Flash Deportes SER de las 10:00 (04/06/2019)

el Extremadura vuelve a jugar hoy tras el fallecimiento de José Antonio Reyes en uno de los siete partidos que quedaron aplazados del pasado domingo por el fallecimiento el futbolista desde las nueve de la noche Cádiz Extremadura no se juega nada de Extremadura que salvó la categoría la anterior jornada personal técnico Manuel Mosquera anoche en El Larguero espera que sus jugadores salgan buen papel en el Carranza

sacar de donde tenemos todo lo que podemos jugar ese partido y sacar los puntos eso sí somos una incógnita mañana eso no podemos elegir

si juega el Cádiz una plaza de las Tres de playoff que restan por adjudicarse con otros cuatro equipos Mallorca Málaga Deportivo y Oviedo la otra es seguro para Albacete Granada que se repartirán también la que queda por el ascenso directo será para el Granada esta misma noche si ganan en Mallorca Osàcar el unos resultado que consiga el Albacete en casa con el Málaga en cuanto al descenso hasta cuatro equipos pueden ocupar la plaza que queda libre yo Majadahonda Lugo Tenerife y Numancia pero una derrota del Rayo Majadahonda en el Tartiere descendería a los madrileños a Louis Tenerife enfrentan esta noche podría valer les también el empate si el Rayo no suma tampoco más que un punto del mercado de fichajes confirmados en los de Lucas Pérez por el Alavés el de Jonathan Silva por el Leganés y el del central del Nantes de Carlos por el Sevilla que además en los próximos días anunciará lo Julen Lopetegui como su nuevo técnico para las próximas tres temporadas en el mercado está el lateral de Liverpool reciente campeón de Europa Alberto Moreno que tiene claras sus preferencias

es cierto que era casos no volver

cuando digo que es imprescindible para nosotros eso no significa que sea irremplazable sólo para dejarlo claro el es vital porque un jugador con la calidad de mimar esencial para un club pero nadie es irremplazable en ningún sitio en ningún trabajo

en Roland Garros sólo unos días Rafa Nadal hoy busca ante el japonés Nishikori las semifinales del torneo no será antes de las tres y media hay después de que termine el Federer Wawrinka y en la ACB esta noche conoceremos el último semifinalista entre Valencia Basket y Unicaja que llegan empatados a uno del partido de la Fonteta desde las nueve