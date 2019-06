Voz 1 00:00 acto

Voz 2 00:13 Sara vítores buenas noches buenas noches Qassim enlazaba

Voz 0194 00:15 Miguel Ángel Aguilar con la cara B cuando hablaba de las dimisiones por los resultados de los políticos españoles porque esta mañana nos hemos levantado leyendo una tribuna de Ramón Espinar en eldiario punto es nada grande puede hacerse sin grandeza Éste es el título

Voz 1880 00:29 no si Ramón Espinar que es ex secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid y hace una crítica brutal al podemos de hoy nada grande puede hacerse sin grandeza habla por ejemplo de la diferencia entre el poder sobre el poder para no aquí

Voz 2 00:43 para que la dirección del partido se ha dedicado al poder

Voz 1880 00:46 sobre es decir la capacidad que tiene un actor social para imponer su voluntad a otros Espinar habla de cinco grandes crisis que deben afrontar en Podemos llamas es que lo escribe así no que deben afrontar destaca causas cualitativas del desastre cuantitativo que así llama desastre y cree que Podemos lleva una tendencia en caída libre que se ha roto en pedazos y además ya no habla de errores habla de fracasos dice ya no es tiempo de aprender de los errores sino de aprender de fracaso es un ataque al ego de Pablo Iglesias o es un ataque desde

Voz 2 01:16 Diego de Ramón Espinar bien el Pablo Iglesias por eso como no lo sabemos no lo tenemos muy claro hoy en la cara B vamos a ver qué es el ego vale como siempre lo primero vamos al diccionario es la valoración

Voz 1880 01:27 excesiva de uno mismo o exceso de autoestima entendiendo por autoestima la valoración generalmente positiva de uno mismo

Voz 0194 01:35 quién tiene que ver con el psicoanálisis de Freud no

Voz 1880 01:37 si esta es la acepción que recoge el diccionario de la Real Academia de la Lengua Erice el ego es la instancia psíquica que se reconoce como yo parcialmente consciente que media entre los instintos de ello los ideales del superego la realidad del mundo exterior

Voz 0194 01:53 ego egoísmo egolatría tienen todas la misma raíz pero no son lo mismo si egos

Voz 1880 01:57 palabra de hoy de origen latino que significa yo del que nosotros usamos en castellano palabras compuestas no como egoísmo egocentrismo egolatría erotismo os voy a contar sólo lo que significan las dos primeras egoísmo es el imán moderado y excesivo amor asimismo que hacía atender desmedida mente el propio interés sin cuidarse del de los demás el egocentrismo sería la exagerada exaltación de la propia personalidad hasta considerarla como centro de la atención y actividad generales son distintos como veis pero bueno cualquiera de ellos cualquier

Voz 2 02:29 a la trago o cualquier otro egocéntrico podría cantarnos el hay buen aviador que es quiero ser adorado de los Stones

Voz 0194 02:52 Ana Carrascosa filósofa profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid Ana muy buenas noches buenas racha tenga entramos en el mundo de la filosofía y desde allí que es el ego bueno lo primero que vamos a hacer hoy es

Voz 3 03:05 afirmar rotundamente que vamos a peinar a contrapelo a Freud y además te voy a responder que una pregunta sabes cuál es el gran invento de la modernidad

Voz 4 03:13 no es la máquina de vapor no es la

Voz 3 03:16 para mecanizada es una cosa que se llama sujeto en el sujeto implica cuando hablamos del ego y luego tiene que ver normalmente con ese amor desmedido hacia uno mismo y así lo entendemos usualmente pero si pensamos que el ego es el amor desmedido hacia uno mismo lo que pensamos es que ese sujeto es un yo individual así hablamos de la autodeterminación de un sujeto que no tiene nada que ver con los demás es un invento por cierto de la filosofía que vive más de la mano de de

Voz 5 03:44 descarta así de Can así que la forma que tenemos de pena contra pero a Freud pensar que es el ego que implica realmente el ego es utilizar la filosofía contra académica de Gescartera y curiosamente el ego no tiene que ver con un sujeto individual lo que tiene que ver con un elemento estructural que nos permite relacionarlos los unos con los otros el ego tiene que ver con como el sujeto pero nosotros como seres Inter subjetivos como de comunidad nos relacionamos con el mundo exterior relacionamos con nosotros mismos nos relacionamos con los demás así que si tienes tienes un problema para la acción con el mundo externo pero si tienes un problema de ego pero luego es necesario el luego es tremendamente necesario no precisamente hablando un poco de la de la distinción que Avis hecha al principio no de de gramos de Freud fue distingue como tres instancias en la estructura psíquica del individuo no unos y otros el el lo diré unos otras al super yo y otro es el yo claro el ellos son las pulsiones olas y son los instintos algo que son fuerzas incontrolables el súper yo son las normas interiorizada y qué es lo que hace el ego traducido como yo este ego lo que hace es mediar templar gaitas entre el de ello el superior de forma que el ego es lo único anchas que nos pone en contacto con la realidad El súper yo te puedo decir que hagas diez mil cosas pero no tiene contacto con la Navidad El ello te puedo llevar a que desea es cualquier cosa pero no te de contacto con la variedad es el ego de que te permite relacionar con el mundo por eso es necesario así que que dejar muy claro que tener ego no solamente no

Voz 6 05:23 Cesáreo sino que es bueno tener egos es necesario es positivo no no hacemos una lectura negativa del ego pero si lo hacemos de tener un problema de ego que es tener un problema de quién tiene problema con el León tiene un problema de Lego bueno es una una distinción bastante clave no él

Voz 5 05:40 he dicho antes que tiene que ver con un elemento de relacional con los demás como nos vinculamos con los demás es muy claro el fondo un problema de apegos o de afectos por decirlo con Espinosa es un problema lo voy a hacer un plan romántico venga es un problema de amor quién tiene un problema de aquel que la Fiscalía en relación con los demás no le permite tener una relación sana y correcta con el otro por ejemplo une un el el el clásico la característica clásica el ejemplo Plastic clásico quiénes es Narciso no normalmente es asocia el el el público aquel que en el que tiene un problema con con el Lego con un narcisista pero curiosamente te o Freud por cierto también habla de del Mito de Narciso que tales como lo recupera Ovidio en el narcisista esa que lo Narciso es aquel que se contempla en el espejo que sí contemplan el reflejo e intenta recuperar obtener en los demás un amor que no tiene desde sí mismo porque no consigue tiene una relación sana consigo mismo así que llevado a otro quitamos la metáfora esto quiere decir que utilizamos a los demás como una especie de reflejo de nosotros mismos por eso muy bien dice espina el poder sobre o el poder para evidentemente narcisista como tiene una o algún tipo de carencia con respecto a cómo se relaciona consigo mismo con su autoestima lo que hace es porque por miedo intentar imponer su voluntad sobre los demás eliminar la diferencia homogéneas

Voz 6 07:06 es habitual que quien tenga un problema de egos sea un ser inseguro curiosamente el el el yo tiene uno estará una serie de mecanismos de de una mesa de una serie de mecanismos de defensa

Voz 5 07:17 no puede ser una persona que sea tremendamente insegura pero que se muestre como tremendamente insegura es decir que sea tremendamente vehementes o que parece que con su calma es capaz de convencer a los demás pero en el fondo está trufado de dudas porque lo que es lo que está buscando es que los demás le quieran que que que

Voz 6 07:37 su concepto de sí mismo dependa justamente del reflejo que le harán los demás tienen problemas de ego los políticos hoy en día

Voz 0194 07:44 tienen mucho problema digo yo creo hay muchas profesiones con problemas de ego vamos a ponerlo también sobre la mesa para que luego nos digan pero realmente el Wisla

Voz 0656 07:51 fuente que permite que la gente se dedica a la política es decir yo creo que que si no eres mínimamente ególatra dedica es otra cosa yo creo que la política satisface mejor que cualquier otra otra profesión eso pero hay un tema ahí que se me gustaría decir es que lo que viene decirnos Freud es que el el narcisista ésa que el que te tú ha tenido un problema la infancia con su madre es decir que su madre no ha querido como él hubiera deseado ser querido manteniendo y entonces

Voz 7 08:19 saludos estamos esa esa esa falla

Voz 0656 08:22 lo que realmente al final acaba condicionando su muchos problemas con los políticos actual

Voz 7 08:26 pues no vamos a decir nombres lo digo así en general a falta de que

Voz 8 08:37 y ahora cuando son mayores

Voz 9 08:39 claro le

Voz 2 09:00 pues este que escuchamos es el francés Willy William ciego es como se titula justo esta canción que fue te mato de dos mil dieciséis en el vídeo además está el mirándose al espejo está diciendo cosas como espejo dime quién es el más guapo deja de ser megalómano ven y hazme cosquillas en mi propio ego han acumule hace

Voz 0194 09:20 alguien tener ego como aparece alguien puede hacer crecer su ego o empezar a tener problemas

Voz 6 09:24 con el ego puede puede temer pueden Zara qué hacer en sentido peyorativo precisamente porque se siente inseguro y entonces como mecanismo de defensa va reforzando el salón internas lo mismo pero una cosa que me gustaría decir que me parece super importante a propósito de la frase de Espinar de nada sin grandeza

Voz 5 09:42 es muy curioso porque cuando da esta decidiese

Voz 6 09:45 esta frase está dando la definición de la vanidad el vanidoso por ciento vanidad viene de un The Divine de hueco es el que está precisamente Banús no el que no tiene Nancy el que no tiene nada dentro y por eso se muestra tremendamente vanidoso por qué es tan hueco

Voz 10 10:03 eh tú lo

Voz 2 10:17 son del grupo colombiano con el tema suyo es es si yo que no habla del ego desmedido noni de narcisismo ni de cómo estaba diciendo ahora vanidad sino de Lego bueno no él

Voz 1880 10:28 Cesáreo el que estábamos hablando el de la autoestima así es como suyo no del que vamos a escuchar ejemplos en otros idiomas Éste es en castellano bueno el yo del porque yo lo valgo feliz que estoy con Diego en inglés sería el de Gloria Gaynor Ayaan

Voz 11 10:47 sí está bien

Voz 2 10:57 cambiamos de idioma Nos vamos al francés la misma idea es Juliette Greco Yes we con Josue yo soy como soy y me gusta que me gusta me gusta cómo sois

Voz 1880 11:05 la canción de los años sesenta francesa que interpretaron un montón pero nos hemos quedado con esta versión con la de Julien

Voz 12 11:10 a mí quedándose Sidi

Voz 8 11:14 mi mensaje

Voz 13 11:17 no muy frío

Voz 2 11:22 la

Voz 12 11:27 Gemma Domenech valen me

Voz 1880 11:37 íbamos con el ejemplo en italiano Il Sole el ven todo yo soy el viento de Arturo esta también es una canción hagan la letra yo soy el viento y la furia que pasa soy el amor que no siente piedad

Voz 2 11:48 aquí yo creo que ya se un poquito delegó del malo es que este es un problema de de manual ella sí también Salvini vamos con los segó la tras el cine ha estado pensando cómo hacer esto porque claro podría haber traigo directores con ego desmedido que los hay que tienen una vanidad extraordinaria que Salem bueno muchísimo o a guionistas de estos súper ambiciosos pero para no herir ninguna sensibilidad he preferido quedarme con la ficción vale con personajes con mucho ego personajes narcisistas y además los que traido vienen todos de la literatura el primero es Dorian Gray de El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde

Voz 15 12:50 los dioses soportaron bien con usted señor le porque dice eso porque posee usted la juventud más maravillosa y la juventud es lo único que vale la pena no me parece así lo ordenó ahora no le parece así pero algún día lo sentirá terriblemente lo que los dioses otorgan lo arrebatan con rapidez el tiempo la envidia señor Klein no despilfarrar lo de sus días viva no pierda ninguna oportunidad que se le ofrezca no te encantará Donald

Voz 4 13:13 parte del argumento de

Voz 1880 13:14 de la eterna juventud como acabamos de escucha pero realmente el tema central es el del narcisismo no el POTA se quiere tanto que sólo quiere quedarse como es en ese momento para siempre no como al principio luego se han hecho otras adaptaciones de esta novela de Wael pero ésta que hemos escuchado es de la película de mil novecientos cuarenta y cinco de Albert le huy y otro narcisista que lleva su obsesión hasta el final es Mister Ripley no sé si os acordáis eh de la novela del talento de Mister Ripley buenísima de Patricia Highsmith que luego también se llevó al cine en mil novecientos noventa y nueve fue Anthony Minghella que mayo

Voz 16 13:53 ni hermanos y hermanas

Voz 17 13:57 y yo tampoco

Voz 16 14:00 sí hijos únicos que significa

Voz 18 14:07 o es que no hemos

Voz 2 14:10 bueno pues novela como decíamos Si peliculón también con canciones como esta en su banda sonora maravillosa

Voz 19 14:18 pero de Huesca

Voz 2 14:21 la fascinación en esta película pero también la dependencia las mentiras y el ego en el cine en esta versiones son Matt Damon Jude lo quería decir

Voz 6 14:30 a ver si se va a propósito de Dorian Gray que superen de Santa la imagen del narcisista en el caso de de este personaje porque lo que pasa es que precisamente no se aman nada incómodo como el la realidad por eso enfoca todo todo lo que tenga que ver con esa fealdad con esa envejecimiento en el cuadro que esconde porque no tiene contacto con la realidad y por cierto todo el mundo habrá visto la película o habrá leído el libro que hace con la figura materna que este es es este el pintor otro

Voz 0194 14:56 tenía problemas que tenía cuando era pequeña nunca traemos aquí animal

Voz 2 15:01 a la cara B pero hoy sí que tocaba hoy Johnny Bravo

Voz 20 15:04 tiene se coló en cielos poco a poco en mi casa Orbest cancelen los codos los ocho número vuelves

Voz 21 15:17 a esta es una serie de Cartoon Network que se centra en este personaje que Johnny Bravo que su un hombretón así Rubio hoy musculoso que persigue a todas las mujeres que realmente ninguna de ellas un caso ya él le da igual este sí es como dice Marcos Granado Johnny Bravo es el ego con piernas

Voz 0194 15:36 has escuchado Sara canciones que hablan del yo pero también hay muchas otras en las que la propia letra nos habla de gente con ego de los verdaderos vanidoso si las que les gustan a ellos directamente no que se encuentran bien cantándola es como si tal cosa

Voz 2 15:48 a canciones de narcisistas vamos con The Libertines el título es ese justo nazis seguimos con Morris ahí con el cantante de los Smiths lo que dicen esta canción que vamos a escuchar es todo lo que tú necesitas soy yo o mi buen seguro este no está a contrato bueno a lo mejor se muy claro claro a lo mejor sí a lo mejor de cine golpismo hay sí que es un amor desmedido a uno mismo ahí sí que es la persona que se quiere absolutamente asimismo en obtiene nadie y una versión más ahora los Pet Shop Boys en la canción se titula Evo Music is que es que tenis

Voz 22 16:54 te habla

Voz 2 17:21 tremendo he notado ningún repetir más veces Mimi ni tiene aunque cerramos la cara me que te digo pues años estábamos contando tú yo que se me da muy bien ahora vamos a cerrar con una canción que bueno la verdad escucha la letra y lo que es bueno vamos a escuchar la Marcos

Voz 23 17:55 vivir

Voz 24 18:01 sí a nadie

Voz 0194 18:04 bien sabe si debe ser yo lo admiro porque sabe que nadie me va a amar como él lo como ella no ya está muy segura de que nadie como ella claro pero puede haber

Voz 1880 18:16 muchas personas que amen después eso sí que es un negó desmedido nadie me

Voz 0194 18:20 es como ella o no cuando la canta Raphael nadie me va a amar como Él no va en Irak narcisismo detrás campeones maravilloso maravillosa de Rocío Jurado canta Gmail

Voz 25 18:37 dice Marcos y cada día canta las claves Ana