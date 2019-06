Lígula, la banda 100% genuina

Voz 1 00:00 chinchetas

Voz 0863 00:27 la Liga es un apéndice membrana que une La Vine o lo que viene siendo el tallo de la planta y lo une con la lámina de la ONU no no sabes confundido esto no es el programa de Botánica de la Cadena SER esto es Fuego y Chinchetas hoy tenemos en el estudio a la banda madrileña lila que presenta su segundo disco el aire antes del viento que tal chicos hola hola hoy han venido con nosotros Nacho y Alejandro y a pesar de esta Master Class de botánica que acabo de soltarme no tiene nada que ver con el nombre del grupo

Voz 3 00:57 porque viene de una calle de Madrid verdad eso es efectivamente la que haya donde tenemos nuestro local de ensayo donde siempre lo hemos tenido

Voz 4 01:03 y de ahí vino mira el no

Voz 0863 01:06 me parecía interesante sacar esto de de la Liga la de él de la botánica porque no parece una buena definición de lo que sus como una banda porque estés como un poco en el medio de la ramificación de lo que es el el India actual si común poco una Radec de lo que estás ahí últimamente

Voz 4 01:27 oye pues es es pura casualidad pero pero puedo entender un poco lo lo que dices igual hay algo hay algo de eso al menos en en este disco lo que venimos haciendo hasta ahora puede ser

Voz 0863 01:40 me me gusta me gusta nada rareza por ejemplo rareza por ejemplo en que habéis dejó un poco de lado el los estribillos ahora en esta época que fue el estribillos como el fuerte de los grupos pro ejemplo en los festivales lo que canta la gente qué tal esta forma de hacer música

Voz 3 01:58 bueno eso es algo que realmente tampoco bueno tendrían más que decir Nacho que es el que que componen pero pero bueno es algo que seguimos todos no pensamos que que el importa más el concepto toda una canción en toda una historia hay que a lo mejor se incluso canjeable la canción entera no necesariamente únicamente el estribillo no entonces bueno es algo que tampoco Nos tampoco nos planteamos como una cosa necesaria la verdad es un poco lo lo que te sale todo

Voz 4 02:25 lo que lo que sabes hacer haces lo que puedes igual a mí lo que me gustaría que me salíamos en más estribillos cantaores pero igual no me sale ahí entonces no es al Estado otra cosa Hay no es no es que tengamos puesto no te echamos los estribillos como una forma para nada alguna cosa alguna hay Herrero pero es sí

Voz 0863 02:47 por ejemplo una de las canciones que más sobresale el disco que más me gusta a mí también y que se ciñe un poco en esta idea de que no hay estribillo es canicas y es como fue como vuestra carta de presentación de este disco que se ve por ejemplo en la voz de Nacho que te acercas igual en referencias a Ricardo miembro igual Ramón de The New Raemon y además también se nota cómo conjuga el el grupo y además todo esto habla de la canción en sí habla de saber perdonar de eso es difícil no en la vida real saber perdona

Voz 3 03:24 mucho mucho saben perdonar saber aceptar no que viene aceptables muy tenemos tan difícil como importante porque yo creo que compartimos

Voz 0863 03:39 pues vamos a escuchar Cani

Voz 0863 06:02 y hablando de rarezas soy su septeto soy siete hoy han venido Nacho y Alejandro pero faltan Borja Diego Guzmán Carlos Joan no sé si soy futbolero algo pero Pons hacer un equipo fútbol tranquilamente

Voz 3 06:15 pues pensado no hemos entendido

Voz 8 06:17 a nosotros nos lo pregunto mucho esta cosa de de los siete y sorprende yo creo que hay una parte un poco de de ese lugar donde ensayamos

Voz 9 06:26 amigos del colegio no nos hemos planteado tanto la estructura del grupo en plano y dos guitarras un bajo una batería y fuera no ha ido en la cosa creciendo lo hemos dejado estar digamos cuando no han pasado los años nos hemos visto que seguíamos siendo siete como lo éramos al principio así surgió de esa forma si sigue siendo poco

Voz 3 06:46 poco premeditada ha sido ha ido creciendo así

Voz 0863 06:49 yo me imagino que será difícil que tener a todos enchufados tener todos dentro del Grupo E llegará cosas de acuerdo estar todos en ciertos que vais como como los oles hacer Acebes

Voz 4 07:02 si tenemos que ser adaptables eso cien por cien hoy por ejemplo estamos aquí Alejandro yo y bueno pues mucha conversación mucha hablamos mitad hablamos mita tocamos eso es así y luego bueno pues poco a poco se van las cosas con generando se va sabiendo qué papel juega cada uno siempre igual tiene que haber como un núcleo un poco más fuerte otros que según de cuando en cuando pero bueno generar intentamos aportar todos nuestro granito de arena

Voz 3 07:32 superar la complicación que S7 y las gestiones que que tiene que que te que tenga que hacer cada uno fuera del grupo pues bueno que ser siete sea bueno no que lo haga más complicado de lo que ya de por sí es

Voz 0863 07:45 uno de los puntos clave para esta unión fue vuestro viaje a Estados Unidos la gira que hicisteis además nosotros Chinchetas estrenamos el videoclip de dos mil diecisiete que en las imágenes se puede ver esa gira y además esta gira ese año dos mil diecisiete es muy importante para la banda no

Voz 3 08:05 sí efectivamente el como dices aquel viaje Estados Unidos algo que que nos Nos marcó mucho es una cosa que siempre recordaremos y bueno dos mil siete a parte de eso pues bueno

Voz 1 08:16 a un año en el que cada uno a su manera pues fue

Voz 3 08:20 en un momento de crecimiento personal bastante bisutería delito cada uno a su manera y bueno el final vosotros vamos una canción que hemos visto también mucho todo sin representa un poco el Sentinel de que teníamos entonces

Voz 10 08:35 eso es muy de viajar no porque también hay canciones que Portugal G dance

Voz 4 08:41 eso ya la miedo a mi hijo que si este disco hemos fue como viajar están maravilloso salir ver otras cosas pues esta vez ha habido la la oportunidad de transformar esos viajes en en canciones en melodías en cosas en proyectar ideas y este disco tiene tiene un poco esa esa cosa de de los viajes

Voz 0863 09:00 en sois un poco de volver a la nostalgia igual a a esa casa familiar que es la casa naranja

Voz 3 09:06 en la que mazo porque a veces en la que estuvimos hace hace un par de semana sabes tumbos en la casa naranja

Voz 0863 09:13 todo esto que es vuestro zona de de Reunión allí

Voz 4 09:18 bueno de es una casa familiar de esas que que tienen raíces son como raíces para para mí es un lugar un poco en el que escapar de Madrid y en Valencia B severo Mari estas cosas si eso reconectar con una parte de tique del Gordo un poco a la infancia los veranos a jugar a a ver el mundo de otra forma en menos compleja no

Voz 3 09:40 esas cosas me gusta mucho pero bueno no hay que estar en claro tan claro no hay que abusar tampoco de concepto pero bueno en este disco sea vivo cositas escuchemos la casa Nara

Voz 0863 11:21 otra característica de película es que habéis creado un disco con catorce canciones esto puede no parecer raro pero últimamente sigue raro porque estás viendo grupos sobre todo emergentes que apuestan más por discos cortos o EP es eh creéis que es un poco arriesgado sobre todo cómo se consume ahora las

Voz 3 11:43 música que es escucharon pues un sencillo

Voz 0227 11:47 puede serlo tampoco fue algo querido desde un primer momento nuestros grabamos un disco lo que pasa es que era me en inglés parte en español pero bueno al final decidimos que ya terminar el disco en español hacerlo entero bueno ese proceso pues surgieron nuevas ideas surgieron nuevas canciones y entonces acabamos pues teniendo el disco aquel disco que teníamos más las las nuevas canciones que hayamos compuesto entonces pues nos daban catorce catorce con dos instrumentales muy cortas realmente

Voz 4 12:17 eh eh casi son son doce canciones pero pero bueno sin duda poco sí queríamos echar el resto un poco en este disco porque pues para mí no para mal se hizo mucho esperar hasta el último sabíamos grabado en dos mil cuatro años y lo sacamos en dos mil quince claro Iman y entonces se había acumulado mucho tiempo pero me parece que no también lo de traducir algunas de esas canciones del disco que mencionó a Alejandro se tradujeron entonces sí fue acumulando un poco nosotros la sensación de tener que soltar agua lo saltamos sin pensar excesivamente

Voz 0863 12:49 que funciona

Voz 4 12:50 no funciona ni pues luego pues las circunstancias que eso conlleva claro hay que aceptarlo no sé igual yo iremos aprendiendo un poco a lo mejor a pensar más hay que bueno de todas formas tú puedes hacer un disco de doce canciones pero luego pues intentar hacerlo sus videoclips para que potencien algunas nuevo a la gente le pica un poco la curiosidad de seguir escuchan el resto creo que ahí puede estar más la base de intentar eso les da idea de los Single el sacados disco canción ciertas canciones sobre las que pones ahí porque el énfasis pero a lo mejor de repente el próximo día

Voz 3 13:25 lo que tiene cinco

Voz 0863 13:31 luego el estilo también que es muy cercano como al pop folk un poco cantautor también se aleja de esta nueva ola que hay ahora de grupos

Voz 10 13:40 que son como más funky más Canaletas digamos

Voz 0863 13:44 que juegue también igual se necesitaba una banda eh aunque bueno Angels ha hecho el disco este que comentabais en inglés hace cuatro años digamos que este disco en español españoles como un renacer de nuevo de de me habéis notado ese mensaje de del público de Juan es otro estilo de de grupo no no los diez salen últimamente

Voz 3 14:07 bueno si es en cierto en cierto modo si yo sólo quedan además también nosotros nosotros también pensamos que uno para Málaga

Voz 14 14:15 hemos algo que es que es diferente pero cien por cien

Voz 3 14:17 es es que no vino solo que no sale dentro de una contra que tampoco pensamos mucho en en en vivir de esto dice mi tal ojalá ojalá se supuesto supuesto como muy comercial de las modas sino únicamente pues detenidos sale de dentro con sinceridad las lo que puedo decir con esto es una de las preguntas también que queda definitivamente hoy por ejemplo he visto lo he dicho bueno durante una cosa pero sí que también se sí que es una cosa particular pero sí que creo que todo creador oneroso sobre los creadores que que nos que nos gustan intentaré encontrar un hueco dentro de lo que ya hay abortar o sea un poquito y en ese sentido pues nosotros también lo intentamos creo que también hay un poco

Voz 9 15:13 intentar rehacer de un defecto una virtud casi sabes si yo por ejemplo con la guitarra las primas que que me salían tenía apenas dos acordes pues hacer de eso de tu limitación como guitarrista acabará haciéndola casi tu sello y la identidad para esas canciones que te van saliendo hay un poco de eso en Liguria también por eso lo que yo espero que sigamos creciendo y que que veremos a ver lo que hacemos en el en el futuro igual no salen canciones más

Voz 4 15:39 no sé más normales radiofónica siquiera es no sé es como ir aprendiendo poco a poco buena

Voz 0863 15:45 y una de las canciones que también a mí me ha llamado mucho la atención y me ha gustado es agarrotado con ese agarrotado estás en este trajes un poco bueno de reconocer que a mí al principio no entendía muy bien lo de

Voz 10 15:58 agarro ta ta ta estás a mí decía que dice y luego a la tercera vez que lo escuche dije agarrotado estas en este traje es como una crítica o un poco a la sociedad y al

Voz 0863 16:10 todo lo que se nos auto impone todo lo que tenemos que seguir porque es la moda claro igual toco lo que hablabais de vuestro de vuestra música

Voz 4 16:19 yo no sé lo siendo un poco como esos viajes del que hablábamos antes donde poco te encuentras pues el concepto contrario a eso es estar agarrotado estar un poco que no acabas de ser tuvo que no no no te no te acabas de contra estas un poco hay bueno pues como una ya del todo de la corbata apretando el cuello no eran poco pues para intentar luchar contra eso lo al finalice esto de quisiera coger el próximo tren o esa idea de otra vez de viajar de ser un poco libres es poco bucólico pero por ahí

Voz 0863 16:51 vamos a escuchar este agarrotado

Voz 0863 18:20 antes hablábamos de vuestro primer disco que distan straits en inglés que es jaleó hace cuatro años hay un largo camino desde ese hasta es eh que que ha pasado en esos cuadraban

Voz 3 18:37 de todo lo hemos cambiado

Voz 0227 18:41 la mayoría de vida radicalmente pasar de

Voz 3 18:45 de estudiar a a trabajar de

Voz 0227 18:49 estar con unas personas con otras eso yo creo que prácticamente todos si hemos pasado bueno obviamente de inglés a español no se hay muchos muchos cambios mucho cambio sí sí si no se lo hemos empezado con Hook ahora la verdad es que bueno todo cambios prioridad a mejor pero la la ver

Voz 9 19:10 es que el el tanto tiempo como es también tiene su razón en en la de las traducciones especialmente porque nosotros les habíamos sacado distan en el dos mil quince y en dos mil diecisiete en el verano de dos mil diecisiete ya teníamos grabado un nuevo disco qué fue relativamente fluido que pasa que viva hasta era hasta demasiado fluido sino sufre unas cortó el Éste ya había que traducir entonces de eso no demoró entre traducir las canciones volver a entrar en el estudio ya sacar el disco I am bueno es unánime llamas y entonces ya nos plantamos en dos mil diecinueve

Voz 0227 19:41 pero probablemente lo próximo lo saquen como

Voz 9 19:44 con menos os nos hemos prometido que una vez que la cosa fluya de una forma más natural ojalá hagamos algo nuevo lo siguiente Nos gustaría ir a un estudio alejarnos un poquito una semana de la ciudad que nosotros acostumbramos a grabar discos meses ahí en el estudio y ahora nos apetece probar otra cosa

Voz 0863 20:01 bueno sí tardes lo el tiempo como esta vez un disco tan bueno no pasa nada no

Voz 3 20:07 gracias creo que creo que también mención hablamos de estudio mención también merece paredes que es el productor del disco

Voz 0863 20:14 la verdad es que ha sido increíble y que le hace un guiño con Fluxá

Voz 0227 20:18 efectivamente eso es el nombre del

Voz 17 20:21 del estudio estuve estuve esos

Voz 18 20:24 no

Voz 0863 20:41 puedo Lila es mucho más de todo lo que hemos hablado por ejemplo tenemos que escuchar el acústico que nos han hecho que las redes también hay esa base en piano en comensal lo los sintetizadores en el faro que que un sonido que soy siete y eso tiene que ser una explosión de

Voz 0227 20:59 es dice efectivamente y luego el Príncipe en directo cuando cuando suena bien pues pues es es bonito para el oiga no bueno Alser tantos hemos tenido que ir que ir buscando también formas nuevos instrumentos con los que arreglar las canciones para para no sólo para los que no sean solamente guitarras sonando a la vez sino así buscar otras vías para para también aportar texturas distintas entonces ahí pues Borja tocar la guitarra el piano y el órgano yo toco también Sintes Diego también toca Sintes bueno buscando buscando sonidos nuevos la verdad hay casi igual tienen su atmósfera es que son más

Voz 4 21:38 más propensas a a decorar la swap a pintar las Palmas

Voz 3 21:41 más cosas también es cuando somos siete canciones igual son más recoge metas tras buscando recursos sin cosas lo cual es muy divertido por supuesto

Voz 0863 21:57 pues sí nos queréis perder hasta banda al gula tenéis una cita este jueves seis de junio en las salas de Madrid nos queda solo despedirnos muchas gracias Nacho y Alejandro muchas gracias gracias por estar en juego

