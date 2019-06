Robinson: "Cuesta tiempo darse cuenta de que no eres un perdedor, sino que eres un subcampeón"

Voz 1 00:00 hola qué te espero que Alberto esta esta sede no es raro pero pero a medio Liverpool está todo ya está bien está bien dolido como todos pero contento decía el día de la final ahora a ver qué nos cuenta pero decía el día de la final Alberto qué qué sensación tan agridulce no la de el mismo día perder a un amigo un compañero como Reyes ganarla Chema

Voz 1546 00:21 pero no sé si eso es cierto aguafiestas no pero la todo el mundo está pensando en sus familias sumó sus queridos Si ha sido realmente trágico del todo no porque no solamente ha sido la vida José Antonio ha habido daños colaterales Si esto no puedo imaginarme en la piel de sus familiares

Voz 1 00:48 es mejor no pensarlo imagen que me me impactó por lo positivo en el en el Wanda en cuando espontáneamente toda la afición inglesa ese tú estabas allí comentándolos para Movistar Plus el minuto silencio fue un minuto de aplausos de de de respeto a un tío del fútbol no estuvo también hay en el Arsenal

Voz 1546 01:06 pues que voy a fuego en inglés eso sí pero que claro es quién nadie lo espera todo el mundo ya cuando te interesan noticia siempre acabas viendo tinto

Voz 2 01:17 en en tu mente Intur

Voz 1546 01:20 imaginas Illes casi siempre sonriente no ha es una conmoción tremenda no no me cabe la menor duda que que todo la afición en la banda en ese momento cuando se enteraban noticia habría visualizado José Antonio momentos brillantes no mandó el que gana con el con el la salsa no entonces la si todo el mundo tendrá sus especiales recuerdos de José Antonio Bueno cómo estás

Voz 1 01:53 que si alguna vez ya han pasado unas horas pero alguna vez a como comentarista contar

Voz 1546 01:59 una Champions Oliver es la segunda vez lo hice en Estambul que la noche que Dios decidió que lo disfruten y que no la copiosa va perdiendo tres cero

Voz 1 02:09 el Milan al descanso con Rafa Benítez pensamos que habría otra o esto ya no vuelvo a verlo yo en mi vida

Voz 3 02:15 bueno sí sí

Voz 1546 02:19 sí sí con la misma esperanza que tuve que íbamos a contar España ganando el Mundial porque porque te te quedabas con aquello que Spanair mejor equipo del mundo lo que hace falta es que no a inclusive a aquel año en dos mil diez cuando perdemos Suiza seguía pensando que que España sigue siendo el mejor del mundo no yo no pienso que es el mejor equipo de Europa

Voz 4 02:47 no pero ha

Voz 1546 02:50 cuando vi cómo reaccionó después del batacazo de la temporada pasada no cuando parecía que todo iba en contra a él reforzó lleven Klopp siendo él ya reforzó tremendamente bien no hechos banda en medio temperamental lo diría es de los mejores centrales del mundo no le pongo en el mismo saco con los españoles no con con Piqué y Ramos Sergio Ramos no antes no es algo que son portero de veras no Lopo y tenía un poder goleador tremenda hilo Trini todavía pero lo que pasa la temporada pasada tuvimos que meter todos tres para empatar y esto ya no es el caso ha yo pensaba que cuando empezaba la temporada yo digo eh esto estos saben jugar e hijo a hijo en Devesa

Voz 1 03:47 ha sido en la final pero sí claro está que final

Voz 1546 03:52 no futbolísticamente hablando era futbolísticamente un borrón y si eso sí la verdad mano a mí además me me molestó que sabiendo cómo lo bien que puede jugar yo no sé si Pe me molestó mucho que no pudimos

Voz 1 04:09 a ganar con estilo sin embargo

Voz 1546 04:12 déjeme decirte una cosa eh donde va

Voz 1 04:14 la afición juego mejor actor mejor actor cómo sonaba You'll never walk alone en el Wanda Metropolitano estos el sonido del guante

Voz 5 04:24 hay

Voz 1 04:26 dónde van a todo el mundo se queda callado contemplando

Voz 5 04:29 todo el momento en el que

Voz 6 04:33 sí

Voz 7 04:43 ahora la

Voz 5 04:53 miles no cien veces lo cante de primera

Voz 8 04:58 a al estadio con ocho años con ocho años

Voz 1546 05:04 a mí me acuerdo que la pátina que vi porque había visto final del Mundial de fútbol en en sesenta y seis y luego pues mira mi afición mucho el fútbol no había muchos partidos en la tele apenas entonces no es como hoy día pero y me acuerdo cuando mi padre me llevo ver un leve uno cero Un centro de Carla que en un remate de cabeza de Insein un primer palo justo por delante donde estaba yo pero eso me fue mi primer partido lúpulo uno cero pero mi padre según en padre yo no me acuerdo habiéndolo dicho me dice Michael dijo antes de que salir a unos los futbolistas para su primer partido papá y yo quiero ser futbolista pero habrá sido seguramente por la ambiente nosotros críticas porque claro para un chaval era como ir a de quince diez era como la Nochebuena cada quince días atrapada ese ambiente no sentía

Voz 1 06:15 a cada quince de las días

Voz 1546 06:18 días un miembro de un clan tan feliz que pregonaba su amor a su puristas no yo a miles y miles de veces cantaba a que esos señores de lujo nunca antes yo vivo caminan sólo nunca imaginaba que un día me lo cantarán

Voz 1 06:43 exactamente a las de así sonaban el Wanda

Voz 7 06:54 así

Voz 5 06:57 ah

Voz 10 07:01 tú

Voz 7 07:13 juego

Voz 5 07:15 por qué

Voz 12 07:25 hay una tan maravilloso todos los hemos hecho un poquito más de Liverpool y además cuánta gente te ha dicho me alegro de que hagan en Liverpool

Voz 1 07:31 por Michael Robinson sigue unos cuantos no

Voz 1546 07:34 te he recibido muchos mensajes de lo cual estoy absolutamente ha crecido pero sí sí me queda esto humano de ahí que es que no no no no jugaron muy bien y además me alegro enormemente ya que en Clot a entrenador Pardo

Voz 1 07:51 hedor no era justo no no bueno

Voz 1546 07:54 somos perdedores esto es un un matiz muy importante que me gusta contarte no esquí sabiendo

Voz 4 08:02 los jugadores de los es

Voz 1546 08:04 subir para coger Suu a medalla de subcampeón

Voz 3 08:09 semblante eh

Voz 1546 08:12 el perdedor como lo tuvo el año pasado como yo lo he tenido en mi carrera no hay cuesta un tiempo un buen tiempo darse cuenta de que no es un perdedor eres un subcampeón

Voz 1 08:30 sí exacto

Voz 1546 08:32 sí claro porque todos cuando somos profesionales y tenemos el correspondiente lavado celebro esas ahí para canario además es perder oímos tantos se nutrió es decir de que él Quique segundo es el permiso

Voz 1 08:51 te da Cuenca no no por cierto

Voz 1546 08:58 pero eso no no es así no es de ha pues mira la espero que ellos es esos chicos del de lo que han hecho vibrar tanto a su gente y espero que

Voz 2 09:13 hoy yo creo que hoy

Voz 1546 09:16 no pero de paso el tiempo aumente de paso el tiempo Miera ese medalla con un recuerdo no agrío sino los mira con orgullo no porque han hecho algo realmente y fantástico