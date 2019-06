Candela Peña: "No soy de mirar atrás"

Voz 0295 00:00 esto no ha ocurrido nunca tiempo de un comité de bienvenida de Zapatero va a propósito para Alcoy cargados la monarquía pone cachondo no parece

Voz 0295 00:25 sí ya Aguado La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 0277 00:43 Fabiola Cubells buenas tardes hola buenas tardes tal yo me tenéis frito con los teléfono la invitada también yo que no te han saludado

Voz 3 00:56 pues que lo uso fatal es que no las sé usar aquí no sabes hacer si no no sabes si no se hacer selfies no sé usar las redes sociales poco acerca del microondas yo no sé usar nada y lo hago todo mal pero esta semana estoy muy pesada por eso de mira mira mira

Voz 4 01:10 la promoción no tira muy bien preparada para el por la calle me han dicho me haces un selfie además tu teléfono va a tono con la chaqueta de Mario si es verdad lo que estaba bien la cosa estaba sale no hombre que no todos los días dos y tres bueno es verdad hay que buscar un algún tú has hecho que me ha gustado mucho hay que tirar uno dos y tres como te doy mis ojos Una pistola en cada mano y princesas

Voz 5 01:43 por eso es donde más se piensan las cosas no son importantes porque exista son importantes se piensa en ellas como a tu hijo que no está pero piensa cada día que sí existe porque piensas en él mi madre lo dices que existimos porque alguien piensa en nosotros generar dice que lo dijo no sé quién pero yo veía Selim según le convenga

Voz 6 02:15 me llaman calle pisando la red oculto

Voz 3 02:18 paran por la calle y la de princesas y digo no

Voz 0305 02:21 pues si usted es decir que sí que no porque ya no

Voz 3 02:23 no soy esa o sea vivir de lo de atrás estuvo precioso fíjate esos textos sea has de tener mucha suerte para encontrar textos así de maravilla pero yo no soy de mirar para atrás ni nada de eso yo que le quedan porque no

Voz 0277 02:39 ahora le gusta más que un taxista que me ha pasado a ver a ver cuenta

Voz 3 02:47 lo que les decía que yo Mi vida cuando trabajo y tal vale pero si no yo llevo una vida bastante normal súper vida de señora de ama de casa ETA al igual entonces ahora vendían el taxi no había visto todavía las los carteles veo ya

Voz 0277 02:59 el único así que más vale que quiero hacer una foto y de repente me mira dice esa es usted mira así para tales y me dice exmodelo le digo por su puesto

Voz 4 03:12 luego no Candela Peña vuelve a la tele y eso es noticia para Mariola que está ahí que no que no puede ya existe más vuelve a la tele a partir del viernes en Movistar con ocho capítulos de una historia que tiene una pinta cojonudo

Voz 3 03:24 Hinault innovar digáis que soy una pesada pero no es que vuelva es que es mi primera series que es que eso es lo digo bueno hiciste una cosa que ha visto Televisión español sí pero hace mil años y mar de dudas para extraer el Cristián Marcos no no había Alzheimer no tengo vale pero una serie de verdad sería de verdad

Voz 5 03:39 esta música para nostalgia ellos mira mira mira yo estoy más orgullosa hermanita tanto a mí me tomaría juega el poco caso que te hecho siempre ya ya lo sé yo como el resto de las llegando con hechos de los días cajones Manuela que tonta e qué pena que no los podemos crearlas dos total no se vamos a pelear

Voz 7 04:07 quienes de hechos como está bien ya pasó lo peor es que a veces se ve sin de es que parece que está en complicado

Voz 9 04:18 en el año noventa y cinco verdad Televisión Española sí sí

Voz 10 04:23 sí son las aliadas de Joaquín Oristrell pero esa era la primera serie interactiva porque el público decidiera que se presentaba en un en un show para entendernos que ya le había dos opciones y precisamos Gemma aquí sí católica toallitas

Voz 4 04:38 sí sí sí fíjate fíjate si ha pasado tiempo bueno pues ahora insisto repito vuelve a intentarlo este viernes llega a Movistar

Voz 11 04:48 cierro ocho capítulos subrayo una historia cojonudo a Candela Peña es una jueza que antes de dar otros detalles un concurso de popularidad

Voz 1504 04:57 yo creo que no sólo Gara

Voz 12 05:00 yo día porque me conoce todo el mundo

Voz 4 05:04 es miedo

Voz 12 05:05 sí me conocen porque te llaman Atica no a mí

Voz 2 05:14 sólo eso todavía sargento Alejandro

Voz 4 05:17 ha adjudicado Candela Montes jueza del hierro y recuerden que me mi teléfono haciendo mis por aquí llaman la Corona haciendo amigos

Voz 13 05:27 bueno que conste que nos hemos referido a esta serie por lo que antes decías tú Francino Roberto yo como la serie de Candela Peña que antes decías es que si es la serie

Voz 14 05:35 no porque tengo no eh

Voz 0305 05:37 claro y tengo que decir que me hace mucha ilusión es la primera serie protagonizada por una mujer en en el canal de Movi Star estoy orgullosa estoy contenta estoy en un momento de celebración porque a parte de que la gente diga que yo soy muy reivindicativa no es cierto yo solo recogido una vez

Voz 3 05:54 que no pasa nada porque estamos en un momento ya que oye sino decimos las cosas que rollo pero que a mis amigas así les comentaba no he tenido la primera persona que me entrevistó hablo del rodaje una mujer hace mucho canaria talibán me dijo

Voz 0305 06:07 tendrías que estar contenta de ser protagonista con tu edad ahí tus condiciones no podré mi mujer

Voz 3 06:15 uno de los tres condiciones y género claro entonces veo Exxon entonces quiero decir osea Candela Montes es una tía que ya ha cumplido los cuarenta

Voz 0305 06:23 que no está en el canon de belleza normal y yo creo que es el triunfo de la

Voz 4 06:29 la mujer real bueno si está en el canon de belleza normal problema es la otro claro estaba en el canon

Voz 0305 06:37 en el canon en Princesas también ponía calle belleza relativa escribió Fernando León eh yo con esto tengo que he lidiado siempre no me importa pero sí que quiero que las mujeres que representa Candela Montes que da igual que sean juezas montado horas periodista es tal es un tipo de mujer que tiene un niño con un problema tan serio muy serio que en cuanto el padre eso se aparta una mujer sola una mujer que tiene opinión propia al sistema no le gusta la manda a colgado más complicado que es la isla de hierro en el Hierro pasan pocas cosas pues justo pone esa mujer un pie hay un muerto entonces está enfadada está enfadada esta putada porque la han llevado ahí y es una mujer que tiene muy complicado incluso las relaciones sociales emocionales etcétera porque ese niño como ella bien dices un repelente para su situación por qué pues llevan mucho pues tengo encima ya hay muchas mujeres no igual tal enfadadas pero que sí que tienen que lidiar con eso de ser la líder de una familia monoparental que casi sí hombre son monoparentales que entre las instrucciones comprar la leche sin lactosa saber si el niño ha comido pescado al mediodía lo que tiene que por la noche es mucho a Tour huye que es normal que estas mujeres posee bajen Tinder para echar un polvo porque es que sí

Voz 4 07:58 algo es algo hay que hacer sabes una cosa que me gusta es si es usted voy un personaje de mujer ejecutiva no decorativa que se que esa es una diferencia sustancial sí a mí yo sólo he visto primer capítulo Mariola ventaja como como Calixto III hecho ya icono y pero me me encanta el primer duelo el primer tête à tête con Darío Grandinetti el empresario turbio que aparecen bueno tú fíjate lo que empieces con el spoiler pero bueno si acabas de decir que sólo llegar la jueza en fin se produce un crimen además de es que no sé es si un empresario que sospechoso pero ese primer teta teta

Voz 15 08:34 de la jueza con el detenido Jové un duelo hay que que promete sí que sin que

Voz 4 08:39 no sé lo que se podrá contar pero que promete promete no

Voz 16 08:41 ahí puedo contar mucho porque fíjate qué

Voz 0305 08:44 te de la de la responsabilidad mía de aceptar este personaje es que la trama de esta mujer no se sostiene bajo el enamoramiento de ningún nombre ni nada de eso entonces todo lo que tiene con Darío es lo que tú has visto son caros que en realidad todos los capítulos tenemos el gran en los dos juntos pero no hemos tenido mucho porque él tenía sus tramas yo las mías pero bueno Darío es es un hombre al que admiro muchísimo que en Barcelona cuando yo era chica vivía allí el único teatro donde se ponía teatro en castellano al teatro Goya y me acuerdo de que en el colegio de las Agustinas Nos llevaron a haber una función que se llamaba Joe peto que él hacía de Pinocho salía desnudo que a mí me impactó mucho porque yo sólo había visto desnudo mi padre Antonio Peña puedes ver aquel señor argentino desnudo pues entonces ya es Darío Grandinetti

Voz 3 09:36 no todos pues esto eh hombre por supuesto que he contado más cosas que aquí no voy a cortar

Voz 0277 09:39 no no en lo que el impacto ve por vamos a Hierro

Voz 1504 09:45 en ese momento en el que yo incidido tanto que es veinticinco años veintidós años después de esa serie de que hemos citado

Voz 3 09:54 anda Barriola cómo va a ser veintidós años que echa la dura Aduriz de identidad cuatro veinticuatro a jugar ella ya sabes que yo no soy buena cree que la bondad teníamos todos dos

Voz 1504 10:07 empezaron también quiero este periodo que has hecho afines es verdad pero tiene no te han vuelto a llamar de la tele no

Voz 3 10:14 no no eso no está clara no sé

Voz 0305 10:18 de haber no me han podido ya o sea yo era

Voz 3 10:20 eh una que retina hasta que te digo hasta que Isabel Coixet amiga me pilló por banda y me dijo Candela no te tires un pisto que aquí no hay ya tienes un hijo a mí la muerte de mi padre y el nacimiento de mi hijo me dio vuelta a la cabeza yo hasta entonces pues era una vida más hedonista yo no necesitaba mucho para vivir no soy malgastado ahora entonces hacía lo que me gustaba Hitachi que lo sigo haciendo pero la vida también se ha puesto de cara porque los proyectos que me salen son chulos la vida Londres exacto yo me hacia le decía Isabel la Isabelle Huppert por la vida porque es que aquí no hay proyectos y entonces me dijo es mejor hacer malas películas que no hacer Pelli

Voz 0305 10:54 las ir Carmen Maura otra grande amiga me dijo Candela de las malas películas no se acuerda nadie así que tú qué buena has had ad porque eso es lo que iba a raíz de entonces yo hago ya todo osea que si ahora me llaman de supervivientes de Quini

Voz 3 11:11 no sé cómo decirte a decir ahora ya me cabe un barco no están así pero estoy una maqueta mes flexibles está pidiendo mármol esa frase que acabas de decir pues no pero quiere decir que ahora estoy y me lo paso mejor y en antes yo me

Voz 0305 11:28 hacia la intensa ETA talara no ahora

Voz 4 11:31 disfruto más soy más disfrutó nada el trabajo y aparte en realidad a mí lo que me gusta yo me dedico a esto porque lo que me gustan son los equipos yo con los equipos noto que me vengo arriba yo no podría

Voz 0305 11:41 estar en Zamora haciendo un monólogo un jueves por la tarde no sea lo haría sí pero tengo que pagar el colegio sí pero no yo soy de equipo a mi esto me da la vidilla y ahora por ejemplo que como ha sido el rodaje

Voz 4 11:54 bueno pues yo lo conozco estuve hace un año y pico oí Hawley es fantástico eso cuánto tiempo AIS es decir cuatro meses

Voz 0305 12:02 pues hay gente que sí que es cierto que más urbanita a mí me viene genial lo sea yo el hierro me parecía es el lugar idóneo idílico para mí si tuviera dinero tendría una casa hay un sitio que hay tres gasolineras para que no te pille tal yo heladerías creo que ni hay está la pizzería de mi amiga ya allí

Voz 14 12:21 que el jugador otro amigo que tengo en el puerto el Parador

Voz 0305 12:25 es un asturiano nuestros sitios de cabecera Chin pum una gente maravillosa una isla muy particular porque como tiene un ha tenido un mar tan fuerte en los pueblos verdaderos están como en la cima ahí vive como medio de espaldas al mar es una cosa

Voz 4 12:42 muy particular es muy particular y claro en una sociedad pues tan tan tan encerradito tan tan suya y tal pues a veces las cosas que llegan a juicio pues pueden ser particulares por ejemplo que haya bronca en una romería honor romería cuidado que no sólo romería

Voz 17 12:56 tratándose de un delito leve de lesiones que sucedió hace cuatro años están ustedes seguros de querer seguir adelante con esto no prefieren que retiremos las denuncias y nos olvidemos de Altea

Voz 9 13:07 con avenida señoría representado esperaban que al menos la parte contraria reconocieran su culpa porque Vicente quinientos se enfrenta una agresión de revolucionario señoría

Voz 17 13:16 a ver denunciantes denunciados son todos los porque los están acusando mutuamente saben ustedes lo que va a suceder vamos a salir todos de aquí con antecedentes penales con una multa

Voz 9 13:27 señoría además que una romería termine

Voz 3 13:29 el yo la verdad

Voz 9 13:32 de la bajada es mucho más con Almería es lo más sagrado de hierro una vez cada cuatro años la patrona Salies de la ermita llevado a hombros por los herreños pues toda la vida imaginarme lo cuenten ellos usted mismo por ejemplo que qué paso cuál fue el problema yo

Voz 0277 13:52 cuando no reciben la raya con seriedad y respeto señoras West no sólo llegamos con la mal llamada la radio con bailarín bailarines esto achacan a nuestros Pinto y el otro pueblo esperan con su nieto pero yo de Berdún tienen que coger el toque lo que toca Pipi

Voz 18 14:13 di di di dividiría pediría a nadie y por eso digo que

Voz 4 14:18 la sala del juicio el ejemplo dieciséis Pierce ha cogido el don que bueno pues pero eso es un retrato de una sociedad concreta

Voz 3 14:27 es cierto que cuando pasas allí cuatro meses te das cuenta de la importancia de la bajada tanto es así que la siguiente bajada queremos ir todos los de la serie la bajada está dentro de la serie

Voz 1504 14:38 ayer narra hablando de los responsables de la serie ya sabes que aquí siempre los citamos que son los que ahora ella también son hermanos yo conocí a Jorge a a al otro Pepe es el lidiador de la ellos están fascinados contigo no sé si lo sabes

Voz 4 14:53 pues no no lo sé pero te acabas enterado por un poquito sí

Voz 1504 14:56 abierto si no es que fíjate hablaban el otro día que era viese un rodaje dulce que no había sido un rodaje de estos ásperos no qué bueno es una historia que que entroncan esta en esta cosa que se hace ya últimamente las es que es deslocalizar lo de Madrid que a mí no me gusta mucho con los acentos con esto que decías de la de la romería Jones de exceso consigue hablar de todo

Voz 0305 15:19 de las cosas que has dicho tengo que decir varias cosas por ejemplo

Voz 1504 15:22 los contra

Voz 0305 15:24 pp es el que ha ideado esto es el responsable de los personajes femeninos de la serie que son personajes que no necesitan apoyarse nada pero ya no la jueza la esposa de Díaz que es lo que interpreta edad Darío y él es su hija quien Tania la que hace de secretaria judicial el Mónica López Antonia San Juan personajes muy increíble sólo por eso veneración luego Jorge nuestro director es un director nada fan no es de estos que es al presidente lo han dicho no no es un tío que es serio tal hay actrices y actores que lo necesitan yo la verdad no necesito que me que mal las heridas porque pienso si a este señor no le gusta porque yo soy un vehículo para contar esto no se me olvida yo no tengo mucho ego en ese sentido sea yo soy un vehículo para contar una historia de éste señor entonces donde él quiera ir me voy a acercar lo máximo posible entonces si a él no le gustan me lo dirá no necesito que me diga pero bueno en algún es Zenón de estos del copo de que hubiera necesitado un tal tampoco ultra gallego entonces

Voz 4 16:25 no hay gallegos que me han cantado pero

Voz 0305 16:27 con Javi Varas dentro son heavies eso lado luego por otro lo de los acentos ya que está todo globalizado y que hay Star Bucks en todos sitios quiero decir que pueda venir un mexicano aquí con su acento que no pase nada estamos en España ya hay andaluces maravilla catalanes maravillas sus asturianos con las calles sus con un agente que que todos somos Gloria todos tenemos nuestra riqueza si me toca un poco el pie que cuando tú vienes a Madrid no quieres Canaria acento neutro puesto que hicimos un debate

Voz 4 16:58 eso en la radio quedándonos en los que proponen directamente porque claro dónde está escrito que tú no puedes mantener tu acento andaluz canario gallego Artest

Voz 16 17:09 y luego también cosas rarísimas a mí ahora me han ya me llamaron de una serie muy importante muy en Portland

Voz 0305 17:15 de tal y me dicen te importaría hacer acento mexicano ideó a ver pues siempre portería haber vosotros sois mexicanos no estáis contando no habrá actrices increíbles allí exime me llamáis a mí ya me me que yo hable así que pueda ser hay cosas que no entiendo que hay que pasar por los aros se pasa

Voz 19 17:34 pero hay días que aún no no ha pues una quema ninguna una buena si se sabe las flores no no no no otra más buena bueno más buenas

Voz 0277 17:45 me encanta y aparente mal de la Casa de la

Voz 3 17:51 Flores porque soy más Marica pero al que iba a decir

Voz 15 17:55 con más oye Candela tú cuando descubriste que quería ser actriz por curiosidad bueno es que yo soy un poco

Voz 0305 18:03 es que esta historia es preciosa yo soy la hija de los dueños del bar pegado al único cine que había en mi pueblo

Voz 4 18:09 sí

Voz 0305 18:10 entonces cuando yo molestaba en el bar mi madre me decía dile al señor Ramón que te deje pasar al acomodador entonces a mí me daba tanta vergüenza decirle señor Ramón dejemos pasar que yo lo hacía primero un show en un hall de la sede enorme pues yo lo hacía mis cosas seña Ramón

Voz 3 18:26 mire le voy a cantar esta canción y entonces yo la CIA pues tanta tan Hemisferio subió las escaleras la su guía Haro con queda pelo señor Ramón y cuando aquel hombre hasta el nabos con perdón me decía Candela ya pasa entonces como me daba apuro hacérselo otra vez no quería salir quinto de Letizia señor Ramón diga la verdad que me traiga entonces yo he hecho de todo en esas tres últimas butacas

Voz 1504 18:49 comido a merendar DC nado me a mujer porque me

Voz 3 18:54 el período todo todo todo y cuando el cine lo tiraron abajo medió el alcalde las tres butacas y la esta comisaría en serio que bueno supe de Horta

Voz 4 19:02 eso es una película que no no yo soy un poco así

Voz 3 19:04 Emma Paradiso porque luego Ángeles venía encima yo cuando ya las había visto me subí a casa de la tía Ángeles Illa Solla

Voz 4 19:11 madre mía pero que cine que pueblo el cine Maragall llenaba Gavà Gavà claro qué película que ahora no le tengo tanto cariño a Gavà no sé por qué tengo yo con un poco de peso así yo eso porque yo qué sé porque luego de mayor a mi Barcelona es que no me trae suerte no sé qué es fíjate qué nacido yo bueno esto es una pedrada

Voz 19 19:28 me regañan lo puedo hablar pero no sé

Voz 4 19:32 bueno también es porque he perdido a gente que quiero no se Barcelona raro ska conmigo y yo con ella o todos con todos no se dime una película que recuerdes de esa época que debiera ser el cine

Voz 0305 19:43 nunca lo supe pero sean lo sube mucho más tarde pero la primera vez que yo me caliente fue viendo vestida para matar en una escena que Angie Dickinson les quitan unas medias en la parte de atrás de un taxi si yo salí Le dije

Voz 4 19:57 mi madre digo mamá digo me pasa una cosa digo como si me andarán dormiditas por el Chiki

Voz 0305 20:02 era la manera que yo tenía de explicar que me había calentado

Voz 4 20:05 eso sí claro pero bueno

Voz 0305 20:07 pero él pensaba que era Michael Kenny años después no a Michael Caine el de esa escena ella pero para mí Él es osea lo más erótico del planeta es Michael Caine y Angie Dickinson son mis tops de de lo más sexy

Voz 4 20:22 Candela Peña vuelve por ellas

Voz 0277 20:27 claro está

Voz 3 20:29 es que yo quiero es radio pues traerle yo digo aquí uno por radio pues bueno me encantaría porque pienso mira una tarde a la semana

Voz 4 20:37 adiós señor Manolo Escobar