Flash deportes SER de las 18:30 (04/06/2019)

hoy tenemos cita con la Segunda división esta noche se juegan los partidos correspondientes de la jornada número cuarenta y uno que fueron aplazados por el terrible fallecimiento de José Antonio Reyes así que a partir de las nueve con nada unificada con siete partidos Lugo Tenerife Zaragoza Numancia Elche Deportivo Albacete Málaga Cádiz Extremadura también Mallorca Granada en este último podemos ver un ascenso porque hay gana en Mallorca saca el mismo resultado que consiga el Albacete será equipo de Primera División y luchando en el descenso cuatro equipos que pelearán esta noche por no ocupar la plaza que desciende a Segunda B cuatro equipos como decimos que son Rayo Majadahonda Lugo Tenerife también Numancia hay al margen de la segunda división el Real Madrid hace uno de sus primeros movimientos y ficha a Jobbik el serbio de veintiún años llega de Frankfurt firma con el club blanco por seis temporadas además el el club español ha abonado sesenta millones a alguien trate Frankfurt con por el traspaso de los que doce son para él Benfica además recordamos que la selección española se concentra en Las Rozas de cara a sus próximos compromisos el primero será ante Islas Feroe después el equipo de Luis Enrique se medirá ante Suecia fuera del fútbol en tenis suspendido por lluvia el partido de semifinales de Roland Garros entre Rafa Nadal INI Xicoy un partido con ventaja para el español que gana de momento por seis uno seis dos cuatro dos y cerramos con baloncesto hoy se juega el Valencia Basket Unicaja tercer y último partido de los cuartos de final de los play off el ganador del encuentro pasar a las semifinales de la competición donde se medirá ante el Real de momento es todo más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER Carrusel deportivo en todas las emisoras de la Cadena SER