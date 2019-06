El Larguero (03/06/2019): Hablamos con Michael Robinson y Alberto Moreno sobre la final de la Champions y la figura de Reyes, analizamos la jornada en El Sanedrín de exfutbolistas y la sección de Raúl Ruiz

Voz 1 00:00 muy buenas noches bienvenidos al larguero once y media

Voz 1372 00:38 hasta la una y media tiempo para el deporte en un día en el que se ha concentrado la selección española de cara a los partidos contra Islas Feroe ir contra Suecia los dos partidos oficiales para la Eurocopa de el año que viene de momento sin Luis Enrique veremos porque parece que si no para el primer para

Voz 1375 00:54 Dios sí para el segundo que será en el Bernabéu es muy posible que esté Luis Enrique en el banquillo pero de momento ha arrancado hoy la concentración diu día uno de la selección española sin Luis Enrique en Las Rozas y en este día en el que se concentra la selección española también en Las Rozas sean acordado comentado mucho el no abre de José Antonio Reyes que hoy ha sido enterrado en su localidad tras fallecer el sábado en ese accidente de carretera enseguida vamos a estar con su amigo con Alberto Moreno que en pocas horas tuvo la bueno la terrible noticia del fallecimiento de Reyes nueve horas apenas diez horas después conseguía ganar la Liga de Campeones cómo es posible gestionar todo eso en en tan pocas horas ya que vas a jugar la final de la Champions en un día histórico y por la mañana conoció esa esa noticia uno Alberto Moreno que va a estar enseguida aquí en El Larguero bien vamos a estar con con Michael Robinson que era uno de los hombres más felices de de El Mundo en las últimas horas con la Champions que ha ganado supuso equipo además el Barça ha anunciado que Luis Suárez va a completar con la selección de Uruguay la recuperación de la lesión que le dejó fuera de la Copa del Rey vamos que estaba claro que se iba para allá para completar la recuperación ya veremos si algo más con la Copa América a la vuelta de la esquina en el mercado de fichajes Lucas Pérez firma con el Alavés el Sevilla cierra con Diego Carlos central del Nantes defensa central en Leganés se hace con los derechos de Jonathan Silva por cierto en el Sevilla es cuestión de horas la presentación de Julen Lopetegui Se ha hablado mucho en las últimas horas incluso se podía haber existido un interés del Chelsea que pudiese eh torpedear la llegada al Sevilla es verdad que fue uno de los entrenadores que interesaba al Chelsea pero Julen Lopetegui está comprometido con el Sevilla por las tres próximas temporadas ir todo el desgraciado asunto de José Antonio Reyes no ha hecho otra cosa más que retrasarlo hoy posponerlo unas horas pero es muy posible muy posible que esta misma semana miércoles jueves sea presentado Julen Lopetegui como nuevo entrenador del Sevilla muy posiblemente miércoles podría ser presentado como nuevo entrenador porque el acuerdo es total y absoluto además pendientes de el día de mañana en Granada por

Voz 1546 03:04 que mañana pueden ascender

Voz 1375 03:06 presencia en primera el año que viene no tendrán asegurado si ganan en Mallorca partido juegan a las nueve aussie hace lo mismo que el Albacete que juega en casa contra el Málaga que también podría subir a falta de una jornada con esas

Voz 2 03:20 dos suposiciones Si gana en Mallorca

Voz 1375 03:23 será equipo de Primera si hace lo mismo que el Albacete en casa contra el Málaga también subiría a primera división ávido sorteo de ascenso a Segunda han quedado los emparejamientos así Hércules logroñés dos históricos de Primera Cartagena Ponferradina Melilla Atlético Baleares y Mirandés Recreativo de Huelva dos de estos ocho equipos que quedan subirán a Primera después de que lo hayan hecho el Fuenla y el Racing de estos cuatro emparejamientos subirá

Voz 2 03:50 otros dos quedan ocho equipos en Roland Garros

Voz 1375 03:53 eliminada al Lyon Soba la sorprendente tenista española que ha hecho un papelón espectacular ya llamó la atención por su tenis y por su personalidad y su puesta en escena hay por lo que dice no sólo con la raqueta en la mano sino por lo que dice fuera una agradable sorpresa para el tenis español que hoy desgraciadamente ha caído pero que según lo que nos va a dar buenos años de tenis a a nuestro Depor te a nuestro país hoy ha sido eliminada por anís cómo va seis tres seis cero mañana turno para Nadal que va a jugar ante Nishikori buscando ya la semifinal Tales también hay duelo suizo de cuartos mañana Federer contra Wawrinka eh Caster Semenya te acordarás podrá seguir compitiendo sin restricciones después de que el Tribunal Supremo de Suiza le haya dado la razón en su conflicto con la IAAF con la Federación Internacional de Atletismo Se suspenderá la nueva regulación sobre los niveles de testosterona en mujeres atletas podrá seguir compitiendo como competía antes repitió noticia del Tribunal Supremo de Suiza que le ha dado la razón a Semenya por encima de la tesis de la IAAF de la Federación Internacional de Atletismo todo esto en la portada de un larguero más eh enseguida me vi con Bankia Michael Robinson y Alberto Moreno más la noticia con la que estaba y con la que está abriendo ahora mismo el diario El Mundo sobre la operación Oikos que enseguida vamos a tratar aquí en el Larguero también eh los pinchazos de esa operación Oikos cuenta el mundo que destapan los planes para determinar el resultado del partido Valencia Valladolid de la última jornada hay grabaciones donde al parecer se prueba el amaño según esa información repito el diario El Mundo había siete jugadores del Valladolid comprado

Voz 2 05:39 dos sí es de la investigación e dice

Voz 1375 05:47 al parecer el resultado pactado fue la victoria del Valencia en la primera parte y la victoria final eh por parte del mismo equipo pronóstico este que efectivamente se cumplió con la ayuda de jugadores del Valladolid por su parte Carlos Aranda Reina y Raúl Bravo San Félix hicieron apuestas deportivas la línea con ese resultado previamente pactado el amaño habría sido realizado de forma concertada con Borja Fernández Hernández el capitán del Valladolid a cambio de un pago que según la documentación judicial estaría pendiente de realizarse o de acreditar

Voz 2 06:23 con pruebas

Voz 1375 06:26 eh pues nada esto va saliendo cada vez más mierda con perdón ibamos a ver cómo acaba pero repito toda esta información no es por el partido que denunció la Liga en su momento sino por el partido que investigó la policía el Valencia Valladolid revela Valladolid Valencia de la última jornada con la victoria al Valencia que se jugaba la Champions

Voz 2 06:45 no se la jugará con el Getafe que por cierto no sé qué pensará de todo esto de momento

Voz 1375 06:52 su presidente Ángel Torres no quiere hacer ningún tipo de declaración pero cuando estaba jugando esa cuarta plaza con el Valencia sabiendo que el Valencia presuntamente según estas informaciones según estas supuestas grabaciones de la operación Oikos según firman Orfeo Suárez y Esteban Urreizti ETA

Voz 2 07:15 al parecer había siete jugadores del Valladolid comprados incluso habla de algunas cantidades los cincuenta mil euros que debía cobrar Borja Fernández eh teléfonos pinchados grabaciones las once y treinta y siete enseguida todos los detalles de esta información antes eh once te necesita

Voz 1375 07:41 una menos en Canarias está esperándonos por aquí Michael revisar y Alberto Moreno cogemos un coche íbamos con la resaca de esa final de Champions que nos ha dejado también el fallecimiento de Reyes Icon Alberto Moreno y Robinson hablamos

Voz 1546 08:56 es decir con Alberto Moreno hola Michael muy buenas hola qué te espero que Alberto esta esta sede no pues es raro pero pero sí a medio Liverpool está todo ya está bien está bien dolido como todos pero contento decía El día de la final ahora a ver qué nos cuenta pero decía el día de la final Alberto qué qué sensación tan agridulce en la de el mismo día

Voz 1375 09:17 perder perderá un amigo un compañero como Reyes ganar la Cham

Voz 1546 09:21 sí sí eso es cierto aguafiestas no pero todo el mundo está pensando en sus familias subir sus queridos Si ha sido realmente trágico del todo lo que ha sido la vida José Antonio ha habido daños colaterales Si esto no puedo imaginarme en la piel de sus familiares

Voz 1375 09:47 es mejor no pensarlo qué imagen que me me impactó por lo positivo en el en el Wanda ahí cuando espontáneamente toda la afición inglesa ese tú estabas allí comentándolos para Movistar Plus el minuto silencio fue un minuto de aplausos de de de respeto a un tío del fútbol no estuvo también ahí en el Arsenal

Voz 4 10:15 eh tu en tu mente Intur

Voz 1546 10:18 minas ilegales casi siempre sonriente no ha es una conmoción tremenda no no me cabe la menor duda que que todo la afición en la banda en ese momento cuando sin terapia noticia habría visualizado José Antonio momentos brillantes no cuando el gana con el con el la salsa no entonces sea la si todo el mundo tendrá sus especiales recuerdos de José Antonio

Voz 1375 10:51 bueno cómo estás no sé si alguna vez ya han pasado unas horas pero a como comentarista contar una Champions Liber es según

Voz 1546 11:11 anoche volvió a verlo yo en mi vida bueno sí sí sí sí con la misma desplante que tuve que íbamos a contar España ganando el Mundial porque porque te te quedabas con aquello que España el mejor equipo del mundo lo quizás hace falta que no inclusive a aquel año en dos mil diez cuando perdemos de Suiza seguía pensando que que España sigue siendo el mejor del mundo no yo no pienso que es el mejor equipo de Europa

Voz 5 11:46 no no pero

Voz 1546 11:49 cuando vi cómo reaccionó después del batacazo de la temporada pasada no cuando parecía que todo iba en contra él reforzó lleven Klopp siendo él ya reforzó tremendamente bien ya venía medio Tempel

Voz 0916 12:08 al estar en es decir

Voz 1546 12:10 los mejores centrales del mundo no le pongo en el mismo saco con los españoles no con con Piqué y Ramos que hablamos no antes no es algo que son portero de veras no Lopo y tenía un poder goleador tremenda lo Trini todavía pero lo que pasa en la temporada pasada tuvimos que meter todos os traéis para impacto sí y esto ya no es el caso ha yo pensaba que cuando empezaba la temporada yo digo esto estos sobre encuadre hijo a hijo debe

Voz 1375 12:46 se les olvidó en la final pero sí claro

Voz 1546 12:49 no no futbolísticamente hablando era Clemente un borrón sí eso sí la verdad mano a mí además me me molestó que sabiendo cómo lo bien que puede jugar si yo no me quejo once y molestó mucho quién no dimos ganar con estilo sin embargan déjeme decir una cosa y donde menos en Fez afición Jo mejora todo mejora todo

Voz 1375 13:19 cómo sonaba You'll never walk alone en el Wanda Metropolitano

Voz 6 13:21 esto es el sonido del Wanda hacia donde van todo el mundo se queda callado contemplando el momento en el que

Voz 1 13:33 por

Voz 7 13:36 se han ahora la

Voz 6 13:50 tiene

Voz 7 13:52 miles no cientos veces lo cante por vez primera a en el estadio con ocho años con ocho años

Voz 1546 14:03 no me acuerdo que la pátina vi porque había visto el final del Mundial de fútbol en sesenta y seis y luego pues mira mi afición mucho el fútbol no había muchos partidos en la tele a pensar entonces no es como hoy día pero y me acuerdo cuando mi padre me llevo ver un uno cero Un centro de Carla que en un remate de cabeza de Insein un primer palo justo por delante donde estaba yo pero la eso me fue mi primer partido el Liverpool uno cero pero mi padre según padre yo no me acuerdo abriendo lo dicho me dice hay que él dijo antes de que salir en unos los futbolistas para su primer partido noticia papá y yo quiero ser futbolista pero habrá sido seguramente por la ambiente nosotros porque claro para un chaval era como Irán fílmica de quince diez era como a la Nochebuena cada quince días atrapada ese ambiente no será no sé tías un miembro de un clan tan feliz que pregonaba su amor a su puristas no yo miles y miles de veces es cantaba a que esos señores de lujo nunca antes yo vivo caminan sólo nunca imaginaba que un día me lo Cantarranas exactamente

Voz 1 15:47 siempre cabe dar

Voz 8 15:53 olvido

Voz 9 16:00 tú

Voz 10 16:12 muy de julio

Voz 11 16:18 no

Voz 1 16:21 Pablo

Voz 1546 16:23 la no tan maravilloso todos los hemos hecho un poquito más de Liverpool y además cuánta gente que ha dicho me alegro de que gane Liverpool por Michael Robinson sí es unos cuantos no he recibido muchos mensajes del cual estoy absolutamente ha crecido pero sí sí me queda esto humano de esquí no no no no jugar muy bien y además me alegro enormemente ya que un Clot a ese estigma de entrenador perdedor no era justo no no bueno somos perdedores esto es un matiz muy importante que me gusta contarte no esquí sabiendo los jugadores de los subir para coger Suu medalla de subcampeón semblante de de perdedor como Ledo tuvo el año pasado como yo lo he tenido en mi carrera no hay gesto un tiempo un buen tiempo darse cuenta de que no es un perdedor eres un subcampeón

Voz 1375 17:29 es último exacto ese matiz

Voz 1546 17:32 no porque todos cuando somos profesionales y tenemos el correspondiente lavado cerebro esa es ahí para que además es perder oímos cantos se nutrió es decir de que él que queda ese fondo es el primero es ves váyase usted a Cuenca no esto no pero eso no no es así no es es totalmente a pues mira espero que esos chicos del del que han hecho vibrar tanto a su gente y espero que

Voz 4 18:12 hoy yo creo que hoy no

Voz 1546 18:15 pero de paso el tiempo de paso el tiempo mierda ese medalla con un recuerdo no agrio sino lo mira con orgullo no porque han hecho algo realmente fantástico

Voz 1375 18:28 enhorabuena Michael por la parte que le toca por esa sexta copa de Europa de Liverpool para claro para la afición para el You'll never para nuestro Michael Robinson que también nuestra un poquito de la también un poquito de esa Champions desde Robin poquitos nuestra un poquito ya que no había equipo español

Voz 1546 18:41 el suelo es me abrazó Robin muchas gracias un abrazo

Voz 1375 18:45 y hasta luego Michael Robinson hizo antes de irme a Sevilla dejando que salude a Alberto Moreno que estaba pues eso con ese sentimiento de alegría de la tristeza José Antonio Reyes Alberto Moreno buenas noches hola qué difícil no gestionar todo eso en unas horas no

Voz 12 19:02 pues es difícil decir algo que ya te digo no como tú bien ha dicho con la mañana llegó de entrenamiento que siempre hacemos antes de los partidos veo que mi que mi tío me envía una foto nombre sale la imagen de del Twitter de Sevilla comunicando el fallecimiento de los Antonio no entonces en ese momento los cuerpos como que se corta la piel de gallina que no me lo creía además de ser me metí en la noticia Angulo

Voz 13 19:31 sí dices tú para ver si

Voz 12 19:33 sí sí yo así fue cuando

Voz 1375 19:36 jo

Voz 12 19:37 cuando vi que cree que eso era verdad lloraba llorar como un niño chico oí hasta que no llegó la hora del partido que ya llegamos aquí algo anda lograda tarde llorando porque no podría is me decía editara yo hubiera foto suya me metían sólo fruto suya hay noticias suyas y me tira de porque Cuatro Telecinco lo que sea sólo salían reportaje in sabe todo

Voz 1375 20:05 sí sí desde que pasó a Talavera

Voz 12 20:08 pero sólo fueron recuerdo sí recuerdo yo recuerdo sólo paraba de llorar

Voz 1546 20:12 y dónde estabas en el cuando te manda a tu tío dices que fue no

Voz 12 20:17 sí

Voz 1546 20:19 él en el hotel ya con el con los compañeros te lo manco

Voz 12 20:22 eso sí después del entrenamiento por la mañana a lo que él para escuchar no recibió el mensaje igual que vayamos de difícil pensar

Voz 1375 20:35 porque a las nueve de la noche tenías una final de Champions y que se enfrentaba al Tottenham no que que no no sé cuánto tiempo cuánto tiempo pudiste pensar que tenía al final de Champions como tú dices hasta que llegas te aguanta no

Voz 12 20:45 Romera sincero sólo pude ir un poco el tema los Antonio esa doctora dijo ahora te duro ese partido sale desde que llegamos hasta que empezó ya que terminó una vez que ese partido terminó sólo pensaba en sacar esa camiseta hay que tu dormir lo viera que os Antonio estaba allí presente y que esa copa grapa era para él

Voz 2 21:08 en poco

Voz 1375 21:10 no sé tú eras muy amigos usarla la relación que tenías ahí coincide usted con el unos años en el Sevilla pero cómo era tu relación con con José Antonio

Voz 12 21:19 pues como tú has dicho el año y medio dos años con el primer equipo de Villa pues la verdad es no era como mi profesor él siempre estaba enano nada no vamos aquí íbamos siempre Vitolo yo vinos Antón siempre íbamos a los tres todos comiendo en el Hotel Room to siempre nos en cada momento en el autobús entrenan do entrena cazarlo siempre estábamos claro he vivido tantos momentos con tanta risa tantos momentos bonito que que le doy no no no me lo creo no me lo que pasa

Voz 1546 21:59 todavía cuesta creérselo no

Voz 12 22:02 sí aparte hoy cuando lo que algún día llegaba tarde y ordenaba a sus familiares y la verdad es que Fomento mal y

Voz 1375 22:16 cómo se supera eso si es que se supera que yo creo que sí

Voz 12 22:19 yo no supera después nada de pero también a ese cada vez hermano a esa muy sin color ni nada no soy yo yo que tengo a niños también yo no que no me imagino no me imagino a mi hija y yo no sé si es muy difícil expresar pero ya te digo que que estaba en casa de su mujer y veían la foto que sonriendo siempre estaba ahí y cuando he salido de la cárcel me decía mi mujer Lía que no me cree que todavía no me creo que en esto la paso que que no me lo creo que es imposible que sea El Mundo se multiplican en concreto

Voz 1375 22:57 no te quedas de todo el tiempo que de todas esas veces que habéis estado inseparables Vitolo tuya el comiendo cenando jugando entrenando viajando riendo tomando una cerveza con qué momento te te quedas de reyes

Voz 12 23:09 no son muchos muy como yo pero yo donde son mucho lo comento que vivieron con él pero sobre todo me avala con uno fue en la Europa League que fue momentos superespecial oí ese siempre va que se vaya a dar el recuerdo

Voz 1375 23:25 a qué gran detalle de la camiseta no lo sabían los compañeros me imagino que estaban todos ya al tanto de lo que digo

Voz 12 23:30 no nos ha sabían lo que había pasado y sabían que yo era muy cercano es todos me me dieron a pensar mucho antes del partido la comedias aunque yo no comía gente Klopp también habló conmigo me dijo que que no sentía pero que tenía por delante que estaba enfocado en la final a yo le dije que sí que era un momento complicado para mí pero que que sí que está hecho para para estar con mi compañero y animal

Voz 14 24:02 pero no

Voz 12 24:04 muy muy difícil de momento la verdad es que siendo sincero a día de hoy se campeón de la Champions League y como que el todavía no he llegado a sentir lo que José Antonio sabes porque estoy siempre pensando en eso en que yo he sido campeón de la Champions League

Voz 1375 24:24 todavía no no no has disfrutado niñas celebrado el título de la Champions

Voz 12 24:28 lo en el Tour que ahí sí que es verdad que también me Buddy un poco porque claro con tu familia con la gente

Voz 1546 24:34 el Liverpool de fiesta sí

Voz 12 24:37 en la selva pero una vez que ya termino vez eso llegó al hotel me ducho me tiro en la cama de en Twitter él no pincha yo lo veo haré otra vez no sólo no me ha pensado pero bueno está a la orilla visto ya ha

Voz 1375 24:57 la familia padre no que bueno ese padre esa mujer esos hijos pero paro a todos los padres

Voz 1546 25:02 estos son nuestros hijos no pero fíjate qué te voy a contar

Voz 1375 25:05 que tú eres padre también pero pero esa relación que tenía Reyes con su padre no que iban a todas partes juntos no

Voz 12 25:10 sí con su padre sobretodo también con su madre

Voz 1375 25:13 consumara eran

Voz 12 25:15 no sé como un clan no a donde iba a los íbamos a todo un lado todos lados todos lados la verdad que eran una familia muy mire yo te digo que eso no es así igual que no lo ha partido lo todo el mundo me lo conocemos como El Mundo que no sé lo sé yo creo que nadie puede decir una palabra mala de ver todo el mundo lo conoce porque siempre estamos sufriendo siempre estaba de coma eran maravillosos ella como crítico literario

Voz 1546 25:46 tiene mucho talento en Vigo

Voz 12 25:48 pero eso era yo mismo a día de hoy iré pongan porque había pasado lo que ha pasado pero es una de las me va mejor Suria que dicho obispo entrenar durante un año y medio la mesa absurda que yo una calidad increíble

Voz 1375 26:02 pues probablemente haya estado por debajo a veces hemos comentado esto no que probablemente su talento haya estado por encima de lo que ha sido su carrera en general fíjate que está en el Madrid en el Athletic pero yo creo que tenía talento incluso para ver hecho para ver

Voz 12 26:15 yo creo no parará más exacto no es lo mismo ver si si sí vale y que también tiene mucho que fue número versiones Alberto si se ella quisiera

Voz 1375 26:25 exacto comunidad tan

Voz 12 26:28 el tipo piñón y es más nombres a sin sangre

Voz 1546 26:32 sí pero no es que no quisiera no sino que tenía también otras prioridades no y que a lo mejor no no no no enfocaba no sé tú lo conoces bien el fútbol era su pasión y seguida pero tenía muchas otras pasiones no

Voz 12 26:42 a ver si era así o si hubiera mentalizado tiene yo no sé con la gente mira yo

Voz 1375 26:53 sí sí y luego otra de sus pasiones que desgraciadamente una es la que le ha costado la vida a los los coches no como a tantos no

Voz 12 27:02 bueno a mi amigo yo soy yo yo te lo digo me encantan los consigue poner fuera atendida

Voz 15 27:08 yo

Voz 12 27:08 trescientos cosa que no me encantan pero sí que es verdad que yo la velocidad a la respeto yo me lo sino muy muy antes no no porque no porque no me sale sales tiene no me deja ahí pero y me encanta me encanta la velocidad pero lo respeto mucho cuidado otro

Voz 1375 27:29 por lo que le puede pasar a uno por lo que podemos provocar a los demás no

Voz 12 27:34 no pero bueno es no no es momento de hablar de sonido

Voz 1375 27:36 en ni mucho menos no pero es verdad que era una de sus pasiones desde desde siempre además no siempre tenía esa ese ese capricho decir este coche no es deportivo con con potencia

Voz 12 27:44 sí siempre tenía su flota como subir XM hay preparadas ha tenido muchos Cosin me cosieron encantaban los coches

Voz 2 27:58 bueno

Voz 1375 27:59 descanse en paz José Antonio Reyes si el dolor que ha dejado en tantos familiares en tantos amigos como como Alberto Moreno que ahora está en Sevilla aunque no te está dejando mucho saborear ese éxito que han tenido de Champions pero tienes que pensar en saborear esa Champions saben que va a hacer porque si no estoy mal informado termina contrato no va a seguir en el Liverpool si hay alguna opción de que vuelva a jugar en el Sevilla

Voz 12 28:22 puede decir como tú has dicho término yo ya termina contrato tu libro ahora mismo aquí siempre es bonito siempre Bonet no se volver a casa volver a España no está cerca de tu familia volver a poder disfrutar de ilusión comida de Hugo Chávez

Voz 1546 28:42 pero te vamos a echar de menos

Voz 12 28:44 bueno sí después de haber y el debe buque que complicado que a las cuatro de la tarde ya de noche pero de noche de Okur oscuro

Voz 16 28:56 no enturbiar no ansiedad

Voz 1546 28:59 así no pero

Voz 12 29:01 yo ya te digo era era pues me gustaría volver a España o no sé a algún sitio

Voz 1546 29:13 oye es que te queda mucha carrera llevamos oyendo hablar de Alberto Moreno pero

Voz 17 29:16 Inés veinti siete veintiséis no cumplió veintisiete cuando haces veintisiete

Voz 12 29:21 en julio Julio Salinas no lo necesito

Voz 17 29:24 oye y en este Liverpool que que ha conseguido la Copa de Europa su sexta Copa de la historia que que te ha sorprendido es el es el Liverpool de Salah decir Mino es el Liverpool de Mané ese Liverpool del bloque del Liverpool de Jurgen Klopp

Voz 12 29:40 hombre yo creo que es el deber puede que incluso no yo creo que él es el que el que se trabaja para que está pero un día y no no nosotros lo practica y metiendo no cesa lo que él lleva en el cuerpo por el Fulham oí decir es verdad que que es que teníamos un equipazo también la las incorporaciones de de banda

Voz 1546 30:08 el nuevo jugador menudo central

Voz 12 30:10 madre mía que van para mí ahora mismo ya te digo yo no

Voz 15 30:15 sabes

Voz 12 30:15 si no la lista una por todo el mundo para mí yo que los médicos he dicho hecho un partido no se daban a nuestro padre los nuestros desde

Voz 1375 30:26 hola qué te parece señala

Voz 12 30:28 muy bueno la verdad es muy buena muy buena tienen muchas muchas cualidades es rápido con no fuerte potente

Voz 13 30:39 no se puede jugar donde también ver experto

Voz 1054 30:43 pues nada Alberto que que esas horas que te están revocó

Voz 1375 30:48 viendo las tripas por dentro internamente que no tenía

Voz 1054 30:50 Jan disfrutar como te mereces la Liga de Campeones por el trágico suceso de Reyes pero que con el tiempo

Voz 1375 30:57 les recuerdo recuerdes cómo nos has contado aquí el larguero como lo que has

Voz 1054 31:00 pido un tío que tan querido oí tan amigo y tan buen futbolista

Voz 1375 31:05 y qué te veamos por aquí pronto que también te echamos de menos a ver si te vemos a trae por aquí por España por la liga española igual te está oyendo Lopetegui gol está habiendo El Larguero de este vamos a ver Alberto Moreno

Voz 13 31:14 bueno ya te digo ahora mismo a día de hoy no tengo ni

Voz 15 31:17 sí

Voz 12 31:17 bien sea que soy todo seguido yo escucho todas las ofertas que me llegan ya decidiré

Voz 1375 31:24 lo que quiero decir decías bien

Voz 1546 31:27 que ojalá sea en la Liga española un abrazo Alberto y enhorabuena por esa esa Champions

Voz 12 31:31 muchas gracias un abrazo

El Larguero con Manu

Voz 1546 35:14 te Reina

Voz 2 35:18 solo

Voz 1546 35:18 a las doce y cinco una menos en Canarias dejamos a Michael Robinson y a Alberto Moreno en el adiós a José Antonio Reyes en el día de su entierro en Sevilla

Voz 31 35:25 sí

Voz 1546 35:26 enseguida hablamos de la última hora de Neymar reescribiendo la portada del diario As de mañana dice la portada del diario de Vicente Jiménez director de diario As el Madrid sea le

Voz 1375 35:36 cadena Aimar las encuestas convencen a Florentino crece el escándalo por la presunta violación de una mujer en París el brasileño se expone a cinco años de cárcel por publicar las fotos de la chica ha habido más información esta tarde esta noche también ha hablado títere el seleccionador brasileño enseguida estamos con la última hora de la asunto de Neymar pero antes os contaba en la apertura del Larguero la información que estaban contándonos los compañeros del diario El Mundo sobre las grabaciones que

Voz 2 36:04 sí

Voz 1375 36:04 eh probarían el amaño de ese Valladolid Valencia de la última jornada el gran titulares había siete jugadores del Valladolid comprados está por ahí Orfeo Suárez que es el redactor jefe del diario El Mundo deportes hola Orfeo buenas noches hola buenas esta tamén Esteban reineta que es el subdirector de deportes hola Esteban qué tal qué tal muy buenas noches bueno información a la que habéis tenido acceso y en la que

Voz 1546 36:30 qué

Voz 1375 36:31 el titular del Juzgado de Instrucción número cinco contáis de Huesca tiene en su poder seis meses de intervenciones telefónicas a los principales implicados en la trama de amaños información que con todo lujo de detalles viene a demostrar aunque hay que seguir hablando siempre de presunción de inocencia que se Valladolid Valencia Orfeo estaba amañado por varios jugadores del Valladolid decís

Voz 15 36:57 estás son los conclusiones que exacta los investigadores que saca a la policía que es la línea de investigación que sostiene el juez instructor a partir sobre todo que en las grabaciones de Carlos Aranda aquí me tenían pinchado el teléfono uno se origina a Genet en una operación antidroga

Voz 12 37:20 Málaga en la que aparecen

Voz 15 37:22 me conversaciones Carlos Aranda y que a partir de ahí en esas conversaciones empieza a hablar que posibles apuestas relacionadas con el amaño de partidos y a partir de ahí digamos pues pues se origina lo que se llama judicialmente una pieza separada que se diga posteriormente a la a la denuncia por el Huesca Nàstic a partir de ahí concluye con con estas últimas revelaciones sobre el partido de Valladolid Valencia que mira que tiene Carlos Aranda sostiene a un amigo suyo llamar mano

Voz 12 38:00 le dije que hay que apostar

Voz 15 38:02 a a que gana el Valencia en el primer tiempo vienen son enormemente un día después las conversaciones dice que había que jugar en el Valladolid con parados que estos son grabaciones y que por lo tanto llevo dando a la a la investigación a sostener que se habría producido llegamos siempre en condicional una mañana de ese partido

Voz 1375 38:25 fijaros que nivel de seguridad me refiero que nivel de seguridad por parte de Aranda que en esa conversación telefónica pinchada intervenida por la policía ella dice eso mira hermano le dice a un amigo suyo el Valencia va a ganar la primera parte y en la segunda vale escúchame que gana la primera party la segunda vale osea que gana la primera parte y el partido lo gana también no que gana que tienen que marcar dos goles en las dos partes que gana en la primera y la segunda mira tú sabes lo que es no se puede enterar nadie pero sabes lo que es nadie nadie nadie nadie ni tus amigos ni nadie y luego Esteban contáis también que tan seguro estaba Aranda del resultado que a una empleada de los salones de juegos de su propiedad de nombre Maca le dice apuesta diez mil euros que te vas a llevar veinte mil Esteban

Voz 12 39:16 además eso lo hace el mismo día del partido llama también para tener un gesto un detalle con ella y le dice apuesta diez mil euros que te vas a llevar el doble te vas a llevar y asegura con con total rotundidad pues que va a ganar el Valencia y que por lo tanto apueste a a caballo ganador no nunca mejor dicho

Voz 1375 39:37 además revela que hay que es el gran titular con el que contéis esta información en el diario El Mundo que hay siete jugadores comprados en referencia al Valladolid que es también parte de la conversación grabada harán

Voz 1546 39:49 no bueno ahora el cielo

Voz 12 39:52 cuente en sus conversaciones telefónicas antes durante y después del partido no y esa última conversación a la que aludes se produce el domingo es decir veinticuatro horas después del encuentro donde asume y se jacta de que pues se habían conseguido el éxito que buscaban gracias a que siete jugadores de la plantilla hice nada más añade Se supone que en tono irónico estaban comprados en la plantilla

Voz 14 40:24 yo di el juez con todos esos elementos

Voz 12 40:27 los con con con con con esa elocuencia de Aranda en las conversaciones con una serie de reuniones que ha podido documentar durante las últimas semanas y ahí es muy importante el encuentro que mantienen a juicio de los investigadores Borja Fernández capital del Valladolid y Raúl Bravo considerado el cabecilla de la trama junto con Carlos Aranda en un bar propiedad de de Borja Fernández bar Corinto en Valladolid además de otras que la que sitúa la policía a buena parte de la plantilla el Valladolid en la Casa de de uno de los futbolistas del club pucelano de Keko sostienen los investigadores que de esos encuentros se fraguó cocinó él el amaño del encuentro en el que recordemos y esto es lo más estremecedores lo más importante es un encuentro de una relevancia absolutamente extraordinaria del Valencia se su clasificación

Voz 1546 41:28 con muchos millones eh

Voz 1375 41:29 juego en ese en ese partido y y bueno

Voz 15 41:35 dos mano que que que sí que me gustaría resaltar que que en todas las conclusiones que va sacando juez instructor claramente a la conclusión de que en este partido se ha producido un amaño eso es a partir de que de la conversación

Voz 12 41:55 a Carlos Aranda

Voz 15 41:56 de la suma de indicios en el que va relatando encuentro Bravo y Borja Fernández curiosamente a Raúl Bravo no suele interceptan tantas conversaciones porque como dice la documentación judicial que al parecer tenía que haya zonas enquistados que impedían que esas conversaciones se fueran por Anita

Voz 16 42:14 para entonces la vecina

Voz 15 42:16 acción en ningún momento se ponen en relación digamos a Carlos Aranda Agua Raúl Bravo con personas del entorno del Valencia o del propio Valencia con lo cual yo creo que la una de las conclusiones que que el juez instructor estaremos ante un caso de amañar partidos para no tener directamente un beneficio personal y económico a través de las apuestas no implicando digamos a los clubes para obtener un beneficio deportivo o que se pueda producir como consecuencia de la actuación de estas personas pero me parece importante resaltar que que que que en ningún momento se refiere al Valencia como una digamos de de

Voz 32 42:55 de las personas jurídicas en este caso

Voz 16 42:58 que participan en el proceso

Voz 1375 43:00 bueno la cantidad de grabaciones es mayor en el caso de Aranda el caso Raúl Bravo como dice Orfeo es el tío más esquivo de todos porque teléfonos encriptados y además cambia constantemente de número de teléfono pero todo esto va llevando y tirando del hilo a a Valladolid donde Borja Fernández parece ser el parece ser presuntamente el cabecilla de todo de todas estas reuniones que habría mantenido con con Aranda y con Raúl Bravo y conversaciones telefónicas que implicaría también algún jugador más de de Valladolid está en en Valladolid en raya vaya por y José Ignacio Tornadijo o La torna buenas noches

Voz 16 43:33 qué tal muy buenas noches Valladolid sí

Voz 1375 43:36 mutis por el foro no hay ni una palabra nadie dice nada evidentemente con todas las reservas del mundo esperando creyendo en la presunción de inocencia mientras no sé Nuestro lo contrario pues que repetimos cada noche pero evidentemente con la preocupación a la que preocupación que ahora que será añade lo de lo de esta noche que cuentan los compañeros de del diario El Mundo creo que no has podido ponerse en contacto vía mensaje con Borja que no sé qué te ha dicho si se puede contar lo que te he dicho

Voz 1051 43:59 sí bueno puedo contar parte evidentemente porque parte me imagino que que debe ser confidencial no y bueno ahora mismo estoy estoy con el guayabo abierto y estoy hablando con Borja Borja centrada yo me quedo con un mensaje que me envía yo conozco a Borja hace muchos años Manu yo he dicho lo mismo carrito hace ahora el primer día su presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario porque para mí Borja es un tipo que ha sido siempre un profesional íntegro serio y una persona que que merece la pena nosotros no hemos hecho nada malo tienes mi palabra esto es uno de los mensajes entre otros muchos que que intercambiado lo mismo con Borja

Voz 16 44:38 si me dice que no que de momento no va a hablar

Voz 1051 44:41 qué le ha dado su palabra hoy el al club de no de no hablar de momento pero creo que Borja quiere quiere aclarar pronto todo no porque Borja lo está pasando realmente mal pero me quedo con ese mensaje nosotros repito no hemos hecho nada malo tienes mi palabra por tanto a partir de ahí pues pues vamos a ver lo que pasa en Valladolid día decía que la gente estaba en estado de shock seguimos un poco todo es igual no porque nadie quiere creer esto no después de un final de temporada donde el equipo se salva de manera brillante en ese esa victoria en Vallecas a felicidad en los jugadores llevan a Ibiza con Ronaldo y te encuentras ahora con todo esto pues pues evidentemente no lo quieres creer no sé que al margen de que se habla de siete jugadores y de las palabras de Aranda a mi me gustaría mañana que que en cualquier momento se aclare ya rápidamente quiénes son esos jugadores y hay pruebas de que han hecho algo porque que haya en una barbacoa pues pues pues pues de momento es la palabra de Aranda de que hay siete jugadores comprometidos pero tendrán que aclarar mucho más es todo muy enrevesado la gente no quiere creer nada y sinceramente pues hay que esperar la palabra de todos los ha habla con varios jugadores de Bering estos días todos absolutamente son muy taxativo sea no es que escriben las conversaciones no es que no quieran hablar no es que os esconde no no es que te dicen que están dispuestos a declarar que están dispuestos a hablar donde sea que que no hay absolutamente nada que en ese partido no hubo absolutamente nada entonces bueno pues vamos

Voz 12 46:08 sí sí si alguien tiene algo que lo sea

Voz 1051 46:11 tanto por lo que sabemos las palabras de Aranda hablan de siete jugadores pero

Voz 16 46:15 sí señora ante jugadores no hay nombres y apellidos

Voz 1051 46:17 en datos concretos y pruebas encima de la mesa porque claro estamos dejando el nombre de mucha gente muy cuestionado no

Voz 1375 46:24 al parecer varios de los estuvieron es ahora cuál de esos créditos jugaron tres y otros tres

Voz 16 46:31 pero bueno algo sí mira Borja me dice tres de la vacuna

Voz 1051 46:34 jugaron si el partido yo era mi partido de despedida en fin insisto no quiero desvelar más porque es una conversación confidencial mía con Borja pero creo que con estas dos lecturas que te que te hecho saber deja claro lo que piensa Borjas es decir no a todo

Voz 16 46:53 bueno pues vamos a ver si si la policía está tirando de un hilo y no acaba de encajar el puzzle o tiene algo más pero de verdad que sí tiene algo más que lo saqué en cuanto antes porque el texto es una agonía

Voz 1375 47:02 también por terminar con con Esteban y también contáis en esta información que fuentes próximas a la investigación señala sí que el Valladolid podría haber recibido la oferta de una prima terceros por ganarle al equipo de Marcelino que la plantilla blanquivioleta aviar habría rechazado por la que se habría interesado Raúl Bravo en uno de sus contactos con Borja Fernández es decir según esta investigación alguien Orfeo y Esteban supuestamente le dice al Valladolid que tiene una prima terceros por ganar al Valencia pues no sé que cada uno piense Ike y le quién de puede primar el Valladolid para ganar al Valencia pero que el Valladolid como supuestamente tiene otros planes rechaza esa prima a terceros es así

Voz 15 47:45 bueno no no sabemos si es porque tiene otros planes comprotela rechaza la información y de otros tenemos tiene todo el sentido que Raúl grandes si quería cortar ese partido tenía indicios desde el partido pudiera estar amañado intereses por saber si hay alguna otra juego que pueda enterar y ellos intereses y como ha costado y eso es algo que según la información que tenemos nosotros me habría preguntado en uno de esos encuentros a Borja Borja Fernández yo con respecto a lo que decía hay compañeros de Valladolid yo entiendo perfectamente lo que dicen unos jugadores estos son las conclusión a la policía lo hicieron los que nosotros hemos tenido acceso pero quiero recordar también que con independencia de que que que la policía escuela afinar más sonó en los nombre el Valladolid es el primer club yo creo que lo hace correctamente que cuando aparece todo este problema había un experimento mejoras Flandes sí sí tiene investigaciones con lo cual la presunción de inocencia evidentemente prevalece sobre cualquier persona no sobre el jugador que supone no es una parte fundamental de nuestro sistema jurídico pero bueno es Valladolid que yo sé que ha hecho las cosas bien lo vi en sus programas con Play han hecho incluso firmar a sus jugadores que en ningún caso y digamos aceptaría ninguna propuesta de amaño de resultados

Voz 16 49:12 por lo tanto jurídica empezaría cubierto

Voz 15 49:14 una jurídica

Voz 16 49:16 no he ido o algo así

Voz 1375 49:19 sí pero además es un trámite que bueno que estás exigido a hacerlo un poco no

Voz 16 49:23 pero bueno cero pero hay un expediente en abrigo

Voz 1375 49:26 expediente tampoco quiere decir que más que abrir un infarto

Voz 16 49:28 no no nada pero bueno pero un momento salvo un estoy a la espera de que de que está tiene que ganar siempre salta muy bueno ya que que actuar

Voz 1375 49:42 gracias Orfeo y gracias Esteban redactor jefe de deportes de El Mundo Orfeo Suárez y Esteban y respeta el subdirector de Deportes del mundo gracias a los dos un abrazo

Voz 16 49:49 claro pero bueno sí torna si me envío uno futuro Borja ahora la tengo si no tienes no pues en la foto yo están las mujeres unas caretas de Borja sí

Voz 1051 50:02 no parece el momento no se incluyeron hallar esto no pero bueno está que

Voz 16 50:07 porque era en caso de que la barbacoa está Nacho si estamos Lonja está llano Antoñito plano si Moyano con las seis mujeres sí

Voz 1051 50:18 sí de esto la policía tiene pruebas de que hay un amaño que la saque cuanto antes si de esto la policía intuye que hay algo más pues va a tener que demostrarlo porque de momento lo que parece es una fiesta familiar de seis jugadores que se llevan todo muy bien pero claro

Voz 1375 50:33 vamos a ver si prueba pruebas no hay pruebas no eso es la clave está por ahí Toño García o la Toño que hablar con la Liga Ike qué postura la tienen después de conocer esta información hola Toño muy buenas

Voz 32 50:44 qué tal qué tal buenas noches bueno yo soy exigen escudado en que hay siempre tú sumario pero es verdad que explican dos dos cosas muy claras uno en cuanto Aranda

Voz 15 50:53 eh

Voz 33 50:54 llevan años detrás de él me dicen textualmente