"¿Cómo te imaginas a un científico? Mayor, con gafas, inteligente y poco mentiroso"

Voz 2 00:00 Madrid a la vanguardia

Voz 1515 00:12 los Lunnis e ya saben que buscamos lo hacemos cada semana La Vanguardia de Madrid es lo que vamos a hacer durante los próximos minutos hoy vamos a hablar de un estudio preocupante el setenta y siete por ciento de los estudiantes madrileños de la eso no conoce atención no conoce a ningún investigador quiénes Vila qué tal hola

Voz 0133 00:32 qué tal la ningún investigador español el estudio lo han desarrollado dos estudiantes del máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad Camilo José Cela revela además de ésta otras conclusiones sorprendentes por ejemplo que el treinta por ciento de los encuestados no ha pisado nunca una biblioteca o por ejemplo que la imagen que estos estudiantes tienen de los científicos es la de una persona mayor con gafas inteligentes poco mentirosa para elaborar el estudio han entrevistado a más de cuatro mil alumnos de institutos públicos y privados de la Comunidad de Madrid

Voz 1515 01:00 en los estudios a nuestros estudios nos acompañan en una de las alumnas que ha elaborado este estudio Lucía Lucía qué tal hola hola cuántos años tienes veintitrés te has sentido un poco decepcionada por estos chavales cuando habéis encontrado cuando habéis hecho cuentas poco decepcionante quién tiene la culpa de esto

Voz 4 01:19 pues reflexionando sobre los resultados yo consideré según evaluamos que los chavales mostraban interés por muchos temas sean vistos los resultados pero de verdad no ponen en marcha es interés no buscan esos recursos los resultados unos dicen que pues que no acuden a muchas actividades como visitar museos bibliotecas pero sin embargo sí expresaban tener interés au Si

Voz 2 01:43 pero luego no no no materializaba tanto no no no no

Voz 4 01:48 mueven su ocio dedicado a la ciencia no les da por ver programas relacionados conciencia no buscan información relativa a eso pero sí muestran interés si les parece algo interesante si les parece algo útil algo que es importante para el progreso espero que lo hagan otros bueno no sé

Voz 1515 02:06 María también el director de este estudio Mateo Pérez viesen era Mateo qué tal hola hola buenos días decepcionado con los resultados de estos chavales de la ESO

Voz 0301 02:15 en cierta manera si es decir a nivel de conocimientos conocimientos científicos los alumnos y que han mostrado que tienen buenos conocimientos científicos comparados con estudios en Estados Unidos y también en en el en Europa

Voz 0133 02:27 sí pero

Voz 0301 02:28 sí es cierto que como decía Lucía mi compañera que a nivel práctico no no se transfiere el conocimiento que adquieren las aulas con la digamos con el día a día no fuera de las aulas otro dato importante por ejemplo es la semana la ciencia que celebra la Comunidad Madrid todos los años nosotros somos siempre buena cuenta en el programa para reanimar a la gente a ir pues el dato que ha salido de estos cuatro mil setecientos treinta evaluados es que el ochenta y nueve por ciento nunca ha ido a la semana la Ciencia entonces es un dato un poco alarmante porque si es cierto que hemos identificado que aquellos alumnos que es invertían tiempo en su tiempo libre y de ocio y a la ciencia ver programas au o a informarse sobre ciencia sí que mostraba mejor media en asignaturas relacionadas conciencia

Voz 0133 03:13 otra de las conclusiones de que hemos visto en el estudio es son las fuentes de información a la que recurren estos jóvenes para para informarse sobre ciencia y ha revelado que el sesenta y seis por ciento recurre a Google el cincuenta y siete por ciento a los profesores la televisión y Youtube también forman parte de esas fuentes de información y las redes sociales

Voz 0301 03:34 efectivamente las redes sociales están calando mucho casi a nivel mucho más es cierto que ha salido a Google porque es el primer buscador utilizado pero en las redes sociales empieza a buscar más información sobre perfiles no sobre perfiles científicos sino por ejemplo revistas au blogs información que muchas veces también hay que discrepar de esa de si esa información realmente estaba verificada ya es válida entonces tiene un arma de doble filo Google está redes sociales no de si esa información realmente es veraz o no Easy pueda influir luego en en el conocimiento realmente científico de los sables

Voz 0133 04:11 o sea el problema puede estar por ahí quizá que no utilizan las fuentes Diputación apropiadas para informarse sobre ciencia

Voz 0301 04:16 efectivamente habría que enseñar a los adolescentes a a generar un pensamiento crítico sobre la información que reciben de los medios de comunicación en este caso Google y sobre también las redes sociales claro está por ejemplo el perfil de Youtube de los youtuber que hablan sobre ciencia experimentos de ciencia y que muchas veces no hay una explicación científica por lo tanto el conocimiento no sea quiere sea quiere el mecanismo

Voz 0133 04:40 cómo se entiende que según bueno que no conozcan a ningún investigador español estos alumnos pero según los informes PISA los alumnos madrileños muestran un nivel alto en conocimientos en ciencia básica frente a la media europea que contabas antes es una contradicción

Voz 0301 04:54 claro pero posiblemente porque hay aquí un un es el método de evaluación es decir el informe PISA evalúa conocimientos teóricos de las competencias que ellos reciben en las aulas pero fuera esas competencias que es un poco lo que hemos evaluado nosotros no se les evalúa en en el informe PISA entonces hay una pequeña contradicción ahí en cuanto a los

Voz 1515 05:15 es bueno tener en pista fíjate Mateo decía una cosa ahora que a mí me parece muy interesante porque hace un tiempo nos acompañó en estos estudios precisamente dónde estás ahora sentado el filósofo Emilio Lledó una de nuestras mentes más brillantes y me dejo una cosa sobre la que yo yo reflexionando tiempo es que al final

Voz 0133 05:34 le ha pasado factura le pasa factura a unos

Voz 1515 05:37 los jóvenes vosotros este estudio que había realizado desde la Universidad habéis entrevistado a cuatro mil jóvenes decía que vivimos sometidos a tanto inputs que eso no impide muchas veces pensar vives con esto los jóvenes a los que son chavales a los que visto entrevistado de entre doce y quince dieciséis años estudiantes de de la ESO una sociedad en la que se somete a tanto inputs todo es tan vertiginoso todo es tan incierto y tan efímero eso seguramente impide o desde luego no favorece que ese desarrollo pensamiento crítico

Voz 0301 06:12 efectivamente mata es es está acostumbrando a la adolescente a recibir demasiada cantidad de información que es muy difícil retener muy difícil analizar

Voz 1515 06:22 luego discriminar qué bueno es la aspecto de unos las ficciones tú decías ahora lo de los vídeos de los youtuber que hablan de ciencia pero eso está contrastado no dónde buscar la información

Voz 5 06:32 que verdaderamente es real y es importante

Voz 0301 06:36 totalmente posiblemente haya que cambiar un poco el el la manera de mostrar la ciencia a nivel teórico en las aulas también un poco desde la parte como padres en cierta manera la obligación de estar con nuestros hijos a la hora de de de buscar este tipo de información

Voz 0133 06:54 seguimos desgranando un poco en los datos de ese estudio otro dato el noventa por ciento tiene claro que esta profesión la de científico es menos querida que la de futbolista

Voz 5 07:03 efectivamente sumada al hilo de lo que decías que al final el tema que desea armarios

Voz 4 07:08 es que sea es un drama como se queda ahí como padres viene hemos visto mucho mucho reflejo de los estereotipos nosotras íbamos evaluando dos puertas estudiantes de máster íbamos a las aulas y cuando les salía la pregunta de cómo consideras un científico o que piensas que es aburrido nos miraban como sorprendidas diciéndonos vosotras sois científicas de verdad porque las explicamos es importante que no copie y es que porque hay que mantener pues el método científico para que los resultados sean importa nos miraban sorprendidísima pero vosotras de verdad sus científicas sino lleváis bata no sois viejas las hacía claro porque decíamos que el perfil que que establece el estudio es que ellos creen que los científicos son una persona mayor con gafas inteligentes poco mentirosa y que podría ser

Voz 0133 07:48 siente del Gobierno como durante esas entrevistas con esas más de cuatro mil alumnos

Voz 4 07:53 si hay alguna respuesta que es diesen que os queda

Voz 0133 07:55 seis

Voz 4 07:57 pues a mí me sorprendió que muchos de ellos les costaba difundir o saber a qué nos estamos refiriendo conciencia no tienen como el concepto tampoco muy muy encontrado a mí lo que me sorprendió es que tampoco encuentran una utilidad de los conocimientos que tienen para ello los platos también dicen que ponen unos han nos permiten decir que que les interesan temas relacionados con nuevas tecnologías con temas de armas verdad Mateo a mí eso me ha sorprendido también que supongo que será por los videojuegos pero es la única aplicación que le encuentran a esos temas no entendían cómo podía relacionar la ciencia con la salud que parece muy básico no es por un les costaba ellos lo entienden como desarrollo los móviles no los ordenadores las

Voz 1515 08:36 sicos quienes se quieran consultar más datos de este informe que decíamos que no ha resultado preocupante hay algún están publicados en algún sitio Mateo

Voz 0301 08:46 se han publicado diferentes notas de prensa también en en la Universidad Complutense de Madrid en la parte de investigación en la otra tienen la la nota de prensa también hay abierta al público y bueno pueden descargarse la incluso paralela detenidamente y luego buena