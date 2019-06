Propone hacer el Camino de Santiago en una nave espacial

Voz 1 00:00 la Ventana

Voz 1309 00:04 Carles Francino

Voz 2 00:08 en nuestra patria una marca rojos y azules españoles Balbino eso el mercado así que has matado a mi la inmensa mayoría de españoles del Partido Popular tu problema no suyo tu problema es

Voz 3 00:30 vamos ampara lo lo lo lo lo lo lo no

Voz 4 00:49 el tema de la lista más votada también lo defendemos pero siempre y cuando esa lista más votada no sea como es en este caso por ochocientos votos

Voz 0230 00:55 pues yo creo

Voz 1309 01:03 no es para menos para veros Toni Martínez

Voz 5 01:06 hola qué tal especialistas a Cano y aros de Juanma López Iturriaga

Voz 1309 01:14 hoy tenemos desafío a ver si repartimos tocadiscos que hace tiempo que no dárselo aquí no regalamos nada ya lo sé ya lo sé pero ya tenemos porque desea bueno igual lo bueno lo sabe a veces

Voz 0230 01:25 qué tiene que ver que que bueno oye es que son cosas que dices bueno las pues es decir o no el Tribunal Supremo no deja salir a Franco de la tumba sí que noticias loca hay en España

Voz 6 01:37 pese a todo aquí permanece palpito

Voz 1220 01:40 daño

Voz 7 01:43 o algo

Voz 0230 01:45 el Tribunal Supremo considera que no es prudente exhumar un cadáver si hay una acción judicial pendiente como la que hay de parte de la familia Franco porque si ese recurso de la familia triunfara habría que devolver el cadáver otra vez al Valle de los Caídos irse hubiera luego otra decisión otra vez el cadáver Payá sería una ruta macabra para el de la furgoneta bien no mudanzas Franco él él hacer negocio pero claro es algo perturbador quizá podría sugerir se que el Gobierno tal vez tal vez no midió bien este proceso

Voz 8 02:19 está

Voz 1309 02:23 no Euskal ha presentado las conclusiones de él

Voz 0230 02:32 del juicio es son las mismas que cuando empezó el juicio así que hemos tiró el dinero porque el juicio no ha servido para cambiarle nada al fiscales que no cambiar no ha cambiado nada esta frase del fiscal Javier Zaragoza ha sido muy comentada habla de un jurista austriaco Hans Carlsen

Voz 9 02:48 lo que sucedió en Cataluña que los meses de septiembre y octubre de dos mil diecisiete es lo que en la terminología de que él fue un golpe de Estado que a juicio de que es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales

Voz 0230 03:04 claro esto es una discusión para juristas y politólogos según la definición de que él dice el fiscal un golpe de Estado es la sustitución de una legislación por otra al margen de los procedimientos que sucedió en Cataluña se aprobó una ley que se llamó de transitoriedad jurídica que decía a partir de ahora la Constitución no vale vale digamos esto de cara a la sentencia lo que es importante no es tanto la definición jurídica o de ciencia política sino es importante si hubo rebelión para que haya rebelión tiene que haber violencia cuanta violencia el fiscal Zaragoza dice que no hace falta violencia grave

Voz 9 03:41 es que el carácter violento del alzamiento no implica que sea necesaria ni la violencia grave ni la violencia armada no hace faltar más ni militares

Voz 0230 03:56 Tribunal Supremo tendrá que valorar si es importante o no que la violencia sea grande o pequeñas importa el tamaño o no los juristas dirán lógicamente golpe de Estado rebelión violencia grande ande o no ande pero claro si en mil novecientos treinta y seis Franco hubiera preguntado cómo dar a golpe no con violencia armada o de que el seny

Voz 1309 04:20 pararon esto lo que pasa que no se puede escoger no

Voz 0230 04:23 pero si puedes pues pides doble de Carlsen como lo he dicho Zidane lo mismo violencia grande o pequeña ya lo tendrá que valorar el tribunal ya todo esto

Voz 10 04:32 el paro registrado durante el mes de

Voz 1220 04:35 ayer en las oficinas públicas de empleo bajó en ochenta y cuatro mil personas

Voz 0230 04:40 quién ha bajado el paro ya sólo hay tres millones de parados estas otra noticia loca quedamos en España hay tres millones de parados si decimos sólo tres millones tres millones de cualquier cosa mucho pero bueno y por fin hoy ha vuelto Albert Rivera la televisión ya estaba callado meditando pero ha vuelto de dientes se ha vuelto a las españolas de televisión ahora arcano Isaura van a hacer un triángulo de dos lados explicó porque este es un concepto que hemos aprendido el triángulo de dos lado luego ya veremos no te ángulo no se llama Triángulo de dos fácil

Voz 1309 05:14 nos tres triángulo

Voz 0230 05:19 los lados luego de las parece el título de una película francesa

Voz 11 05:23 triángulo de dos lados no sé qué me está diciendo simplemente está clavado Triángulo de dos las dos hay dos lados no va a ser delito Ésta es la nueva forma de llamar al tripartito

Voz 12 05:32 el ángulo de dos lado me una incoherencia cómo defenderlo abogar por la violencia aseado una forma experta suta forma violenta igualmente ningún país debería de implementar

Voz 11 05:42 yo simplemente deja que la rima se Denzel ese triángulo no será un triángulo de que el semen no lo sé simplemente por respeto sólo tiene lados porque estoy frente de dos Cate

Voz 1220 05:51 ptos

Voz 12 05:53 esto pero espera porque ya ha venido la hipótesis rusa yo soy Hipatia viento de esta patria y me parece que podría con dicta

Voz 11 06:00 incluso bueno esto no me desespera este dos lados muchos dejan de lado Albert Rivera que están haciendo hoy no es ridículo es un triángulo ptos datos porque yo traigo la cuadratura del círculo

Voz 12 06:10 pero pero espera porque sabe lo que pasa que el azar ahora mismo ahora te de pasa es el teorema de Pitágoras pero no me pides a mí dentro de este ágora así lo ritmo

Voz 11 06:22 hablando de triángulos y quieres yo te lo termino por eso yo no me escuchó yo tengo el carácter más agudo y fuego contra esos opt usos

Voz 5 06:30 ah así

Voz 13 06:36 ha sido frenos

Voz 1309 06:39 están haciendo Sara Cano y ahora twiterías está creativo

Voz 1606 06:48 José Bretón las tuberías con empezaron las tutorías con Leo su tuit saludando al tiempo veraniego queda cancelada la temporada de dormir haciendo la cucharita crack crack advierte a toda esta gente que se flipa demasiado con la serie de televisión cuidado con llamaron a Chernóbil que ya no salió regular Luis Hernández dieron tuit para esos que usan el móvil como si fueran walkie talkie no lo llame Saudies de whatsapp Si dura tres minutos y medio llámalo podcast clásica compensación de pareja a cargo de señor Billy sabes a veces creo que cuando te cuento cosas sólo te quedas con las menos importantes pero da igual llámese cariño a las castañas del fuego como hago siempre guardaré castañas ya acabamos con una problemática que plantea la Maruja Rubio y que afecta a la mayoría de la población mi problema es que tengo el sofá más cerca que el gimnasio

Voz 14 07:48 no

Voz 15 08:30 venga pues con el vamos con el lío del del

Voz 0230 08:32 qué ángulo el triángulo de dos lados Astor teníamos hasta ahora teníamos el triángulo y teles el triángulo escalera en el triángulo quilates lo que a mi me gusta mucho es un nombre chulo nombre bonito para ponérselo pero González quilates es como de extrema izquierda así como de futbolista paraguayo sí para otro cero González el de las paredes el triángulo de las Bermudas también está y ahora tenemos el triángulo de Rivera que sólo tiene dos lados esta mañana lo contaba en Hoy por hoy el periodista Ángel Munárriz

Voz 0489 09:03 efectivamente ayer le dio Vox especialmente a Ciudadanos un baño de matemáticas no porque les recordó lo que lo que lo evidente no existe los Triángulo de dos lados en Andalucía Vox por más que se niegue la evidencia de otras vías el socio imprescindible para la gobernabilidad para los presupuestos para la estabilidad para

Voz 0230 09:22 aquí el triángulo de dos lados Se refería Munárriz la intención de Ciudadanos detener los votos de Vox para gobiernos de PP y Ciudadanos pero sin contar con Vox ignorando ninguneando prescindiendo de saltándose

Voz 16 09:41 pues bien

Voz 0230 09:44 sí que creo sí pero no te miro esto ya lo hemos hablado el método Cocu de taparse los ojos y Vox no está pero si están sus votos y hoy Albert Rivera ha explicado por qué ha estado en televisión ha reaparecido no es que tenga nada personal es una ley que ha hecho que dice que los gobiernos tienen que ser de dos no puede ser de tres matando se tiene que ser de dos como máximo

Voz 0040 10:11 yo no quiero gobiernos con tres y cuatro partidos matando porque eso no es bueno para una institución que era un gobierno como mucho de dos partidos en este caso partidos que con diferencias mantengamos el marco constitucional una política económica parecida

Voz 0230 10:24 ese es un caso de mala suerte para Vox porque si ha dicho como mucho de dos si pudieran ser tres entre cabrían pero es que sólo caben dos Amado a Bono un mundo da una vez es una mala suerte tremenda porque sólo con que cupiera uno más ya que habría voz

Voz 17 10:41 pero no son de dos plazas los gobiernos vamos

Voz 18 10:45 la gente

Voz 0230 10:56 vaya una serie de televisión que está emitiendo HBO una comedia que ha tenido mucho éxito es una comedia de vampiros se llama lo que hacemos en las sombras maravilla una maravilla también me las recomendó Arman puedo decir que es una maravilla puedo decir que tenía razón trata de que trata sobre es un falso documental trata sobre la vida cotidiana de un grupo de vampiros en Estados Unidos entre los personajes está Guillermo como que es un esclavo del vampiro

Voz 19 11:27 un ayudante diga un ayudante y Guillermo aspira a ser

Voz 0230 11:29 el vampiro es su aspiración a él le gustaría que le mordieron Isère vampiro pero a cada momento en que los vampiros hacen cosas de vampiro a Guillermo le cierran el paso no les dejan lo excluyan Mo de excluyen se Guillén Mou sólo vampiros les no le dejan pasar que abre una puerta Guillermo Endara pilla Mo siempre que los vampiros van a hacer algo chulo algo de vampiro le cortan el paso Guillem

Voz 1309 12:00 no pues esto es lo que quieren hacer con Santiago Vasconcelos

Voz 11 12:09 sí

Voz 0230 12:11 hombre lo tienen de sirviente Abascal pone sus votos en el combate por una España libre de progres pero cuando hay que formar gobierno Le dice Guillem

Voz 21 12:23 yo sólo sí

Voz 0230 12:27 Bosch sostiene que Ciudadanos está buscando una excusa una excusa para que escuchamos a Espinosa de los Monteros

Voz 22 12:34 sí bueno yo creo que cada vez es más evidente que ciudadano está buscando una excusa para pactar con el PSOE en esa excusa yo creo que ha empezado es señor Rivera lo que tienen un problema para cada solución

Voz 0230 12:47 lo veremos si es una si es una excusa para esto ahora la verdad es que el único político que en España está hablando de programas de gobierno paradójicamente es Santiago Abascal Guillermo lo escuchamos

Voz 0454 13:01 nosotros no queremos una foto con Alves Rivera y queremos una foto con con los representantes de Ciudadanos

Voz 0230 13:07 bueno aquí viene la doctrina las fotos con quién se hacen

Voz 0454 13:10 para hacernos fotos las hacemos con nuestra familia con nuestra madre con nuestra mujer o con nuestros hijos grita

Voz 1309 13:18 oye cada cual tiene su tono hace foto con madre con hija con familia pero

Voz 0230 13:23 pero Santiago Abascal de escuchamos que queremos

Voz 0454 13:26 nosotros queremos realmente entablar un diálogo político y que una parte de lo que nosotros representamos pueda ser plasmado en la acción de gobierno

Voz 0230 13:34 pues es que tiene toda la razón de que eso es la política tiene que ir con sus propuestas las que sean pues sobre las mujeres las armas los toros los catalanes y esas propuestas las que venga no integrarlas en un programa de gobierno porque si no que negocio hacen los que han votado Vox

Voz 1606 13:51 ya

Voz 0230 13:51 no sí sí no consigue colocarla casi dice no no tú tienes que votar me porque sí porque son las leyes de cada vez que quieres poner algo el Gobierno no en Barcelona sabéis que Manuel vais candidato de Ciudadanos ha propuesto votar a Ada Colau para evitar que haya un alcalde independentista Albert Rivera lo ve distinto esa señora es independentista

Voz 0040 14:18 Vista tiene la característica de las dos cosas a la vez llamar arañas independentista también con lo cual yo creo que hay una alternativa que tenemos que explorar y Le pido al Partido Socialista por sentido de Estado que en Barcelona explicaremos esa negociación

Voz 0230 14:31 bueno con aguas independentista hay populista parece hay un momento en el que parece que que por lo tanto hay que votar a Málaga pero lo que Albert Rivera diga esto no es del todo malo parada colado porque lo peor que podría pasarle a Ada Colau es que le apoyara de Rivera porque bueno Ciudadanos en Barcelona ha sacado seis pero tres van con Banchs IB3 van con Rivera Ada Colau sabéis cuántos necesitaría tres a la Roma hay mucho lío pero con alguna novedad interesante porque Albert Rivera propone para Barcelona un Gobierno ve un gobierno detrás déjate que los gobiernos no pueden ser y por eso lo quiere

Voz 0040 15:11 yo no quiero gobiernos con tres y cuatro partidos matando se porque eso no es bueno para una institución que un gobierno como mucho de dos partidos

Voz 0230 15:18 pero para Barcelona que propone

Voz 0040 15:20 ha estado Le pido al Partido Socialista que nos sentemos en una mesa PSC Ciudadanos y PP con dieciséis concejales peleamos un Gobierno en Barcelona

Voz 0230 15:30 pues si acaba de decir que otros partidos no puede ser bueno pero entonces por la ley de Guillem no pero bueno aparte de un pequeño detalle la mayoría del ayuntamiento Barcelona son XXI no dieciséis pero si tienes un triángulo de dos lados qué más te da un veintiuno dieciséis si te compras un caballo por cinco euros que cuesta un millón que esto son cosas que pasan en Nerea Alan

Voz 1309 15:54 la familia de locas

Voz 23 15:57 lo descubrió que una pieza de ajedrez que había estado guardando es parte de una colección de museo según informa la BBC el abuelo de la familia adquirió la figura es una Torreblanca pequeñita por seis dólares aproximadamente cinco euros cuando sus familiares la llevaron a una casa de subastas descubrieron que la pieza cuenta con más de doscientos años de antigüedad Se trata de una torre que pertenece al juego de Jerez de ajedrez de la isla Lewis sólo hay setenta y ocho piezas que están expuestas entre el Museo Británico y el Museo Nacional de Escocia y cada pieza está valorada en aproximadamente un millón de euros es en concreto será subastada el próximo dos de

Voz 1309 16:32 una torre en porque no me resigno a pagar galgo

Voz 24 16:41 año más

Voz 25 16:45 no

Voz 1309 16:46 sí

Voz 19 16:49 me parece fantástico ya sabes que muchos de ellos viven entre nosotros pero poca yo diría que ninguna emisora de radio la edad espacio para

Voz 1220 16:57 no no no que va

Voz 19 16:58 si eres de otro planeta amigo o amiga extraterrestres llámanos escucharemos ya tenemos al primer esta terrestre primer Alien no el teléfono hola buenas tardes

Voz 26 17:06 hola buenos días para mí el Radio María también hablando nosotros también

Voz 19 17:11 vienés Radio también de qué planeta ERE no estaría donde está de la galaxia Amazon Piqué vale pues contarnos pique la tierra

Voz 26 17:26 turismo turismo muy bien aquí con la familia con mil doscientas mujeres mil ciento cincuenta y dos mil ciento cincuenta hijo visitado porque poquito lo que el planeta toda la tierra no es una semanita tenemos que me recomienda eh

Voz 19 17:40 una semanita tienes todo el planeta tierra no debe ustedes se extrae quiere un que es demasiado no tienes alguna preferencia porque es que hay muchísima cosas dio mucho

Voz 26 17:51 maravilla no en Marbella la otra vez que llegamos a la donde a la tierra porque queríamos ver en el fútbol como este es el Madrid Madrid Madrid estoy muy bien tuvimos estuve y mes

Voz 19 18:06 ya está dicho esto es

Voz 26 18:09 en La Latina al hotel a dormir en mi planeta dormimos a veintidós días

Voz 19 18:15 pues esto reduce mucho la posibilidad de de viajaré empezar esta es que podemos ver cosas ayer lunes

Voz 26 18:22 ayer Donald cojonudo muy bien les ha gustado en la tierra eso sí luego luego primar

Voz 19 18:30 muy bien muy bien

Voz 26 18:32 voy a dormir ya no lo tengo claro

Voz 19 18:35 es aprovechado eh aprovechar hoy martes que dormir

Voz 26 18:43 día ya lo retiro al retiro aquí no Retiro Retiro

Voz 27 18:48 no no retira vale

Voz 19 18:50 vale pues se quedan cuatro editan aún yo diría que la mayor parte del planeta Tierra falta por por visitarle

Voz 26 18:57 queda mucho que queda bastante queda bastante

Voz 19 18:59 está yo diría que todo que en la naturaleza

Voz 26 19:02 sí ya sé que caminar no no no

Voz 19 19:05 bueno pues entonces descartamos de la Historia Cultura alérgico a las catedrales

Voz 28 19:14 claro que me gusta que no sé qué decir

Voz 19 19:16 te Allen pero no sé tío de Estepona sí que hay playa pero hay playas que si es que sí que sí rotonda la rotonda pues ya estaba nombrado queremos Estepona etcétera Estepona volviendo a nuestro planeta pues nada Oye que disfrutéis mucho tiempo vosotros mí

Voz 26 19:38 a cuando llegamos no van a tener una envidia ahí cuando hicimos la foto a pocos podrán decir que conocen el planeta Tierra vosotros como nosotros es buena experiencia para los niños eso seguro

Voz 19 19:49 sí supongo a dormir venga está sonando bueno a ver si eres un poquito más activo Francino que tenga más ganas de correr

Voz 1309 19:56 hemos visto batiera más a menudo a ver hola buenas tardes Santa Start de fondos cuál es su nombre Maya Maya

Voz 29 20:07 nos permita del pleito desde que yo estoy aquí para hacer el Camino de Santiago Dios mediante vales seis muy creyentes ahí puesto en manos mucho mucho mucho somos una comunidad cristiana aquí en en la galaxia

Voz 27 20:18 como ven ven vale

Voz 19 20:21 ya ya sabes que ha recorrido el camino de Santiago es hacer desde donde Gürtells Valle dando todo todo todo todo

Voz 26 20:28 yo pienso hacerlo en mi nave espacial de rayos láser tiene rayos láser

Voz 29 20:32 yo tengo una capacidad destrucción bastante potente entonces cuanto más aniquilación pues mejor perdona pero no sé si te sigo Ezequiel

Voz 26 20:40 disculpe raro es que no te culpa es culpa mía si esperar nuestra Romer cristianismo busca hacer el mal ah vale vale arrasar la humanidad arrasar osado por eso esta interpretación un poquito de de las Sagradas escrito

Voz 19 20:50 vale vale ok sabe Camino de Santiago pues igual no estaba está chapado ahora eh estaba sí

Voz 26 20:59 no os vemos entonces y de otro planeta como sea

Voz 19 21:02 vete a tu son explotables desde luego pasa te Estepona si quiere que venga adiós dos bueno yo lo que sufren este este son culturas diferentes y hay que respetarlas vale tú crees que los extraterrestres les gusta la poesía muchisimos yo creo que sí hombre a casi todos

Voz 1309 21:18 bueno vamos a comprobar depende del poeta bueno bueno también Prado a ver a ver qué cesar y la próxima semana

Voz 21 21:29 pues en la cama Aserejé contrato de hagamos un trato de Mario Benedetti claro

Voz 30 21:35 eh

Voz 31 21:44 compañero de sabe que puede contar conmigo no estatuto o hasta diez sino contar conmigo salvo una advierte que la miro a los ojos y una apretada por los míos no alerte subfusiles giro a pesar de contar conmigo

Voz 1220 22:03 huraño sin motivo no piensen que aflojar

Voz 31 22:06 no puede contar conmigo yo quisiera contar con usted

Voz 30 22:13 a ver qué hace unas semanas

Voz 31 22:20 quiero decir con aunque sea aunque sea hasta cinco lo para que acuda apresuró su auxilio a ciencia cierta usted sabe que siempre va a poder contar conmigo

Voz 30 22:38 sí

Voz 1 22:40 la Ventana

Voz 1309 22:42 Carles Francino aquí seguimos aquí seguimos en La Ventana toda por la radio he tenemos actuación actuación sorprendente posa bueno hemos venido igualitos yo tengo amigos los tipos de la publicidad que piensa que esto sea la radio

Voz 0230 23:06 porque no se ve pero venimos vestidos iguales a veces claro claro vamos a ver Íñigo pero sólo se lo voy a preguntar ahí porque si no no acabamos que LP dirías a tu energética mira yo quiero pagar lo mismo todos los meses y sin sorpresas y alguna cosita más que cada vez que es estropeen los electrodomésticos el aire acondicionado venga un técnico volando bueno pues eso está muy bien con el nuevo Super PAC Naturhouse no tienes todo pagas lo mismo todos los

Voz 32 23:30 es éste incluye la luz y las reparaciones urgentes de electrodoméstico ya aire acondicionado mira vienen en menos de tres horas llama haya están ahí vi todo por un acuerdo a fíjate desde sólo cincuenta y uno euros mes impuestos incluido si tienes gas pues también hay un Super PAC que lo incluye como la contratación pues muy fácil apunta el teléfono y los especialistas también novecientos sesenta y cuatro noventa y dos setenta y siete o también podéis entrar en punto es hoy tu tienda natural va a haber ya lo he apuntado

Voz 0230 23:57 novecientos sesenta y cuatro noventa y dos setenta y siete

Voz 32 24:00 no así de fácil así de sí

Voz 33 24:05 mejor no

Voz 0230 24:07 bueno a ver hablando de actuaciones arcano que que pasa aquí os que es pasaba con el cordón consultorio de árboles que estábamos hablando envidias todo el consultorio estrategia

Voz 10 24:16 no hay ningún niño siendo nosotros de otro planeta

Voz 0230 24:19 sí me que propone pues vamos a hacer nosotros un consultorio arrimado si os parece

Voz 1309 24:25 el texto libre

Voz 0230 24:27 vamos a improvisar la respuesta como siempre que hacemos necesitamos que os hagáis una consulta quien quiera vale preguntar cualquier cosa en cuanto diga la pregunta lanzamos la instrumental yo tengo una arrimar venga tú si cuando llegaran los marcianos a la tierra

Voz 11 24:44 ya ya o cuándo llegará a los marcianos a la tierra a Payá vamos Palha yo cuando gana llega cuando van a llegar no lo sé no lo sé no lo sé cuándo van a llegar los marcianos me pregunta mi amigo realmente no lo sé el tiempo y espacio son relativos cuánto peso relativo es lo que era pues tan relativos como el número tres para Albert Rivera

Voz 12 25:03 por supuesto porque nunca da la cara pero bueno nosotros sí que lo hacemos venimos de otro planeta por eso para que no reta Sicko a la repuesta nosotros nos la sabemos

Voz 11 25:12 realmente me encanta improvisar los marcianos y nos van a atacar pero realmente van a llegar y no pasa nada si les pasa igual saben que no lo vamos a exhumar

Voz 12 25:22 sí es como la película de la llegada porque lo único que intenta comunicarse mientras tanto los países se pelean y yo mismo sople destruyen dentro de sus aunque yo esto es lo que pasa

Voz 11 25:33 ese desfase hay problemas en la Constitución porque no puedo decir Mis Gaza pero bueno me preguntan qué ha pasado si un rapero Paul actor Luis

Voz 12 25:41 criticado Giulia paso le pasa quién ha tomado aquí debe entrar viene de otro universo paralelo participa

Voz 11 25:51 arrimar otro paralelo Parri Markel está pasando ahora mismo a este chaval que en España hay marcianos los puedes encontrar el lugar de EC son empresas de trabajo temporal

Voz 1309 26:10 hemos resuelto tu consulta

Voz 1220 26:15 a ver si ahora son capaces de resolverlas cuestiones que les vamos a nuestros dos concursantes saludamos primero a nuestra campeona de la semana pasada la tercera semana tres que está participando si Virginia o la Virginia buenas tardes

Voz 27 26:31 hola hola hola todo bien no una hoy en Valladolid estáis

Voz 1220 26:37 vaya vaya tema eh bueno datos lea lo tocaremos otro día a lo mejor me he aquí la aspirante nueva en este concurso es el de Alcorcón Madrid su primeras

Voz 1309 26:51 manda llama Yolanda Yolanda buenas tardes

Voz 34 26:55 hola qué tal estás animada para plantar cara

Voz 1220 26:59 Virginia animar a emprender

Voz 1309 27:02 bueno no no pasa nada

Voz 1220 27:04 supieses Luck bueno los concursantes tan lamentable que han pasado por este concurso

Voz 1309 27:08 por favor esa si somos sinceros sabido nos espera el promedio está muy bien pero hay que decir que Yolanda que es muy difícil que es la peor concursos pero bueno mayo está bien estará a la altura hay padrinos de lujo e como él

Voz 1220 27:29 bueno es verdad así gracias por apuntar los Francino elegir acompañante en esta aventura Yolanda con quién quieres jugar pues yo cogería cercano algo

Voz 27 27:38 Sara Cano marcharme

Voz 1220 27:42 venga madre mía

Voz 34 27:45 yo repito Francino

Voz 1220 27:47 qué te han Cano bueno pues se venga a como aspirante ya sabes la primera es una ronda de calentamiento cinco preguntas para cada una con un tema entonces como hemos tenido este fin de semana en Madrid ha venido pues mucha gente de Liverpool lleve al final de la mítica dos temas son por un lado el Liverpool ir por otro lado los Beatles no vale entonces Yolanda cuál de los dos temas quedes

Voz 26 28:13 pues yo que sé Dickens vivir

Voz 1220 28:16 perfecto pues venga podamos con Yolanda Shara empezamos a ver cuál es el primer Single porque en aquella época se lanzaban sin Anse amabas el primer sencillo que grabó el grupo allá por octubre de mil novecientos sesenta y dos Te doy tres opciones Please please mi Love Milú o Ob-La-Da Ob-La-Da a ver espera

Voz 35 28:38 lo mí

Voz 0230 28:41 no sabe

Voz 34 28:44 eso sí lo sabe y no es lo mismo un de tres bueno no sé si Sara tú si no sabes nada que cada sala que era que lo sabe cuál hablemos a comprobar

Voz 1220 29:03 a ver vamos a comprobar las es la verdad no no comprobar

Voz 12 29:06 no

Voz 5 29:12 vale segunda pregunta ahora

Voz 1220 29:15 los cobran derechos y cuánto cuánto se lanzaron al mercado antes de separarse los Beatles en mil noventa setenta Logan salió recopilaciones durante su carrera lanzaron un determinado número de discos te doy tres opciones once doce o trece

Voz 21 29:35 hombre no sé

Voz 1220 29:37 doce correcto porque también bueno a ver doce a trece porque sobre el Magic al misterio alguna la consideran un EP en un elepé decir pero doce de perfecto dos aciertos tercera pregunta hemos visto cuál era el primer single la primera canción que salían sencillo cuál fue la última fue de su en el último álbum que fue el Let it be tres opciones Let it be Yesterday o Tomorrow la piscina Leti pide correcto muy bien

Voz 13 30:08 Nos estamos somos muchos

Voz 5 30:13 simplemente no por esto dejan poco vale ya está ya estaba los Beatles Lennon sí sí vale más de que no se le

Voz 1220 30:33 a fueran los dos grandes compositores de los Beatles pero el tercero digamos de abordo queda Jones Harrison poco a poco sacó unas cuantas joyita es maravillosas de estas tres canciones que te voy a decir sólo una es de George Harrison valer las tres son muy conocidas la ex gel bien y otra es que Camps de suena criminales

Voz 1309 30:54 no es la mítica All is love no cuál de las tres es de ellos

Voz 1220 31:04 pues la segunda Gil como muy bien diseñado por cierto hablando de Clos por si no sabéis fue la primera canción transmitida globalmente en directo vía satélite treinta países cuatrocientos millones de personas la orquesta de toda esta gente por el cinco de junio sesenta y siete y negro todavía hay escuchado es esta

Voz 5 31:31 en Viena Austria Carlos II e móviles muy bien La Bisbal el hace tiempo que no pasa cierto

Voz 1309 31:40 es que no hay zonas bueno tu salsa aquí última pregunta mi hermano José Mi hermano

Voz 1220 31:49 José tuvo un grupo que cantaba canciones de los Beatles no has e incluso fue invitado al Liverpool que todos los años una reunión de beatlemaníacos yo estuve también eh no no cantando yo acompañado a mi hermano

Voz 1309 32:00 cómo se llamaba como se llamaba hermano los tres

Voz 1220 32:06 fusiones saber Beatles Trives sal tributa invita bien puesto Liverpool o lo hacía Iturriaga como muy bien ha dicho Francino las hagan ver a los que yo he dicho lo Pitu Urriaga las listas

Voz 34 32:22 si la primera guardia amaba Liverpool bueno muy bien oye Yolanda hay cuatro sobre

Voz 1220 32:33 Virginia estás por ahí vamos venga vamos a dale que te pego con Liverpool es el concepto y la primera pregunta de música la de muy sencilla Liverpool es ciudad costera o de interior sabe yo lo sé no sabe Francina si bien pero bueno piensa dale Virginia por no gastar gastarme vamos venga

Voz 1309 32:53 qué carga la ordenador venga tira tira tira era muy bien

Voz 1220 32:59 ante a una puede aguantar a ver Virginia cuanto Sunny culpa animales no cuántos habitantes huyeron le echa si le echas a Liverpool a la ciudad de Liverpool porque ayer el área metropolitana de Liverpool no a la ciudad de hay tres opciones sobre quinientos seis ciento dos mil habitantes sobre un millón os sobre dos millones mucho es una media millones de bien todos sabemos que Pool significa piscina no pero Liber de Liverpool Liber que significa estómago hígado o Bazo

Voz 17 33:32 ostras esto no del líder

Voz 1220 33:37 ya no puede decir ya no puede decir el estómago hígado bazo tampoco lo sé

Voz 26 33:42 es eh

Voz 27 33:42 como no sé qué no

Voz 1309 33:50 qué tendría que valer dos puntos entonces y dado o Vaz

Voz 1220 33:55 eso sí

Voz 1309 33:56 qué más actual

Voz 1220 34:01 muy bien muy venga una que está hecho para cómo se llama el estadio del Liverpool lo que bueno está chupado así en Virginia

Voz 26 34:10 él él se ágil roto

Voz 1220 34:13 a la última muchos campos muchos jugadores españoles San Juan el Liverpool pero te voy a decir tres uno de estos tres no a jugar en el ir a verlo vale esta Pepe Reina pero no pues ser ya Pepe Reina Fernando Torres o David Silva que no que no ha jugado Pepe Reina Fernando Torres David sí tiene su padrino padrino dile va a Virginia

Voz 36 34:40 venga hoy no jugó sí

Voz 27 34:43 carrera Fernando Torres David Silva que estado siempre en el Manchester City

Voz 1220 34:49 mate cuatro vale vamos Saura ya con la tanda diez preguntas alternativas Weis cuatro cuatro vale vale la querrán esta se enfrenta ahora a la posibilidad de llevarse el toca pero bueno venga empezamos la pregunta es son personajes que cumplen años hoy muy bien y la pregunta es cuál es su profesión vale vale primero empezamos antes hemos empezado por Yolanda vamos a empezar por Virginia Virginia cuál es la profesión de Mika Costa sí indica Acosta tres opciones perdona que no te da opciones a cantar cantante actriz o modelo Nica Costa cantante si si te suena esto qué daño eso está talado

Voz 37 35:46 para que se lo a cantar

Voz 1309 35:50 vale si ahora no tienes a los CIE de cumple sin la cambiarla cumple cuarenta cumple cuarenta y siete vale cumple cuarenta y nueve David Barrufet hombre es deportista o deportistas

Voz 1220 36:04 anda estás Patti porque está pero de qué deportes baloncesto balonmano o fútbol sala

Voz 38 36:12 Barrufet

Voz 1220 36:14 de baloncesto balonmano fútbol sala

Voz 1309 36:17 el el dos el jugador muy bien lo jugar el balón

Voz 1220 36:25 vamos con la tercera es para morterazos vale no a Quail no va

Voz 34 36:32 Quaid tres opciones atleta

Voz 1220 36:34 ya político o actor

Voz 26 36:37 no a Uruguay era el de exigencias no

Voz 1309 36:41 la atonía de Grey sí sí tres Exactamente muy bien Virginia seguro

Voz 1220 36:49 ahora con seis puntos vamos con Yolanda vale pregunta para latir trip hop hasta el de Trinidad Jiménez atleta política o actriz

Voz 27 37:00 me parece me parece que políticamente cincuenta visitas pues Jiménez

Voz 1220 37:06 está buscando para su labores políticas que va de año hace no se están algo de la ONU

Voz 36 37:12 pero pero no podría aseguran no

Voz 1220 37:15 ah vale venga vamos con Virginia estas un poco más difícil Vladimir VoIP voz hombre Vladimir voy voy vale gran tres opciones un grande matemático ahí sí que rima bien has todo lo mafioso checheno Vladimir bots voy vos los cumple cincuenta y seis años escucha este programa le mandamos un saludo cual Virginia grande

Voz 26 37:46 no los neumáticos no nos va bien

Voz 1309 37:50 hay quien de hecho en el ángulo de dos fue este usted si venía todo claro

Voz 1220 38:00 Yolanda como The good tapas

Voz 1309 38:02 la Tito Nieves

Voz 1220 38:04 Tito Nieves cumple sesenta y un años tres opciones político puertorriqueño jugador de béisbol puertorriqueño o cantante puertorriqueño portorriqueño S

Voz 27 38:14 por si tomamos a ponerle cantante si no porque como portorriqueño tiene que se como sí sí

Voz 1309 38:22 el nieve no

Voz 1220 38:26 siempre que tomamos con Virginia les quedan dos dos preguntas para cada una e Nicolás azúcar este hombre este hombre ya está ya ya murió porque la ciudad en mil ochocientos ochenta Nicolas Achúcarro tres opciones Moreno pasteles director de orquesta neurocientíficos jugador del Athletic de Bilbao Nicolás

Voz 26 38:51 el director de bonos por el apellido del Atleti diría que no me sorprende

Voz 1309 38:59 la quince Achúcarro conté X

Voz 34 39:03 no no no no es jugador exactamente director de Estado neurocientífico

Voz 1220 39:08 sí ahora gente que hizo no los niños típicos y si no es no es que yo pensaba es verdad también que el que con la música pero debe ser otro la chupa yo tenía la ONU están Telefónica

Voz 1309 39:19 a ver si perdona pero eso ya lo sabía

Voz 1220 39:24 ya pero no que le criticaron mucho es verdad

Voz 1309 39:29 o sea no es directora de estrategia de Asuntos Públicos Rato has metal no os metáis con dicho nada bueno para el mundo Chuck carro vale rockera que lo he dicho bien

Voz 1220 39:46 científico hombre va venga

Voz 1309 39:48 que bueno os queda un no no no yo

Voz 1220 39:51 cuando hay Holanda para ti Carlos Cardús Carlos Cardús tres sesenta años cumple tres fieles productor de whisky del Cardús maestro cafetero maestro cafetero o piloto de motos

Voz 34 40:05 pero el piloto de motos correcto bueno a llega ocho iguales queda una para cada uno

Voz 1220 40:11 si queréis que acertar no son fáciles una para Virginia no presiones John Drew Barrymore bueno espero actor músico o futbolista inglés John Drew Barrymore

Voz 21 40:30 sí

Voz 15 40:33 ahora el pague

Voz 1220 40:35 Ibar More eh

Voz 34 40:39 tú te has quedado contener Barrymore

Voz 26 40:42 no pero me sonaba poner

Voz 39 40:44 será al padre que no lo sabía yo no

Voz 1220 40:47 da tienes que hace tienes que acertar porque si no va bien Familia vale es es que te ha tocado una difícil pero bueno piénsalo Bronislaw Komorowski Roberto recayendo

Voz 1309 41:00 a quién pero como nos

Voz 1220 41:06 hay tres opciones Amorós Komorowski no te polaco presidente polaco después de Lech Walesa

Voz 34 41:15 otro futbolista polacos Turón Islam Komorowski bosques polaca Yolanda polaco llegó a la cola actor presidente a futbolista Samson chan chan chan

Voz 1309 41:32 bueno pues habéis empatado vais a tener que venir la semana que viene no hay tiempo se un tiempo por eso pero hasta Marbella directamente las dos orillas porque ya lo pensaré hombre me voy a ir me venga a Baleares este fin de semana un espacio no es algo que no hagáis siquiera de urgencias resto muy bien

Voz 27 41:57 ella todo eso hizo con improvisado con empate con mira

Voz 11 42:06 he dicho pero bueno me han dicho empate aquí todo el mundo se suma cuando hay palabras para el combate yo no si te empatar sus y no decir tonterías la palabra es empate yo soy del Rey de la empatía

Voz 12 42:17 empate pero la despensa mejor que noté ofrendas porque es el mejor ataque hablas de empatía te falta la Sympathy dentro de este día soy un Pokemon Plaza de Armas

Voz 27 42:29 excepto que se haya visto porque nadie es perfecto a ver qué hay vaya presidente bien bien bien bien bien bien real

Voz 11 42:38 ente hay problemas con experiencia porque hay crisis para hacer quién hoy en día ocupa la presidencia

Voz 12 42:43 si España quiere mejorar como destino

Voz 11 42:45 todos los españoles que voten como presidente a Francino

Voz 40 42:49 el modo en el que te expresas menos mal que es cada vez que salgo a beber presido la mesa en doce en la verdad es que no me preocupo demasiado fuera así nos va tomado muy buenos ciudadanos

Voz 11 42:59 imagínatelo lo haríamos a estas alturas daríamos un partido y tú sería ministros de Cultura lo estamos haciendo sin ninguna tontería en realidad no lo sería lo sería el gran Isaías

Voz 1309 43:09 la medalla de plata

Voz 12 43:12 la medalla de plata o de bronce yo soy de hora no me fundó con ninguna Seguí frente material de un tono ocre pero no soy mediocre porque siempre estoy a la altura

Voz 11 43:23 estoy a la altura a por eso a estas alturas están diciendo que si hago muchas batallas pues claro a veces la galo que a veces me raya pero bueno

Voz 2 43:31 el canon ensaya arcano nunca falla resulta que se me va a romper el cuello de colgar tantas medallas