Nieves Concostrina: "Nadie me contaba historias ni cuentos, en mi casa no había libros"

Voz 1 00:00 Mari huesos mareó esos qué relación tiene esta gata parda con el mar

Voz 2 00:09 sobre todo con mar de el Cabo de Gata

Voz 1626 00:14 sobre todo con con esa zona donde el Almería tiene dos mares dicen allí la madre que parió al Levante y la mare que ponía pues yo tengo mucha relación con el mar soy de Madrid nacido en todo el centro de la península pero huelo el mar cuando ya estoy a cien kilómetros porque lo necesito que me encanta es decir que es cien no de de Madrid centro y habiendo pasado de infancia hay prácticamente tu vida en esta

Voz 1 00:43 edad cuando tienes la primera noción de descubriría el mar

Voz 1626 00:48 a los creo que tenía cinco seis años que fue la primera vez que lo vi y según me cuentan yo según me cuenta me contaron mis padres me cuenta mi madre yo lo vi me quedé mirando diera vueltas de a correr pase el instructor antes y luego ya al día siguiente dicen que me metí en el agua ya no había forma de sacarme hasta hoy

Voz 1 01:13 detrás de esta voz que muchísimos oyentes la cadena SER y oyentes El Faro habrán reconocido de esta Mari huesos está Nieves Concostrina no es estoy encantada de que estés aquí no me ha extrañado nada Tussauds de ánimo aunque has tenido así una Asia al príncipe decías pero que eso duermo que seudónimo pero si has dicho Omari huesos ocho que se Marie hubo esos

Voz 1626 01:33 es que creo que alguien y ahora mismo me gustaría recordar quién en algún momento me llamaba Mary huesos llegué a llamar y entonces me he acordado lo demás lo de marihuana

Voz 1 01:44 Nieves quien contaba historias en tu casa las contaba a tu madre las contaba a tu padre que las contaba nadie

Voz 1626 01:52 a mí no me han contado historias en casa no yo tengo mis padres eran prácticamente analfabetos mi caso no había libros ninguno no había ninguno porque no era se preocuparon de que recibiera educación pero era hasta dónde podían llegar a nadie se le ocurría comprar un libro para que sin nadie nadie leía no yo solita luego pues fui gracias a esa educación que me dieron como ellos podían pues si obligándole a que fuera al colegio ya que estudiará pues ya supe que tenía que leer pero a mí no me contaba nadie historias la verdad cuando aprendía a leer las leía los cuentos

Voz 1 02:28 ya está es cuando publicase Antonia dijiste Antonia es mi madre pero son todas las madres que tienen un montón de historias familiares dentro y montón de Historias para el alsaciano que están como escondidas porque forman parte cada familia

Voz 1626 02:44 yo creo que detrás de cada puerta en cada casa de este país hay un Antonia

Voz 3 02:49 el Aiún Mariano hay una Manuel hay una amarilla

Voz 1626 02:51 Yuri I todo su sufrieron porque yo no quería contar la historia de Antonia es una historia de posguerra de guerra civil pero alejada de la política a la gente que decía que esto que está pasando sobre todo gente muy pobre que no sabía ni qué demonios estaba pasando ahí nada no entendían absolutamente nada no pero pagaron muy seriamente las consecuencias pero todo

Voz 1 03:15 pasaron hambre todos estuvieron sarna todos estuvieron piojos todos sufrieron

Voz 1626 03:20 el mercado negro el Auxilio Social el hambre todo pero bueno lo que pasa es que son recuerdos tan malos a nadie le gusta recordar sus miserias Si el miedo que has pasado y lo mal que lo has pasado que cuando lo cuenta lo cuentas con medias palabras y a medias y algunos no quieren ni oír hablar de ello y Antonio hablaba mucho lo contaba lo contaba lo contaba entonces yo fui tomando notas tus padres viven mi madre si mi padre mi padre murió Icon cómo es tu madre Anthony con un carácter de mil demonios ahora ya puedo lo mismo hasta los está escuchando núcleo duerme bien tiene tiene ochenta y nueve años toda esa fortaleza que tenía en su momento que vino muy bien pero no se ha relajado no ha relajado supongo que ha sido fue una vida demasiado dura muy intensa

Voz 1 04:13 te olvida para que nos cuentes quién era tu padre vamos a escuchar una canción

Voz 7 05:12 la gente por no sólo bailando y cantando al señor que va riéndose

Voz 1626 05:17 a escuchar esta canción de los tops si yo era muy pequeña pega pero

Voz 1809 05:24 eh mi hermana tenía un su tocadiscos no picó

Voz 1626 05:30 y mi y a mi padre le gustaba mucho esta canción pero para mí

Voz 8 05:34 era él a Belén a eh

Voz 1626 05:37 de eso que es estará tan de moda de que Google te identifican la canción que si tú lo dices

Voz 1809 05:44 eh a mi hermana le decía niña Mely la Milene

Voz 1626 05:50 esta canción era constantemente en casa lo porque le encantaba el Avilés

Voz 6 06:04 que cómo era tu padre nieve muy simpático

Voz 1809 06:08 muy simpático muy fumador murió de cáncer de pulmón coméis no es bueno yo fumaba hasta hace relativamente poco pero lo dejé

Voz 1626 06:19 muy currante muy currante muy pidió para cobrar yo para currar mi madre era que mi madre era la que organizaba tal pero le era como un poco la fuerza la fuerza bruta no era mi padre era conserje en en petróleo a Repsol que antes era en petróleo anteriormente Calvo Sotelo pues mi padre era el que estaba en la garita de entrada subiendo bajando la barrera para para para que entrara los coches de los químicos y de los jefes y de los directivos o cuando llamaba decía Concord a mí me con con con coso Concostrina suma unos cafés a la sala de juntas padre iba con su puesto y luego tenía otro pluriempleo que era cobrar los recibos en aquellas colonias de barro que hizo Franco llamaba la Obra Sindical de lugar

Voz 1 07:03 ese fíjate has dicho al principio mis padres eran analfabetos no había libros en casa y has has dicho algo que me llama la atención no ellos quisieron darnos lo como lo que ellos no habían tenido no que bueno estudiar estudiar y dar su futuro eso

Voz 1626 07:20 eso era el fundamental empeño que tenían antes no que que que estudiáramos que que la principal base que se hayan casa esto estudia para que no te engañen no es que no le gustan los libro estudia tú le para que no tengamos

Voz 1 07:33 eso esté muchos años trabajando en Diario dieciséis siempre has dicho allí hice de todo aprendí el oficio del Periodismo lo mismo hacía es una noticia local que Parlamento que me iba al Congreso siempre has hablado de tu etapa en Diario dieciséis esos quince años estuviste de Trajano oye no con Pedro J Ramírez con con mucha fascinación decías periodistas que hacíamos periodismo en El Periódico en la calle y en los bares

Voz 1626 07:59 sí sí sí porque luego cuando salías del periódico tenía que ir a un bar eso lo hemos hecho siempre los periodistas sí pero es que lo aprendí desde abajo Icon maestro Llum pase por todas las etapas yo entré en Diario dieciséis tuve la suerte de de entrar en primero de carrera entonces claro yo lo que yo aprendía en el periódico no tenía nada que ver con lo que me enseñaba en la Facultad de lo se sabe diciendo pero bueno vamos a ver si yo aprendo más en diez minutos en la redacción que en tres meses en en en la que era eso era un auténtico desastre

Voz 1 08:30 iré hecho a Diario dieciséis le debes bueno a su cierre la revista adiós si es que te hemos llegado tenemos mil temas en los que podría haber sido una gata parda excepcional pero cuando cuando sabíamos que cerramos antes es que viniera es una noche al programa dijimos Tenemos que hacer un programa que vaya sobre la originalidad porque Nieves Concostrina probablemente es un ejemplo de que ese puede ser único en algo y es que cuando cuando estoy hablando de la muerte contaste cierran de dieciséis y entonces yo me quedo pues en paro con Jesús pues sí hizo mandamos una revista de una funeraria así queráis los únicos probablemente que os reciclar estáis de esa manera no

Voz 1626 09:17 si había que reciclarse de alguna manera tiene guasa que fuera algo que tiene que tiene que ver con morirse si es una revista que además fíjate sigue viva

Voz 1 09:28 no sólo si es que esa revista verla estadio da en los tanatorios por ejemplo que cuenta la revista

Voz 1626 09:34 adiós habla de la cultura de la muerte de la habla de del sector habla de economía hablado tanto del sector económico de la muerte habla del ciclo de la vida hablar de Psicología de Psiquiatría del duelo habla de historia habla de arte funerario habla de ecologismo porque tenemos que intentamos entró en la medida de lo posible sobre todo cultural se llama Adiós cultural intentamos además que que la gente vaya entendiendo que esto está cambiando también muertos tenemos que hacer cosas por el medio ambiente sí

Voz 1 10:01 hoy ha salido a las noticias italianos habían avanzado una que el programa lo de hacer con pues con los

Voz 1626 10:08 al haber es si si es que sacaba acaba de aprobar

Voz 1 10:10 arrestados en el estado de Washington acaba

Voz 1626 10:13 de aprobar esa nueva modalidad de enterramiento que los enterramientos están mal dicho pero en una nueva modalidad de servicio funerario esto entrará en vigor el uno de mayo de dos mil veinte entrará en vigor esta ley si se va a hacer compost con con cadáveres humanos

Voz 1 10:29 pero tenemos que cambiar nuestra nuestra relación con la muerte nuestra cultura

Voz 1626 10:33 la cultura judeocristiana está en que tenemos encima no sí lo que pasa lo que tienen que hacer los y las religiones es dejar en paz al resto del mundo y ocuparse de lo suyo y estar muy bien con los suyos pero a los demás que les deje las eutanasia es el decidir lo que haces con tu cuerpo todo eso nada de te no va a decidir por mí entonces cuando ellos ocupen de lo suyo dejen a los demás en paz pues claro que sí hay tenemos tenemos que cambiarla de hecho ya ha cambiado la relación con con la muerte no nosotros que tenemos

Voz 1 11:04 en Radio Nacional durante muchos años aquí contar historias en La Ventana una detrás de otra contrasta la manera que que nos acercan tanto a la Historia con mayúscula porque siempre hablas de desde la historia con minúsculas es las historias cotidianas las las historias de alcoba las las traiciones las de todo lo que hay debajo de la cama a todos los trapicheos Easy has dicho que tuvo en traste en la muerte y esa es una manera también de entrar en la historia

Voz 1626 11:37 sí porque yo empecé a descubrieron una gran parte de la historia de determinados personajes estudiando la muerte de esos personajes USA por poner un ejemplo concreto no queda que no quede esto muy abstracto si yo me interesaba por la muerte de Beethoven pues la muerte de Beethoven trajo muchísima cola o la de Mozart o la de la de Goya por traernos a uno como ya que fue enterrado en Burdeos que lo sacaron de ahí pero cuando lo sacaron obviado faltaba una cabeza donde está a la cabeza de Goya quién demonios a llevar la cabeza de Goya porque Goya hasta ahora aquí enterrado la ermita de San Antonio de la Florida pero hay dos cuerpos y no sólo la cabeza quién se la llevó los los que estudiaba al norte el cerebro de los famosos que se los crea unos saludo científicos quedan los fre enólogos es que a veces lo confundo con los del riñón que son los negros esto eran los pues enólogo será uno pseudo científicos que decían que estudiando el cerebro de los genios se podía averiguar de dónde venían sus sus actividades y sus genialidades entonces en a finales del XIX les dio por y robando cabeza por ahí de los famosos para estudiarlas probablemente la de Goya fue una de ellos la del compositor Haydn fue otra que también robaron no yo entré ahí estudiando estos personajes haciendo estudiando sus muertes pero estoy aprendiendo historia también empecé a descubrir que no dio abasto aprender cosas

Voz 1 12:59 estás en la Feria del Libro el has estado este fin de semana estás el que viene y el siguiente firmando pretérito imperfecto con ochenta y pico historias e historietas también también has dicho cuando hablas de este libro y eso lo dices que has tituló así cuando miras el pasado te das cuenta de que ningún ningún pasado fue perfecto

Voz 1626 13:19 a no no no no no seguirá y ahora estamos en el presente que tampoco es perfecto pero cuando nos miran desde más adelante dirán que mal hicieron esto como nosotros ahora decimos que hicieron lo demás que viene con la perspectiva del tiempo es muy fácil criticar ellos se quejó con ventaja a los yo yo me pongo aquí de es contextualiza un poquito la historia tal dígame qué qué qué mal lo hicieron pero ya sé yo que que que no lo no era en aquel momento seguramente no se podría haber hecho de otra manera

Voz 1 13:47 Nieves llevará terminara la gente qué tipo de historias le atrae más que quiere saber de un personaje

Voz 1626 13:53 lo que sí y lo sabe lo que saben que les han ocultado lo que saben que no es verdad ha cuando les han puesto una institución por las nubes iban descubriendo poco a poco que esa institución es un auténtico desastre les gusta conocer más cosas de esa institución Isabel porque les han engañado

Voz 1 14:07 las de la realeza encantan no

Voz 1626 14:10 bueno a veces no pero amistad Nobel han contado rockabilly como que si te lo hubieran contado tendrías todo el el tan alta en tan alta estima la instituciones hubieran contado hubieras dicho Nono

Voz 1 14:22 para terminar quién es el personaje histórico más original que conoces así a bote pronto ya sea o te pero

Voz 1626 14:27 en el original Benjamin Franklin vale vale vale

Voz 1 14:32 porque ser original es muy complicado

Voz 1626 14:34 Doña mi franquear Eugenio es quedan genes puede probablemente original sí sí sí Benjamin Franklin hizo muchas cosas que no da tiempo a contar pero una de ellas por ejemplo en un viaje de Estados Unidos a Europa quitarse la peluca tirarlo al mar decir ya vale de convencionalismo el nuevo ciudadano americano es este sin peluca sobrio

Voz 1 14:54 quién diría es que ha sido el Faro de tu vida o es

Voz 1626 14:57 Jesús Pozo

Voz 1 14:59 no es Concostrina marido y ya sabemos que que tenéis un equipo de dos muy fructífero hemos tenido hijos pero fíjate pero en cambio Davis Nos habéis dejado de unos estáis dejando muchas cosas Nieves Concostrina muchas gracias para acompañado en Alfaro buenas gracias