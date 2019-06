Lo que queda del día

Voz 1 00:00 día con Isaías Lafuente que estamos arrancando un mes

Voz 0827 00:07 sí es otra semana hay otro mes y comenzamos este mes de junio en el que todo lo que ahora es barullo tiene que aclararse el Gobierno central autonómicos ayuntamientos bueno y la verdad es que el patio anda muy pero que muy revuelto

Voz 0230 00:20 bueno el ex dirigente de Podemos Ramón Espinar ha pedido un cambio en Podemos el alcalde de Cádiz Kick que pide que Pablo Iglesias las asuma sus responsabilidades por los resultados electorales y ahora se está a la espera de la respuesta de Pablo Iglesias Ciudadanos está discutiendo si puede apoyarse en voz sin que se note ha decidido hoy que no negociará gobiernos con Vox Vox ha decidido que sólo apoyará gobiernos mi negocia el Partido Popular ha decidido que convocará reuniones de los tres todo es Australia

Voz 2 00:48 toda España Australian Eurovisión Vox ha anunciado

Voz 0230 00:51 que los presupuestos Andalucía no le gustan en el PSOE surgen indirectas que piden acerca de un hito sea Ciudadanos en Barcelona Ada Colau no sabe si ser alcaldesa o apoyar a Ernest Maragall no se descarta que al final del día se reúnan todos en una conga común

Voz 1 01:09 pues no hay que descartarlo

Voz 0827 01:10 todo esto es verdad así anda el patio político así están las cosas y más que les contarán en Hora Veinticinco pero hay otras versiones sobre la vida política que no escucharan en ese programa son las de los titulares del futuro

Voz 1022 01:22 Díaz Ayuso pide a Gabilondo que no use palabras tan largas simple presidenta madrileña admite que las es brújulas de toda la vida mareado un poquito Iglesias hace un ejercicio de autocrítica ya admite ser demasiado brillante para la política el ala progresista de Ciudadanos coincide en un ascensor los dos sujetos habla con su saludo secreto liberal progresista otro recuento de votos revela que Felipe González ganó las elecciones y cabeza sedes nos hemos puesto en contacto con el ex presidente

Voz 3 01:57 es no me da tiempo a enterarme bien bien pero si estoy

Voz 0827 02:00 Copa de posibles vueltas alguna ayuda no nos olvidamos del Rey emérito que desde esta semana ya no tendrá presencia pública en la vida española es su segunda aplicación aunque según las noticias del Mundo Today tiene interesantes planes

Voz 4 02:14 Don Juan Carlos hará una gira de despedida cayéndose al suelo en las principales ciudades de España

Voz 0573 02:20 la gira orgullo y satisfacción empezarán el Palacio de los Deportes donde el monarca tropezar ante quince mil fans

Voz 4 02:26 después de Mon logra entrar al Parlamento Europeo comprando entradas en la reventa

Voz 0573 02:31 Bale tocará estar de pie pero merece la pena ha dicho hacer reír mucho al corrector con una respuesta estúpida es la mejor manera de aprobar la selectividad en la prueba de matemáticas responder con el número de tu tarjeta de crédito garantiza el aprobado

Voz 0827 02:46 bueno pues es un buen consejo para miles de chavales y chavalas españoles que se está jugando el futuro porque si ajenos a la más rabiosa actualidad casi trescientos mil jóvenes se enfrentan a partir de hoy a la Selectividad han estudiado mucho

Voz 6 03:08 muchísimas dos semanas por la mañana por la tarde aquí para alrededor de diez horas al día City

Voz 0827 03:15 y hoy sobretodo los y las estudiantes de Castilla La Mancha que son los primeros en enfrentarse a la prueba pues han dormido de aquella manera a los pobres

Voz 7 03:24 a las dos bueno levanta a las cuatro de la mañana yo es que soy más de de acostarme tarde y luego ya me levanto

Voz 0827 03:31 estos son los alumnos después hasta la Familia que también lleva lo suyo esta mañana por ejemplo llamaba a Hoy por Hoy Roberto un oyente sufridor

Voz 8 03:39 tengo un hijo que se presenta mañana la selectividad no puede bajar de ocho y medio cómo será la cosa que siendo ateo convencido de gasa Michel ha puesto una vela Nicolás ni estoy completamente de acuerdo

Voz 0827 03:50 lo que haga falta buen ahí también se nos han colado padres sufridores hasta en la tertulia Antón Losada

Voz 9 03:56 saludo a todos los padres que no examinamos de

Voz 1 03:59 la Selectividad

Voz 9 04:00 a pesar del nada yo si este año este año así como nuevas bueno con paciencia asistido mucho mucho mucho

Voz 0827 04:09 no él no puede hacerlo porque tenía que estar en la radio pero hay padres y madres que hasta han acompañado a sus hijos a hacer la prueba

Voz 10 04:17 bueno tengo que pedir tres días libres más que nada porque como no hay el tema de medio de transporte para poder apoyará a mi hija ya hay al resto de compañeros

Voz 7 04:24 yo vengo porque ella me necesita nos cuesta más tranquilos no lo sé

Voz 0827 04:28 bueno la buena voluntad haremos pero nos preguntamos si no estamos protegiendo demasiado a nuestros niños y eso es lo que se ha preguntado la periodista Eva Millet en dos de sus libros en donde habla por un lado de híper niños Por otro lado de híper padres e hiper madres de la paternidad

Voz 11 04:45 esto hiper niños a los que dedica M mi segundo libro tienen una contradicción muy interesante no por un lado son son se han criado con una inflación noción de ellos mismos que bordea el narcisismo porque siempre les han dicho que son lo más les han dado todo les han consultado todo y a menudo les han consentido todo pero por otro lado tienen mucha inseguridad porque tienen este mensaje de los padres de Si yo no te ayudo tú no lo puedes hacer no

Voz 0827 05:10 detrás de estos niños siempre ahí híper padres híper madres Pepa por ejemplo se define como tal esta mañana hablaba también en Hoy por hoy todavía no está en la etapa de la selectividad sus hijos son más pequeños pero tal y como va la cosa se teme lo peor

Voz 1428 05:25 soy una hiper madre por desgracia para mí porque me siento completamente identificada yo yo he tenido una infancia rural igual no ha salido de casa por la tarde con la merienda de mi madre estoy segura de que ha pasado largas horas sin saber nada de mi hija mi hija ahora está teniendo una infancia urbana si bueno es completamente diferente yo ahora me río de oir la noticia de que los padres están en la puerta de la Pau esperando a los niños pero es que yo dentro de unos años me lo sujetan goles

Voz 0827 05:51 en fin son niños y niñas que desde luego nunca caminarán solos por lo que se ve como el Liverpool

Voz 12 05:57 ah

Voz 0827 06:08 el club británico que conquistó la Champions aquí en Madrid

Voz 13 06:12 el Wanda y claro hoy Michael Robinson estaba feliz bueno podríamos decir que un poco como Rajoy feliz salvo algunas cosas se imagínate si hubiésemos jugado bien bueno pues lo bueno es que donde va la afición del y mejora todo entonces mantas y claro pone su colorido los chavales

Voz 1546 06:30 el citado no estoy estoy contento escoró haciendo de que jugamos mal no que con con con estilo pero bebo cuando estaba saliendo el estadio pensaba no cree imaginar cómo sin tendría ahora mismo sin visos perdido

Voz 0827 06:46 pues desde la hoy estaba mucho mejor que si hubiera perdido su club diese nunca caminará solo también inspirado la primera de las twiterías de hoy

Voz 14 06:54 qué afición más bonita más intensa en la del Liverpool y qué bonito es el himno del Liverpool campeón de Europa pues mirad este tuit de un mal comediante

Voz 0827 07:04 pues mira me toca mudanzas

Voz 14 07:07 a ver si estoy de acuerdo con esto que nos dice Alice ojo el sexo oral es mucho mejor que el escrito ya acabamos los líderes con un tuit Itu Burt Iturriaga disco observó que tanto azul Borau sabes que colecciona fotos del mundo rural y tienes detractores siempre hay algún giro

Voz 1 07:25 de ahí la colisión

Voz 0827 07:28 fin de semana intenso aquí en Madrid la final de la Champions los toros en la Feria de San Isidro también la Feria del Libro que es una verdadera fiesta de la lectura

Voz 15 07:38 la red

Voz 0827 07:46 indelebles los libros animar a disfrutarlos es lo que pretende libro otea el comendador de libros de El País que ahora es también un podcast

Voz 0234 07:55 yo leo apasionadamente a Alice Munro el modo en que ella escribe de una manera tan limpia y al mismo tiempo tan intensa y con tantas sombras no y el modo en que ella sabe concentrar largos periodos de tiempo en una narración breve no hay una novela corta de ella que se llama demasiado la felicidad

Voz 16 08:15 lo que me parece las obras literarias más intensas y más arrebatadora que conozco recomendaciones

Voz 0827 08:23 Antonio Muñoz Molina en este podcast de libro te a Pepe Verdes es su director nos ha contado en La Ventana la intención que les mueve en el proyecto

Voz 0230 08:33 no no se explica bien por los propios interesados esta mañana en Hoy por hoy una estudiante respondía sí durísimo durísimo es otra vez

Voz 17 08:40 que no se ha colado o en corte que no era bueno y una iniciativa muy interesante

Voz 0827 08:47 en este caso de Ciudadanos del que de las que hemos hablado hoy en La Ventana no en el metro de Barcelona un grupo de ciudadanos patrullan sus estaciones para ahuyentar a los carteristas o avisar a los pasajeros de su presencia

Voz 19 09:10 Milán nuestras pertenencias Biblia carterista en esta zona están esperando para robarles

Voz 20 09:20 es que sonar el silbato

Voz 0827 09:23 o quién avisa es Eliana guerra que lleva trece años patrullando las calles de Barcelona y los andenes del metro y de Cercanías Ana Pussy ha estado con ella dice que nunca baja la guardia

Voz 21 09:37 yo estoy cenando en una tarde de vigilando y de hecho en una ahora ante me salido a percibir ladrones que dejaba todo un amigo en la mesa

Voz 22 09:44 es que yo voy con una caída justo ladrón ladrón yo me meto

Voz 21 09:48 yo voy con Hacienda Inglaterra súper este Irlanda yo estoy vigilando siempre yo no solamente a agotamiento de hecho tenido gente que me ha vendido pedir ayuda de de calle específica en Bárcena

Voz 23 10:00 anda ya ha tenido una petición para un festival también que ayuden

Voz 0827 10:05 eso pasa en Barcelona y en Madrid desde hace unos meses actúa el conocido comando lo quite su objetivo es acabar con unos candados que han ido apareciendo y que son los que se utilizan para hacer la entrega de las llaves de estos famosos pisos turísticos son vecinos de la organización Sos Malasaña con los que ha hablado Sonia Ballesteros

Voz 16 10:22 ahora nos vamos a la calle Ballesta donde tenemos dos bonitos candados eh para apartamentos turísticos abrieron la verja de una ventana de un semisótano en un Commander estaba o no dos momentos allí en la calle madera la de distribuidores de telefonía

Voz 0827 10:44 son los candados que van buscando para después sellar los con el famoso lo cite las razones por las que hacen esto nos las contaban los vecinos

Voz 1651 10:53 el problema es que tú haces negocios con un edificio que residencial comercializan las escaleras los lugares comunes todo eso le roba al que vive ahí una parte de su intimidad de su vida y luego lo comercializan

Voz 16 11:07 para ganar más dinero la codicia no es que puedes escándalos en la calle Pedro Reverte tener un trabajador que lo que quieren ver con la ya

Voz 1651 11:14 que sepa quiénes son los que vienen a tu casa siquiera el ahorras que más no no entonces claro dices y además se usa el espacio público

Voz 0827 11:22 Nos decía Sonia Ballesteros que en el fondo es la acción de vecinos que están ya hartos que toman estas medidas ya os denuncian denuncian

Voz 1913 11:30 andando se lo que pasa es que hay vecinos que aunque hayan denunciado ganado sigue allí claro piensa es que igual dentro de que han dado esta las llaves de mi casa no hace nada contra nadie simplemente dicen este elemento que está ocupando un espacio urbano sin tener ningún tipo de permiso para hacerlo que no es de nadie porque está aquí no ponen el nombre de nadie ni de nada igual este enganchado a una farola de demás mobiliario público yo estoy desde este elemento lo inutilizó

Voz 0827 11:55 y un poco enfadados los ciudadanos de Granada que han estado cuatro años sin tren y que ahora parece que llega pero llega lo que Rafa Troyano es nuestro compañero calificaba de aves sino de aves

Voz 24 12:05 el AVE sale de Madrid llega a Antequera gira a la izquierda para ir a Granada entrarle nueva línea cuando llega al límite provincial de Granada en el término municipal de Loja sale el AVE de la vía AVE entra en la vía convencional por el tercer hilo y hasta Huétor Tahar veintisiete kilómetros después va por la vía convencional por un trazado sinuoso del siglo XIX Ia sesenta kilómetros por porque se hizo así para ahorrar dinero y tiempo vale pues dinero pues al final el pasado viernes Adif adjudicó la Variante de Loja ahora sí por tanto esos ochenta millones de euros Se supone que en dos tres años irán a la basura

Voz 0827 12:50 pues nada que al final lo barato acaba saliendo caro y Donald Trump está en Londres y Miguel Ángel Aguilar que se teme lo peor tratándose del invitado que se trata ha enviado hoy su telegrama

Voz 1551 13:03 hemos si la toma por la cintura le habla con la boca llena oscile dedica alguna de sus celebradas zafiedad es en forma de tuit para empezar sin respeto al país anfitrión se ha pronunciado en favor de Boris Johnson como próximo primer ministro con Theresa May de cuerpo presente un patán en la Corte de la Reina Elisabeth

Voz 0827 13:26 Nos quedamos en aquel país y viajamos del presente al pasado hoy nos ha recordado Nieves Concostrina el tres de junio de mil novecientos treinta y siete ese día en que el Rey aplicado Eduardo se casó con la plebeya divorciada estadounidense Wallis Simpson aquello fue una verdadera tormenta una boda por amor se dijo bueno una boda de un par de interesados impresentables según Nieves Concostrina

Voz 1626 13:52 llevaba menos de un año reinando cuando anunció mes imposible seguir soportando esta inmensa carga de responsabilidad y mi tarea como Rey sin la ayuda y el apoyo de la mujer que ama dicho así a Internet sí pero lo que hizo Eduardo VIII o salir por la puerta de atrás para poder pegarse la vida padre tras la abdicación la pareja se fue a Austria a esperar a que llegara el segundo divorcio de Wallis cuando la novia fue libre Se casaron en un castillo francés propiedad de un nazi de cuento a partir de la boda las únicas preocupaciones de Eduardo y Wallis fueron a qué hora era el masaje cuando tenían la partida de golf excelente nómina ninguna responsabilidad Un matrimonio escandalosamente ventajoso

Voz 0827 14:35 no puedo Irene una verdadera historia de amor en este caso con el flamenco hemos hablado y José Mercé que se ha atrevido a pisar el tablao de todo por la radio hombre que empezó a cantar en esas calles en su Jerez natal con seis años y poco después con ganas de comerse el mundo se vino a Madrid recién cumplidos los trece esa edad grabó su primer disco

Voz 1115 14:57 realmente yo ya contra este año llamé buscaba la vida no yo cuando llegue a Madrid lloraba eh porque ayer claro claro al final cavar un niño oí me acordaba de mi padre es duro pero yo creo que que a mí me me me sirvió eso muchísimo para poder afrontar Mi vida hay el poder hacer lo que a mí me gustaba

Voz 0827 15:22 la vida que me ha ido muy bien desde luego porque José Mercé es un hombre muy respetado en el mundo del flamenco otros no tanto hoy los Especialistas secundarios han hablado con Juande Maitena bueno en realidad lo han intentado

Voz 14 15:33 esto ya es harina de otro costal es Juan de Mairena

Voz 1 15:36 el teléfono

Voz 25 15:41 hola don Juan Carlos

Voz 1 15:43 hola buenas Aurora

Voz 26 15:46 cosa que pasa lo primero gracias por reubicación pero Juan no se no se puede poner en estos momentos que pase lo que ocurre bueno se quedó atascado que nunca

Voz 27 15:54 giro sí sí ese es su marido está con el Aires hace un mes tiene que alimenta bueno eso

Voz 26 16:03 bueno pues fueron venas pero aquí los satélites ha disminuido nuestros ingresos así así que de momento se lo alquilaba Securitas Direct como alarma

Voz 1 16:15 la verdad

Voz 14 16:15 que sí que sí lo pues Aurore y muchísima gracia hay que acabe pronto se quejío

Voz 28 16:19 gracias a ellos ya os voy a dejarse no es incompatible con la basura

Voz 0827 16:26 pues nada nosotros también comentamos Francia entonces ha llegado la hora esto es

Voz 17 16:30 queréis un quejío de estilo un poquito distinto si va a cerrar hoy la Ventana los llantos venga hasta mañana un beso adiós adiós

Voz 29 16:41 ahora