona meses después de hablar

Voz 0281 00:38 a qué tipazo es Mikel Erentxun canciones más bueno y tiene que mejor cada vez sí señor

Voz 0313 00:44 bueno eso eso que dijo de que ellos solos

Voz 0281 00:46 la verdad es decir junto falsa modestia es la verdad que bueno es que lo en los que los que lo hacen bien los bueno siempre son modestos los los petardos y los pedantes de toda la vida

Voz 0313 00:57 oye me una cosa ya estás en la feria libro de Madrid

Voz 0281 01:00 bueno este sábado estoy en la final gravísimo tras este próximo sábado y el domingo también mañana editado a trabajar es que ayer donde estuviste pues ayer estuve en la Feria de Mérida a treinta y nueve grados bonito cita en la feria de medida pero estamos a mucho menos ahí hora la de Mérida como la de Valencia y otras se hace también igual que va el retiro en un parque citó muy muy chulo hay mucha gente a la sombra pues bueno también lo pasé muy bien la mí también

Voz 0313 01:27 Javier Sagarna director de los escritores Javier buenas qué tal que en firmas este año no

Voz 2 01:31 pues no es decir mal exactamente no porque no tengo un libro reciente lo que voy a lo que está del próximo domingo de doce a dos ex recitando libros tenemos una iniciativa que es te llama te receta un libro me duele aquí después le sí sí exactamente viene nos cuenta sus problemas con nuestra bata blanca hay recetas como escuela lo hacéis como la Escuela de Escritores en colaboración con el ayer

Voz 0313 01:50 es la pata Yola quiero quedarme aquí no estará Germán también contigo

Voz 2 01:54 el sí germano estábamos coordinados es el coordinador de toda la historia yo me lo estado pues varios de los profesores y a ponerle el proximo domingo me tocaba

Voz 0313 02:03 está ahí respetando unos qué qué lectura se entran por la Seguridad Social e entran todas las lecturas en tanto que de momento no tenemos esquí

Voz 0281 02:11 como veo que estás afónico luego dentro no te voy a recetar los libros de dos autores vascos y dos autores indios

Voz 0313 02:16 perfecto has venido fuerte hoy de todas formas antes de que Benjamin empiece con su lista que Javier tome nota de lo que considere oportuno quiero anunciarles a los oyentes de La Ventana a los seguidores sobre todo en La Ventana de los libros que Podium podcast acaba de estrenar un programa sobre libros con un título que da pistas de casi todo destilados libro Tea qué es esto pues es un podcast del recomendada por de libros el diario El País el primer episodio por cierto esto ya para que vayan apuntando vial has al fin del mundo al fin del mundo ya los libros en los que nos podemos entretener mientras eso llega que que el fin final te pide leyendo no estaban un episodio que empieza así

Voz 1 02:59 os pasáis la vida pensando en la muerte

Voz 3 03:01 como si os fueron a matar los huevos o la ternera o el calor

Voz 0313 03:04 miento global no los asteroides

Voz 3 03:07 pero nunca para este ese imaginar lo imposible que tal vez sobrevivir Rice este es el año cinco punto cinco barra manzana barra veintiséis cinco mil millones de años en tu futuro y este es el día espera por este es el día en el que el sol se expande

Voz 5 03:34 bienvenida al fin de Monda

Voz 0313 03:37 Pepe Verdes buenas tardes bienvenido La Ventana estos más modesto e saludo pelín más tranquilo no que el Kindle

Voz 6 03:44 el mundo hoy a la hora de recomendar

Voz 0313 03:47 pues quiero que cuenta es un poco más a los oyentes con detalle exactamente lo que es brote para que no lo sepa pero a la hora de recomendar un libro uno tiene que darse por sus propios gustos sus preferencias su olfato o lo que cree que le va a gustar al que tiene delante y se lo pide

Voz 6 04:01 cómo haces eso pues probablemente es la eterna pregunta no saber Si en realidad aún no está recomendando leal otro pensando lo que el otro o lo que uno más le gusta últimamente au lo relaciona con la que lo más personal yo creo que los libros tienen mucho que ver con la música así que tú eres un gran sí sí

Voz 0313 04:17 comparto la música tiene mucho que ver con la música

Voz 6 04:20 el la música a veces es muy fácil verlo unas músicas llevan a otras unas canciones llevan a otros indefectiblemente unos músicos te llevan a otros no yo creo que es la literatura entiendo que es algo parecido en el libro te has un poco lo que intentamos hacer que unos libros te lleven a otro y unos autores de llena descubrir sobre todo otros por eso cada vez que le preguntamos a alguien a uno de los nuestros prescriptores que no recomiendo un libro lo hacemos en función siempre de un tema no no es simplemente libro que más te ha gustado sino a partir de un tema que te interese un libro que te haya servido para inspirar en una canción que para inspirarse en una obra de teatro para indicarles que otros libros y de ante ante han llevado hacia ya yo creo que la única forma o la forma más aún está de recomendar lo que a uno le ha parecido que es la tocado más en en en el corazón

Voz 0313 05:06 fíjate un un ejemplo muy concreto y muy conocido en el en la lista de prescriptores que sería Antonio Muñoz Molina fíjate cómo nos habla porqué recomienda Alice Munro

Voz 0234 05:15 yo leo apasionadamente a Alice Munro el modo en que ella escribe de una manera tan limpia y al mismo tiempo tan intensa y con tanta sombras no y el modo en que ella sabe concentrar largos periodos de tiempo en una narración breve no hay una novela corta de ella que se llama demasiados felicidad que me parece usted de las obras literarias más intensas y más arrebatadora que conozco

Voz 7 05:41 vivir

Voz 0281 05:44 en apenas cuarenta segundos

Voz 6 05:46 pero fíjate que todos los motivos son muy personales si son muy de pieles son muy de lo que de lo que él ha descubierto en ese libro probablemente porque esa es la la propuesta lo que a él le ha servido para para su literatura

Voz 0313 05:59 a mí me la descubrió Benjamín

Voz 6 06:01 a nosotros nos lo ha descubierto muchos

Voz 8 06:04 gente que es una escritora verdaderamente maravillosa yo creo que lo bueno que tiene esta idea de

Voz 0281 06:10 de que los prescriptores sean otros otros autores es que no van a estar necesariamente atados a la actualidad al premiar que al igual sino que van a decir aquello que

Voz 9 06:20 les conmueve aquello y lo que uno

Voz 0281 06:22 sería seguramente peor escritorio desde luego un lector más infeliz claro eso es una gran ventaja verdad

Voz 6 06:28 yo creo que sí yo creo que que los libros finalmente son una enorme compañía estamos acostumbrados hoy en día quizás tal vez por ejemplo de la música todos vamos con los cascos puestos constantemente escuchando música en libro lo que pretendemos es que esa esa acción de acompañamiento sea a través de los libros no todo cualquier fenómeno no se me ocurre la actualidad el Brexit lo intentamos explicar a través de todo libros Cataluña explica la

Voz 0313 06:51 esto no puede eso no se puede intenta a mí en una distopía sí que reducía la esperanza o sea no no

Voz 10 07:01 pero si todos los temas de actualidad

Voz 6 07:04 tratamos de darles como una existe una lista y entendemos que que está ahí un poco esperando oí lo que hacemos es que además no sean solamente a escritores y músicos políticos hay cineastas hay filósofos ahí Savater nos hizo una lista maravilla se es una lista increíble que es te vas a regalar a tu hijo de cinco años un libro legales si lo vas a arreglar tu hijo de diez años un muro legales fue construyendo la lista de los libros que hay que regalaba los juegos eso eso es eso es

Voz 0313 07:32 el primer capítulo del podcast que sea el fin del mundo de eso tiene mensaje subliminal pues mira no sabíamos si iba a ser el último entonces dijimos ya directamente salimos por no nos parece estamos buscando una idea fuerza

Voz 6 07:46 lo que no que que nos que no si hubiera un poco de para

Voz 0313 07:49 fíjate eso cuando cuando se hacen esas preguntas tipo test que alguien plantea bueno y qué libros te que te llevarían a una isla desierta cuál sería tu última cena que es cuál sería tu último deseo yo no recuerdo muchas respuestas que me pille a una isla desierta me llevaría a alguien pero no ha esperado a que te pille a la espera del fin del mundo es algo que sea boca el protagonista narrador de la última de Muñoz Molina no precisado

Voz 6 08:14 claro por eso sí sí señor por eso arrancamos con con la entrevista que que está esperando en Lisboa esta esperando a alguien

Voz 0313 08:22 no nos parece que una pereza perfecta para arrancar a partir de ahí es que más fíjate lo que hace lo hace libro Tea que lo hace de manera ordenada y profesional es algo que ocurre que cualquier persona si habla

Voz 6 08:32 libros de música de teatro de un viaje

Voz 0313 08:36 sea poderle poder compartir desde el apasionamiento recomendarle alguien oye tienes que fía la semana pasada que hablamos de antes de los años terribles de Víctor de largo que nos ha conmovido esa jode esa novela que de repente te la encuentras la historia de un niño soldado y además no es que te sale te sale casi a borbotones la la gana no sabes qué

Voz 0281 08:57 pasa que hoy en día que hay que han perdido muchísimo poder los los críticos literarios y hace tiempo y en la música tampoco ya había dos o tres muy poquitos un par de medios esto tres críticos que si no te ven decían en no ya no existía hoy en día que estamos en la democratización de la opinión todo el mundo opina dando recomendado una fotografía todo el mundo hace demás es un síntoma interesante no que sean otros autores los que te dicen precisamente eso listo porque te va a encantar de Aussa no es tanto una crítica de estas de

Voz 6 09:29 de estas de en fin que a veces bueno pues pues

Voz 0281 09:33 pues está de acuerdo o no estar de acuerdo de que es una opinión subjetiva

Voz 6 09:36 no alguien que en vez de ejercer una crítica lo que hace es compartir una pasión y eso yo creo que está mucho más en consonancia

Voz 0281 09:42 los cientos que vivimos ahora que con lo que pasaba antes no

Voz 6 09:44 aparte esa esa critica blanca que hay en la recomendación de un libro es una crítica blanca no hay no hay detrás no entendamos tú no vas a recomendaron no vas a decir que no se lea este libro en algún caso que enano lo han propuesto hemos dicho que no no os lo han propuesto nos nos propusieron hacer una lista de un autor nos propuso hacer una lista de libros que en ningún caso jamás habría que lo valoramos si dijimos es que no tiene no no va con el espíritu

Voz 0313 10:09 tú lo que queremos de lo que queremos no entendemos muy bien el sentido pero pero fíjate ya tenemos bastantes veto si líneas rojas por ahí verdad territorios no está dentro de la literatura yo creo que no es necesario no entonces un libro lo que intenta hay dos Day dos línea

Voz 6 10:24 es como como que son dos ideas fuerza que no gustan mucho por un lado esto que estamos compartiendo no que que es muy fácil como moverse y compartir la conmoción que sientes un libro y esto es algo que todos hemos sentido por un libro con una música sí es una película porno hasta ahora existe la posibilidad de hacerlo y la otra no es tan bonita pero a mí me hace su gracia es que somos grandes Cotillas literarios nos encanta saber qué está leyendo Benjamín Prado nos encanta leer que de saber que está leyendo Carles Francino y esto no tiene que ver tanto no sé si tiene que ver tanto con el amor al libro pero tiene que ver con que de repente desde mil las personas que para nosotros son importantes y que tienen una una voz en la literatura o que tiene una voz en el en lo que se hizo si seguimos muy a ese tipo de de de voces no entonces hay una especie como de Cotillo de saber que está leyendo Vargas Llosa que ha leído Savater para describir su último libro y si esto funciona

Voz 0313 11:20 que luego propuesta vamos a hacer lo que parece luego te llama te llama Pepe te

Voz 0281 11:24 dice oye sus

Voz 0313 11:26 el poeta incompletas a pensar y te tira

Voz 0281 11:29 los los días pero sí sí porque empieza a este caos que bueno en realidad no sé es mucho más trabajo que lo sepas que eres un negrero aunque te llama es verdes a su magra

Voz 0313 11:40 un trabajo que es bastante complicado de hacer ahí me cuesta mucho mucho más de lo que la gente sepa pensando si ya si lo primero sí porque además supongo que vosotros que estáis en el que estáis en el ramo que estáis en el ajo también a la hora de elaborar es como si te pregunto oye una lista de los mejores periodistas tal bueno tú ya tienes tu preferencia si tus ideas pero también

Voz 6 11:59 ya

Voz 0313 11:59 como vuelos y esté como me dejo al otro y a los equilibrios

Voz 6 12:03 los equilibrios complicada un personaje muy conocido de esta ciudad que que no ha querido darnos lista porque dice que que que tendrían que ser todos muertos sí que hay muchos vivos que no yo lo he dicho que le dije que hasta que no nos haga esa lista no va a acabar de la alcaldesa otra vez el saque de The Very

Voz 0313 12:21 no digas quienes no no no no has y nos vamos a dar cuenta oye Pepe cuántos libros te puedes Benjamín se lo pregunta una vez me dejó que respondió cuántos libros te puedes ir de media al mes como yo no soy

Voz 6 12:36 portería te completamente yo no soy quién recomienda todos los ni muchísimo sobre todo si es posible pero yo vengo leyendo una medida de de doce quince libros al mes no no no no si no no no haber muchos de esos libros son libros que que no lo lea o con la pasión con la que lea la novela de lo leo un poco transversalmente porque porque o las de libro porque voy a entrevistar al al autor o porque necesito hablar de ellos inscribir algo en el libro T pero sí

Voz 0313 13:07 en torno a doce quince libros si sirven cuantas o no hay una medida estándar cuantas páginas y requieren una oportunidad a partir de cuantas páginas dice

Voz 6 13:17 más por aquí si no o depende no hacen falta casi mil páginas pero sí a ver no ha dado este extinción

Voz 0313 13:27 frase de arranque siempre es muy

Voz 6 13:30 a siempre yo yo yo la mira las tres primeras páginas si yo yo las tres primeras páginas para mí y luego un un emita el libro

Voz 0313 13:38 a esos cuatro el final

Voz 6 13:40 yo entiendo si está dentro de Mi universo no vamos a decirlo así yo no soy crítico literario y no pretendo serlo pero si con eso si se si está dentro de un poco de lo que es mi mi universo de lo que a mí me me toca lo que a mí me conmociona no aquí hay libros en los que hemos sacado en en en Podium podcast en que realmente es que necesita muy poco para cuando cuando lo leí

Voz 0313 14:02 es has dicho es muy honesto y muy bonito además porque la literatura en el cine en la música yo no creo habrá que desterrar sinceramente la idea del del crítico Universal infalible sea asegura no existe esto Un critico es el paradigma de la subjetividad que es muy hermosa las objetividad porque lo que a ti te apasiona mejor que lo de texto no pasa nada no pasa absolutamente nada infalible no es a veces ni Boyero y él lo sabe lo sabe y recomendar simplemente por las ganas de compartir algo bajo tu propio criterio coño muy bonito

Voz 6 14:36 ese es un gran ejemplo el ejemplo de Vueling el ejemplo de gobiernos un gravísimo ejemplo porque yo creo que por lo menos yo me encuentro entre los que estamos absolutamente próximos a sus recomendaciones pero cuando más me gusta Boyero no es ahí es cuando falla cuando me siento más lo digo sé yo no no es una frase hecha de verdad cuando me siento más próximos todo en la última película de Almodóvar

Voz 0313 14:56 el hace lo que hace y dice lo que dice

Voz 6 14:59 yo digo pues no estoy de acuerdo yo en este caso

Voz 0313 15:01 de acuerdo aunque entiende es porque lo dice él perfectamente no no incluso no entendiendo lo puedo llegar a comprender que que bueno que simplemente no estamos próximos a esta película pero esto no metida en absoluto claro

Voz 6 15:11 voy a lo digo espectáculo años

Voz 11 15:14 que hay que seguir yo sí de escuchamos son crítica

Voz 0313 15:16 claro que viene acompañado de ese objetivo que antes era un tópico y que en su caso se hace realidad que es el crítico insobornable porque porque Boyero dice las cosas les cueste lo que cueste es que algunos algunos críticos son cítricos se opone es amarga pero

Voz 0281 15:34 mira Voltaire Voltaire decía que ese expandirse había hecho famoso bienes con las citas se había hecho famoso por sus debilidades y que no pasaría a la historia nunca a García Márquez su primera novela Arturo Serrano Pla Halle mandó una carta diciendo mire hágase usted que sea la poesía a usted para esto no tiene talento hay tantos casas en la historia de la literatura de de meteduras de pata que no te puedes tomar en serio que una persona tenga digamos el el el monopolio de la de la verdad no porque

Voz 0313 16:01 yo no sé si lo más bonito además justamente es lo contrario

Voz 0281 16:04 yo Pepe el último libro que te hayas leído que te haya conmovido que diga sus

Voz 6 16:07 yo

Voz 0281 16:08 esto lo quiero compartir uno que te venga a la cabeza

Voz 6 16:11 es uno que me venga a la cabeza el último de Ray Loriga pero no este último sino el anterior

Voz 8 16:16 yo yo lo leí yo creo que la historia del del del niño A

Voz 0313 16:21 sí bueno el penúltimo de Ray Loriga el penúltimas le Ray Loriga

Voz 6 16:26 no es una joya que era una distopía que era una distopía entremos en en el les fue el premio al efecto

Voz 8 16:33 bueno era muy en la línea de Cormac Mc Cormack que una distopía con un niño un padre

Voz 0313 16:40 me encanta celebran su libro de verdad fabuloso

Voz 6 16:43 si quisiera además que lo he leído lo leído muy posteriormente al pleno

Voz 0313 16:45 mi hoy nada que ver con el fíjate cómo van enlazando las cosas habla del último del penúltimo libro de Ray Loriga de la distopía de ese mundo que conecte hay tal una de las recomendaciones del podcast de de libro brote es con Borja Semper una lista de gente de fuera de la literatura Un político y habla de la carretera precisamente

Voz 1513 17:03 la carretera galo un prestigioso premio literario llamado Pulitzer y cuenta con entusiastas lectores uno de ellos es el político español Borja Sémper al que hemos incluido en un selecto grupo de bibliófilo que denominamos inspiradores esto es lo que el inspirador Borja Sémper valora de esta novela

Voz 5 17:22 me emociona cómo abordan la historia del padre y el hijo en un entorno de hostilidad y destrucción absolutas como entra de lleno en qué y cómo somos cuando ya no queda nada en la condición humana y su ausencia de límite la desesperación y el miedo en un entorno de supervivencia absoluta y me gusta mucho la idea del mundo pues apocalíptico soy un friki de la ciencia ficción y me maravilló que McCartney se metiera

Voz 6 17:45 pero joder yo no soy un friki de la ciencia ficción y la y la carretera Amer merme removió las películas muy bueno yo no la he visto aplique hicimos la película merece mucho la pena merece mucho las me removió la carretera pero de una forma esas dos vías que yo creo que el origen no se sabe mucho más que literatura pero para mí en el origen de muchas de ellas están Ensayo sobre la ceguera no yo creo que que ese libro marcó había distó utopias antes pero es de es quizás no

Voz 0313 18:15 pero probablemente esperabas pero otra cosa es que este mundo del siglo XX esto es como mirar conocía en la carretera

Voz 6 18:23 en el ensayo lo hacía esa esa situación tan tan actual tan contemporánea en la que van ocurriendo todavía es otro libro además que está recomendado aquí en en la lista de de del fin del mundo no era rendición la novela de diecisiete no existe

Voz 0313 18:39 sigue sigue perdona que Pepe que decía la lista

Voz 11 18:41 ah sí está en la lista de pero a mi me parece que que es que esas distopía están contemporáneas

Voz 6 18:46 tan tan próximas no nos tocan en un sitio que no las hacen absolutamente esas que puede ocurrir pasado mañana esas

Voz 0313 18:54 si hubiera esa sensación de que se acaba todo

Voz 6 18:56 pues está haciendo es soledad y no desde estar caminando por un paisaje que que que tú te imaginas pero que en realidad estás viviendo a saco que bueno esta vez es una maravilla no

Voz 0313 19:09 Pepe Verdes director del libro ya te vamos a atracar un poquito más ya quiere decir que tampoco es una cosa para que te quedes un ratito más con nosotros sigamos conversando que escuche las recomendaciones de Benjamín le critiquen si sí sí sí da la ocasión que siempre es una cosa sana será difícil si nos ayudes a seleccionar al con al relato ganador esta semana de nuestro concurso encanta valen esto venga luego se

Voz 6 19:29 hemos

Voz 14 19:34 relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 0313 19:46 faltan veintidós minutos para las siete de la tarde las seis en Canarias enseguida saludamos a los finalistas de esta semana como venimos de una final mensual Sagarna estoy especialmente contento porque tenemos ni más ni menos que mil doscientos diecisiete relatos entre los cuales habréis tenido que bucear los profes de la de la escuela de escritores hasta elegir a los tres finalistas que son Alberto Jesús Vargas Luis Talavera Ipad salvar fácil no habrá sido proceso me imagino

Voz 2 20:13 ha sido nada la verdad es que ha sido un una semana muy complicada porque además muchos relatos por él mismo la hoy dicho dos de los finalistas dan

Voz 0313 20:20 dan fe de cuál es la frase la recuerdo la frase de arranque era ya tengo

Voz 2 20:24 yo ya tengo los pies fría a partir de ahí construye historias y a partir de construir esto ya se había un universo completo no pero los fantasmas han tenido un papel muy importantes este esta semana en el han tenido un han tenido un pedazo de papel porque la mayor parte de los relatos no la mayor parte pero una parte muy importante han tenido fantasmas y algunos muy buenos como vamos a ver porque alguno de Ligeti finalistas pues mira no barítonos no que me al menos no que me he llegado a mí ya sabes que yo soy el que hace la ronda final una vez con todos los que seleccionan a mis compañeros ninguno ha llegado no descartó que lo hubiera pero no me ha llegado del Atleti en primera persona que me ha llegado a alguno de Jesucristo

Voz 0313 20:59 a la ronda por la cabeza es porque Benjamín amena casado y con alguna recomendación literaria que de la India acuerda que hace poquitas semanas el ejército indio publicó en su cuenta de Twitter que habían encontrado huellas del Yeti yo creo que eso forma parte de la campaña electoral de del primer ministro este medio un va a ganar las elecciones sí que es un ultranacionalista peligroso pero vamos a unas elecciones luego lo vemos esos puesto

Voz 0281 21:24 votan novecientos millones de personas

Voz 0313 21:26 pero el resultado el resultado es inquietante bueno hoy nos va a ayudar a elegir al relato ganador Pepe Verdes el director de libro Tea pero además tenemos una irrupción inesperada Benjamín encargue de presentar Rato

Voz 0281 21:37 sí que pasa ahí lo tienes ha entrado en el estudio María Elena Rivera que es una buenísima periodista argentina en la que yo conozco a algunos viajes a Buenos Aires que es periodista de televisión que es periodista de prensa y que además la acababan de dar el premio Martín Fierro a la mejor periodista argentina de manera que una estrella

Voz 0313 21:55 la cadena buenas tardes y bienvenidos a La Ventana el perdón por el atraco así inesperado gracias por dejarme estar aquí un ratito el premio Martín Fierro que y qué argumentos que que reconoce que es lo que qué es lo que

Voz 6 22:11 ah y galardona en definitiva se dije

Voz 10 22:16 bueno me han poco llevaron no lo cuenta lo que estás ahí desde la mejor labor periodística femenina Inma

Voz 0313 22:23 pero una un par un trabajo concreto por una trayectoria por un reportaje por una historia por el trabajo del año por el tras el trabajo del año igual fue cuál de Sí Se Puede sabes

Voz 10 22:32 de yo trabajo en un canal de noticias que se llama crónica televisión aparece por haber trabaja por ese trabajo anual bueno voy a otras compañeras de otros canales que también eh

Voz 0313 22:45 trabajaba como periodista en fin igual de Sun y me imaginaba

Voz 10 22:49 haré no pero como periodista premiado

Voz 0313 22:51 la prestigiosa algún testimonio sobre las estancias de Benjamín Prado no me va muy bien que siempre me diciendo Argentina o yo mis libros me encanta ese clima seco la verdad es que sí porque porque además me entrevisté a María al en la que lo hace muy bien

Voz 10 23:07 claro

Voz 8 23:09 es verdad que el aire la vinculación de la

Voz 0281 23:13 de hecho en concreto en Buenos Aires de la gente con la poesía es una cosa única de verdad es que todos los pues más una vez queremos volver en cuanto podamos porque es muy normal que te vayan a ver trescientas cuatrocientas personas una lectura de poemas cosa que en España es muy difícil que ocurra

Voz 10 23:27 cómo le va muy bien a los cantautores no también a avanzar a grupos

Voz 0281 23:34 eso tiene mérito alguno

Voz 10 23:36 pero todo le va bien amargo al está siendo muy

Voz 0313 23:38 sí sí sí sí el otro día hablamos con él sabes que hay tomaron el otro día no sé si estabas tú por aquí Benjamín colgó un tuit a las tres de la mañana diciendo me acaba de salir una canción de golpe joder que el tirón tirón

Voz 0281 23:52 siendo de Marius tendría además el siete ocho mil versos si no se quedó en los seis mil doscientos

Voz 0313 23:58 pues no está muy bueno y estamos

Voz 0281 24:00 todos los que lo conocemos muy contento de que hay que le vaya también a alguien que se ha hecho de verdad su carrera y a pico y pala yo me lo he pasado a así encontrando me lo por Madrid con una mochila a la espalda en la mano en una llevaba sus libros sus discos pero hay que colocarlos en librerías y poco a poco se ha convertido en unas

Voz 10 24:18 ya Macarena pero eso está bien igual a mí me sorprendió tanta gente Barça escucha pues si en Buenos Aires y creo que también tiene que ver con con algunos escritores de pueden

Voz 6 24:29 bueno porque en Argentina se expande ficheros tan

Voz 0313 24:37 parece nos vas a ayudar a elegir el el tenemos un concurso aquí y que cada temporada recibimos entre veinte veinticinco mil relatos relatos de cien palabras el que gana seis mil euros que no estamos eh y entonces si tenemos tres finalistas tú no sabes las vale lo leemos si votamos todos que Alberto Jesús Vargas hoy cumple sesenta y un años por cierto malagueño vive en Madrid desde hace veinte ex funcionarios gestor procesal que es un cuerpo de la Administración de Justicia Alberto buenas tardes muy buenas tardes felicidades gracias cómo estás hombre Knopfler bueno o el regalo de hoy sería pasar a la a la siguiente fase no bueno el regalos ya os ahora la final semanal que ya es bastante pero tú cuanto a ver la final semanal ya unas cuantas que yo recurro una falta sí la es la quinta sí bueno posible esto es cierto muy bien que tengas muchísima suerte amigo gracias Luis Talavera cincuenta años Barcelona informático trabaja como profesor de Programación en la Escuela de Ingeniería Industrial Luis buenas tardes bona tarda qué tal hola el es tu cumpleaños hoy no no va a ser algo sí por cuanto será cerca el domingo el domingo pero no pasa nada porque viene a Lluís Talavera el domingo pero paz al bar que es de Zaragoza final del Gobierno de béisbol suelen también iba hoy cumple cincuenta y uno años paz felicidades hola vaya regalo me habéis Bono hoy lo que está pasando con esta no ha sido los fantasmas que he dicho que ha habido muchas en los relatos no miráis al opinar relatos no lo escudriñar tenéis ni cosas raras ha sido un criterio de desempate no prevemos título relato eso es todo lo que sabemos hasta hasta bueno pues Paz Luis Alberto que tengáis mucha suerte quedaos con nosotros y mete baza cuando que era ese que ahora vienen rapidito piritas otras recomendaciones literarias de Benjamín Prado

Voz 15 26:26 no

Voz 1 26:26 en red

Voz 15 26:35 bueno qué sur

Voz 0313 26:43 has dicho dos vascos sí señor el primero

Voz 0281 26:46 Arkaitz Kano la canción del faquir publicado seis Barral es la historia de Imanol del cantante Imaz

Voz 0313 26:51 a mostrarle por eso estaba sonando detrás

Voz 0281 26:53 historia muy dramática de una historia que en sí misma es una gran novela un tipo que empezó a colaborar con ETA en en la en la época en que ETA muy al principio era supuestamente al menos una organización de lucha contra la dictadura y demás que desde el principio según nos cuenta muy bien Arkaitz Kano el el dice que él nunca va a coger un arma que lo suyo es coger una guitarra que coger un arma que termina envuelto en algunos episodios muy famosos como por ejemplo la fuga del poeta etarra Joseba a día de la que estaba encerrado escondido dentro del de uno de los altavoces del equipo de de Imanol que iba ya a cantar a la cárcel y que finalmente cuando muy prontito fue de los primeros que rompió completamente con ETA que dijo que era un disparate lo que lo que hacía que empezaron a matar civiles ya cero atroces la de todo tipo las conocemos todos casi no me gusta ni hablar yo creo a los españoles de de esto por olvidarlo bueno pues él rompió fue también perseguido por terminar por exiliarse podíais desde el País Vasco porque le pasado muy Carmen tras la amarga la vida es un cantautor maravilloso es muy divertida bueno te has muy terrible Kashgar pero es muy ardió por ejemplo todas las conversaciones que el reproduce entre él y Paco Ibáñez cuando semana París él lo que le dice Paco los consejos que le da como cantautor cuando se juntan para hacer conciertos con Moustaki con Ibáñez y tal la novela muy recomendable la canción del faquir de de Arkaitz ya hay otro libro decía vascos en plural porque también ha publicado la editorial Nórdica una una la obra famosa de de Juan Cavestany sobre Urtain ostra que es un que es una maravilla

Voz 0313 28:24 ya hizo Animalario con Urtain os acordáis acordada

Voz 0281 28:27 es extraordinario Jaime Lissavetzky Robben todas Álamo estaba en el papel de Guantánamo bueno brutal estaba tan brutal que una de las veces que el cuenta del pueblo es que se tomó atan ese los ensayos que todo el rato rompía las cuerdas del régimen el teatro veía que había una persona que estaba encargada de volver a poner las cuerdas una historia tan dramática la del famoso moho rosco que cuando boxeo base paraba el país porque España se detenía para ver sus sus combates y al final

Voz 16 28:50 y cuando ha trabajado ya en eh como luchador de lucha grecorromana haciendo más más el payaso esposa trabajó de portero y que final lo abandonado todo el mundo termina suicidándose Laura empieza con Urtain tirándose desde un sexto piso juguete roto total juguetero de total absoluto

Voz 17 29:13 hala

Voz 18 29:16 en dos

Voz 0313 29:20 vascos dos indios

Voz 0281 29:22 fíjate tú sabes que India tiene más de mil trescientos millones de habitantes es el el segundo país más poblado del mundo después de China sabes que tiene ciento veintidós lenguas sabes que tiene mil quinientos noventa y nueve dialectos y sin embargo en España y en casi toda Europa sólo conocemos autores indios escriben en inglés cuando Salman Rushdie elige una antología de poetas indios solamente uno escribía en urdu que es precisamente el autor acabamos de hablar Sadat Hasan manto que acaba de publicar un libro de relatos que Sama diez rupias e historias de la India y bueno en acaba la Bella en la India un país tan enorme unas elecciones de las que no sea más que más que nada vendrá Modi el que era pero el ministro ha repetido que da mucho miedo nos damos mi dos enfrentaba por cierto usando la veracidad de los grandes sigue para ellos de un nacionalismo muy peligroso votan novecientos millones de personas en las elecciones de la India La India es un país que entre dos mil uno y dos mil once ha crecido el ocho por ciento su economía está creciendo un siete por ciento si sigue así cinco años más va a ser la tercera economía del mundo Amargo no contamos nada de la India no decimos nada hay muy pocas noticias no también hay muy pocos autores urdu traducidos bueno en el caso de Sadam Hasan manto la pública o nórdica también estos libros son estos relatos son verdaderamente maravillosos él tiene dos temas fundamentales uno es el de la partición la partición bueno cuando se produjo la independencia India mil novecientos cuarenta y siete todo el mundo sabe se dividió en dos Paquita Danes oriental que hará una paz llega para los musulmanes occidental que unió independizado sea a su vez rico convirtiéndose en en Bangladesh él habla de son casi todos sus relatos y habla de la prostitución por hablar de la prostitución estuvo juzgado condenado en plazo por seis procesos distintos tuvo todos los problemas el mundo porque en este mundo que vivimos la hipocresía manda resulta que parece que la prohibir la prostitución no es una opción pero quejarse de que alguien hable de la prostitución sí que es una nación bueno pues seguimos seguimos en esta zona es un tipo muy particular acabó alcoholizado esquizofrénico y demás no acabó haciendo un epitafio para asimismo que decía al final quién es mejor autor de relatos yo oh Dios la familia tuvo buen juicio y no lo puso

Voz 0313 31:39 charlamos inmediatamente bueno ICOM completarlo diciendo que también apuntó

Voz 0281 31:43 cada en este caso en este caso la editorial Reino de ya un tomo de relatos inéditos de Llúria al Kipling no el el Premio Nobel de seguramente el más famoso de los indios nació en Bombay Kipling la gente que inglés no nación Bay la gente dice que era un e impulsor del colonialismo y demás y habría que verlo porque rechazó hasta en tres ocasiones en nombrando caballero de caballero británico serios ya que tampoco sería tan nacionalista buen ochenta y nueve ochenta y ocho relatos de Kipling hay que leerlos

Voz 0313 32:17 lo que hay que leer ahora mismo en público son los relatos finalistas esta semana el primero de Alberto Jesús Vargas lleva por título el piso de abajo

Voz 19 32:25 no

Voz 20 32:38 ya tengo

Voz 21 32:41 con los pies fríos a través del suelo puedo sentir ese paisaje helado que se instara en el piso de abajo cuando el llega soy capaz entonces de escuchar como si huyeran y el uno del otro pasos que van y vienen cada cual por su lado no se hablan ponen la televisión cierran una puerta abren algún grifo ni una palabra que evidencie que existe una convivencia entre ambos intento concentrarme en mis libros hasta que de las nueve a es ahora como todos los tíos me llamarán para que baje a cenar infame

Voz 0313 33:17 dice verdad triste dijo es que no es nada fácil hacer un relato

Voz 6 33:21 sí

Voz 22 33:23 realmente Aquila la gran presencia lo que lo está contando todo absolutamente es la ausencia los hacía de palabras la ausencia de más allá de que de ruido ruidos inciden tales con una televisión pero ningún ni ningún resto de ser humano no están allí ellos dos abajo en matrimonio entiende no hay rastro de ningún tipo de relación humana no es lo que me parece

Voz 2 33:44 a que que relato retrata retractas maravillosamente bien termina diciendo bueno y ahora me a a comer en familia

Voz 0313 33:49 estaría estar ahí segundo relato de Lluís Talavera lleva por título Cambio climático

Voz 1478 33:56 a tomó algún ya tengo los pies fríos pronto estaré tiritando me pongo el abrigo antes de acostarme como cada noche desde que cortaron la luz pero hoy unas voces interrumpen el silencio a medida que me acerco al salón para averiguar qué ocurre la temperatura aumenta paulatinamente hasta convertirse en un calentamiento global y persistente unos desconocidos charlan junto a un radiador eléctrico que funciona sin problemas tal vez deberías gustarme aunque lo primero que me llama la atención es que no sabe mi nombre de pila

Voz 9 34:34 querría decirles que es consuelo

Voz 1478 34:37 suena extraño que se refieran a mí como la pobre señora que vivía antes aquí

Voz 0313 34:44 tenemos un cuantas danza o te salga ahí está habíamos habíamos dicho que había fantasmas de esta edición y la verdad es que ahí hay un par de ellos pero este es el primero

Voz 2 34:53 a mí me parece me parece un relato bellísimo cómo está montado cómo va cambiando cómo vamos dándonos cuenta de lo que parece una situación hay Bongo va cambiando se va convirtiendo en otro y al final logramos los parecía

Voz 0313 35:03 mira vivo se convierte en un Fantasy es muy distintas y el tercero el de paz Albert lleva por título el juego

Voz 23 35:09 con tal

Voz 24 35:13 sí

Voz 0564 35:18 nada yo tengo los pies fríos pero sigo llamando tres toques de una pausa esa era la señal para que Guille abrir a la caja bajar por turnos al foso ya acostarnos junto a ella mientras Lucas ponía en marcha el cronómetro cuando me ha tocado a mí entrar en el acabar el récord estaba en minuto y medio llevaré dentro más de dos horas golpeando la tapa con los nudillos sus risas han ido alejándose todo estaba en silencio hasta que la vieja ni acogido de Lahm deja ya de hacer ruido duerme T ha dicho acurrucado Seminario

Voz 0313 35:52 pero por favor exteriores de fantasmas y me pegó un buen susto al final es verdad y eso no está no es tan sencillo de conseguir como poco a poco nos va os va generando esa esa atmósfera

Voz 22 36:01 lo que hacen estos ahí metidos haciendo esto asustó fijar Álvaro edifico

Voz 0313 36:06 venga vamos a votar los primeros que vota son los finalistas paz por cuál de los otros relatos

Voz 25 36:11 bueno pues por el de Alberto Alberto Luis porque motos tú yo también puedo Alberto ahora el de Alberto y Alberto pues yo voto por desgracia por el de Lluís

Voz 0313 36:22 Pepe Verdes director del brote de los tres cuál te convence más

Voz 6 36:25 sí yo creo que lo Alberto sin ninguna duda porque está

Voz 26 36:28 dentro del mundo de los vivos es más duro que el mundo de los muertas

Voz 0281 36:32 está bien porque ha empezado por yo creo y acabado por sin ninguna duda

Voz 0313 36:38 María Elena RIP PETA periodista invitada aquí en fin atracada en directo de los tres cuál te convencen más cuál te ha conmovido cuál te vale

Voz 6 36:46 vale bueno es ver a ver a Alberto

Voz 0281 36:49 Benjamín pues va a ganar por goleada porque yo el menos fantasmagóricos el que más miedo me ha dado al descubierto Javier

Voz 2 36:56 bueno pues yo que soy el al que le gustan los relatos de fantasmas votos Lepage al bar Gustavo Méndez

Voz 0313 37:01 Alberto Jesús Vargas felicidades gracias a las pasas a la siguiente fase felicidades hoy cheques regalo de cumpleaños total esto ya lo creo que sí gracias venga Lluís paz abrazos y seguir enviando relatos vale venga venga que vaya bien a ver Javier deberes para la próxima semana

Voz 2 37:15 pues una frase bien peligrosa si porque tiene ese es el futuro que va a dar mucho mejor

Voz 0313 37:20 mí me llamarán para que baje a cenar en Fahmi

Voz 2 37:23 sí o no me llamarán para que baje a cenar en familia a partir de esta de esta frase ya tiene saben que tienen hasta el próximo jueves a las doce de la mañana para enviar sus microrrelatos a través de la página web de la Escuela de escritores escuela de escritores punto com

Voz 0313 37:35 María Enriqueta gracias por este ratito de de compañía usted el te vienes director del euro te has seguimos en contacto amigo cambios sin Benjamín poema Despedida

Voz 0281 37:45 de un amigo un veterano de esta casa antiguamente Fernando Delgado ha publicado un libro que esa mala mar desnudan la editorial pretextos y con un poema tan bonito como éste una barca pérdida tan bonito

Voz 0313 37:55 y tan triste

Voz 27 37:58 a la altura

Voz 1555 38:02 tranquila hacia la muerte carece de sentido o tal vez no la muerte es una barca que termina perdida no se sabe en quemar al menos que el infierno sea un fondo marino y el cielo un arbolado un monte en el que el fuego pide agua y nos lleva a un río en el que Dios

Voz 26 38:22 Nos reciba nada

Voz 27 38:24 desde lo nunca para cuando ya no sienten la