La protesta pacífica que terminó con violencia

como yo soy un afortunado que ha vivido casi siempre en una democracia modélica me llevé una alegría inmensa cuando siendo un adolescente vi cómo los países que vivían bajo la tiranía de diversas dictaduras hacían esfuerzos para unirse a nuestro selecto club de la democracia ahora se ha quedado un recuerdo agridulce pero realmente éramos un gran número de incautos que creíamos que el fin del bloque comunista Nos iba a traer una época de paz y armonía que haría de la guerra un recuerdo borroso y bochornoso simio optimismo os está haciendo sospechar que era un Teenage ser un poco lerdo ahora os lo voy a confirmar en junio de mil novecientos ochenta y nueve uno de los países que parecía que iba a ver primero un cambio radical era nazi nada más y nada menos que China para hacerlo aún más probable ese cambio lo iban a liderar estudiantes armados aquí no te sé que estoy siendo irónico los estudiantes pedían democracia mayor transparencia libertad de prensa y libertad de opinión en movimiento aunque desorganizado bastante espontáneo llegó a congregar a casi un millón de personas en la plaza de Tiananmen en Bicing como movimientos similares habían llevado a que Polonia tuviera sus primeras elecciones democráticas esa misma primavera pues ya estábamos todos felicitando unos por ver al país más poblado del mundo hacer ese cambio sin ningún tipo de violencia bueno esto hasta el cuatro de junio de mil novecientos ochenta y nueve Ese día se vio que China no estaba dispuesta a seguir el camino de la URSS y sus países satélites durante la madrugada el Ejército empezó a acordonar la plaza inicialmente disparan al aire pero no tardaron mucho en utilizar munición real directamente contra los manifestantes pese a que ese mismo cuatro de junio en movimiento ya parecía sentenciado el cinco de junio aún le dio al mundo la imagen del héroe solitario enfrentándose a una columna de tanques una imagen ciertamente muy potente pero que no sirvió para cambiar la suerte de los congregados en Tiananmen a día de hoy sigue sin saberse cuánta gente murió o fue encarcelada por su participación en la protesta han pasado treinta años y la democracia no se puede decir que haya llegado a China ni que esté ganando por goleada en el resto del mundo