Santi Cañizares: "Creo que hoy en día no hay ningún club de Primera que ni se atreva a comprar jugadores del rival para ganar un partido"

Voz 2 00:08 a las doce y XXXVI tiempo para hablar de fútbol con nuestros futbolistas comentarista de la Cadena SER Kiko Narváez hola hola qué tal buenas noches buenas noches Santi Cañizares Valencia hola qué tal buenas noches está por ahí Gustavo López Araoz qué tal buenas noches y Álvaro Benito o la amistad buenas noches chicos buenas noches

Voz 1375 00:31 por dónde empezamos a otro es que acabamos de contar no sé si habéis está escuchando la información del diario El Mundo

Voz 3 00:36 de las conversaciones que

Voz 1375 00:39 ver a la investigación que lleva a cabo la policía donde al parecer podría haber

Voz 1266 00:43 hasta siete jugadores del Valladolid

Voz 1375 00:46 en ese partido contra el Valencia donde las grabaciones que serán hecho Aranda en su teléfono móvil reconoce decirle a un amigo que hay siete jugadores amañados que tranquilo que eso va a ganar el Valencia al descanso iba a ganar el Valencia al final eh bueno presunción de inocencia seguimos diciéndolo pero le no

Voz 1266 01:04 hombre en el momento mano que dice que va a ganar primer tiempo que va a ganar segundo qué casualidad que acaba el resultado así pero claro todo el mundo dice a la justicia hombre nada incertidumbre en esto del fútbol diferente a cualquier otro acto que se pueda a hacer nada que no sea lícito es que hay mucha gente alrededor que su nombre está pilotando por todos lados Manu lo bueno es no sé pero apresurarse a la hora de dejarla las cosas claras nosotros nuestra época poca movida con el tema de la apuesta por qué no no existían pero a día de hoy es un un caramelo en el que a algunos jugadores después incomprensiblemente cuando escucha que pueden seno presuntamente entre treinta cincuenta cuarenta mil euros te te sorprende de que te pueda jugar pues tu futuro o algo así después de que lo vigilado que está porque ya es un delito ya hace un tiempo que la Liga va reuniéndose con los equipo con los jugadores diciéndole que que en cualquier momento

Voz 1375 02:03 pero te pueden pinchar teléfonos fíjate si estaría seguro Holanda que iba a ganar al descanso el Valencia y al final ya te lo que agrava Maca ahora oleada de su casa de apuestas le dice juega T diez mil euros a que vas a ganar veinte mil

Voz 0749 02:17 a Manu de la presunción de inocencia que que comentas si todo esto toda esta información todo de esta investigación que hay y que lleva su cauce que llegue al final no que se sepa realmente qué fue lo que sucedió qué pasó y quiénes son cuáles son los involucrados en esto y que se llega al final que no quede en la nada como en otras ocasiones ha pasado a más allá de que hay mucho juego como hay mucho dinero en el juego hay un sentimiento hay colores hay una afición hay hay hay gente el club hay otro futbolista que por ahí no estaban implicados y lo que querían y deseaban y seguramente juegan para ganar hay tanta gente implicada que lo lo fundamental de todo esto que por lo menos se llegue al final sepa qué es lo que sucedió obtiene fueron si es que han sido y que realmente terminen pagando por eso

Voz 0916 03:07 mira mano a nosotros todos estos años que he estado entrenando en en el proceso formativo ahí en en el Real Madrid siempre venía en cada año del Comité de Ética de la Liga si a dar Nos una charla a los chicos por supuesto pues eh acerca de las apuestas no no por supuesto que nosotros teníamos prohibido apostar cualquier profesional relacionado con el fútbol y te explicaban que que realmente es muy difícil escapar a los algoritmos que tienen las casas de apuestas no y que la Liga tiene el foco puesto sobre ella no siempre cualquier anomalía cualquier pequeña anomalía que sucede al descanso que que al justo que ese aumentar el número de apuestas en ese partido de una manera extraña rápidamente empiezan a a embestir

Voz 3 03:50 a Gary hija inicia hay algo raro lo lo

Voz 8 06:43 pues yo eso mira a otro lado porque

Voz 4 06:46 que yo personalmente no mirar hacia otro lado no sé si lo denunciaría tampoco pero a otro lado obligaría lo que sí la advertirles que está jugando con el de mis hijos porque en definitiva el futbolista de lo que desde la competición

Voz 6 06:59 si hay alguien quién adultera la competición y quién se trata de cargar la competición para beneficio

Voz 4 07:04 propio lo que está jugando es con el trabajo del resto de las personas yo estoy seguro que le llamaría la atención Ile amenaza ida parar con el bueno pues legal una oportunidad para que abandonara ese camino no me miraría para otro lado denunciar así de primeras pues es muy difícil también a un compañero repito que a lo mejor tienes un gran aprecio es es es complicado

Voz 1266 07:29 sobre todo Manu desde fuera ven porque muchas veces yo haría Georgia

Voz 1375 07:32 ya que si te pasa exactamente no sabe

Voz 1266 07:35 cuál es el movimiento que qué vas a hacer ahora en lo que no va a poner el ventilador que salpique de mierda todo el mundo escoger al compañero tiene confianza no pero de la mano y al entrenador sentarte con él y decir oye es verdad es cierto esto pero pero que muchas veces oye que Bader honesto de hombre de negro el que va a toda y a lo mejor te pase dice pero yo no me quiero mojar encima con la mafia que a veces y a mí me vas a ir detrás de él

Voz 2 07:59 por Raúl

Voz 1375 08:03 ha estado bien no os digo que en en nuestra

Voz 1423 08:05 la época que no existían porque la mía las apuestas era diferente maletines a Arabia era

Voz 1266 08:12 al otro otro tipo luz pero sí como te vuelve esto pero sí que contratos para años siguientes tan

Voz 2 08:17 si el Barça llevaba muchos Alvarito yo tengo

Voz 1266 08:22 un detalle de ese que no me lo termino de creer lo doce otro año que he jugado me comentó un compañero estate atento ya esto

Voz 1423 08:30 sí

Voz 1266 08:30 venga ya lamentó que lo imposible no fíjate a partir de ahora en los partido que papi papi ya la otra temporada estando de vacaciones dice que te lo dije Dios una ficha tanto lo había fichado ese ideal que estábamos peleando pues el humor

Voz 1423 08:46 voy cuando eh pero a mí me pasa ese equipo repito a mí me ha pasado pero lo que decía Santi sea tú puedes mirar para otro lado o no pero o no denunciarlo pero sí que puedes echarle una bronca como si fuese tu hermano sabes delante de todo el mundo sea delante del vestuario es decir que pero qué coño me estás hablando para hacer ese tengo un rifle te pego un tiro en la cabeza eso fue

Voz 1375 09:10 la la el tema es un compañero mío

Voz 0749 09:12 setentera Si ya no está en el club

Voz 1375 09:15 ya te enteras cuando ya no estaba claro pero sí en este caso de te enteras cuando está no lo cuando estalla es que lo ha pasado habrá pasa a lo mejor ha pasado a lo mejor no lo sé a lo mejor ha pasado que algún jugador salió al campo sabiendo que un compañero suyo la puede liar y no lo ha dicho como muchas sospechas yo sospecho que el niño esté Buenos Aires

Voz 1266 09:35 en el descanso se quitó la ropa fue efectiva

Voz 1423 09:37 si en algún partido también he estado yo asistiendo que que decían sabemos que alguien está apoyo vender pero no sabemos quién

Voz 1375 09:47 oye y lo último para cerrar este tema creéis que salvando al Valencia todo esto que evidentemente el Valencia alojó a su partido sino el Valladolid dos uno tres o ninguno yo que sí se sabe que no hay ninguna prueba que señale al Valencia a día a día de hoy no hay nada pero creéis que el Getafe tiene motivos para decir oye perdona ese partido esta mañana aunque no haya participa al Valencia que lo mantenemos al margen ese partido esta mañana obtendría el Getafe derecho a decir este partido que pasa y me he hecho a mí de la Champions

Voz 6 10:14 eso es un buen debate en ese debate porque otra cosa muy decir otra cosa distinta que sería evidentemente pues punibles del Valencia hubiera pagado

Voz 4 10:22 sí

Voz 6 10:23 por ganar ese partido que yo creo que hoy en día nadie ningún club al menos de primera división creo ni siquiera que se atreva a comprar jugadores del rival para ganar ese partido yo lo creo así

Voz 8 10:34 no sé no sé yo estoy contigo vamos es que no sea eso fue así

Voz 4 10:38 quizá en otra época en otro momento puntual a un equipo en particular pues bueno pues puedo tener la sospecha no

Voz 6 10:44 pero evidentemente

Voz 4 10:47 he tenido muchos motivos el damnificado de la situación de forma indirecta no porque no es el Valencia el querido comprar partido es simplemente pues una trama de apuestas presuntamente el que ha provocado que el Valencia gane más cómodo de lo habitual

Voz 0916 11:03 el tema mano es aquí a quién le pide responsabilidad

Voz 1375 11:06 te va a quién compete a quién compete a qué ventanilla vas no aquí claro adónde vas

Voz 0916 11:11 mal porque yo me estaríamos a tiempo en la previa de la Champions al Geta no

Voz 9 11:16 claro que me y Areba facturación árbitros adónde voy

Voz 0916 11:21 a lo es compleja lo digo

Voz 1266 11:23 si se cumplen hoy después la investigación investigaciones llegan a mí porque claro estamos hablando siempre de la presunción pero sí es verdad que dos uno tres cuatro cinco y ha ocurrido

Voz 1423 11:34 pero la competición está adulterada totalmente

Voz 1266 11:37 a me imagínate que te pasa a ti como jugador del Getafe y ha habido

Voz 1375 11:40 entre cuatro compañeros deja del otro equipo

Voz 0749 11:43 la lo mucho que puedes hacer Kiko como nuestra repetir el bar

Voz 4 11:45 pues que carguen los dos jugadores implicados todo es poco más ese eso

Voz 6 11:53 todo esto el eh

Voz 4 11:55 se concreta en un auto de culpabilidad pues entonces tendrán que cargar con los daños y perjuicios que ha originado esto

Voz 1266 12:04 yo no sé qué prometer muero

Voz 9 12:07 habla como jugador Getafe esa

Voz 1266 12:09 sí sí es verdad que estamos hablando a ver cómo les dices tú Ángel Torres no bueno varada no logró el tres uno cuatro

Voz 8 12:17 sí lo es sino apuntar claro que convoy pero lo tiene

Voz 4 12:21 quién va a salir de la auxiliar el Getafe a quién va tira del juez como culpable de esta pelicula a un ente al al que sea culpable que sancionarlo al juez determinados jugadores que esa puesta en contacto con determinadas casas de apuestas pues todos culpables entre las entre los delitos entre los cargos y entre los problemas que generan usted ha sido que ya dejando un equipo sin opción de parte de intentar conseguir marcharse en el último villano que serían

Voz 8 12:48 bueno del arco valores no injusticia puede tiene

Voz 4 12:51 es determinar daños y perjuicios para un club como se hacen

Voz 1423 12:55 a expulsarle pero nadie más

Voz 4 12:57 está el Valencia

Voz 10 13:00 en el Getafe y al Valladolid y al Valladolid

Voz 1375 13:06 va así al Real Valladolid le hubiera ocurrido que está por demostrarse repito pero si hubiera pasado que uno o dos siete tres jugadores se han dejado pasar el balón el Valladolid tampoco tiene responsables

Voz 8 13:16 no no sale desgracia tremenda para el bueno imagínate una desgracia entré a si están como están

Voz 1375 13:22 lo que es un trabajo que le costó bueno esa criatura

Voz 1266 13:25 la Biblia entre dos uno

Voz 1423 13:27 todo verdad el tiempo haberle sacado no espero Polo al revés Manu imagínate que el vallado sí desciende porque sus futbolistas directos se han vendido el Valladolid sí que podría reclamar a competiciones de oye que esto no será aunque muy extendido pero que tenemos siempre demostrar que que se han vendido mis jugadores también estaríamos hablando de lo mismo

Voz 1375 13:50 lo que sea rapidito que pase si tiene que saberse si no querían que son unos entes y ya está

Voz 1266 13:56 por ahora lo que Aranda pero bueno lo de Aranda ha escuchado yo que estaban grabando lo por otra cosa lo Trinca

Voz 1375 14:02 pero soy del Madrid tremendo que que va a detener a un atracador de bancos se encuentra que es un traficante de drogas claro me lo he pillado quiere cambiar la rueda se llenan muerto en el maletero ahora como sería el tema para que me dijera su empleada de la casa apuesta juega te diez mil que vas a ganar veinte cobra mucho empeño que hay siete amañados

Voz 1266 14:20 Mac a tiro la puerta

Voz 7 14:22 hola acertó a hacer aseguró marca bueno eh

Voz 1375 14:27 ahora pregunto por la final de la Champions no hay que habla de todo pero quería preguntar por Reyes que no sé cuántos habéis coincidido más menos a Kiko ya se

Voz 3 14:34 que el diferido alguna que otra vez con con el chaval

Voz 1266 14:40 la verdad que era lo que han cobrado todo todo el mundo en aspectos lo primero lo deportivo que podía haber sido la que te pero después escuchaba Albert Tito que también lo lo comenté nada nada lo lo otro pues mira una una desgracia hay poca cosa más se se puede contar

Voz 7 14:55 Cañete se que hoy te han llamado mucha gente

Voz 1375 14:59 porque hay claro que todo el mundo todo el mundo busca el otro día después de un tuit que pusiste Nos por si quieres aclarar algo no sobre sobre la velocidad y todo esto

Voz 4 15:09 no tengo ningún problema Uber yo él mismo yo todas la película nace

Voz 6 15:13 porque yo el otro día que venía conduciendo precisamente conduciendo de después de la final de la Champions tras la intervención en El Larguero felices para cenar en un restaurante en la carretera entre Valencia y Madrid y entonces estuve leyendo como estaba yo solo estoy leyendo el día que aquella gente que se alegraba que se alegraba por la desfallecimiento dejó claro bueno pues porque como iba muy rápido pues me alegro que hayan matado él no vaya a ser que mata a los demás y entonces L edición mente cuando escribo entonces

Voz 4 15:40 provocados por eso la digamos por la

Voz 6 15:42 el sábado la confusión que tengo cómo puede haber gente como cuando el torero cuando él muere alguien en este caso que se alegre de la muerte de alguien no entonces fundamentalmente lo que pretendía es es su tres cosas la primera bueno pues condenar ese tipo de activos

Voz 4 15:59 es que Sony que suele aparecer en las redes sociales por suerte pero al menos nos hace nos enseña el peor lado del ser humano eso es ese es él es digamos es lo que me lo que me inspiraron a poner el Titi aparte qué otra cosa que quise dejar claro pues obviamente yo personalmente si la fuerza Lamberto la muerte no solamente del éxito

Voz 6 16:21 de de su primo idioma

Voz 4 16:25 pues en todos los casos hay que es es una es un día muy triste y que me su vena más dolor de todo el mundo

Voz 6 16:33 y lo tercero que que que que que que quería explicar que lamentar todo esto es o matriculé con hacer una reflexión darnos cuenta de de bueno primero lo vulnerable que somos que eso que son los coches lo llevaría con independencia la velocidad que circula es lo vulnerable que es vehículo cuando tiene un accidente y segundo pues la responsabilidad que pretender más medios en el sentido de que bueno

Voz 4 16:59 es hay que respetar las normas de circulación por qué no está sólo en la cara que era porque hay otras personas es es lo único que quise decir si me explique mejor o peor pues hombre pues ya a las dos y media de la mañana estaba un poco cansado luego traté de explicarlo con más de forma que que quedara más o menos claro no de todo esto es lo que más me preocupa y creo que lo primero la una objeción esté batible absolutamente de abatible yo lo respeto mucho quién opina que no es el momento para hacer este tipo de de manifestaciones este momento sigo pensando que es que sí que es el momento que las cosas en caliente calientes cuando no leerá por reflexionar cuando pasan unos días casi empiezan a quedar en el olvido y uno ya no se acuerda muy

Voz 6 17:41 bien de de pero que no tiene que dejar este accidente que lo que nos tiene quejar fundamental y es que somos muy vulnerables en la carretera y por lo tanto hay que ir con mucho cuidado no entonces

Voz 4 17:52 sí eso es un poco lo que yo cuenta

Voz 6 17:55 no como el hilo más que usted

Voz 4 17:57 el otro es cuando alguien no está de acuerdo con tu opinión que obviamente es absolutamente respetando el que tenga otra opinión la manera en la que Cortés y la manera en las incitan a la violencia

Voz 1423 18:11 eso es la que te estoy alto peor de locales que tienen

Voz 4 18:14 que ver con la muerte es lo que empiezo a darme cuenta de que en este país oponemos poco definidos con esta radicalidad absoluta que que empezamos a tener mucha gente o aquí no cabe todos

Voz 3 18:26 yo no sé lo que no sé ni cómo lo leí porque es que hay tantas cosas que yo hay que respetar a la gente que tiene sesenta

Voz 1375 18:32 lo común y de educación y que a veces caben todas las opiniones las que están a favor y en contra por ejemplo mano a Chávez

Voz 3 18:37 por otro tipo de gente que no que no hay que leerlo pues que Twitter se ha convertido en un gallinero un patio de de de de de de

Voz 1375 18:43 destartalados que que al final lo que pasa es que al final luego dices estoy parece que todo el mundo estás diciendo lo mismo pero al final que pasa que son gente cobarde que esconde bajo seudónimo la mayoría de ellos dicen barbaridades que no ser no sé ni cómo lo leí

Voz 0916 18:57 todos los sitios porque allí hay un noventa Díaz alguna ochenta veinte Diego ochenta o noventa con sentido común diez que no lo tienen pero esos diez hacen más ruidos de los que se pasa como en todos los lados

Voz 1375 19:09 a es decir no yo decía que por ejemplo

Voz 1266 19:11 yo respeto de de la forma no como salió he Cañete pues mira fue no estoy de acuerdo yo no lo hubiese hecho en en en el momento creo que son dos cosas totalmente diferente una cuando sale la palabra que no hay que sale un homenaje bueno la gente cuando le hace un homenaje lo hace cariño le hace a Reyes futbolista y al Rey que la ex la dado mucha alegría no hace falta yo creo que mezclar una cosa notas sobre todo cuando algo tan reciente y en el que seguramente es tan obvio como la influencia de ir a esa velocidad si va esa ahí pasa lo que ocurre no yo creo que que se está apelando algo y que ha ocurrido algo tan sumamente trágico que pueda haber más tiempo al día siguiente de de eso de la imprudencia pero yo creo que la o el homenaje la fiesta no se pedía una calle José Antonio Rey ese pide por el tema solo escasamente futbolístico porque defendió que la imprudencia si la hecho pues ha llevado fíjate primero pero si me y al otro

Voz 8 20:07 el domingo Cañete con quién con tú tú no es lo que tú lo que has podido leer es una noticia no no yo le

Voz 1266 20:15 Dick

Voz 8 20:16 por eso es lo que qué es lo que añoro

Voz 9 20:19 después la rectificación tuve explica coparán yo no lo del homenaje lo que me sorprendió digo

Voz 4 20:25 claro yo cuando hablaba duros relajen hondo no se pero un homenaje como héroe era bueno pues porque porque es reprochable si se confirman

Voz 8 20:34 que nadie de Nájera de que luego

Voz 4 20:38 sí es claro es un homenaje como futbolista y como estoy por su legado en el fútbol lo explico bien bien pero obviamente una cosas el futbolistas y otra cosa las desgracias

Voz 8 20:54 las desgracias

Voz 4 20:57 es importante reflexionar y aprender ponía cariño que lo apoyaré cualquier persona también ha sido compañero mío es disfrutado de su sonrisa de su buen talante siempre ha sido un chico maravilloso la punto lamentado ayer superior al

Voz 1375 21:14 yo entiendo Cañete

Voz 1423 21:17 hacemos los que te conocemos sabemos el el el fondo del exacto de sus sabemos decir tu buena intención lo sabemos pero la gente que le eso no te conoce entrar entonces en los que no te conocen como dice Álvaro

Voz 4 21:30 sí es de un ochenta diez un noventa diez

Voz 1423 21:32 un ochenta veinte van a crujir tensa es simplemente por la por el momento estoy con la forma en los que te conocemos sabemos que ese tuit es es todo lo contrario no quiere ese decir nada en contra de récord sino que aprendan de esa imprudencia

Voz 1375 21:46 los tontos que se dedican a insultar en Twitter definía ni hablo

Voz 3 21:49 me me me me interesa el debate que plantea Cañete que yo creo que todos en el fondo

Voz 7 21:54 pensamos un poco lo que puso Cañete

Voz 1375 21:57 quién no ha visto un accidente de un tío que ha pasado a ciento veinte por una calle en una ciudad ya has dicho pero dónde va este hijo lo hizo con un ex que por entonces Cañizares lo que quería decir digamos no Cañizares no necesita abogado defensor no voy a hacerlo además porque además yo creo que también el momento quizá no fuera el más oportuno pero que está diciendo Cañizares pues claro que es un tío que nos da mucha pena que nos cae bien que requiere todo el mundo toda España y media Europa porque es un una puñetera leyenda del sevillismo y del fútbol español es patrimonio del fútbol español aunque podía haber dado mucho más de lo que ha dado buena hacer buena gente y nadie ha hablado mal tiempo pero exacto pero claro que que que provoca ese accidente en la carretera ahí provoca la muerte no sólo las suyas y lo demás persona hay que es un peligro para el coche que viene de frente y por el lado y por la derecha pues claro que te sale ese sentimiento decir joder joder que no es el momento pues eso pero en el fondo todos en algunos hemos dicho mató a no sé quién no atropelló no sé quién mira cómo iba el imagínate que va tú con tu hija en el otro lado de ser es exactamente eso la frase exacta a partir de ahí por favor os pediría que esas cosas de que si los de Twitter si esas chorradas y esa gente que no merece la pena ni en perder diez segundos aquí desde luego no lo vamos a perder eh porque ahí hemos hecho que se mezcle todo yo creo que tenemos que estar a un lado los que tenemos una cierta responsabilidad por opinar aunque nos equivoquemos por decir nuestra opinión y tendremos debates acertados equivoca a un lado tenemos que estar eso

Voz 7 23:18 otro está otro tipo de cosas que

Voz 1375 23:21 ni ni me va ni me viene cada uno es libre de salir al balcón gritar decir soy el guerrero de no sé qué bueno a mí es la una de la mañana ahora vamos a hablar por cierto con el que era bueno si es que yo lo hasta hace unos días su entrenador entrenador de Extremoduro

Voz 1423 23:34 Manuel o Manuel Mosquera como jugador de por que a salvo al Extremadura por cierto

Voz 3 23:39 y pues nada es que

Voz 11 23:43 quedan poco frío ahora decir que el Liverpool

Voz 1266 23:45 bueno no perdamos Balón de Oro

Voz 9 23:48 por que entonces yo creo que él mismo lo ha rechazado pero que te pregunto yo lo ha dicho bien te estás jugando Messi no de voy al Barcelona tópico hablar pitufo

Voz 1375 23:58 quien tiró la disco y hablamos de fútbol con ellos también antes de ir con el entrenador del Extremadura

Voz 1375 28:07 anoche estamos con Kiko Narváez Álvaro Benito Gustavo López y Cañizares antes ir con Raúl Ruiz y su sección que parece claro

Voz 3 28:14 la Reyes su entrenador y Extremadura anoche decía yo

Voz 1375 28:19 que me gustaría haber comprobado la estadística del partido de la final de la Champions para saber cuánto tiempo el balón estuvo en contacto con el césped porque después de cabeza balones aéreos pelotazo balón largo no se qué dijo hoy vaya coñazo el partido de la yo le recordé una final de Champions tan fea futbolísticamente como esta

Voz 24 28:36 el medio no la querella nadie no

Voz 0916 28:40 son los equipos diseñados para toma la Twitter arroba allí espacio que yo creo que a ver sí pero yo creo que el el Liverpool aceptó ese regalo que le que le dio la final lo que le dio el destino si yo no lo sé

Voz 1375 28:54 la pitado por decir

Voz 0916 28:56 bueno ya entramos en un debate de las manos eterno que no no nunca nos damos por satisfechos no contentos con las explicaciones que los

Voz 24 29:04 pero lo eh que estamos

Voz 9 29:11 pedido comida americana lo que lo bordó vaya Brito

Voz 0916 29:16 para cenar

Voz 9 29:19 el postre lo que te está llegando globo Álvaro decía

Voz 0916 29:23 que qué sobretodo luego el Liverpool se han limitado a cerrar los pasillos interiores y ahí el toro Henin tuvo muchísimos problemas no para conectar con la siguiente línea ni Win Coconi Los Zagales basado ni los laterales tuvieron la capacidad suficiente para conectar con los jugadores peligrosos que son de y que son Eric que son que son son pero yo creo que ahí sale apagaron todas las luces al alto tenían muchos problemas para aburrido Wall por dentro

Voz 1266 29:50 pero tuvo emoción bueno en el segundo tiempo pero es cierto que sobre todo con lo de Klopp no que es el vértigo que va a las siete finales creo que también le pesa un poquito y cuando marca les regalan en la zona es alcohol también reculan poquito oye te doy el balón a ver yo eché en falta sobre todo la improvisación y la creatividad de de Eric seny ideal y que para mí no sé pero yo sigo esperando desleal y lo veo la selección lo veo en el Tottenham se quedó estancado me parece un jugador sobre Ray que te valorando a día de hoy

Voz 4 30:22 total me dijo que se jugó desde el miedo no Liverpool porque no se podía permitir perderla después de lo que tenía en la temporada pasada del historial de Klopp en estaba además que partía como favorito tenía que ganar si si el perder perderla hubiera sido muy grave hubiera generado muchísimas dudas fíjate que curioso

Voz 6 30:43 jugó también desde el miedo

Voz 4 30:45 no no presionó arriba no hizo su fútbol habitual y además se vio ganando dijo bueno pues vamos a ver qué pasa Mena espera acontecimientos cosa que ha hecho el Liverpool nunca que a los partidos tengan también yo creo que atenazado por el escenario por el momento y demás tampoco fue capaz de rendir al cien por cien pero es que hay que entender una final de Champions de su partido como distinto al resto en una final de Champions hay un aspecto psicológico que que yo creo que influye mucho más de lo habitual

Voz 1423 31:12 yo me aburría mucho en el campo tu tuviste no ustedes

Voz 0749 31:15 por otra cosa creo que los dos estaban tenían el guión muy muy muy trabajado no y encontrarse con ese gol tan tempranero lo lo ovario en en de una forma determinada sí coincide un poco con Santi que no por parte de los entrenadores y por parte de los futbolistas atenazado con demasiados temores a cometer errores los dos jugaban prácticamente lo mismo y alto de puede Ségol tener que proponerle cuesta no es un equipo que sabe propone jugaba mucho entre el sesiones Aizoon importantes Eric ni la gente de arriba también tenía un jugador fundamental que notaba yo creo que en forma como es Harry Kane y que le costó también entrar en juego ni son muchos factores in cuando se encuentra con ese gol el Liverpool empezó a estar mucho más tranquilo a no cometer ningún tipo de Roure pero el guión está muy claro por parte de los dos y cambiar ese guión sabiendo que el resultado a favor a los equipos

Voz 1375 32:07 muchísimo y que centrales llevan Kiko guarda ya

Voz 1266 32:11 fue estaba escuchando ante dice no no para mí eso te lo con ellas

Voz 9 32:17 yo no sé si me me déjame tener un poquito el culo a la hora de gira trincan tiempo girar pero pero ella le quitó de cabeza

Voz 1266 32:27 claro para para prolongar pero ahora lo que es una jugada no se Alvarito soy la de son fue la que lo deja como correr que que se va se va solo y empieza la zancadas la recuperación y la recuperación que tiene la salida de balón juega con una suficiencia a mí a día de hoy es que no sé qué central puede estar por encima de

Voz 0749 32:46 la soy esta eh hoy Kiko creo que leí una estadística que sesenta y cuatro partidos fue ceremonia de la regata de no que nadie lo regatea

Voz 1266 32:56 en el otro no cuenta con espacio y también Messi le costaba

Voz 1375 33:00 los el pájaro

Voz 4 33:02 sí son sesenta y cuatro partidos en regatear Le también te digo que a partir de los treinta nadie

Voz 8 33:06 ha estado Elche bueno ya porque

Voz 9 33:10 está hay dijo yo no voy a ser con una tarjeta amarilla sentenció su partido dice que barbaridad de esa central lo va a tener una tarjeta cuarto no

Voz 0749 33:20 el Liverpool en un equipo que defiende tan arriba que muchas veces tienen balones largos REM legar el te lo permite eso al ser rápido al ser contundente era achicar tiene autoridad a mí me sorprendió pero pero estuvo en el Sausanto también le

Voz 1266 33:35 de ahí lo fichan exactamente cuándo se va a Pochettino y ochenta por ciento Gustavo de la gente el Liverpool decían que era que cómo se podían gastar este pastizales

Voz 0749 33:43 se increíble lo hemos visto lo hemos visto este año a practicar o realizar

Voz 0916 33:48 algunas acciones defensivas defendiendo en inferioridad que han sido ejemplos puesta por ejemplos de muchos entrenadores de cómo se defienda una inferioridad no como has de defienda una transición como contemporizar como corta la líneas de pase como Oriental jugador casi siempre a su pierna mala hacia fuera no a sabiendas también de su poderío físico y que en carrera porque el balón ese que que hablas que le quitas sones que encima se lo quita sobrados sí sí totalmente midiendo pidiéndole tira al suelo le dice anda como si fueron fue tremendo tremendo

Voz 1375 34:15 bueno pues no no es el único ha servido para que muy pronto pero te has servido para que Robin canta el himno de Liverpool esta noche en El Larguero hemos abierto cómo estaba

Voz 25 34:24 ahora

Voz 2 34:27 así

Voz 25 34:30 sí

Voz 27 34:34 tú

Voz 28 34:46 muy bien

Voz 29 34:51 qué bien habla inglés

Voz 1375 34:55 pues

Voz 9 34:55 pues bien y todo lo contado yo en San Antonio a las si la mañana alguna vez controlar los idiomas

Voz 24 35:05 la leche la leche

Voz 1375 35:07 bueno chavales vamos a hablar con el entrenador Extremadura ver cómo está

Voz 9 35:10 por allí también mañana contra el caddie a ver cómo están los sabes que el Cádiz se está jugando entrar en play off quemadura no se juega nada no Raúl Castro ya ha salvado más sabemos rivales SCI regule mejor este viernes recupera pues tengo agujetas están las orejas vaya no voy a voy a hacer comentarios el atraco no voy a hacer

Voz 1375 35:28 este vaya atracón Currás en qué tal muy bien muy bien en su línea en su línea Lasa no