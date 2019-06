Manuel Mosquera: "Reyes estuvo en el entrenamiento con nosotros y luego se marchó, y ya no pude volver a hablar con él"

Voz 1 00:00 la uno y doce usted a Raúl Ruiz lo que nos trae por aquí

Voz 1806 00:03 pues hombre y Davis ha hablado mucho de que José Antonio de José Antonio Reyes pero yo quería recordarle un poquito Le conocí cuando acababa de debutar Se estaba sacando el el carné el reportaje viviste en Canarias

Voz 1 00:17 dos años después lo emitimos en cuatro cuatro eso es hecha eh

Voz 1806 00:20 Pepe que que que a mí me recibió Noel su familia en su casa me abrió las puertas me trataron de maravilla y a partir de ayer tuvo una buena relación con con ellos no y quería pues recordarle un poquito no de de lo que era aquel momento que coincidí con él en en su casa no hablaba de que de pequeñito cuando cumplo trece años aparece siempre con una foto del Betis vestido del Betis que su padre era del Betis recuerda eso recuerda pues la la Europa League que es el jugador que más tiene y cómo sus padres le tenían que llevar a entrenar porque tenía carné Podemos antes de hablar con Manuel que no vamos a hablar de del pasado de de de Reyes no tenemos ahí un extracto de lo que fue aquel día en su casa a ver

Voz 2 01:05 cada dos por tres en el cara me ponía en coche a las noticias

Voz 3 01:08 todos los días cuando jugaba en Sevilla Betis siempre en esas fotos pero bueno mi padre era del Betis que me regaló esas camisetas y bueno me la puse ese día

Voz 4 01:17 cuando debutó con dieciséis años tan joven que no tenía carné de conducir que sus padres le llevaban desde Utrera a la ciudad deportiva del Sevilla ahí ahí ahí todo es mi padre trabajaba

Voz 3 01:34 somos de una familia humilde y tenían que hacer un esfuerzo extra cuando yo creo que podía haber algo

Voz 4 01:42 esos son siga Éste sigue siendo la misma son la señal yo era malo y madre vías estudiar no pero jugar al fútbol selección el más joven en debutar en Primera con el Sevilla el primer español en ganar una premier ganó la Liga con el Real Madrid y el único en ganar en fin que Europa League pero con qué te quedas

Voz 3 02:01 incoó huérfanos pero si me tengo que quedar con momentos especiales como cuando levante el que tanto con el Sevilla con la vuelta a la verdad es que en Inglaterra me trataron bien tuvimos un año a perder un partido bueno y gane muchísimos título allí también es verdad que la vida inglesa en diferente muy igualado utrerano

Voz 1806 02:21 la Utrera gana siempre siempre no a mi me gusta recordarles momentos de ese risas

Voz 1 02:27 el completa como dijo Monchi Monchi diciendo yo creo recordarla en el vestuario de Juan tal yo recuerdo

Voz 1806 02:33 vaya hablando con él y siempre riéndose no las pues las últimas patadas digamos y del último que la han visto disfrutar y tenerlo en los entrenamientos en algún partido es en Almendralejo con el Extremadura e Iggy precisamente llegó en el mercado de invierno como prácticamente Manuel Manuel que era entrenador del Extremadura que por cierto hay que darle la enhorabuena por salvarlo y que no sé cómo estará el equipo ahora que está concentrado en Cádiz se enfrentan mañana al Cádiz yo estarán digiriendo lo que ha pasado no me pilló en el autobús llegando a Cádiz el accidente

Voz 1 03:07 de de de Reyes y Manuel Mosquera natural de Oleiros de A Coruña el entrenador del Extremadura el último que ha entrenado a José Antonio Reyes hola Manuel buenas noches olas que bueno pues por decir algo o no sé cómo estará ese vestuario cómo estás tú como está porque se habla mucho del sevillismo de los equipos del Madrid del Atleti de dársela Arsenal pero el que estaba de entrenándome todos los días eras tú no

Voz 5 03:28 sí bueno pues el tiempo aunque sea poco vacunal no cositas ahí nos vamos acostumbrando no ha sido muy duro pues como te ha contado desde el autobús crisis fue el día de más impacto ya que fue el día más emotivo en el que se concentraron en muchas emociones que ahí los jugadores lo pasaron peor porque bueno realmente tampoco nos esperábamos tanta gente ahí que fuésemos por una parte los protagonistas porque Jose estaba entrenando con nosotros cuando con nosotros no ha sido duro pero bueno al final la vida altamente enseña que que sigue y que tienes que seguir haciendo cosas sí que somos profesionales y bueno los jugadores ya los he visto y mejor ya hemos entrenado bueno digamos que es la capilla ardiente por la mañana digamos que ella se da ese paso toda una sensación de bueno pues vamos así hacerlo lo mejor que podamos IM esas subían hasta el que mejor

Voz 1806 04:22 oye Manuel M das que que además él se fue a Utrera desde

Voz 6 04:27 de Almendralejo porque no estaba citado porque estuvo viste apuntó de de de llevarlo a citar P ha citado pero pero no entrenó o no

Voz 5 04:34 claro es que esta semana bueno pues fuimos haciendo un equipo porque se justo en el partido contra Lugo se lesionó en Nando Perea porque puede jugar contra el Cadiz injusto tamil jueves Olabe pues cayó y se lastimó el codo entonces ya era una convocatoria diferente ya teníamos que ver cómo venían pero curiosamente José Garrido sería hijos que Intel dijo el médico que tiene un pinchazo que no se encontraba bien y que él creía que no podía viaja entonces bueno ya no entrenó pues obviamente ya lo ya ya simplemente lo dejó fuera de la lista inhalan ningún recuerdos que estuvo entrenando con nosotros y lo vi allí yo no me tiro estuario esto ya dijeron que había marchado bueno tuvo pues éstos no obstante si no yo no note

Voz 1 05:22 claro como tantas jornada no los que dejas fuera de la convocatoria pues alguno te dice hasta luego o no llega no no llegaste no te llegó a decir nada

Voz 5 05:32 nada nada yo yo de hecho es seria ya no tuve contacto con el porque ya en el de llegó el médico el médico me lo trasladó a mí y yo en ese momento empecé a entrenar y él se quedó fuera y él y los primos viendo el entrenamiento simplemente pues pues nada bueno en fin son los primos estaban allí viendo un entrenamiento siempre pero todavía asimetrías proceden habitualmente todos los días sí si estaban esperando

Voz 1 05:54 claro terminando esperando que terminara en cuanto terminó cogió el coche se fue para ya

Voz 5 05:58 positivamente a mí me a mí me dijeron que sólo hay Jiménez del macho

Voz 6 06:02 bueno ahí de los jugadores que hay un jugador que estuvo con él en Sevilla que es Diego Capel no que es el

Voz 5 06:08 claro si Diego digamos que es el que ayer en la capilla ardiente es al que más lindo muchas más cosas encima se acumuló mucho más tensión mucha más emoción porque ha delincuente que al final el Diego Livin on pues la gente que jugaba con ellos en esa época es decir a él sí le convirtió pues el escenario donde el sevillismo en la cantera del Sevilla entonces lo paso peor ya lo había visto yo con los jugadores que tú sin poco con el un poquito más de de de cercanía con él bueno pues lo lo han llevado muy bien también pero bueno bueno tanto en realidad sabía que pasarlo porque como decimos nosotros lo triste es la familia la gente era muy de Fandiño muy de de tenerlos cuidados bueno pues en fin esto es lo que

Voz 1 06:52 se oye como estaba siendo la temporada de Reyes tú que ha sido su último entrenador oí porque ya sabíamos que era un poco el final de su carrera supongo que él también él también era consciente de que ya no estaba ya estaba pues dando sus últimos coletazos como jugador como estaba siendo su temporada su relación en El Vestuario contigo

Voz 5 07:11 sí es él cuando llego el yo el esta jugando bollitos de las tablas del partido juega juega un buen partido contra el Córdoba para mí fue el mejor que jugo porque para mí se echó el equipo encima fue un partido en el que a base de de su juego de cruzar líneas de con su zurda pues se cargó de tarjetas al Córdoba en una parte al principio ya Cukor el Córdoba no expulsaron porque una falta del sistema pues mejor partido y después ya les costando un poquito más porque el equipo digamos una línea única en muy buena de mucho ritmo de de bueno digamos que ya a él le costaba más seguir ese mismo pero lo más lo que yo de estar pues que mira todo lo que habéis dicho lo que ha ganado lo que era la dimensión que tiene sin embargo un profesional excelente leía bueno pues que el equipo ganarlo hemos ganado cinco jornadas seguidas no estaba pero lo lógico es entender cómo lo entendió el que bueno pues que está ganando estarían pero él seguía entrenando y tenía ganas así esa sonrisa permanente no ha dejado ha dejado nunca recordar el equipo yo me alegré porque Puig viéndole mejoría otra vez contra Alcorcón fue el primer también nos vino muy bien porque sería el galón unos costaba un poquito bueno pues sabía que el le digo al salir mejor si ya nada porque si coges el balón estamos te partido lo ganamos bueno pues cogió el balón muy Nos vino de maravilla porque claro él llegaba se eso encima sin problemas

Voz 7 08:38 pues nada

Voz 1806 08:40 eh ha podido entre comillas afortunadamente me refiero ya había salvado la la temporada pero imagínate enfrentar este partido contra el Cadiz jugando

Voz 5 08:49 sí sí en una de las cosas que estamos dando vueltas creo que ya no es nuevo en la pena hacer ese ejercicio yo creo que al final pues como seres humanos que sobrero nosotros no proponemos a las cosas me ocurren diariamente pues tendríamos que hacer pues pues a sacar de donde tenemos todo lo que podemos jugar ese partido y sacar los puntos ahora los vamos a sacar con una cuestión de profesionalidad de respeto a la competición por qué tenemos que hacer los nuestra obligaciones eso no podemos evitarla sin pues de lo contrario esperemos que este equipo ha demostrado con cada tren que tenemos todos los pues estaríamos esa Carlin está peor mañana será otro artículo hacía pero repito el esteta la competición y todo lo que supone porque la sensibilidad de la Federación de haberlo puesto el martes requiere que nosotros todavía tengamos más respeto eso qué se juega mucha gente muchas cosas con lo cual nosotros tenemos que ser nosotros eso sí somos una incógnita mañana eso no podemos evitarlo

Voz 1 09:44 ya claro claro pues nada malo del que fueron que el objetivo está cumplido que es continuar en la Liga un dos tres y que tengáis toda la suerte del mundo la la próxima temporada

Voz 5 09:54 muy grave un abrazo

Voz 2 09:57 bueno nosotros Manuel Mosquera el emperador

Voz 1 09:59 el Extremadura el último entrenador que ha tenido José Antonio Reyes