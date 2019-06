Elena Blasco (CCOO): "Las mujeres cobran una media de casi 6.000 euros menos que los hombres al año"

Voz 1

00:00

es imposible que que desde luego consideran que tienen planteamientos de mientras de lógicos en una verdad absoluta como que es la existencia de la brecha salarial la discriminación salarial que sufrimos en España es que ese es el intentar negar la evidencia y no es porque lo digamos las organizaciones sindicales sino porque a nivel de estadísticas oficiales así se recoge desde luego lo que tenemos ha demostrado es que la rechazara de Alexis que incluso se puede definir en una comparación que llega hasta o casi seis mil euros menos que una mujer deja de percibir de media a lo largo del año con respeto era un hombre por el mismo trabajo de trabajo de igual valor la brecha ya no solamente es porque él por el por el salario sino que hay otra serie de elementos que desde luego aquí pues no sé los nuevos parece que no reconocen no como de la parcialidad involuntaria el menor o peor acceso la falta de promoción toda la falta de corresponsabilidad