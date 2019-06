Trump en Londres. El esperpento

Voz 0789

buenos días Pepa buenos días a todos como cabía esperar la visita Londres es un acontecimiento nada convencional se mire por donde se mire desde el punto de vista protocolario es un esperpento su anfitriona nacional Theresa May es un cadáver político Yell la desprecia criticando abiertamente su gestión no van a celebrar ni un encuentro de trabajo a su anfitrión local el alcalde Sadiq Khan se sumó a la ola de protestas contra este huésped Trump le llama públicamente tonto y perdedor absoluto se burla de su baja estatura en la cena de gala de ayer noche en el Palacio de Buckingham trampa compartió mesa y mantel con miembros de la Familia Real a los que había criticado con tuits despectivos en números las ocasiones de Megan Markel esposa del príncipe Henry dijo que era muy desagradable desde el punto de vista diplomático Trump atropello las reglas internacionales más elementales al entrar como un elefante en una cacharrería en la política interior británica con un respaldo sin pudor al Brexit duro como un emperador de gira por sus colonias que da las instrucciones pertinentes en lenguaje claro y directo hay que ir a por el no acuerdo bajo liderazgo de Boris Johnson ir dando el sitio que merece y esto es lo que dijo no se deben pagar los cuarenta mil millones de euros pactados como factura de salida veremos si mañana en la celebración del setenta y cinco aniversario del Día de Trump sabe estar a la altura de la conmemoración o nos regala alguna otra perla lo mismo le da por ridiculizar el papel de los rusos en la Segunda Guerra Mundial aprovechando que no estará Putin