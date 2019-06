Voz 1989

00:00

lo que mal empieza mal acaba dice el refrán si éste es también una ley de la política la derecha española lo tiene muy mal dentro de su polémica entronización en Andalucía su patio no ha dejado de ser una olla de grillos preocupante no sólo para ella misma sino también para todos los que piensan que conviene que los partidos sean representativos funcione como pilar de la democracia que deben ser satisfagan a sus votantes y no dejen a muchos de ellos completamente huérfanos miren a su alrededor la argamasa que anuló el tripartito andaluza a saber el apoyo semi clandestino de Vox a una coalición pp Ciudadanos amenaza con romperse los ultras pretenden presentar una enmienda a la totalidad contra el presupuesto al que califican de continuista con los socialistas vivir para ver mientras el partido de Albert Rivera busca repetir la fórmula en otros lugares pero abre la puerta pactos con los socialistas aunque a título excepcional el sector liberal encarnado por el dirigente más prestigiosos Luis Garicano formula la discrepancia de forma clara tener un solo socio es subordinar sea él y añadamos ese de cultivo es menos hábil si el socio al que apoyas es aquel a quién quieres eliminar de la partida en el PP también sufren la derrota es muy mal amiga a perro flaco todo son pulgas