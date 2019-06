"A Trump, si fuese posible, no deberíamos prestarle atención"

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 3 00:09 si buscas encontrarás

Voz 0313 00:45 hoy abrimos esta Ventana de la filosofía con el foco apuntando a las palabras somos una sociedad porque sociedad civilizada porque nos comunicamos porque hablamos porque transmitimos sentimientos las palabras sin duda tienen un valor pero pero no son inocentes porque unas crean en otras destruyen pero lo peor sin duda es que las palabras públicas las que deberían unir pierden valor en mitad del ruido en unos instantes vamos a presentar a esto a nuestro invitado de esta tarde que nos va a ilustrar y mucho sobre este asunto de las palabras pero antes Pepe Rubio nos proporciona algunas pistas también

Voz 1 01:21 CEGAL Eto'o Cepyme bollos

Voz 4 01:24 escuchamos al poner ministro japonés Shinzo Abe en el país nipón su partido el Liberal ha repartido un manual anti pifias para políticos no olviden que a este hombre se le escapó un día que para mejorar la economía lo adecuado sería que los viejos llámese dieran prisa

Voz 5 01:42 a hacer política comunión o en este caso debería decir cómo se

Voz 6 01:53 y claro ahora en ese manual se pide que no digas abiertamente lo que piensas sobre los mayores episodios histórico

Voz 4 02:00 los controvertidos víctimas de desastres bromas que pueden provocar que se rían de TIC o temas conflictivos como el feminismo o la comunidad LGTB

Voz 7 02:09 lo daríamos para que pudieran desarrollar la fiesta del Orgullo Gay todo lo que quiera pero dentro de la Casa de Campo

Voz 6 02:22 se trata de evitar palabras desafortunadas he traido aquí de los más importantes científicos del mundo

Voz 3 02:31 en ninguno me ha garantizado

Voz 4 02:35 del tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla aunque hoy son muchos los que ganan popularidad devaluando las palas

Voz 8 02:41 el secado

Voz 4 02:44 cada vez se grita más las palabras se pierden

Voz 9 02:47 puedo puedo determinar la caciques

Voz 3 02:50 pero vino hay hablamos

Voz 4 02:53 hasta en los silencios suena la música de

Voz 6 02:56 cuando lo escuchan es el silencio o se buscan las mejores palabras si conseguimos generación calibre en España aquí nunca

Voz 4 03:19 dónde están las mil reos

Voz 11 03:21 pues lleva cuarenta mil retuerce la red

Voz 4 03:24 es ganan claramente los polemista a los empatía patitas

Voz 12 03:27 por qué hacer Restoy para decirle a los que me siguen mirando que ha escrito el subnormal esté ayudando humillar que yo sólo igual no pero

Voz 5 03:36 las redes arden últimamente más que las K

Voz 3 03:39 una mujer transexual no es un hombre

Voz 13 03:44 has visto la que se ha liado por mi último tuit culpa tuya

Voz 14 03:46 por tener opinión propia y no la de ellos que es la buena

Voz 4 03:48 hasta en la intimidad damos más valor a una pantalla que a la palabra

Voz 11 03:53 diciéndolo Chet las uvas verdes ser lo que es el doble check es que no sabe es que esta del año

Voz 3 04:01 joder qué pues que para que no me contesta

Voz 12 04:07 las palabras viven tiempos de guerra cultural yo creo que el mayor aliado de la xenofobia es el buenismo

Voz 4 04:13 en una esquina del ring lo políticamente correcto defender España venderlos hospitales consiste en la capacidad de vivir juntos y de cuidarnos en la otra la

Voz 15 04:23 verdad esa pose de verdad de las medias verdades sólo algunos casos de las Faith News

Voz 4 04:28 sobre la lona en plena cuenta atrás las mejores palabras las que Daniel Gamper nuevo premio Anagrama de Ensayo define como las que garantizan estabilidad que las cosas duren y que podamos prever el amor de maniobras

Voz 16 04:43 sobre abren para una muestra abran para

Voz 0313 04:52 digo eso varía el Gamper buenas tardes bona tarda tarda qué tal Daniel cómo va eso es haber comentan el libro que si la palabra puede devaluar porque tiene valor vale la hasta ahí de acuerdo pero en los tiempos actuales si cotizará en Bolsa la palabra en que es cara la tendríamos más o menos alta unas la media a ver yo creo que la la palabra no puede cotizar en Bolsa

Voz 17 05:17 que digamos ahí ahí

Voz 14 05:20 pues bien rige lo lo de lo de Antonio

Voz 18 05:22 Machado lo que todo necio confunde valor y precio digamos la embolsa pues están las cosas que tienen precio en las palabras pues no tienen precio si acaso tienen algún tipo de valor

Voz 17 05:34 y sobre si el lado han perdido

Voz 14 05:36 bueno efectivamente después de escuchar la introducción que ustedes han hecho pues sí que han puesto una serie de ejemplos en los que muy vistosos en los

Voz 18 05:44 qué pues vemos una una palabra devaluada una palabra que está al servicio

Voz 14 05:49 de normalmente de intereses políticos de de antagonismos eh que que en ningún caso reflejan el todo el universo de la lo que sería la la formación humana

Voz 0313 06:02 para pensando justo ayer la llegada fin tempestuosa de Donald Trump a Reino Unido que antes de aterrizar ya estaba insultando al alcalde de Londres si diciendo quién tiene que negociar con la Unión Europea lo del Brexit y además estos esto simboliza Trump concretamente un nuevo orden un nuevo modelo de donde la palabra ocupa un lugar y un uso a veces tan perverso como este

Voz 14 06:24 efectivamente trampa con desde que empezó con con la con la cuestión de las de las noticias falsas que que en definitiva no es más que una estrategia para silenciar las palabras de los otros para para eliminarlas por acumulación dejar solos sus pues es eso especie de improperios que que suelta no yo yo pienso que digámoslo con lo que diga Trump francamente yo creo que si fuera posible deberíamos prestarle atención el problema es que siendo el presidente de los Estados Unidos resulta que la tiene pero pero esas son palabras que están al servicio del poder las palabras al servicio del poder pues no no están a la altura de de de todo lo que se puede hacer con ellas desde la guerra cultural quiera tener

Voz 0313 07:10 hemos planteadas en dudas surgen términos alguno lo hemos escuchado en el reportaje de Pepe Rubio como el como el buenismo de lo políticamente correcto que se utilizan se utilizan como en como insulto contra movimientos nuevos pues como el feminismo de la igualdad la etc etcétera en esta guerra donde hay una una lucha de palabras una se han quedado más atrás son más antiguas que otras y quién decide eso Daniel

Voz 14 07:33 a ver lo concretamente lo lo políticamente correcto y el buenismo son dos expresiones son las que yo trato en el libro Si lo que me lo lo que propongo yo es que a Fini cuenta estas son unas expresiones que son son invento dadas por por la derecha para para poder caricaturizar a los movimientos progresistas el yo pienso que lo que hay que hacer para empezar es dejar de usarlas en el supuesto de que unos a comulgar con esas ideas y entonces lo lo que lo que demuestran pero muchas gracias

Voz 0313 08:04 a veces somos tontos somos torpes nosotros porque nos arrastran al uso sí

Voz 14 08:09 tenemos que recordar digamos ante si alguien dice que que lo que impera es el lo políticamente correcto nosotros tenemos que esforzarnos por decir en qué medida las restricciones discursiva que nos que nos imponemos

Voz 1 08:22 obedecen no a a una

Voz 14 08:24 posición externa que es lo que quieren decir los que usan el término políticamente correcto sino que obedecen a un principio de justicia no hay momentos muy interesantes en este

Voz 0313 08:34 en este ensayo en este libro que sale mañana a la venta por cierto los mejores palabras del la libre expresión de Daniel Gamper hay un hay un momento donde describe un un óleo de Norman Rockwell inspirado en las cuatro libertades de expresión la libertad de culto la dividirse en penuria ida de vivir sin miedo en la libertad de expresión un ciudadano de un pueblo pide la palabra la Asamblea alguien que se hace responsable cara a cara de sus palabras frente a sus ciudadanos claro esto lo comparamos con el programa de hoy donde lo que prima es el anonimato el El Refugio detrás una pantalla y luego detrás ese refugio se hace lo que se hace ostras tenemos

Voz 19 09:10 hay una paradoja es realmente grande

Voz 14 09:14 a ver lo lo interesante lo que a siempre mm lo que lo que me cuenta pensando sobre sobre Rockwell sobre ese esa esa defensa de la libertad expresión por parte Rockwell es que en ese momento Rockwell encontró un icono con el cual defender

Voz 17 09:31 las bondades de la libertad

Voz 14 09:33 presión no o hoy en día tanto los discursos como los los iconos que que giran entorno a la libertad de expresión más que señalar las bondades de de esta lo que hacen es señalar lo que perdemos cuando Se sea callan algunas palabras no no no no existe no no tenemos iconos Ny buenos discursos que que justifiquen porque es bueno que los las palabras circule libremente en democracia hay un hay un run

Voz 0313 10:01 en que hubo una especie de de lista de descripción de distintos perfiles en las mejores palabras que es muy interesante porque habla existen los empatía existen los polemista y existen los más que más o menos yo creo que se entiende no en el empate listas el que empatizar tanto que prefiera la derrota la victoria dialéctica igual es un exceso de ese sería un poco el buenismo el polemista que utilizan las palabras para afirmarse contra quién sea Iragi cómo se hiere Gotita que expulsa expulsa sus palabras osea su discurso no necesita que nadie le arrebata y de que tenemos más hoy Daniel que es más abundante en nuestro mundo los artistas los polemista solos en patitas

Voz 14 10:40 haber pues yo tengo poco dificultades de hacer diagnósticos sobre sobre la actualidad no el más bien lo con estas tres figuras lo que yo pretendía era señalar diversas estructuras psicológico

Voz 17 10:52 las para que para que él

Voz 14 10:55 para ver con cuál de ellas se puede eventualmente identificar el lector no en ocasiones no somos más en patitas yo yo pienso que el el polemista es desgraciadamente una de las figuras que impera en el en el periodismo hoy en la opinión pública en en España no

Voz 1826 11:13 Mista quizás el más no sé si decir peligroso pero quizá el que más a Honda en eso del reduccionismo de lo que estamos hablando porque ve una palabra buenismo ponemos otra vez por caso dispara da igual el contexto quiero decir que en lo que hace es desnaturalizar la palabra porque le da lo mismo la frase el contexto la oración y dispara contra contra la palabra Ensino le va bien que aparezca esa palabra porque ya tiene ya tiene una diana

Voz 14 11:38 sí lo que lo que hace sobre todo es trabajar a base de ingenio que que a mi parecer es una una virtud sobrevalorada en la en la prensa española no es decir el hecho de de ser virtuoso con las palabras de acero un un retoque Cano cuando cuando toca

Voz 17 11:53 la de de poner el dedo en la llaga

Voz 14 11:56 parecer más listo que los otros pero pero en ningún caso de de ofrecer buenos argumentos y de intentar buscar el consenso y de escuchar la gente

Voz 0313 12:03 pero hay un apartado muy importante en todo esto que estamos que estamos comentando que estamos conversando tamos hablando del valor de las palabras de su su perverso de su de su hurto de su robo en ocasiones pero claro el valor de las palabra las también está en la actitud de quién escucha yo no sé si estamos en una por no entrar tampoco en la actualidad Daniel pero si estamos en un momento de cómo lo llamaríamos de sordera existencia lo os sordera general porque lo de escuchar digamos que muy de moda no está

Voz 14 12:31 a ver yo han este este texto es un es un ensayo de modo que cuando hablo de unas de una sordera existencial es obviamente una hipótesis que no que no se puede verificar no sino que es es una manera poco idiosincrasia de de mirar la realidad siempre constituye tú intuye sí ya ya ya lo haré cuando cuando venía hacia aquí en la calle Caspe me han interpelado dos chicas que hay que estar haciendo publicidad de de son Otones de de aparatos para para mejorar la audición es interesante ver que hay tantísimos yo creo que no corresponde no no obedece sólo al al envejecimiento de la población sino que que que la y la hipótesis que avanzo ya digo sin sin ninguna pretensión de que sea comprobable más bien es es una manera de mirar la realidad

Voz 17 13:17 es que es que tal vez

Voz 14 13:19 en algunas de estas sordera es porque estamos hartos de escuchar algunos de nosotros no

Voz 0313 13:23 sí es posible pero siempre imaginé fíjate yo siempre imagine en que el lenguaje que que las palabras son Un son un agente contaminante es decir y además Bendit bendita contaminación tengo la sensación de que estamos en un momento general no hablo sólo de la política sino general donde la muchas palabras rebotan revotan no no no llegan a entrar a ese lugar donde van dirigidas

Voz 14 13:45 bueno es que es que escuchar no es fácil no opio entiendo que la estricta muy hermoso Daniel si ignoro presupuesto yo y enriquecedor absolutamente yo entiendo que la escucha enfática es aquella que que en que nos transforma no es una es una que que en realidad sólo es posible escuchar de esta manera a para empezar si si previamente hay un silencio porque si sólo hay ruido entonces todo queda más o menos anulado en en el ambiente ah sí por otra parte uno está lo bastante seguro como para considerar que las convicciones que en cada momento tiene puede se pueden ser modificable Si Si escucha buenas razones para hacerlo

Voz 17 14:22 el el silencio es silencio es

Voz 14 14:26 es por callar y evitar males mayores eso puede ser

Voz 0313 14:29 una opción tan legítimo como cualquier otra

Voz 14 14:31 en el ámbito político puede funcionar de hecho ha funcionado históricamente como un instrumento para para evitar que determinadas cosas sobre las que sabemos previamente que es imposible alcanzar un acuerdo pues nos no sean debatidas no eso es una una estrategia que que que usamos muchos y que sea usado decía históricamente pues para para al lograr la paz social es eso eso no implica que que siempre que hay silencios sea un silenció aconsejable porque también se puede callar por miedo no y cada vez tuvimos más de aquello que no que no nos gusta que no queremos escuchar bueno es que el esto por ejemplo en las redes no cuando uno decide seguir sólo alguien decide seguir decir solo en eso una burbuja no meterse en una burbuja en la SER

Voz 1826 15:18 eso se veía muy muy bien hace muy poquito compañero de grafismo del país se hizo un dibujo sobre los políticos que seguían aquí si estaban metidos en política y la verdad es que había poca confluencia

Voz 14 15:29 sí sí claro por por porque fue por eso por la porque la si la palabra pues no está pensada o habitualmente pues no se usa para para modificarse asimismo o para aprender alguna cosa sino pues para ratificarse en las en las convicciones más o menos más o menos sólidas que que uno puede tener ya fue están los silencios

Voz 19 15:50 imponen no los impone una Constitución como el caso de alemana ha estado hablando el tema de después de la Guerra Mundial la República Federal Alemana o la autocensura cuando no autocensura muy no imponemos nosotros mismo el silencio

Voz 14 16:01 este tema que no queremos hablar o que no queremos quedar mal ese silencio impuesto a ver el silencio impuesto por ejemplo en Alemania sobre determinados temas es es comprensible en el momento en que en en por por la por el pasado reciente histórico de Alemania pero habrá que ver con el paso del tiempo Si sino es perjudicial no en este sentido tal vez me me inclino más por la por la visión de de John Stuart Mill para quién es importante que todo se pueda discutir sobre todo porque sí porque de esta manera también que que aquello en lo que creemos que tenemos buenas razones para creer lo que creemos

Voz 0313 16:43 Daniel Gamper autor de las mejores palabras ha sido un placer compartir este ratito en la en la Ventana de la de la filosofía de verdad muchísimas gracias un abrazo grande ánimo

