Orfeo Suárez: "La conclusión a la que ha llegado la Policía es que el Valladolid-Valencia estaba amañado por varios jugadores del Valladolid"

Voz 1375 00:00 eh os contaba en la apertura del Larguero la información que estaban eh contándonos los compañeros del diario El Mundo sobre las grabaciones que eh probarían el amaño de ese Valladolid Valencia de la última jornada el gran titula Ares había siete jugadores del Valladolid comprados está por ahí Orfeo Suárez que es el redactor jefe del diario El Mundo deportes hola Orfeo buenas noches

Voz 1 00:21 hola buenas noches Manu está también Esteban

Voz 1375 00:24 Iceta que es el subdirector de deportes hola a Esteban qué tal qué tal muy buenas noches bueno información a la que habéis tenido acceso y en la que el titular del Juzgado de Instrucción número cinco contáis de Huesca tiene en su poder seis meses de intervenciones telefónicas a los principales implicados la trama de amaños y la información que con todo lujo de detalles viene a demostrar aunque hay que seguir hablando siempre de presunción de inocencia que se Valladolid Valencia Orfeo estaba amañado por varios jugadores del Valladolid decís

Voz 1 01:00 estas son las conclusiones que exacta dan los investigadores que saca la policía que la línea de investigación que sostiene el juez instructor a partir sobre todo que en las grabaciones de Carlos Aranda aquí me tenían pinchado el teléfono uno se origina no hace meses en una operación antidroga en Málaga en la que aparece muy conversaciones de Carlos Aranda y que a partir de ahí en esas conversaciones empieza a hablar de posibles apuestas relacionadas con partidos y a partir de ahí digamos pues pues se origina lo que se llama judicialmente una pieza separada que se diga posteriormente a la a la que denuncia porque el Huesca Nàstic y a partir de ahí concluye con con estas últimas revelaciones sobre el partido de Valladolid y Valencia tendrá que Carlos Aranda es sostiene

Voz 2 02:00 ya daba pábulo a un amigo suyo

Voz 1 02:01 por su hermano le dice que que hay que apostar a a que gana el Valencia en el primer tiempo y en el son mayormente un día después una conversación dice que había que jugar en el Valladolid comprados estos son grabaciones y que por lo tanto llevando la investigación a su estela el que se habría producido digamos siempre en condicional una mañana de ese partido

Voz 1375 02:28 fijaros que nivel de seguridad me refiero que nivel de seguridad por parte de Aranda que en esa conversación telefónica pinchada intervenida por la Policía dice eso mira hermano le dice a un amigo suyo el Valencia va a ganar la primera parte y en la segunda vale escúchame que gana la primera parte y la segunda vale osea que gana la primera parte y el partido lo gana también no que gana que tienen que marcar dos goles en las dos partes que gana en la primera y la segunda mira tú sabes lo que es no se puede enterar nadie pero sabes lo que es nadie nadie nadie nadie ni tus amigos ni nadie y luego Esteban contáis también que tan seguro estaba Aranda del resultado que a una empleada de los salones de juegos de su propiedad de nombre Maca Le dice apuesta diez mil euros que te vas a llevar veinte mil Esteban

Voz 3 03:19 además eso lo hace el mismo día el partido llama a esta empleada suya para tener un gesto un detalle con ella y le hice apuesta diez mil euros que te vas a llevar el doble te vas a llevar veinte mil Chile asegura con con total rotundidad pues que va a ganar el Valencia y que por lo tanto apueste a a caballo ganador no nunca mejor dicho

Voz 1375 03:40 además revela que hay que es el gran titular con el que contáis esta información en el diario El Mundo que hay siete jugadores comprados de en referencia al Valladolid que es también parte de la conversación grabada Aranda no

Voz 3 03:53 bueno ahora es es muy elocuente en sus conversaciones telefónicas antes durante y después del partido no oí esa última conversación a la que aludes Se produce el domingo es decir veinticuatro horas después del encuentro donde presume y se jacta de que pues habían conseguido el éxito que buscaban gracias a que siete jugadores de la plantilla hice nada más añade se supone que en tono irónico estaban comprados en la plantilla

Voz 1 04:27 Valladolid con todos esos elementos

Voz 3 04:30 los con con con con con esa elocuencia de Aranda en las conversaciones con un ace

Voz 4 04:37 nadie de reuniones que ha podido documentar durante

Voz 3 04:39 en las últimas semanas y ahí es muy importante el encuentro que mantienen a juicio de los investigadores Borja Fernández capital del Valladolid y Raúl Bravo considerado el cabecilla de la trama junto con Carlos Aranda

Voz 1375 04:54 sí un bar propiedad de

Voz 3 04:56 Fernández el bar Corinto en Valladolid además de otra en la que sitúa a la policía a buena parte de la plantilla el Valladolid en la Casa de de uno de los futbolistas del club pucelano seco sostienen los investigadores que en esos encuentros se fraguó cocinó él el amaño del encuentro en el que recordemos y esto es lo más estremecedor es lo más importante es un encuentro de una relevancia absolutamente extraordinaria del Valencia se su clasificación

Voz 1375 05:29 bueno con muchos millones en juego en ese en ese partido

Voz 1 05:36 bueno que hiciera una cosa mano que que que sí que me gustaría resaltar que que en todas las conclusiones que va que va sacando ojos instructor claramente a la conclusión de que el partido se ha producido un amaño eso es a partir de que de la conversación

Voz 1375 05:57 qué grababa está hacerlos Aranda

Voz 1 05:59 de la suma de indicios el que va relatando encuentros uno va muy Borja Fernández curiosamente a Rangún algo no suele interceptan tantas conversaciones porque como dice la documentación judicial al parecer tenía que aquellas zonas que que impedían que estas conversaciones fueron fue interceptada pero en toda la línea de investigación en ningún momento se ponen en relación digamos a Carlos Aranda agua hago con personas del entorno del Valencia o del propio Valencia con lo cual yo creo que la una de las conclusiones que el que el juez instructor que nos encontraríamos ante un caso de amañar partidos para tener directamente un beneficio personal y económico a través de las apuestas no implicando digamos a los clubes para obtener un beneficio deportivo o que se puedan producir como consecuencia de la actuación de estas personas pero me parece impedir importante resaltar que que que en ningún momento se refiere al Valencia como una digamos de de la persona jurídica que en este caso que participan en el proceso

Voz 1375 07:03 la cantidad de grabaciones es mayor en el caso de Aranda el caso Raúl Bravo como dice Orfeo es el tío más esquivo de todos porque teléfonos encriptados y además cambia constantemente de número de teléfono pero todo esto va llevando y tirando del hilo a a Valladolid donde Borja Fernández parece ser el parece ser presuntamente el cabecilla de todo de todas estas reuniones que habría mantenido con con Aranda Icon Raúl Bravo y conversaciones telefónicas que implicaría también algún jugador más de de Valladolid está en en Valladolid en Radio Valladolid José Ignacio Tornadijo o La torna buenas noches

Voz 5 07:36 hola qué tal muy buenas noches Valladolid sigue

Voz 1375 07:38 hace mutis por el foro no hay ni una palabra nadie dice nada evidentemente con todas las reservas del mundo esperando creyendo en la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario cosa que repetimos cada noche pero evidentemente con la preocupación a la que preocupación que ahora que ser añade lo de lo de esta noche que cuentan los compañeros de del no creo que no has podido ponerse en contacto vía mensajes con Borja que no sé qué te ha dicho si se puede contar lo que te ha dicho

Voz 5 08:03 no puedo contar parte evidentemente porque parte me imagino que que debe ser confidencial no y bueno ahora mismo estoy estoy con el ha abierto y estoy hablando con Borja Borja de entrada yo me quedo con un un mensaje que envía yo conozco a Borja hace muchos años Manu yo he dicho lo mismo que has dicho tú hace ahora el primer día sea la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario porque para mí Borja un tipo que ha sido siempre un profesional íntegro serio y una persona que merece la pena nosotros no hemos hecho nada malo tienes mi palabra esto es uno de los mensajes entre otros muchos que que intercambiar ahora mismo con Borja me dice que no que de momento no va a hablar que le ha dado su palabra hoy el al club de no de no hablar de momento pero creo que Borja quiere quiere aclarar pronto todo no porque Borja lo está pasando realmente mal pero me quedo con ese mensaje nosotros repito no hemos hecho nada malo tienes mi palabra por tanto a partir de ahí pues pues vamos a ver lo que pasa en Valladolid ya decía que la gente estaba en estado de shock seguimos un poco todos igual no porque nadie quiere creer esto no después de un final de temporada donde el equipo se salva de manera brillante en ese esa victoria en Vallecas todo era felicidad en los jugadores llevan a Ibiza con Ronaldo te encuentras ahora con todo esto pues pues evidentemente no lo quieres creer no es lo que al margen de que se habla de siete jugadores y de las palabras de Aranda a mi me gustaría mañana que que en cualquier momento se aclare ya rápidamente quiénes son esos jugadores y hay pruebas de que han hecho algo porque que hayan haya una barbacoa los pues pues pues de momento es la palabra de Aranda de que hay siete jugadores comprometidos pero tendrán que aclarar mucho más es todo muy enrevesado la gente no quiere creer nada internamente pues hay que esperar creo que la palabra de todos lo jodió ha hablado con varios jugadores de estos días todos absolutamente son muy taxativo se ha no es que esquivan las conversaciones no es que no quieran hablar no es que esconde no no es que te dicen que están dispuestos a declarar que están dispuestos a hablar desea que que no hay absolutamente nada en ese partido no absolutamente nada entonces bueno pues vamos a ver si alguien tiene algo que lo saque de momento por lo que sabemos las palabras de Aranda hablan de siete jugadores pero

Voz 1375 10:18 si se habla de jugadores de nombres y apellidos

Voz 5 10:21 en datos concretos y pruebas encima de la mesa porque claro estamos dejando el nombre de mucha gente muy cuestionado no

Voz 1375 10:27 al parecer de al parecer varios de los estuvieron es ahora cuál de esos que jugaron tres

Voz 5 10:33 otros tres o cuatro Guaro uno algo me mira Borja me dice tres de la barbacoa ni jugaron si el partido yo era mi partido de despedida en fin insisto no quiero desvelar más porque es una conversación confidencial mía con Borja pero creo que con estas dos lecturas que te que te hecho saber deja claro lo que piensa Borja es decir o sea a todo bueno pues vamos a ver si si la policía está tirando de un hilo y no acaba de encajar el puzzle o tiene algo más pero de verdad si tienen algo más que lo saqué en cuanto antes porque esto es una agonía luego

Voz 1375 11:06 también por terminar con Orfeo y con Esteban y también contáis en esta información que fuentes próximas a la investigación señalan que el Valladolid podría haber recibido la oferta de una prima terceros por ganarle al equipo de Marcelino que la plantilla blanquivioleta había habría rechazado la que se habría interesado Raúl Bravo en uno de sus contactos con Borja Fernández es decir según esa investigación alguien Orfeo y Esteban supuestamente le dice al Valladolid que tiene una prima terceros por ganar al Valencia

Voz 6 11:35 y entonces no sé

Voz 1375 11:38 que cada uno piense Ike y le quién te puede privar al Valladolid para ganar al Valencia pero que el Valladolid como supuestamente tiene otros planes rechaza esa prima a terceros es así

Voz 1 11:48 pero no no no sabemos si es porque tiene otros planes comprotela rechazo aplicando desde esta información y de otros tenemos tiene todo el sentido que Raúl Grande si quería cortar ese partido tenía indicios desde el partido pudiera estar amañado intereses por saber si hay alguna otra visión de juego que puedan esperar a ellos intereses científica como ha costado y eso es algo que según la información que tenemos nosotros me habría preguntado en uno de esos encuentros a Borja Borja Fernández con respecto a lo que decía hay la codicia al compañero de Valladolid yo entiendo perfectamente estos son las conclusión a la policía que sigan los que nosotros hemos tenido acceso pero quiero recordar también que con independencia de que que la policía fue la afinar más son los nombres el Valladolid es el primer club yo creo que lo hace correctamente que cuando aparece todo este problema había una que a lo mejor Flandes sí a la espera de que con investigaciones con lo cual y a la presunción de inocencia evidentemente prevalece sobre cualquier persona no sólo el jugador que su pues no es una parte nuestro fundamental de nuestro sistema jurídico pero bueno el Valladolid que yo sé que ha hecho las cosas bien que ha hecho bien sus programas de compleja hecho incluso firmar a sus jugadores en ningún caso y digamos aceptaría ninguna propuesta de amaño de resultados y por lo tanto jurídicamente estaría cubierto como persona jurídica el club

Voz 1375 13:22 siempre pero más es un trámite que bueno que estás exigido a hacerlo un poco no que sea el abrir un expediente a abrir un expediente tampoco quiere decir que más que abrieron

Voz 1 13:32 pero pero pero bueno pero de momento estoy a la espera de que de que está siempre incluya sacado pero es cierto que bueno que que que ha actuado y club

Voz 7 13:45 gracias Orfeo y gracias Esteban redactor jefe de deportes de El Mundo Orfeo Suárez y Esteban y recita el subdirector de Deportes del mundo gracias a los dos un abrazo bueno y otro malo si torna si me envío no fue tu Borja ahora late la tengo si lo tienes no la tengo pues en la foto tú

Voz 8 14:01 están las mujeres si las caretas de Borja si no parece el momento no se incluyen entrada ayer esto no pero bueno que Keko porque era en casa de que Keko la barbacoa está Nacho estamos ya Lonja está llano Antoñito sí sí Moyano con las seis mujeres sí sí de esto la policía tiene pruebas de que hay un amaño que la saque cuanto antes si de esto la policía intuye que hay algo más pues va a tener que demostrarlo porque de momento lo que parece es una fiesta familiar de seis jugadores que se llevan todo muy bien pero claro

Voz 1375 14:36 vamos a ver si prueba pruebas no hay pruebas no eso es la clave está por ahí Toño García o la Toño que ha hablado con la Liga qué qué postura tienen después de conocer esta información la Toño muy buenas

Voz 4 14:48 qué tal Manolo qué tal buenas noches bueno yo sé se han escudado en que hay secreto sumario pero es verdad que explican dos dos cosas muy claras uno en cuanto Aranda llevan años detrás de él me dicen textualmente siempre ha sido muy peligroso en este mundo de los amaños y que más temprano iba que en cuanto ha supuesto amaño de Valencia en la Liga me aseguran que sólo los jugadores implicados expulsados serán los responsables en ningún caso los cules los clubes van a tener alguna responsabilidad es decir que si el Getafe se escuda o que piensa recurrir a tener algún atisbo de en el futuro algún punto yo creo que no va a llegar a nada no el Valladolid es una supuesta víctima de sus jugadores y en ningún caso los clubes van o en este caso el club el Valladolid hacia el último responsable sino los jugadores implicados

Voz 3 15:37 juzgados y pues así