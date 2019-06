Buenismo Bien: Economía colaborativa bien (04/06/2019)

Voz 3 00:00 pues bien al grito de murió

Voz 7 01:45 la trágica propusiera de confesar tragedia pues me Kaman profesor tocho la de las cosas peores que ayer domingo se han talleres hoy es martes vamos de la Cadena SER estamos en Youtube y en iTunes y todos los demás hidratada sabéis que cuando estás viendo Twitter a veces te llegan ventanas a otras dimensiones llamemos las dimensiones fachas porque sigue esa gente que no quieres dejar de seguir que Rosetti ITA a digamos fachas y reprocha por ejemplo tú André Press una ventana imputa

Voz 4 02:24 claro es que todo más mismo problema al fascismo

Voz 7 02:26 ves que me llegó un vídeo de una persona que seguramente tenía una bandera de España y una foto del Real Madrid y disfrute el vídeo lo disfruté muchísimo y me siento muy culpable pero por porque me lo puso otra vez volvió disfruta microbio no me da un poco de vergüenza pero tenéis que entenderme podemos ver el vídeo creo que lo vamos a ver allí verdad vea

Voz 8 02:53 esto es un hooligan que de repente se enfrenta policial le dan una verja a mi policía patria se enfrenta a ellos el inglés cree que va ojitos

Voz 1378 03:11 lo siento lo siento le da un porrazo Un tío caballo lo disfruta o en un hooligan inglés además en mi cabeza era el de él que se puso desnudo en Sol era ese sí lo disfruté más que no está bien sé que no está bien dejarse llevar por la necesidad de violencia cuando

Voz 9 03:30 busca una

Voz 1378 03:30 catarsis se pero no disfrutado lo disfruta o Quique eh pero eso no me iré hasta me dieron ganas de salir a votar a Vox por qué por qué

Voz 10 03:39 el vídeo que él tiene todos los ingredientes Abascal tiene policía

Voz 1378 03:43 caballo armas caballo le dan un porrazo a un extranjero

Voz 4 03:48 de la pérfida Albión desde aquí digo por favor

Voz 1378 03:51 no disfrutéis con este vídeo pero ponla otra vez es que eso es increíble Youtube si es que tiene doble giro

Voz 8 03:59 el día largo venga ya

Voz 1704 04:03 esas patillas Safari es que está fatal lo que ha hecho la policía ahí mero que antes enfrentándose a la policía

Voz 8 04:10 violento pero quiero más caros Tamayo jugaba ahí está ahí hay Ortega

Voz 1378 04:18 sí sí pero bueno parece un partido de polo tapa tal esto por favor quiero que lo sepáis os pido disculpas por haber disfrutado tantísimo de este vídeo no sé si a vosotros os pasa pero

Voz 0578 04:29 ese señor la pegado dos logos de Ralph Lauren

Voz 1378 04:32 luego errar dos veces

Voz 1704 04:34 no de verdad de verdad está fatal la violencia nunca

Voz 1378 04:37 eh casi nunca está justificada vale aunque sea un hooligan inglés borracho que piensa que Inglaterra lo es todo y España es el tercer mundo

Voz 0578 04:45 veis de Buffett alguien me gustaba iraquí de Buffett recomiendo ver de Buffett

Voz 4 04:49 tú ves todo lo que pasa ha sido al robar nada

Voz 0578 04:55 hoy el capítulo en el que el bregar abre una unidad dice que está bien pegara un nazi

Voz 1378 05:01 no sabemos si era nazi mira vamos a decir que era un nazi el Juli ya si no de verdad la violencia nunca está justificado pido perdón de verdad esto ha sido mi confesión de hoy que pasó Nani tu programa viene después

Voz 1509 05:16 es lo que tiene una conquista es que pasa cómo lo siente el sólo quiero decir una cosa ya está cosa de ni pide permiso nada avisa como sabe que ella es lo bueno del programa lo invade

Voz 0578 05:27 la villa de las viví como un virus ver qué vienes

Voz 10 05:29 es decir uno que me fastidia muchísimo que en este programa en el que yo trabajo has pedido perdón porque la policía pega un nazi

Voz 1509 05:38 no sabemos si era un nazis ya tenía toda la pinta de ser una

Voz 1704 05:40 mira nadie aplaude

Voz 4 05:43 en la selva ahora mismo cuando país conectado desde la selva la verdad se ha caído la camiseta algo por favor que me parece ya como un anuncio de marihuana o algo así ahora es bueno

Voz 10 05:53 la camiseta Nani no se bien eso por un lado

Voz 1378 05:56 está mal pegar a cualquier persona

Voz 10 05:59 ya no siempre está mal según según que sea por ejemplo tú has señor que se paseaba arriba pues que eso es de eso no lo hubierais dado tirado un algo una botella o algo

Voz 1509 06:10 o sea tíos y a esta persona a la que le suena el móvil

Voz 3 06:13 tras

Voz 1704 06:14 por ejemplo yo no digo que lo vaya a hacer yo no digo que vaya cogiendo estemos con el pelo con seis tonalidades diferentes al que les ha puesto verde el pelo por estado tu móvil encendido en otros y todos los demás pensando lo tengo con sonidos mírala roto el brazo he aquí lo tenemos

Voz 1509 06:32 pues en este programa al público sólo lo incómodo yo es verdad serle disculpa el vídeo por ejemplo el señor este que se han dado vamos a poner ya es lo que me ha pasado le vamos a poner porque es súper desagradable

Voz 1378 06:45 esto no el vídeo de El tío en pelotas enhorabuena

Voz 1509 06:47 digan que no gol enhorabuena agresión sexual

Voz 0578 06:50 a una turista italiana posteriormente pegar a la policía pero bueno

Voz 1509 06:52 Simon Ramos y HB veo tenía escenas más blandas de verdad es subido ahí a su pelota picada

Voz 1378 07:00 bueno pues da unas no sé cómo hace una metáfora suave tú tú rocoso

Voz 1509 07:05 a ver me sirvió pues me ha pasado queda tan desagradable que me pasa como con el del caballo que lo he visto en bucle tropezó cientos millones de veces por favor nos ha pasado

Voz 1378 07:13 además sabe lo que hizo el tío después no sí sí que luego te pones

Voz 1509 07:16 señoras pero cada vez que me parecía parecía todo tan fascinante que digo no pueden ser esto no puede ser verdad sí lo visto en bucle no sé cuántas veces lo entiende que me recuerda me me recuerda al os acordáis el vídeo que enseñó una vez un señor que el culo el juez de mujeres

Voz 10 07:33 hola te vas a ir te vas qué vas a hacer después por anunciarlo pues luego voy a hablar lo voy a cantar que va a cantar que tengo que hacer todo lo que una canción que he compuesto

Voz 1509 07:46 tras sólo las bases de otra canción abrió arribista

Voz 1378 07:49 mira te voy a una canción de Bourdais

Voz 1509 07:51 me han enseñado hasta cómo se sube esto para que lo para que pueda cantar de pie que luego también los avisos

Voz 10 07:57 porque a lo mejor es un poco raro he estado

Voz 1509 07:59 viendo para que seguirá bien la música porque digo sino voy a estar yo aquí cantando a capella y la colocan compuesto una canción romántica es una Cancio no dar más datos

Voz 1704 08:10 Happiness mira por favor no nos van a cerrar el programa

Voz 1509 08:13 te lo juro que por la canción tan ni de coña no hay atascos que no que no que no hay tacos estoy repasando la gaita que lo escuchado yo en la cama

Voz 4 08:26 has escuchado tu canción no que no que no se queda frutas

Voz 1704 08:33 claro no Gañán está bien estoy mejorando bueno venga venga venga ya está ya mucha gente va a pasar del el fin al aparte del lógico yo lo bueno

Voz 0578 08:46 nosotros este programa empezó siendo luego ya se cometió Nani que salimos dos señores aquí te lo negarla pero en principio tratábamos de distinguir entre buenismo bien y buenismo mal un límite muy difuso hoy quiero inaugurar otra sección que no sé si es buenismo bien buenismo mal malísimo regular o qué cojones ha pasado aquí por favor ponme este tuit en la Guardia Civil española la Guardia española el día veintinueve de mayo puso este tuit en el que recordaba a los eh asesinados por ETA bien BIC bien es un tuit que maravilloso con motivo sigue además recuerda pues uno dos atentados Maduro de ETA en la historia de España bien ese tuit iba acompañado de un vídeo que eran un montaje de fotos este vídeo es tal cual lo voy a poner vale

Voz 4 09:26 no está manipulado más que nada para los

Voz 0578 09:28 es que no lo estoy viendo en Youtube pues digamos que son una serie de fotos terribles de lo que pasó con una música que es tal cual la que puso a Guardia Civil dentro

Voz 11 09:43 qué sentimientos tan contradictorios no que se visto

Voz 4 09:48 y qué te has ido corto además sí sí era corto

Voz 12 09:53 el que lo hizo también

Voz 4 09:55 el que hizo el vídeo también eh

Voz 0578 09:57 maneja varias opciones Una que que Chimo Bayo hubiera secuestrado la cuenta de la Guardia Civil y nadie entienda porqué dos que que la gente no maneje el concepto de que la música tramites sentimientos a las personas también puede ser no que eso esté pasando IB3 el as y la yo de verdad que cuando lo vi se me encogió el corazón porque además había mucha gente que respondía en plan gran Tweet Pro Guardia Civil muchísimo

Voz 4 10:25 que recuerdo unas fechas demuestra

Voz 0578 10:28 pues quizá la música no era la más adecuada para

Voz 4 10:30 la niña no se incluso si hay un punto editorial ahí Jaume que está en contra de la propia no yo creo que al fin había señor que tiene forma de disparar

Voz 0578 10:42 os está llevando a la cuenta desde desde el Space la cuenta de la Guardia Civil que puede ser bueno aquí tendría

Voz 4 10:48 fuerzas de seguridad del Estado hoy muy importantes en buenismo bien

Voz 12 10:51 sí correcto yo qué sé

Voz 0578 10:54 varias cosas con las que decir una no es incompatible para esta gente ver fotos de víctimas de terrorismo y que el cuerpo te pida fiesta porque a lo mejor el tío le seguía pidiendo Fiesta por la mañana que el invento

Voz 4 11:05 estábamos por favor dos

Voz 0578 11:07 hay una casa cuartel en el fábricas ibais ahora la han puesto allí

Voz 1509 11:10 si para ellos es lo natural Juan hacer

Voz 4 11:13 luego el nuevo jefe de guardia Civil Roldán de ahora es DJ Nano

Voz 5 11:17 sí que lo han puesto ahora a aquí

Voz 4 11:20 te pido por favor un poquito de osea cuando la galería está de música gratuita provocada por la P de pena

Voz 0578 11:25 no buscarlas por la P de pastillas vale

Voz 4 11:28 si estás con la P ya estaría pero yo no lo voy a contar lo que pasado esa es la siguiente

Voz 0578 11:34 lo han borrado después de más de un día puesto puesto otro tuit en su lugar porque claro Flickr corren el tiempo entonces y lo corregidas al haberlo al día pues había puesto el tuit dos días después de cuando la fecha de manera que esas víctimas en el llano

Voz 1704 11:49 se han quedado sin homenajear joder no se puede poner opaca la más alta de la Guardia Civil no sé si aplaudir

Voz 4 11:57 es una cosa que lo cuando lo vi me encogió el coro

Voz 1704 12:00 de decir Dios mío

Voz 4 12:02 qué ha pasado aquí qué nivel de desacierto nata Fuerzas de Seguridad del Estado me están haciendo sentir incómodo sí sí sí sí sí sí sí sí

Voz 1378 12:08 porque una me gusta

Voz 4 12:11 con el otro pone música fuera de lugar es volviéndose locos

Voz 0578 12:14 en el caso no habernos enemistado con nadie ni nada de ella

Voz 4 12:16 todos los invitamos a que nos mandáis salgo a tope mandarnos un tricornio afirmó Villa como así movida algo que sea la vale y con este nivel incomodidad tirarme una canción pero es verdad que yo no doy más

Voz 13 12:26 esto es la reconoció

Voz 14 12:28 porque la gran Vía

Voz 1509 12:31 la finalísima aquí hay una chica que lo han entendido no la finalísima claro aquí nadie escucha el programa Nadie lo entiende pero yo creado un partido

Voz 13 12:41 supremacía culinario gallego que se llama el partido nazi hemos hecho una encuesta para ver cuál es el estandarte de la comida gallega

Voz 15 12:49 vale a la final llegaron en una pugna durísima el el pulpo á feira el caldo gallega

Voz 13 12:57 partido nazi sabes que es un partido supremacía hasta el la estrategia ahora está siendo intentar apropiarse de comidas que sean muy buenas pero que no sean nuestras por ejemplo la pisa ahora es gallega si él pisa con la inventamos los gallegos luego vine a los italianos no la robaron la ensaladilla rusa gallega el calzón lo puedes llamar empanada empanada gallega si empanada la italiana pero gallegas esa apropiación culinaria ya estamos llegando a eso de la Rosa La Rosa María hemos logrado salía de la cocina son los nazis esa famosa prorroga de Rosalía de Castro y la rosa esa esta mezclados y entonces hoy vamos a ver cuál es el plato que queda como estandarte de la cocina gallega me apunta Javi

Voz 4 13:41 su Rosalía de Gastro en la Asamblea de muy bien

Voz 1704 13:46 por eso estás ahí detrás claro yo me siento muy cómodo

Voz 4 13:51 ver la Guardia Civil lo ha sido hasta sube sube

Voz 13 13:55 las gaitas

Voz 16 14:01 qué ha ganado el campeonato que me acabo de inventar es ha ganado lo voy a impugnar

Voz 13 14:10 impugnar que dice

Voz 1704 14:13 a hagan el pulpo a Fira paliza pero por paliza como la no

Voz 13 14:17 de esto se llegando al festival más maravilla de la comida el pulpo á feira no es justo que gane al caldo gallego la final han porque no porque son porque ha votado a mucha gente que no es de Galicia su pregón siempre más de lo sabéis cómo somos los suprema Zisma suprema citas que perdemos ir pues ha hecho un pacto de perdedores el caldo gallego es la con con gritos y las fichas ir ya no ganará el pulpo á feira pero el tripartito pero yo no sé cuál cuál representa a Vox tienen un negro y un gays no tenéis una andaluces repartidos que no tenemos eso y un murciano sólo sí claro conciso Villa tiramos así que

Voz 1378 14:56 eh nada amigos el tripartito

Voz 13 14:59 los platos estandartes de la comida gallega son caldo gallego evidentemente como lo que llamamos lo caldo no

Voz 1509 15:06 con con los suben las gaitas

Voz 3 15:08 no

Voz 15 15:33 Heras hasta el dos mil diez pero claro

Voz 4 15:36 es

Voz 15 15:38 las que tienen tenía mala porque los gobiernos no estarlo

Voz 1704 15:41 mira te vas

Voz 17 15:45 el corazón es ganar de que muchas por las calles hasta esta nada

Voz 3 15:54 la semana

Voz 1509 15:54 la pasada hubo dos noticias que hablaban

Voz 1378 15:57 sobre el lado chungo de la Nueva Economía que es la muerte de un repartidor de clown enteraste This is el macrojuicio de libro al que le exigen más de un millón de euros por pagos a la Seguridad Social que ha pasado aquí estas apps no eran una promesa

Voz 1704 16:13 de comodidad para todo el mundo en colaboración entre la gente esto nació como economía colaborativa que su nombre como su economía decorativa hemiciclo a tope

Voz 4 16:21 esto pero que resultados era lo mejor una estafa para acabar explotando a la peña esto es esto es editorial

Voz 1378 16:27 pero es que quiero hacer una cosa que a partir de entonces aquí que le gusta mucho opina se entonces hay veces que las opiniones que salen del buenismo bien entonces te voy a dejar opinar y te voy a poner un contador a partir del próximo programa y seguramente una hoz y un martillo arriba en un logo lo ve claro

Voz 0578 16:44 por pues lo pueden meter sabes tienes una vez maletines una vez

Voz 1378 16:46 no sé lo que suena la alarma vas a hacer dar opinión si me vais a ganar ahora pero venga da la opinión opinó empresa personal voy a contarlos

Voz 0578 16:55 sí sí venga nos están vendiendo como eh cosa moderna el PSOE decir estas

Voz 1704 17:01 ahora no hay que volver atrás tenemos que mantener la reforma laboral ya pero ya era una mierda que volver

Voz 0578 17:06 atrás entonces están haciendo una cosa muy Cuca que es vendernos como modernidad cosa guay lo que es un retroceso en en en sobretodo los derechos laborales de de la gente entonces no con términos de mierda

Voz 1509 17:19 a los

Voz 1704 17:22 aplausos como aquel que por doquier

Voz 15 17:25 conoce bien ahora no era el invitado que Corea del Norte suena

Voz 3 17:32 sí ha sonado la opinión de aquí

Voz 15 17:36 qué guión

Voz 1704 17:39 pero bueno yo estoy vetado es algo así

Voz 15 17:41 on

Voz 4 17:42 el economista e como te el personal lista persona inteligente con criterio te diría ex asesor de Ayuntamiento de Madrid no así así asesor de economía del el tercer Garza más conocido

Voz 15 17:54 bueno

Voz 0578 17:59 eso porque el grupo le quitaron el nombre se puso Grande Marlaska te P

Voz 1378 18:02 juntar Eduardo de deliberó entonces yo dijo luego hay un globo pero yo ya me he pedido la cena antes Le el programa para luego no arrepentirme cancelar la aplicación a través de de libro me lo ha pedido hace una hora en no quería que tú de repente me convencía si si me sintiese mal comiendo en la zona

Voz 0578 18:21 el último en bicicleta una vuelta casa

Voz 4 18:24 no se puede reservar esta ha sido la trampa cantidad

Voz 1378 18:27 a mí se convence lo canceló ojo eh a ver vamos a hacer una cosa si me convences me quito de me quito la aplicación yo siempre convencernos

Voz 4 18:38 yo si os veía lóbulo glóbulos

Voz 0578 18:43 cómo funciona este tipo de economía sino que topos centrarlo aquí ya que ésta actuaría esta semana el libro la gente está que te lleva lo que quieras a tu casa vinos en bicicleta eh

Voz 6 18:52 bueno yo creo que todo el mundo sabe más o menos cómo funciona no es una nueva forma de negocio en el que utilizan una aplicación informática que eso es lo que dado muchísima ventaja para poner en contacto al consumidor con a la otra persona que le va a ofrecer un servicio no se menciona lo de mensajería de alimentación pero hay mucho mal no como de por ejemplo que tiene que ver con el transporte colectivo Uber Abizaid C3 éxito incluso aloja miento no como Airbnb lo que tienen en común todas es que es una empresa que apenas tiene infraestructura de hecho a veces opera desde otros países que lo que haces con una aplicación informática telemática pone en contacto pues a esa persona que necesita un servicio y una persona que se ofrece entonces hay un dilema importantísimo que ahora mismo está en juicio sobre cuál es la situación laboral de esa persona porque Henry calidad y lo que ocurre

Voz 0578 19:47 se da cuenta que serían asalariados porque esto

Voz 6 19:49 tan trabajando para una empresa en este caso globos o de deliberó en cambio

Voz 0578 19:54 no tienen los derechos laborales de un autor que es lo que se conoce

Voz 6 19:57 como un falso autónomo porque debería ser salario

Voz 0578 20:00 dado pero en realidad es autónomo y que se ahorra la empresa teniéndolos currando como falso autónomo

Voz 1378 20:05 sí quiero sentir la cara de agobio de todos los que piden

Voz 1509 20:09 nosotros y la Susan que seguramente sea el noventa

Voz 1378 20:11 cinco por ciento del público que está aquí pero el problema no es la gente que sentía culpable

Voz 6 20:17 el problema no es la gente que pido en servicio porque ni siquiera sabe lo que hay detrás el problema en la empresa que es utiliza pues esa situación de necesidad por parte de mucha gente que al final acaba cobrando dos tres cuatro euros por pedido para hacer negocio no y ese es el problema la responsabilidad debería recaer sobre la empresa y no sabe la gente que al fin y al cabo pues no tiene ni idea de lo que ocurre y a tenor de la pregunta que decía Kike sabrá muchísimo dinero muchísimo no sólo dinero sino también otro tipo de coste por ejemplo la ciudad social no la tienen en este caso las empresa es un treinta por ciento de todo el coste que se lo tienen que aportar individualmente todo este tipo de redes o de gente que trabaja para eso no pero luego toda esa persona no tenían derecho a caza con él no tienen una jornada laboral delimitada y por lo tanto hacen horas extraordinarias infinita pueda Javed bajase no tienen derecho a bajas ni a permisos no tienen

Voz 1378 21:08 a prácticamente nada no entonces se encuentran en la más absoluta precariedad defendidos total no sé si te enteraste que en el juicio a que el libro está decían que había Riders que ganaban hasta cien mil euros

Voz 6 21:21 sí lo eh

Voz 4 21:22 que ya tienen bicis de oro son robots has visto el robot cuando te en Porsche se eh ese tipo de cosas hacen un favor pues sabes sabes que no es una forma exagerar de hecho es una forma de de a través de abogado convencer a la gente de que esa persona no están tan mal desprotegidas pero hace poco también conocimos que murió atropellado una persona en Barcelona no

Voz 6 21:47 sí eso bueno si hubiese sido asalariado hubiese tenido a su disposición un equipo casco que se lo suministra la empresa incluso un chaleco reflectante Il lo más importante no serviría agobiado a la hora de hacer pedidos porque no se sabe cómo funciona eso pero no se sabe visto el de Black Mirror en hay que te puntúan en función de tu servicio no pues eso es lo mismo entonces tiene mucha presión porque tienen que entregar un tiempo determinado con una determinada caracteriza

Voz 1378 22:14 claro que la empresa es decía que eso no lo hacía tuvo que confesar que en realidad sí que lo hacía cabría un algoritmo que

Voz 6 22:19 cepillan eso que hablar no

Voz 0578 22:22 a la economía colaborativa suena

Voz 6 22:24 que te cagas esto es una muy muy muy guay osea

Voz 0578 22:27 esto era una idea que iba a ser buena y acabó siendo mala idea en el Príncipe

Voz 6 22:30 era una idea muy buena porque no sé si os acordáis que ya no está en boga pero a lo anterior a Airbnb era sin ánimo de lucro no me acuerdo bien el nombre era sur algo de eso Sur es absurdo era una idea chula porque al fin al cabo la gente compartía la vivienda en este caso otro tipo de servicio sin necesidad de que hubiera un pago de por medio pero bueno la gente que tiene negocie que tiene también ganas de hacer dinero a costa del esfuerzo y trabajo de los demás pues vio ahí una oportunidad de esos ha ido extendiendo otro tipo de ámbitos y hoy día pues eso se hace negocio a costa de los derechos de los trabajadores de este tipo de personas que ya veremos a ver cómo acaba en función de esos el litigio a los que me he referido y luego por otro lado que no mencionado estas empresa como son virtuales pueden poner su residencia fiscal en otro país decir oye yo en España no estoy ganando beneficios los estoy ganando

Voz 1378 23:29 donde casualmente hay que pagar mucho menos impuestos digamos que no son precisamente gente corriente que de repente monta una con un espíritu muy hippie y luego se viene arriba porque es uno o rico se convierte en igual que los demás en una empresa al igual que el que el resto son gente que ya tiene mucho dinero montas estas empresas de una manera estratégica

Voz 0578 23:51 sí

Voz 4 23:52 en realidad no lo sé dijo que ir a ver

Voz 6 23:57 la Academia de esa persona pero yo no creo que necesariamente necesite mucho porque esos son nuevos campos de investigación y de negocio en verdad cualquier persona con mucho capital puede introducirse porque al fin al cabo incertidumbre no sé si te va a salir bien o mal eso sí cuando ya han visto que hay posibilidades de obtener dinero ahí sí aparecen los grandes tiburones ahí es compra luego a eso que ha tenido que no se no lo culpa a alguien entenderme

Voz 4 24:20 pues negocio como Tuenti

Voz 6 24:23 pero como otro tipo de redes sociales que son muy novedosa cuando la organiza una persona así con pocos recursos luego aparece una gran empresa Ice T si tu empresa por una millonada pues al fin y al cabo acabar concentrándose todo esos negocios

Voz 4 24:38 más mano de siempre y el creador ese malo si diluyen en

Voz 1378 24:42 en el resto de inversores no

Voz 1509 24:45 pero no siempre es así hay veces que hay gente

Voz 1378 24:47 de normal que quiere luchar contra la injusticia de este tipo de empresas y servicios y lo quiere hacer de una manera justa como nuestro siguiente invita

Voz 4 24:56 así que puede puede pasillo si este muchacho que va a entrar ahora por la puerta

Voz 18 25:01 hala Ararar arar ahora

Voz 13 25:04 mira esto sorpresas un abrazo por favor

Voz 4 25:11 pues Quique que es como tú y yo creo que gente

Voz 1378 25:18 micro la gente está un poco tensa porque siente la culpa como la tenaza dentro

Voz 5 25:23 tranquilo no pasa nada si al final es lo que hagáis con vuestro dinero

Voz 1704 25:29 no ha habido quién eres porque lo que pasa es que el público el primer contrato programa también ha empezado

Voz 5 25:40 nosotros nosotros también jugado cuántos invitados

Voz 1704 25:42 y que venían de público a nuevos ponte la cola yo a ver te te hagan juego del que vengo que Avinguda invitado hayan votado

Voz 4 25:53 pero han hecho cola pero a mí no me habéis aplaudido aplaudido la verdad

Voz 1704 25:59 este fenómeno de pedirse aplausos a una misma está poniendo cómoda

Voz 5 26:04 bueno hace años Enrique del Pozo ya platós de Telecinco bueno mira yo sé Quique de la mensajería somos una cooperativa de ciclo logística ático mensajería como que como acabo de decir antes aquí en Madrid soy Riders Riders autónomos que nos explota a vosotros mismos porque sería muy loco no estamos a nosotros mismos somos autónomos esto hay una gran diferencia con las grandes plataformas en el sentido somos una una alternativa dentro de la economía y el mercado social economía colaborativa

Voz 1378 26:33 que te llamas como Quique los dos sois de Vallecas

Voz 4 26:35 los es lleváis gafas de un universo si es como habéis visto el capítulo de Friends en el que los de Friends se encuentra en el sillón ocupado por unos que se parecen a ellos pero no son ellos pues ese tío es yo he ahí otro pelirrojo con una bici a bajar no no no no haremos que no puedo no puede no puede toda bueno estos presupuestos concretos micro cámara

Voz 0578 27:01 bueno básicamente mira yo entiendo que vosotros erais los cinco que conforma hay cinco sabes

Voz 5 27:06 de momento vosotros se escurre las eh

Voz 0578 27:09 en en globo belugas tono varios de nosotras

Voz 5 27:11 hay otros como John no muchos de eso sí lo que tenemos en común es que somos ciclistas los apasionados por la bici

Voz 19 27:17 a nuestro modo de vida a veces para mal

Voz 5 27:20 eh mira te has selecciona pero bueno es lo que hay como los toreros

Voz 1378 27:24 mira te voy a poner el fondo es que yo ahora soy el técnico de de de imagen también a ver bueno el ayudante perdona entonces mira mira dónde queréis donde quién quieres tu carátula Izquierda en el derecho

Voz 4 27:36 hay que jueves al Izquierda

Voz 5 27:41 que tú eso del flamencos que tienes motes que todos tenemos flan el flamenco se decir a la pájara entonces la pájara dentro de nuestro nido pues está Martín del Burgo tenía del estado con nosotros Chris que venía de Latinoamérica pues nuestro colibrí por supuesto a la está también David El Cuervo Joaquín Ávila calva porque si no yo flamenco no se entera

Voz 0578 28:02 vosotros sois entiendo que es una web en la que si la Head en la que se está adquiriendo una serie de restaurantes Si estáis haciendo el trabajo este pero bien pagado

Voz 5 28:11 claro sea aquí lo que hay son dos diferencias nosotras para empezar a través de un proyecto de aquí de Madrid que se llama Mamés ahí empezamos nueva que luego tú que montar una cooperativa allí es como he donde no suele cooperativas y cómo lo hacemos claro pues entonces ahí no empezaron ayudarme económicamente no pero sobre todo lo que es a nivel de herramientas recursos de ahí ya vas haciendo una especie como de seudo elegido con otras cooperativas IVAs viendo otras iniciativas que te van funcionando nosotros lo que nos dedicamos digamos a dos grandes cosas que se podía decir dos y media porque hace poco estuvimos dando clases en el paro para el título de ciclo técnico en ciclo logística de ciclo mensajería y aquí yo de profesor pero bueno aparte también de repartir ahí de hacer todo lo que se tiene que hacer tenemos lo que es la mensajería pura y dura es decir

Voz 19 28:58 oye estas flores de este

Voz 5 29:00 al otro o estas cajas de catering atrás a tal lugar ahí elegimos también con quién colaborar que lo voy a soltar unos cuantos colaboradores que son empresas con las que trabajamos pero si ellos gana nosotros también entonces sale ganando y luego tenemos una plataforma que es un Marketplace

Voz 1704 29:19 si todo lo que pareja te veo dado el programa no

Voz 4 29:22 sí sí yo esté Marketplace pues funciona como

Voz 5 29:24 puede funcionar de líbero o cualquiera de estas es decir abres o restaurantes o a ver qué hay que tiene cada restaurante hamburguesa etc o lo que sea tenemos varias opciones ve ganas también son todos además negocios súper súper locales sea promover lo que es el consumo local y entonces hay eliges te lo llevábamos la diferencia somos copropietarios ICO desarrolladores de nuestras propias herramientas digitales nosotros estamos como terco cooperando porque las cooperativas ensayando no cooperan Inter cooperan

Voz 4 29:55 sabía la eso lucha con mucha cooperación esas termina son necesarios para seducir eso es

Voz 5 30:00 no me afeitaba afeitado todo entonces claro es que entonces no está nuestra plataforma viene de ahí que el pues es la Federación Europea de ciclo mensajeros que sobre todo empezó en Francia y es un grupo técnico de Peña que es pues como nosotros pero que ellos tienen el poder de decir bueno en el poder lo sabe todo el conocimiento tecnológico para poderlo desarrollar entonces Se va nadie teniendo diferentes cooperativas a la también hay alguna el Holanda creo que en España somos de momento la única en en Italia creo que sólo hay una hay luego en Francia ahí yo qué sé cuántas son veinte bueno el Lyon el género

Voz 1378 30:39 y ello por ejemplo que bueno

Voz 4 30:41 te lo voy a borrar primero está al tanto de los juicios se va a ver vamos a ver lo estoy abriendo la verdad no estoy abriendo si yo tengo aquí como contratar que yo usaban mucho de joder la versión Premium sí sí sí

Voz 1704 30:59 además además me voy al que le coge Manel

Voz 4 31:03 todos los días eso sí sí exacto Manolito que quieres hoy no no tanto porque ahí ahí ahí métodos de pago como me quito de aquí no se puede es que tienes que entrar en el donde me ha sido la aplicación res el que te que los métodos eso sí

Voz 1378 31:23 eso es otra historia que Android

Voz 5 31:26 cuando los meta datos porque una cosa es que no se habla Kikes del tema del control de los datos cómo estas empresas de líbero globo etcétera Al final de lo que ganan un montón también es con el quiero irme con mejor Meli comercialización de lo que son los datos de los usuarios

Voz 0578 31:39 aquí de lo que consume es tú para afinar

Voz 5 31:41 que al final del TAS alegre perdiéndose partidos fuera fuera eliminada y en nuestro caso pues y crear tu perfil pero al cambio

Voz 4 31:48 no se quedan ahí pues nos vamos a sabía

Voz 5 31:50 no lo tengo tomada

Voz 1378 31:52 mira quién es darle tú no no no

Voz 5 31:54 no quiero ni tocarla cancelar

Voz 1378 31:57 de esta noche no

Voz 5 31:58 tú

Voz 1378 32:02 eran no la había hecho en la comedia de la comedia que sorpresa ya no te lo esperabas verdad voy a cancelar le voy a Cancellara pero antes de cancelar como contrato a la paja

Voz 5 32:16 en el caso de para decir que era una hamburguesa gana misa se vale de momento tenemos una aplicación que está desarrollando lo que son los usuarios lo que somos los repartidores los que somos los como los que así ganamos que nace que o los restaurantes tienen lo tienen ya la aplicación desarrollada de momento es y en nuestra página web ahí está el liga la plataforma y ahí ya es meter pues yo lo que sugeriría es que la gente se lo ve ya su dirección que no tiene porque esta es su casa o sea yo qué sé estoy en mitad de la Puerta de Alcalá y tumbado sí quiero que me lleven ahí yo que se va a salir

Voz 1704 32:55 qué es lo que lo hace Liverpool el otro día había tu día

Voz 5 32:59 en el otro día tuve que llevar una cosa que me dijeron oye por matadas más cosas pero bueno no pueden poner comentarios cuando estoy sentada lugar llamarme entonces claro pues llamas ahí el cadáver hoy eludía que estoy aquí sabes cómo una cosa suena

Voz 1378 33:16 unas cosas tomaba unas cosas cosas

Voz 1704 33:18 con miras a trafica con drogas no somos abogado nosotros repartimos de alegría sale una cosa casera están en Holanda no sí una cooperativa en Holanda vale vale

Voz 5 33:34 dos cuántos restaurantes están adheridos de momento once bueno me entonces vamos poco a poco se a nosotros lo que hago en el muy muy poco a poco sin deber nada nadie ni favores ni capital igual te lo que voy a hacer lo que es todo limpio digamos un poquito a poco se trata de ir poco a poco no podemos competir pretendemos simplemente ser lo que es una alternativa ética demorará el toque es un una Pais hace atroz no por eso la pájara la Pajares lo peor que le puede un ciclista correcto

Voz 1704 34:00 este Tour lo mejor que hay

Voz 1509 34:04 o sea que lo voy a hacer pero más quiero

Voz 1378 34:06 la reflexión Eduardo como compartimos la justicia y la comodidad del usuario

Voz 0578 34:13 tenemos que vamos como Carlos vive en tenemos que que sacrificar un poquito de comodidad que las cosas dejan abrir los domingos de sólo tienes

Voz 1378 34:21 qué Petar lo mucho la pájara para que de repente funcione a mayor escala querías

Voz 0578 34:26 cambiaría cambiaría Llopis hábitos pediría la paja la Tuenti forzaron

Voz 15 34:29 a mí me da nervios y no he dado acabo

Voz 1378 34:34 porque además lo quería pedir a de líbero que fuese patrocinado gracias diga lo que hacemos

Voz 6 34:40 ah es una de la forma de hacerlo es crear alternativas en las que no haya que obtener un gran lucro y por lo tanto el precio si puede bajar por ese lado sin necesidad de que la gente cobre menos lo tengan menos derechos laborales lo que pasa es que es difícil es duro requieren tiempo y muy bueno

Voz 0578 34:56 por ejemplo viendo la situación de desprotección laboral de mucha gente en la que los poderes públicos tienen una responsabilidad por ejemplo no estaría bien que en este caso Ashton muchachos el Ayuntamiento de Madrid ahora que una época

Voz 4 35:08 es que eso va a ser todo oro creciera una subvención para podían desarrollar bien su

Voz 0578 35:13 tu a para que pudiera votar la gente para que la cosa fuera un poquito mejor decirlas

Voz 4 35:16 voy a trabajar para ellos documentos ha proyectado austeridad Díaz Ayuso lo que tú quieras sea de verdad ella ella qué qué qué quieres que te iba a decir un chiste que no podía que no iba a Chávez

Voz 1509 35:28 muy bien iba de fármacos en una cosa

Voz 4 35:31 bueno bueno eh

Voz 1704 35:36 luego cuando existe vale yo siempre digo Magín haciendo

Voz 4 35:42 yo cuento una movida muy loca parte bueno

Voz 0578 35:44 yo es que creo que a esta hasta el punto de que me he perdido no los poderes públicos no se deberían de implicar con iniciativas privadas ya que está tan de moda esta cosa de lo público con lo privado pues para hacer urbanizaciones Si vivir me estas cosas y Madrid Norte y todo este jaleo no estaría bien que implicara con esta pequeñas empresas les ayudaran económicamente de los impuestos de todos para que la gente tenga mejores condiciones laborales en general yo puede salir el tiro por la culata porque Lobo nació así bueno pero eso es eso tú te vas a volver loco basada dedicarte dentro de nada para otro Ryder

Voz 4 36:18 hace no no no no no no no quiere coña digno ni de coña vale

Voz 5 36:24 o sea de la cooperativa estamos todos en régimen general nos cuesta todavía más estar así porque claro se pierde todo el treinta y uno por ciento de lo que vayamos a cobrar cada mes por el proceso legal sí

Voz 0578 36:35 correcto Eduardo tú crees que los poderes públicos deben de aplicar con este tipo de empresas

Voz 4 36:39 claro que sí pero no solo dando recursos que se podría gestionado de una forma que interés general y no interés privado sino también

Voz 6 36:47 siguiendo la ilegalidad laboral

Voz 1704 36:49 pero cómo se suena a darle profundidad digamos limitada que no clave cuando se habla de sector público automáticamente que quiero es quede

Voz 0578 37:01 qué crees tú que deben hacerlo con respetar este

Voz 4 37:04 eso es una opinión es es escoge perseguible

Voz 6 37:09 el laboral en lo fundamental que hay que hacer porque ya decía que son falso autónomo y eso es ilegal si hay más recurso y medio laboral se puede luego revertir esa situación y toda esa gente pasaría a ser trabajador en mejores condiciones laborales eso es perfectamente compatible con general alternativa pública insiste

Voz 0578 37:25 juicio lo ganan la gente que ha demandada de sentar un precedente y todas las empresas van a tener que

Voz 5 37:32 sí sí por supuesto caro eh se sabía y es la Tesorería que ha denunciado lo voy a que los implicados quinientos diecisiete algo así Riders pero es que no creo que es Orella deliberada de qué vas

Voz 1509 37:46 vamos a terminar aquí la entrevista con la

Voz 4 37:50 la si te salía coño de que va a hacer Elena Espinosa

Voz 1509 37:52 el a darle a cancelar sus quién se anima amigos de verdad que

Voz 5 37:59 poder esta en vosotros no Gasteiz el dinero

Voz 1509 38:01 lo digo

Voz 1704 38:03 pero el juego de burbuja lo que quiere

Voz 1509 38:12 su suscripción si si cancela terminará el treinta de junio

Voz 1704 38:18 voy a cancelar la voy a darle El que lo veáis un mago te queremos recordar que sí

Voz 4 38:27 es que este bávaro tiene patrocinador Globo de líbero sino patrocinadas hacemos un programa totalmente contra este decimos que has de puta madre lo que hacéis vale

Voz 1378 38:35 desde aquí animamos a todos a que sigáis a la pájara yo lo voy a hacer eso es

Voz 5 38:40 luego hay un montón de métodos alternativos en nuestra web tenéis todos los proyectos que colaboramos allí es que está todo absoluta

Voz 0578 38:47 es una chavala monta en bici de gusta mucho y quiere dedicarse a repartir

Voz 5 38:51 el problema es que nos describe incluso más gente para trabajar con nosotros que bueno es que nosotros hasta que no lleguemos a cobrar algo digno en plan trescientos pavos al mes algo así

Voz 1704 39:00 mira está buscando la agenda la manguera

Voz 5 39:03 dos la paz mira justo ahora se deben es la la pájara en bici punto com esa es la web y luego hay tenéis el inca lo que es la pájara punto Cop Cycle punto lo que sea ahí tenéis buscar buscarla pájara ciclo mensajería en Google sale todo

Voz 1704 39:18 la la pájara hay fuerte el aplauso para

Voz 3 39:26 las noches me alumbran Olano dado el botón del teatro estado tapas la para aunque no pare estamos trabajando qué nombre creo a mí me una ama a la carta lavando hubiera mina lo

Voz 20 40:28 es que ir

Voz 1509 41:02 me siento poderosa finaliza así buenismo bien sería empiezan a Nani

Voz 1704 41:08 la responsabilidad penal cualquier tipo de responsabilidad penal a partir de ahora Álvarez y su padre

Voz 1509 41:13 eres autónomo es una cosa jamás he pedido de

Voz 4 41:16 yo te has era Teresa autónoma te puedes

Voz 13 41:19 qué responsabilidad estás aquí para mí sea un jugador

Voz 1509 41:21 hay empleada le todo Max vale Benigni rentas un drama si queréis denunciará a alguien que vienes a cantar que las para cantar ojo antes de que cantes esto es para abrir en la gente pues por favor que cante ya en diez minutos me tengo que ir si si la canción no no no Tranquilo vas a dar una eh si sabe exactamente qué decir de qué voy a hablar nada vale vale a ver más sonrisilla en realidad

Voz 1378 41:47 pero perdón que te interrumpa tanto si yo ahora sabéis que tengo un gesto cada vez que Nani dice algo muy grave que me quito las gafas como si fuese un contable arruinado no ha traído gafas me voy a poner en las de sol

Voz 1509 41:59 vale venga dale vamos a ver

Voz 10 42:02 yo os quiero explicar porque he traído yo hoy una canción es porque el tema es que vean hablar lo lógico es que me llevase a faltar gravemente y claro esto es un programa de humor gravemente gravemente trata entre el digo tú trae una canción con la letra escrita ya si no te sales del guión lo apaña hemos porque vamos a ver vosotros alguna vez habéis mandado algún vídeo alguna foto sexual porque yo si no pero espera

Voz 3 42:29 aquí

Voz 1704 42:31 no vamos a decir la verdad dado que él ha mandado levantar la mano

Voz 1509 42:36 pues sí es que es lo más normal del mundo porque si no

Voz 0578 42:39 por ciento Claro que sí las normales

Voz 1704 42:41 en la Cope ninguno pero la SER tanto en sujetador eso vale bien posiblemente en calzoncillos un sujetador a la vez el bien

Voz 1509 42:55 no os riáis no no no podemos decir que si se levantan tu bueno déjale con su intimidad cuando acabe digamos que la cuestión es que dices joder que en dos mil diecinueve

Voz 10 43:05 EB eje sigan usando esto para humillar las mujeres que dices tú cuando mandas una foto pues había mella amenazas que si me gusta recibir en plan

Voz 1509 43:14 me has puesto tan Angola que tenía empujarla tales como abono a Diego pues es a me gusta o mirando te derrama tanta leche que te veas no Colacao pues eso digo pues son amenazas que digo pues esa es amenazar pues y me gustan porque la verdad es que cumplan evidentemente yo siempre que el diablo aquí me gusta mucho porque yo cuando era joven te Diego

Voz 10 43:39 no cimentó en medio de decir la palabra follaje yo ya

Voz 1704 43:41 ya me reía jamás conseguido cimiento que lo llevo dentro pero está claro que cuando mucha gente es un bucle imposible de vagina posible de romper cabales

Voz 10 43:55 pero bueno es que cuando hago una turismo sexual tiene no despierte porque yo tan

Voz 1509 43:59 en me predecir si quiere cuando sexual joder es pues es precisamente por esto que tú te metes en los monólogos de las tías en Youtube y hay un mogollón de comentarios siempre es que eso no sabéis hablar de sexo a ver maricón que harán todo el mundo lo que pasa es que el molesta escuchar una tía hablar de sexo y el programa al final es eso que utilizan para humillarnos en TVE como me pongo chapas y Cometa de los chistes digo pues me una canción

Voz 0578 44:21 muy bien

Voz 10 44:22 la verdad que así se da la opinión no se da limpiamente ya abiertamente entonces lo primero que hacen es quitarme pendientes de mar ayuda del verso

Voz 1509 44:31 bueno yo voy recogiendo porque es que sino no me puedo poner el el los cascos y os quiero tengo una una advertencia el posible que me Felipe porque me voy a poner de pie flipa muy claro la movida es que aquí eh vosotros vais a oír solamente la música medio bajita y sin embargo yo no voy a oír nada de lo que está pasando voy a cantar que lo mismo me creyó aquí Amaya sabes entonces habéis visto el Rey León

Voz 4 44:55 es un cabaret comparado con lo que se iba a entrar con con micrófono de estos de diadema antiguo de Madonna a lo loco

Voz 1509 45:01 vale es con la canción de no hay Eugene tan genial la Dean vale