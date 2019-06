Hora 25 Deportes: España empieza su camino a la Eurocopa (03/06/2019)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 2 00:09 ya está concentrada la selección y entrenando no

Voz 0919 00:13 el día antes de entrenar han guardado un minuto de silencio en recuerdo de José Antonio Reyes que realmente no tuvo una trayectoria importante en la selección española quizá el episodio más famoso de Reyes con la camiseta de la selección española fue aquella anécdota que les sufrido con Luis Aragonés cuando Luis Aragonés le cogió de la pechera de verdad era dígale usted al negro es en refiriéndose a Thierry Henry porque Reyes Juan si es verdad en el Arsenal Reyes estaba el pobre todo asustado ahí bueno pues si la selección está concentrada jugamos el viernes con las Islas Feroe y el lunes de la semana que viene con Suecia son partidos de clasificación para la próxima Eurocopa la imagen de la tarde es la oficialidad de la nueva camiseta del Barça para la próxima temporada modelo arlequinado con cuadritos azules y rojos a mí la verdad es que me gusta la nueva camiseta del Barça ir fuera del fútbol en tenis hemos estado esta tarde pendientes de Roland Garros porque allí la española Lyon Soba jugaba en octavos de final era la revelación del torneo en el cuadro femenino ahora mismo con diecinueve años ha caído ante Amanda anys innova en dos set seis tres y seis cero pero bueno ha hecho un gran torneo a Leonar solamente nos queda Rafa Nadal que va a jugar mañana en cuartos de final ante Nishikori los otros favoritos que jugaban hoy también se ha metido en cuartos de final Djokovic ha ganado fácilmente a Struth ir Dominic Thiem en el austriaco ha ganado al francés Monfils y como siempre en el inicio del programa queremos empezar con vuestros mensajes de Whatsapp que a veces

Voz 1 01:44 nos hacen reflexionar

Voz 3 01:46 por la calle como buenas tardes de piedra me quedo en la página web de las la muerte de José Bono de estar aquí quiero mandar mi más sentido pésame a su familia a sus equipos entre en SER Madrid como es lógico el equipo nuestra tierra el extremo de Almendralejo pero también tengo un pero es que si las carreteras y se suponen casi uno por exceso de velocidad los límite les ponen para algunos tenían tenía entre los profesionales de de Fórmula uno de realismo etcétera con los va a tener unas personas normal y corriente como es José Antonio Reyes el modisto me iba sentido personas de su familia y amigos a sus equipos de fútbol club hasta el de Extremadura

Voz 0919 02:30 la verdad es que se hace difícil compaginar esos dos sentimientos el primero por supuesto de tristeza pena dolor pensando en esa familia destrozada por la muerte de dos personas tan jóvenes y un tercero sufriendo temiendo por su vida herido todavía de gravedad recuperándose el segundo sentimiento es el de estupor al conocer que el coche que conducía Reyes según el atestado policial circulaba a doscientos treinta kilómetros por hora se hace difícil dejad vuestros mensajes

Voz 4 03:21 yo lo siento pero yo ya sé que hay gente que es muy muy anti barcelonistas anticatalana pero vamos yo en este caso hubiera preferido un Barcelona hayas porque para ver visto lo que vimos el otro día una afinar esa que dimos de los dos equipos ingleses que eran los mejores equipos que devoró pactar pues no se les no seguimos mejores de Europa pues yo el Barça hayas hubiera visto pero vamos hubiera dado dinero poso

Voz 5 03:56 así que no

Voz 4 03:58 que hay vamos yo no sé qué pensará usted pero yo visto lo visto creo que no puedo decir nada más que esto

Voz 6 04:07 buenas tardes Gallego el vi una veinticinco Deportes seis ocho nueve

Voz 0919 04:12 treinta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 7 04:15 exprésate

Voz 0919 04:19 a toda esa gente indignada con el triunfo sin buen juego del Liverpool habría que decirle si hubiera ganado tu equipo sin jugar una patata pero dos cero al Liverpool al Arsenal al Tottenham como estaría ahora mismo pues dejemos al Liverpool que lo celebra empezamos venga empezamos con el último adiós a José Antonio Reyes ayer hubo imágenes tremendas a la salida del féretro del Sánchez Pizjuán hoy lo han despedido en su pueblo en Utrera Él era un hombre muy de del pueblo muy conocido seguimos relacionando se con gente de allí y esto serán los aplausos que había en la calle Se va pasando el dolor va a ser difícil Santi Ortega como está Sevilla cómo está el Sevilla como está Utrera buenas tardes

Voz 1870 05:24 tal buenas tardes pues se va a tardar en pasar ese dolor gallego sin duda porque ha sido un impacto tremendo el fallecimiento de José Antonio Reyes lo último de la tarde es el comunicado de agradecimiento de la familia a las personas entidades e instituciones a la Casa Real al Sevilla al Ayuntamiento el de Utrera por haber mostrado la condolencia y haber estado al lado de la de José Antonio Reyes será tardará mucho en olvidarse este suceso trágico y Reyes quedará como lo definieron ayer tanto Monchi como Sergio Ramos el gran talento el talento más importante de forma innata salió de la cantera del Sevilla Reyes también queda por tanto la memoria de los aficionados más Cemil que ayer se pasaron por la capilla ardiente a darle su último adiós que estaba en el Sánchez Picón

Voz 0864 06:07 un pedazo de futbolista que en su día fue traspasado a la Premier y que ganó la Premier con el Arsenal en una temporada que hizo realmente buena marcando doce goles y ya veremos qué dice con el tiempo el atestado y demás

Voz 0919 06:21 hoy simplemente es día de mandarle desde aquí nuestro cariño en nuestras condolencias a esas dos familias que han perdido a dos seres queridos jóvenes que dolor inmenso ocho y treinta y seis En seguida la selección española

Voz 0919 08:43 la concentración de la selección española en Las Rozas sin Luis Enrique el seleccionador que está anunciado no va a estar en ninguno de los dos partidos ni el del viernes ante el de Islas Feroe ni el próximo lunes ante Suecia hoy primeros entrenamientos vamos a ir viendo que es selección vamos a ver el viernes en ese partido de clasificación para la próxima Eurocopa Javier Herráez buenas tardes

Voz 17 09:07 qué tal Gallego en este instante termina el entrenamiento vemos como el cuerpo técnico con Robert Moreno ya se dirija hacia los vestuarios hora y media de entrenamiento hay que hacer un poquito más después del parón casi ya de dos semanas de mucho futbolistas cuando acabó la Liga hasta instante porque muchos no han jugado evidentemente semifinal de Copa del Rey mil final de Champions ha estado los XXIII un pequeño susto pisotón para Sergio Ramos sin consecuencias ha concluido ese entrenamiento hemos visto a Morata jugando arriba el delantero del Atlético de Madrid veremos lo que pasa para Robert Moreno en contacto directo con Luis Enrique una sesión entrenamiento a puerta abierta que evidentemente tenemos un momento más e importante más interesante justo antes de ese inicio aquí en el campo principal campo número uno de Las Rozas cuando todos los jugó

Voz 1870 09:51 colores los veintitrés al cuerpo técnico

Voz 17 09:53 dedico los utillero se han formado Jan dado ese minuto de silencio en memoria de José Antonio Reyes un futbolista que estuvo por ejemplo con la selección con Luis Aragonés en el Mundial de Alemania dos mil seis mañana sin entrenamiento recordemos Islas Feroe el viernes el próximo lunes justo dentro de una semana frente a Suez

Voz 0919 10:12 ya en el Bernabéu todos bien nadie llega con problemas la Liga ya bueno hace dos semanas no

Voz 17 10:17 eso es esa es el principal hándicap eso hay que hacer sesiones largas incluso doble el próximo miércoles porque claro los futbolista está un poquito fuera de forma después de dos semanas eh sin entrenar aunque cada uno lleve su rutina diaria pero él no entrenar con los compañeros también hace bastante

Voz 0919 10:34 por Sergio Ramos llevaba por ejemplo dos meses sin jugar un partido oficial pero bueno cerramos dice que en el Madrid jugaría gratis en la selección hasta pagaba el Port la selección sub veintiuno las XXI prepara el próximo Campeonato de Europa que se juega en Italia San Marino a partir del dieciséis de junio y queremos volver a a pedir aquellos triunfos de la sub-veintiuno porque teniendo una buena sub-veintiuno te garantiza que llega a gente buena para la absoluta novedades de los sub-veintiuno Mario Torrejón buenas tardes hola

Voz 1501 11:06 el año con muy buenas tardes que debutamos el mismo día dieciséis el partido contra la anfitriona contra Italia a las nueve de la noche y hay que decir que están concentrados ya desde el viernes en la Residencia de la Ciudad del Fútbol porque desde hoy está ocupada por la selección absoluta sí que está en un tono muy cerquita ahí mismo en Las Rozas está entrenando todos los días en doble sesión pero hoy ha decidio Luis de la Fuente que por la tarde les daba libre porque tenía las piernas de demás a cargadas hay que decir que hay dos psicólogos a los dos incorporaciones a última hora porque es Fabian lanzaba ella Savall jugadores que sepan que se han incorporado ya de hecho a la selección absoluta sí que se incorporado más de la dinámica de la sub veintiuno que Mikel Merino tenía migrañas ayer y hoy la sigue teniendo así que tampoco ha entrenado con el resto de sus compañeros y que Ceballos acaba de llegar pronto comentaba concentración porque ha estado en Utrera asistiendo al final de su amigo José Antonio Reyes así que con esto mañana que deberían entrenar por la mañana Luis de la Fuente para descargar un poco ha decidido que mañana gallego dinámica de grupo que es eso pues mañana un skate Room que para que no sepa lo que es es que te meten en una habitación y entre todos entre todo el equipo tiene intentado buscar la salida así que nada un poquito de convivencia el mañana un poquito de juego hoy por la tarde ya de nuevo entrenamiento para preparar ese de Italia

Voz 0919 12:11 bueno no encuentra manda un equipo aquí

Voz 1501 12:13 los rescates y pila terceras elecciones

Voz 0919 12:16 a femenina recordemos el próximo día siete comienza el campeonato del mundo en Francia y allí van a estar jugando primero los tres partidos de la fase inicial y esperemos que avanzando ronda las chicas de la selección española cuál es la agenda ya en Francia después de haber jugado ayer un último amistoso Sonia Lus buenas tardes

Voz 0268 12:34 hola Gallego buenas tardes y este domingo cerró los amistosos de preparación para el Mundial hay que decir que con un buen empate a uno frente a Japón que son las actuales subcampeonas del mundo buen ritmo de juego de circulación de balón buena la presiona defensa y sobre todo buen tono físico así que buenas sensaciones de cara a su debut mundialista en Francia dos mil diecinueve que será el sábado seis de la tarde en Le Havre frente a Sudáfrica una selección que ayer también cerraba su preparación encajando una goleada siete dos cayeron ante Noruega hoy las internacionales han disfrutado del día libre en Deauville Salas ha podido ver paseando por las playas de la Alta Normandía francesa y desde mañana gallego para empezar a preparar ya en serio de verdad ese primer partido el sábado ante las ballena Mayara

Voz 0919 13:16 sigue pendiente de todas las semanas de la absoluta de la sub-veintiuno

Voz 2 13:19 sí de la femenina

Voz 0919 13:22 fichaje buenos fichajes presentaciones confirmaciones vamos a empezar con una cosa que está cerrado finalmente y es la renovación de Calleja con el Villarreal vaya añito el de Calleja empieza la temporada le despide el pescan para salvar al equipo ya le renuevan dos temporada va a ser un año inolvidable para calles a Chaves Hydro buenas tardes qué tal Gallego muy buenas

Voz 1031 13:42 sí es de aprendizaje cien por cien fíjate que sólo dos técnicos de la historia reciente del Villarreal han renovado por dos temporadas Pellegrini que llegó a semifinales de Champions y Marcelino que lleva a semifinales de Europa League bueno pues Javi Calleja también después de esta temporada tan extraña de salvar al equipo lo renuevan por dos temporadas confianza máxima de la dirección deportiva en su entrenador que se marca como objetivo llegar a Europa la próxima temporada al margen de la permanencia eso sí para ello pide algún que otro refuerzo

Voz 1992 14:09 puede de intentar buscar la permanencia lo más rápido posible pues lo que tenemos que luchar aquí con el objetivo principal es entrar otra vez en Europa tengo que hay muy buenos jugadores se necesita reforzar algún aún puesto buscar jugadores que mejoren los que tenemos cuando empiece la Liga porque Sevilla es un equipo que identifique muy bien con lo que yo quiero con el Villarreal y que empiece a mandar en en el juego el resultado del partido

Voz 0919 14:35 otro fichaje cerrado el de Lucas Pérez por el Alavés es Kevin Fernández buenas tardes

Voz 1264 14:42 hola Gallego buenas tardes el delantero gallego de treinta años ha convertido en el primer fichaje del Deportivo Alavés firma para las tres próximas temporadas aunque tiene opción de prorrogar a una cuarta en función de una serie de objetivos que por lo que me cuentan son fácilmente cumplible estaba entre varios equipos de la Liga española pero él quería volver a España y lo ha cerrado con el Deportivo Alavés mañana va a llegar a Vitoria iba pasa reconocimiento médico el que es ya el primer fichaje del proyecto de Asier Garitano en el Deportivo Alavés

Voz 0919 15:09 y uno de los fichajes se puede cerrar esta semana es el de Hazard por el Real Madrid el acuerdo pongo el jugador está hecho ahora hay que negociar con el Chelsea Hazard está concentrado con la selección belga y eso bueno puede que no haya prisa para la presentación pero Antón Meana eso es lo que le ocupa ahora mismo el Real

Voz 0301 15:28 para cerrar el fichaje dejar de una vez por todas hablan en Inglaterra de una cifra que rondaría los ciento diez millones de euros Hazard como dices con Bélgica cerrábamos el sábado con Roberto Martínez dice que son partidos clave para Bélgica aunque sean más o menos fáciles y que no se puede despistar even Hazard que va a ser el primer fichaje junto a Djokovic el delantero de Eintracht ir junto a vendí el lateral del Olympique de Lyon está más parada la operación salida ojo lo que dicen en Italia que tiene pinta de ser un poco bola de la galleta porque habla eh EE Ceballos Teo Llorente los tres por cincuenta al Nápoles de Ancelotti que en el fondo lo que quiere Carlitos quedarse con James Rodríguez que no quieren Bale Abel todavía no sin ofertas Gales

Voz 0919 16:11 a segunda división ya sabes que la jornada este fin de semana se jugó solamente a la mitad más uno menos y que un montón de partido se aplazaron a mañana martes por el fallecimiento de José Antonio Reyes mañana se juegan el Lugo Tenerife el Oviedo Rayo Majadahonda el Cádiz Extremadura el Albacete Málaga el Zaragoza Numancia Mallorca Granada el Granada que si gana mañana ese partido puede ser equipo de Primera División y lo que es tenemos ya son dos nuevos equipos de Segunda División porque ganaron sus playoff este fin de semana el Racing de Santander vuelve a la segunda división la próxima temporada con un fiestón tremendo ayer hasta altas horas de la madrugada en Santander Roberto González

Voz 18 16:49 hola ya estamos ahí otra vez de nuevo efectivamente un ávido practicamente en Santander siete mil personas recibiendo al equipo la afición racinguista tomaba como una humillación jugar en Segunda División B cuatro años seguidos ya eran insoportables y afortunadamente al Racing con los mejores números de la categoría ascendido a la Primera en la próxima temporada está dispuesto ya la escalada porque el presidente ya habla de ir a a primera Si está de oferta Bale como dices igual se anima hay presenta su candidatura

Voz 0919 17:17 hay buenos after hour en Santander y el Fuenlabrada también sube a la segunda división por primera vez en su historia

Voz 19 17:28 Antonio Duro Borja Estrada debutante muy buenas Gallego otro debutante madrileño para el próximo año en Segunda División el año pasado fue en Majadahonda y este año lo ha conseguido pero en el sur este Fuenlabrada que lo trabajó en las últimas campañas y que en estos ocho días ha doblegado con mucha claridad al decano al Recre tres cero en la idea uno uno ayer y el Fuenlabrada se cuela por primera vez en sus cuarenta y cuatro años de historia en el fútbol profesional uno de los protagonistas lo decía hoy en la ser hermoso el técnico del conjunto azulón

Voz 20 17:53 decía muy grande por lo vivido ayer en y sobre todo por lo conseguido me acercó tanto

Voz 0919 17:59 dos presidente con enhorabuena Santander y a Fuenlabrada también tenemos ya el sorteo de la siguiente fase de playoff de ascenso

Voz 19 18:06 junto a Iván Álvarez esta tarde en Las Rozas Gallego la segunda ronda son tres en total de la fase de ascenso a Segunda División las eliminatorias son Mirandés Recreativo de Huelva Melilla Atlético Baleares Hércules logroñés y Cartagena Ponferradina estos ocho equipos buscarán es subir a Segunda la ida este fin de semana la vuelta el finde del quince al dieciséis de junio ya además ayer descendieron a Tercera el Jumilla y el Alcoyano fíjate ese el Cooner logroñés que ha sido durante mucho tiempo un partido de Primera División y ahora peleando por llegar a Segunda seguimos

Voz 0936 19:59 Jesús Gallego ya sé que vivimos tiempos en que la contención verbal está de vacaciones en la política capaz de adaptar la socialdemocracia los tiempos que corren a menudo la ciudadanía jerarquizar mejor los problemas que los dirigentes políticos

Voz 23 20:12 el dietario de Hora veinticinco de lunes a viernes con Josep Ramoneda para que no duermas a oscuras Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 0919 20:28 tenis Roland Garros hoy estamos pendientes de una bolso vayan sabéis esta tenista española de diecinueve años que venía de la previa hay que estaba luchando por meterse en cuartos de final no ha podido ser ha perdido en dos sets ante animó a Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes hola buenas tardes seis tres seis cero demasiado duro quizá no

Voz 24 20:48 sí yo creo que le ha empezado a las piernas eran muchos partidos seis partidos había pasado la cual y lo ha tenido seguras hoy la verdad es que además ha disimulaba Amaya de una sola bola jugado francamente bien y ella pues no ha podido podido está muy contenta a pesar de todo porque lo que ha hecho es importante ya se mete la ochenta y ocho del mundo ya va a entrar en muchos terrenos sin pasar Wallis sí que bueno

Voz 25 21:16 he jugado hoy vaya

Voz 24 21:18 piensa mente bien pero yo lo he visto partidos de mucha calidad creo que tendremos una bueno ha tenido opciones

Voz 0919 21:24 claro que sí nos queda Rafa Nadal mañana ante Nishikori

Voz 24 21:28 así en segundo turno en la pista central vamos a ver si Rafa juega bien Missy y quizás puede pagar el esfuerzo de haber jugado ayer y hoy hay entre se ha habido se compensa que se lo puso difícil que detuvo incluso ha dado el partido pero físico ni supo reaccionar darle la vuelta al quinto set en el que estuvo con recaba Jo y al final se metió cómodo rival de Nadal es pero es que Nadal mañana eh no le de mucha chance que avance otra ronda

Voz 0919 22:02 mañana lo contábamos gracias Miguel Ángel lo vamos a hablar del Giro de Italia que terminó ayer con la victoria del ecuatoriano cara Paz chaval del Movistar que ha ganado sorprendentemente muy joven una grande el pelotón internacional como es el giro y con Mikel Landa que se quedó a ocho segundos de el pódium los dos han estado hoy en Madrid hablando con los medios Borja Cuadrado qué tal Gallego muy buena así en un evento multitudinario en la sede de Telefónica con el embajador de Ecuador mucha gente del país sudamericano que han ganado su primera gran vuelta hemos estado hablando también con los dos hemos primero con Mikel Landa que reconocía que a pesar de que llegaba con fuerzas al tiro que no ha ganado va contacto inicial era

Voz 7 22:47 ha sido un triunfo de equipo eh

Voz 0919 22:51 lo he disfrutado también como es el caso como si hubiese sido mío casi un giro

Voz 1309 22:57 muy positivo también para bien y luego la gran pregunta también para un ganador de Giro de Italia sobre todo cuando es por primera vez como en el caso de capaces pasa a estar en el Tour pasa correr la Vuelta que es lo que nos hacer bueno pues esto lo que decía el actor ganador

Voz 0919 23:07 pero si mañana te dice true la verdad que ahora queremos pues primero disfrutar de el Giro y luego si pensar poco a poco en lo que nos queda como proveedor me he preparado para yo no he preparado para el Tour así vamos a ver qué recorrido tiene este joven ecuatoriano no cara al fútbol sala hoy vamos a conocer el segundo finalista ya está en la final El Pozo Murcia y hoy juegan el partido decisivo de semifinales Barça Hay Palma Futsal en el Palau Blaugrana Chávez hizo que va a estar dentro de unos minutos

Voz 0684 23:39 abarrotado no estoy yo creo que sí que va a haber una gran entrada qué tal Jesús buena o es un partido clave como tú dices porque es todo o nada aquí en el partido de hoy Barça o alma para clasificarse para la final donde espera el Pozo de Murcia hice va a clasificar también para la Champions para Europa el próximo año por tanto dramatismo y emoción todos los ingredientes en este partido que como digo va a empezar a las nueve de la noche y que hay muchos aficionados aquí el Palau gano con dificultades el Barça primer partido perdió claramente en Palma nueve de la noche bolsa palmas mucho

Voz 0919 24:16 aquí tenemos ya también cerrada una semifinal de la Liga ACB van a jugarla el Barça y el Zaragoza y el Real Madrid que también está ya en la semifinal espera rival saldrá mañana de un dramático partido de play off que van a jugar Valencia y Unicaja uno uno el playoff y mañana la Fonteta Fran Guaita reventar hola hola qué tal Gallego

Voz 1704 24:34 todo a una carta en cuarenta minutos va a decidir si el cuarto semifinalista de Liga ACB Valencia Basket Unicaja de Málaga mañana el partido a las nueve en la Fuente de San Luis por lo que respecta al equipo de Ponsarnau ha entrenado esta misma tarde con Mike Tobin no está al cien por cien el norteamericano pero mañana va a ser de la partida mientras Unicaja de Málaga también trabajaba hoy seis y cuarto en el Carpena ya a las nueve en unos minutos coge un avión hacia Valencia conserva su Salin que aunque no está para jugar formará parte de la expedición de Unicaja que sueña con el pase a semifinales

Voz 0919 25:08 en la NBA la pasada madrugada se empató la final entre Warriors Toronto en un partido donde

Voz 1704 25:14 los goles

Voz 0919 25:15 los con un montón de dificultades han ganado en Canadá yo creo Javi Blanco buenas tardes Gallego muy buena que Toronto ha perdido una gran oportunidad de ponerse dos aces

Voz 1309 25:26 pues sí perdió una gran oportunidad porque a la baja importantísima de Kevin Durant sumó anoche la ley Clayton son que estaba siendo el mejor del partido llevaba veinticinco puntos se tuvo que marchar cuando quedaba en gran parte del último cuarto también se lesionó que que el choque fue un salto cayó con el hombro ISE fastidió esa zona de hecho es duda para los próximos partidos son Livingstone sigue arrastrando molestias y Andre Iguodala también se pegó un Castañar hizo y tuvo que irse al vestuario y luego regresó media

Voz 0919 25:54 de la canasta decisiva el héroe porque metió un triple

Voz 1309 25:56 alta de seis segundos que fue decisivo para que se llevaran esa victoria el equipo de Kers eh los Raptors perdieron esa gran oportunidad pero sobre todo porque salieron con una empanada impresionante del descanso cero dieciocho de parcial la verdad que no fue un gran partido de ningún jugador ni siquiera de Castellona que metió treinta y cuatro puntos pero casi la mitad fueron desde la línea de personal te han perdido una gran oportunidad en esta lucha por el anillo final empató a uno próximo partido el tercero será ya en Auckland en la cancha de los Warriors y será en la madrugada del miércoles a jueves a las tres de la mañana

Voz 0919 26:28 gracias Javi esta semana vamos a cerrar Hora veinticinco Deportes con esta banda madrileña que va a llegar muchísimo este verano se llaman camellos

Voz 26 26:53 hemos de dar pena ya si la recuerda que antes de Baer

