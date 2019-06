Hora 25 Deportes: El enésimo show de Rafa Nadal y Roger Federer (04/06/2019)

Voz 1 00:00 hora veinticinco Deportes

Voz 3 00:04 con Ángels Barceló hizo Jesús Gallego

Voz 4 00:09 buenas tardes collages y ahí está Nadal avanzando en Roland Garros

Voz 1704 00:13 en semifinales al ganador y no iba a jugar el viernes con Federer que ha ganado a

Voz 5 00:18 la brinden que casi no han jugado nunca emprendedor te voy a dar un dato han jugado hasta ahora XXXVIII veces parecen ha ganado nada el veintitrés Federer quince pero en tierra batida han jugado quince trece ha ganado Rafa Nadal solamente a perdidos pues ahí lo tienen pero es que en Roland Garros ha jugado en cinco ocasiones en las cinco ocasiones ha ganado Rafa Nadal aunque hay que decir que la última vez que jugaron ahí fue hace unos años los últimos el balance es favorable a Federer las últimas cinco veces que han jugado no era sobre tierra batida ganó Roger Federer la primera vez que jugaron estos dos gigantes del tenis mundial fue en marzo del año dos mil cuatro hace quince años es decir que hay una generación de españoles que ha crecido con este mítico duelo en el tenis mundial Nadal Federer hoy se han examinado de selectividad muchos chavales que el primer partido de tenis que recuerdan de su vida lo vieron por televisión era un Nadal Federer la vida estos últimos cinco quince años ha estado marcada por esto partido seguramente que ha habido gente que se ha casado un día en el que jugaban Roger Federer Rafa Nadal ha habido niños que han nacido días en los que había un Federer Nadal bodas comuniones bautizos ya había un Federer Nadal bueno pues el próximo viernes hay otro Federer Nadal el trigésimo noveno partido que van a jugar juntos y Rafa Nadal hace unos instantes le contaba a Miguel Ángel Zubiarrain en París cómo ve ese partido

Voz 1774 02:02 todos sabemos que son partidos espaciales un partido de tenis partidos de este calibre contra lo entre los mejores del mundo montaje sentido pues normalmente el que está más atado oye ganar aquel día navales de ganar o a vivir otra encuentro más nuevas en final de Grand Slam contra Roger aquí pues esos momentos por los que uno trabaja día a día hay y espera ya habían preparado para poder más allá de ganarlos Bono ganarlo poder competir de la manera adecuada como para poder disfrutarlo

Voz 6 02:33 Don Rafa Nadal y Roger Federer que placer

Voz 5 02:37 haber podido contar estos quince años este mítico duelo de dos leyendas del tenis el viernes será una vez más un gran partido seguro otros nombres propios del día Luca Jobbik delantero serbio veintiún años jugaba en el entras de Frankfurt hilo ha fichado el Real Madrid va a pagar el Madrid sesenta millones más cinco en variables el chaval firma hasta el año dos mil veinticinco este año en la Bundesliga con el Eintracht ha marcado veintisiete goles si marca dieciocho diecinueve el año que viene con el Real Madrid ya estará bien Julen Lopetegui oficialmente desde hoy nuevo entrenador del Sevilla para las próximas tres temporadas vaya año el de Lopetegui hace tres días

Voz 1704 03:18 los sesenta y cinco días era seleccionador nacional

Voz 5 03:20 lo destituyó Rubiales porque se había comprometido con

Voz 1704 03:24 el Real Madrid empezó la temporada en el Real Madrid fue destituido y ahora bueno

Voz 5 03:30 ve a entrenar en el Sevilla y además tenemos segunda división siete partidos de Liga que se aplazaron el fin de semana por el fallecimiento de José Antonio Reyes en seguida estamos en las canchas

Voz 1704 03:41 todos los partidos se juegan a las nueve y en todos hay algo en juego pero como siempre en el inicio del programa

Voz 4 03:48 vuestros mensajes de Whatsapp buenas tardes

Voz 7 03:52 llego a ver al terminar el partido

Voz 8 03:55 de de Rafa Nadal

Voz 7 03:57 esto la gran victoria de nuestro Rafa

Voz 8 04:00 mira que te diga tan pulcro como es el deporte del tenis Hidalgo que siempre se ha considerado deporte de señoritos llega hay un montón de años pensando que como a los recogepelotas no se les ponen un aguanta delata es estos jugadores van sudado legal la toalla se limpian su sudó y luego será de duermen a otra vez las recogepelotas estos chicos tienen que recoger la toalla consume manos del sudor de estos deportistas tan difíciles es a estos chicos y chicas unas cuantas Dell'Atte un saludo Gallego

Voz 0919 04:39 la verdad es captar dos van a estar esta esta bien pensado porque es que ahí hay jugadores de tenis que Sudán como común búfalo esas toallas pesan que que bueno hay que dar la idea por si alguien quiere recoger dejan prometió

Voz 9 04:52 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 6 05:08 para Gallego el Valencia compró a partido para llegar a la cuarta plaza claro en hace hunda bendición como le pasó a la Juve hace uno año

Voz 10 05:18 y a mamá Pepe Pepe Pepe

Voz 9 05:21 el Guaza de Hora veinticinco Deportes se hizo a de cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 11 05:31 no pero creo que no has entendido nada el Valencia no tiene

Voz 0919 05:34 que nada que ver en la trama ahora ahora lo contaremos porque según desvelan los compañeros del mundo en la investigación lo que se cuenta es que uno de los implicados Carlos Aranda en una conversación telefónica dice que hay siete jugadores del Valladolid que han aceptado el amaño para perder con el Valencia en el primer tiempo y en el segundo tiempo pero sólo dice uno de los implicados luego eso hay que demostrarlo iré mostrar esas cosas

Voz 1704 06:01 la empezamos en Veinticuatro minutos comienza la jornada en Segunda División los partidos que se aplazaron el fin de semana por el fallecimiento de José Antonio Reyes en todos ellos hay algo en juego por ejemplo en el Mallorca Granada Granada si gana estará en primera división Pedro Morlán como está son buenas tardes qué tal muy buenas tardes pues mucho juego en este encuentro donde nada

Voz 12 06:32 podría certificar su ascenso a Primera División Si gana esta noche al Mallorca o no gana el Albacete delante tendrá al equipo isleño que quiere escépticas su presencia en el play off de ascenso a Primera División ganando a los andaluces o copiando el mismo resume

Voz 1704 06:45 dado el Cádiz se espera la mejor entrada

Voz 12 06:48 de la temporada en Son Moix donde está preparado un gran mosaico para recibir al equipo novedades en los onces Leo Swann es sustituya vida allí en el Mallorca iba nato entra por Martínez en la defensa andaluza

Voz 1704 06:58 en el Carlos Belmonte de Albacete Albacete Málaga tercero contra cuarto duelo por el playoff

Voz 1179 07:04 Juanma Sevilla buenas tardes hola Gallego buenas tardes pues aquí en el Carlos Belmonte Albacete y Málaga que buscan la tercera posición de la tabla además el Alba mirar de reojo lo que suceda en Mallorca ya que una derrota del Granada en la isla puede dejar al equipo manchego todavía con opciones de ascenso directo en la última jornada poco a poco comienza llegar ya al público a las nueva arranca del Belmonte este Albacete Málaga

Voz 1704 07:25 en Cádiz Cádiz Extremadura el Cádiz mirando al playoff Ignacio De la Varga buenas tardes hola Gallego qué tal muy buenas tardes lo emotivo aquí es para el Extremadura en lo deportivo quien se la juega

Voz 13 07:35 el Cádiz las cuentas claras y sencillas el Cádiz tiene que ganar para ir a la última jornada dependiendo de sí mismo y hay sólo una posibilidad hoy de que el Cádiz se clasifique de forma matemática para el playoff de ascenso que ganen los amarillos Ike el Deportivo pierda en Elche así Cuddy será equipo de forma matemática

Voz 1704 07:55 ya para el play off de ascenso en el Martínez Valero Elche Deportivo de la Coruña con los gallegos el Depor todavía pensando en el playoff PP

Voz 1119 08:02 monago hola hola Jesús muy buenas el Elche no se juega nada porque ya está salvado en el Deportivo de La Coruña una ausencia muy sensible la de su goleador Quique le va a sustituir Borja Valle el Depor como decía antes de Cádiz necesita ganar para llegar vivo a la última jornada con posibilidades de play off de ascenso poco ambiente en el Martínez Valero Elche Deportivo

Voz 1704 08:23 en en Oviedo Oviedo Rayo Majadahonda el Oviedo todavía tiene alguna esperanza pero es que el Rayo Majadahonda se está jugando su permanencia en la Segunda división Pablo Sánchez

Voz 14 08:31 hola qué tal Gallego buenas tardes el olvido tiene mínimas opciones de clasificarse para el play off para ello necesita ganar y que el Cádiz no lo harán el regio Majadahonda tres puntos de la salvación necesita vencer hoy sí que diga el convite la última jornada eso aspiraciones por mantener la categoría también le valdría el empate pero en ese caso no podría puntuar en Lugo

Voz 1704 08:50 Lugo Tenerife también se están jugando su permanencia Sara Mejide buenas tardes

Voz 4 08:55 qué tal Gallego muy buenas tardes la lucha por la permanencia efectivamente arranca a las nueve de la noche en el Anxo Carro ambos equipos quieren libranza de la quema en esta jornada el para ello a los dos les hace falta ganar hacerlo que en el Tartiere caiga el Rayo Majadahonda de una forma el Tenerife matemáticamente se quedarían segunda División bien Lugo lo haría de forma virtual pero con el volverás general a tu favor se espera una buena entrada a las orillas del niño con pues hay cualquier Mello esperando a su equipo en La Romareda

Voz 1704 09:22 la Zaragoza Numancia con los sorianos todavía luchando por quedarse en la Segunda división Juan Carlos

Voz 12 09:27 pero hola hola buenas tardes si la Romareda echa el telón hasta el próximo mes de agosto con el Zaragoza ya libre de cualquier riesgo con cincuenta puntos para la permanencia bien amarrada mientras que eso es lo que busca precisamente el equipo de Soriano y además jugando aquí en el Carlos Tartiere es el Numancia hoy gana será equipo de Segunda División si no lo consigue

Voz 1704 09:46 tiene que esperar que el Rayo Majadahonda empate opina

Voz 12 09:48 da en el carro tiene todos los partidos

Voz 1704 09:51 hagas dar un minuto de silencio en memoria de José Antonio Reyes

Voz 0919 09:55 todo lo que pase lo podéis escuchar a través de las emisoras de ser más y también en dispositivos móviles seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 15 10:10 él no está el Sadín tenemos buenas noticias para di el seísmo Si ya estamos esperando tu llamará hola hola

Voz 16 10:20 aplique directamente supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche listo para el seísmo nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 17 10:31 consulta condiciones el línea directa punto com una compañía Bankinter disculpe tiene una

Voz 18 10:37 marisquería están buscando haremos Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es y dónde está el señal Cantando bajo la lluvia no más manía doblen esas quienes lo encuentran queden Alan vive un verano con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google Google y de regalo al

Voz 19 10:53 preserva lo por sólo sesenta euros paga están diez meses se encuentras un precio mejor te igual igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 1704 11:09 fichajes el Real Madrid ha anunciado esta mañana la contratación de Luca Jobbik este delantero serbio que estaba en el Eintracht de Frankfurt que ha marcado veintisiete goles este año en Alemania ya lo firmaría el año que viene en el Real Madrid y que es el refuerzo para la delantera del equipo blanco por sesenta millones de euros esto lo ha cerrado el Real Madrid lo próximo que tiene en mente el equipo blanco pues es Hazard a ver cuánto le piden por Hazard ciento veinte pues habrá que ponerlos Mendi el lateral zurdo francés que lo quiere Zidane otros cincuenta sesenta y luego la gran operación que puede ser la de Paul Pogba Antonio Romero buenas tardes

Voz 12 11:48 para pensarlo muy buenas el Madrid

Voz 1704 11:50 el gol lo venimos diciendo desde que se fue Cristiano Ronaldo trae a un chaval de veintiuno años que parece lo garantiza pero te parece suficiente para garantizar el gol en el Real Madrid

Voz 0239 12:03 bueno a mí no me parece suficiente pero al que le parece sufriendo esa Zidane porque él tiene claro que el delantero centro del equipo ser Karim Benzema yo creo que Djokovic es un una apuesta de futuro no hay en el mercado gallego nuevos quedarán anticipen muchísimo goles a un precio como el de yo Beat seguramente Harry Keynes ahora el número uno de los nueves es un futbolista que no está en venta o sea lamenta te vas a más de doscientos millones de euros a abrazar imposibles para el Real Madrid y hay que buscar y sacar son buena joder a sólo dos Paván que ha metido muchos en Alemania que tiene veintiuno que hace seis años un delantero que remata de cabeza que utiliza la izquierda la derecha un hombre gol de área que yo sinceramente creo que no viene a ser que no viene a ser delantero centro titular del Real Madrid pero teniendo en cuenta que Mariano momento pinta poco iba a pintar poco si es que hasta la próxima temporada creo que era necesario y es una apuesta poco arriesgada por el precio borrador Pardo

Voz 1704 12:52 unos sesenta millones por un chaval de veinte años esto hace

Voz 0239 12:55 el ochenta millones teniendo bueno si te pones a mirar la lista de las claro de delanteros centro que tu puedo afirmar ahora sesenta millones es una bicoca yo creo que que por menos de cien millones Notro en casi ningún delantero centro de acuerdo que el año pasado el Real Madrid en el agua al cuello intentó la operación vi en Italia serían cien millones

Voz 1704 13:16 el pasaporte a la titularidad Se lo darán si lo tiene los goles que marqué gracias Romero el otro nombre propio del día Julen Lopetegui oficialmente anunciado como técnico del Sevilla es el elegido por Monchi Fran rojillo buenas tardes sí señor él elegido Julen Lopetegui buenas tardes es ya nuevo entrenador del Sevilla lo iban a anunciar antes pero lo de Reyes ha retrasado lógicamente el comunicado firma para las próximas tres temporadas iba a ser presentado mañana a las once y media hoy ya se ha hecho la foto con Pepe Castro y con Monchi hablarán mañana todos Sergio Escudero uno de los capitanes ha dicho esto sobre Lopetegui los medios oficiales del club

Voz 0505 13:53 un entrenador que tiene las ideas muy claras lo conozco de poco porque y esto lo estoy una semana o sí pero se veía que tenía todo muy trabajado y a todos los rivales donde HP hacer daño no

Voz 1704 14:11 al no y sobre todo que Lopetegui tiene tiene el corazón resistentes porque con el año que ha tenido todo para arriba para abajo no se va asustar por nada Julen Lopetegui y uno de los nombres del mercado puede ser el de Rodri y el centrocampista del Atlético de Madrid que no tiene muy claro dónde va a jugar el año que viene porque hay una oferta del City una cláusula muy asequible de sesenta setenta millones de euros según está el mercado Pedro Fullana hoy ha hablado con los compañeros de Deportes Cuatro

Voz 20 14:40 si El Larguero contó hace varias semanas que Manchester City Bayern de Munich y Barcelona son los que quieren pagar la cláusula y que en el club además el Atlético Madrid asumían su marcha bueno pues hablaba con los compañeros de cuatro así sobre su futuro

Voz 21 14:52 sí lo he al club de tranquilidad

Voz 22 14:56 que me espacio sí poquita decir que yo puedo asegurar nada yo puedo asegurar es que tengo contrato con el Atlético Madrid que tengo una cláusula que tengo unas condiciones y que a día de hoy estoy contenta y no puedo decir nada más porque porque ella no se lo que va a pasar

Voz 20 15:12 hoy tiene contrato mañana también pero como dices la Klaus caso de setenta millones de euros y otro nombre propio el de Diego Costa la Fiscalía de Madrid acusa al brasileño de haber defraudado a Hacienda un millón de euros por fraude fiscal en el IRPF del ejercicio dos mil catorce cuando fue transferido al Chelsea

Voz 1704 15:27 en el dos mil catorce Rafa apeló un millón haciendo la declaración de la renta no declaró

Voz 20 15:31 este caso los derechos de imagen de clave

Voz 1704 15:34 yo sigo está en una suma así Leiria humilló aquí alguien no se ha apelado una cifra en la de favelado hoy de momento está en manos del juez bueno pues si si es culpable a pagar ya que hablamos de el asunto de las apuestas los compañeros del diario El Mundo publican hoy detalles sobre la investigación de esos detalles lo más significativo es que hay una conversación grabada Carlos Aranda en la que él le dice a su interlocutor que había siete jugadores del Valladolid que habían acordado el amaño del Valencia Valladolid habían acordado que tanto en la primera parte como él la segunda el resultado sería favorable al Valencia para luego que las casas de apuestas recibieran esas apuestas desde ansia de de Ucrania desde donde fuera la acusación bueno pues supongo que en Valladolid ha caído como un jarro tremendo de agua fría el club está tomando medidas vamos a preguntar por lo que hace el club por lo que dicen los acusados con Borja a la cabeza José Ignacio Tornadijo buenas tardes

Voz 23 16:36 qué tal buenas tardes Jesús pues si el club ha emitido un comunicado de cinco puntos donde muestra su sorpresa total desconocimiento e indignación ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación máximo respeto y colaboración con las decía el club inicia una investigación interna a los futbolistas convocados en ese partido ante el Valencia para esclarecer cuanto antes esta situación también dice que ese persona

Voz 1704 16:58 lo hará en las actuaciones judiciales puesto que

Voz 23 17:00 se siente perjudicado el club respeta la presunción de inocencia de su plantilla esto es lo que dice el Real Valladolid los jugadores a mí lo que me comunicaron que no ven necesario salir a defenderse ante todo la la que está cayendo porque no son culpables de nada

Voz 1704 17:14 no tienen que defenderse de nada eso sí están

Voz 23 17:16 copiando todas las publicaciones que están emitiendo los medios de comunicación puestos ya a disposición de sus abogados para tomar las acciones legales pertinentes esto es lo que en Valladolid mientras el público evidentemente pues alucinado de todo lo que se está contando ir rezando para que no haya represalias sino tenga ninguna consecuencia para el Real Valladolid repito que lo único que hay

Voz 1704 17:36 parece ahora mismo es una grabación telefónica donde uno de los implicados acusa a siete jugadores de Valladolid y eso como prueba condenatoria no puede servir simplemente el Valencia que ganó ese partido y se metió en la Champions que dice Pedro Morata hola

Voz 24 17:52 bueno Gallego el Valencia todavía está más tranquilo y más firme después de las revelaciones de los compañeros del diario El Mundo ha publicado es decir el Valencia lo que vuelve a dejar claro es que no para y pan y sus futbolistas miel en el amaño de ningún resultado es algo a per no que habrían hecho supuestamente siete jugadores del Real Valladolid con Aranda y Raúl Bravo pero que en Valencia no tiene absolutamente nada que ver ni participar en la mano por lo tanto el Valencia todavía está absolutamente a día de hoy más tranquilo todavía con las informaciones que se ha congelado

Voz 1704 18:24 el Getafe que se vio perjudicado en teoría por esa victoria del Valencia que dice Óscar Egido dice

Voz 1643 18:30 qué van a guardar silencio que su postura es la de la cautela ganas pero a la que decida la justicia no sacar ningún tipo de comunicado ir respecto a la supuesta acusación de la existencia de una prima tercero de dos millones de euros del Getafe que habría rechazado Valladolid dicen que no tienen nada que decir porque esa información la da periodista como propia Hinault como la investigación policial

Voz 1704 18:47 repito hay que esperar a ver a dónde conduce la investigación y a ver qué decide la justicia porque sin pruebas sin pruebas claras va a ser muy difícil que aquí haya condenados seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 25 19:04 qué haces con el ordenador ganas si podemos ponernos una alarma que desde que robaron a los cuartos de tranquila pero sí mostró pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct pone que se puede una vez que te ponen la alarma es tuya y nos cambiamos de pisos la vuelven a poner de Podemos

Voz 3 19:17 se protege con Securitas Direct la empresa Liberty alarmas en España llama ahora novecientos ciento trece ciento tres yo calculo Securitas Direct punto es

Voz 18 19:26 recuerda novecientos ciento trece ciento trece llega el verano que llegan los planes hay algo mejor que preparar una tarde veraniega con Familia barbacoa Jean because si preparar la comprando todo lo que necesita es encargar paquetes

Voz 26 19:39 porque con el servicio cazador compra recoges todas tus compras en un solo lugar que lo abona todo junto solicitan a nuestro personal prepara tu verano en El Corte Inglés

Voz 3 19:55 hombre veinticinco Deportes Jesús Gallego

Voz 4 20:04 sí

Voz 27 20:06 cuando el ruido de esta aparece piensa mejor lo que pase tienen que ver con la politizadas claves de los próximos cuatro

Voz 3 20:13 yo no hay alternativa salida Hora veinticinco te te las claves de cada día desde las ocho de la tarde a las siete en Canarias

Voz 1704 20:27 y tenemos a la selección española de fútbol concentrada en la rozaba ya sabéis partidos ante Islas Feroe y Suecia clasificación para la Eurocopa hoy que han hecho los hombres de Luis Enrique aunque Luis Enrique recordemos sigue ausente en estas concentraciones Javier Herráez buenas tardes

Voz 28 20:42 qué tal Gallego sí aunque lo es calle de todos los entrenamientos en directo luego también normanda en una grabación para estar pendiente de todo es Robert Moreno el que dirige al equipo pero como digo Luis Enrique está pendiente en cada instante incluso en directo de lo que hacen sus futbolistas en Las Rozas hoy ha hablado Santi Cazorla da gusto escuchar a este futbolista hace cuatro años que no venía algún médico le dijo que no podría ni andar casi que iba a estar cojo bueno pues juega al fútbol ha estado con el Villarreal y ahora está con la selección española de fútbol lo convocó Luis Aragonés en el dos mil

Voz 1704 21:12 el ocho han pasado once años un Cazorla

Voz 28 21:15 sonriente pero como siempre seguro sin ningún tipo de comparaciones que quiero hacerlo lo mejor posible aquí en su casa una selección

Voz 1867 21:23 siempre he creído en en poder recuperarme he sacado muchas cosas positivas esto de Tommy Calvario las negativas las dejó de lado y no pienso en ellas y bueno al final como te digo tenido este recompensa de volver a jugar al fútbol ya estará hoy en la selección española otra vez hay momentos muy complicados en lo mental en lo físico pero bueno al final es una carrera de fondo hoy no tira al final si desea si tienes un sueño bueno para el fútbol lo que tiene que hacer es intentarlo y luego o por lo menos sino hubiera conseguido el nos reprocha al día de mañana no

Voz 28 21:51 bueno pues el viernes un partido afeitado y la CEOE el próximo lunes gran partido en el Bernabéu frente a Suecia

Voz 1704 22:00 Miguel Ángel Acebes y muy buenas tardes Gallego muy bueno pues resulta que el viernes tras asistir en directo a otro partido entre Rafa Nadal y Roger Federer el número treinta y nueve el primero lo jugaron allá por el año dos mil cuatro que eras tú todavía casi un periodista juvenil

Voz 5 22:17 la

Voz 29 22:18 sí me acuerdo que Franco era cabo así que imagínate cómo estaba estrellas para cuando yo yo juveniles cuya hace muchos años cuidado a ver con lo que dice que que han pasado algunos años pero todavía a lo mejor era allí

Voz 1704 22:33 pero quince años íbamos a imaginar que quince años después iban a seguir en la élite estos dos ahí

Voz 29 22:40 en todo lo alto no la verdad es que es muy difícil pensar una cosa así pero bueno es evidente que son todos grandes tenistas diferentes fe desde la facilidad absoluta pues es el trabajo y la vida lucha pero bueno quién es mejor pues nos han ganado uno ha ganado más rápida andan por ahí tiene ventaja yo creo que entierra vamos a ver si Federer se la concede pero la verdad es que Rafa ha ganado no se millón trece veces de quince que un juez donde voy por lo tanto

Voz 1704 23:20 con ventaja que le hagan ir ha ganado siempre en Roland Garros Miguel

Voz 29 23:23 le ha ganado siempre con Federer el año que ganó dos pues gracias a Soderling ya un problema familiar de de debe a que sirvió acompañado de una lesión y que bueno que hizo perder con el foco aquel que era bastante malo que al que una semana antes

Voz 1704 23:40 ya había dado el Roma seis uno seis cero

Voz 29 23:42 así que bueno son cosas de la vida y no se puede echar marcha atrás lo que os decía papa es que tiene mucho mérito los de él y dos desde desde aunque quizás un poquito más él por todo lo que ha pasado con las lesiones

Voz 1774 23:57 el mérito breve está siempre la la ilusión la pasión por lo que por lo que hacemos pero que sobre todo en mi caso después de tantos problemas que que he tenido pues lo que mantiene la mecha Viva pues es la ilusión por ahora por el deporte la ilusión por por jugar en los escenarios que qué ha durante tantos años y también saber que que esto no es para siempre mientras sea feliz haciéndolo enviada de mala delante con ilusión de hacer cada día lo que tengo que hacer pues aquí sigo y monta pues las cosas sigan saliendo bien

Voz 1704 24:36 el próximo viernes semifinal de Roland Garros don Rafael Nadal con don Roger Federer baloncesto dentro de unos minutos se juega el partido decisivo del play off de cuartos de final de la Liga ACB entre el Valencia y el Unicaja uno uno hoy el que gane será el rival el Real Madrid en semifinales seguro que la Fonteta Ximo MAR mano está a tope buenas tardes

Voz 4 24:57 hola qué tal muy buenas gallegos y más de siete mil personas apagan las luces hora de la Fonteta porque vamos con el acto de presentación de ambos equipos música fuegos artificiales todo lo que rodea partidazo como este definitivo para saber quién va a estar en las semifinales y quién se enfrenta al Real Madrid el primero la Fonteta lo ganó visitante el Unicaja el segundo en el Martín Carpena lo ganó el Valencia Basket quién ganará el tercero pues dentro de unos minutos arrancará el partido definitivo para saber como decimos quién juega en semis ante el Madrid

Voz 1704 25:31 hay otras noticias de baloncesto Marta Casasola

Voz 30 25:34 ah

Voz 1509 25:34 qué tal Gallego muy buenas Josep María Berrocal Llanos entrenador del Movistar Estudiantes llegaba el pasado verano firmando un contrato por dos temporadas y finalmente sólo ha completado una después de un curso muy complicado en el que el equipo colegial ha terminado antepenúltimo con sólo once triunfos además en la Liga día en la Liga Femenina bombazo del campeón de la temporada del Uni Girona que ha cerrado la llegada de una de las mejores jugadoras de Europa de son ya Petrovic la MP de la pasada Euroliga fuera de España hay otro entrenador que es noticia Dimitris Estudis ha renovado por dos temporadas con el CSKA de Moscú Se había hablado incluso de que tenía opciones de marcharse a la NBA y fuera de los banquillos estamos pendientes de la selección femenina que continúa preparando el Eurobasket las chicas de Lucas Mondelo están ya en Zaragoza en donde este fin de semana van a volver a jugar dos partidos amistosos

Voz 1704 26:17 gracias Marta esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con este tema de camellos hemos

Voz 2 26:39 no si la

Voz 1704 26:42 Ellos son una banda madrileña que acaba de sacar disco en temas se llama arroz con cosas vamos a dejar tu piso como el edificio Windsor es una de las frases de este año

Voz 30 27:04 ya no vamos a dejar aquí sigue hora25 con Ángels Barceló hoy a las once y media El Larguero con Manu Carreño mañana a las ocho y media os esperamos un saludo de Gallego gracias por escuchar adiós