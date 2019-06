Voz 1 00:00 en

Voz 0194 00:18 los de Castilla La Mancha hoy se han sumado los de seis comunidades autónomas más el caso es que en esta primera quincena de junio trescientos mil estudiantes están llamados a hacer la selectividad creo que no se llama así si trescientos mil estudiantes aunque si que no he dicho de trescientos mil trescientos sáquennos va ser

Voz 1880 00:35 entiendo que sale vale hoy hoy han empezado los de ayer como decías empezaron los de Castilla La Mancha ya han empezado con sus exámenes los de Asturias Aragón Madrid Valencia Extremadura y Navarra hizo suya en la cara B queremos hablar de eso de los exámenes de lo que suponen aquí antes de ir al diccionario y a las canciones y a los expertos queremos animar a estas trescientas mil personas

Voz 0194 00:58 venga pues animamos a los estudia pero vamos a ver

Voz 1880 01:01 a Ibai Llanos Ibai es un comentarista Day es por qué ha hecho un vídeo para los estudiantes que van a hacer la selectividad y la verdad es que el vídeo es maravilloso él hace como que es el entrenador de un equipo de fútbol tiene ya más de un millón de tuits en su vídeo que empieza así

Voz 3 01:15 estuvimos juntos el día del examen tirones fijáis en algo importante aparte de que sus guapísimo su guapísimas fijados en esto tenéis una sonrisa porque sabéis que las cosas van a salir bien porque sabéis que me aprobar de sobra porque vosotros mismos suponemos que les dice hemos de camino al examen tiene un poquito de alegría una canción que estoy

Voz 1880 01:33 porque eso de Radio no

Voz 3 01:36 son venga la leyenda no

Voz 4 01:39 bueno así está dos minutos vamos a escuchar solo momento en el que en el que Ibai pide que nadie salga del aula antes de tiempo

Voz 3 01:46 no quiero que nadie se levante antes del pitido final sobre el dura noventa minutos yo vencían en noventa y uno sino echó mano dura ochenta minutos

Voz 1880 01:55 con una pizarra

Voz 3 01:58 estamos el último de la clase siempre siempre se pueden rascar puntos siempre puede pasar cualquier cosa nos quedamos hasta el último segundo si me cago me voy al baño me da igual

Voz 5 02:12 con Pablo tengo que ésta es es la universidad lo conocía no la verdad es que no me pareció un poquito hiperbólico sólo un poquito pero oye si se me para que si llamarle para que venga venga

Voz 0194 02:25 para alante venga exámenes en la cara B ahora después de los ánimos que dice el diccionario sobre la palabra

Voz 1880 02:31 hay dos acepciones en la RAE la primera es indagación y estudio que SAC acerca de las cualidades y circunstancias de una cosa o de un hecho la segunda que es la que nos interesa es prueba que se hace de la idoneidad de una persona para el ejercicio y profesión de una facultad oficio Ministerio o para comprobar o demostrar el aprovechamiento en los estudios es un préstamo del latín del siglo XV que es de examen exámenes examen era la aguja de una balanza y por extensión la acción de pesar de claro es la acción de controlar y es importante Ángels que no lleva tilde que es una palabra llana que termine CNN pues claro sin tilde

Voz 0194 03:06 esto es materia de examen si como imagen como él

Voz 1880 03:09 sumen como volumen pues igual examen sin tilde el plural sí claro exámenes y que lleva la tilde en la examen que también es el test o prueba Proof es como se dice en inglés y es como se titula también nuestra primera canción de la cara B de hoy que es Paul

Voz 6 03:24 Montoro

Voz 0194 03:37 tenga pues nos vamos a acercar estas pruebas estos exámenes de la pedagogía Mercedes García ex profeso

Voz 2 03:41 ahora codirectora del grupo de investigación de Pedagogía adaptativa de la Universidad Complutense de Madrid Mercedes muy buenas no

Voz 0194 03:47 sí hola muy buenas dirías quiere exámenes el mejor método para calcular para saber exactamente cuál es el conocimiento del estudiante

Voz 7 03:55 aquí hay hablaríamos de muchas cosas porque es verdad que es una prueba que sirve pero para medir tiene que estar muy bien construido para que esa medida sea precisa muchas veces los exámenes no miden lo que se quiere medir ni para que se quieren medir

Voz 0194 04:10 es decir el examen también el estudiante tiene su parte de responder pero tiene que estar bien bien hecho bien hecho bien presentado no no

Voz 7 04:18 sólo bien presentado una forma digo bien

Voz 2 04:20 pero lo que pregunta claro lo primero que hay que preguntarse

Voz 7 04:23 es que queremos medir es decir de alguna manera que vamos a evaluar que que hablamos de logro no que ha conseguido el estudiante qué tipo de conocimiento puede ser actitud o puede ser cualquier otro tipo de competencia entonces tenemos que tener claro que competencia tiene que tener el estudiante ni una prueba que tiene bueno pues swap él su forma y su manera para estar bien construida tiene que ser fiable tiene que ser válida como un termómetro

Voz 0194 04:50 pero un mal día puede reinar en examen Un mal día puede aunque éste aunque esté bien bien planteado Alexa

Voz 7 04:56 ah claro ahí ya tenemos en cuenta las características de la persona esto que nos decía Ibai no es es muy importante la actitud con la que nos enfrentamos a esa prueba puede hacer que tengas éxito o por el contrario puede ser un fracaso es decir puedes por muy preparado que lógicamente también le aconsejo que vaya preparando la prueba no

Voz 4 05:17 sí

Voz 7 05:18 pero muchas veces una alta expectativa o incluso una responsabilidad falta o querer quedar muy bien o quedar tener muy buena nota como puede pasar ahora con la Eva aún no

Voz 0194 05:28 es la prueba de selectividad de acceso a la unidad

Voz 7 05:31 ciudad necesitas mucha nota entonces eso te lleva en un estado de mucha más ansiedad

Voz 0194 05:37 es inevitable que un examen provoque estrés porque esta mañana estaba escuchando las noticias yo me estaba acordando de mi selectividad yo lo recuerdo un poco un poco infierno es inevitable eso

Voz 7 05:49 y yo creo que ante una situación que es extraña todo el mundo nos ponemos en una acción de defensa no lo que tienes que intentar durante todo ese proceso educativo porque claro el examen no sólo es ese examen que hemos pasado todos para acceder a algún sitio sino es que los alumnos se examinan pues muy frecuentemente con lo cual tendría que estar como muy asumido que es simplemente una prueba lo que han dicho es una prueba que si te vale bien estupendo y si te sale mal pues no pasa nada porque tienes otras oportuno edades salir relajado y saber que si vas bien preparado pues tienes que enfrentarte a ello y seguramente tendrás éxito y cuanto más relajado vallas más éxito vas a tener porque el otro te frena está la ansiedad lo que puede pasar es que sea una barrera clave en consecuencia te bloquea el bloqueo pues no te ayuda

Voz 0194 06:42 creo que deberían saber los estudiantes con una vez superados esos exámenes luego la vida te sigue examinando porque una cosa son los exámenes a los que te presentas pero luego la vida te va poniendo exámenes constante no produce y además la en el mecanismo debería ser el mismo lo del estrés lo de la alerta que otras pruebas sirven para saber lo que sabe un estudiante

Voz 7 07:01 no depende un poco de que quieras siquiera evaluar no que es lo que te interesa saber del estudiante sea cuando estamos hablando de aprendizaje muchas veces lo asimila a conocimiento pero no es sólo conocimiento lo que tiene que aprender el estudiante a lo mejor es resolver un conflicto o a lo mejor es solucionan un problema más son menos creativo

Voz 0194 07:23 el depende depende de que

Voz 7 07:26 puedes pruebas pues desde estas pruebas que normalmente llamamos objetivas que son relativamente objetivas no que es de alternativa múltiple au de verdadero falso un ensayo una prueba escrita pero también tenemos otros instrumentos desde una rúbrica en el que tú te puedes auto evaluar y colocar que viendo qué es lo que has adquirido y que no y qué es lo que puedes mejorar o por folio que también

Voz 0378 07:49 nosotros en periodismo que tú como plantean los exámenes Gonzalo

Voz 8 07:53 pues he ido aprendiendo sobre la marcha porque a los pues eso es bueno nos enseñan a evaluar la mayoría eso que decía yo

Voz 0194 07:58 de la importancia que este bien planteado el examen

Voz 8 08:00 ejemplo en mi caso yo que enseño asignaturas teóricas tendía privilegiar las preguntas de desarrollo pero me doy cuenta que con eso privilegio o aquello beneficio aquellos que ya saben escribir bien que tienen esa esa ventaja competitiva en cambio no evaluó bien aquellos que han aprendido que han estudiado al contrario si planteo solamente exámenes tipo test a lo mejor no estoy evaluando la capacidad para analizar críticamente información solamente a los que memorizar muchos

Voz 0194 08:24 el eres tú eres consciente del estrés que genera en el estudiante el el ex

Voz 8 08:28 sí yo intento hacerles comprender que primero es una es un es una prueba de aprendizaje más un ejercicio de aprendizaje más intento hacerles entender qué es lo que les voy a pedir para qué sirve porque si habrá que hay una sensación de arbitrariedad de que se va a pillarle es que es lo que yo creo que les expresa más no enfrentarse a lo desconocido a lo azaroso guardaban sus

Voz 0194 08:47 ya estuvo en los exámenes

Voz 0512 08:49 yo sufría muchísimo me ponía nerviosísimo pero luego durante tres años también free blanco cinco años fue profesor de universidad dispuso exámenes y entonces simpatizante con el estudiante ir en paz dice mucho estudiar

Voz 9 09:00 eh y entendí efectivamente la capacidad

Voz 0512 09:03 de sufrimiento que eso provoca intentaba hacer sonoro más digerible posible

Voz 0378 09:08 no recuerdo bien tú eres buena estudiante a mi me gusta esto

Voz 5 09:12 no has estado estudiar hasta media bueno estudiantes

Voz 0194 09:17 sí no pero sí Carmen ha estado estudiando hasta antes de ayer que sacaba carreras con la UNED y no sé qué

Voz 0378 09:22 no es verdad es lo mismo te digo me gusta y la verdad es que no me creo yo siempre aparte que me gusta estudiar yo tenía amigos que decían para un cinco llego yo decía es que yo o estudio no está para aunque no me pongo no no no que no sé si si si es para un cinco o diez yo he estudiado que salga lo que salga también recuerdo exámenes curiosos bastante curiosos sentido por ejemplo el primero así raro también acuérdate de los años en los que estábamos ya te estoy hablando del año pues Chen tal como como muy tarde el examen era eres el representante

Voz 10 10:11 de Alemania en en la primera

Voz 0378 10:14 la sesión de trata

Voz 10 10:16 dado derrocaron no

Voz 0378 10:19 qué dato discurso inaugura pero sí hay algunos que se dedican a verlos

Voz 11 10:28 sí

Voz 1880 10:31 es Chuck Berry en sus días de colegio es un tema del año cincuenta y siete que sesenta años más tarde que sesenta y dos años más tarde sigue demostrando que las cosas no cambian no porque la letra dice cómo te levantas por la mañana para ir al cole la profe enseñando la regla de oro historia americana practicas de matemáticas estudian no intentando pasar de curso y sin parar bueno el día a día de cualquier estudiante

Voz 11 10:52 Goldman

Voz 1880 10:55 con esta música en el coche podrías llegar bien a un examen verdad de buen humor de buen humor y además nos vamos a acercar a estos temas Ángels que no son sólo de exámenes no que son no sólo de pruebas asignatura sino también del colegio vamos a intentar ponernos en la cabeza de esos trescientos mil estudiantes y claro

Voz 2 11:13 la orden fútbol fútbol

Voz 1880 11:17 Nos nos encanta lo acabamos de escuchar la letra que dicen no sé mucho de historia no sé mucho de Biología Ciencias pero lo que sí que sé es que te quiero que si tú me quieres el mundo sería maravilloso un tema de mil novecientos otras músicas relacionados con un par de canciones en español que de momento no hemos escuchado nada hoy en España es el prueba y error de hija de su disco Magia hay efectos especiales de dos mil doce una historia sobre tropezar y levantarse sobre atreverse y que las cosas salgan regular sobre la importancia de intentarlo y una segunda que también es en español son las Chicas de colegio de mamá una canción del año ochenta y es esa imagen no de las niñas saliendo del mole determinando las toses como habrán hecho hace unos días las que hoy están en en con los exámenes de selectividad decía que canciones en español pero es que escuchando esta este Chicas de colegio me he acordado de la de Simon and Garfunkel que se llama también así high school girl o la chica de

Voz 11 12:28 hola ya estoy

Voz 0194 12:30 yo película sobre educación como la clase la ola pero para los exámenes que hay

Voz 1880 12:35 mira muchos de estos chavales que están haciendo en la selectividad para acceder a la Universidad de momento no saben nada de la vida universitaria así que vamos a escuchar algunos ejemplos del futuro que les espera vamos a empezar con una película argentina de dos mil once que se llama el estudiante

Voz 13 12:51 siga Buenos Aires para cursar una carrera universitaria portal

Voz 1880 12:53 pero

Voz 13 12:56 durante los primeros meses de clases la dije

Voz 1880 12:58 Santiago Mitre y es la entrada de un chaval a la política gracias a la universidad no le interesan las clases pero sí se convierte en un dirigente estudiantil vamos con la segunda espero que no sea lo que les espera a los futuros universitarios es la sonrisa de Mona Lisa

Voz 14 13:12 siguiendo una becaria de Oxford me pregunto si mientras plancha todas las camisas de su marido recitará los versos de chóferes Ésta es una amante

Voz 1880 13:22 la de dos mil nueve con Julia Roberts que es una profesora que se traslada de California Nueva Inglaterra descubre que la universidad en la que está es un absoluto conformista no le gusta nada Nos vamos atrás en el tiempo Rebelión en las aulas

Voz 3 13:40 ya podéis enteros

Voz 1880 13:44 esta igual si os acordáis una mil novecientos sesenta y siete con Sidney Poitier como protagonista que es un profe que a pesar de la rebeldía de sus alumnos lo que tiene que hacer es controlar su casa

Voz 16 13:57 va a Mercedes que bueno que vayan

Voz 2 14:00 con calma porque luego en la vida hay muchas otras pruebas no

Voz 1880 14:03 claro es un par de temas rápidamente antes de irnos que nos hablan de pruebas pero pruebas más importantes que los exámenes

Voz 17 14:15 no

Voz 1880 14:20 esta es la prueba de amor de Coldplay del disco X a May de dos mil cinco en la vida como decíamos hay muchos más exámenes que el de selectividad y en muchos casos estos exámenes son también pruebas de amor y la segunda la de Cat Power se titula Living Proof es la prueba de la vida como hemos dicho todo mal final son pruebas así que paz para los estudiantes

Voz 1 14:47 está

Voz 1880 15:01 y cómo cerramos la cara pues la verdad es que no sé si en este momento habrá algún estudiante escuchándonos pero que si no les vamos a dar no les vamos a dedicar a ellos este tema con el que cerramos que tengan ánimo que fuera los nervios porque como dice en esta canción que vamos a escuchar ahora mismo los Vampire Weekend sólo porque no estén escuchando nosotros les adoramos

Voz 18 15:22 tendría tenía