Play Ópera: Los cuentos de Hoffmann (01/06/2019)

Voz 1762 00:36 en la Cadena Ser que tal como extrae hola cómo estáis bueno hoy os traemos una de esas grandes óperas francesas de las que dan a su autor una fama imperecedera eternas

Voz 0096 00:48 sí eso que esta obra de la que hablamos hoy nunca la vio en escena el compositor porque murió antes determinadas hoy escuchamos Los cuentos de Hoffmann de Jacques Offenbach una obra que no nos cuenta una historia sino varias porque como se indica en el título está basada en los relatos de magia horror y fantasía de un gran escritor romántico de Ernest

Voz 3 01:27 Theodor Amadeus Hoffmann ahí está así que preparados para un buen rato de autómatas doctores diabólicos sombras y reflejos perdidos antes mortíferos IP no sé cuantas más palacios espléndidos y amores desdichados muchos amores desdichados porque entramos en el mundo de Los cuentos de Hoffmann

Voz 0096 02:41 y una de las peculiaridades de esta ópera es que el personaje protagonista es precisamente el escritor de estos relatos y el propio Hoffman al que vamos a ver aparecer pronto en una típica taberna de la ciudad alemana de Nuria todo Neil es carros de la Tom bancos de madera y mesas llenas de vasos botellas por supuesto vacío ahí ahí tenemos a todos los estudiantes bohemios de la ciudad bebiendo a divirtiéndose atormentado al posa pero con numerito

Voz 4 03:32 sí buenos cerveza sirven unos vino hasta que rompa el día llenan los vasos bueno y en medio de esta juerga llega Hoffman

Voz 5 03:56 esta cuentista uno de los juerguistas número uno de la ciudad pero atención que como siempre llega atormentado por el amor es que a este hombre ninguna de sus aventuras amorosas les sale bien si sus amigos para animarle piden que cante una de sus famosas canciones y el canta encantado uno de los números estrella de la ópera la canción de EHAK

Voz 1762 04:23 este Klein saques un personaje grotesco contra hecho con los pies Armenteros esos con la nariz siempre oscurecida por el tabaco

Voz 0096 04:30 de sarmientos somera al que las articulaciones según la canción siempre le crujen al moverse haciendo

Voz 0684 04:38 ah Tivisa

Voz 5 05:07 sí

Voz 0684 05:09 no

Voz 7 05:16 los de verdad

Voz 0684 05:20 Esquerra

Voz 1762 05:37 bueno una vez metido en situación después de haber tomado unos tragos de cerveza y de ponche Hoffman se decida contar la sus amigos pues algunas de esas desde las aventuras amorosas que el Vive no y así vamos

Voz 5 05:47 empezar con el primer cuento de Hoffmann el que nos lleva a París al gabinete del científico plancha ni

Voz 1762 06:10 bueno para ponernos en situación Un buen día Hoffman andando por la calle vio a través de la ventana de la casa de este plancha ni a una joven de la que se enamoró instantánea perdidamente si hay desde entonces ya convertir

Voz 0096 06:20 en el mejor estudiante de este físico con la esperanza de poder conocer a esa misterio

Voz 1762 06:26 la joven a la que dio por la venta Si está a punto de hacerlo porque es plancha ni la invitado a su casa en el día en el que precisamente va a presentar a su hija en sociedad

Voz 0684 06:37 vamos

Voz 5 06:41 ahí les escuchamos hablando Hoffman hoy conocerás a mi hija Olimpia ya verás tiene una sonrisa angelical

Voz 4 06:49 dimos mientras se iba a organizar

Voz 5 06:53 en alguno de los detalles esta presentación presentaciones sociedad Hoffman se queda solo dice asimismo valor y confianza conseguiré su amor bueno en este momento irrumpe un nuevo personaje en escena es Coppel News vendedor de gafas anteojos y todo tipo de artefactos ópticos vendo ojos ojos maravillosos que te permiten ver en el corazón de las personas dice

Voz 13 07:29 sí

Voz 14 07:39 eh lo veía

Voz 7 07:52 no no no

Voz 1762 08:17 extraño personajes del suena donde Tricot un insiste en que quiere ver a científicos plancha ni y cuando por fin aparece este último se van a un rincón hablar donde nadie pueda oírles

Voz 7 08:30 ahora

Voz 5 08:36 y es que Rafa tienen que discutir un asunto de dinero Coppel News insiste en que es Palau Chani le debe quinientos ducados porque él ha fabricado los ojos de su hija Olimpia

Voz 1762 08:47 finalmente escalan Sunny a pagarle extiende

Voz 6 08:50 quién es

Voz 0096 09:00 lo escuchábamos un tono susurrante

Voz 1762 09:03 de no el tema claramente es muy secreta sillas es que esto de los ojos estamos conociendo ya el secreto

Voz 5 09:08 lo limpia es una autómata un robot les

Voz 1762 09:11 en artefacto mecánico diseñado por Expansión y con algunas piezas proporcionadas por Copé Luis con como en los ojos ojos eso es la cuestión es que es un robot tan perfecto que es Chani quiere ver si lo puede hacer pasar

Voz 4 09:22 por humano y ahora mismo va a tener la oportunidad de comprobarlo porque ya llegan los invitados a esa fiesta de presentación de Olimpia

Voz 5 09:45 decenas de personas van pasando a la casa diciendo dábamos ESP Allan Chani preséntanos a tu hija dicen que es encantadora ella y finalmente anuncia a Olimpia que cantará una canción a los invitados para que todos vean pues lo estupenda ahí lo maravillosa que es Olympia entre hay todo el mundo que era claro impresionado por la presencia de esta bella joven que sí P

Voz 0096 10:26 para para cantar bueno Rafa yo creo que uno de los con mazos de esta ópera es una cancioncilla con una letra bueno podríamos decir sobre el amor los pajarillos entre las ramas el sol en el cielo sí pero fijaos que daría

Voz 19 11:01 eh

Voz 17 11:05 eh

Voz 20 11:08 eh

Voz 19 11:26 la verdad

Voz 22 11:35 sí

Voz 19 11:36 no

Voz 21 12:05 eh

Voz 5 12:08 bueno impresionante pero todo el mundo queda fascinado por Olimpia supuestamente hija de España

Voz 0096 12:15 ojo que el autómata se queda en ese momento sin energía

Voz 1762 12:19 tiene que venir el criado del científicos haga recuerda una cosa así un poco discreta para que continúa cantando

Voz 21 12:47 sí

Voz 20 12:49 no

Voz 27 12:51 eh

Voz 5 13:23 bueno ahí lo tenemos no pero ojo que no todo es alegría en caso de que Copé Liu

Voz 0096 13:27 os recordamos el fabricante de artefactos ópticos ha ido a cobrar el cheque ya comprobado que no tiene fondo así que se está en la fiesta dispuesto a vengarse y todo cuando comienza el vals

Voz 5 13:52 Hoffman por supuesto en el vals la ocasión perfecta para seducir a Olimpia así que le pide que le conceda el baile si todo va bien hasta que el autómata empieza gira

Voz 0096 14:00 a cada vez más rápido y más rápido que en fin los invitados dicen pobre Hoffman se va a esa velocidad

Voz 1762 14:29 pues hijos van finalmente sale despedido es científicos para en Chani tranquiliza un poco a su hija androide Olimpia no

Voz 5 14:35 Jane que Mainar más hija mía Isinbayeva una habitación vecina para para que supuestamente descanso

Voz 4 14:41 en realidad la deja en el taller vale vale la luego

Voz 0684 14:55 pues eso

Voz 31 15:11 ah bueno

Voz 21 15:33 eh

Voz 5 15:44 bueno Hoffman se va recuperando de la caída no la fiesta parece que vuelve a la normalidad pero de pronto se oye el ruido de maquinaria rompiéndose si el fabricante de ojos que sí ha vengado definitivamente del científico destrozando a Sutton bueno imaginamos la escena de Cage dándose por su venganza Olimpia hecha pedazos todo engranajes dietas mecánicas un desastre Hoffman horrorizado

Voz 33 16:17 no

Voz 5 16:21 todos los invitados riéndose de él por haberse enamorado sin saberlo de un robot

Voz 4 16:58 les vamos a hacer un alto en los cuentos si te parece Mariela para a nombre real donde el Real Madrid Carlos de quejarás total

Voz 35 17:08 pero bueno es ficticia que no es imaginable simulada para yo siempre he querido ser Pulgarcito con pero bueno no no no hablemos de mi vamos a hablar de ópera y además de

Voz 5 17:18 una poco conocida en un idioma poco habitual

Voz 35 17:36 en mil ochocientos ochenta y uno es el año el mismo del estreno de Los cuentos de J en este caso sucedió en Praga el autor fue Beatriz es Mentana el título es librarse el y Boozer fue compuesta para la inauguración del Teatro Nacional de Praga cuenta la historia Delhi Bush de quién va a ser que era hija de un rey checo quien según la leyenda fundó la ciudad de Praga en el siglo VIII tras este momento de la obertura vamos a escuchar algo del primer acto se titula el juicio del Bush

Voz 37 18:18 cada uno

Voz 35 18:18 los tres actos lleva su propio título pero tranquilos cámbiese al juicio de Bush ella no ha cometido ningún delito era una chica inteligente sabia lo que llevó a su padre el Rey a elegirla como sucesora ejerció como juez contando con el rechazo de los hombres influyentes de la tribu

Voz 0096 18:33 la voz hay que escucharla pero no la Nola oímos todavía Carlos qué pasa

Voz 5 18:36 claro que esta que es que es un poema sinfónico de

Voz 4 18:39 bueno es una ópera de verdad que es una ópera oscuro que es una ópera nos engaño robados que es Mentana como era hábil creando colores para orquesta regodea va pero vamos que enseguida vamos a cantar vamos a ver qué tal suena el segundo

Voz 38 18:54 no

Voz 4 19:07 el título exacto creo que era el mal

Voz 5 19:08 Timón y el compromiso de bueno el caso es que como ya tiene esa presión de gobernar siendo mujer pues se busca Un marido para compartir toda esa responsabilidad por lo menos le dejan escoger lo afortunados llama Pray

Voz 4 19:19 mis un humilde labrador de la aldea de Estadilla engendrar un niño este niño va a ser el inicio de la dinastía premisa

Voz 39 19:28 o sea que no nos vamos muy lejos de la República Checa Eslovaquia se puede decir que es una ópera por tanto nacionalista no de lo que era un poco así habitual en la época sí porque era muy nacionalista checo y no lo disimulaba se nota en las óperas la más famosa es La novia vendida también en su obra más conocida que es mi patria no con esos seis poemas sinfónicos que incluyen

Voz 4 19:48 el el precioso el no estaba no el moldava el río de Praga pero bueno vámonos al cuarto acto

Voz 5 19:55 vamos a escuchar la voz humana

Voz 6 19:58 eh

Voz 4 20:12 canta Ali Ana Safin soy seguido a que tiene bueno la premonición de que este acto a mi me parece que

Voz 35 20:19 has tirante lo primero escuchar ópera en idiomas tan

Voz 4 20:21 conocidos como el checo intentar adivinar que es tan

Voz 35 20:24 siendo Mirabé aquí por ejemplo

Voz 6 20:26 sí vivo se acaba de hacer una profecía de lo que va a suceder a su amado pueblo

Voz 4 20:31 también está diciendo que se va haciendo tarde y que hay que recoger así que no con vuestros Cuentos de Hoffmann tan bonitos no voy a dar un baño al moldava te cae multa seguros y van a ser el moldava así si la pena porque si es bueno para Gay toda esa aquella zona de Oriente Próximo

Voz 6 20:48 hasta luego

Voz 0096 21:15 bueno Rafa este segundo cuento de Hoffmann nos lleva

Voz 1762 21:18 a la mágica Venecia comienza Mariela con otro de los temas mazas de la ópera bueno

Voz 5 21:23 de la música clásica de todos los tiempos vamos a cantar a dos personas uno es Nicklaus

Voz 1762 21:27 ah amigo de Hoffman aunque es un personaje masculino lo que hace una mujer

Voz 40 21:31 el otro personaje es otro de los amores de Hoffman una cortesana llamada Giulietta

Voz 6 21:43 y cantan

Voz 40 21:44 a la belleza de la noche hermosa noche de amor el tiempo huye sin cesar llevan nuestros afectos vientos ardientes blandos vuestros besos

Voz 5 21:52 es la fantástica abarcar de Los cuentos de Hoffmann

Voz 15 22:01 heridos digo lo de duro no no sí eh

Voz 36 22:49 a a la baja

Voz 15 22:52 del mismo modo uno dos

Voz 4 23:11 impresionante que bonito increíble bueno

Voz 5 23:13 como el entorno en el que se canta esta canción porque estamos en una fiesta en un palacio quedarán nada menos que al Gran Canal enseguida aparece Hoffman cantando al deseo y el placer que arda vuestro corazón nada de lamentarse por el amor es mejor consumir nuestra alma pasando una hora en el cielo el resto de invitados Rafa está encantado con esta canción

Voz 0684 23:33 me gusta leer ah

Voz 5 24:01 bueno como vemos este es un ambiente disipado de placeres de fiesta estas pero hay algo siniestro latiendo debajo y entre los invitados a un personaje diabólico da apertura que colecciona almas si quiere que Giulietta y ayude a capturar precisamente la dejó para para ello le ofrece a la Cortes han aún de Ammán

Voz 0096 24:20 te gigantesco brilla Diamante ya a Giulietta como si fuese una Londres fascinada por sus reflejos

Voz 5 25:23 lluvia te acepta este diamante acepta llevar a Hoffman a la perdición así que cuando ve que el poeta a abandonar el Palacio le dice te te vaya si Mi vida es tuya por completo

Voz 0684 25:36 sí

Voz 5 25:48 bueno y Hoffman que sigue siendo ese poeta romántico que se enamora al instante puedes caer rendido ante la belleza de Giulietta Illes responde cómo consigues encender asimila alma tu mirada me transmite su llama ignoto ya tu aliento perfumado sobre mis labios misos

Voz 42 26:14 los dos viene

Voz 5 27:07 a mí esto me encanta que no sé si es espectacular bueno Giulietta ya tiene en el bote podríamos seguir a Hoffman pone en marcha el plan para capturar Swan el truco es hacer que Hoffman se mire un espejo para quitarle así el reflejo mira tiene este espejo

Voz 4 27:22 dije Giulietta te lo suplico cumplen deshielo

Voz 23 27:30 sí el gol no

Voz 5 27:49 bueno pues confirman cumple el deseo de Giulietta y entonces irrumpe en la sala uno de los antiguos amantes de la cortesana suele mil al que Giulietta también sedujo al que arrancó su sombra claro Yeste amante despechado

Voz 4 28:01 claramente buscan

Voz 7 28:05 eh

Voz 17 28:09 no

Voz 5 28:19 bueno hay ahí escuchamos a Hoffman enseguida espantado no dándose cuenta de que se ha quedado sin reflejo de la atención Rafa que los acontecimientos se precipitan y mientras se debaten duelo

Voz 0096 28:28 no con la cortesana Giulietta se alejen la voz

Voz 44 28:36 eh

Voz 15 28:43 no

Voz 26 28:57 lo musicólogos de cabecera tal y como está cómo estás pues viví noventa y vosotros pues muy bien a quién quedamos oye cuéntanos alguna faceta desconocida de nuestro compositor de hoy pues sí aunque nos dejó esta ópera de temática fantástica que es Los cuentos de Hoffmann la verdad es que en vida suyo lo que le dio fama e ingresos fue su sentido del humor que aplicado a la música lo convirtió en el mayor compositor de opereta As de la historia

Voz 45 29:31 Orfeo en los infiernos más fuerte

Voz 26 29:33 hoy como el de muerte veré que en general nosotros ya estamos poco serio siempre he pero y vamos a estarlo menos aún porque realmente la lió bien liada escribió como cien pesetas en su vida sabéis lo que es eso madre mía un género que encajó perfectamente con el grado de buena parte del público de París de finales del siglo XIX que a esas alturas ya empezaba a estar un poquito cansado de la gran ópera ir las cosas tan serias que se hacía en de horas y más horas y más horas de quería algo un poco más lento

Voz 7 30:03 os para pasar el rato

Voz 5 30:14 si esta forma de entretenimiento traspasó fronteras no si en España es de momento coincidió con el auge de nuestra zarzuela

Voz 26 30:21 la que vendría a ser el el equivalente patrio de de la opereta francesa pero es que en Viena imaginados en Viena de alemanes y austríacos ni venga pronto empezaron a programarse también las las opereta es del propio of en bajo las importaron directamente

Voz 1762 30:39 clave en la mejor manera de medir el éxito es ver si te copia no efectivamente exacto

Voz 26 30:44 no a los compositores alemanes de hecho les faltó tiempo para lanzarse a la opereta ya si tenemos esto que estamos escuchando esta viuda alegre de dejar que que es una absoluta maravilla y que ha llegado a nuestros días la escuchamos de fondo en la versión de Los Tres Tenores pero es que las hay las habían miles para escoger

Voz 46 31:11 nosotros somos muy

Voz 5 31:11 sí de alejar pero ocho mucho pero mucho también del otro gran compositor austriaco germánico de pesetas

Voz 15 31:25 sí

Voz 4 31:28 hay ese Murcia al que le dedicamos un programa por cierto que animamos a los oyentes de que recuperen y sí sí sí bueno Pep qué podemos decir de estos compositores de opereta

Voz 26 31:37 hombre yo creo que estas alturas aunque hemos escuchado

Voz 5 31:40 no aquello fragmentos de breve hicimos

Voz 26 31:43 creo que ya podemos destacar unos cuantos rasgos comunes que estéis este gusto por la melodía fácil pegadiza fácil en el buen sentido de la palabra eh no facilona sino fácil paz fácil de escuchar dificilísima de cantar muchas veces como este murciélago que que estamos escuchando este fragmento en común una música agradable divertida llena de vitalidad muchísimos ritmos de danza con una voluntad manifiesta clara como primera prioridad primordial que es encontrarse con el público

Voz 47 32:16 a la chocolatada en el en la inconveniencia de Inglaterra Makoto faxes Chandler

Voz 1762 32:25 bueno ni tampoco se libran en las islas británicas hasta el tema este de la opereta me encantan Gilbert Sullivan menos nota mucho que nos gusta mucho este género es tremendo es tremendo y hay que ver qué

Voz 26 32:37 la zarzuela la tenemos como una cosas menor es que es tan divertida como la opereta o más incluso Burque Nuestro y el sentido del humor propio es el que más te puede conectar pero el caso es que en las Islas Británicas Gilbert y Sullivan a músico y libretista hicieron estallar las taquillas a golpe de opereta es los piratas pensando con este personaje estrafalario que que en este área absolutamente increíble explica todas las cosas del mundo que llega saber y todos los conocimientos que tiene más pedante ya no puede ser el chico ha pero es es es esa manera de conectar con públicos tan diferentes tan diversos y es un fenómeno que ya os digo lo Offenbach es el gran maestro francés pero la opereta se extiende por toda Europa de una manera que que vaya este no deja un resquicio por llenar y además abriendo por cierto la pues

Voz 5 33:30 tal musical

Voz 26 33:31 evidentemente sí porque digamos que de aquella opereta derivan los espectáculos de teatro musical pues que os voy a contar date una vuelta por la Gran Vía esta tarde cuando salga ISO o lo que sea a tenéis ahí no sé si tenéis en cartelera todavía los Rey León pero también tenemos Los miserables de son Jaime Finito hotel no sé qué ha pues todo ese teatro musical digamos seguramente bebe más de la opereta que que que de ningún otro género desde luego

Voz 48 34:06 a los políticos claro

Voz 0684 34:10 sí

Voz 49 34:16 esto qué es

Voz 1762 34:18 una rareza que le viene como anillo al dedo

Voz 26 34:20 sí porque parece que que sea Figaro pero dice vértigo aquí no entendemos nada el caso es que una de las opereta es de Offenbach se titula con Elizondo veo también se la conoce por el nombre de unos de uno de sus protagonistas este es el gran motivo por el que es la como eh

Voz 4 34:36 me dices Pepito a

Voz 26 34:39 me encanta compartir nombre con un opereta de Offenbach pero os la pongo por esta parodia que hemos escuchado de Fígaro o vértigo porque realmente una más la de la casa de cualquier opereta es cachondeo darse del resto de compositores del planeta de la historia y ahí los préstamos las parodia son absolutamente continuas si no habéis llegado fijaros tanto pero la verdad es que no están en francés en alemán lo estamos escuchando traducida al checo una práctica muy común en las Opel estás por su empeño de llegar a públicos diversos se traducían al idioma del teatro donde se les se hacía la representación de turno pusiera era Francia Francia Hay respetaban el original francés pero si no pues era muy habitual escucharlas traducidos a cualquier otro idioma eso se hacía bastante con la ópera durante un tiempo pero con la opereta desde luego sin ninguna duda era la práctica habitual

Voz 5 35:34 doblaje del momento valle pues nos quedamos con Pepito en checo es vez gracias alias chao hasta luego

Voz 0684 35:43 Eren

Voz 4 35:47 sí

Voz 0684 35:51 play Opera con

Voz 51 36:11 estamos ahora en una bellas salas de música

Voz 5 36:15 la frente aunque aparece en la protagonista de

Voz 51 36:17 de nuevo punto la centuria

Voz 52 36:47 el

Voz 20 36:58 eh no

Voz 31 37:15 hola Álvaro no

Voz 5 37:54 Mariela su canto es interrumpido por su padre hija mía me había prometido no cantar más si padre pero cuando canto recuerdo a mi madre dice Antonia

Voz 54 38:18 sí

Voz 5 38:31 tu madre te dejó su hermosa voz cuando cantas me tras su recuerdo no lo puedo soportar

Voz 0096 38:45 implícito quedáis Rafa que la madre de Antonia murió de la misma enfermedad

Voz 5 38:49 que ahora padece su hija de tesis y clarísimo queda que Antonia tiene una manera de cantar que ha seducido a su enamorado sabes que después Hoffman

Voz 0096 39:08 pero Rafa Hoffman no sabe qué Antonia está en fin

Voz 5 39:11 en cuanto al padre de Antonio abandona la habitación de música Hoffman aparece o Antoni han mañana serás mi esposa

Voz 0096 39:23 dice Hoffman tengo celos de tu música lava más quizá demasiado suele es como mi padre que no me deja cantar escuche esta canción de amor que cantábamos juntos ambos cantan estos una canción

Voz 17 39:34 Morte

Voz 31 39:41 a ver

Voz 19 39:44 ella

Voz 31 39:47 hola hola

Voz 42 40:02 no

Voz 4 40:20 no

Voz 25 40:21 no lo habrá

Voz 1762 40:39 pero en ese momento Rafa tan bonito cuando los dos están cantando precioso Antonia va a sufrir un desvanecimiento más se preocupa pero en ese momento su padre está a punto de descubrir les así que así que Hoffman se esconde y Antonia corre hacia su habitación

Voz 4 41:05 así que tenemos a

Voz 5 41:06 al padre aquí solo en la sala no Hoffman escondido tras las cortinas

Voz 4 41:09 sí entonces aparece el médico mira

Voz 14 41:15 sí

Voz 5 41:19 déjame curar a su hija que sufre el mismo mal que su madre le dice al padre pero tiene un sexto sentido decían no se fía del médico

Voz 7 41:28 no

Voz 5 41:34 llama todos te dan mujer dice él dejen en paz claro forma no sabía nada de la enfermedad de Antonia sí que se queda completamente devastado y como el padre de Antonia sospecha de las intenciones del médico el terror canten los dos

Voz 29 42:27 no

Voz 0096 42:29 pero bueno el médico Rafa efectivamente es mal intención

Voz 35 42:34 además yo diría que diabólico es Miracle dice al padre Antonia su hija

Voz 5 42:40 que ha visto Mis frascos Dean que va a morir el padre sabe que su hija está enferma pero seguro que este médico extrañísimo no tiene buenas intenciones así que le echa de allí mientras Hoffman desde detrás de la climatología

Voz 0096 43:40 claro Rafa ahora Hoffman entiende que el padre vea Antonia no la dejaba cantar

Voz 1762 43:45 así que cuando se quedan los dos solos Hoffmann Le pide Antonia que le prometa lo mismo que le ha pedido su padre

Voz 42 43:51 no cantar muy débil

Voz 0096 43:57 Antonio no lo comprende muy bien pero bueno está de Hoffman que acepta esa promesa

Voz 5 44:03 tocan ternas

Voz 42 44:13 tiene sus dudas

Voz 4 44:14 igual que para mi padre qué fácil ha sido para él quitarme el K

Voz 5 44:18 claro ninguno de dicho Antonia lo que está en juego

Voz 34 44:28 el pero entonces Mariela aparece setenta

Voz 4 44:30 el Doctor Miracle que utilizando esa duda que acaba de nacer en el interior de Antonia le dice

Voz 0096 44:36 te has medido el sacrificio que si impone tu juventud gracia belleza talento sagrados

Voz 5 44:41 a todos esos tienes que el cielo te ha otorgado debe sepultarlo por una verdad

Voz 58 44:47 sí sí

Voz 0096 44:56 como Antonio tiene dudas Rafael médico utiliza una magia oscura que hace brillar en la pared el retrato de la madre de Antonio Canta canta canta a Antonia canta el retrató con la voz su madre muerta

Voz 25 45:11 pero a la hora

Voz 0096 45:24 pues justo en ese preciso instante el padre de Antonia aparece hija no cantes no cantes para

Voz 4 45:29 claro pero Antonio está como en trance

Voz 0096 45:41 la pobre Antonia Rafa Canta canta y canta hasta que exhala su último aliento

Voz 5 46:16 bueno el médico este médico misterioso se ha sumado a desaparecido como en el aire

Voz 0096 46:20 en ese momento Hoffman entra en escena y claro el padre le culpa de lo sucedido con su hija

Voz 5 46:25 maldito seas Hoffman

Voz 0096 46:27 en ese instante Rafael padre de Antonia intenta matar a Guzmán pero el amigo de nuestro poeta

Voz 5 46:32 Klaus se se lo impide mi hija llora el padre Antonia menor llora Hope

Voz 62 46:38 no no

Voz 14 46:43 ah sí

Voz 42 46:47 no

Voz 24 47:15 eh

Voz 34 47:17 sí

Voz 64 47:20 sí sí

Voz 5 47:25 Lorena Jiménez cómo estáis muy bien muy bien bueno te traemos para que nos hable de una cantante que ha interpretado muchas veces no este doble papel de la musa ni Klaus es Anne Sophie Von Otter la mezzo Lina sabes que no le gustan nada las entrevistas pero cuando está de por medio todo cambia

Voz 40 47:45 eso es así que cuéntanos un poco cómo se ella yo el entre Vicenza curvo ella es muy alta supera el metro ochenta y es muy elegante en su forma de caminar en su forma de actuar in olvidemos es que ya es además una aristócrata porque Écija de l del varón ir diplomático sueco es otra también Biz nieta del que fuera ex es el ex primer ministro sueco Frederik fumata es esto una Lady no yo diría que bueno pues cuando por ejemplo se acercan fan ella lo saluda con una leve sonrisa no es de esas que sonríe mucho se quedan pocas y distante y es parca en palabras

Voz 0096 48:33 y como su voz una voz de mezzosoprano lírica que tiene un gran un gran

Voz 40 48:38 control técnico contra medios de técnica vocal lo que le permite contra del todos los recursos y sacar mucho provecho a uno es que no es muy amplia que es más bien pequeña pero que tiene es muy limpia en los ataques y que tiene una dicción realmente exquisita y un fraseo también muy muy bueno de hecho ha sido bueno pues una de las obritas de directores de la ETEA en Claudio Abbado de Un sol tío o incluso Carlos A

Voz 26 49:04 el decíamos antes qué grado muchas gracias

Voz 5 49:07 el doble papel es que es una de las artistas con más grabaciones no que que en contra

Voz 40 49:10 los efectivamente tiene una extensísima discografía que abarca pues se tren sea digamos tres épocas tres décadas no lleva veinte años trabajan en exclusiva con Deutsche campo de discos y que ella misma me confesaba que prefiere la intimidad del estudio de grabación hacer un recital lo hace representaciones operísticas porque eso le permite profundizar y explorar todas las posibilidades del color del fraseo cuando está haciendo pues Caca esta cantando

Voz 24 49:42 eh

Voz 5 49:49 pues Lorena Jiménez muchísimas gracias por acercarnos esta figura un poco enigmática de Anne Sophie Von Otter siempre es un placer

Voz 0096 54:25 programa ganó tres historias o algunas más han opera francesa fantástica y lo que viene Mariela también es muy bueno sabes cómo lo llamaría a Borja nuestro técnico como barro quitó el bueno pues atentos

Voz 4 54:39 hasta luego adiós

